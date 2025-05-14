12 nejlepších softwarů a platforem SaaS typu white label

Máte dost technických problémů? Chcete nabízet softwarová řešení bez chaosu s kódováním? White label SaaS je vaší odpovědí!
Představte si, že byste mohli uvést na trh vlastní značkový software bez starostí s vývojem. To je síla white label SaaS platforem. Tyto platformy vám umožňují přejmenovat a prodávat hotový software, čímž ušetříte čas, peníze a nespočet bezesných nocí.
Na vlnu white label SaaS se přidávají všichni, od profesionálů v oblasti e-mailového marketingu přes odborníky na sociální média a projektový management až po tvůrce webových stránek.
Sestavili jsme seznam 12 nejlepších white label SaaS platforem, které vám pomohou najít tu pravou pro vás. Pojďme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
🔮 White label SaaS označuje softwarový produkt nebo službu vyvinutou a vlastněnou jednou společností, ale přejmenovanou a prodávanou jinou společností pod vlastní značkou.
🔮 White label SaaS nabízí řadu výhod, včetně zkrácení doby vývoje a snížení nákladů, škálovatelnosti, rychlejšího uvedení na trh a zaměření na klíčové kompetence.
🔮 Zde je přehled 12 nejlepších white label SaaS nástrojů pro vás:
- ClickUp: Nejlepší pro přizpůsobitelné řízení projektů s white label brandingem
- ActiveCampaign: Nejlepší pro automatizaci marketingu a správu vztahů se zákazníky
- AgencyAnalytics: Nejlepší pro digitální marketingové agentury, které hledají efektivní reporting a analytiku.
- Simvoly: Nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných webových stránek a prodejních trychtýřů
- SocialPilot: Nejlepší pro efektivní správu více účtů na sociálních médiích
- Weblium: Nejlepší pro rychlé a snadné vytváření webových stránek white label
- Akkio: Nejlepší pro prediktivní analýzu založenou na umělé inteligenci s bílým štítkem
- Clinked: Nejlepší pro bezpečnou spolupráci s klienty a sdílení dokumentů
- PandaHR: Nejlepší pro zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů díky přizpůsobení white labelu.
- Mautic: Nejlepší pro open-source automatizaci marketingu s funkcemi white label.
- Invoice Ninja: Nejlepší pro jednoduchá a přizpůsobitelná řešení fakturace
- Landingi: Nejlepší pro tvorbu landing page s funkcemi přizpůsobení
Co je to software SaaS typu white label?
Software SaaS typu white label je předem vytvořený softwarový produkt vyvinutý jednou společností a přejmenovaný jinou společností, která jej prodává jako svůj vlastní. Je určen pro firmy, které chtějí poskytovat softwarová řešení pod svou vlastní značkou, aniž by musely investovat velké prostředky do vývoje.
Tyto nástroje obvykle umožňují změny v oblasti brandingu, jako jsou vlastní loga, barvy a domény, což firmám umožňuje zachovat si svou jedinečnou identitu a zároveň rychle růst.
Díky volbě white label SaaS řešení mohou podniky řešit kritické problémy, jako je zkrácení doby uvedení na trh, minimalizace vývojových nákladů a uspokojení poptávky zákazníků pomocí přizpůsobitelných řešení připravených pro trh.
Hlavní výhody platforem SaaS typu white label
Mezi výhody softwaru white label patří:
- Snížené náklady na vývoj: Ušetřete zdroje využitím předem připravených řešení white label namísto vývoje softwaru od nuly.
- Rychlejší uvedení na trh: Rychle uvádějte na trh produkty SaaS typu white label, abyste uspokojili požadavky klientů.
- Přizpůsobitelné značení: Personalizujte pomocí log, vlastních domén a jedinečných motivů, které odrážejí identitu vaší značky.
- Přístup k pokročilým funkcím: Nabízejte nejmodernější nástroje, jako jsou analytické funkce, e-mailový marketing a funkce pro spolupráci.
- Škálovatelná řešení: Splňte rostoucí potřeby podnikání, aniž byste se museli starat o infrastrukturu nebo kapacitu.
- Zaměřte se na klíčové kompetence: Přenechte správu technologií poskytovatelům a soustřeďte se na své zákazníky a služby.
- Vyšší potenciál příjmů: Zaveďte nové služby white label nebo rozšiřte svou stávající nabídku a zvyšte tak své výnosy.
Tyto výhody umožňují agenturám zabývajícím se digitálním marketingem, poskytovatelům SaaS a podnikatelům vybudovat si silnou pozici na trhu s minimálním provozním rizikem.
Jak funguje white label SaaS
White label SaaS poskytuje firmám přístup k plně vyvinutým softwarovým řešením , která mohou přejmenovat a nabízet jako vlastní. Poskytovatel vytvoří software a vy se soustředíte na jeho přizpůsobení tak, aby odpovídal identitě vaší značky, od loga po motivy, aby působil jako zcela váš vlastní.
Například agentura zabývající se digitálním marketingem může využít nástroj pro správu sociálních médií typu white label. Namísto vývoje softwaru jej přejmenuje, nabídne klientům a spravuje jejich účty na sociálních médiích pod logem agentury.
Díky tomu se agentura může soustředit na vytváření strategií a obsahu, zatímco správu softwaru ponechá na poskytovateli.
White label SaaS umožňuje firmám rychle se rozšiřovat, poskytovat vysoce kvalitní řešení a posilovat vztahy s klienty, aniž by musely vynalézat kolo.
Co byste měli hledat v softwaru SaaS typu white label?
Při hledání ideálního softwaru SaaS typu white label se zaměřte na několik klíčových funkcí, které budou vyhovovat potřebám vašeho podnikání a usnadní vašim zákazníkům škálování a rebranding.
Zde je několik věcí, které byste měli upřednostnit:
- Přizpůsobení: Ujistěte se, že platforma umožňuje plně přizpůsobit software vaší značce – loga, barvy a rozvržení –, aby působil jako váš vlastní. Hledejte rozhraní typu drag-and-drop, která umožňují snadné přizpůsobení uživatelského prostředí.
- Škálovatelnost: Řešení white label by mělo růst společně s vámi. Vyberte si platformy, které podporují více uživatelů a funkcí, jak se rozšiřuje vaše zákaznická základna.
- Bezpečnost: Vzhledem k citlivým údajům klientů je bezpečnost nezbytná. Vyberte si řešení s špičkovým šifrováním a robustními funkcemi autentizace.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že software dobře spolupracuje s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou platformy CRM, marketingu a řízení projektů.
- Zákaznická podpora: Hledejte týmy zákaznické podpory, které vám pomohou rychle vyřešit jakékoli problémy, zejména pokud spravujete více účtů white label.
Zaměřením se na tyto faktory si můžete vybrat white label SaaS platformu, která podpoří vaše podnikání i zákazníky.
12 nejlepších white label platforem, které můžete použít
Zde jsou nejlepší možnosti, které můžete pro své podnikání zvážit:
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné řízení projektů s brandingem white label)
ClickUp se díky svým robustním funkcím a bezkonkurenčním možnostem přizpůsobení rychle stal oblíbenou volbou pro firmy všech velikostí.
Tento univerzální nástroj je skutečně aplikací pro vše, co souvisí s prací, a nabízí komplexní řešení pro správu úkolů, spolupráci na dokumentech, sledování času a mnoho dalšího.
ClickUp Project Management
Projektový management ClickUp je ideální pro týmy pracující na projektech SaaS typu white label, protože umožňuje firmám efektivně dodávat značková řešení.
Díky přizpůsobitelným funkcím můžete platformu přizpůsobit konkrétním potřebám vaší značky a pracovních postupů a zajistit tak svým klientům plynulý zážitek.
S ClickUp můžete vytvářet vyhrazené pracovní prostory pro každý projekt, přidělovat úkoly členům týmu, sledovat pokrok a efektivně spravovat termíny.
ClickUp White Labelling
Funkce white labelingu ClickUp umožňují podnikovým pracovním prostorům vytvořit plně značkovou zkušenost pro interní týmy i externí klienty.
Tato funkce vám umožní přizpůsobit klíčové prvky značky, jako jsou loga pracovního prostoru, barvy a URL adresy.
Ať už hostujete dashboardy pro klienty nebo interní projekty, white labeling se perfektně přizpůsobí identitě vaší značky a nabídne propracovaný, profesionální vzhled, který osloví uživatele.
ClickUp nabízí škálovatelné řešení pro firmy všech velikostí. Jak váš tým a složitost projektů rostou, ClickUp se snadno přizpůsobí zvýšené pracovní zátěži. Jeho flexibilní infrastruktura umožňuje plynulé škálování, takže vaše organizace zvládne zvýšenou zátěž uživatelů a objem dat bez snížení výkonu.
ClickUp Security
Bezpečnost je pro ClickUp navíc nejvyšší prioritou. Díky ClickUp Security jsou citlivá data šifrována v klidu i při přenosu, což je chrání před neoprávněným přístupem. Platforma dodržuje průmyslové standardy a předpisy zajišťující ochranu osobních údajů a bezpečnost, jako jsou GDPR a SOC 2 Type II.
Nejlepší funkce ClickUp
- Efektivně organizujte a upřednostňujte pracovní úkoly pomocí ClickUp Tasks. Funkce jako podúkoly, závislosti a termíny splnění vám umožňují rozdělit složité projekty na zvládnutelné části.
- Využijte efektivní spolupráci na dokumentech v centralizované platformě pro ukládání a sdílení souborů s ClickUp Docs.
- Přesně sledujte čas strávený na úkolech pomocí integrované funkce sledování času ClickUp. Tyto údaje lze využít k vytváření podrobných časových reportů, které poskytují cenné informace o produktivitě týmu a alokaci zdrojů.
- Vizualizujte klíčové metriky a průběh projektu pomocí dashboardů ClickUp. Výběrem relevantních widgetů a grafů mohou týmy v reálném čase sledovat dokončení úkolů, strávený čas a další důležité údaje.
- Díky integraci ClickUp se můžete hladce propojit s celou řadou oblíbených nástrojů, včetně Google Kalendáře, Slacku, Zoomu a dalších.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho rozsáhlým funkcím a přizpůsobitelnosti může být pro nové uživatele zapojení a nastavení mírně časově náročné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
ClickUp nám pomáhá dokončovat a dodávat projekty včas a s vysokou přesností. Nyní jsme lépe organizovaní a připraveni přidat do našeho harmonogramu další projekty, protože řízení projektů je nyní hladký proces.
2. ActiveCampaign (nejlepší pro automatizaci marketingu a správu vztahů se zákazníky)
ActiveCampaign posiluje podnikání díky zapojení zákazníků prostřednictvím strategií založených na datech. Hladce se integruje do stávajících pracovních postupů, což z něj činí dobrou volbu pro agentury a podnikatele, kteří potřebují škálovatelná řešení s možností přizpůsobení značce.
Díky své flexibilitě umožňuje organizacím rychle se přizpůsobovat měnícím se marketingovým trendům a zároveň se silně soustředit na vztahy s klienty. ActiveCampaign zjednodušuje poskytování konzistentní komunikace v souladu se značkou napříč všemi kontaktními body a pomáhá firmám vytvářet působivé zákaznické zkušenosti.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Automatizujte pracovní postupy pomocí spouštěčů, akcí a podmínek, abyste usnadnili marketingové aktivity a zajistili včasnou interakci se zákazníky.
- Navrhujte responzivní e-maily pomocí nástrojů pro tvorbu a šablon typu drag-and-drop, které nabízejí možnosti personalizace a dynamického obsahu.
- Vytvářejte přizpůsobené zákaznické cesty pomocí podrobného sledování chování a údajů o interakci.
- Synchronizujte ActiveCampaign s CRM systémy, abyste mohli efektivně spravovat potenciální zákazníky, sledovat interakce a vylepšovat prodejní procesy.
Omezení ActiveCampaign
- Množství funkcí může začátečníky nebo firmy s omezenými technickými znalostmi přetížit.
- Uživatelé často hlásí potíže s osvojením pokročilých nástrojů pro automatizaci nebo segmentaci.
Ceny ActiveCampaign
- Starter: Cena začíná na 15 USD/měsíc pro až 1 000 kontaktů
- Plus: Cena začíná na 49 USD/měsíc pro až 1 000 kontaktů.
- Výhody: Cena začíná na 79 USD/měsíc pro až 1 000 kontaktů.
- Enterprise: Cena začíná na 145 USD
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 400 recenzí)
3. AgencyAnalytics (nejlepší pro digitální marketingové agentury, které hledají efektivní reporting a analytiku)
AgencyAnalytics je nástroj pro reporting přizpůsobený digitálním marketingovým agenturám, který klientům poskytuje přesné informace v reálném čase.
Hladce se integruje s různými marketingovými platformami a poskytuje centralizovaný přístup k důležitým údajům o kampaních. Ať už sledujete metriky SEO, výkon PPC nebo aktivitu na sociálních médiích, AgencyAnalytics zjednodušuje vizualizaci dat pomocí intuitivních dashboardů, díky nimž se týmy mohou více soustředit na strategii a méně na ruční vytváření reportů.
Nejlepší funkce AgencyAnalytics
- Vytvářejte profesionální zprávy s přizpůsobeným brandingem pro dokonalý dojem agentury.
- Propojte se s více než 60 platformami, včetně Google Analytics, Facebook Ads a Mailchimp, a shromažďujte všechna svá data na jednom místě.
- Naplánujte si pravidelné zprávy, abyste ušetřili čas a zajistili, že klienti budou dostávat včasné aktualizace.
Omezení AgencyAnalytics
- Omezené pokročilé možnosti manipulace s daty ve srovnání s nástroji zaměřenými na analytiku
- Omezené možnosti přizpůsobení reportů, zejména v prvcích, jako je design titulní stránky.
Ceny AgencyAnalytics
- Spuštění: 79 $/měsíc
- Grow: 239 $/měsíc
- Perform: 479 $/měsíc
Hodnocení a recenze AgencyAnalytics
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
4. Simvoly (nejlepší pro vytváření přizpůsobitelných webových stránek a prodejních trychtýřů)
Simvoly umožňuje firmám a agenturám nabízet plně značkovou platformu pro tvorbu webových stránek a prodejní trychtýře. Jeho intuitivní rozhraní zajišťuje, že kdokoli – od začátečníků po zkušené vývojáře – může vytvářet responzivní webové stránky a efektivní prodejní trychtýře s minimálními náklady na vývoj webových stránek.
Platforma také umožňuje firmám prodávat tato řešení pod svou značkou, včetně přizpůsobitelných domén a možností brandingu, což z ní činí silného konkurenta na trhu white label SaaS.
Nejlepší funkce Simvoly
- Vytvářejte, testujte a optimalizujte prodejní trychtýře s funkcemi upsellingu a downsellingu.
- Prodávejte digitální a fyzické produkty bez dalších transakčních poplatků.
- Vytvářejte webové stránky a funnel s předem navrženými prvky a šablonami.
Omezení Simvoly
- Omezená podpora aplikací třetích stran ve srovnání s většími konkurenty
- Méně rozsáhlá fóra podpory a zdroje
Ceny Simvoly
- Osobní: 18 $/měsíc
- Podnikání: 36 $/měsíc
- Růst: 69 $/měsíc
- Pro: 179 $/měsíc
Hodnocení a recenze Simvoly
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
5. SocialPilot (nejlepší pro efektivní správu více účtů na sociálních médiích)
Pokud jste digitální agentura, marketér nebo malá firma a chcete centralizovat své aktivity na sociálních médiích pod jednou střechou, můžete vyzkoušet SocialPilot. Tento nástroj, který byl navržen tak, aby zvládal výzvy spojené se správou více klientských účtů, zjednodušuje koordinaci kampaní a pomáhá vám budovat značku napříč platformami.
Díky svým škálovatelným řešením umožňuje SocialPilot týmům spravovat složité projekty bez kompromisů v rychlosti nebo kvalitě, což z něj činí důvěryhodnou volbu pro rostoucí agentury.
Nejlepší funkce SocialPilot
- Poskytněte personalizované služby tím, že na ovládací panel klienta umístíte své logo a design.
- Získejte praktické poznatky, které vám pomohou měřit a zlepšovat výkonnost na různých platformách.
- Přiřazujte role, sledujte úkoly a udržujte efektivitu pracovních postupů ve svém týmu.
Omezení SocialPilot
- Pokročilé analytické funkce postrádají hloubku ve srovnání s dražšími nástroji.
- Rozhraní působí na některé uživatele poněkud zastarale.
Ceny SocialPilot
- Essential: 30 $/měsíc
- Standard: 50 $/měsíc
- Premium: 100 $/měsíc
- Ultimate: 200 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SocialPilot
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
6. Weblium (nejlepší pro rychlé a snadné vytváření webových stránek white label)
Weblium je špičkový nástroj pro tvorbu webových stránek, který je navržen tak, aby vytvářel profesionální webové stránky typu white label s minimálními náklady na vývoj. Nabízí rychlé a uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje proces tvorby webových stránek.
Díky nástrojům založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným šablonám umožňuje Weblium svým klientům vytvářet vlastní značky při zachování jejich brandingu. Je to dobrá volba pro ty, kteří potřebují efektivní a škálovatelná řešení pro webdesign.
Nejlepší funkce Weblium
- Poskytněte klientům úžasné webové stránky s vaší značkou, aniž byste zobrazovali název Weblium.
- Zjednodušte a automatizujte tvorbu webových stránek a rozhodnutí o designu podle preferencí uživatelů.
- Vytvořte personalizované webové adresy, které posílí identitu vaší značky.
- Vytvářejte responzivní webové stránky bez nutnosti pokročilých technických znalostí.
Omezení Weblium
- Ve srovnání se specializovanými SEO nástroji postrádá pokročilé možnosti přizpůsobení SEO.
- Knihovna šablon je sice elegantní, ale pro specializované podniky nemusí být dostatečně rozsáhlá.
Ceny Weblium
- Bezplatný tarif
- Pro Plan: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze Weblium
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
7. Akkio (nejlepší pro prediktivní analýzu založenou na umělé inteligenci)
Intuitivní platforma AI Akkio zjednodušuje prediktivní analytiku pro firmy, aniž by vyžadovala pokročilé technické dovednosti.
Akkio je ideální pro marketingové agentury, poskytovatele SaaS a majitele firem. Dokáže se hladce integrovat s různými datovými sadami a poskytovat praktické informace. Díky white label funkcím mohou organizace nabízet analytické služby založené na umělé inteligenci pod svou vlastní značkou.
Nejlepší funkce Akkio
- Vytvářejte a nasazujte modely umělé inteligence bez programátorských znalostí pomocí platformy bez nutnosti programování.
- Propojte se s oblíbenými nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot a Google Sheets.
- Využijte umělou inteligenci k předpovídání trendů, chování zákazníků a obchodních výsledků.
Omezení Akkio
- Omezené funkce pro pokročilou datovou vědu ve srovnání s tradičními analytickými platformami
- Nemusí být vhodná pro firmy, které potřebují hloubkovou přizpůsobitelnost dat.
Ceny Akkio
- Zobrazit: Zdarma
- Základní: 49 $ měsíčně
- Profesionální: 99 $ měsíčně
- Build-on-package: 999 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Akkio
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
8. Clinked (nejlepší pro bezpečnou spolupráci s klienty a sdílení dokumentů)
Clinked je platforma pro spolupráci přizpůsobená pro firmy, které potřebují bezpečné klientské portály a white label řešení. Může být přínosem pro agentury, právní firmy a poskytovatele finančních služeb, kteří kladou důraz na důvěrnost a branding zaměřený na klienta.
Clinked umožňuje organizacím vytvářet personalizované portály s vlastním brandingem, čímž zlepšuje komunikaci s klienty a správu dokumentů v bezpečném prostředí.
Nejlepší funkce Clinked
- Sdílejte, ukládejte a spravujte soubory bezpečně pomocí šifrování.
- Usnadněte diskuse, skupinové chaty a přidělování úkolů přímo v rámci platformy.
- Využijte mobilní aplikace Clinked pro komunikaci a aktualizace na cestách.
Omezení Clinked
- Omezené možnosti přizpůsobení rozhraní ve srovnání s konkurencí
- Pokročilé integrace s nástroji třetích stran jsou relativně méně časté.
Ceny Clinked
- Lite: 119 $/měsíc
- Standard: 299 $/měsíc
- Premium: 599 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Clinked
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 90 recenzí)
9. PandaHR (nejlepší pro zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů díky přizpůsobení white label)
PandaHR je platforma pro správu lidských zdrojů, která byla navržena tak, aby zjednodušila personální činnosti pro firmy všech velikostí.
Funkce white label od PandaHR, přizpůsobené pro HR konzultanty, poskytovatele SaaS a personální agentury, umožňují podnikům přejmenovat platformu a nabízet HR řešení pod svým jménem.
Nejlepší funkce PandaHR
- Snadno sledujte onboardování, výkonnost a offboarding.
- Zjednodušte zveřejňování pracovních nabídek, výběr uchazečů a komunikaci.
- Sledujte dovolené, absence a časové záznamy pomocí integrovaného sledování.
Omezení PandaHR
- Funkce pro vytváření reportů jsou základní a pro komplexní analýzy mohou vyžadovat manuální práci.
- Menší znalostní báze pro školení uživatelů a řešení problémů
Ceny PandaHR
- Platba podle skutečného využití: 1,03 USD za zaměstnance a měsíc
Hodnocení a recenze PandaHR
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
10. Mautic (nejlepší pro open-source automatizaci marketingu s funkcemi white label)
Jako robustní open-source platforma pro automatizaci marketingu je Mautic vhodný pro firmy a agentury, které hledají škálovatelné a přizpůsobitelné řešení. Jeho white label funkce umožňují firmám nabízet přizpůsobené služby automatizace marketingu pod svou značkou.
S Mauticem mohou uživatelé vytvářet personalizované zákaznické cesty, automatizovat e-mailové kampaně a analyzovat marketingovou výkonnost, přičemž těží z úplné kontroly nad brandingem a nasazením.
Nejlepší funkce Mautic
- Změňte značku pomocí svého loga, barev a vlastních domén a nabídněte značková řešení.
- Pomocí nástrojů založených na datech seskupujte zákazníky pro cílené kampaně.
- Provádějte A/B testy svých kampaní a optimalizujte jejich výkon na základě dat v reálném čase.
Omezení Mautic
- Vyžaduje technické znalosti pro počáteční nastavení a údržbu.
- Ve srovnání s proprietárními platformami je k dispozici omezená podpora, pokud se nejedná o platformu třetí strany.
Ceny Mautic
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Mautic
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
11. Invoice Ninja (nejlepší pro jednoduchá a přizpůsobitelná řešení fakturace)
Pokud jste podnikatel nebo freelancer a potřebujete univerzální a uživatelsky přívětivý fakturační software, Invoice Ninja je pro vás skvělou volbou. Nabízí přizpůsobitelné fakturační šablony, integrované zpracování plateb a zjednodušený pracovní postup pro sledování času, správu projektů a výdajů.
Multifunkční platforma Invoice Ninja zjednodušuje fakturaci pro malé i velké podniky, usnadňuje sledování plateb a zlepšuje cash flow.
Nejlepší funkce Invoice Ninja
- Vytvářejte faktury ve více než 100 měnách, což usnadňuje mezinárodní obchodní transakce.
- Využijte podporu pro více platebních možností, včetně PayPal, ACH a kreditních karet.
- Využijte integraci s více než 40 aplikacemi, včetně Zapier a účetních nástrojů.
Omezení Invoice Ninja
- Omezené funkce reportingu u nižších tarifů
- Někteří uživatelé zaznamenali občasné chyby nebo závady.
Ceny Invoice Ninja
- Navždy zdarma
- Ninja Pro: 12 $/měsíc
- Enterprise: od 16 $/měsíc
Hodnocení a recenze Invoice Ninja
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
12. Landingi (nejlepší nástroj pro tvorbu landing page s funkcemi přizpůsobení)
Ať už vytváříte stránky pro generování potenciálních zákazníků nebo marketingové trychtýře, Landingi vám umožní úplnou kontrolu nad designem, brandingem a funkčností. Jedná se o výkonnou platformu pro vytváření landing pages.
Díky snadným funkcím drag-and-drop a širokému výběru šablon mohou firmy poskytovat vysoce výkonné landing pages, které odrážejí značky jejich klientů, aniž by musely vyvíjet technologii od nuly.
Nejlepší funkce Landingi
- Navrhujte a přizpůsobujte vstupní stránky bez jakýchkoli znalostí programování.
- Provádějte experimenty s výkonností vstupní stránky, abyste optimalizovali míru konverze.
- Propojte se s CRM systémy, nástroji pro e-mailový marketing a dalšími aplikacemi pro zlepšení pracovních postupů.
Omezení Landingi
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení ve srovnání s jinými platformami pro zkušené uživatele
- Některé integrace jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny Landingi
- Zdarma
- Lite: 29 $/měsíc
- Profesionální: 69 $/měsíc
- Neomezený: 990 $/měsíc
Hodnocení a recenze Landingi
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Vyberte si správné white label SaaS řešení pro vaše potřeby
White label SaaS platformy jsou revoluční novinkou pro firmy, které chtějí vylepšit své služby a zároveň zachovat jedinečnou identitu své značky.
Mezi nimi je ClickUp tou nejlepší volbou pro organizace, které hledají univerzální a přizpůsobitelné řešení.
Díky robustním nástrojům pro správu projektů, plynulým funkcím pro spolupráci a schopnostem zvyšujícím produktivitu umožňuje ClickUp firmám poskytovat white label řešení, která jsou efektivní a mají velký dopad.
Využití ClickUp znamená vynechání zdlouhavého procesu vývoje softwaru a zároveň využití výhod vysoce škálovatelného a na klienta zaměřeného nástroje.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a využijte plný potenciál white label řešení, která vaši značku posunou na novou úroveň!