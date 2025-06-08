8 nejlepších organizátorů souborů s umělou inteligencí pro Windows a Mac v roce 2025

Správa souborů může být náročná a neuspořádané struktury složek tomu nijak nepomáhají. Naštěstí existuje chytřejší způsob.
Vyzkoušejte organizátor souborů s umělou inteligencí – vašeho digitálního asistenta pro život bez nepořádku.
Tyto nástroje dokážou analyzovat, třídit a kategorizovat vaše soubory podle obsahu nebo typu, což vám pomůže najít to, co potřebujete, během několika sekund.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je náš výběr nejlepších organizátorů souborů s umělou inteligencí:
- ClickUp (nejlepší pro vytváření a organizování dokumentů a spolupráci)
- Google Drive (nejlepší pro plynulou správu souborů v cloudu)
- Microsoft OneDrive (nejlepší pro cloudové úložiště s integrovanou spoluprací)
- Dropbox (nejlepší pro jednoduché sdílení a zálohování souborů)
- Trello s Butler AI (nejlepší pro týmovou spolupráci s automatizovanými pracovními postupy)
- Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek s pokročilou organizací)
- M-Files (nejlepší pro organizaci souborů na základě metadat)
- Zoho WorkDrive (nejlepší pro týmovou spolupráci a flexibilní sdílení souborů)
Co byste měli hledat v organizátoru souborů s umělou inteligencí?
Výběr správného organizátoru souborů s umělou inteligencí je rozhodujícím momentem vaší zkušenosti. Musí být efektivní, chytrý a hlavně vám musí usnadňovat život, ne ho komplikovat.
Jaké funkce byste měli upřednostnit? Zde je váš kontrolní seznam:
- Pokročilá analýza obsahu: Analyzuje text, metadata a obrázky a inteligentně kategorizuje soubory podle klíčových slov, témat nebo názvů projektů.
- Dynamické vytváření složek: Automaticky generuje složky na základě obsahu příchozích souborů, čímž eliminuje manuální práci.
- Přizpůsobitelné značkování: Umožňuje uživatelům přidávat personalizované značky pro lepší vyhledávání a přizpůsobenou organizaci.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Nabízí uživatelsky přívětivý design s funkcí drag-and-drop pro bezproblémovou organizaci souborů.
- Schopnost učení: Přizpůsobuje se zvykům uživatelů a postupem času vylepšuje kategorizaci souborů pro chytřejší organizaci.
- Možnosti kontroly a úprav: Umožňuje uživatelům kontrolovat a upravovat návrhy AI, aby bylo zajištěno přesné umístění souborů.
- Integrace se stávajícími systémy: Hladce se propojuje s cloudovými platformami, jako jsou Google Drive a OneDrive, a podporuje stávající pracovní postupy.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
8 nejlepších nástrojů pro organizaci souborů pomocí umělé inteligence
Určitě jste už slyšeli o minimalismu – umění žít s méně věcmi a být s tím spokojený.
Ale co „digitální minimalismus“? Je stejně důležitý, když více než 80 % lidí uvádí stres a úzkost spojené s nepořádkem.
Digitální minimalismus vytváří prostor pro to, na čem vám opravdu záleží – efektivní pracovní postupy, lepší soustředění a smysluplné digitální zapojení. Pokud jste tedy připraveni zbavit se nepořádku, zde je osvědčený seznam 8 nejlepších organizátorů souborů s umělou inteligencí:
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření a organizování projektových souborů a vyhledávání informací v propojených aplikacích)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Software ClickUp pro správu souborů a spolupráci na dokumentech založený na umělé inteligenci vám umožňuje vytvářet, organizovat a sdílet dokumenty – vše na jedné platformě. To není jen úspora času, ale také zvýšení produktivity. Zejména když uvážíte, že 60 % našeho času každý den ztrácíme hledáním informací.
ClickUp Docs: Snadná spolupráce
S ClickUp Docs můžete:
- Spolupracujte v reálném čase s kolegy pomocí vložených komentářů.
- Sledujte změny a v případě potřeby se vraťte k předchozím verzím.
- Propojte související dokumenty pro plynulou navigaci v dokumentaci projektu.
Hierarchie, která dává smysl
Projektová hierarchie ClickUp vám pomůže udržet pořádek, aniž byste ztratili přehled o celkovém kontextu.
Hierarchie je základní organizační strukturou v ClickUp a můžete ji přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašemu pracovnímu postupu. Většině týmů doporučujeme, aby každý tým nebo oddělení mělo svůj vlastní prostor. V rámci prostoru týmu by všechny projekty měly být uloženy ve složce a každý projekt by měl být znázorněn jako seznam. Všechny úkoly potřebné k dokončení každého projektu se nacházejí v příslušném seznamu projektů.
Zatímco tato základní organizace vizuálně rozlišuje projekty a poskytuje projektovým manažerům přehled o všech projektech, hierarchie vašeho týmu se může lišit v závislosti na jeho velikosti.
Chytřejší správa souborů s ClickUp AI
ClickUp Brain, nejkomplexnější a nejkontextovější pracovní AI na světě, zcela změní váš způsob práce:
- Enterprise AI Search : Tato funkce vám pomůže okamžitě vyhledat dokumenty, a to i z integrovaných platforem, jako je Google Drive nebo Dropbox. Hledáte prezentaci z minulého týdne? Snadné.
- Kategorizace pomocí umělé inteligence: Soubory jsou automaticky tříděny podle typu, obsahu nebo klíčových slov, což šetří hodiny ruční práce.
- Vylepšené kontroly dokumentů: Shrnutí generovaná umělou inteligencí zdůrazňují klíčové body, což vám a vašemu týmu pomáhá soustředit se na praktické poznatky.
💡 Tip pro profesionály: Chcete mít výkonné univerzální vyhledávání přímo na svém počítači? ClickUp Brain MAX je tou správnou volbou!
Jeho vrstva AI propojuje všechny části vašeho digitálního pracovního prostoru. Je navržen tak, aby eliminoval rozptýlení AI a zvýšil vaši produktivitu až čtyřikrát díky sjednocení vašich pracovních postupů. Umožňuje vám vyhledávat v ClickUp, cloudovém úložišti (Google Drive, OneDrive, Dropbox), GitHub, SharePoint, na webu a dalších místech – a to z jediného, vždy dostupného desktopového rozhraní AI.
Stačí zadat (nebo vyslovit) svůj dotaz do Brain MAX pomocí funkce Talk to Text. Ve svém požadavku použijte filtry nebo klíčová slova, například „Najdi nejnovější rozpočtovou tabulku v Google Drive z minulého týdne“ nebo „Prohledej mé dokumenty ClickUp a najdi aktualizace stavu projektu Alpha“ – a Brain MAX se postará o zbytek.
Automatizace na pomoc
Díky více než 100 automatizacím ClickUp tato platforma eliminuje zbytečnou práci:
- Úkoly se při nahrání souborů přiřazují automaticky.
- Aktualizace stavu se provádějí automaticky podle postupu úkolů.
- Připomenutí zajistí, že nezmeškáte žádné termíny.
Snadná integrace
A to nejlepší? ClickUp můžete stále propojit s Google Drive, Dropbox a OneDrive, což zajistí hladkou organizaci napříč platformami.
🎖️ Cesta k úspěchu
Díky automatizaci ClickUp ušetřila společnost LuLu Press v průměru 1 hodinu denně na každého zaměstnance a zaznamenala 12% nárůst pracovní efektivity.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs pro spolupráci: Vytvářejte, sdílejte a propojujte dokumenty s vloženými komentáři a sledováním verzí.
- Organizovaná hierarchie: Používejte pracovní prostory, složky a seznamy k udržení struktury souborů.
- Pokročilé vyhledávání: Najděte soubory okamžitě, a to i v Google Drive a Dropboxu.
- Správa souborů pomocí umělé inteligence: Automaticky třídit soubory a získávat souhrny generované umělou inteligencí.
- Automatizace: Zjednodušte pracovní postupy pomocí více než 100 předem připravených automatizačních možností.
- Hladká integrace: snadno propojte Google Drive, Dropbox a OneDrive
Omezení ClickUp
- Naučit se používat: Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby se seznámili s jeho funkcemi.
- Omezení mobilní aplikace: Není tak plynulá a bohatá na funkce jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 4 000 recenzí)
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují zefektivnit pracovní postupy a zorganizovat spolupráci.
📮 ClickUp Insight: Práce by neměla být hádankou, ale příliš často jí je. Náš průzkum v oblasti správy znalostí zjistil, že zaměstnanci často ztrácejí čas prohledáváním interních dokumentů (31 %), znalostních bází společnosti (26 %) nebo dokonce osobních poznámek a screenshotů (17 %), jen aby našli to, co potřebují.
Díky funkci Enterprise AI Search od ClickUp jsou všechny soubory, dokumenty a konverzace okamžitě přístupné z vaší domovské stránky, takže odpovědi najdete během několika sekund, nikoli minut.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
2. Google Drive (nejlepší pro plynulou správu souborů v cloudu)
Google Drive je známá značka v oblasti cloudového úložiště, která nabízí kombinaci jednoduchosti a výkonu, díky čemuž se stala oblíbenou platformou pro více než miliardu uživatelů po celém světě.
Google Drive využívá AI ke zlepšení organizace souborů prostřednictvím funkcí, jako je Smart Search, která pomocí strojového učení identifikuje a vyhledává dokumenty na základě dotazů uživatelů. Jeho integrace s Google Docs a Sheets umožňuje spolupráci v reálném čase a automatickou kategorizaci souborů.
Návrhy založené na umělé inteligenci pomáhají zefektivnit sdílení a organizaci souborů, což uživatelům usnadňuje efektivní správu jejich digitálního pracovního prostoru.
☕ Názor uživatelů: Uživatelé oceňují funkce pro spolupráci v Google Drive ( ), které umožňují snadné sdílení s kýmkoli, kdo má účet Gmail.
Nejlepší funkce Google Drive
- Organizace složek a podsložek: Vytvořte jednoduchou strukturu se složkami a podsložkami, jako jsou složky dokumentů a složky stažených souborů, pro snadnou navigaci a rychlý přístup k souborům.
- Hladká spolupráce: Pracujte v reálném čase se sdílenými soubory a složkami, které umožňují více uživatelům současně upravovat a komentovat.
- Pokročilé vyhledávání: Najděte soubory podle názvu, typu nebo dokonce obsahu pomocí výkonných vyhledávacích funkcí Google.
- Složky organizované podle barevného kódování: Vytvořte jedinečný systém složek přizpůsobením barev, abyste vizuálně rozlišili projekty a typy souborů.
- Integrace s Google Workspace: Snadná synchronizace s Google Docs, Sheets, Slides a dalšími službami Google.
Omezení služby Google Drive
- Závislost na internetu: Offline úpravy jsou možné, ale synchronizace aktualizací vyžaduje připojení k internetu.
- Limity úložiště: Bezplatné účty mají limit 15 GB a denní limit pro nahrávání 750 GB může být pro větší projekty omezující.
- Obavy ohledně ochrany osobních údajů: Zásady společnosti Google umožňují určitou míru skenování dat, což nemusí vyhovovat uživatelům, kteří pracují s citlivými informacemi.
Ceny služby Google Drive
- Zdarma: 15 GB úložného prostoru
- Základní: 1,99 $/měsíc za 100 GB
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele za 2 TB
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele za 5 TB
Hodnocení a recenze Google Drive
- Capterra: 4,8/5 (více než 27 000 recenzí)
- G2: 4,6/5 (42 500+) (Pro Google Workspace, který zahrnuje Google Drive)
✨ Ideální pro: Jednotlivce a týmy, které upřednostňují jednoduché cloudové úložiště.
3. Microsoft OneDrive (nejlepší pro cloudové úložiště s integrovanou spoluprací)
Microsoft OneDrive je hlavním hráčem v ekosystému Microsoftu a nabízí snadnou integraci s balíkem Office.
Microsoft OneDrive využívá algoritmy umělé inteligence k automatickému označování a kategorizaci souborů na základě obsahu, což uživatelům umožňuje rychle vyhledávat dokumenty pomocí inteligentních vyhledávacích funkcí.
Jeho funkce pro fotografie a dokumenty využívají AI k automatickému třídění, zatímco integrace s Microsoft 365 zvyšuje produktivitu tím, že poskytuje chytré návrhy pro spolupráci a organizaci.
☕ Názor uživatelů: Uživatelé milují Microsoft OneDrive, protože se hladce integruje s Microsoft 365, zajišťuje bezpečnost souborů a usnadňuje a zefektivňuje spolupráci týmů.
Nejlepší funkce Microsoft OneDrive
- Integrovaná správa souborů: Synchronizujte soubory bez námahy mezi zařízeními a přistupujte k nim prostřednictvím sady Office, čímž zlepšíte spolupráci.
- Historie verzí: Obnovte předchozí verze souborů, abyste mohli bez námahy obnovit změny nebo opravit chyby.
- Koš pro smazané soubory: Obnovte omylem smazané soubory do 93 dnů (nebo déle, podle nastavení správce).
- Zobrazení Discover: Snadno vyhledávejte soubory na základě nedávné aktivity nebo sdíleného obsahu přizpůsobeného vašim přístupovým oprávněním.
- Bezpečné sdílení souborů: Sdílejte soubory s konkrétními oprávněními a daty vypršení platnosti pro větší bezpečnost.
Omezení služby Microsoft OneDrive
- Obavy o soukromí: I když jsou soubory šifrované, Microsoft si ponechává dešifrovací klíče, což vyvolává otázky ohledně absolutního soukromí.
- Omezení synchronizace: Délka cesty k souboru a omezení počtu znaků mohou představovat problém pro uživatele se složitou strukturou složek.
- Mylně považováno za zálohu: OneDrive synchronizuje soubory, ale není skutečným zálohovacím řešením, což může být riskantní pro kritická data.
Ceny služby Microsoft OneDrive
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc nebo 99,99 $/rok pro až 6 uživatelů, s 1 TB úložného prostoru na uživatele
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc nebo 69,99 $/rok za 1 TB úložného prostoru
- Microsoft 365 Basic: 1,99 $/měsíc nebo 19,99 $/rok za 100 GB úložného prostoru
- OneDrive for Business (plán 1): 5 $/uživatel/měsíc za 1 TB na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft OneDrive
- G2: 4,5/5 (více než 9 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
✨ Ideální pro: Profesionály, kteří jsou hluboce integrováni do ekosystému Microsoft.
4. Dropbox (nejlepší pro jednoduché sdílení souborů a zálohování)
Dropbox je od roku 2007 základním prvkem v oblasti cloudového úložiště a nabízí jednoduchý a efektivní způsob sdílení a správy nových souborů nebo mazání souborů.
Dropbox využívá AI k zefektivnění organizace souborů pomocí funkcí, jako je Smart Sync, která inteligentně spravuje lokální úložiště a soubory v cloudu, což usnadňuje přístup k obsahu bez zahlcení zařízení.
Jeho výkonná vyhledávací funkce využívá strojové učení k rozpoznávání a navrhování relevantních souborů, zatímco nástroj Dropbox Paper integruje AI, aby pomohl uživatelům efektivně spolupracovat a organizovat projekty, což usnadňuje plynulý pracovní postup.
☕ Názor uživatelů: Uživatelé oceňují Dropbox za jeho dlouhodobou spolehlivost, plynulé sdílení souborů a přístupnost napříč platformami, díky čemuž je snadným nástrojem pro správu a obnovení souborů.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Dostupnost na různých platformách: Přistupujte k Dropboxu na Windows, Mac, iOS, Android nebo dokonce Linux bez jakýchkoli omezení.
- Automatické zálohování souborů: Využijte plynulé a nepřetržité zálohování souborů do cloudu, které ochrání vaše data.
- Offline přístup: Placeným uživatelům je k dispozici offline přístup k souborům, což je ideální pro oblasti se špatným připojením.
- Podpora digitálního podpisu: Elektronicky podepisujte dokumenty přímo v Dropboxu (k dispozici za příplatek).
- Spolupráce s Dropbox Paper: Pracujte na dokumentech v reálném čase s kontrolou verzí a funkcemi pro úpravy.
Omezení Dropboxu
- Omezené bezplatné úložiště: Nabízí pouze 2 GB bezplatného úložiště, což je v porovnání s konkurencí velmi málo.
- Bezpečnostní rizika: Chybí šifrování typu zero-knowledge, což u některých uživatelů vyvolává obavy o soukromí.
- Neuspokojivé vyhledávací funkce: Neumožňuje vyhledávání na základě metadat, což ztěžuje vyhledávání souborů ve velkých úložištích.
- Drahé pro týmy: Cena se může rychle vyšplhat, zejména pro firmy s více uživateli.
Ceny Dropboxu
- Plus: 9,99 $/měsíc za 2 TB (1 uživatel)
- Essentials: 16,58 $/měsíc za 3 TB (1 uživatel)
- Business: 15 $/uživatel/měsíc od 9 TB (minimálně 3 uživatelé)
- Business Plus: 24 $/uživatel/měsíc od 15 TB (minimálně 3 uživatelé)
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 28 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
✨ Ideální pro: Uživatele, kteří hledají jednoduché sdílení souborů a bezpečné zálohování.
5. Trello s Butler AI (nejlepší pro týmovou spolupráci s automatizovanými pracovními postupy)
Trello je vizuální nástroj pro správu úkolů, který si vybudoval své místo v oblasti organizace projektů.
Přidejte Butler AI a získáte automatizovaný nástroj, který eliminuje opakující se úkoly, takže se vy a váš tým můžete soustředit na to nejdůležitější – skutečnou práci.
☕ Názor uživatelů: Lidé oceňují Trello, protože je jednoduché na používání, umožňuje jim vytvářet vlastní pracovní postupy a usnadňuje správu úkolů a spolupráci týmů n u, to vše s podporou užitečné podpory.
Nejlepší funkce Trello
- Vizuální organizace úkolů: Spravujte úkoly pomocí tabulek, seznamů a karet, které lze snadno přetahovat.
- Automatizace pomocí umělé inteligence Butler : Automatizujte akce, jako je přesouvání karet, přiřazování úkolů a nastavování termínů, bez nutnosti programování.
- Vlastní zobrazení: Přepínejte mezi kalendářem, časovou osou, řídicím panelem a dalšími zobrazeními a vizualizujte své projekty různými způsoby.
- Integrace Power-Up: Propojte se s nástroji jako Slack, Google Drive a Jira a centralizujte své pracovní postupy.
- Spolupráce je nyní snadná: Přiřazujte úkoly, sdílejte tabule a komunikujte plynule – vše v reálném čase.
Omezení Trello
- Základní analytika: Funkce pro vytváření reportů jsou ve srovnání s jinými nástroji pro správu projektů omezené.
- Nepřehledné tabule pro velké projekty: S rostoucím počtem úkolů může být správa tabulek náročná.
- Pokročilé funkce vyžadují upgrade: Mnoho prémiových funkcí, jako jsou Ganttovy diagramy, vyžaduje power-upy nebo vyšší úroveň tarifu.
Ceny Trello
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Standard: 5 $/uživatel/měsíc
- Premium: 10 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
✨ Ideální pro: Týmy automatizující pracovní postupy v projektovém řízení.
6. Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek s pokročilou organizací)
Evernote vyniká jako sofistikovaná aplikace pro pořizování poznámek pro uživatele, kteří upřednostňují organizované, podrobné a přístupné informace.
Díky svým výkonným funkcím a intuitivnímu designu je ideální pro osobní i profesionální použití. Uživatelé mohou využívat jeho nativní funkce umělé inteligence k psaní, úpravám a sdílení svých poznámek.
☕ Názor uživatelů: Uživatelé oceňují schopnost Evernote efektivně konsolidovat a organizovat poznámky, což usnadňuje sledování událostí, správu projektů a udržování souladu v týmech díky dobře strukturovaným poznámkovým blokům a štítkům.
Nejlepší funkce Evernote
- Pokročilé vyhledávací funkce: Využijte optické rozpoznávání znaků (OCR) k vyhledávání textu v obrázcích, souborech PDF a naskenovaných dokumentech.
- Složky a štítky v poznámkovém bloku: Uspořádejte si poznámky pomocí flexibilního systému poznámkových bloků, složek a štítků přizpůsobených vašemu pracovnímu postupu.
- Přizpůsobitelný dashboard: Placená verze umožňuje přizpůsobení widgetů pro personalizované prostředí domovské obrazovky.
- Synchronizace napříč platformami: Přístup k poznámkám na více zařízeních, od stolních počítačů po mobilní aplikace, zajišťuje, že jste vždy synchronizováni.
- Skenování a digitalizace dokumentů: Převádějte fyzické dokumenty na prohledávatelné digitalizované soubory přímo v aplikaci.
Omezení Evernote
- Vysoké ceny za prémiové funkce: Pokročilé funkce jsou omezeny na placené tarify, které jsou dražší než u konkurence.
- Omezení synchronizace zařízení u bezplatných tarifů: Bezplatní uživatelé mohou synchronizovat pouze dvě zařízení.
- Aktualizace rozhraní vyvolávají rozporuplné reakce: Nedávné změny designu vyvolaly nespokojenost mezi dlouholetými uživateli.
Ceny Evernote
- Zdarma: 0 $/měsíc – synchronizace dvou zařízení, 60 MB nahrávek, omezené funkce
- Osobní: 10,83 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Profesionální: 14,17 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Týmy: 20,83 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 200 recenzí)
✨ Ideální pro: Uživatele zaměřené na detaily, kteří potřebují pokročilé funkce pro pořizování poznámek.
7. M-Files (nejlepší pro organizaci souborů na základě metadat)
M-Files je příkladem toho, co byste získali, kdybyste spojili systém správy dokumentů s výkonem umělé inteligence. Vezme vaše neuspořádané digitální soubory, označí je metadaty a uspořádá je do přehledné a přístupná podoby.
Ať už se topíte v složkách nebo stále hledáte „nejnovější verzi“ dokumentu, M-Files vám pomůže.
☕ Názor uživatelů: M-Files si získává uživatele zjednodušením pracovních postupů, zlepšením týmové spolupráce na úkolech a zajištěním bezpečnosti dokumentů díky přizpůsobitelným funkcím oprávnění.
Nejlepší funkce M-Files
- Organizace souborů na základě metadat: Zapomeňte na složky – M-Files označuje dokumenty metadaty, jako jsou jména klientů, data a stavy, takže můžete cokoli najít pomocí rychlého vyhledávání.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte životní cyklus dokumentů pomocí nástrojů, které přidělují úkoly, informují zúčastněné strany a zajišťují, že nic nezůstane viset ve vzduchu.
- Správa verzí: Uchovávejte jedinou definitivní verzi každého dokumentu, eliminujte duplikáty a zabraňte záměně verzí.
- Optické rozpoznávání znaků (OCR): Vyhledávejte konkrétní text i ve skenovaných dokumentech, díky čemuž budou vaše archivy prohledávatelné stejně jako Google.
- Jednoduchá integrace: Hladká synchronizace s nástroji jako Microsoft Teams, Salesforce a DocuSign pro zefektivnění pracovních postupů.
Omezení M-Files
- Naučit se označovat metadata: Tradicionalisté mohou mít potíže přizpůsobit se systému, který upřednostňuje metadata.
- Problémy s rychlostí: Větší soubory nebo vyšší objemy použití mohou občas zpomalit platformu.
- Individuální ceny: Ceny nejsou transparentní, což může být problém, pokud sestavujete rozpočet.
Ceny M-Files
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze M-Files
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 190 recenzí)
✨ Ideální pro: Firmy, které spravují pracovní postupy založené na metadatech a s velkým množstvím dokumentů.
8. Zoho WorkDrive (nejlepší pro týmovou spolupráci a flexibilní sdílení souborů)
Ať už provozujete startup se třemi zaměstnanci nebo řídíte velkou společnost s tisíci zaměstnanci, Zoho WorkDrive je navržen pro moderní pracoviště.
Díky funkcím zaměřeným na tým, jako jsou sdílené složky, přizpůsobitelná kontrola přístupu a integrovaná kancelářská sada, zajišťuje, že váš tým má vše, co potřebuje, aby projekty probíhaly hladce.
Navíc se snadno synchronizuje mezi zařízeními, takže můžete pracovat kdekoli – ano, dokonce i ve své oblíbené kavárně.
☕ Názor uživatelů: Zoho WorkDrive si uživatelé oblíbili pro jeho uživatelsky přívětivý design, silnou ochranu dat a výkonné nástroje pro spolupráci.
Nejlepší funkce Zoho WorkDrive
- Složky týmu: Sdílejte soubory mezi týmy bez námahy díky oprávněním založeným na rolích, aktualizacím v reálném čase a sekci „nepřečtené“, kde můžete sledovat nové aktivity.
- Integrovaná kancelářská sada a aplikace: Vytvářejte propracované prezentace, tabulky nebo smlouvy pomocí aplikací Writer, Sheet a Show – přímo z vašeho pracovního prostoru WorkDrive.
- Bezpečné sdílení s externími uživateli: Chraňte sdílené odkazy pomocí hesel, dat platnosti a limitů stahování. Navíc můžete sledovat počet zobrazení a stažení, což vám poskytne větší kontrolu.
- Delegované správcovské pravomoci: Správci týmů mohou sdílet pracovní zátěž přidělováním správcovských rolí, čímž zajistí hladký chod bez přetížení jedné osoby.
- Desktopová aplikace TrueSync: Synchronizujte soubory mezi více zařízeními, pracujte offline a provádějte selektivní synchronizace pro maximální flexibilitu.
Omezení Zoho WorkDrive
- Žádné šifrování s nulovou znalostí: Vaše data nejsou plně šifrována, i když připravovaná funkce BYOK slibuje lepší zabezpečení.
- Přehledné rozhraní: Bohaté uživatelské rozhraní může na první pohled působit jako bludiště.
- Omezená pokročilá synchronizace: Zatím nejsou k dispozici možnosti synchronizace na úrovni bloků ani selektivní synchronizace, ale aktualizace jsou v přípravě.
- Skryté funkce: Důležité nástroje jako „Koš“ a „Sdílené položky“ nejsou na ovládacím panelu snadno dostupné.
- Limity pro nahrávání souborů: Plány omezují nahrávání souborů, maximálně 250 GB na soubor v rámci plánu Business.
Ceny Zoho WorkDrive
- Starter: 2,50 $/uživatel/měsíc
- Tým: 4,50 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 9 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho WorkDrive
- G2: 4,3/5 (232 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (59 recenzí)
✨ Ideální pro: Týmy spolupracující na projektech, které potřebují flexibilní nástroje pro sdílení souborů.
Přestaňte hledat – vaše soubory našly svůj domov v ClickUp.
„Organizace není o dokonalosti. Je o efektivitě. Snižuje stres a nepořádek, šetří čas a peníze a zlepšuje celkovou kvalitu života,“ říká autorka Christina Scalise.
Díky funkcím, jako je správa souborů pomocí umělé inteligence a intuitivní hierarchie projektů, ClickUp udržuje vaše soubory organizované a přístupné, takže strávíte méně času hledáním a více času prací.
Jste připraveni se rozloučit s digitálním hromaděním dat? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zajistěte si bezpečnost svých souborů.