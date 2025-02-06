Nejlepší šablony plánovače Notability, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Výběr správného plánovače může být náročný. Měli byste si pořídit fyzický nebo digitální plánovač? Bude stačit jednoduchý kalendář, nebo potřebujete kompletní systém pro sledování cílů a návyků? Ale nemusí to být tak složité.
Notability, aplikace pro digitální pořizování poznámek, nabízí řadu šablon plánovačů – týdenní, měsíční, denní, studijní, stravovací a cestovní –, díky nimž je plánování zábavné a efektivní. Šablony plánovače Notability můžete uložit a stáhnout ve formátu PDF do svého iPadu nebo je upravovat online pomocí aplikace Notability.
V tomto blogovém příspěvku jsme shromáždili některé z nejlepších šablon Notability a několik alternativ pro pohodlné plánování. Pojďme na to!
Co dělá šablonu plánovače Notability dobrou?
Ideální šablona Notability se liší v závislosti na vašich potřebách. Profesionálové potřebují šablonu, která jim pomůže sledovat schůzky, projekty a osobní závazky na jednom místě. Pro studenty je vhodnější týdenní plánovač studia, který pomáhá spravovat školní úkoly, termíny a zkoušky na jednom přehledném místě.
Bez ohledu na vaše cíle mají nejlepší šablony několik společných rysů:
📌 Přizpůsobitelnost: Hledejte estetické šablony Notability s adaptivními rozvrženími, záložkami a sekcemi, které vyhovují vašim jedinečným pracovním postupům a plánovacím potřebám.
📌 Přehlednost: Šablona by měla nabízet přehlednou a intuitivní strukturu pro úkoly, schůzky a poznámky.
📌 Estetický vzhled: Vyberte si šablony s elegantním rozvržením a možnostmi přidávání samolepek, barevných kódů a dekorativních prvků, aby bylo plánování vizuálně atraktivní.
📌 Přílohy: Prozkoumejte bezplatné nebo placené šablony, které vám umožní integrovat zvukové poznámky, mediální soubory a dokumenty, abyste mohli přidat kontext k úkolům a zvýšit produktivitu.
📌 Sledovatelnost: Šablona by měla uživatelům umožňovat sledovat pokrok v denních úkolech, týdenních cílech a dlouhodobých plánech pomocí vizuálních pruhů pokroku a aktualizací stavu.
Šablony plánovače Notability zdarma
Od organizérů denních úkolů po sledovače dlouhodobých cílů – tyto šablony Notability jsou praktické a vizuálně přitažlivé.
1. Šablona plánovače úkolů
Šablona plánovače úkolů Notability nabízí přehledný a organizovaný formát pro plánování projektů. Speciální sekce jako „Podrobnosti“, „Zdroje“, „Úkoly“ a „Volné místo“ vám pomohou zaznamenat všechny relevantní podrobnosti pro úspěšnou realizaci projektu.
V sekci „Volný prostor“ můžete přidat vizuální pomůcky, jako jsou myšlenkové mapy, nebo zapisovat nápady pro brainstorming. Tento personalizovaný přístup vám pomůže efektivně řešit úkoly a dosáhnout úspěchu, což z něj činí nezbytný nástroj pro každého, kdo chce zůstat organizovaný a produktivní.
🌟 Ideální pro: studenty, pedagogy, profesionály a freelancery, kteří chtějí spravovat úkoly a sledovat termíny.
2. Šablona týdenního plánovače
Šablona týdenního plánovače Notability nabízí jednoduché, ale podrobné rozvržení pro týdenní plánování. V sekci „Úkoly“ můžete sledovat úkoly a v sekci „Úkoly/Studium“ můžete stanovit priority akademických nebo pracovních povinností. Tato šablona vám pomůže vyvážit produktivitu a osobní růst během celého týdne.
Slouží také jako skvělý nástroj pro začátek psaní deníku, který vám umožní reflektovat vaše pokroky a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
🌟 Ideální pro: Projektové manažery a zaneprázdněné osoby, které potřebují organizovat svůj týden, stanovovat priority úkolů a sledovat pokrok na první pohled.
3. Šablona plánovače studijních sezení
Tato šablona plánovače studijních sezení pomáhá studentům přistupovat ke studiu s přesností a strukturou. Díky vyhrazeným prostorům pro „časové cíle“, „studijní cíle“ a „témata/kapitoly“ vám tento digitální plánovač pro studenty umožňuje jasně nastínit vaše cíle a oblasti, na které se zaměříte, než se ponoříte do studijní rutiny.
V sekci „Před začátkem“ můžete uvést všechny studijní zdroje a materiály, abyste se na lekci mohli plně připravit. Funkce „Time blocking“ vám umožňuje přidělit konkrétní časové úseky pro každé téma nebo aktivitu. To podporuje soustředěné a efektivní studium a minimalizuje rušivé vlivy.
🌟 Ideální pro: Studenty a žáky, kteří chtějí být organizovaní, stanovit si konkrétní cíle a optimalizovat své studijní sezení.
4. Šablona denního plánovače
Šablona denního plánovače Notability promění každodenní plánování v produktivní systém. Můžete si sepsat pět nejdůležitějších cílů dne a po jejich splnění je odškrtnout. Sekce „Důležité události“ slouží k zaznamenávání klíčových schůzek nebo termínů a seznam úkolů nabízí jednoduchý způsob, jak spravovat každodenní povinnosti.
Přizpůsobte si jedinečný prostor pro obrázky, abyste podpořili kreativitu nebo inspiraci a vizuálně oživili své každodenní plánování.
🌟 Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají nástroj pro denní plánování, aby mohli sledovat schůzky a termíny úkolů.
5. Šablona digitálního portrétního plánovače pro rok 2025
Šablona 2025 Digital Portrait Planner Template od Notability kombinuje funkčnost s uživatelsky přívětivým designem. Obsahuje vyhrazené stránky pro měsíční přehledy, stanovení cílů, rutiny, návyky, důležité termíny, poznámky, plánování jídel a nákupní seznamy.
Ať už plánujete fitness cestu s nástrojem pro sledování návyků, stanovujete čtvrtletní profesní cíle nebo organizujete týdenní rodinná jídla, tento plánovač poskytuje nástroje pro plánování na mikro i makro úrovni.
Jeho orientace na výšku zajišťuje plynulou navigaci, zatímco strukturovaný design vám pomáhá sledovat priority a plynule organizovat nápady. Tento plánovač proměňuje každodenní a dlouhodobé plánování v intuitivní proces.
🌟 Ideální pro: Cílevědomé osoby, které hledají roční digitální plánovač pro organizaci rutin, sledování návyků a vytváření jídelníčků.
📮 ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly a třídili své priority, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové poznatky a úkoly ztrácejí v chatech, e-mailech nebo nesouvislých plánovačích. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly ve všech svých chatech, dokumentech, tabulkách a dalších nástrojích, takže vám nic neunikne.
Omezení používání šablon plánovače Notability
Ačkoli Notability nabízí spolehlivé digitální plánovače, má určité nevýhody:
❗️Spolupráce: Notability je primárně navržen pro individuální použití, což může představovat výzvu v prostředí spolupráce. Například týmy, které se pokoušejí sdílet a upravovat plánovače v reálném čase, mohou narazit na problémy se synchronizací, což vede ke konfliktům verzí a narušení pracovního toku.
❗️Integrace kalendáře: Integrace aplikace Notability s externími kalendářovými aplikacemi není vždy bezproblémová. Uživatelé hlásili potíže se synchronizací událostí a připomínek, což vedlo k zmeškání schůzek nebo konfliktům v plánování.
❗️Úložiště: Jak se vaše plánovače postupem času hromadí, velikost souborů může narůstat, což může mít vliv na úložiště a výkon vašeho zařízení, zejména u zařízení s omezeným prostorem.
❗️Omezená bezplatná verze: Bezplatná verze aplikace Notability omezuje počet úprav a dostupných funkcí, což může bránit rozsáhlým aktivitám v oblasti pořizování poznámek a plánování.
❗️Problémy s uživatelským prostředím: Aktualizace, jako například Notability 14, údajně zkomplikovaly přístup k základním funkcím, což vedlo k méně příjemnému uživatelskému prostředí.
❗️Omezení šablon: Ačkoli Notability nabízí vestavěné plánovače, nemusí vyhovovat potřebám všech uživatelů kvůli svému základnímu designu, což uživatele vede k hledání více přizpůsobitelných možností.
📖 Číst více: Nejlepší bezplatné aplikace pro digitální plánování
Alternativy k šablonám plánovače Notability
Pokud hledáte nástroj pro efektivní plánování cílů, spolupráci v reálném čase, sledování cílů a integraci kalendáře, vyzkoušejte ClickUp.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Na rozdíl od šablon Notability, které se zaměřují na základní pořizování poznámek, ClickUp nabízí plně přizpůsobitelné šablony pro každý pracovní postup, ať už se jedná o týdenní plánovač, denní záznamník nebo časovou osu projektu.
Díky ClickUp jsme mohli lépe plánovat, rychleji dodávat a efektivně strukturovat naše týmy. Od té doby, co jsem nastoupil do společnosti, se náš produkční tým zdvojnásobil! To by nebylo možné, kdybychom neměli pevnou strukturu pro alokaci zdrojů a řízení projektů.
Jeho pokročilé funkce, jako jsou automatická připomenutí, sledování pokroku a integrace s Google Kalendářem, usnadňují proces plánování a zároveň udržují vše synchronizované.
Díky denním standupům podporovaným ClickUp Brain můžete snadno sledovat průběh projektu v reálném čase , dostávat automatické aktualizace o dokončení úkolů a získávat přehled o tom, které úkoly vyžadují okamžitou pozornost. To vám pomůže zůstat organizovaní, činit rozhodnutí na základě dat a řešit kritické úkoly.
Nyní se podívejme na některé šablony plánovače ClickUp:
1. Šablona denního plánovače ClickUp
Šablona ClickUp Daily Planner Template vám pomůže organizovat, prioritizovat a sledovat osobní, profesionální a cílené úkoly. Šablona inteligentně rozděluje vaše úkoly na „Habit Tracker“ (sledování návyků) a „Personal Tasks“ (osobní úkoly) a poskytuje jasný rámec pro řešení rutinních a jednorázových činností.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Organizujte, filtrujte a stanovujte priority úkolů pomocí zobrazení seznamu.
- Označte dokončené úkoly a sledujte své návyky pomocí zobrazení tabulky.
- Označte barevnými kódy kategorie jako „Práce“ nebo „Osobní růst“ a sledujte svůj pokrok pomocí zobrazení tabule a kalendáře.
🌟 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí organizovat a spravovat své osobní a pracovní úkoly na jednom místě.
📖 Číst více: Jak vytvořit kalendář v Google Sheets
2. Šablona denního protokolu ClickUp
Přemýšleli jste někdy nad tím, které úkoly vám zabírají nejvíce času a energie? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Daily Log, která je nepostradatelným pomocníkem pro profesionály, kteří každý den řeší celou řadu úkolů. Tato šablona není jen prostým záznamovým nástrojem, ale strategickým nástrojem pro zlepšení odpovědnosti.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Přizpůsobitelná struktura deníku: Začněte s jednoduchým deníkem, který obsahuje sloupce pro datum, úkol, poznámky a strávený čas. Přidejte vlastní pole pro kategorizaci úkolů a podúkolů.
- Sledování priorit a pokroku: Snadno stanovujte priority úkolů a prohlížejte si denní záznamy, abyste odhalili úzká místa. Ať už sledujete individuální produktivitu nebo výkon celého týmu, tato šablona vám pomůže snadno odhalit neefektivní postupy.
- Nástroje pro odpovědnost týmu: Přiřazujte úkoly přímo v deníku, označujte dokončené aktivity a vyžadujte od členů týmu odpovědnost za nedodržené termíny.
🌟 Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí sledovat pokrok týmu a podporovat odpovědnost.
💡Tip pro profesionály: Použijte barevné značky pro úkoly podle naléhavosti nebo kategorie, abyste získali rychlý vizuální přehled o prioritách vašeho dne. Například můžete použít zelenou barvu pro úkoly související s „nákupem potravin“ a červenou barvu pro „naléhavé termíny“.
3. Šablona denního rozvrhu ClickUp
Pokud vám jednoduchý seznam úkolů nestačí, šablona ClickUp Daily Hour Schedule Template nabízí dynamický způsob, jak si zorganizovat den – hodinu po hodině. Tato šablona vám pomůže rozdělit úkoly na zvládnutelné části a naplánovat, kolik času budete potřebovat na každý úkol věnovat.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Zobrazte úkoly v hodinovém rozvržení v jediném okně, které je ideální pro správu harmonogramů a termínů.
- Snadno přeskupujte úkoly, abyste se přizpůsobili měnícím se prioritám, pomocí funkce drag-and-drop.
- Plánujte a sledujte denní úkoly pomocí zobrazení denního plánu.
- Sledujte nepřítomnost zaměstnanců pomocí zobrazení nepřítomností.
🌟 Ideální pro: Projektové nebo týmové manažery, kteří chtějí efektivně plánovat zdroje a sledovat čas strávený na jednotlivých úkolech.
4. Šablona denního hlášení o činnosti zaměstnanců ClickUp
Pokud jste manažer nebo vedoucí týmu, sledování denních aktivit vašeho týmu může být časově náročné. Šablona ClickUp Employee Daily Activity Report Template vám umožňuje sledovat pokrok týmu, hodnotit produktivitu a udržovat soulad bez denních individuálních schůzek.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Získejte jasný přehled o příspěvcích, silných stránkách a oblastech, které je třeba zlepšit, u každého zaměstnance.
- Sledujte dokončené úkoly s časem a datem v sekci „Úspěchy“, abyste mohli oslavit vítězství.
- Umožněte zaměstnancům označit problémy nebo požádat o podporu v sekci „Probíhající aktivity“.
- Předvídejte překážky a vyvažujte pracovní zátěž, podporujte produktivitu a předcházejte vyhoření pomocí sekce „Nadcházející aktivity“.
🌟 Ideální pro: Manažery, kteří potřebují sledovat produktivitu a výkonnost zaměstnanců.
Chcete efektivně plánovat projekty? Naučte se, jak stanovovat priority úkolů a zlepšovat svůj pracovní postup. 👇
5. Šablona plánovače projektů ClickUp
S šablonou plánovače projektů ClickUp můžete rozdělit celý projekt na zvládnutelné úkoly, přiřadit je správným členům týmu a sledovat pokrok pomocí vizuálních kanbanových tabulek. Ať už se jedná o marketingovou kampaň s krátkými termíny nebo projekt zaměřený na klienty vyžadující více kontaktních bodů, tato šablona vám pomůže udržet pořádek.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Získejte kompletní rámec pro rozpočtování, přidělování zdrojů a definování rolí v týmu.
- Proměňte svůj plán ve vizuální roadmapu, ve které zvýrazníte pokrok a potenciální překážky pomocí zobrazení projektových aktivit.
- Snadno sledujte finance a dodržujte rozpočet pomocí zobrazení Budget Tracker.
- Sledujte časovou osu projektu, abyste optimalizovali plány a minimalizovali zpoždění pomocí zobrazení plánu a itineráře.
🌟 Ideální pro: Projektové manažery a týmy, které potřebují komplexní rámec pro plynulé plánování, sledování a řízení projektů.
6. Šablona plánovače dovolené ClickUp
Správa dovolených zaměstnanců a rozvrhů týmů nemusí být složitá. Šablona ClickUp Holiday Planner zjednodušuje tento proces, zajišťuje hladkou koordinaci a eliminuje chaos na poslední chvíli.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Získejte od zaměstnanců důležité informace, jako je typ dovolené, oddělení a délka trvání, pomocí integrovaného formuláře žádosti o dovolenou.
- Schvalujte nebo zamítejte žádosti a třídějte je podle stavu pomocí zobrazení svátků.
- Zvýrazněte překrývání, závislosti a konflikty v přehledné časové ose pomocí zobrazení kalendáře.
- Spravujte placené a neplacené žádosti a sledujte jejich stav – Nové, Schválené nebo Zamítnuté pomocí zobrazení dovolených.
- Organizujte teambuildingové výlety centralizací logistiky, jako jsou lety, hotely a rezervace.
🌟 Ideální pro: personální týmy, manažery nebo administrátory odpovědné za koordinaci volna zaměstnanců.
7. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Šablona ClickUp Calendar To-Do List vám pomůže snadno naplánovat týden, dva týdny nebo měsíc s jasným přehledem vašich nadcházejících závazků. Umožní vám včas odhalit a odstranit konflikty v plánování.
Šablona také zjednodušuje žádosti o schůzky díky integrovanému formuláři pro žádosti o schůzky. Můžete snadno prohlížet a plánovat schůzky, a to vše na jedné centralizované platformě.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Plynule přeskupujte úkoly podle naléhavosti nebo důležitosti.
- Upřednostňujte úkoly a optimalizujte svůj pracovní postup pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop.
- Používejte emodži a nálepky k hodnocení svého pokroku a vnesete tak do své cesty za produktivitou hravý prvek.
🌟 Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří hledají jednoduchý, ale efektivní způsob, jak spravovat svůj seznam úkolů v kalendářovém zobrazení.
🧠 Věděli jste, že... 23 % zaměstnanců si plánuje vše v kalendáři.
8. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Šablona ClickUp Annual Calendar Template poskytuje centrální místo pro mapování ročních obchodních cílů a zajištění souladu napříč všemi odděleními.
Pokud je například hlavním cílem vaší společnosti uvést na trh nový produkt do konce roku, můžete jej rozdělit na menší úkoly, jako je průzkum trhu, návrh produktu a marketingové kampaně. Tímto způsobem bude každý přesně vědět, co je třeba udělat a kdy!
Přiřaďte úkoly správným členům týmu a snadno sledujte pokrok díky automatickým aktualizacím na ukazatelích pokroku – všichni tak budou po celý rok synchronizovaní a na správné cestě.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Označujte úkoly podle čtvrtletí pro plynulé dlouhodobé plánování.
- Filtrujte úkoly podle časové osy, priority nebo oddělení, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Získejte denní přehledy a aktualizace úkolů, aniž byste museli prohledávat soubory, díky ClickUp Brain, výkonnému AI asistentovi ClickUp.
- Upravujte časové osy a sledujte milníky pomocí flexibilního kalendářového zobrazení.
🌟 Ideální pro: Týmy nebo firmy, které chtějí naplánovat roční cíle, milníky a projekty.
9. Šablona týdenního kalendáře ClickUp
Šablona týdenního kalendáře ClickUp vám pomůže vizualizovat celý týden na první pohled. Můžete snadno identifikovat potenciální konflikty v plánování a proaktivně upravit své plány. Použijte emodži k hodnocení své produktivity a proměňte plnění úkolů v zábavnou a poutavou zkušenost.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Plánujte týdenní úkoly a aktivity pomocí týdenního kalendáře.
- Získejte přehled o všech úkolech projektu pomocí zobrazení všech úkolů.
- Identifikujte a upravte překrývání úkolů nebo konflikty v plánování.
🌟 Ideální pro: Profesionály, kteří potřebují spravovat týdenní úkoly, schůzky a termíny v přehledném vizuálním formátu.
10. Šablona plánovače ClickUp Blog
Šablona ClickUp Blog Planner Template zjednodušuje celý proces tvorby obsahu. S touto šablonou můžete spravovat nápady na blogové příspěvky na jednom místě, organizovat blogové příspěvky do kategorií, témat a formátů a sledovat výkonnost blogu. To vám pomůže efektivně plánovat a realizovat vaši obsahovou strategii.
🌻 Proč si ji zamilujete:
- Přiřazujte úkoly členům týmu, kontrolujte obsah v různých fázích a snadno komunikujte, aby vše proběhlo podle plánu.
- Sledujte celý proces psaní, od počátečního nápadu až po finální publikaci, a zajistěte tak včasné dodání.
- Sledujte a kontrolujte všechny změny provedené v blogu pomocí zobrazení sledování revizí.
- Vytvořte si plán publikování blogových příspěvků pomocí zobrazení kalendáře.
🌟 Ideální pro: Tvůrce obsahu, marketingové týmy nebo blogery, kteří potřebují organizovat a sledovat nápady na blogové příspěvky, návrhy a harmonogramy publikování.
Použijte ClickUp pro chytré plánování
Ačkoli je Notability skvělá pro pořizování poznámek a osobní organizaci, často nedokáže zvládnout komplexní plánování nebo týmovou spolupráci.
ClickUp nabízí výkonné komplexní řešení pro správu projektů, plánování a spolupráci. Ať už koordinujete uvedení produktu na trh, dohlížíte na strategii sociálních médií nebo sledujete milníky projektu, ClickUp zajistí hladký průběh všech aspektů.
Nabízí pokročilé funkce, jako je stav úkolů pro kategorizaci práce, automatizace pro snížení manuálních úkolů a aktualizace v reálném čase, aby byli všichni synchronizováni.
Proč se tedy omezovat na statické plánovače a šablony, když ClickUp může zjednodušit vaše procesy a zvýšit produktivitu? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a vyzkoušejte efektivnější způsob, jak dosáhnout svých cílů.