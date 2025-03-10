10 nejlepších softwarů pro přepisování pohovorů v roce 2025

Přehrávání zvukových souborů z pohovorů, boj s okolním hlukem a zapisování každého slova – zní vám to povědomě? Je čas zbavit se neefektivnosti a soustředit se na to, co je nejdůležitější: najímání těch nejlepších talentů.
Zde je revoluční novinka: Software pro přepisování pohovorů. 🚀
Tyto nástroje automaticky převádějí audio nebo video soubory na přesný text, ve kterém lze vyhledávat. Výsledek? Ušetřené hodiny, přesnější informace o uchazečích a rychlejší a informovanější rozhodování.
Zaujalo vás to? Zůstaňte s námi a objevte 10 nejlepších nástrojů, které revolučním způsobem mění nábor zaměstnanců a usnadňují přepisování pohovorů. ✨
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled 10 nejlepších nástrojů pro přepisování pohovorů, které v současné době vzbuzují největší zájem:
- ClickUp : Nejlepší pro efektivní přepis a správu pohovorů
- Otter. ai: Nejlepší pro přepis v reálném čase a shrnutí schůzek
- Trint: Nejlepší pro společné a vícejazyčné přepisy pohovorů
- Verbit: Nejlepší pro živý přepis a praktické poznatky
- Happy Scribe: Nejlepší pro přepisování a titulkování pohovorů v několika jazycích
- Microsoft Word: Nejlepší pro uživatele Microsoft 365, kteří hledají integrovaný přepis.
- Temi: Nejlepší pro jednoduché a rychlé přepisy v angličtině
- Sonix: Nejlepší pro pokročilé úpravy a vícejazyčnou podporu
- Rev: Nejlepší pro přesné přepisy s lidským dotekem
- Fireflies. ai: Nejlepší pro přepisování schůzek a shrnutí založená na umělé inteligenci
Co byste měli hledat v softwaru pro přepisování pohovorů?
🧠 Zajímavost: Do roku 2032 dosáhne globální trh s přepisy hodnoty 35,8 miliardy dolarů! S náboráři v čele je jasné, že převádění řeči na text je budoucností náboru zaměstnanců. 🎉
Ne každý software pro přepisování však nabízí stejnou úroveň přesnosti a efektivity. Chcete-li najít ideální nástroj pro vaše potřeby v oblasti náboru zaměstnanců, zaměřte se na tyto nezbytné funkce:
- Přesnost: Zachyťte každé slovo – i v pohovorech s přízvuky, technickým žargonem nebo více mluvčími. Použijte nástroje pro přepisování pomocí umělé inteligence, abyste zvýšili přesnost, vytáhli citáty, detekovali sentiment a identifikovali vzorce.
- Bezpečnost: Vyberte si nástroj, který chrání soukromí tazatele i uchazeče. Hledejte šifrování, ochranu heslem a soulad s průmyslovými standardy, aby byla vaše data v bezpečí.
- Rychlost: Díky zpracování v reálném čase zkrátíte hodiny na minuty. Rychle si prohlédněte rozhovory, abyste mohli připravit zpětnou vazbu k pohovoru nebo bez zpoždění posunout uchazeče v procesu výběru.
- Přizpůsobitelnost: Přizpůsobte přepisy pohovorů svým potřebám pomocí identifikace mluvčích, časových značek a možností exportu do různých formátů. Vytvářejte propracované záznamy, které lze sdílet a které usnadňují spolupráci.
- Zpracování šumu: Vyberte si software s funkcí potlačení šumu. Odstraňte rušivé vlivy, jako jsou rozhovory, ozvěna nebo špatná kvalita zvuku při pohovoru – ať už jste v rušné kanceláři nebo na vzdáleném hovoru.
Díky správné kombinaci těchto funkcí se přepisovací nástroj stává nezbytnou součástí vaší náborové technologie – zjednodušuje nábor jako nikdy předtím. Najdeme pro vás ideální řešení! 🚀
💡 Tip pro profesionály: Zkontrolujte, zda software obsahuje funkce pro úpravy, jako je zvýraznění klíčových částí, pozvání kolegů k přidávání komentářů nebo úpravám a nastavení rychlosti přehrávání pro lepší soustředění. Bonusem je možnost vyhledávání, která vám pomůže rychle najít fráze nebo citáty a urychlit tak hodnocení uchazečů.
10 nejlepších softwarů pro přepisování pohovorů
Výběr nejlepšího softwaru pro přepis není jen otázkou pohodlí, ale také redefinice způsobu vaší práce. Ať už jde o dekódování dlouhých videozáznamů, zpracování vzdálených pohovorů s nekvalitním zvukem nebo dodání přesného doslovného přepisu, správný nástroj dělá velký rozdíl.
Jste připraveni seznámit se s revolučními novinkami? Podívejme se na 10 vynikajících řešení!
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní přepis a správu pohovorů)
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp zjednodušuje všechny aspekty vašeho pracovního postupu – a přepisování a správa pohovorů nejsou výjimkou.
Jádrem celého systému je ClickUp Brain, brilantní asistent poháněný umělou inteligencí, který propojuje úkoly, dokumenty, lidi a data pro hladký průběh náboru. Ať už nahráváte pohovory nebo pořizujete poznámky, ClickUp Brain transformuje konverzace do strukturovaných, prakticky použitelných poznatků.
AI Notetaker od ClickUp je skvělý nástroj, díky kterému bude přepisování pohovorů super efektivní! Místo toho, abyste se během pohovoru snažili dělat poznámky, můžete nechat Notetaker, aby za vás udělal tu těžkou práci.
Automaticky zaznamenává vše – název schůzky, datum, účastníky, zvukový záznam a kompletní přepis –, takže se můžete soustředit na komunikaci s uchazečem. Navíc bezproblémově funguje se Zoomem, Teams a Google Meet.
Po pohovoru můžete snadno vyhledat své poznámky v kalendáři nebo dokumentech, takže je můžete později snadno zkontrolovat. A pokud chcete podniknout nějaké kroky, stačí požádat ClickUp Brain, aby z vašich poznámek vytvořil úkoly nebo sdílel shrnutí v chatových kanálech. Je to revoluční nástroj, který vám pomůže udržet všechny klíčové informace organizované a přístupné pro váš tým!
S ClickUp Clips je nahrávání pohovorů – osobních, virtuálních nebo telefonických – hračkou. Stačí stisknout tlačítko nahrávání a ClickUp Brain automaticky přepíše každé slovo do editovatelného textu s možností vyhledávání, čímž vám ušetří hodiny ruční práce.
A to nejlepší? Tyto přepisy jsou přímo integrovány do vašeho pracovního prostoru, což vám umožňuje přidávat poznámky, spolupracovat nebo přiřazovat následné úkoly – a to vše v reálném čase. Navíc ClickUp Brain odborně zpracovává přízvuky a variace řeči, a to i v hlučném prostředí.
ClickUp jde nad rámec přepisu a pomáhá vám optimalizovat celý proces řízení pohovorů. Uspořádejte si poznámky o uchazečích, vytvářejte úkoly a zefektivněte následné kroky – vše na jedné platformě.
Potřebujete se vrátit k důležité odpovědi? ClickUp Connected Search funguje jako osobní asistent a okamžitě vyhledá důležité momenty, takže se můžete vyhnout dohadům a soustředit se na hledání ideálního kandidáta.
🔍 Věděli jste? ClickUp vám také pomůže zvládnout následné kroky po pohovoru! Stačí po pohovoru nahrát hlasovou poznámku nebo poznámky a nechat AI během několika sekund vygenerovat propracovaný přepis nebo shrnutí. Zde je návod, jak postupovat po pohovoru pomocí ClickUp:
- Vytvořte personalizované děkovné e-maily během několika minut s ClickUp Brain 📧
- Prezentujte klíčové informace o uchazečích pomocí shrnutí generovaných umělou inteligencí – rychle a přesně💡
- Sledujte nezodpovězené otázky nebo hladce objasňujte nejasnosti❓
- Ať je to krátké, výstižné a zapamatovatelné, aby mělo maximální dopad ✂️
Nejlepší funkce ClickUp
- Připojte přepisy pohovorů k ClickUp Docs pro efektivnější zpětnou vazbu, kontrolu a schvalování.
- Proměňte klíčové body z přepisu v seznamy úkolů nebo následné kroky v rámci ClickUp Tasks.
- Použijte předem připravené šablony ke standardizaci pohovorů a zaznamenávání odpovědí uchazečů.
- Sledujte průběh náboru pomocí více než 50 možností dashboardu pro stav úkolů, fáze uchazečů a produktivitu týmu.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí a možností přizpůsobení může představovat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Uživatelé jsou nadšeni z funkcí přepisu ClickUp, které zdůrazňují jeho flexibilitu a možnosti přizpůsobení. Spokojený recenzent G2 říká:
ClickUp je vše, všude a najednou. A nyní, s ClickUp AI… Wow, shrnujeme přepisy našich schůzek (a mnoho dalšího).
ClickUp je vše, všude a najednou. A nyní, s ClickUp AI… Wow, shrnujeme přepisy našich schůzek (a mnoho dalšího).
🧠 Zajímavost: Přepisování má své kořeny v Egyptě v roce 3400 př. n. l.! Písaři byli prvními transkripčními pracovníky, kteří byli osvobozeni od daní, zatímco dokumentovali historii království. Samozřejmě neměli umělou inteligenci, ale byli by ohromeni tím, jak fungují nástroje jako ClickUp!
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a shrnutí schůzek)
Otter. ai se přizpůsobí vašemu stylu konverzace a slovníku a s každým použitím zlepšuje přesnost přepisu. Jeho univerzální asistent pro schůzky s umělou inteligencí snadno zaznamenává osobní, hybridní, virtuální nebo telefonické pohovory, takže se perfektně hodí pro jakýkoli formát.
Díky synchronizaci s vašimi kalendáři schůzek se Otter připojí k vašim hovorům, začne přepisovat pohovory a generuje stručné souhrny, ve kterých sdílí klíčové body. Jeho výkonné editační nástroje vám umožňují vylepšovat, opatřovat poznámkami a spolupracovat na přepisech, čímž vylepšují váš náborový pracovní postup.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Přizpůsobte slovní zásobu, abyste zlepšili přesnost přepisu jmen, žargonu a zkratek.
- Exportujte přepisy do různých formátů, včetně SRT, pro titulky k videím z pohovorů.
- Integrujte s aplikacemi Zoom, Teams a Google Meet a přepisujte pohovory v reálném čase.
- Upravte rychlost přehrávání a přeskočte ticho pro rychlejší kontrolu a opravu chyb.
Omezení Otter. ai
- Může být nutné ruční doladění regionálních přízvuků nebo obtížného technického žargonu.
- Bezplatný tarif umožňuje importovat pouze tři audio nebo video soubory na jeden účet.
Ceny Otter. ai
- Bezplatný tarif
- Pro Plan: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Obchodní plán: 30 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Zde je názor uživatele G2:
Ušetří vám to spoustu času, který byste strávili ručním přepisem. I když to není stoprocentně přesné, myslím, že to docela dobře zachycuje obecnou strukturu pohovoru.
Ušetříte tím spoustu času, který byste strávili ručním přepisem. I když není 100% přesný, myslím, že docela dobře zachycuje obecnou strukturu pohovoru.
3. Trint (nejlepší pro společné a vícejazyčné přepisy pohovorů)
Trint je nástroj pro přepisování pomocí umělé inteligence, který převádí řeč na přesný a upravitelný text. Podporuje více než 30 jazyků, takže je ideální pro personalisty, kteří vedou pohovory s uchazeči z celého světa s různým jazykovým zázemím.
Umožňuje také plynulou spolupráci, díky níž mohou týmy upravovat a kontrolovat přepisy podobně jako v Google Docs. S aplikací pro iOS můžete nahrávat a přepisovat pohovory kdekoli, zatímco model umělé inteligence zajišťuje přesné překlady a výsledky s časovým razítkem během několika minut.
Nejlepší funkce Trint
- Zlepšete přesnost přepisu pomocí vlastního slovníku přizpůsobeného technickým termínům.
- Přeložte přepisy do více než 50 jazyků pro hladký globální nábor.
- Upravujte a sdílejte přepisy v reálném čase ve spolupráci s vaším náborovým týmem.
- Zajistěte bezpečné zpracování dat díky standardům certifikovaným podle ISO a získejte tak klid na duši.
Omezení Trint
- Postrádá funkce asistenta schůzek v reálném čase a má potíže s rozlišením mluvčích.
- Pomalé načítání stránek, zejména při práci s velkými soubory
Ceny Trint
- Starter: 80 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 100 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trint
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Jak si dělat poznámky z videa jako profesionál
4. Verbit (nejlepší pro živý přepis a praktické poznatky)
Verbit je robustní přepisovací služba, která zjednodušuje pracovní postupy při živých nebo nahraných pohovorech. Ať už pracujete s audio nebo video soubory, jeho Captivate AI přesně přepíše mluvený jazyk do přesných přepisů s časovými značkami.
Jeho jedinečná prodejní výhoda? Nástroj Gen. V poskytuje shrnutí, klíčová slova a akční položky. Od identifikace složitých termínů po generování titulků pro videa na YouTube nebo nahrané pohovory, Verbit zajišťuje dokonalé výsledky tím, že eliminuje gramatické chyby a neúplné věty.
Nejlepší funkce Verbit
- Přepisujte pohovory a přidávejte živé titulky na platformách jako Zoom a Webex.
- Stáhněte si přepisy pohovorů v různých formátech, včetně JSON, pro integraci s platformami ATS.
- Integrujte s více než 20 aplikacemi, včetně Canvas, Blackboard a Kaltura.
- Anotujte, ořezávejte a sdílejte klíčové momenty z video obsahu nebo nahraných mediálních souborů.
Omezení Verbit
- Potíže s hlučným prostředím, které vyžaduje ruční úpravy pro zajištění přesnosti
- Nenabízí zvýraznění jednotlivých slov během přehrávání zvuku.
Ceny Verbit
- Platba podle skutečného využití: Individuální ceny
- Firemní účty: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Verbit
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je názor uživatele G2:
Verbit poskytuje vynikající služby v oblasti přepisu a popisu zvuku. Jejich dodací lhůty jsou rychlé, zákaznický servis je vstřícný a jejich služby jsou velmi cenově dostupné.
Verbit poskytuje vynikající služby v oblasti přepisu a popisu zvuku. Jejich dodací lhůty jsou rychlé, zákaznický servis je vstřícný a jejich služby jsou velmi cenově dostupné.
🧠 Zajímavost: Slovo „transkripce“ se v angličtině poprvé objevilo v roce 1598. 📜 John Florio jej vložil do svého italsko-anglického slovníku a zbytek je doslova historií!
5. Happy Scribe (nejlepší pro přepisování a titulkování pohovorů v několika jazycích)
Happy Scribe je specializovaný software pro přepis, který převádí audio nebo video soubory na přesný psaný text. Jeho AI přepis zajišťuje 85% přesnost a podporuje více než 120 jazyků a dialektů, což ho činí ideálním pro mezinárodní nábor nebo vícejazyčné pohovory.
Potřebujete ještě větší přesnost? Ruční přepisovací služby Happy Scribe zajišťují 99% přesnost a zachycují všechny nuance, od kontextu po terminologii.
Interaktivní editor vám také umožňuje synchronizovat text s audiem a označovat klíčové momenty, což je ideální pro rozbor pohovorů nebo vytváření zpráv o uchazečích.
Nejlepší funkce Happy Scribe
- Využijte ruční přepis pro nuancované pohovory s komplexní terminologií.
- Povolte doslovný přepis, abyste zachytili pauzy a výplňová slova, což je ideální pro právní nebo technické pohovory.
- Přidejte k nahrávkám pohovorů titulky s časovými kódy a zajistěte tak globální přístupnost a inkluzivitu.
- Spolupracujte s manažery náboru na úpravách a anotacích přepisů pohovorů pro efektivní rozhodování.
Omezení Happy Scribe
- Potíže s okolním hlukem, vyžadující ruční úpravy pro větší srozumitelnost
- Nekonzistentní identifikace mluvčích, zejména v případě více mluvčích nebo překrývajících se konverzací
Ceny Happy Scribe
- Zdarma
- Základní verze: 17 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Plán pro podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Happy Scribe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Zde je názor uživatele G2:
Používám Happy Scribe pro přepis, titulky a překlady videí. Líbí se mi, že umožňuje také spolupráci při korekturách, revizích a stahování. Nástroje pro překlad a konverzi jsou fantastické!
Používám Happy Scribe pro přepis, titulky a překlady videí. Líbí se mi, že umožňuje také spolupráci při korekturách, revizích a stahování. Nástroje pro překlad a konverzi jsou fantastické!
➡️ Číst více: Recenze Happy Scribe (funkce, ceny, výhody a nevýhody)
6. MS Word (nejlepší pro uživatele Microsoft 365, kteří hledají integrovaný přepis)
Zjednodušte proces vytváření, úprav a přepisu dokumentů na jedné platformě. Funkce „Transcribe in Word“, navržená pro uživatele Microsoft 365, převádí řeč na přesné přepisy s časovými značkami a zároveň označuje mluvčí pro lepší organizaci.
Vylepšete své pracovní postupy po pohovorech: upravujte přepisy, přehrávejte zvukové záznamy pro větší srozumitelnost a bezpečně ukládejte soubory v OneDrive pro plynulou spolupráci a snadný přístup.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Word
- Nahrávejte živé pohovory přímo do Wordu nebo nahrajte zvukové soubory pro přesné zpracování.
- Přizpůsobte a standardizujte označení mluvčích pro přehlednost při pohovorech s více mluvčími.
- Přidejte celé přepisy pohovorů nebo jejich úryvky do dokumentů Word a vytvořte tak uhlazené shrnutí.
- Upravte hlasitost a rychlost, abyste se při posuzování mohli soustředit na konkrétní odpovědi nebo detaily.
Omezení programu Microsoft Word
- K dispozici pouze ve webové verzi aplikace Word pro Microsoft 365.
- Omezeno na pět hodin přepisu za měsíc, což je nevhodné pro rozsáhlé rozvrhy pohovorů.
Ceny Microsoft Word
- Zdarma s předplatným Microsoft 365
Hodnocení a recenze Microsoft Word
- G2: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2400 recenzí)
➡️ Číst více: Bezplatné šablony skriptů pro podcastery
7. Temi (nejlepší pro jednoduché a rychlé přepisy v angličtině)
Temi vyniká rychlostí a jednoduchostí a poskytuje anglické přepisy s přesností 90–95 % během pěti až deseti minut. Díky minimalistickému designu je ideální pro personalisty, kteří potřebují rychlé výsledky bez složitých pokročilých funkcí.
Díky podpoře více než 25 formátů zvukových a video souborů vám jednoduché rozhraní Temi umožňuje nahrávat, přepisovat nebo upravovat s časovými značkami a označeními mluvčích. Jeho lehká funkčnost je ideální pro jednorázové pohovory nebo rychlé náborové procesy.
Nejlepší funkce Temi
- Upravte rychlost přehrávání zvuku, abyste mohli přezkoumat a upravit přepisy, zejména u dlouhých nahrávek.
- Najděte a zvýrazněte konkrétní slova nebo fráze v přepisech, abyste zjednodušili kontrolu.
- Sdílejte přepisy okamžitě prostřednictvím e-mailu nebo sdílených odkazů, aby byl váš tým vždy synchronizovaný.
- Přístup k Temi a jeho používání je možné v prohlížečích, na zařízeních iOS i Android.
Omezení Temi
- Podporuje výhradně angličtinu, což nemusí vyhovovat vícejazyčným potřebám.
- Žádné pokročilé funkce, jako jsou poznatky založené na umělé inteligenci, živý přepis nebo analýza řečníků.
Ceny Temi
- 0,25 $ za minutu zvukového záznamu
Hodnocení a recenze Temi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Nejlepší software pro převod řeči na text
8. Sonix (nejlepší pro pokročilé úpravy a vícejazyčnou podporu)
Správa vícejazyčných pohovorů nebo složitých nahrávek je náročná, ale Sonix zjednodušuje metody přepisu díky přesnosti založené na umělé inteligenci. Podporuje více než 53 jazyků a je spolehlivým řešením pro personalisty, kteří pracují s různorodými týmy nebo provádějí globální pohovory.
Editor Sonix v prohlížeči organizuje přepisy pohovorů s časovými značkami pro každé slovo a označením mluvčích. Potřebujete zpracovat skupinové pohovory nebo videozáznamy s výrazným přízvukem? Vícekanálové nahrávání slučuje zvuk ze skupinových pohovorů pro plynulý zážitek z přehrávání.
Nejlepší funkce Sonix
- Automatizujte pracovní postupy pomocí přístupu k API, abyste ušetřili čas a omezili ruční přepisování.
- Vytvářejte vlastní slovníky přidáním terminologie specifické pro dané odvětví a dosáhněte tak vyšší přesnosti.
- Přeložte přepisy pohovorů do více než 38 jazyků a zajistěte si tak lepší globální dostupnost.
- Exportujte přepisy jako titulky ve formátech SRT a VTT, aby byly pohovory přístupnější.
Omezení Sonix
- Špatná kvalita hlasových nahrávek nebo nadměrný hluk v pozadí mohou ovlivnit přesnost.
- Sonix se zaměřuje pouze na předem nahraný obsah a postrádá funkce automatického přepisu živého vysílání.
Ceny Sonix
- Standard: 10 $/hodina
- Premium: 5 $/hodina + 22 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
Zde je názor uživatele G2:
Ušetří mi to ruční přepisování pohovorů. Poskytuje pokyny pro nahrávání zvuku, abyste získali nejlepší přepis, ale pokud máte podprůměrný zvukový soubor, bude to fungovat i s ním!
Ušetří mi to ruční přepisování pohovorů. Poskytuje vám pokyny pro nahrávání zvuku, abyste získali nejlepší přepis, ale pokud máte podprůměrný zvukový soubor, bude to fungovat i s ním!
9. Rev (nejlepší pro přesné přepisy s lidským dotekem)
Rev kombinuje přepis pomocí umělé inteligence s lidskou odborností a poskytuje personalistům flexibilitu, kterou potřebují pro různé scénáře pohovorů. Ať už se jedná o přepis technických pohovorů s odbornou terminologií nebo panelových diskusí o složitých tématech, tento nástroj se hladce přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Díky jeho editačním nástrojům, jako jsou inline komentáře a sledování slov s nízkou spolehlivostí, je kontrola přepisů rychlá a efektivní. U delších nahrávek vám shrnutí generovaná umělou inteligencí a návrhy na další kroky pomohou získat informace v rekordním čase, takže váš náborový proces bude pokračovat podle plánu.
Nejlepší funkce Rev
- Získejte praktické poznatky, klíčové citáty a shrnutí s bezkonkurenční přesností.
- Nahrávejte zvuk z jakéhokoli zdroje – stolního počítače, mobilního zařízení nebo integrovaných platforem, jako je Zoom.
- Chraňte citlivou komunikaci pomocí šifrování a opatření na ochranu soukromí na podnikové úrovni.
- Pomocí mobilní aplikace Rev můžete jediným klepnutím zaznamenávat a nahrávat živé pohovory, což vám poskytne flexibilitu kdekoli.
Omezení Rev
- Mobilní a webové aplikace se nesynchronizují, což ztěžuje přepínání mezi zařízeními během úprav.
- Vyšší náklady na ruční přepisovací služby, které nemusí vyhovovat malým rozpočtům nebo velkoobjemovým potřebám.
Ceny Rev
- VoiceHub zdarma
- VoiceHub Basic: 14,99 $/měsíc na uživatele
- VoiceHub Pro: 34,99 $/měsíc na uživatele
- VoiceHub Enterprise: Ceny na míru
- Přepis pomocí umělé inteligence: 0,25 $ za minutu
- Přepis lidskou silou: 1,99 $ za minutu
- Lidské titulky: 1,99 $ za minutu
- AI titulky: 0,25 $ za minutu
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí).
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
10. Fireflies. ai (nejlepší pro přepisování schůzek a shrnutí založená na umělé inteligenci)
Fireflies. ai je více než jen nástroj pro přepis – je to jeden z nejlepších AI nástrojů pro shrnování schůzek, který byl vytvořen s ohledem na efektivitu. Pozvěte Freda, jeho AI asistenta, na vaše pohovory, který automaticky přepíše a zachytí klíčové body celé schůzky.
Fireflies je ideální pro skupinové nebo behaviorální pohovory. Sleduje dobu mluvení, výplňová slova a poměr mluvení a poslechu, aby proměnil konverzace v poznatky založené na datech. Máte předem nahrané pohovory? Nahrajte soubory a získejte podrobné přepisy pohovorů během několika minut.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Zpracovávejte soubory MP4, MP3, M4A nebo WAV pro plynulý automatický přepis.
- Přepisujte pohovory nebo schůzky v aplikacích Google Meet, Teams a Zoom pomocí rozšíření pro Google Chrome.
- Vytvářejte přepisy pohovorů ve více než 30 jazycích, což je ideální pro globální týmy a vícejazyčné uchazeče.
- Chraňte data pomocí SOC 2 TYPE 2 a šifrování typu end-to-end v souladu s GDPR.
Omezení Fireflies. ai
- Shrnutí někdy opomíjí jemné nuance v komplexních rozhovorech.
- Soulad s HIPAA a SSO jsou omezeny na podnikové plány, což omezuje přístupnost pro menší týmy.
Ceny Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 590 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zde je názor uživatele G2:
Jedna z mých nejoblíbenějších zkušeností s Fireflies byla během série online pohovorů, které jsem vedl. Velmi mi pomohlo zachycení všech klíčových bodů a postřehů, díky čemuž jsem se mohl více soustředit na konverzaci, místo abych se staral o pořizování poznámek.
Jedna z mých nejoblíbenějších zkušeností s Fireflies byla během série online pohovorů, které jsem vedl. Velmi mi pomohlo zachycení všech klíčových bodů a postřehů, díky čemuž jsem se mohl více soustředit na konverzaci, místo abych se staral o pořizování poznámek.
Zvláštní uznání
- TranscribeMe: Poskytuje vysoce přesné, lidmi kontrolované přepisy a dobře zpracovává přízvuky a nuance řeči.
- Descript: Automaticky přepisuje zvukové nebo obrazové nahrávky do textu s působivou přesností.
- Marvin: Zaměřuje se na kvalitativní výzkum s funkcemi pro připojení k schůzkám a generování přesných přepisů.
Přepisujte chytřeji, najímejte rychleji s ClickUp
Správný nástroj pro přepisování rozhovorů je pro personalisty a náborové manažery zásadní změnou. Zjednodušuje pracovní postupy při pohovorech a proměňuje konverzace v praktické poznatky. Ať už upřednostňujete přesnost, spolupráci nebo vícejazyčné funkce, nástroje v tomto seznamu vám vyhoví.
Pokud však hledáte software pro přepisování pohovorů, který splňuje všechna kritéria, ClickUp je jasnou volbou. Od správy obrovského množství pohovorů po zajištění jasné komunikace s uchazeči – ClickUp kombinuje přesnost s hladkou organizací.
Proč se spokojit s méně? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí při náboru zaměstnanců a zlepšit produktivitu svého týmu. 🎯