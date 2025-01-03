Jira Software vs. Work Management: Najděte to pravé pro vás

Upozornění: Jira Work Management a Jira Software byly v květnu 2024 sloučeny do společné platformy. Tento článek zkoumá různé funkce jednotlivých nástrojů, jak existovaly před sloučením, a novou sloučenou nabídku, aby pomohl uživatelům učinit informovaná rozhodnutí o funkcích platformy.
Cítíte se často přetížení snahou udržet vše pod kontrolou? Správa úkolů, dodržování termínů a zajištění souladu v týmu může být náročné. Ale s tím správným softwarem po boku to tak být nemusí!
Ačkoli společnost Atlassian sloučila dvě významné nabídky – Jira Work Management a Jira Software – do jedné, tento blogový příspěvek porovnává Jira Work Management a Jira Software, proč se lišily a jaké výhody přináší nově sloučená Jira.
👀 Věděli jste, že... Jira byla původně uvedena na trh v roce 2002 čistě jako software pro sledování chyb určený pro vývojáře softwaru. Postupem času společnost Atlassian rozšířila jeho možnosti, aby vyhovoval různým týmům napříč odvětvími.
Co je Jira Work Management?
Jira Work Management byla odpovědí společnosti Atlassian na potřeby obchodních týmů. Nabízela komplexní platformu pro synchronní plánování, spolupráci, dodávky a reporting – vše na jednom místě.
Jira Work Management byl navržen tak, aby podporoval každodenní provoz různých týmů. Obsahoval předkonfigurované šablony, kalendáře, časové osy a Kanban tabule pro prohlížení úkolů, termínů a pokroku.
Pomocí této platformy mohou týmy HR snadno spravovat procesy zapracování nových zaměstnanců, marketingové týmy mohou efektivně plánovat své kampaně a finanční oddělení může bez problémů sledovat schvalování.
Funkce Jira Work Management
Jira Work Management měla různé jedinečné funkce, díky nimž se zařadila mezi nejlepší nástroje pro správu projektů:
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné šablony
Jira Work Management nabízel přizpůsobitelné šablony pro různé obchodní funkce, jako jsou HR, marketing a finance.
Ať už jste plánovali proces zapracování nových zaměstnanců, spouštěli svůj první projekt nebo vytvářeli marketingovou kampaň, tyto šablony vám pomohly rychle začít a zajistily, že vám neunikly žádné důležité kroky.
Můžete je dokonce přizpůsobit potřebám svého týmu, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu.
Funkce č. 2: Vizuální sledování pomocí Kanban tabulek
Sledovat všechny úkoly najednou může být obtížné. Vizuální sledování Jira Project Management má za cíl zjednodušit vám život tím, že vám pomůže vizualizovat vaše pracovní postupy.
Úkoly můžete jednoduše spravovat a přesouvat je z jedné fáze do druhé – z „K provedení“ do „Probíhá“ a „Hotovo“ – pomocí drag and drop.
Díky tomu všichni členové vašeho týmu měli přehled o stavu úkolů na první pohled, takže vše fungovalo hladce.
Funkce č. 3: Reportování a přehledy
Nástroje pro reporting vám umožnily generovat časové osy obchodních projektů, sledovat míru dokončení úkolů a porozumět pracovnímu vytížení týmu, což vám pomohlo rychle identifikovat oblasti pro zlepšení a optimalizovat efektivitu vašeho týmu.
Informace z Jira Work Management byly navrženy tak, aby pomohly manažerům podniků činit informovaná rozhodnutí a zajistit efektivní přidělování zdrojů.
Co je Jira Software?
Jira Software byla navržena pro softwarové týmy, které používají agilní metodiky. Byla ústředním bodem pro vývojáře, testery a projektové manažery.
Ať už jde o správu sprintů nebo chyb, Jira Software vytvořila jednotný pracovní postup.
Jira Software je již dlouho oblíbená mezi technickými týmy díky svým robustním schopnostem v oblasti správy celého životního cyklu vývoje softwaru. Poskytovala agilním týmům ideální prostředí pro efektivní práci, od plánování sprintů po sledování chyb a vydávání produktů.
Funkce Jira Software
Jira Software nabízí širokou škálu funkcí přizpůsobených speciálně pro vývojáře, díky nimž jsou všichni od plánování až po nasazení na stejné vlně:
Funkce č. 1: Agilní tabule (Scrum a Kanban)
Jira Software poskytuje Scrum a Kanban tabule, které týmům pomáhají vizuálně spravovat jejich projekty. Scrum tabule jsou ideální pro projekty založené na sprintech, zatímco Kanban tabule podporují nepřetržité řízení pracovního toku.
Tyto tabule Jira Software umožnily týmům vidět, co je v procesu, co je blokováno a co je hotovo, což usnadnilo efektivní stand-up meetingy a plánovací schůzky.
Funkce č. 2: Integrace s vývojářskými nástroji
Jira Software se snadno integruje s nástroji jako GitHub a Bitbucket, což vývojářům umožňuje propojit svůj kód přímo s úkoly. Díky tomu je celý vývojový proces transparentnější a propojenější.
Díky integraci kódu a úkolů byli všichni zúčastnění, včetně vývojářů, testerů a manažerů, během celého vývojového procesu na stejné vlně.
Funkce č. 3: Vlastní pracovní postupy
Týmy mohou vytvářet pracovní postupy přizpůsobené svým vývojovým potřebám – sledování chyb, kontrola kódu nebo správa verzí – a zajistit tak, že software dokonale zapadne do jejich pracovního procesu.
Díky této přizpůsobitelnosti mohly vývojové týmy přizpůsobit Jira přesně svým procesům, ať už pracovaly se složitými verzemi produktů nebo rychlými iteracemi.
Jira Work Management vs. Jira Software
I když se na první pohled zdají velmi podobné, v čem se tyto dva nástroje od sebe liší? Každý z nich má několik charakteristických rysů.
|Funkce
|Jira Work Management
|Jira Software
|Cílová skupina
|Obchodní týmy, jako jsou HR, marketing a finance
|Agilní vývojové týmy, jako jsou vývojáři a testeři
|Integrační možnosti
|Integrované s obchodními nástroji, jako jsou Slack a Google Workspace.
|Integrované s vývojářskými nástroji jako GitHub a GitLab
|Složitost
|Ideální pro jednoduché sledování projektů bez technických komplikací.
|Navrženo pro správu komplexního vývoje softwaru a sledování chyb
|Typy zobrazení úkolů
|Kalendář, seznam, tabule a časová osa
|Tabule Scrum a Kanban
|Přístupnost
|Určeno pro uživatele bez technických znalostí
|Přizpůsobeno pro agilní řízení projektů
|Příklady použití
|Vizualizace kalendářů kampaní nebo procesů zapracování nových zaměstnanců
|Správa sprintů a pracovních postupů nepřetržitého dodávání
|Typy zpráv
|Základní přehledy pro sledování časových os a pokroku
|Pokročilé přehledy, jako jsou grafy rychlosti a burndown diagramy
|Postřehy manažerů
|Poskytuje přehled pro manažery, aby viděli, co je v pořádku, co je zpožděné nebo co způsobuje překážky.
|Nezbytné pro hodnocení výkonu sprintu a provádění úprav
Podívejme se podrobněji na některé z těchto klíčových rozdílů:
Funkce č. 1: Cílové uživatele a týmy
Jira Work Management je určen pro obchodní týmy a nabízí uživatelsky přívětivé řešení pro správu každodenních operací, jako jsou marketingové a personální procesy.
Je integrována s nástroji, které často používají, jako jsou Slack a Google Workspace. Jira Software naproti tomu vyhovuje agilním vývojovým týmům, je integrována s vývojářskými nástroji jako GitHub a GitLab a zaměřuje se na technické pracovní postupy.
Jira Work Management byla vytvořena pro ty, kteří potřebují jednoduché sledování projektů a správu úkolů bez technických komplikací. Byla ideální pro firemní uživatele, kteří nemusí být obeznámeni s vývojem softwaru.
Naproti tomu Jira Software byla navržena pro týmy pracující s agilními metodikami se zaměřením na vývoj softwaru, sledování chyb a plánování iterací.
Funkce č. 2: Vytváření a prohlížení úkolů
Projekt Jira Work Management nabízel flexibilní zobrazení úkolů, jako je kalendář, seznam, tabule a časová osa, díky čemuž byl přístupný i pro uživatele bez technických znalostí.
Tyto různé pohledy umožnily týmům organizovat svou práci způsobem, který nejlépe vyhovoval jejich potřebám, ať už se jednalo o vizualizaci nadcházejících událostí v kalendáři kampaně nebo o zobrazení podrobného seznamu úkolů pro zapracování nových zaměstnanců.
Projekt Jira Software poskytoval tabule Kanban a Scrum speciálně navržené pro agilní řízení projektů. Tyto pohledy jsou přizpůsobeny tak, aby pomáhaly technickým týmům efektivně řídit jejich pracovní postupy.
Například Scrum tabule jsou vynikající pro projekty založené na sprintech, kde jsou úkoly rozděleny do časově ohraničených období, zatímco Kanban tabule se používají pro kontinuální dodávky a vizualizaci pokroku.
Funkce č. 3: Vytváření reportů a generování přehledů
Jira Work Management poskytoval základní přehledy pro sledování časových os a pokroku obchodních projektů, které jsou zásadní pro obchodní týmy, které musí rozumět tomu, jak dobře jejich projekty JWM postupují.
Tyto uživatelsky přívětivé zprávy Jira Work Management poskytly manažerům přehled o tom, co bylo v pořádku, co bylo po termínu a kde by mohlo dojít k problémům.
Na druhou stranu Jira Software nabídla pokročilé přehledy, včetně grafů rychlosti, burndown diagramů a sprintových reportů. Tyto nástroje jsou nezbytné pro agilní týmy, které musí během sprintů hodnotit svůj výkon, upravovat plány v polovině sprintu a zajistit, že jsou na dobré cestě k dosažení svých cílů.
Díky tomu se Jira Software stala ideální volbou pro technické týmy, které chtějí doladit své procesy a neustále se zlepšovat.
Funkce č. 4: Struktura a přizpůsobení pracovního postupu
Jira Work Management poskytoval předkonfigurované pracovní postupy navržené tak, aby vyhovovaly potřebám obchodních týmů bez nutnosti rozsáhlého nastavování. Tento nástroj měl vše, co jste potřebovali, abyste mohli hned začít pracovat.
Můžete automatizovat rutinní úkoly a dokonce používat předdefinované pracovní postupy s minimálními úpravami. Cílem bylo pomoci vám s plněním úkolů namísto správy softwaru.
Naproti tomu Jira Software přinesla pokročilé a vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy. Týmy mohly definovat tolik fází pracovního postupu, kolik bylo potřeba, a každá fáze mohla mít specifické podmínky, schvalování a spouštěče.
Můžete také použít více pracovních postupů pro jeden projekt, abyste mohli snadněji zvládat složité projekty.
🏆Vítěz: Ačkoli byly určeny pro různé uživatele a případy použití, mezi Jira Work Management a Jira Software existovalo také mnoho překryvů.
Ačkoli je těžké vybrat jasného vítěze mezi těmito dvěma produkty, jejich nástupce rozhodně splňuje všechna kritéria, protože kombinuje nejlepší vlastnosti obou.
Jira – kombinace Jira Work Management a Jira Software
Spojením těchto dvou nástrojů vytvořila společnost Atlassian výkonnější platformu typu „vše v jednom“, která usnadňuje spolupráci při různých typech pracovních postupů a problémů.
Sjednocená platforma Jira je přizpůsobena tak, aby vyhovovala různým pracovním postupům organizace, včetně technických a netechnických týmů. Nabízí větší hodnotu díky integrované komunikaci, sdíleným cílům a lepšímu přehledu.
Funkce Jira
Jira představuje některé nové funkce pro spolupráci a komunikaci pro uživatele Jira Software a Jira Work Management, které doplňují již existující funkce svých předchůdců:
Sledování cílů
Nová platforma Jira vám umožňuje nastavit cíle přímo v zobrazení úkolů Jira, což usnadňuje koordinaci každodenní práce s širšími cíli.
Tato funkce pomáhá týmům vidět širší souvislosti a zajišťuje, že každý úkol přispívá k celkovému úspěchu projektu nebo obchodního cíle.
Zkratky řízené umělou inteligencí
Funkce rozdělení práce založená na umělé inteligenci Jira pomáhá rozdělit problémy vysoké úrovně (v Jira nazývané „epos“) na menší problémy, což týmům umožňuje soustředit se více na pokrok než na nastavení.
To zahrnuje automatizaci založenou na umělé inteligenci a překlady z přirozeného jazyka do jazyka Jira Query Language (JQL) pro vyšší efektivitu. Díky automatizaci opakujících se úkolů mohou týmy věnovat více času kreativní a strategické práci, čímž se zvyšuje produktivita.
Zobrazení seznamu
Kromě známých zobrazení tabulek a časových os je zobrazení seznamu ideální pro ty, kteří preferují správu ve stylu tabulek, zejména marketingové a provozní týmy.
Díky inline editaci je snadné zpracovávat velké množství nevyřízených úkolů, provádět hromadné aktualizace, přiřazovat úkoly a propojovat stejné položky projektu s cíli.
Potřebujete vlastní pole? Můžete jej nakonfigurovat a přidat přímo v zobrazení seznamu pro plynulé řízení projektů.
Integrace Confluence a Loom
Integrace Jira s Confluence a Loom podporuje efektivní asynchronní spolupráci a umožňuje proměnit nápady z tabule v proveditelné úkoly pouhým kliknutím.
Tato integrace umožňuje týmům efektivně brainstormovat, i když pracují na dálku, a zajišťuje, že cenné nápady se neztratí v zápiscích ze schůzek.
Díky této fúzi získávají uživatelé Jira Work Management a Jira Software jednotné prostředí, které zachovává stávající pracovní postupy a zároveň přidává další nástroje pro spolupráci.
To znamená, že obchodní týmy mohou těžit z agilních funkcí a technické týmy mohou využívat obchodní šablony, a to vše v rámci stejného prostředí, což zajišťuje plynulejší komunikaci a pracovní postupy.
Ceny Jira
- Navždy zdarma pro 10 uživatelů
- Standard: Cena začíná na 8,60 USD za uživatele/měsíc.
- Premium: Cena začíná na 17 USD za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Jira Work Management vs. Jira Software na Redditu
Na Redditu rozděluje debata o Jira Work Management vs. Jira Software uživatele především na základě jejich individuálních případů použití a požadavků.
Například uživatel Redditor @TechnicalBid1811 se domnívá, že Jira Software je správnou volbou, pokud jde o specifické potřeby, jako jsou smlouvy o úrovni služeb (SLA):
Pokud jsou všichni vaši uživatelé uživateli JWM, pak JWM může stačit. JSM vám přináší zákazníky. S JWM nemáte výhodu interních komentářů zákazníků ani SLA. S JSM premium navíc získáte Opsgenie, Assets nebo šablony projektů JSM. Záleží tedy na vašich aktuálních a rostoucích potřebách.
Pokud jsou všichni vaši uživatelé uživateli JWM, pak by JWM mohlo stačit. JSM vám přináší zákazníky. S JWM nemáte výhodu interních komentářů zákazníků ani SLA. S JSM premium navíc získáte Opsgenie, Assets nebo šablony projektů JSM. Záleží tedy na vašich aktuálních a rostoucích potřebách.
Panuje také shoda, že díky sloučení je platforma Jira univerzálnější a cennější, zejména pokud jde o spolupráci mezi technickými a netechnickými uživateli.
Jak to vyjádřil uživatel Redditu @christophersonne:
Žádný háček, jde pouze o spojení dvou velmi podobných produktů a přidání Atlasu, který bude pro některé týmy skvělý (a přidá do Jira některé nové funkce), do jednoho produktu, který pokrývá mnohem více případů použití pro týmy.
Toto je jen jedna z mnoha nových funkcí a produktů, které se chystají, a je to dobrý krok ze strany společnosti Atlassian.
Žádný háček, jde pouze o spojení dvou velmi podobných produktů a přidání Atlasu, který bude pro některé týmy skvělý (a přidá do Jira některé nové funkce), do jednoho produktu, který pokrývá mnohem více případů použití pro týmy.
Toto je jen jedna z mnoha nových funkcí a produktů, které se chystají, a je to dobrý krok ze strany společnosti Atlassian.
Seznamte se s Clickupem – nejlepší alternativou k Jira Work Management a Jira Software.
Jira nabízí silné funkce, ale co kdyby existovalo jediné řešení, které by překonalo sloučené schopnosti Jira Work Management a Jira Software?
Seznamte se s ClickUp – aplikací, která umí všechno pro vaši práci. Ano, to myslíme vážně.
ClickUp je jediná aplikace pro správu práce, která vyhovuje jak vývojářům, tak netechnickým týmům, aniž by museli mít více předplatných na aplikace pro správu úkolů, nástroje pro správu znalostí a dokumentů, komunikační aplikace a asistenty AI.
Proč?
Protože kombinuje vaši práci a vaše konverzace do jedné výkonné platformy.
Ve srovnání s Jira nabízí ClickUp několik pokročilých funkcí, včetně více než 1 000 přizpůsobitelných šablon, kontextové a nativní umělé inteligence, integrovaného chatu a dokonce i nástroje pro automatizaci v přirozeném jazyce – abyste ušetřili čas, organizovali úkoly a pracovali synchronizovaně se svým týmem.
ClickUp má náskok č. 1: All-in-one projektové řízení
Platforma ClickUp pro správu projektů integruje sledování projektů, spolupráci na dokumentech, sledování času, dashboardy v reálném čase a automatizaci do jedné intuitivní platformy. To je v kontrastu s Jira, která se primárně zaměřuje na sledování problémů a agilní správu projektů.
ClickUp navíc umožňuje uživatelům rozsáhle přizpůsobovat pracovní postupy projektů a přizpůsobovat se různým potřebám týmů bez složitosti, která je často spojena s konfiguracemi Jira.
ClickUp také klade důraz na týmovou spolupráci pomocí funkcí, jako jsou přiřazené komentáře, přidělování úkolů a sdílené dokumenty, které usnadňují lepší komunikaci mezi členy týmu.
ClickUp Brain, kontextově orientovaná umělá inteligence ClickUp, urychluje plánování a realizaci projektů. Jeho AI Project Manager automaticky generuje dílčí úkoly na základě popisu úkolů a efektivně rozděluje větší úkoly na zvládnutelné části.
Automatizuje také vytváření souhrnů projektů, aktualizací pokroku a akčních položek. Tato funkce snižuje manuální úsilí potřebné pro rutinní aktualizace, což týmům umožňuje soustředit se na strategičtější úkoly a zároveň zachovat přehlednost a sladěnost projektu.
Díky AI Knowledge Manageru navíc získáte rychlé odpovědi na otázky týkající se úkolů, dokumentů a členů týmu, aniž byste museli prohledávat několik dokumentů nebo seznamů úkolů, čímž ušetříte čas a zlepšíte rozhodování. Výsledek? Vy a váš tým zůstanete produktivní a efektivní v každé situaci.
S ClickUp Automations můžete vytvářet přizpůsobené automatizační sekvence s akcemi, spouštěči a podmínkami, které jsou navrženy tak, aby omezily opakující se úkoly a minimalizovaly chyby automatizací rutinních procesů.
Pro ty, kteří preferují hotová řešení, nabízí ClickUp knihovnu předem připravených automatizačních receptů, které lze rychle implementovat a zvýšit tak efektivitu bez rozsáhlého nastavování.
Díky tomu se váš tým může soustředit na práci s velkým dopadem, místo aby se zabýval manuálními úkoly.
ClickUp má navrch #2: Vylepšená spolupráce a přehlednost
ClickUp podporuje komplexní cykly vývoje softwaru s vysoce přizpůsobitelnými zobrazeními projektů, jako jsou Kanban tabule, časové osy, Ganttovy diagramy a dashboardy pro správu pracovní zátěže.
Díky funkcím pro spolupráci v reálném čase a správu úkolů usnadňuje ClickUp softwarovým týmům synchronizaci, i když pracují v různých odděleních.
Poskytuje také nativní integraci s nástroji jako GitHub, Slack a Zoom, což umožňuje snadné propojení různých komunikačních kanálů a sítí.
Zatímco ClickUp Sprints usnadňují agilní vývoj, ClickUp Dashboards poskytují přizpůsobitelnou vizuální spolupráci v reálném čase, která týmům pomáhá sledovat pokrok, odhalovat trendy a efektivně spravovat pracovní zátěž.
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a jinými nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme zrychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a jinými nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme urychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
ClickUp má výhodu č. 3: Pokročilá správa úkolů
ClickUp nabízí flexibilní a funkcemi nabitý systém správy úkolů, který z něj činí solidní alternativu k Jira. S ClickUp se úkoly stávají více než jen seznamem věcí, které je třeba udělat – vyvíjejí se v plně přizpůsobitelné pracovní postupy.
ClickUp Tasks vám umožňuje plánovat, organizovat a spolupracovat na jakémkoli projektovém workflow. Můžete snadno přizpůsobit stavy pokroku, nastavit úrovně priority, přidat vlastní pole pro kontext a propojit závislosti, abyste získali přehled o svých plánech.
Spolupráce se navíc stává plynulou, protože členové týmu mohou přímo komentovat úkoly, sdílet aktualizace a připojovat soubory, čímž v reálném čase informují všechny zúčastněné strany.
Kromě toho ClickUp Forms umožňuje týmům zlepšit sběr dat tím, že převádí odeslané údaje na úkoly, což usnadňuje zaznamenávání požadavků, zpětné vazby nebo vstupů do projektu přímo ve vašem pracovním postupu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 12 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena a pracovní prostor.
Optimalizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp
ClickUp nejenže drží krok s Jira, ale také přináší nové pojetí projektového řízení tím, že sjednocuje všechny moderní pracovní nástroje do jednoho rozhraní.
Překlenuje propast mezi různými pracovními postupy a nabízí jednotnou platformu, která se přizpůsobí vašim potřebám. Proč se tedy omezovat na Jira? S ClickUp budete mít vždy po ruce ten správný nástroj, který vám pomůže snadno realizovat každý projekt.
Díky funkcím pro správu úkolů, připraveným šablonám pro správu projektů a pokročilým funkcím pro vytváření reportů a analýz pomáhá ClickUp firmám i jednotlivcům zefektivnit procesy jako nikdy předtím.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a změňte způsob spolupráce svého týmu – žádné kompromisy, jen snadné řízení projektů od začátku do konce.