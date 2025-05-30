11 nejlepších nástrojů pro plánování směn pro lepší plánování pracovní síly

Správa pracovních rozvrhů může připomínat neustále se měnící skládačku. Vzhledem k měnící se dostupnosti a preferencím týmu je to časově náročná úloha.
Generátor pracovních rozvrhů zjednodušuje tuto práci automatizací procesu, šetří čas, snižuje počet chyb a vytváří vyvážené rozvrhy. Pokud vás unavují ruční procesy plánování, tyto nástroje mohou zefektivnit váš pracovní postup a zajistit hladší a efektivnější proces.
Pojďme se podívat na 11 nejlepších nástrojů pro tvorbu rozvrhů směn! 🎯
Co byste měli hledat v nástroji pro tvorbu rozvrhů směn?
Nalezení správného nástroje pro tvorbu rozvrhů směn vám může výrazně usnadnit život – už žádné poslední chvíli spěchání, záměny nebo noční můry s ručním plánováním. Ale jak si z tolika možností vybrat tu nejlepší?
Zde jsou funkce, které by neměly chybět při výběru nástroje pro plánování směn:
- Přizpůsobitelné plánování: Každá firma je jiná, proto by vám váš nástroj pro plánování měl umožnit přizpůsobit směny, přestávky a rotace tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu.
- Aktualizace a oznámení v reálném čase: Plány se mění a když k tomu dojde, všichni by o tom měli být okamžitě informováni. Hledejte nástroje, které zasílají okamžitá upozornění na informace o směnách, změnách, výměnách a schváleních.
- Integrace kalendáře: Skvělý nástroj pro plánování by měl být synchronizován s oblíbenými aplikacemi kalendáře, aby zaměstnanci měli přístup ke svým plánům odkudkoli.
- Integrovaná komunikace: Funkce zasílání zpráv pomáhá všem zaměstnancům udržovat přehled o svých nadcházejících směnách a případných změnách na poslední chvíli.
- Analýzy a reporty: Integrované reporty a přehledy vám pomohou sledovat mzdové náklady, trendy v docházce a efektivitu plánování.
- Jednoduchost díky funkci drag-and-drop: Plánování by mělo být snadné. Nástroj s funkcí drag-and-drop usnadňuje úpravy více směn.
Nejlepší nástroje pro tvorbu rozvrhů směn
Správa rozvrhů zaměstnanců může být složitá a časově náročná úloha, ale správný nástroj pro plánování může vše změnit.
Ať už potřebujete automatizaci založenou na umělé inteligenci, plynulé výměny směn nebo integrované sledování mezd a dodržování předpisů, nejlepší nástroje pro tvorbu pracovních rozvrhů pomáhají firmám šetřit čas, snižovat počet chyb a zvyšovat efektivitu pracovní síly.
Podívejme se na 11 nejlepších nástrojů pro tvorbu rozvrhů směn. 👀
1. ClickUp (nejlepší pro plánování a správu úkolů pomocí umělé inteligence)
Dnešní práce je chaotická. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují. Plánování směn pro vaši organizaci by vás však nemělo utápět v tabulkách.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, tento chaos snadno vyřeší. Kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Brain
Umělá inteligence jde ještě o krok dál. Představte si, že už nikdy nebudete muset ručně upravovat rozvrhy, hledat nejlepší čas pro schůzky nebo řešit konflikty na poslední chvíli. Právě k tomu slouží ClickUp Brain. Díky němu je plánování směn chytřejší a efektivnější. Už nebudete muset trávit hodiny úpravami časových os a stanovováním priorit úkolů; tento asistent s umělou inteligencí to udělá za vás.
Analyzuje pracovní zátěž, navrhuje optimální časy schůzek a automaticky mění rozvrhy na základě měnících se potřeb projektu.
Navíc díky integraci s Google Kalendářem, Outlookem a dalšími externími kalendáři se nemusíte bát, že vám unikne nějaká aktualizace – vše zůstává synchronizované.
Kromě plánování pomáhají týmu ClickUp s umělou inteligencí řídit pracovní zátěž tím, že upřednostňují urgentní úkoly, shrnují aktualizace projektů a dokonce připravují poznámky z jednání.
Kalendář ClickUp
Pokud hledáte chytrý a flexibilní kalendář, který nabízí více než jen základní plánování, kalendář ClickUp je pro vás jako stvořený.
ClickUp Calendar je navržen tak, aby konsolidoval úkoly, události a dostupnost týmu na jednom místě, a usnadňuje tak plánování, aktualizace a udržení náskoku bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
Ať už koordinujete rozvrhy týmů, spravujete časové plány projektů nebo plánujete spuštění, ClickUp Calendar vám umožní přetahovat, přesouvat, přeplánovat a přeřazovat bez jakýchkoli potíží. Vše zůstává synchronizováno v celém vašem pracovním prostoru, takže vám nic neunikne.
Potřebujete upravit událost nebo přeřadit úkol? Stačí jej přesunout – kalendář ClickUp jej okamžitě aktualizuje, bez nutnosti ručních úprav.
Šablony pro plánování ClickUp
Díky několika předem připraveným šablonám ClickUp můžete hned začít s plánováním směn pro velký tým.
Například šablona ClickUp Schedule Blocking Template je vynikajícím nástrojem, který vám pomůže udržet přehled o vašich úkolech a dokončit projekty. Vytvářejte přesné plány, porozumějte závislostem mezi úkoly a intuitivně organizujte bloky úkolů, to vše v jedné šabloně.
Šablona ClickUp Team Schedule Template je výkonný a flexibilní nástroj pro efektivní správu pracovních rozvrhů. Od koordinace směn a přidělování úkolů až po sledování dostupnosti týmu – tato šablona poskytuje centralizovaný přehled o celé vaší pracovní síle.
Uživatelé mohou upravovat rozvrhy tak, aby vyhovovaly jejich konkrétním pracovním postupům, ať už se jedná o řízení rotujících směn, vzdálených týmů nebo projektové práce.
A pokud je organizace a řízení vašich zaměstnanců příliš náročné? Šablona ClickUp Staff Roster Template pomáhá s řízením dovolených a zajišťuje, že všichni jsou k dispozici, když je to potřeba.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrace s nástroji pro správu pracovníků: Propojte ClickUp s platformami pro mzdy, HR a komunikaci, abyste sladili rozvrhy směn s dostupností zaměstnanců a firemními politikami.
- Snadné sledování pracovní doby: Pomocí funkcí sledování času a blokování času můžete sledovat délku směn, zabránit nadměrnému plánování a zajistit dodržování pracovněprávních předpisů.
- Automatizujte plánování směn: Nastavte opakující se rozvrhy, automaticky přidělujte směny a přizpůsobujte žádosti o volno pomocí ClickUp Automations.
- Synchronizace s dostupností zaměstnanců: Sladění rozvrhů směn s dostupností v reálném čase a žádostmi o dovolenou, aby se předešlo konfliktům a změnám na poslední chvíli.
- Umožněte mobilní přístup: Umožněte zaměstnancům kontrolovat rozvrhy, měnit směny a přijímat aktualizace odkudkoli pomocí mobilní aplikace ClickUp.
- Centralizujte komunikaci: Uchovávejte všechny zprávy, aktualizace a zpětnou vazbu týkající se směn na jednom místě pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení
- Jeho funkce přizpůsobení mohou být pro začátečníky příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? V roce 2017 došlo u American Airlines k chybě v plánování, která omylem poskytla příliš mnoha pilotům volno o Vánocích, což téměř znemožnilo odlet tisíců letů.
2. Deputy (nejlepší pro automatické plánování a správu pracovní síly pomocí umělé inteligence)
Nechte AI postarat se o plánování pracovní síly pomocí pokročilé funkce automatického plánování Deputy. Jediným kliknutím Deputy vytvoří optimalizované plány zaměstnanců na základě analýzy prognóz poptávky, údajů o prodeji a mzdových nákladů, čímž zajistí, že správní zaměstnanci budou ve správný čas na správném místě.
Platforma navíc zvyšuje flexibilitu zaměstnanců, protože jim umožňuje synchronizovat směny s osobními kalendáři, vyměňovat si směny a žádat o volno prostřednictvím mobilní aplikace. Díky aktualizacím a oznámením v reálném čase jsou všichni informováni, což snižuje počet neomluvených absencí a konfliktů v plánování na poslední chvíli.
Nejlepší funkce aplikace Deputy
- Vytvářejte směny pomocí nástrojů drag-and-drop nebo šablon rozpisů na základě dostupnosti zaměstnanců, abyste předešli chybám.
- Sledujte pracovní dobu bez námahy díky monitorování docházky v reálném čase, které zajistí přesné výpočty mezd a dodržování pracovněprávních předpisů.
- Přesně předpovídejte potřeby pracovní síly na základě poptávky, abyste mohli kontrolovat náklady a optimalizovat rozvrhy zaměstnanců.
- Poskytněte zaměstnancům samoobslužné nástroje, pomocí kterých mohou prohlížet rozvrhy, podávat žádosti a nastavovat preference dostupnosti pro větší flexibilitu.
Omezení aplikace Deputy
- K nahrávání směn nelze použít běžnou tabulku v Excelu nebo Google Sheets.
- Mobilní aplikace může občas vykazovat chyby, což způsobuje zpoždění při zaznamenávání docházky nebo přístupu k plánům.
Ceny Deputy
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Plánování: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Čas a docházka: 4,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
3. Homebase (nejlepší pro jednoduché a uživatelsky přívětivé plánování a sledování času)
Pro firmy, které potřebují snadno použitelný nástroj pro plánování bez zbytečné složitosti, je Homebase ideální volbou. Nabízí jednoduché, ale výkonné rozhraní pro plánování, které manažerům umožňuje vytvářet směny během několika minut, sledovat pracovní dobu zaměstnanců a snadno spravovat jejich dostupnost. Automatické připomenutí směn a oznámení zajišťují, že zaměstnanci vždy vědí, kdy a kde mají být.
Navíc funkce sledování času tohoto softwaru pro správu směn se hladce integruje s výplatami, čímž se snižuje počet manuálních chyb a výplaty jsou bez stresu.
Nejlepší funkce Homebase
- Proměňte jakékoli zařízení v časomíru díky snadným funkcím pro zaznamenávání příchodu a odchodu, včetně sledování GPS pro přesné měření času.
- Najímejte a zaškolujte nové zaměstnance bez námahy díky integrovaným nástrojům pro zveřejňování pracovních nabídek, sledování uchazečů a efektivní zaškolování.
- Zjednodušte zpracování mezd převedením šablon výkazů práce do mzdových výkazů a hladkou integrací s poskytovateli mzdových služeb.
Omezení Homebase
- Integrace kalendáře je pomalá a může vytvořit více instancí ve stejný den pro jednu směnu.
- Není snadné požádat o volno po noční směně nebo po práci přesčas.
Ceny Homebase
- Základní: zdarma
- Základní: 24,95 $/lokalita
- Plus: 59,95 $/lokalita
- All-In-One: 99,95 $/lokalita
Hodnocení a recenze Homebase
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: S rozvojem automatizace některé společnosti experimentují také s plánováním pomocí botů a robotických asistentů poháněných umělou inteligencí!
4. ZoomShift (nejlepší pro přizpůsobitelné šablony plánů a sledování nákladů na pracovní sílu v reálném čase)
ZoomShift je určen pro firmy, které potřebují flexibilní a přizpůsobené možnosti plánování. Na rozdíl od rigidních nástrojů pro plánování umožňuje manažerům vytvářet a opakovaně používat šablony pracovních plánů, což usnadňuje plánování rozvrhů přizpůsobených konkrétním potřebám. To je obzvláště užitečné pro společnosti s rotujícími směnami, smluvními zaměstnanci nebo netradičními pracovními vzory.
Navíc sledování mzdových nákladů v reálném čase pomáhá firmám dodržovat rozpočet tím, že monitoruje mzdové výdaje při sestavování rozvrhů zaměstnanců.
Nejlepší funkce ZoomShift
- Sledujte náklady na pracovní sílu v reálném čase pomocí nástrojů pro prognózy a integrace mezd, abyste se vešli do rozpočtu.
- Zjednodušte sledování času pomocí webových a mobilních časoměrů, ověřování GPS a automatizované správy docházky.
- Zlepšete komunikaci v týmu pomocí zpráv v aplikaci, skupinových chatů a potvrzení o přečtení pro lepší koordinaci.
- Zvyšte odpovědnost pomocí automatických připomínek směn, čímž snížíte absenci a problémy s plánováním na poslední chvíli.
Omezení ZoomShift
- Chybí offline funkce
- Žádosti o pokrytí směn nelze schvalovat automaticky.
Ceny ZoomShift
- Nezbytné: Zdarma
- Základní verze: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ZoomShift
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Umožněte zaměstnancům vyměnit si směny přímo v aplikaci, čímž snížíte zátěž manažerů. Některé nástroje vyžadují ke zrušení směny souhlas manažera, zatímco jiné umožňují automatickou výměnu na základě nastavených pravidel.
5. Sling (nejlepší pro intuitivní plánování a komunikaci v týmu)
Sling usnadňuje plánování a zároveň upřednostňuje jasnou komunikaci v rámci týmů. Manažeři mohou vytvářet, upravovat a přidělovat směny a zároveň všechny informovat pomocí integrovaných zpráv a upozornění. Zaměstnanci mohou žádat o volno, vyměňovat si směny a dostávat okamžité aktualizace o všech změnách v rozvrhu.
Klíčovým rozlišovacím prvkem aplikace Sling je funkce správy úkolů, která manažerům umožňuje přiřazovat zaměstnancům konkrétní úkoly během jejich směn. Díky tomu členové týmu znají své povinnosti předem, což vede k hladšímu chodu a menšímu počtu nedorozumění.
Nejlepší funkce Sling
- Poskytněte zaměstnancům možnost výměny směn, samoobslužného plánování a automatických připomínek směn, abyste omezili změny na poslední chvíli a zlepšili rozložení pracovní zátěže.
- Zajistěte dodržování předpisů správou žádostí o volno a dodržováním pracovněprávních předpisů pomocí integrovaných bezpečnostních opatření pro plánování.
- Zlepšete hodnocení výkonu pomocí nástrojů pro 360stupňovou zpětnou vazbu, které slouží k hodnocení zaměstnanců a podpoře jejich profesního růstu.
- Sledujte aktivitu pomocí panelu aktivit, který poskytuje okamžité aktualizace o docházce, produktivitě a výkonu celého týmu.
Omezení Sling
- Je obtížné integrovat Sling s jiným softwarem, včetně mzdových systémů, jako je Gusto.
- Tento nástroj postrádá pokročilé funkce, jako jsou podrobné reporty pro složitější organizace.
Ceny Sling
- Zdarma
- Premium: 2 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Sling
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
🔍 Věděli jste? Globální společnosti mohou pomocí plánovacího softwaru vytvářet plynulé pracovní modely typu „follow-the-sun“. Týmy v různých časových pásmech si předávají úkoly jako v nekonečném štafetovém běhu a pracují 24 hodin denně.
6. When I Work (nejlepší pro robustní funkce plánování dostupnosti zaměstnanců a výměny směn)
When I Work se zaměřuje na vytváření plánů pro firmy a zaměstnance. Platforma umožňuje zaměstnancům nastavit svou dostupnost a preference, což manažerům poskytuje lepší přehled o tom, kdo je k dispozici, než přidělí směny.
Tato funkce pomáhá omezit konflikty v rozvrhu a zvyšuje spokojenost zaměstnanců tím, že zajišťuje, aby směny byly pokud možno v souladu s preferencemi zaměstnanců. Navíc zahrnuje výměnu směn, kdy si zaměstnanci mohou směny vyměnit s kolegy, což snižuje stres z problémů s pokrytím na poslední chvíli.
Nejlepší funkce aplikace When I Work
- Zobrazte rozvrhy zaměstnanců přehledně pomocí barevně odlišených kalendářů, které manažerům pomáhají organizovat směny a na první pohled odhalit konflikty, což vede k lepšímu plánování zdrojů.
- Sledujte čas pomocí digitálních časoměrů, které podporují fotografické zaznamenávání docházky a automatické připomínky, aby byla zajištěna přesná docházka.
- Zefektivněte zpracování mezd díky integraci s ADP, Gusto a Paychex, která zajistí hladký výpočet mezd.
Omezení aplikace When I Work
- Možnost chatu je pomalá.
- Není v souladu se zákonem o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění (HIPAA).
Ceny I When I Work
- Jedna lokalita nebo plán: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Více lokalit nebo plánů: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace When I Work
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Některé systémy pro plánování rozvrhů analyzují historická data, aby předpověděly, které dny jsou pro zaměstnance nejčastější pro volání, zejména po svátcích nebo velkých událostech.
7. Planday (nejlepší pro komplexní rozvrhy směn s integrovanými nástroji pro mzdy a personalistiku)
Pro firmy s komplexními požadavky na plánování nabízí Planday výkonné řešení, které integruje plánování pracovní síly s mzdovým účetnictvím a řízením lidských zdrojů. Tato platforma usnadňuje správu složitých směnných modelů, včetně variabilních směn, přesčasů a dodržování pracovněprávních předpisů.
Zahrnuje také nástroje pro řízení lidských zdrojů, které slouží ke sledování údajů o zaměstnancích, správě žádostí o volno a monitorování výkonnostních metrik.
Nejlepší funkce Planday
- Efektivně spravujte úkoly v oblasti lidských zdrojů ukládáním smluv, výkazů pracovní doby a záznamů o zaměstnancích.
- Využijte poznatky založené na datech s pokročilými reporty o nákladech na pracovní sílu, tržbách a trendech v oblasti pracovní síly k optimalizaci rozhodnutí o personálním obsazení.
- Dohlížejte na více lokalit z jediného řídicího panelu a zajistěte hladký provoz napříč různými pracovišti.
- Zjednodušte sledování času pomocí mobilních docházkových systémů, sdílených kiosků a geofencingu, abyste zajistili přesné záznamy o docházce a mohli vypočítat odpracované hodiny.
Omezení Planday
- Změna letního času je manuální úkol, který vyžaduje další úsilí.
- Bez změny časového rozsahu nelze zobrazit účty dovolených nastavené pro zaměstnance.
Ceny Planday
- Starter: 2,99 €/měsíc na uživatele (přibližně 3,76 $/měsíc na uživatele)
- Plus: 4,99 €/měsíc na uživatele (přibližně 6,28 $/měsíc na uživatele)
- Výhoda: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planday
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
🔍 Věděli jste? Několik high-tech systémů pro řízení pracovní síly analyzuje údaje o výkonu zaměstnanců, docházce a dokonce i tónu e-mailů/zpráv, aby odhadlo spokojenost v práci, takže manažeři mohou předejít vyhoření, než k němu dojde.
8. 7shifts (nejlepší pro optimalizaci mzdových nákladů a plánování na základě prognóz prodeje)
7shifts posouvá optimalizaci pracovní síly na vyšší úroveň tím, že využívá prognózy prodeje a údaje o návštěvnosti zákazníků k předpovídání poptávky po pracovní síle. Analyzuje historické údaje o prodeji a návštěvnosti, aby pomohl manažerům vytvořit rozvrhy zaměstnanců, které sladí personální obsazení s potřebami podniku. Tato funkce pokrývá špičky a zároveň zabraňuje zbytečným mzdovým nákladům v méně rušných obdobích.
Platforma je integrována s pokladními systémy (POS), aby shromažďovala údaje o prodeji v reálném čase a poskytovala přesné informace o požadavcích na personální obsazení. Automatizované plánování, předpovědi pracovní síly a preference směn zaměstnanců zajišťují, že rozvrhy jsou nákladově efektivní a spravedlivé.
Nejlepší funkce 7shifts
- Kontrolujte náklady na pracovní sílu pomocí analýzy v reálném čase, která poskytuje přehled o počtu zaměstnanců a optimalizaci nákladů.
- Hladká integrace s POS systémy, jako jsou Square a Toast, umožňuje sladit údaje o prodeji s potřebami v oblasti mezd a personálu.
- Sledujte denní provoz pomocí centralizovaného deníku manažera, do kterého zaznamenáváte důležité události, poznámky a úkoly.
- Přizpůsobte se povětrnostním podmínkám pomocí prognostických nástrojů, které vám pomohou upravit počet zaměstnanců na základě očekávané návštěvnosti.
Omezení 7shifts
- Aplikace neuloží změny, dokud nezavřete prohlížeč, což způsobuje problémy, když plán upravuje více lidí.
- Funkce tipů nefunguje s body za směnu, pouze s hodinovými body.
Ceny 7shifts
- Zdarma
- Entree: 31,99 $/měsíc za jednu lokalitu
- The Works: 69,99 $/měsíc za každou lokalitu
- Gourmet: 135 $/měsíc za lokalitu
Hodnocení a recenze 7shifts
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
🔍 Věděli jste? Obchody s potravinami používají pokročilé nástroje pro plánování, aby analyzovaly nákupní vzorce, například jak špatné počasí vede k nárůstu tržeb, a naplánovaly více personálu před začátkem špičky.
9. Factorial (nejlepší pro integrované plánování, sledování volna a monitorování výkonu)
Factorial nabízí komplexní řešení pro řízení lidských zdrojů a pracovní síly, které jde nad rámec pouhého plánování. Manažeři mohou vytvářet a spravovat směny a zároveň sledovat dostupnost zaměstnanců a žádosti o volno, čímž zajistí vyvážené a vyhovující rozvrhy.
Jednou z nejcennějších funkcí Factorialu je nástroj pro sledování výkonu. Tento nástroj umožňuje firmám sledovat produktivitu a zapojení zaměstnanců spolu s údaji o rozvrhu. Pomáhá manažerům identifikovat trendy a činit rozhodnutí o personálním obsazení na základě dat.
Nejlepší funkce Factorial
- Zefektivněte správu dokumentů bezpečným ukládáním personálních souborů a umožněním elektronického podepisování právních dokumentů.
- Sledujte čas a docházku pomocí QR kódů, geolokace a správy přesčasů pro přesné výpočty mezd.
- Optimalizujte nábor a zaškolování pomocí systému pro sledování uchazečů (ATS), který automatizuje prověřování životopisů a shromažďování dokumentů.
- Snadno se přizpůsobujte pomocí centralizované platformy pro řízení lidských zdrojů, která integruje plánování, řízení výkonu a ukládání dokumentů a přizpůsobuje se růstu vaší firmy.
Faktorové omezení
- Omezené možnosti reportování a přizpůsobení
- Počáteční nastavení je náročné
- Integrace s aplikacemi třetích stran je pomalá.
Faktorová cena
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Factorial
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
10. Shiftbase (nejlepší pro flexibilní možnosti plánování pro zapojení zaměstnanců a zpětnou vazbu)
Shiftbase je určen pro firmy, které chtějí svým zaměstnancům nabídnout větší flexibilitu a zároveň zachovat provozní efektivitu. Zaměstnanci mohou nastavit svou dostupnost a preference, což manažerům usnadňuje vytváření rozvrhů, které vyhovují jak firmě, tak zaměstnancům.
Tento nástroj také podporuje obousměrnou komunikaci tím, že umožňuje zaměstnancům poskytovat zpětnou vazbu k plánům, což manažerům poskytuje cenné informace o potřebách a preferencích zaměstnanců.
Nejlepší funkce Shiftbase
- Spravujte úkoly v oblasti lidských zdrojů pomocí profilů zaměstnanců, úložiště dokumentů a integrace s HoorayHR pro zaškolování nových zaměstnanců a plánování kapacit.
- Sledujte přesně čas strávený zaměstnanci pomocí docházkových hodin, mobilních docházkových systémů a sledování polohy, abyste předešli nesrovnalostem.
- Vytvářejte týdenní rozvrhy na cestách pomocí aplikace přizpůsobené pro mobilní zařízení, která zaměstnancům umožňuje sledovat odpracované hodiny, žádat o volno a spravovat dostupnost.
Omezení Shiftbase
- Mobilní aplikace nenabízí stejné funkce jako webová verze.
- Neobsahuje vestavěné možnosti pro správu volných dnů zaměstnanců na částečný úvazek, což vyžaduje ruční správu prostřednictvím nastavení dostupnosti.
Ceny Shiftbase
- Zdarma
- Základní verze: 4,25 $/měsíc na uživatele
- Premium: 5,25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Shiftbase
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
11. Humanity (nejlepší pro pokročilé plánování s využitím poznatků založených na umělé inteligenci a podporou dodržování předpisů)
Humanity kombinuje plánování založené na umělé inteligenci s nástroji pro zajištění souladu s předpisy a vytváří tak výkonné řešení pro správu pracovní síly.
Platforma využívá strojové učení k analýze poptávky po pracovní síle a automatickému generování nákladově efektivních rozvrhů, které jsou v souladu s předpisy. To pomáhá podnikům vyhnout se konfliktům v rozvrhu, nadměrnému nebo nedostatečnému počtu zaměstnanců a zároveň zajišťuje dodržování pracovněprávních předpisů a odborových dohod.
Nejlepší funkce pro lidstvo
- Automatizujte dynamické plánování a plánování směn, abyste eliminovali chyby v personálním obsazení, optimalizovali mzdové náklady a vytvořili bezstresové prostředí pro manažery i zaměstnance.
- Sjednoťte své systémy pro správu pracovní síly integrací Humanity Schedule s hlavními poskytovateli mzdových služeb a dodavateli ERP/HCM, jako jsou ADP, Oracle, Workday a další.
- Pomocí nástroje Staffing Checker identifikujte a vyřešte mezery v pokrytí podle hodin a pozic a zajistěte tak optimální úroveň personálního obsazení.
Omezení lidskosti
- Nelze integrovat s mzdovými systémy, jako jsou Dayforce a Ceridian.
- Zaostává v oblasti rušení směn a vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny pro lidstvo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze od uživatelů
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Místo toho, abyste se hnali, když někdo onemocní, udržujte seznam zaměstnanců, kteří jsou ochotni vzít si na poslední chvíli volné směny. Mnoho nástrojů pro plánování vám umožňuje nastavit systém „pohotovosti“ pro rychlé nahrazení.
Posuňte své plánování směrem k úspěchu s ClickUp
Vytvoření dokonalého rozvrhu směn nemusí být neustálým bojem o dostupnost, výměny a změny na poslední chvíli. Se správnými nástroji můžete vytvořit plynulejší a efektivnější systém plánování, který udrží váš tým spokojený a vaše podnikání v hladkém chodu.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je dokonalým nástrojem pro plánování založené na umělé inteligenci, hladkou integraci a aktualizace v reálném čase. Zbavte se stresu spojeného s plánováním a soustřeďte se na úspěch svého týmu!
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅