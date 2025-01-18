11 nejlepších alternativ a konkurentů Lark pro rok 2025

Pokud jste se dostali až sem, pravděpodobně hledáte nástroj pro správu projektů a platformu pro spolupráci, který vám pomůže zefektivnit pracovní postupy, zvýšit produktivitu a zajistit, aby váš tým fungoval jako dobře namazaný stroj.
Jistě, Lark má schopnosti zjednodušit obchodní operace, ale splňuje opravdu všechny požadavky vašeho týmu? Možná toužíte po lepších funkcích, silnější integraci nebo něčem, co je snadnější na používání a škálovatelné.
Ideální nástroj existuje, ale jeho nalezení vyžaduje trochu hledání.
Udělali jsme za vás tu těžkou práci a vybrali 11 nejlepších alternativ Lark. Ať už provozujete startup nebo velkou společnost, tento pečlivě sestavený seznam nástrojů pro správu projektů a pracovních postupů vám pomůže najít to správné řešení.
⏰60sekundové shrnutí
Zde je náš přehled nejlepších alternativ Lark:
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní řízení projektů a spolupráci
- Zoom: Nejlepší pro videokonference a virtuální spolupráci
- Microsoft Teams: Nejlepší pro týmovou komunikaci v rámci ekosystému Microsoft
- Slack: Nejlepší pro dynamickou týmovou komunikaci a organizovanou komunikaci na pracovišti
- Google Workspace: Nejlepší pro centralizovanou správu souborů a cloudovou produktivitu
- Monday. com: Nejlepší pro zefektivnění sledování projektů a spolupráci při řízení týmu
- Notion: Nejlepší pro řízení projektů a kreativní spolupráci
- Bitrix24: Nejlepší pro pokročilé CRM a správu úkolů
- Asana: Nejlepší pro organizaci úkolů a úspěch projektů
- Coda: Nejlepší pro spolupráci na dokumentech a efektivitu pracovních postupů
- Flock: Nejlepší pro komunikaci v reálném čase a koordinaci úkolů
Co byste měli hledat v alternativách Lark?
Při hledání alternativ k Larku je třeba hledat řešení, která nabízejí stejné nebo lepší funkce a vlastnosti než Lark. Zde je několik klíčových funkcí, které můžete zvážit při výběru nástroje nejvhodnějšího pro potřeby vaší firmy:
- Řízení projektů: Hledejte řešení s funkcemi, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy, sledování času a přizpůsobitelné pracovní postupy.
- Spolupráce: Najděte nástroj, který může zlepšit spolupráci týmu díky aktualizacím v reálném čase.
- Škálovatelnost: Vyberte si platformy, které lze škálovat a přizpůsobovat podle vývoje vašeho podnikání.
- Snadné použití: Vyberte si řešení, které je intuitivní a uživatelsky přívětivé.
- Integrace: Vyberte si nástroj, který lze integrovat s ostatními aplikacemi, které používáte ve svých každodenních pracovních postupech.
- Zákaznická podpora: Vyberte platformu s rychlým, pohotovým a spolehlivým týmem podpory.
11 nejlepších alternativ Lark
Lark je spolehlivý nástroj pro zvýšení produktivity na pracovišti a zlepšení komunikace v týmu. Pokud však hledáte pokročilé integrace, větší možnosti přizpůsobení nebo vylepšené funkce pro spolupráci, zde je několik nejlepších alternativ k Lark, které stojí za zvážení.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci)
Ať už jste konzultant pracující na menších projektech nebo podnik řídící složité, rozsáhlé projekty, nástroj pro správu projektů ClickUp je skvělou volbou.
Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která vám poskytuje flexibilitu a nástroje pro správu činností souvisejících s projekty, zefektivnění komunikace v týmu, vytváření přizpůsobitelných pracovních postupů, správu úkolů, sledování pokroku a využití inteligentní umělé inteligence pro rychlejší dokončení práce.
Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizací ClickUp nebo si vytvořte vlastní pracovní postup pro řešení rutinních úkolů. Automatizujte aktualizace úkolů a odesílání e-mailů nebo dokonce spouštějte souhrny projektů pomocí umělé inteligence, abyste mohli věnovat pozornost tomu, co je opravdu důležité.
Komunikujte s členy týmu v reálném čase pomocí ClickUp Chat. Stačí @zmínit kolegu z týmu a pozvat ho do konverzace. Díky vylepšeným funkcím umělé inteligence automaticky navrhuje odpovědi na otázky, shrnuje konverzační vlákna a automaticky vytváří úkoly na základě zpráv.
Pomocí funkce ClickUp Assigned Comments můžete dokonce vytvářet úkoly pro sebe nebo členy týmu přímo z komentáře. Nevyřešené komentáře se promítnou do seznamu úkolů přidělené osoby jako upomínka k následnému zpracování a mohou být vyřešeny po dokončení úkolu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizovaná dokumentace: Vytvářejte přehledně formátované články nápovědy, SOP, firemní wiki atd. pomocí ClickUp Docs – šikovného řešení pro správu dokumentů. Pozvěte členy týmu, aby upravovali dokumenty v reálném čase, vytvářeli zdroje pro správu znalostí a propojovali dokumenty s úkoly pro snadnou referenci.
- Správa úkolů: Rozdělte složité projekty na proveditelné úkoly a přiřaďte je členům týmu pomocí ClickUp Tasks. Přidejte popisy úkolů, úrovně priority, vlastní pole a termíny splnění, abyste efektivně dodrželi termíny.
- Reporting a dashboardy: Sledujte průběh projektu, získejte přehled o úzkých místech a zlepšete výkonnost pomocí dashboardů ClickUp. Převádějte surová data do vizuálně poutavých tabulek a grafů, aby se snáze zpracovávala.
- Inteligentní AI: Vyřizujte věci rychleji s vlastní AI ClickUp – ClickUp Brain. Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou aktualizace projektů a úkolů, změny stavu atd. Získejte odpovědi na otázky související s prací během několika sekund a použijte Brain jako svého osobního asistenta pro psaní. Vytvářejte poutavé e-maily, shrňujte poznámky z jednání, vytvářejte šablony a mnoho dalšího.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí ClickUp je třeba počítat s mírnou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Zjednodušte plánování projektů a spravujte svou práci, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly, pomocí šablon pro správu projektů ClickUp.
2. Zoom (nejlepší pro videokonference a virtuální spolupráci)
Zoom je platforma pro videokonference, kterou podniky po celém světě využívají pro virtuální spolupráci, práci na dálku a schůzky. Pomáhá hybridním týmům hladce spolupracovat prostřednictvím chatu v reálném čase, sdílení obrazovky a integrace s řadou aplikací třetích stran.
Nejlepší funkce Zoom
- Videokonference: Snadno organizujte schůzky se zákazníky, partnery a dalšími zainteresovanými stranami s HD zvukem a videem, potlačením šumu a virtuálním pozadím.
- AI companion: Získejte automaticky generované souhrny schůzek a přepisy záznamů ze schůzek. AI companion dokáže také identifikovat klíčové body diskuse během schůzek a převést je do akčních položek pro následné kroky.
- Konferenční místnosti: Umožněte účastníkům na místě i vzdáleným pracovníkům připojit se k schůzkám a komunikovat v reálném čase pomocí Zoom Rooms.
Omezení Zoomu
- Odpovědi zákaznické podpory jsou často zpožděné.
- Platby a fakturace nejsou příliš jednoduché a mnoho uživatelů uvádí, že musí platit za funkce, které nepoužívají.
Ceny Zoom
- Navždy zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy k Zoomu
3. Microsoft Teams (nejlepší pro týmovou komunikaci v rámci ekosystému Microsoft)
Microsoft Teams zefektivňuje týmovou komunikaci a spolupráci v reálném čase díky sdílení souborů, komunikaci v reálném čase a videokonferencím.
Nabízí také bezpečnost na podnikové úrovni, včetně šifrování typu end-to-end a funkcí pro zajištění souladu s předpisy. Kromě toho vám Teams umožňuje vytvářet vlastní boty pro automatizaci rutinních úkolů.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Video a hlasové hovory: Zahajujte skupinové hovory, hlasové zprávy a přesměrování hovorů členům svého týmu přímo z aplikace Microsoft Teams.
- Chat v reálném čase: Sdílejte individuální nebo skupinové aktualizace, vylepšujte zprávy pomocí emodži a úpravami formátovaného textu a sdílejte soubory prostřednictvím aplikace Teams pro firemní komunikaci.
- Telefonní hovory: Využijte všechny funkce pevné linky s Teams Phone – cloudovou telefonní službou.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Aplikaci Teams mohou používat pouze podniky, které investovaly do ekosystému Microsoft.
- Často dochází k technickým problémům, které způsobují „zaseknutí“ aplikace mezi schůzkami.
Ceny Microsoft Teams
- Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Recenze Microsoft Teams
- G2: 4,5/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 000 recenzí)
📮ClickUp Insights: 83 % znalostních pracovníků se při týmové komunikaci spoléhá především na e-mail a chat.
Téměř 60 % jejich pracovního dne však zabere přepínání mezi těmito nástroji a hledání informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a zvýšení energie!
4. Slack (nejlepší pro dynamickou týmovou komunikaci a organizovanou komunikaci na pracovišti)
Slack, oblíbená aplikace pro týmový chat, poskytuje bezpečný, centralizovaný prostor pro přímé zasílání zpráv interním a externím zúčastněným stranám a integruje se s několika obchodními aplikacemi třetích stran pro plynulý pracovní postup.
Umožňuje vám vytvářet kanály pro diskuse na konkrétní témata a nabízí funkce pro týmové porady, videohovory a hlasové hovory.
Nejlepší funkce Slacku
- Externí spolupráce: Diskutujte, sdílejte a spolupracujte s externími zúčastněnými stranami, aniž byste se museli spoléhat na e-mailové konverzace.
- Asistence AI: Získejte rychlý přehled o probíhajících konverzacích v jakémkoli kanálu díky shrnutí vláken Slack AI.
- Plánování úkolů: Vytvářejte a spravujte projekty pomocí Slack Lists – nástroje pro správu úkolů. Přiřazujte úkoly členům týmu, přidávejte termíny a přeměňujte důležité konverzace na akční položky.
Omezení Slacku
- Uživatelé hlásí potíže s vyhledáváním starších zpráv, a to i přes funkci vyhledávání.
- Oznámení mohou být někdy docela zahlcující, zejména na rušných kanálech.
Ceny Slacku
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 000 recenzí)
5. Google Workspace (nejlepší pro centralizovanou správu souborů a produktivitu založenou na cloudu)
Pokud hledáte komplexní sadu cloudových nástrojů pro zvýšení produktivity, Google Workspace může být dobrou volbou. Obsahuje robustní nástroje pro komunikaci, dokumentaci, správu souborů a úložiště.
Podniky mohou přizpůsobit Google Workspace, včetně e-mailových domén, oprávnění a nastavení zabezpečení, tak, aby vyhovoval jejich organizačním potřebám.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Spolupráce na dokumentaci: Používejte Google Docs jako nástroj pro spolupráci, abyste mohli vytvářet a sdílet dokumenty v reálném čase. Pozvěte více členů týmu, aby mohli současně upravovat, zanechávat zpětnou vazbu a kontrolovat informace.
- Správa souborů: Spravujte všechny své soubory v cloudu pomocí služby Google Drive. Omezte přístup a oprávnění podle potřeby, synchronizujte data mezi více zařízeními a zajistěte, že se důležité údaje nikdy neztratí.
- Kalendář a plánování: Nastavte si svou dostupnost v Kalendáři Google a využijte připomenutí událostí a oznámení pro důležité termíny nebo schůzky.
Omezení Google Workspace
- Existují určitá omezení, pokud chcete vytvořit sekundární domény nebo aliasy domén.
- Přerušení internetového připojení může týmům ztížit práci offline, protože Google Workspace je zcela založen na cloudu.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 16 000 recenzí)
6. Monday. com (nejlepší pro zefektivnění sledování projektů a spolupráci v rámci týmu)
Monday. com pomáhá týmům zefektivnit jejich pracovní postupy a získat přehled o všech úkolech, které je třeba vykonat. Můžete vytvářet přizpůsobitelné tabule pro sledování svých projektů, brainstorming a automatizaci rutinních úkolů, abyste ušetřili čas.
Nejlepší funkce Monday.com
- Reporting: Získejte přehled o metrikách projektu, které jsou pro vás důležité.
- Automatizace úkolů: Použijte Monday AI k automatizaci požadavků, přiřazování úkolů členům týmu a přiřazování úrovní sentimentu textovým datům.
- Vlastní pracovní postupy: Vytvářejte pracovní postupy bez nutnosti programování a koordinujte úkoly mezi více odděleními.
Omezení Monday.com
- Platforma postrádá podrobné funkce pro vytváření reportů, což ztěžuje získání detailního přehledu o klíčových metrikách.
- Nastavení nástroje je poměrně komplikované a jeho používání není příliš intuitivní.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
➡️ Číst více: Nejlepší bezplatné šablony plánů projektové komunikace
7. Notion (nejlepší pro řízení projektů a kreativní spolupráci)
Notion umožňuje týmům budovat sofistikované systémy pro správu projektů, zefektivnění pracovních postupů a centralizaci důležitých informací.
V aplikaci Notion můžete vytvářet rozsáhlé databáze pro sledování postupu projektů, správu prodejních kanálů, plánování blogových příspěvků a mnoho dalšího. Platforma také nabízí širokou škálu šablon, které vám pomohou zvýšit produktivitu a efektivitu.
Nejlepší funkce Notion
- Propojené pracovní prostředí: Rozdělte složité projekty na proveditelné úkoly a přiřaďte je příslušným členům svého týmu s termíny, popisy úkolů a závislostmi. Prohlížejte si klíčové milníky na časové ose, organizujte informace pomocí tabulek a vizualizujte pokrok pomocí grafů.
- Integrovaný AI asistent: Získejte odpovědi na své pracovní dotazy, analyzujte soubory PDF a chatujte o doslova jakémkoli tématu s Notion AI.
- Tvůrce webových stránek: Vyberte si z více než 10 000 šablon a vytvořte webové stránky na jakékoli téma pomocí nástroje „Sites“ – nejsou nutné žádné znalosti programování.
Omezení Notion
- S rostoucí složitostí projektů může organizace poznámek a dokumentů vést k velmi nepřehlednému pracovnímu prostoru.
- Sdílení poznámek s neuživateli může být náročné a může komplikovat pracovní postupy, které jsou silně závislé na externích zúčastněných stranách.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Notion AI: Lze přidat k jakémukoli tarifu za 10 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Pokud se váš tým intenzivně zaměřuje na procesy související s dokumenty, může být dobré vytvořit komplexní pracovní postup pro správu dokumentů, který zabrání neefektivitě a chybám.
8. Bitrix24 (nejlepší pro pokročilé CRM a správu úkolů)
Bitrix24 je platforma pro řízení podniku, která nabízí funkce CRM spolu s funkcemi pro spolupráci, správu úkolů, tvorbu webových stránek, řízení lidských zdrojů a automatizaci pracovních postupů.
Díky cloudovým a lokálním řešením je platforma vhodná pro malé a střední podniky, které chtějí spravovat své každodenní operace na jednom místě.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Správa prodejního procesu: Spravujte potenciální zákazníky, kontakty, informace o zákaznících, obchody a prodejní procesy v Bitrix24 CRM.
- Tvůrce webových stránek: Vytvářejte vstupní stránky bez programování, získávejte potenciální zákazníky pomocí vlastních formulářů a hostujte své webové stránky na bezplatném CMS.
- Řízení zaměstnanců: Zefektivněte personální operace a uchovávejte záznamy o profilech zaměstnanců, struktuře společnosti, výkonu a politikách.
Omezení Bitrix24
- Tento nástroj nabízí omezenou integraci s podnikovými systémy třetích stran.
- Správa obchodů a prodejních trychtýřů je ve srovnání s jinými CRM systémy poměrně složitá.
Ceny Bitrix24
- Navždy zdarma
- Základní: 49 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Professional: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise: 399 $/měsíc pro 250 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
9. Asana (nejlepší pro organizaci úkolů a řízení projektů)
Asana je další výkonná platforma pro správu projektů, kterou lze použít pro správu kampaní, organizační plánování, správu cílů, zaškolování nových zaměstnanců atd.
Funkce jako pravidla, šablony, formuláře pro přijímání požadavků a hromadné aktualizace činí správu pracovních postupů v Asaně jednoduchou a plynulou.
Nejlepší funkce Asany
- Přehlednost úkolů: Přidávejte úkoly a podúkoly pro vícefázové projekty, milníky pro kritické kontrolní body a zefektivněte schvalovací procesy.
- Správa zdrojů: Využijte funkce plánování kapacity a pracovní zátěže, abyste zajistili, že váš tým pracuje s optimální kapacitou.
- Asana AI: Získejte pomoc s tříděním příchozích požadavků a jejich přiřazováním jako úkoly. Vytvářejte kopie, stanovujte priority práce a optimalizujte přidělování zdrojů pomocí inteligentní umělé inteligence.
Omezení Asany
- Někteří uživatelé uvedli, že bylo obtížné získat včasnou pomoc prostřednictvím chatu nebo dokonce prostřednictvím online nápovědy.
- Stav úkolů v projektu je často nutné aktualizovat ručně, což může být poměrně náročné, pokud existuje více úkolů a podúkolů.
Ceny Asany
- Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 30,49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Vytvořte šablony seznamů úkolů pro opakující se procesy, jako jsou týdenní zprávy nebo projekty pro nové zaměstnance. Duplikujte je pokaždé, aby váš tým zůstal organizovaný a efektivní.
10. Coda (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a efektivitu pracovních postupů)
Všestranná platforma Coda spojuje dokumenty, tabulky a aplikace do jednoho prostoru.
Umožňuje vám pořizovat poznámky, vytvářet tabulky a zaznamenávat informace pomocí interaktivních dokumentů a přizpůsobitelných prvků. Týmy mohou pomocí Coda uklidit digitální pracovní prostory a podpořit spolupráci, aby usnadnily každodenní práci.
Nejlepší funkce Coda
- Interaktivní dokumentace: Zachyťte důležité informace v dokumentech, které napodobují známé rozhraní textového procesoru, ale s interaktivními tabulkami, popisky, skládacím obsahem a více sloupcovým rozložením.
- Propojené tabulky: Uspořádejte data logicky pomocí tabulek a pomocí vlastních zobrazení vizualizujte data podle svých preferencí.
- Pracovní asistent: Vytvářejte tabulky, automaticky generujte obsah a získejte okamžitý přehled o práci pomocí Coda AI.
Omezení Coda
- Coda může být při použití pro velké a složité projekty poměrně pomalá.
- Vytváření dokumentů vyžaduje určité znalosti kódování, což je pro uživatele bez technických znalostí náročné.
Ceny Coda
- Navždy zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
11. Flock (nejlepší pro komunikaci v reálném čase a koordinaci úkolů)
Flock nabízí funkce jako instant messaging, audio a video hovory, chat, správu úkolů a kanály pro efektivní spolupráci s členy týmu. Je jednoduchý na používání a hodí se pro týmy, které preferují nástroj pro zvýšení produktivity bez složitosti podnikových nástrojů jako Slack nebo Microsoft.
Nejlepší funkce Flock
- Videokonference: Spojte se s kolegy kdykoli prostřednictvím hlasu nebo videa a sdílejte svou obrazovku, abyste diskusi dodali kontext.
- Sledování úkolů: Vytvářejte sdílené úkoly přímo v aplikaci pro vás a váš tým a pomocí připomenutí mějte nad úkoly vždy přehled.
- Vyhledávání: Vyhledávejte všechny informace, které jsou pro vás důležité – soubory, odkazy, obrázky nebo konkrétní zprávy pomocí integrované funkce vyhledávání.
Omezení Flock
- Funkce vyhledávání není příliš užitečná, pokud chcete vyhledat starší zprávy.
- Někdy se oznámení zpožďují nebo zcela chybí, což vede k tomu, že důležité zprávy zůstávají nepovšimnuty.
Ceny Flock
- Navždy zdarma
- Pro: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
ClickUp: Vše, co potřebujete pro lepší řízení projektů
Lark je dobrý nástroj pro týmy, které hledají nástroj pro správu projektů, který umožňuje spolupráci, dokumentaci a sledování úkolů. I když splňuje svůj účel, možná budete chtít zvážit alternativy Lark, pokud hledáte něco pokročilejšího.
ClickUp nabízí všestranné pracovní prostředí obohacené o umělou inteligenci, které je ideální pro automatizaci úkolů a zvýšení produktivity. Jeho komplexní sada nástrojů zahrnuje pokročilou správu úkolů pomocí vlastních polí, tabule Kanban, seznamy a přizpůsobitelná zobrazení pro správu dat.
Přidejte integrovaná řešení ClickUp pro dokumentaci, týmovou komunikaci a správu času a máte vyhráno. 🏆
S ClickUp získáte funkcemi nabité a škálovatelné řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma.