10 nejlepších nástrojů AI pro správu zásob

„Hej, Siri, můžeš mi spravovat zásoby?“
Využití běžných AI asistentů k řízení firemních zásob může dnes znít jako sci-fi. Technologie však již pokročila natolik, že umožňuje optimalizovat správu zásob pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci.
Díky lepším nástrojům pro optimalizaci zásob, většímu množství dat a aktuálnějším informacím mohou podniky předvídat nedostatek zásob i jejich nadbytek.
Úspěšné zavedení umělé inteligence do procesů řízení zásob pomohlo firmám snížit logistické náklady o 15 % a zlepšit úroveň zásob a služeb o 35 %, respektive 65 %.
Pokud se tedy nemůžete spolehnout na svého důvěryhodného telefonního asistenta s umělou inteligencí, jak si vybrat ten nejlepší nástroj pro správu zásob? Je to jednoduché – podívejte se na tohoto průvodce 10 výkonnými nástroji s umělou inteligencí, které pokryjí všechny vaše potřeby v oblasti správy zásob.
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud chcete zrychlit správu zásob, abyste mohli i nadále plnit očekávání zákazníků, těchto 10 nástrojů vám s tím pomůže:
- ClickUp: Nejlepší pro spolupráci při správě zásob s využitím umělé inteligence
- Zoho Inventory: Nejlepší volba pro malé a střední podniky
- Freshworks: Nejlepší řešení pro správu zásob zaměřené na zákazníky
- Llamasoft Supply Chain Guru X: Nejlepší pro pokročilou analýzu dodavatelského řetězce
- IBM Supply Chain: Nejlepší řešení pro dodavatelský řetězec na podnikové úrovni
- project44: Nejlepší pro přehled v reálném čase v logistice a dodavatelském řetězci
- FourKites: Nejlepší pro přehlednost dodavatelského řetězce
- Kinaxis Maestro: Nejlepší pro komplexní koordinaci dodavatelského řetězce
- C3 AI Inventory Optimization: Nejlepší řešení pro optimalizaci zásob na míru s využitím umělé inteligence
- Peak’s Inventory AI: Nejlepší software pro dynamické plánování zásob s optimalizací pomocí umělé inteligence
Na co byste se měli zaměřit při výběru nástrojů AI pro správu zásob?
Při hodnocení nástrojů umělé inteligence pro správu zásob je zásadní zaměřit se na funkce a možnosti, které odpovídají potřebám vašeho podnikání.
Zde jsou klíčové aspekty, které je třeba zvážit:
- Funkce pro předpovídání poptávky: Hledejte nástroje s umělou inteligencí, které dokážou analyzovat historická prodejní data, tržní trendy a sezónnost, aby přesně předpovídaly budoucí poptávku
- Optimalizace zásob: Získejte přehled o stavu zásob a zajistěte si správné produkty ve správném množství
- Integrace se stávajícími systémy: Zajistěte, aby se nástroj hladce integroval s vaším stávajícím ERP, POS, logistickým softwarem a systémy pro správu skladů
- Funkce automatizace: Najděte nástroje, které automatizují rutinní úkoly spojené se zásobami, jako je generování objednávek, doplňování zásob a upozornění na nízké stavy zásob
- Škálovatelnost a přizpůsobení: Vyberte si nástroje, které mohou růst spolu s vaším podnikáním a přizpůsobit se vašim specifickým požadavkům díky funkcím, jako jsou šablony zásob
- Podpora správy více poboček: Vyberte si nástroj, který sjednocuje sledování a správu zásob napříč všemi vašimi pobočkami
- Informace založené na umělé inteligenci: Získejte informace o chování zákazníků, výkonu dodavatelů a možnostech úspor nákladů prostřednictvím analýzy dat založené na umělé inteligenci
Ať už jste majitelem malé firmy nebo vedoucím velké korporace, můžete využít technologie umělé inteligence ke zvýšení efektivity, přesnosti a spokojenosti zákazníků ve svých procesech řízení zásob. Potřebujete k tomu jen správné řešení. Pojďme se na ně podívat společně.
10 nejlepších nástrojů AI pro správu zásob
Jste připraveni najít systém podpory AI, díky kterému bude pro vás správa zásob hračkou? Pojďme na to!
1. ClickUp (nejlepší pro kolaborativní správu zásob s využitím umělé inteligence)
Pokud hledáte výkonný nástroj s umělou inteligencí pro optimalizaci plánování a správy zásob, ClickUp by pro vás mohl být tím pravým řešením.
Je navržen tak, aby pomáhal firmám všech velikostí – od malých startupů po velké podniky – se všemi jejich potřebami, od správy IT inventáře po skladování spotřebního zboží.
S ClickUpem můžete sledovat stav zásob, spravovat termíny nadcházejících objednávek a mnoho dalšího, a to vše na jedné platformě.
Už se nemusíte spoléhat na tabulky nebo roztříštěné nástroje – ClickUp vám pomůže optimalizovat zásoby a provoz týmu na jednom místě. Můžete automatizovat opakující se úkoly, nastavit připomenutí a dokonce naplánovat objednávky, když vaše zásoby dosáhnou určité hranice.
Díky tomu strávíte méně času ručními úkoly a budete se moci více soustředit na rozvoj svého podnikání.
🚀 ClickUp Brain
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp je jeho AI asistent, ClickUp Brain. Tento nástroj zvyšuje produktivitu a zlepšuje komunikaci tím, že analyzuje pracovní postupy a identifikuje oblasti, které lze vylepšit.
ClickUp Brain dokáže také identifikovat trendy, vzorce a výjimky a nabízí tak informace, které pomáhají činit chytřejší rozhodnutí. To vám umožní rychle reagovat, řešit problémy a vylepšovat procesy pro maximální efektivitu.
Například se můžete zeptat Brain:
- Na otázky typu „Které položky v zásobách jsou pod úrovní pro doplnění?“ nástroj vyhledá a shrne data pomocí vlastních polí, jako jsou stav zásob, SKU a body pro doplnění.
- Chcete-li na místě aktualizovat vlastní pole související se zásobami: např. „Nastavte pole ‚Množství k doplnění‘ pro položku A na 100.“
- Pomocí nástroje Brain můžete generovat přehledy trendů ve skladových zásobách – zpoždění nákupů, vyprodání zásob, zastaralé SKU – a získat tak přehled bez nutnosti ruční analýzy
Brain MAX kombinuje prémiové modely umělé inteligence, funkci Talk to Text, univerzální vyhledávání v pracovním prostoru a aplikacích, vyhledávání na webu s citacemi a generování úkolů – to vše je dostupné prostřednictvím superaplikace s umělou inteligencí na vašem počítači.
Využijte je pro:
- Aktualizace pomocí hlasu: Diktujte poznámky nebo aktualizace ke skladovým zásobám bez použití rukou – „Doplněno 50 kusů položky B, dorazí zítra“ – a funkce Talk to Text je převede na ucelené záznamy úkolů nebo aktualizace v terénu
- Vyhledávání z více zdrojů: Zadejte „Zobrazit všechny položky týkající se dodavatele X v Dokumentech, Úkolech a propojených souborech na Disku“ a okamžitě zobrazte související kontext
- Automatické vytváření úkolů: „Vytvořte úkol pro objednání položky C, jakmile zásoby klesnou pod 20 kusů“ – Brain MAX dokáže tento úkol automaticky vygenerovat s příslušnými odpovědnými osobami a termíny splnění
🀚 Automatizace ClickUp
S ClickUp Automations můžete nastavit pravidla na základě konkrétních spouštěčů.
Například když je v e-shopu zadána objednávka, automatizace ji může přiřadit nejméně vytíženému členovi týmu. Poté můžete vytvořit dílčí úkoly, jako je vychystání, balení a odeslání, a zároveň automaticky informovat zákazníky o stavu objednávky. To minimalizuje chyby, šetří čas a zvyšuje celkovou efektivitu.
Platforma poskytuje aktualizace automatizovaných úkolů v reálném čase, díky čemuž získáte kompletní přehled o svých operacích.
💡 Tip pro profesionály: Co kdyby vaše automatizace mohla být 10krát chytřejší? S ClickUp Autopilot Agents to je možné. Na rozdíl od automatizací založených na pravidlech se dokážou přizpůsobit měnícím se podmínkám a podle toho jednat.
Mohou například sledovat prahové hodnoty a zasílat upomínky nebo oznámení týmům nákupu, když zásoby klesnou pod úroveň pro objednání. Mohou také označit položky k kontrole, když se blíží datum expirace, nebo automaticky přiřadit úkoly při doplnění zásob.
A vytvoření takového nástroje v ClickUp nevyžaduje ani jediný řádek kódu!
🀚 ClickUp AI Project Manager
AI Project Manager™ (vyvinutý společností Brain) automaticky generuje souhrnné zprávy a pravidelné aktualizace o stavu projektu. Upozorňuje na potenciální překážky a zajišťuje, aby provozní manažeři byli informováni o postupu projektu.
Na základě analýzy historických dat doporučuje ClickUp Brain & AI Project Manager optimální alokaci zdrojů. To pomáhá přiřazovat správné úkoly správným lidem, čímž se snižuje plýtvání a předchází se přetížení.
🀚 Dashboardy ClickUp
Navíc řídicí panely ClickUp nabízejí 360° přehled o vašich produktových datech. Přizpůsobte si rozhraní podle svých potřeb pomocí možností pro stavy, tabulky a podrobné reporty.
Díky widgetům na řídicím panelu máte snadný přístup k důležitým údajům, jako jsou zaznamenané časy a grafy, což umožňuje efektivní správu zásob.
Pokud potřebujete sledovat pohyb a dostupnost zásob, předem připravené šablony ClickUp vám tuto práci usnadní.
🚀 Šablona pro správu zásob ClickUp
Šablona ClickUp pro správu zásob například zjednodušuje práci s malými i velkými zásobami. Umožňuje sledovat stav zásob, monitorovat změny v zásobách a organizovat podrobnosti o produktech tak, aby se snadno spravovaly.
S touto šablonou můžete:
- Mějte přehled o stavu zásob, dostupnosti a výkyvech nákladů
- Uspořádejte si informace o produktech, jako jsou ceny a obrázky, na jednom místě
- Zjistěte trendy ve skladových zásobách, které vám pomohou činit chytrá rozhodnutí o doplňování zásob
🀚 Zobrazení tabulky v ClickUp
ClickUp vám také umožňuje zobrazit data způsobem, který vám nejlépe vyhovuje. Tabulkový pohled ClickUp nabízí známé rozložení tabulky, takže můžete snadno vizualizovat data v řádcích a sloupcích. Je vynikající pro sledování postupu úkolů, příloh souborů a hodnocení.
Můžete také propojit úkoly a automatizovat objednávky, připomenutí nebo aktualizace. Navíc vám ClickUp umožňuje třídit, filtrovat a seskupovat data podle libosti, což vám dává úplnou kontrolu nad tím, jak vše organizujete.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte doplňování zásob a dodávky pomocí kalendářového zobrazení v ClickUp
- Sledujte plány objednávek a úkoly v reálném čase pomocí společných časových os a kalendářů zdrojů
- Nastavte si připomenutí doplnění zásob pomocí opakujících se úkolů v ClickUp
- Propojte je s e-commerce platformami a zajistěte přesnou synchronizaci údajů o zásobách
- Využijte praktické nástroje pro plánování, jako jsou předpřipravené šablony a seznamy dodavatelů, k sledování prodejů a řízení kapacity
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou potýkat s určitou náročností na zaučení kvůli širokým možnostem přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Proměňte nápady svého týmu v jasné akční plány pomocí tabulek ClickUp. Umožní vám spolupracovat v reálném čase, vizualizovat úkoly a snadno přidělovat odpovědnosti, což usnadňuje sledování pokroku a udržování soudržnosti.
2. Zoho Inventory (nejlepší pro malé a střední podniky)
Zoho nabízí komplexní softwarovou sadu s různými nástroji, včetně Zoho CRM, systému helpdesku a Zoho Inventory, které jsou určeny ke správě různých obchodních funkcí.
Jako aplikace pro správu zásob je Zoho Inventory ideální pro malé a střední podniky. Poskytuje nástroje pro sledování zásob, správu objednávek a dohled nad skladem.
Nabízí integraci s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify, Amazon, Etsy, eBay a ZohoCommerce. Ačkoli jsou možnosti integrace omezené, Zoho zůstává cenově dostupným řešením ve srovnání s jinými systémy pro správu zásob v e-commerce.
Nejlepší funkce Zoho Inventory
- Efektivně spravujte zásoby pomocí čárových kódů a technologie RFID (Radio Frequency Identification)
- Zajistěte včasnou obměnu zboží podléhajícího zkáze, abyste udrželi kvalitu produktů
- Získejte ceny přepravy v reálném čase od hlavních světových přepravců
Omezení Zoho Inventory
- Složitá a nákladná cenová struktura ve srovnání s jinými alternativami Zoho, zejména s růstem vaší firmy
Ceny služby Zoho Inventory
- Zdarma (pouze 50 objednávek a jeden uživatel)
- Standard: 39 $/měsíc na organizaci (s 500 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Professional: 99 $/měsíc na organizaci (s 3 000 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Premium: 159 $/měsíc na organizaci (s 7 500 objednávkami měsíčně a dvěma uživateli)
- Enterprise: 299 $/měsíc na organizaci (s 15 000 objednávkami měsíčně a sedmi uživateli)
Hodnocení a recenze Zoho Inventory
- G2: 4,3/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 390 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Společnosti jako Amazon a Alibaba využívají AI ke správě skladů o rozloze od 10 000 do 100 000 metrů čtverečních! To odpovídá několika fotbalovým hřištím, kde to žije rušnou činností a vše pohání špičková technologie AI.
3. Freshworks (nejlepší pro řešení skladových zásob zaměřená na zákazníka)
Freshworks je moderní cloudový nástroj využívající umělou inteligenci, který byl navržen pro zlepšení správy zásob. Nabízí jednotné úložiště pro všechna aktiva a pomáhá firmám činit chytrá rozhodnutí ohledně pořizování, využívání a správy aktiv.
Díky mobilní aplikaci tohoto nástroje je správa ne-IT aktiv přímo z nabídky Freshservice snadná, takže vaše zásoby zůstanou aktuální a přehledné.
Nejlepší funkce Freshworks
- Zjednodušte postupy v oblasti zásob pomocí správy smluv, procesů nákupu a doplňování zásob jedním kliknutím
- Automatizujte správu infrastruktury pomocí Freshservice, který poskytuje jediný zdroj pravdivých informací o aktivech
- Objevte hardware, software, ne-IT aktiva a cloudové služby s integrovanými řešeními
- Pomocí mobilní aplikace Freshservice můžete snadno skenovat a spravovat aktiva, která nelze pingovat, i na cestách
Omezení Freshworks
- Noví uživatelé mohou kvůli složitosti softwaru potřebovat čas na jeho osvojení.
- Procesy integrace dat a systémů mohou představovat výzvy, které by mohly způsobit problémy
Ceny Freshworks
- Základní balíček: 19 $/měsíc na uživatele
- Growth: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 119 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshworks
- G2: 4,5/5 (více než 7 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 590 recenzí)
🧠 Zajímavost: Ve farmaceutickém odvětví může AI sledovat teplotu zásob během přepravy, aby zajistila zachování účinnosti léků, a tím každoročně zabránila ztrátám v řádu milionů.
4. Llamasoft Supply Chain Guru X (nejlepší pro pokročilou analýzu dodavatelského řetězce)
Pokud expedujete zboží ve velkých objemech, potřebujete pokročilé analytické funkce, které nabízí Llamasoft Supply Chain Guru X. Tato platforma vám pomůže optimalizovat, analyzovat a simulovat váš dodavatelský řetězec.
Díky kombinaci umělé inteligence a technologie digitálních dvojčat vám umožní důkladně prozkoumat plánování scénářů a optimalizaci dodavatelského řetězce. To vede ke zlepšení řízení nákladů, lepším službám, větší udržitelnosti a efektivnímu snižování rizik.
Tato platforma usnadňuje analýzu údajů o nákladech na obsluhu, optimalizaci logistiky a zlepšení přepravy. Pomáhá také s chytřejším řízením zásob, díky čemuž bude váš dodavatelský řetězec odolnější a efektivnější.
Nejlepší funkce nástroje Llamasoft Supply Chain Guru X
- Analyzujte vzorce výdajů pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a prediktivní analytiky, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí
- Získejte přehled o finančních údajích a cash flow v reálném čase díky intuitivním a přizpůsobitelným dashboardům
- Automatizujte detekci rizik třetích stran a sledujte stav dodavatelů, abyste ochránili svůj dodavatelský řetězec
- Optimalizujte dopravu, logistiku a správu zásob, abyste zvýšili efektivitu a snížili náklady
Omezení nástroje Llamasoft Supply Chain Guru
- Omezená podpora katalogů a fakturace ve formátu cXML, což vyžaduje větší transparentnost nabídky dodavatelů
- Někteří uživatelé považují tuto aplikaci za náročnou kvůli strmé křivce učení, zejména pro začátečníky
Ceny Llamasoft Supply Chain Guru
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Llamasoft Supply Chain Guru
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení nejsou k dispozici
5. IBM Supply Chain (nejlepší pro řešení dodavatelského řetězce na podnikové úrovni)
IBM Supply Chain sjednocuje všechny vaše týmy prodeje, marketingu a dodavatelského řetězce na jedné jednotné platformě. Sladí logistiku a plánování zásob, aby vám pomohla pochopit, co ovlivňuje náklady a výnosy.
Díky AI a pokročilé analytice můžete předpovídat poptávku s neuvěřitelnou přesností. To vám umožní maximalizovat ziskovost a zajistit hladký chod provozu. Platforma nabízí komplexní přehled o vašich plánovacích procesech a umožňuje sledovat zásoby a poptávku v reálném čase.
Nejlepší funkce IBM Supply Chain
- Vytvářejte, upravujte a sledujte plány v reálném čase a získejte tak komplexní přehled o svém dodavatelském řetězci
- Automatizujte plánování prodeje a provozu, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu procesu řízení zásob
- Využijte AI k analýze trendů, vzorců a externích dat pro přesné předpovídání poptávky
- Využijte statistické a prediktivní analýzy ke zvýšení přesnosti prognóz a zlepšení správy zásob
Omezení IBM Supply Chain
- Aby Watson poskytoval přesné odpovědi, je nutné jej nejprve proškolit.
Ceny IBM Supply Chain
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Supply Chain
- G2: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Hodnocení nejsou k dispozici
👀 Věděli jste, že... Umělá inteligence pomáhá globálním maloobchodníkům přizpůsobit zásoby místním zvykům a svátečním trendům. Například během čínského Nového roku společnosti využívají umělou inteligenci k doplnění zásob červeného oblečení – symbolu štěstí a prosperity v čínské kultuře.
6. project44 (Nejlepší pro přehled v reálném čase v logistice a dodavatelském řetězci)
Project44, jedna z nejspolehlivějších platforem pro komplexní přehled o dodavatelských řetězcích, zpracovává každoročně více než 1 miliardu jedinečných zásilek, což z ní činí globálního lídra v oblasti logistických technologií.
Své zásoby můžete spravovat i během přepravy a optimalizovat tak celý svůj dodavatelský řetězec. Project44 pomáhá zlepšit zákaznickou zkušenost tím, že zefektivňuje provoz na všech úrovních, od plánování před přepravou až po doručení na poslední míli.
Díky sledování v reálném čase můžete předejít rizikům, jako jsou vyprodání zásob nebo zpoždění ve výrobě, a zároveň uvolnit provozní kapitál.
Nejlepší funkce project44
- Propojte všechny účastníky dodavatelského řetězce a odstraňte tření způsobené izolovanými daty
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci a automatizaci pracovních postupů k optimalizaci správy zásob a zařízení
- Získejte v reálném čase kompletní přehled o zásobách od zdroje až po dveře zákazníka
omezení project44
- Pro nové uživatele je zde určitá křivka učení
Ceny project44
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze project44
- G2: 4,7/5 (více než 630 recenzí)
- Capterra: Hodnocení nejsou k dispozici
7. FourKites (nejlepší pro přehlednost dodavatelského řetězce)
FourKites je přední platforma pro transparentnost dodavatelského řetězce, jejíž působnost daleko přesahuje oblast přepravy. Díky ní můžete zlepšit plánování schůzek, personální obsazení a plánování díky lepší přehlednosti.
Tato platforma vám umožňuje využívat lepší údaje o výkonu k vyjednávání smluv, změně strategie a zrychlení procesů, přičemž zároveň snižuje bezpečnostní zásoby, zvyšuje míru OTIF (On-Time In-Full) a optimalizuje zásoby.
FourKites vám díky svým komplexním řešením založeným na umělé inteligenci pomůže omezit zpožděné dodávky, poplatky za zadržení a manuální sledování zásilek.
Nejlepší funkce FourKites
- Využijte strojové učení k posílení digitalizace dodavatelského řetězce a optimalizaci efektivity
- Snadno sledujte a monitorujte zásoby od zdroje až po místo určení
- Pomozte zákazníkům dosáhnout lepší návratnosti investic díky zkrácení dodacích lhůt a zvýšení produktivity
- Zvyšte agilitu dodavatelského řetězce, spokojenost zákazníků a udržitelnost
Omezení FourKites
- Omezené z hlediska barevných bloků a střídajících se stylů rozhraní
Ceny FourKites
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FourKites
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: Hodnocení nejsou k dispozici
8. Kinaxis Maestro (nejlepší pro komplexní koordinaci dodavatelského řetězce)
Hledáte komplexní platformu založenou na umělé inteligenci, která pohání vaše dodavatelské řetězce nové generace? Pak je pro vás Kinaxis Maestro tou správnou volbou. Je vytvořena pro společnosti, které chtějí agilní a efektivní provoz v neustále se měnícím prostředí.
Funkce umělé inteligence v Maestro vám pomohou optimalizovat návrh sítě, simulovat různé scénáře a činit chytřejší rozhodnutí založená na datech. Tyto funkce umožňují firmám vyvážit náklady, rychlost, udržitelnost a odolnost v rámci jejich dodavatelských řetězců.
Nejlepší funkce Kinaxis Maestro
- Vytvářejte hyperagilní a efektivní dodavatelské řetězce díky koordinaci založené na umělé inteligenci
- Propojte návrh sítě dodavatelského řetězce s inteligentním rozhodováním a dosáhněte optimalizovaného výkonu
Omezení systému Kinaxis Maestro
- Někdy se stává, že se zprávy nevytvoří automaticky, což má vliv na spolehlivost
- Vyžaduje to určitou dobu na osvojení, což pro některé uživatele představuje výzvu při plném využití jeho potenciálu
Ceny Kinaxis Maestro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kinaxis Maestro
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení nejsou k dispozici
9. C3 AI Inventory Optimization (nejlepší pro přizpůsobenou optimalizaci zásob založenou na umělé inteligenci)
C3 AI Inventory Optimization pomáhá firmám snižovat skladové zásoby a zároveň plnit očekávání zákazníků v oblasti služeb. Vyvažuje minimalizaci zásob se zajištěním, že budete mít vždy dostatek zboží na uspokojení poptávky.
Získáte jasné a prakticky využitelné informace v podobě doporučení založených na umělé inteligenci a analýzy dopadu na zásoby. Model poskytuje skóre spolehlivosti, které zajišťuje, že rozhodnutí vycházejí ze spolehlivých dat.
Nejlepší funkce optimalizace zásob C3 AI
- Optimalizujte skladové zásoby dílů, surovin a hotových výrobků a zároveň dodržujte úroveň služeb
- Využijte pokročilé strojové učení a optimalizaci k redukci zásob bez ohrožení dostupnosti
- Získejte v reálném čase doporučení ohledně parametrů pro objednávky dílů, rozpracované výroby a hotových výrobků založená na umělé inteligenci
Omezení optimalizace zásob C3 AI
- Pro nové uživatele je zde určitá křivka učení
Ceny za optimalizaci zásob C3 AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje C3 AI Inventory Optimization
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení nejsou k dispozici
10. Peak’s Inventory AI (nejlepší software pro dynamické plánování zásob a optimalizaci pomocí umělé inteligence)
Software Peak pro dynamické plánování zásob využívá umělou inteligenci k optimalizaci vašich zásob, objednávek, produktů, lokalit a historických údajů o prodeji.
Kromě toho obsahuje Peak’s Inventory AI knihovnu předem připravených aplikací s umělou inteligencí. Tyto aplikace pokrývají celou řadu případů použití v odvětvích, jako je maloobchod, výroba a spotřební zboží.
Nejlepší funkce nástroje Inventory AI od společnosti Peak
- Optimalizujte správu zásob, cenotvorbu a personalizaci pro zákazníky
- Umožněte technickým i obchodním týmům nasazovat řešení umělé inteligence v širokém měřítku
- Pomozte firmám využívat AI k dosažení obchodních cílů a postupně rozšiřujte její využití
Omezení AI pro správu zásob od společnosti Peak
- Má omezenou schopnost zvládat nepředvídané události
- Vyžaduje odborný výklad doporučení generovaných umělou inteligencí
Ceny nástroje Inventory AI od společnosti Peak
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Inventory AI od společnosti Peak
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení nejsou k dispozici
Přejděte na ClickUp a zajistěte si vše, co potřebujete pro správu zásob
Výkonná umělá inteligence v softwaru pro správu zásob vám pomůže bezpečně připojit nová zařízení, sledovat zastaralá zařízení a zajistit dodržování bezpečnostních zásad díky centralizovanému záznamu o majetku. ClickUp umí toto vše a ještě mnohem více.
Díky šablonám pro správu zásob přizpůsobeným na míru a funkcím pro přidělování úkolů ClickUp zjednodušuje správu zásob. Výkonné nástroje pro vytváření reportů poskytují užitečná data, zatímco ClickUp Brain využívající umělou inteligenci pomáhá automatizovat opakující se úkoly a nabízí inteligentní doporučení.
Navíc díky různým možnostem zobrazení platformy – jako jsou zobrazení seznamu, tabule a kalendáře – můžete snadno vizualizovat své zásoby způsobem, který vyhovuje vašim potřebám.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a získejte přehled o svých zásobách díky síle umělé inteligence.