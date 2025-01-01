Telegram vs. WhatsApp pro firmy: Který je lepší?

Abyste efektivně oslovili své zákazníky, musíte být tam, kde jsou oni.
Když miliony lidí po celém světě začaly používat WhatsApp a Telegram pro osobní komunikaci prostřednictvím textových zpráv, zvukových a video hovorů, obchodní potenciál těchto platforem se stal příliš velkým na to, aby zůstal nevyužitý.
Díky pokročilým funkcím umožňují obě platformy pro okamžité zasílání zpráv firmám personalizovat interakce se zákazníky, integrovat se s nástroji CRM nebo systémy ERP a automatizovat odpovědi pro efektivní komunikaci. Na kterou platformu byste se tedy jako majitel firmy měli spolehnout? ⚡
V tomto blogu odpovíme na tuto otázku porovnáním funkcí a cen WhatsApp Business a Telegramu. Budeme také diskutovat o nástroji, který poskytuje komplexnější řešení pro vaše obchodní potřeby!
Co je Telegram?
Telegram, spuštěný v roce 2013 bratry Durovovými, je cloudový software pro zasílání zpráv. Je zdarma a lze jej používat na mobilních a stolních zařízeních ke sdílení souborů, obrázků a videí.
Zatímco každá skupina Telegramu může mít až 200 000 členů s povolenými obousměrnými konverzacemi, kanály Telegramu vám umožňují sdílet zprávy s neomezeným počtem členů pouze v jednosměrných konverzacích.
💡 Rychlý přehled: Malé podniky mohou Telegram využívat k interakci se svými zákazníky, šíření marketingových sdělení a dokonce i k usnadnění interní komunikace, zejména pokud mají omezený rozpočet.
Funkce Telegramu
Telegram nabízí několik univerzálních funkcí, které lze využít jak pro profesionální, tak pro osobní komunikaci.
1. Funkce č. 1: Okamžité zasílání zpráv
Okamžité zprávy odeslané přes Telegram mohou obsahovat text, video, audio a soubory o velikosti až 2 GB.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Telegram na více zařízeních, všechny zprávy, které napíšete na jednom zařízení, se uloží jako koncept v cloudu. To vám umožní přístup k konceptu na jiném synchronizovaném zařízení, což zajišťuje plynulý přechod a komunikaci. Telegram také umožňuje mazat zprávy bez ohledu na to, kdy byly odeslány, což zvyšuje soukromí a bezpečnost.
2. Funkce č. 2: Skupiny a kanály
V Telegramu můžete vytvářet skupiny a kanály, abyste mohli snadno komunikovat s více uživateli. Skupina může podporovat až 200 000 uživatelů a může být veřejná nebo soukromá. Soukromá skupina je přístupná pouze na pozvání, zatímco veřejné skupiny lze snadno vyhledat pomocí vyhledávací funkce.
Kanály se naopak používají k vysílání zpráv širšímu publiku. Na kanálech mohou publikovat pouze jejich vlastníci a administrátoři. Ostatní mohou zprávy číst, komentovat a reagovat na ně. Pokud provozujete kanál na Telegramu, můžete získat přehled o aspektech, jako je růst počtu uživatelů, počet interakcí a zapojení zákazníků.
💡 Rychlý přehled: Firmy mohou skupiny využívat pro spolupráci, zákaznickou podporu, sdílení souborů a budování komunity. Kanály jsou užitečné pro marketingové reklamy, oznámení a sdílení exkluzivních novinek nebo aktualit.
3. Funkce č. 3: Videa a hlasové hovory
Uživatelé Telegramu mohou iniciovat videohovory nebo hlasové hovory s ostatními členy v soukromých nebo skupinových chatech.
Můžete sdílet svou obrazovku, ztlumit ostatní členy a v případě potřeby nahrávat hovory. Pomocí kanálů můžete také spustit živý přenos a pořádat ukázky produktů, AMA nebo jiné akce v menším měřítku, abyste zaujaly své publikum.
4. Funkce č. 4: Boti
Telegram umožňuje vývojářům třetích stran vytvářet a nasazovat boty, které provádějí různé úkoly v rámci platformy, jako je automatizace odpovědí a pozvánek, přijímání plateb atd. pomocí vlastních příkazů.
Tyto boty pomáhají automatizovat opakující se úkoly a integrují se s nástroji, jako jsou CRM a analytická řešení, aby zlepšily spokojenost zákazníků a zapojení uživatelů.
💡 Rychlý přehled: E-commerce podniky mohou využívat boty Telegramu pro správu objednávek, zákaznickou podporu a generování potenciálních zákazníků.
Ceny Telegramu
- Navždy zdarma
- Telegram Premium: 4,99 $ měsíčně
Co je WhatsApp?
WhatsApp je bezpečná aplikace pro zasílání zpráv, kterou vlastní Meta AI a kterou lidé po celém světě používají k udržení kontaktu se svými osobními a profesními sítěmi. Aplikace poskytuje spolehlivý způsob komunikace prostřednictvím textových, hlasových a videohovorů.
Právě proto WhatsApp rozšířil své služby pro firmy o dva klíčové produkty:
- Platforma WhatsApp Business pro střední a velké podniky
- Aplikace WhatsApp Business pro malé podniky
Více o nich později. Nejprve se podívejme na některé funkce, které WhatsApp nabízí.
1. Funkce č. 1: Textové zprávy
WhatsApp můžete použít k odesílání okamžitých zpráv komukoli, kdo používá tuto aplikaci. Aplikace je zdarma pro osobní použití a vyžaduje pouze stabilní připojení k internetu.
Tato aplikace pro zasílání zpráv vám umožňuje provádět videohovory a hlasové hovory a také odesílat hlasové poznámky pro jasnou komunikaci. Všechny hovory a textové zprávy jsou zabezpečeny pomocí šifrování typu end-to-end, takže zprávu může číst nebo poslouchat pouze odesílatel a příjemce.
💡Tip pro profesionály: Použití předem schválené šablony komunikačního plánu zajistí, že vaše obchodní zprávy budou konzistentní, profesionální a v souladu se stávajícími zásadami a předpisy.
2. Funkce č. 2: Skupinové chaty
WhatsApp vám umožňuje vytvářet skupinové chaty s až 1 024 účastníky najednou. Skupiny jsou řízeny administrátory, kteří mohou rozhodnout, zda povolit obousměrné konverzace, nebo zda mohou do skupiny přispívat pouze určité osoby. Skupiny umožňují sdílení médií, odkazů a dokumentů o velikosti až 2 GB.
Při sdílení citlivých informací přepněte na funkci „Zmizení zpráv“, díky které zprávy po určité době zmizí.
3. Funkce č. 3: Platforma WhatsApp Business
Platforma WhatsApp Business je určena pro střední a velké podniky, které chtějí komunikovat se zákazníky a podporovat růst svého podnikání. Využívá rozhraní WhatsApp Business API k integraci s vašimi stávajícími podnikovými aplikacemi a automatizaci pracovních postupů, aby poskytovala vylepšené zákaznické zkušenosti.
S platformou WhatsApp Business můžete sdílet potvrzení objednávek a aktualizace sledování zásilek se zákazníky, zasílat personalizované nabídky k opětovnému zapojení uživatelů a povolit vícefaktorové ověřování a OTP pro ověření.
4. Funkce č. 4: Aplikace WhatsApp Business
Pokud jste majitelem malé firmy a chcete se spojit se zákazníky, představit své produkty a nabídnout podporu, aplikace Business App je přesně to, co potřebujete. Je k dispozici v obchodech Google Play Store a Apple App Store.
Aplikace Business vám umožňuje vytvořit obchodní profil viditelný pro zákazníky, který je opatřen značkou ověřenou společností Meta, která potvrzuje vaši autentičnost. Díky flexibilitě propojení až 10 různých zařízení s vaším obchodním účtem můžete nabídnout plynulou zákaznickou podporu s pomocí více agentů.
Ceny WhatsApp
- Navždy zdarma
- Aplikace WhatsApp Business: zdarma
- WhatsApp Business Platform: Platba za 24hodinovou konverzaci
Telegram vs. WhatsApp: Porovnání funkcí
Pokud chcete zefektivnit svou obchodní komunikaci, Telegram a WhatsApp jsou tou nejlepší volbou. Obě platformy však nabízejí podobné funkce za srovnatelné ceny. Jak si tedy vybrat? Pomůžeme vám se rozhodnout.
Níže uvedená tabulka vám poskytne podrobnější přehled o tom, jak se tyto platformy navzájem liší.
|Funkce
|Telegram
|Okamžité zasílání zpráv
|Možnost skupinových i soukromých konverzací
|K dispozici pro soukromé a skupinové konverzace
|Kanály pro zasílání zpráv
|Skupiny pro obousměrné konverzace a kanály pro jednosměrné zprávy
|Skupiny mají správce, kteří kontrolují, kdo může v rámci každé skupiny publikovat příspěvky.
|Šifrování typu end-to-end
|K dispozici pouze v tajných chatech, hlasových a videohovorech.
|Všechny typy komunikace jsou ve výchozím nastavení šifrovány.
|Zálohování a úložiště
|Neomezené cloudové úložiště, jednotlivé soubory nesmí být větší než 2 GB.
|Vyžaduje externí úložné systémy, jako je Google Drive nebo iCloud.
|Nástroje pro podnikání
|Není k dispozici
|K dispozici jako WhatsApp Business Platform/App
|Samodestrukční zprávy
|K dispozici pro tajné chaty
|K dispozici s funkcí „zmizení zpráv“.
1. Funkce č. 1: Funkce zasílání zpráv
Telegram umožňuje uživatelům komunikovat s jednotlivci nebo širším publikem pomocí soukromých chatů, skupin a kanálů. Můžete vysílat zprávy neomezenému počtu účastníků nebo vytvářet interaktivní oznámení pomocí ankety, kvízů a naplánovaných zpráv.
WhatsApp nabízí velmi podobnou sadu funkcí, díky nimž můžete bezpečně sdílet fotografie, videa, soubory a dokumenty se svými kontakty a vytvářet skupiny, abyste oslovili širší publikum. Jedinou výhradou je, že skupina WhatsApp je omezena na 1 024 členů.
Vítěz 🏆
WhatsApp i Telegram si vedou stejně dobře, pokud jde o funkce pro zasílání zpráv. Pokud však chcete oslovit širší publikum, zejména pro marketingové akce nebo oznámení, Telegram by byl lepší volbou, protože WhatsApp omezuje skupiny na maximálně 1 024 členů.
2. Funkce č. 2: Šifrování typu end-to-end
Šifrování typu end-to-end (E2EE) je klíčovou bezpečnostní funkcí pro práci s citlivými údaji. Telegram nenabízí E2EE pro běžné chaty, ale jeho funkce „Secret Chats“ šifruje zprávy a navíc nabízí možnost automatického mazání zpráv. Platforma také šifruje všechny hlasové a video hovory pomocí E2EE.
WhatsApp nabízí E2EE pro všechny vaše zprávy, bez ohledu na to, zda se jedná o soukromé chaty nebo skupinové konverzace. Totéž platí pro všechny vaše video, hlasové a textové zprávy, což zajišťuje bezpečnou komunikaci.
Vítěz 🏆
Pro podnikatele je v tomto případě WhatsApp lepší volbou. Výchozí šifrování typu end-to-end zajišťuje, že externí i interní komunikace týmu zůstává vždy soukromá a bezpečná, aniž by byla nutná jakákoli další bezpečnostní opatření.
3. Funkce č. 3: Zálohování a úložiště
Neomezená cloudová úložná kapacita aplikace Telegram se hodí, když potřebujete zálohovat své chaty a soubory. Aplikace také nabízí přístup z více zařízení, takže máte jistotu, že se ke svému účtu a chatům dostanete ze všech propojených zařízení. Navíc se nemusíte starat o zálohování dat, protože aplikace to dělá automaticky v pravidelných intervalech.
WhatsApp naopak umožňuje přístup pouze ze čtyř propojených zařízení najednou. Má sice lokální i cloudové úložiště, ale spoléhá se na Google Drive nebo iCloud. Chaty je nutné pravidelně zálohovat, jinak riskujete jejich úplnou ztrátu, zejména při přechodu ze starého zařízení na nové.
Vítěz 🏆
Telegram má v tomto ohledu výhodu oproti WhatsApp, protože pro přístup ke svým konverzacím nemusíte spoléhat na externí úložné systémy nebo ruční zálohování. To je výhodné pro firmy, které se tak nemusí obávat ztráty důležitých dat. Synchronizace mezi zařízeními také zajišťuje, že máte kdykoli přístup ke všem nejnovějším konverzacím.
4. Funkce č. 4: Obchodní nástroje
Ačkoli funkce jako kanály a boti umožňují využít Telegram pro propagaci, komunikaci se zákazníky a podporu, postrádá funkce specifické pro podnikání. To ho činí méně vhodným pro pokročilé použití, jako je automatizace, integrace CRM a další operace.
WhatsApp nabízí specializované nástroje pro obchodní komunikaci s funkcemi, jako jsou produktové katalogy, konverzační toky, rychlé odpovědi a bezpečné platby. WhatsApp má navíc přes dvě miliardy uživatelů po celém světě, což firmám poskytuje přístup k velkému množství potenciálních zákazníků.
Vítěz 🏆
Pokud jde o obchodní komunikaci, WhatsApp je jasným vítězem. Umí automatizovat podporu, podporovat prodej, zapojovat zákazníky a dokonce se integrovat s aplikacemi třetích stran prostřednictvím WhatsApp Business API. Tyto specializované funkce z něj dělají efektivní nástroj pro firmy jakékoli velikosti.
Telegram vs. WhatsApp na Redditu
Tato debata by nebyla úplná bez názoru skutečných podnikatelů na to, co považují za lepší volbu mezi Telegramem a WhatsApp Business. Prohledali jsme Reddit, abychom zjistili, zda podnikatelé upřednostňují pro své potřeby Telegram nebo WhatsApp.
Jeden uživatel Redditu uvedl, že by dal přednost WhatsApp, protože automaticky šifruje všechny konverzace. Pro srovnání, Telegram šifruje pouze tajné chaty, hlasové a video hovory.
WhatsApp 100 %. Ano, je to Meta, ale automaticky šifruje veškerý váš obsah pro veškerou komunikaci. Meta může vidět metadata, ale ne obsah. Telegram ve výchozím nastavení nic nešifruje, takže veškerá vaše komunikace je volně čitelná pro společnost Telegram a potenciálně i pro jakékoli hackery, kteří by se mohli do Telegramu nabourat.
Jiný uživatel říká, že dává přednost WhatsApp jednoduše proto, že tam má většinu svých kontaktů. Telegram si mezi uživateli ještě musí najít své místo.
Používám WhatsApp, protože moji kontakty používají WhatsApp. V Telegramu nemohu najít všechny, s nimiž komunikuji. Telegram používám pro zájmové skupiny a některé nové kontakty.
Někteří uživatelé preferují Telegram, protože bezproblémově synchronizuje zprávy do cloudu bez nutnosti ručního zálohování.
Všechny zprávy se okamžitě synchronizují v cloudu Telegramu, a to na všech zařízeních najednou, což je velmi pohodlné. Zálohování je již minulostí.
Navzdory bohatým funkcím Telegramu dávají uživatelé online přednost WhatsApp for Business kvůli jeho šifrování typu end-to-end a většímu dosahu.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Telegramu a WhatsAppu
WhatsApp a Telegram jsou slušné platformy pro zasílání zpráv pro běžné uživatele. Ve skutečnosti má WhatsApp mírnou výhodu oproti Telegramu díky svým komunikačním funkcím specifickým pro podnikání.
Obě platformy však postrádají komplexní funkce pro správu projektů, které by umožňovaly analyzovat data o zákaznících a kampaních, efektivně spolupracovat na projektech s členy týmu a organizovat stávající pracovní postupy ve firmě.
A tady vstupuje do hry ClickUp (obrazně řečeno)!
ClickUp efektivně zpracovává veškerou vaši obchodní komunikaci a nabízí funkce pro správu úkolů, jako je chat, inteligentní AI, automatizace úkolů, správa týmů a centralizace pracovních postupů.
Níže vám ukážeme, jak přesně ClickUp usnadňuje vaši práci a proč je jednou z lepších alternativ Telegramu nebo WhatsAppu.
1. ClickUp je o krok napřed #1: ClickUp Chat
Díky sjednocení diskusí a úkolů na jedné platformě zajišťuje ClickUp Chat hladkou integraci všeho, co potřebujete pro komunikaci a spolupráci.
Řekněme, že pracujete na spuštění marketingové kampaně a chcete, aby designérský tým připravil několik kreativních návrhů pro její zahájení. ClickUp Chat vám umožňuje zahájit konverzaci s vašimi designéry pomocí jednoduchého @zmínky.
Funguje přímo v ClickUp, takže nemusíte přecházet na jinou e-mailovou nebo týmovou chatovací aplikaci, abyste mohli zapojit své kolegy. Komentáře lze převést na úkoly a přidat do seznamu úkolů člena týmu. Úkol zůstává propojený s vaší konverzací, takže všichni zúčastnění mají k dispozici veškerý kontext, který potřebují, když se k němu později vrátí.
Navíc můžete z chatu iniciovat audio nebo video hovory, což je užitečné při sdílení rychlých aktualizací, brainstormingu v reálném čase nebo při objasňování záležitostí, které mohou být příliš složité na to, aby se daly sdělit textem.
Chat je navíc vylepšen vlastní umělou inteligencí ClickUp – ClickUp Brain – která mu dodává některé významné super schopnosti.
ClickUp Brain vám navrhne odpovědi na základě informací, které získá z vašeho pracovního prostoru, kdykoli vám někdo položí otázku. Může se připojit k hovorům, shrnout probrané body a automaticky vytvořit úkoly pro důležité následné kroky.
Mezi klíčové funkce ClickUp Chat patří:
- Sjednocená komunikace: Udržujte všechny diskuse spojené s úkoly a projekty, což usnadňuje následné kroky a spolupráci.
- Hlasové a videohovory: Připojte se k audio nebo videohovorům přímo v chatu, abyste mohli vyřešit otázky nebo projednat projekty tváří v tvář – bez nutnosti dalších aplikací.
- Efektivita díky umělé inteligenci: Automaticky vytvářejte úkoly z zpráv, shrňte konverzace pomocí AI CatchUp a najděte související úkoly nebo dokumenty pomocí AI Relationships.
- Zprávy v reálném čase: Spolupracujte okamžitě, sdílejte novinky a brainstormujte nápady bez zpoždění.
- Vláknové konverzace: Udržujte pořádek pomocí vláken, aby se nic neztratilo v chatu.
- Vlastní oznámení: Spravujte upozornění a upřednostňujte to, co je nejdůležitější, abyste se mohli soustředit.
Při práci hodně využíváte instant messaging? Použijte šablonu ClickUp Instant Message Template k vytvoření interní chatovací místnosti pro váš tým a centralizaci týmové komunikace.
S touto šablonou můžete:
- Dodržujte etiketu chatování v práci a přestaňte se obávat překlepů nebo gramatických chyb.
- Rychle odpovídejte pomocí standardizovaných odpovědí na časté dotazy.
- Udržujte konzistentní hlas a tón vaší značky ve všech zprávách.
- Upřednostněte důležité konverzace, abyste nezmeškali důležité detaily.
💡Tip pro profesionály: Synchronizujte konverzační vlákna v chatu s úkoly a zefektivněte tak spolupráci na pracovišti. Kdykoli se tedy v nějakém vlákně diskutuje o nějakém nápadu, můžete z něj okamžitě vytvořit úkol. Díky tomu má každý dostatek kontextu pro každý úkol spolu s jasnými termíny a odpovědností.
2. ClickUp One Up #2: ClickUp Clips
Při práci na webových stránkách pro marketingovou kampaň si uvědomíte, že by bylo dobré přidat některé interaktivní prvky pro lepší zapojení uživatelů. Místo vysvětlování po telefonu chcete svému designérskému týmu ukázat, co je třeba udělat.
ClickUp Clips je přesně to, co potřebujete.
Clips lze použít k zaznamenávání a vysvětlování složitých pracovních postupů členům týmu, klientům a novým zaměstnancům, což eliminuje potřebu dalšího softwaru pro sdílení obrazovky ve vašem technologickém vybavení. Všechny klipy se ukládají do „Clips Hub“ pro rychlé a snadné vyhledávání.
Nejlepší na tom je, že můžete sdílet klip s členy týmu pomocí veřejného odkazu nebo jim zaslat stažený soubor. Jak se vám to líbí pro flexibilnější asynchronní komunikaci?
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain dokáže přepsat jakýkoli klip, což usnadňuje vyhledávání konkrétních informací. Můžete prohledávat různé časové značky v přepisu a kopírovat úryvky z libovolného místa ve videu pro rychlou referenci nebo dokumentaci.
3. ClickUp má navrch #3: Přiřazené komentáře ClickUp
Chcete znát názor zainteresovaných stran na designové prvky nebo rozdělení rozpočtu pro kampaň?
Místo odesílání samostatných zpráv použijte funkci Přiřadit komentáře v ClickUp.
Jedná se o skvělý nástroj pro komunikaci na pracovišti, který upozorní členy týmu, kdykoli je třeba, aby provedli nějakou akci.
Komentáře, které vám byly přiřazeny, budou uspořádány na jednom místě, abyste je mohli snadno najít. Jakmile to uděláte, můžete danou akci vyřešit přímo v komentáři bez dalších potíží.
Proč je ClickUp chytřejší volbou pro obchodní spolupráci
WhatsApp i Telegram mají své jedinečné přednosti. Telegram vyniká veřejnými kanály, plynulou synchronizací zařízení a cloudovým úložištěm. Pro end-to-end šifrování a funkce specifické pro podnikání je vhodnější WhatsApp.
Obě platformy však postrádají funkce pro sledování úkolů, organizační podporu a automatizaci založenou na umělé inteligenci.
Pokud chcete posílit své podnikání pomocí komplexních komunikačních nástrojů, ClickUp je tou nejlepší volbou. Jde nad rámec jednoduchého komunikačního nástroje a nabízí komplexní pracovní prostor, kde týmy mohou nejen spolupracovat, ale také spravovat úkoly, zlepšovat řízení vztahů se zákazníky a využívat umělou inteligenci k chytřejší práci.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, proč je to chytřejší volba pro efektivní obchodní komunikaci a spolupráci.