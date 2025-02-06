11 nejlepších mobilních aplikací pro interní komunikaci a týmovou spolupráci

Měli jste někdy pocit, že komunikace ve vašem týmu připomíná chaotickou hru na telefon, při které se zprávy ztrácejí v překladu a úkoly propadají mezi prsty? To jsme zažili všichni!
Ať už se potýkáte s prací na dálku nebo řídíte globální týmy, aplikace pro interní komunikaci jsou klíčem k tomu, aby všichni byli na stejné vlně (a zachovali si zdravý rozum).
Sestavili jsme žebříček 11 nejlepších mobilních aplikací pro interní komunikaci, které změní spolupráci vašeho týmu.
Méně e-mailových konverzací, rychlejší aktualizace a možná i méně „naléhavých“ zpráv uprostřed noci. Díky těmto aplikacím si budete klást otázku, jak jste bez nich mohli vůbec pracovat.
Jde o to najít ten správný nástroj pro interní komunikaci. Pojďme komunikovat!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 11 nejlepších aplikací pro interní komunikaci se zaměstnanci, které v tomto blogu prozkoumáme:
- ClickUp: Nejlepší aplikace typu „vše v jednom“ pro řízení projektů a spolupráci
- Slack: Nejlepší pro instant messaging a integraci pro dynamickou týmovou komunikaci.
- Workvivo: Nejlepší pro zvýšení zapojení zaměstnanců a posílení firemní kultury
- Microsoft Teams: Nejlepší pro hladkou integraci s nástroji Microsoft Office a videokonferencemi
- Trello: Nejlepší pro vizuální správu úkolů pomocí Kanban tabulek
- Chanty: Nejlepší pro malé podniky, které hledají cenově dostupnou komunikační aplikaci typu „vše v jednom“.
- Connecteam: Nejlepší pro efektivní řízení zaměstnanců bez stálého pracoviště a zaměstnanců v první linii.
- RingCentral: Nejlepší pro spolehlivé videokonference a komunikaci založenou na cloudu
- Staffbase: Nejlepší pro celofiremní aktualizace a interní zpravodaje
- monday.com: Nejlepší pro řízení projektů a přizpůsobení pracovních postupů
- Troop Messenger: Nejlepší pro bezpečnou komunikaci v týmech, které potřebují jednoduché rozhraní.
Co byste měli hledat v mobilních aplikacích pro interní komunikaci?
Výběr správné aplikace pro interní komunikaci je klíčový pro zvýšení produktivity vašeho týmu. Ale jak se s nespočtem možností na trhu rozhodnout, která aplikace je pro vaši organizaci nejvhodnější?
Při hodnocení možností byste měli upřednostnit následující kritéria:
- Funkce komunikace v reálném čase: Hledejte instant messaging, videohovory a skupinové chaty, které zajišťují plynulou komunikaci. Nástroje podporující audio zprávy a sdílení obrazovky jsou obzvláště cenné pro vzdálené nebo hybridní týmy.
- Integrace správy úkolů a projektů: Najděte aplikace, které integrují správu úkolů a Kanban tabule, pomáhají týmům synchronizovat cíle a zároveň efektivně spravovat úkoly.
- Přehledné rozhraní: Vyberte si aplikaci, která je natolik intuitivní, že se v ní zorientuje každý. Přehledné rozhraní minimalizuje čas potřebný k zaučení a zajistí, že aplikace bude podporovat produktivitu, místo aby ji brzdila.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Hledejte aplikace pro týmovou komunikaci s pokročilým šifrováním, bezpečným přihlašováním, jako je Azure Active Directory, a soulad s průmyslovými standardy.
- Přizpůsobitelné funkce: Používejte aplikace, které umožňují sdílení souborů, sdílení obrazovky, seznamy úkolů nebo jakékoli jiné komunikační nástroje, které můžete potřebovat pro své zaměstnance pracující na dálku nebo pracovníky v první linii.
Kde tedy najdete všechny tyto funkce najednou?
11 nejlepších mobilních aplikací pro interní komunikaci
Zde je komplexní seznam aplikací pro interní komunikaci, které splní potřeby vašeho týmu, podpoří spolupráci a pomohou dosáhnout dlouhodobých obchodních cílů:
1. ClickUp (nejlepší aplikace typu „vše v jednom“ pro řízení projektů a spolupráci)
ClickUp je více než jen nástroj pro řízení projektů; je to komplexní aplikace pro zasílání zpráv v práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Chat je integrovaná superstar pro zasílání zpráv ve vašem týmu. Na rozdíl od chatovacích nástrojů třetích stran udržuje všechny diskuse související s projekty přímo propojené s úkoly.
To znamená, že už nebudete muset prohledávat e-maily nebo přeskakovat mezi platformami, abyste našli důležité informace.
S aplikací Chat můžete diskutovat o novinkách v projektech, vymýšlet nápady nebo sdílet rychlé aktualizace, a to vše při přímém propojení zpráv s příslušnými úkoly nebo projekty.
Připněte důležité zprávy pro snadnou orientaci a udržujte plynulý tok konverzací na jednom místě.
Chcete si tyto body diskuse někde zaznamenat? ClickUp Docs zlepšuje spolupráci na dokumentech. Uživatelé mohou vytvářet, upravovat a sdílet dokumenty přímo v ClickUp a pro snadný přístup je propojit s úkoly nebo projekty.
Díky úpravám v reálném čase mohou členové týmu přispívat současně a možnost vložit úkoly do dokumentů překlenuje propast mezi plánováním a realizací.
Ať už připravujete návrh nebo plánujete projekt, ClickUp Docs zajistí, že váš tým bude pracovat chytřeji, a díky historii verzí bude vše transparentní.
V situacích, kdy slova nestačí, přichází na pomoc ClickUp Clips. Tato funkce nahrávání obrazovky vám umožňuje zachytit obrazovku, popsat procesy nebo poskytnout vizuální pokyny k úkolům.
Je ideální pro sdílení novinek, vysvětlování složitých pracovních postupů nebo zaškolování nových členů týmu bez zdlouhavých e-mailů nebo schůzek. Nahrávejte, sdílejte a nechte za sebe mluvit vizuální prvky.
ClickUp Collaboration Detection udržuje váš tým synchronizovaný v reálném čase. Tato funkce upozorní uživatele, když někdo jiný upravuje stejný úkol nebo dokument, čímž zabrání konfliktním změnám a zlepší koordinaci.
Ať už se jedná o projektový plán nebo sdílený dokument, vždy budete vědět, kdo na čem pracuje, což podporuje týmovou práci a transparentnost.
Flexibilita je dalším klíčovým faktorem přispívajícím k efektivnímu řízení projektů a právě to nabízí přizpůsobitelné zobrazení aplikace ClickUp. Vyberte si ze seznamu, tabule, kalendáře, časové osy a dalších možností a vizualizujte úkoly způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
Tabule nabízejí pracovní postup ve stylu Kanban, zatímco Ganttovy pohledy pomáhají sledovat závislosti a časové osy. Možnost přepínání mezi pohledy zajišťuje, že všichni členové vašeho týmu zůstanou synchronizovaní, bez ohledu na jejich pracovní styl.
Dny dlouhých, nesouvislých e-mailových řetězců jsou pryč. Funkce @Mentions a Assign Comments v aplikaci ClickUp vám umožňují označovat členy týmu přímo v rámci úkolů, přidělovat jim odpovědnosti nebo upozorňovat na aktualizace.
Pomocí vláknových komentářů udržujte diskuse přehledné a praktické, aby všichni přesně věděli, co se od nich očekává, a nedocházelo k nejasnostem.
Ať už váš tým potřebuje chatovat, plánovat nebo brainstormovat, ClickUp uchovává vše na jednom místě pro plynulou spolupráci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte opakující se práci bez námahy pomocí funkce Opakující se úkoly v aplikaci ClickUp. Ať už se jedná o týdenní schůzky týmu, měsíční reporty nebo roční plánování, můžete automatizovat úkoly, abyste ušetřili čas a snížili riziko nedodržení termínů.
- Definujte, sledujte a vizualizujte týmové a individuální cíle přímo v platformě pomocí ClickUp Goals. Rozdělte větší cíle na menší dílčí cíle, propojte je s úkoly a sledujte pokrok v reálném čase.
- Integrujte více než 1 000 nástrojů, včetně Slack, Zoom, Google Drive a Microsoft Teams, prostřednictvím ClickUp Integrations. Tyto integrace vám umožňují přenést vaše oblíbené aplikace do platformy, zlepšit pracovní postupy a snížit potřebu přepínání mezi více nástroji.
- Vizualizujte a spravujte vztahy mezi úkoly pomocí funkce Task Dependencies (Závislosti úkolů) aplikace ClickUp. Úkoly můžete označit jako „blokující“, „čekající“ nebo „propojené“, aby všichni věděli, co je třeba dokončit, než se přesunou k dalšímu kroku.
- Měřte čas strávený na úkolech přímo v platformě pomocí funkce Time Tracking v ClickUp. Ať už spravujete fakturovatelné hodiny nebo optimalizujete produktivitu, tato funkce vám poskytne přehled o tom, kam je čas alokován.
Omezení ClickUp
- ClickUp má velkou učební křivku. Proto může být jeho široká škála funkcí pro nové uživatele někdy ohromující a vyžaduje trochu času, než si na něj zvyknou.
- Mobilní aplikace je plně funkční, ale některé funkce dostupné v desktopové verzi ještě nebyly přidány.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
🧠 Věděli jste, že: ClickUp byl nedávno jmenován softwarem č. 1 v 18 kategoriích ve zprávě G2 2024 Winter Report! Dvě z 18 kategorií, ve kterých zvítězil, byly spolupráce na projektech a řízení pracovních postupů.
2. Slack (nejlepší pro instant messaging a týmovou komunikaci)
Slack je přední aplikace pro interní komunikaci známá svými funkcemi pro zasílání zpráv v reálném čase a rozsáhlými integračními možnostmi. Je ideální pro týmy, které chtějí zlepšit komunikaci a spolupráci mezi zaměstnanci.
Mobilní aplikace Slack nabízí uživatelsky přívětivou navigaci s lišta záložek, která umožňuje rychlý přístup k základním funkcím. Můžete tak sledovat zprávy, odpovídat na přímé zmínky a spravovat úkoly prostřednictvím svého mobilního telefonu.
Nejlepší funkce aplikace Slack
- Organizujte konverzace do vyhrazených prostorů pro konkrétní projekty a týmy a zajistěte tak strukturovanou komunikaci celého týmu.
- Usnadněte soukromé, individuální rozhovory mezi členy týmu.
- Zapojte se do nenáročných audio nebo video konverzací prostřednictvím aplikace Huddles a sdílejte předem nahrané video zprávy pomocí aplikace Clips.
- Sdílejte dokumenty, obrázky a další soubory přímo v rámci konverzací.
Omezení aplikace Slack
- Množství kanálů a zpráv může vést k nadměrnému množství oznámení.
- End-to-end šifrování není vždy k dispozici, což představuje riziko pro data.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Slack
- G2: 4,5/5 (více než 33 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 500 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: Jak překlenout komunikační propasti na pracovišti
3. Workvivo (nejlepší pro zvýšení zapojení zaměstnanců a posílení firemní kultury)
Kombinujte tradiční nástroje s funkcemi, které podporují zapojení zaměstnanců, prostřednictvím Workvivo.
S mobilní aplikací Workvivo můžete zůstat v obraze díky personalizovanému kanálu aktivit, sdílet příspěvky s obrázky a videi a oceňovat úspěchy kolegů pomocí shout-outů.
Je navržena tak, aby pomáhala zaměstnancům cítit se více propojeni se svou prací a posláním organizace, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Nejlepší funkce Workvivo
- Zveřejňujte aktualizace, sdílejte novinky a zapojte se do diskusí na centrálním hubu.
- Kombinujte tradiční funkce intranetu se sociálními funkcemi, které zaměstnancům umožňují přístup k dokumentům a aplikacím.
- Vytvářejte skupiny na základě zájmů nebo projektů a podporujte tak spolupráci.
- Měřte zapojení, náladu a chování zaměstnanců
Omezení Workvivo
- Cenová struktura může být pro některé uživatele matoucí.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s integrací s aplikacemi třetích stran, což může narušit pracovní postupy.
Ceny Workvivo
- Obchodní plán: Ceny na míru
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
4. Microsoft Teams (nejlepší pro integraci s nástroji Microsoft Office a videokonferencemi)
Microsoft Teams nabízí mobilní aplikaci pro interní komunikaci, která se hladce integruje do sady Microsoft Office. Poskytuje jednotnou platformu pro týmovou komunikaci, spolupráci a videokonference s několika skvělými funkcemi.
Mobilní aplikace Microsoft Teams umožňuje uživatelům připojit se k schůzkám jediným klepnutím, sdílet obsah přímo ze svého mobilního telefonu a spolupracovat v reálném čase pomocí dalších kancelářských aplikací.
Aplikace také podporuje push notifikace, které uživatele okamžitě informují o důležitých zprávách.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Vytvářejte a sdílejte dokumenty, tabulky a prezentace bez námahy v rámci Microsoft Office.
- Organizujte konverzace podle kanálů a týmů
- Pořádejte vysoce kvalitní videohovory a schůzky s funkcemi, jako je sdílení obrazovky a nahrávání schůzek.
- Zapojte se do soukromých nebo skupinových chatů s touto aplikací pro firemní komunikaci, která nabízí funkce jako zmínky a vláknové konverzace.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Týmy mohou klást vysoké nároky na zařízení, což může ovlivnit výkon starších systémů.
- Rozsáhlá sada funkcí může novým uživatelům zabrat nějaký čas, než ji plně pochopí.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Microsoft Teams Essentials: 4,00 $/měsíc na uživatele (roční předplatné)
- Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/měsíc na uživatele (roční předplatné)
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc (roční předplatné)
Poznámka: Microsoft Teams je k dispozici jako součást sady Microsoft 365. Uvedené ceny platí pro sadu Microsoft 365.
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 700 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vyhněte se přetížení oznámeními tím, že si přizpůsobíte upozornění tak, abyste dostávali pouze ty nejdůležitější aktualizace. Například nastavte Slack nebo Microsoft Teams tak, aby vás upozorňovaly pouze na přímé zmínky nebo důležité aktualizace kanálu.
5. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů pomocí Kanban tabulek)
Hledáte uživatelsky přívětivou aplikaci pro interní komunikaci, která vyniká v oblasti vizuálních úkolů a řízení týmů? Trello nabízí spolehlivé řešení s intuitivními Kanban tabulemi.
Umožňuje týmům vizuálně organizovat projekty a úkoly a podporuje spolupráci a komunikaci.
Mobilní aplikace Trello vám umožňuje vytvářet nové karty, nastavovat termíny a připojovat soubory přímo z vašich mobilních zařízení. Aplikace podporuje synchronizaci v reálném čase, takže se změny okamžitě promítnou na všech zařízeních a pro všechny členy týmu.
Nejlepší funkce Trello
- Vytvářejte tabule se seznamy a kartami představujícími úkoly a přehledně vizualizujte pracovní postupy.
- Integrujte je s nástroji jako Slack, Google Drive a Jira a vylepšete tak jejich funkčnost.
- Automatizujte opakující se úkoly bez nutnosti programování pomocí automatizace Butler.
Omezení aplikace Trello
- Velmi závisí na doplňcích pro rozšíření funkcí, které mohou být nákladné.
- Chybí pokročilé funkce, jako jsou závislosti, které jsou potřebné pro komplexní projekty.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Od 17,50 $ za uživatele a měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
📮ClickUp Insight: Znalostní pracovníci posílají v průměru 25 zpráv denně, ve kterých hledají informace a souvislosti.
To znamená, že značnou část času ztrácíte procházením, vyhledáváním a rozklíčováním roztříštěných konverzací v e-mailech a chatech. 😱 Kéž byste měli chytrou platformu, která spojuje úkoly, projekty, chat a e-maily (plus AI!) na jednom místě. Ale vy ji máte: Vyzkoušejte ClickUp!
6. Chanty (nejlepší pro malé podniky, které hledají cenově dostupnou komunikační aplikaci typu „vše v jednom“)
Chanty je aplikace pro interní komunikaci přizpůsobená malým firmám, které hledají cenově dostupné komplexní řešení pro týmovou spolupráci.
Mobilní aplikace Chanty, dostupná pro iOS a Android, zajišťuje, že členové týmu zůstanou ve spojení a budou efektivně spravovat úkoly, i když jsou na cestách.
Intuitivní rozhraní aplikace vám umožňuje přecházet mezi chaty a úkoly, což usnadňuje efektivní spolupráci a plynulý pracovní postup v souladu s vaší komunikační strategií.
Nejlepší funkce aplikace Chanty
- Komunikujte se svým týmem v reálném čase prostřednictvím veřejných a soukromých chatů.
- Provádějte vysoce kvalitní audio a video hovory se sdílením obrazovky
- Vytvářejte úkoly ze zpráv a sledujte jejich průběh pomocí Kanban tabule.
Omezení aplikace Chanty
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s konkurencí
- Někteří uživatelé hlásili potíže během videohovorů.
Ceny Chanty
- Zdarma
- Podnikání: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
➡️ Přečtěte si také: 15 bezplatných šablon pro komunikační plán projektu: Excel, Word a ClickUp
7. Connecteam (nejlepší pro efektivní řízení zaměstnanců bez stálého pracoviště a zaměstnanců v první linii)
Pokud intenzivně spolupracujete s týmy v první linii nebo s terénními pracovníky, Connecteam je pro vás nepostradatelnou aplikací. Jedná se o komplexní komunikační aplikaci, která nabízí ucelenou sadu nástrojů pro optimalizaci provozu a posílení týmové komunikace.
Mobilní aplikace Connecteam umožňuje zaměstnancům přístup k nezbytným nástrojům a provádění úkolů, jako je přihlášení do práce, přístup k rozvrhům a komunikace s členy týmu přímo ze svých smartphonů.
Nejlepší funkce Connecteam
- Udržujte všechny své zaměstnance v první linii v synchronizaci díky týmové komunikaci v reálném čase prostřednictvím chatu, aktualizací a oznámení.
- Vytvářejte a sdílejte rozvrhy a automatizujte pracovní výkazy rychle se všemi svými zaměstnanci.
- Přiřazujte a sledujte úkoly zaměstnanců, poskytujte přehled o odpovědnostech a odstraňujte komunikační mezery.
Omezení aplikace Connecteam
- Vyšší cenová kategorie ve srovnání s konkurencí a pokročilejší funkce jsou k dispozici pouze v dražších tarifech.
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s konkurencí
Ceny Connecteam
- Plán pro malé podniky: zdarma až pro 10 uživatelů
- Základní provoz: 35 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů (0,6 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
- Operations Advanced: 59 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů (1,8 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
- Operations Expert: 119 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů (3,6 $/měsíc za každého dalšího uživatele)
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 340 recenzí)
👀 Věděli jste? Pro zaměstnance, kteří nepracují u stolu, zajišťuje funkce geofencing od Connecteam přesné zaznamenávání docházky tím, že umožňuje zaměstnancům přihlásit se pouze tehdy, když se nacházejí na konkrétním místě.
8. RingCentral (nejlepší pro spolehlivé videokonference a komunikaci založenou na cloudu)
RingCentral je spolehlivá komunikační aplikace, která propojuje váš tým prostřednictvím robustních videokonferencí a cloudových nástrojů. Je ideální pro firmy, které potřebují škálovatelné řešení.
Tato mobilní aplikace je určena pro uživatele, kteří jsou často na cestách, a poskytuje vám a vašemu týmu soudržný a propojený pracovní postup. Uživatelé aplikace se mohou účastnit videokonferencí, odesílat a přijímat zprávy a spravovat telefonní hovory přímo ze svých mobilních telefonů.
Nejlepší funkce RingCentral
- Provádějte videohovory ve vysokém rozlišení s podporou až 500 účastníků.
- Využijte cloudovou pobočkovou ústřednu (PBX) pro neomezené volání v USA a Kanadě.
- Pracujte s více než 300 integracemi s oblíbenými aplikacemi.
Omezení RingCentral
- Osvojení a přizpůsobení se rozsáhlým funkcím může nějakou dobu trvat.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s odezvou podpory.
Ceny RingCentral
- Základní verze: 30 $/měsíc na uživatele (až 100 uživatelů)
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele (až 100 uživatelů)
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele (až 100 uživatelů)
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 200 recenzí)
9. Staffbase (nejlepší pro celofiremní aktualizace a interní zpravodaje)
Poskytujte celofiremní aktualizace a interní zpravodaje a zajistěte, aby zaměstnanci byli informováni a zapojeni, pomocí aplikace Staffbase.
Mobilní aplikace Staffbase zajišťuje, že zaměstnanci mají okamžitý přístup k firemním novinkám, aktualitám a zdrojům, i když pracují na dálku.
Zaměstnanci mají prostřednictvím mobilní aplikace přístup k důležitým dokumentům a mohou se účastnit interaktivních funkcí, jako jsou průzkumy a mechanismy zpětné vazby.
Nejlepší funkce Staffbase
- Doručujte důležité zprávy a informace přímo na mobilní zařízení zaměstnanců.
- Vytvářejte automatizované a vizuálně poutavé zpravodaje s podrobnými metrikami.
- Využijte centralizované centrum pro týmovou komunikaci a přístup k firemním zdrojům.
Omezení aplikace Staffbase
- Vytvoření oddělení mezi vstupními stránkami a stránkami s novinkami může být náročné.
- Přizpůsobené pro velké podniky, což může být pro menší organizace nákladné.
Ceny Staffbase
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
10. monday. com (nejlepší pro řízení projektů a přizpůsobení pracovních postupů)
monday. com je dynamická platforma nabízející nástroje pro řízení projektů a přizpůsobení pracovních postupů. Je ideální pro týmy, které chtějí optimalizovat procesy, vizualizovat úkoly nebo efektivně spolupracovat.
S mobilní aplikací monday.com můžete vytvářet a upravovat tabule, přidělovat úkoly, nastavovat důležité události a sledovat pokrok svého týmu v reálném čase.
Aplikace podporuje všechny zobrazení, které nabízí její desktopová verze, včetně Kanban a Kalendář, takže si můžete vizualizovat své pracovní postupy podle svých potřeb.
monday. com nejlepší funkce
- Navrhněte pracovní postupy, které odpovídají projektovým požadavkům vašich mezifunkčních týmů.
- Využijte perspektivy jako Kanban tabule, Ganttovy diagramy a kalendáře pro vizuální spolupráci.
- Snižte manuální úsilí automatizací opakujících se úkolů.
Omezení monday.com
- Omezené funkce mobilní verze ve srovnání s webovou verzí
- Vyžaduje platbu za stanovený počet uživatelů, což nemusí být pro menší týmy nákladově efektivní.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc za jedno místo (minimálně tři uživatelé)
- Standard: 14 $/měsíc za jedno místo (minimálně tři uživatelé)
- Pro: 24 $/měsíc za jedno místo (minimálně tři uživatelé)
- Podnik: Individuální ceny
monday. com hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 12 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 300 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Ušetřete čas vytvořením šablon úkolů pro často se opakující pracovní postupy, jako je zaškolování nových zaměstnanců nebo plánování týdenních sprintů. Většina aplikací umožňuje duplikovat úkoly s předdefinovanými podúkoly a termíny.
11. Troop Messenger (nejlepší pro bezpečnou komunikaci v týmech, které potřebují jednoduché rozhraní)
Úniky interních firemních diskusí a zpráv (ať už náhodné nebo úmyslné) jsou nejhorší noční můrou každého manažera a vedoucího pracovníka. Prevence je však lepší než léčba a Troop Messenger je tu, aby pomohl zabránit tomu, aby se takový scénář stal realitou.
Jedná se o bezpečnou mobilní aplikaci pro interní komunikaci přizpůsobenou týmům, která klade důraz na bezpečnost a přehledné rozhraní.
Můžete ji používat pro individuální nebo skupinové chaty, sdílet soubory v různých formátech a provádět audio a video hovory přímo ze svých mobilních zařízení.
Mobilní aplikace Troop Messenger také podporuje funkce jako sdílení obrazovky a sledování polohy v mobilním formátu, což zvyšuje spolupráci vašeho týmu.
Nejlepší funkce aplikace Troop Messenger
- Využijte funkci burnout, která poskytuje „samodestrukční časovač“ pro důvěrné zprávy.
- Pomocí funkce forkout můžete odesílat zprávy nebo přílohy více uživatelům nebo skupinám současně, čímž zvýšíte efektivitu komunikace.
- Sdílejte obrazovky během videohovorů pro efektivní prezentace a diskuse.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Nabízí méně integrací třetích stran ve srovnání s konkurencí.
- Rozhraní mobilní aplikace je méně uživatelsky přívětivé ve srovnání s webovou verzí.
Ceny aplikace Troop Messenger
- Premium: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 5 $/měsíc na uživatele
- Superior: 9 $/měsíc na uživatele (brzy k dispozici)
Hodnocení a recenze aplikace Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
➡️ Přečtěte si také: 10 SMART cílů komunikace pro týmy s příklady
Spojte se se svým týmem pomocí ClickUp
Vzpomínáte si na tu analogii s telefonní hrou z úvodu? Stejně tak i nesprávná komunikace může tým ochromit.
Každý z výše uvedených nástrojů nabízí jedinečné funkce, které se hodí pro různé pracovní postupy a priority. Pokud však hledáte univerzální aplikaci pro práci, která integruje správu úkolů, projektové pracovní postupy, umělou inteligenci a automatizaci s týmovou komunikací, je ClickUp tím pravým nástrojem pro vás. Je univerzální, snadno použitelný a navržený tak, aby se přizpůsobil potřebám vašeho týmu.
Vytvořte inteligentnější a propojenější týmovou síť – zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp.