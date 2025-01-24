11 nejlepších generátorů úkolů AI pro efektivní správu úkolů

Řídíte projekty s vysokými sázkami, s mnoha závislostmi a krátkými termíny, které vyžadují rozdělení úkolů, jejich přiřazení a stanovení termínů? Co kdybyste místo toho, abyste to vše dělali ručně, použili nástroj, který tuto práci zvládne za pár sekund?
Díky generátorům úkolů s umělou inteligencí je to realita!
Generátory úkolů AI využívají umělou inteligenci k automatizaci vytváření úkolů, stanovení priorit práce a optimalizaci harmonogramu. Tito asistenti produktivity zajistí, že budete trávit méně času plánováním a organizováním a více času prací!
Ať už jste zkušený projektový manažer nebo samostatný podnikatel, sestavili jsme pro vás seznam 11 nejlepších generátorů úkolů s umělou inteligencí, které můžete použít.
Podívejte se na tento vlog a zjistěte, jak můžete snadno automatizovat úkoly a řídit své projekty jako profesionál!
Co byste měli hledat v generátoru úkolů AI?
Výběr správného generátoru seznamů úkolů s umělou inteligencí znamená, že splňuje vaše jedinečné potřeby a zvyšuje produktivitu. Při výběru se proto zaměřte na následující funkce:
- Automatizace úkolů pomocí AI: Hledejte generátor úkolů s umělou inteligencí, který nabízí více než jen vytváření úkolů. Měl by vám pomáhat při přidělování úkolů, stanovování termínů a úpravách harmonogramů na základě dostupnosti, kapacity, pracovní zátěže a priorit.
- Přizpůsobení pracovního postupu: Generátor seznamu úkolů AI by vám měl umožnit přizpůsobit pracovní postupy podle požadavků týmu a projektu. Funkce jako editory typu drag-and-drop, přizpůsobitelné šablony a konfigurovatelné pipeline vylepší správu úkolů.
- Prioritizace úkolů: Nástroj AI pro rozdělení úkolů by měl analyzovat termíny, závislosti a pracovní zátěž, aby dynamicky stanovil priority úkolů. Tím se zajistí, že úkoly s velkým dopadem dostanou pozornost, kterou si zaslouží.
- Spolupráce v reálném čase: Funkce pro spolupráci v reálném čase, jako jsou sdílené pracovní prostory, centralizované řídicí panely, komentáře a aktualizace v reálném čase, zajišťují, že všichni mají stejné informace. To je obzvláště užitečné pro týmy pracující na dálku.
- Integrace: Pokud generátor úkolů AI nemá vestavěné funkce pro přiřazování úkolů, priorit atd., měl by být alespoň nativně integrován s preferovanými nástroji pro správu projektů, softwarem pro správu úkolů a dalšími nástroji pro zvýšení produktivity, aby bylo možné škálovat operace.
- Mobilní přístupnost: Generátor úkolů s umělou inteligencí, který je k dispozici na mobilních zařízeních, vám umožní přístupnost i na cestách. Ať už je nabízen prostřednictvím responzivních webových verzí nebo nativních aplikací, přispívá ke zlepšení pracovního toku a dodržování termínů.
- Reporting a analytika: Reporting založený na datech v kombinaci s analytikou poskytuje přehled o výkonu, pokroku, produktivitě a úzkých místech, aby byl zajištěn úspěch projektu.
11 nejlepších nástrojů pro generování úkolů pomocí umělé inteligence
Na základě výše uvedených parametrů jsme vybrali 11 nejlepších generátorů seznamů úkolů s umělou inteligencí pro efektivní správu úkolů. Podívejme se na ně podrobněji níže:
1. ClickUp (nejlepší pro správu projektů a spolupráci založenou na AI)
ClickUp je výkonný nástroj pro správu projektů, který kombinuje inteligentní automatizaci s uživatelsky přívětivým designem a umožňuje praktickou správu úkolů.
Platforma nabízí ClickUp Tasks pro snadné vytváření, přiřazování a sledování úkolů. Díky ní máte úkoly pod kontrolou bez ohledu na jejich objem nebo velikost týmu. Funkce Task Priority v ClickUp vám navíc umožňuje prioritizovat úkoly na základě různých parametrů, jako je dopad, naléhavost, závislosti a další.
K dispozici máte také asistenta řízeného umělou inteligencí, ClickUp Brain, který automaticky plánuje a spravuje úkoly. Díky tomu se váš tým může soustředit na činnosti s velkým dopadem, aniž by zmeškal jakékoli termíny.
Jako plně vybavený nástroj pro správu projektů vám ClickUp pomůže se vším – od generování podrobných seznamů úkolů až po optimalizaci postupů – abyste mohli projekty spravovat efektivně.
Tento nástroj vám pomůže vytvářet úkoly, které budou dokonale ladit s cíli vaší organizace a zároveň vám umožní dodržovat termíny!
Zde je několik důvodů, proč uživatelé milují ClickUp pro zefektivnění svých úkolů:
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. S tímto softwarem mohou lidé sledovat položky seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také týmu projektového řízení sledovat celkový pokrok projektů, aby byly dodrženy termíny.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na úkolech s ostatními členy týmu pomocí ClickUp Chat.
- Proměňte všechny realizovatelné nápady ve skutečnost vizualizací všech svých úkolů pomocí ClickUp Whiteboards.
- Upravujte v reálném čase a pomocí textu vytvářejte a vymýšlejte sledovatelné úkoly s ClickUp Docs.
- Přizpůsobte svůj pracovní postup konkrétním požadavkům projektu.
- Vizualizujte své úkoly v různých zobrazeních – kalendář, kanbanová tabule, Ganttovy diagramy, seznam úkolů atd.
- Vyberte si z bohaté knihovny šablon připravených k použití pro vytváření a správu úkolů.
- Integrujte je s více než 1 000 aplikacemi, jako jsou Slack, Google Workspace, Zoom a další.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se díky několika funkcím musí nejprve seznámit s jeho ovládáním.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 980+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 350 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete urychlit plnění úkolů? Začněte každý bod na svém seznamu úkolů akčním slovesem. Tato jednoduchá úprava učiní váš seznam stručnějším a přehlednějším, takže budete přesně vědět, co máte dělat dál!
2. Taskade (nejlepší pro spolupráci v reálném čase při správě úkolů pomocí AI)
Taskade zefektivňuje pracovní postupy kombinací síly AI s real-time spoluprací. Jeho generátor seznamu úkolů AI umožňuje týmům efektivně brainstormovat, plánovat a organizovat podobné úkoly.
Současně funkce pro spolupráci pomáhají jednotlivcům pracovat jako tým. Intuitivní design Taskade snadno vytváří seznam úkolů, což projektovým týmům usnadňuje dosahování jejich cílů.
Nejlepší funkce Taskade
- Vytvářejte osnovy a úkoly pomocí nástrojů pro brainstorming založených na AI.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí sdílených pracovních prostorů a tabulek
- Organizujte úkoly vizuálně pomocí kanbanových tabulek, seznamů a myšlenkových map.
- Sledujte pokrok týmu pomocí integrované analýzy produktivity
Omezení Taskade
- Postrádá pokročilé funkce pro podrobnou analýzu.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro větší týmy
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5,0 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 60 recenzí)
Taskade se proměnil ze základního nástroje pro správu projektů na výkonný nástroj pro automatizaci AI, který vám umožňuje vytvářet více agentů AI, kteří mohou autonomně pracovat v týmech. Můžete také vytvářet pracovní postupy, které zahrnují možnosti jako přepisování obsahu bez použití externích nástrojů.
3. Asana (nejlepší pro zefektivnění správy úkolů a automatizaci pracovních postupů)
Asana je nástroj pro správu projektů s funkcemi AI. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje sledování úkolů, definování termínů a monitorování pokroku.
Asana AI umožňuje uživatelům extrahovat proveditelné úkoly z nestrukturovaných nápadů a objevovat způsoby, jak optimalizovat produktivitu týmu. Integruje se s oblíbenými aplikacemi třetích stran, což z něj činí univerzální volbu pro podniky napříč odvětvími.
Nejlepší funkce Asany
- Automatizujte pracovní postupy a ušetřete čas a úsilí
- Generujte proveditelné úkoly z abstraktních nápadů a nestrukturovaných dat.
- Získejte vizuální přehled o postupu projektu prostřednictvím Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek.
- Vytvářejte a používejte šablony úkolů pro opakující se události a činnosti.
Omezení Asany
- Rozhraní komplikuje navigaci ve vrstvených závislostech, což omezuje jeho použití pro větší podniky.
- Překrývající se a neustálá oznámení jsou zdrcující a rušivá.
Ceny Asany
- Osobní: 0 $
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,21 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5,0 (více než 10 740 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 13 250 recenzí)
4. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu obsahu a asistenci při úkolech založenou na AI)
Pokud hledáte generátor seznamů úkolů s umělou inteligencí zaměřený na tvorbu obsahu a marketing, pak by vaší volbou měl být Jasper AI. Koneckonců, tvorba obsahu je jeho primární nabídkou.
Kromě těchto schopností psaní funguje Jasper AI také jako asistent pro správu úkolů. Od generování marketingových textů po organizování projektových briefů, Jasper koordinuje všechny úkoly s přesností.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah v různých formách a formátech
- Organizujte pracovní postupy pomocí inteligentních návrhů založených na AI.
- Podpořte kreativitu pomocí brainstormingu a generování nápadů pomocí AI.
- Přizpůsobte tón a styl svého obsahu tak, aby vyhovoval preferencím publika.
Omezení Jasper AI
- Postrádá širší možnosti správy projektů a zaměřuje se převážně na tvorbu obsahu.
- Mít samostatný nástroj, když máte k dispozici víceúčelové možnosti, nemusí být opodstatněné.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5,0 (více než 1 240 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 1 840 recenzí)
Jasper mi usnadnil rychlé vytváření obsahu, který přesně odpovídal mým představám. Díky Jasperovi se nyní mohu soustředit na vytváření poutavých materiálů pro své studenty, místo abych se trápil s nudnými úkoly.
5. Trello (nejlepší pro vizualizaci úkolů pomocí přizpůsobitelných tabulek)
Trello je vizuální platforma pro správu projektů. Její rozvržení ve stylu Kanban umožňuje týmům rozdělit projekty na zvládnutelné úkoly.
Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop eliminuje jakoukoli kognitivní zátěž při přiřazování úkolů, aktualizaci stavu úkolů a kontrole postupu projektu. Kromě kanbanových tabulek můžete svůj projekt vizualizovat jako interaktivní kontrolní seznamy a úkoly po jejich dokončení odškrtávat!
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte své úkoly vizuálně pomocí přizpůsobitelných kanbanových tabulek a seznamů.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí automatizačních pravidel Butler.
- Spolupracujte s členy týmu pomocí sdílených tabulek a funkce komentářů.
- Synchronizujte seznamy úkolů napříč zařízeními a získejte plynulý přístup k informacím.
Omezení Trello
- Nenabízí pokročilé reportování ani analytiku.
- Má omezenou offline funkčnost pro aktualizace úkolů.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5,0 (více než 13 630 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 23 300 recenzí)
6. Todoist (nejlepší pro osobní produktivitu a organizované plánování úkolů)
Todoist je aplikace pro vytváření seznamů úkolů, která slouží také jako generátor úkolů s umělou inteligencí pro osobní i profesionální použití (zejména pro malé týmy). Její doporučovací systém založený na umělé inteligenci pomáhá s plánováním úkolů, což týmům umožňuje soustředit se na úkoly s vysokou prioritou a časovým omezením a rozdělovat čas a zdroje s rozvahou.
Todoist se pyšní funkcemi, jako jsou opakující se úkoly, štítky priorit a zadávání přirozeným jazykem, které vám pomohou udržet pořádek. Ať už tedy řešíte své seznamy úkolů nebo spolupracujete s ostatními, Todoist vám s tím pomůže.
Nejlepší funkce Todoist
- Organizujte úkoly pomocí štítků, filtrů a zadávání přirozeným jazykem.
- Sledujte výkonnost a zvyšte produktivitu pomocí integrovaného analytického panelu.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí intuitivního plánování úkolů.
- Přístup k seznamu úkolů odkudkoli, dokonce i v offline režimu
S pozdravem, nejdůležitější výhodou Todoistu je integrovaný nástroj pro spolupráci. Tento nástroj je kompletním řešením pro správu skupinové práce, protože umožňuje efektivně koordinovat práci celé skupiny.
Omezení Todoist
- Chybí vestavěné funkce chatu a spolupráce
- Pokročilé funkce, jako jsou oznámení a připomenutí, vyžadují prémiové předplatné.
Ceny Todoist
- Začátečník: 0 $
- Výhoda: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5,0 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 2 530 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... 50 % úkolů na seznamu úkolů se splní během jednoho dne! Pokud jste tedy dosud odkládali myšlenku na vytvoření seznamu, začněte s tím hned teď!
7. Wrike (nejlepší pro týmovou spolupráci a komplexní šablony)
Wrike je komplexní nástroj pro správu projektů určený k řešení složitých projektů. Nabízí několik šablon pro správu úkolů, které zefektivňují rutinní a opakující se činnosti a urychlují spouštění projektů.
Generátor seznamu úkolů podporuje dynamické formuláře požadavků, zobrazení Ganttova diagramu a spolupráci v reálném čase, díky čemuž je vhodný pro mezifunkční týmy. Díky výkonným nástrojům pro vytváření reportů a integracím umožňuje Wrike plynulé plánování, provádění a sledování úkolů.
Nejlepší funkce Wrike
- Rozjeďte projekty pomocí přizpůsobitelných šablon úkolů
- Spolupracujte efektivně v reálném čase díky sdíleným dashboardům a pracovním prostorům.
- Dodržujte termíny projektů a optimalizujte přidělování zdrojů pomocí Ganttových diagramů.
- Automatizujte pracovní postupy pro vyšší produktivitu a efektivitu
Omezení Wrike
- Občas dochází k prodlevám, zejména při správě velkých projektů.
- Rozhraní může začátečníky snadno zmást.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5,0 (více než 3 730 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 2 740 recenzí)
🧠 Zajímavost: Slavné Ganttovy diagramy, které používáme k zefektivnění projektů, původně vymyslel Karol Adamiecki v 90. letech 19. století. Později je v západních zemích popularizoval Henry Gantt, a tak dostaly své jméno!
8. Motion (nejlepší pro správu úkolů a času pomocí umělé inteligence)
Motion kombinuje správu úkolů s blokováním času, aby bojoval proti silnému nepříteli: přepínání kontextu. Jeho automatizace úkolů pomocí AI inteligentně připravuje plán úkolů, vyhradí časové bloky, přiřadí priority, stanoví termíny projektů a zvyšuje produktivitu.
Jeho minimalistické rozhraní je velmi responzivní a změny plánu se dynamicky promítají. Nástroj dokáže zpracovat překrývající se priority a vše namapovat do kalendáře, což z něj dělá robustní generátor seznamů úkolů.
Nejlepší funkce Motion
- Synchronizujte úkoly a kalendáře pro jednotný přehled a efektivní správu.
- Dynamicky upravujte plány pomocí aktualizací v reálném čase
- Spravujte různé priority pomocí pokročilých algoritmů pro vyvažování proměnných.
- Splňte termíny pohodlně díky intuitivním funkcím blokování času.
Miluji AI časové výplně. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu. Je relativně snadné to implementovat do vašeho týmu, zapojit všechny a propojit vaše kalendáře.
Omezení pohybu
- Nenabízí více zobrazení jako ostatní generátory seznamů úkolů s umělou inteligencí v tomto seznamu.
- Automatizace pomocí AI vyžaduje jemné doladění pro optimální výkon.
Ceny za pohyb
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,0/5,0 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 40 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete efektivně stanovovat priority úkolů, ale potřebujete s tím pomoci? Prozkoumejte 10 nejlepších softwarů pro plánování úkolů pro správce úkolů, abyste mohli zlepšit efektivitu svého týmu a dodržet všechny termíny!
9. ChatGPT (nejlepší pro kreativní pomoc s úkoly a pomoc s úkoly založenou na AI)
Ačkoli ChatGPT není tradiční generátor seznamů úkolů s umělou inteligencí, díky své univerzálnosti se hodí jako kandidát na tomto seznamu. Díky dokonalému zvládnutí zpracování přirozeného jazyka dokáže generovat nápady, vytvářet obsah a připravovat podrobné seznamy úkolů.
Kontextově rozumí detailům vašeho projektu a navrhuje chytrá řešení. Ať už chcete napsat jasný a podrobný popis svých úkolů nebo optimalizovat výkon pomocí dávkování úkolů, ChatGPT to zvládne.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Poskytujte okamžité odpovědi a podporu při brainstormingu
- Přizpůsobte se různým projektům a odvětvím díky flexibilním aplikacím.
- Převezměte kontrolu nad organizací pracovních postupů a delegováním úkolů.
Omezení ChatGPT
- Pro dosažení úspěšných výsledků vyžaduje podrobné pokyny.
- Omezená integrace s externími nástroji
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $ měsíčně
- Výhoda: 200 $ měsíčně
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5,0 (více než 640 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (70+ recenzí)
🧠 Věděli jste, že... ChatGPT překročil 1 milion uživatelů za pouhých pět dní!
10. Copy. ai (nejlepší pro generování obsahu a marketingové pracovní postupy)
Copy. ai je další skvělý nástroj založený na umělé inteligenci pro marketingové týmy, které chtějí vytvářet vysoce kvalitní obsah pro všechny své projekty. Kromě psaní pomáhá Copy. ai uživatelům plánovat a organizovat marketingové kampaně a spravovat související úkoly.
Jedná se o cenný nástroj pro kreativní profesionály, protože generuje poutavé nadpisy, texty pro sociální média, které si zaslouží lajky, a obsah e-mailů, který zvyšuje míru otevření. Převedete svou marketingovou kampaň na praktický seznam úkolů pomocí Copy. ai.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Vytvářejte poutavý marketingový obsah napříč různými platformami
- Přizpůsobte tón a styl svého obsahu podle preferencí cílové skupiny.
- Ušetřete čas díky rychlým návrhům reklam, blogů a příspěvků na sociálních sítích.
- Použijte šablony, abyste mohli efektivně začít pracovat na nápadu nebo úkolu.
Omezení Copy.ai
- Zaměřuje se převážně na úkoly související s obsahem.
- Chybí hloubka při generování obsahu pro konkrétní odvětví.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Starter: 49 $ měsíčně
- Pokročilé: 249 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5,0 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 60 recenzí)
11. TimeHero (nejlepší pro správu úkolů a plynulý pracovní postup založený na AI)
Jak název napovídá, TimeHero využívá AI k optimálnímu využití vašeho času. Využívá umělou inteligenci k optimalizaci plánů.
Použijte jej k vyjasnění termínů a delegování úkolů na základě termínů, kapacity týmu a vyváženého pracovního zatížení. Dynamicky přiřazuje úkoly členům týmu a přepracovává plány na základě měnících se priorit.
Nejlepší funkce TimeHero
- Automatizujte přiřazování úkolů členům týmu a plánování pomocí šablon pro stanovení priorit.
- Vizualizujte pracovní postupy v zobrazení Kanban a časové ose
- Dynamicky přeplánujte úkoly na základě změn priorit
- Plynule spolupracujte s týmem a sledujte jeho pokrok
Před Timehero jsem měl potíže rozhodnout, který úkol mám udělat jako první, když jsem měl několik různých úkolů. TimeHero tento problém vyřešil tím, že mi zorganizoval časový rozvrh pro mé každodenní úkoly. Rychle tak vím, co mám udělat jako první a co jako poslední ze seznamu.
Omezení TimeHero
- Rozhraní je zbytečně složité, což vede k náročnému osvojování.
- Omezené možnosti přizpůsobení v reportingu úkolů
Ceny TimeHero
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 27 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeHero
- G2: 4,5/5,0 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 20 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Váš tahák pro rychlé zvládnutí seznamu úkolů: Vytvořte si podrobný seznam úkolů, vyberte si jednu věc – jen jednu – a začněte na ní pracovat. Vyberte si další položku ze seznamu úkolů. Opakujte!
Rychle generujte a přiřazujte úkoly, abyste dosáhli nejlepších výsledků s ClickUp
Generátory seznamů úkolů AI změnily způsob, jakým pracujeme a jak se organizujeme. Díky své schopnosti nabízet inteligentní řešení pro správu úkolů, plánování a spolupráci se staly nepostradatelným nástrojem v technologickém vybavení každé organizace.
Ačkoli všechny výše uvedené nástroje nabízejí něco jedinečného, ClickUp vyniká jako nejlepší volba. Díky komplexním funkcím, jako jsou ClickUp Tasks a Brain, zjednodušuje vytváření úkolů a maximalizuje produktivitu.
Jedná se o velmi univerzální nástroj, který si můžete přizpůsobit podle svých aktuálních požadavků. Ať už se rozhodnete nejprve dokončit nejnáročnější úkoly nebo postupně nabrat tempo dokončováním menších úkolů, ClickUp splní vaše očekávání. Jste připraveni vyzkoušet, jak může správa úkolů pomocí umělé inteligence zlepšit vaše pracovní postupy? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.