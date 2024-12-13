Jak upravovat zprávy WhatsApp po jejich odeslání

WhatsApp zavedl užitečnou funkci, která vám umožní upravovat zprávy WhatsApp – skutečná revoluce pro ty z nás, kteří mají tendenci klikat na „odeslat“ trochu příliš unáhleně.
Před touto aktualizací byl WhatsApp zdrojem nekonečné zábavy (a mírné paniky) kvůli selhání automatické opravy a neočekávaným překlepům.
I když překlep může být mezi přáteli vtipný, představte si, že v chatu místo „messaging“ (zasílání zpráv) napíšete „massaging“ (masírování). Nyní, pokud si všimnete chyby nebo potřebujete zprávu upřesnit, můžete zprávu WhatsApp upravit až patnáct minut po jejím odeslání.
Zde je stručný návod, jak upravovat zprávy po jejich odeslání v aplikaci WhatsApp.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Zprávu WhatsApp můžete upravit do 15 minut od odeslání, poté je zpráva trvalá, pokud ji nesmažete.
- Kroky pro úpravu: Dlouze stiskněte nebo najeďte kurzorem na zprávu (Android/iOS: dlouhé stisknutí; web: najetí kurzorem). Klepněte nebo klikněte na Další možnosti. Vyberte Upravit a proveďte změny. Klepněte nebo klikněte na zaškrtávací značku pro uložení.
- Upravené zprávy jsou označeny štítkem „upraveno“ vedle časového razítka. V současné době nejnovější verze WhatsApp nepodporuje zobrazení historie úprav.
- Omezení WhatsApp: Omezená 15minutová lhůta pro úpravy nové zprávy, omezená velikost souborů pro sdílení, rušivé neustálé oznámení a nedostatečná integrace pracovních nástrojů.
- Místo toho vyzkoušejte ClickUp pro týmovou komunikaci: ClickUp Chat kombinuje zasílání zpráv, úkoly a správu projektů v jedné aplikaci. Funkce jako FollowUps™ a Synced Threads udržují úkoly propojené s konverzacemi. ClickUp Brain automatizuje aktualizace a shrnuje zprávy pro snadné dohnání. Přizpůsobitelná oznámení pro upřednostnění důležitých zpráv a snížení rozptýlení.
- ClickUp Chat kombinuje zasílání zpráv, úkoly a správu projektů v jedné aplikaci.
- Funkce jako FollowUps™ a Synced Threads udržují úkoly propojené s konverzacemi.
- ClickUp Brain automatizuje aktualizace a shrnuje zprávy, abyste se snadno dostali do obrazu.
- Přizpůsobitelná oznámení pro upřednostnění důležitých zpráv a snížení rušivých vlivů
Jak upravovat zprávy v WhatsApp
Své zprávy WhatsApp můžete upravovat rychleji, než stačíte opravit překlepy.
Nezapomeňte: Na úpravy máte 15 minut, poté bude vaše zpráva navždy uzamčena v digitálním trezoru (no, možná jen do té doby, než ji smažete).
Kroky pro úpravu textů jsou podobné, ať už používáte Android, iOS nebo WhatsApp Web. Postupujte takto:
Krok 1: Dlouhým stisknutím nebo najetím kurzorem vyberte zprávu.
V systému Android a iOS dlouze stiskněte zprávu, kterou chcete upravit. Na webu stačí najet kurzorem na zprávu, dokud se nezobrazí nabídka (tři tečky).
Krok 2: Klepněte nebo klikněte na další možnosti
V mobilní aplikaci vyberte možnost Další možnosti nebo na webu klikněte na nabídku (tři tečky).
Krok 3: Vyberte možnost úpravy a proveďte změny.
Klepněte nebo klikněte na Upravit a začněte psát upravenou zprávu.
Krok 4: Klepněte nebo klikněte na zaškrtávací značku a proveďte aktualizaci.
Jakmile budete s úpravami spokojeni, klepněte nebo klikněte na zaškrtávací značku a uložte je.
📌 Poznámka: Funkce úprav umožňuje uživatelům WhatsApp klepnout na tlačítko „Upravit“ u již odeslaných zpráv WhatsApp. Když však provedete změny ve zprávě na WhatsApp, vedle časového razítka se zobrazí nenápadná značka „Upravováno“. Vaše překlepy sice mohou být minulostí, ale fakt, že jste provedli úpravu, je viditelný pro všechny.
Omezení používání aplikace WhatsApp pro komunikaci
Ačkoli WhatsApp může být pro miliony lidí nepostradatelnou aplikací pro zasílání zpráv, některé její omezení mohou některé úkoly zkomplikovat. Zde je několik omezení, která je třeba vzít v úvahu:
1. Okna pro úpravy jsou omezená
WhatsApp vám dává 15 minut na úpravu zprávy, ale poté je již nemožné ji změnit. Pokud tedy o několik hodin později zjistíte, že jste udělali překlep (nebo hůře, že došlo k chybě automatické opravy), není již cesty zpět.
2. Žádné možnosti formátování zpráv
Pokud uvažujete o kreativním formátování, počkejte. WhatsApp nemá žádné vestavěné možnosti formátování textu kromě tučného, kurzívy a přeškrtnutí. Pokročilé formátování, jako je změna velikosti nebo písma? Budete se muset spokojit se základními funkcemi a doufat, že vaše kreativita zazáří i bez nich.
3. Omezené sdílení souborů
Posíláte soubory? WhatsApp to zvládne, ale pouze pokud nejsou větší než 2 GB. To je dost málo, pokud posíláte videa, zprávy nebo jiné velké soubory, takže budete muset hledat jiné způsoby, jak přenášet soubory větší než „mini“.
4. Oznámení mohou být příliš častá
Zkoušeli jste se někdy soustředit, zatímco vám telefon vibruje oznámeními ze skupinových chatů? Ačkoli je WhatsApp skvělá aplikace pro skupinové konverzace, nenabízí mnoho možností, jak oddělit pracovní zprávy od osobních chatů, což může být trochu psychicky náročné.
5. Žádná integrace s jinými pracovními nástroji
WhatsApp není kompatibilní s jiným softwarem. To znamená, že jej nelze integrovat do nástrojů pro správu projektů, CRM nebo e-mailů, což ztěžuje sledování pracovních konverzací.
Na konci dne možná budete přeskakovat mezi aplikacemi, abyste stihli všechno.
Vylepšete komunikaci v týmu pomocí ClickUp
Mnoho organizací používá WhatsApp pro neformální a rychlou komunikaci mezi zaměstnanci. Není to však nejlepší řešení pro firmy, které pracují s citlivými údaji a řídí velké týmy.
Jaká je nejlepší alternativa k WhatsApp?
Seznamte se s ClickUp, první platformou na světě pro zvýšení produktivity, která kombinuje snadnou komunikaci s efektivním řízením úkolů.
Podívejme se, jak ClickUp může vylepšit pracovní postupy vašeho týmu.
1. Komunikace vše v jednom s ClickUp Chat
ClickUp Chat přináší nový rozměr týmové komunikaci díky kombinaci chatu, úkolů a správy projektů v jedné plynulé aplikaci.
S ClickUp Chat můžete:
- Převádějte chatové zprávy na úkoly pouhým kliknutím, aby vám žádné důležité úkoly neunikly.
- Posílejte okamžité zprávy pro rychlé aktualizace
- Snadná úprava nebo mazání zpráv
- Spouštějte audio nebo video hovory přímo z chatu a diskutujte o úkolech v reálném čase.
- Aktualizujte svůj stav, aby všichni věděli, kdy jste k dispozici.
Rozlučte se s nekonečným přepínáním mezi aplikacemi (známým také jako „toggle tax“) – ClickUp Chat eliminuje potřebu přepínat mezi platformami. Navíc uchovává veškerou vaši práci a konverzace v reálném čase na jednom místě, takže váš tým nikdy neztratí kontext.
Máte spoustu chatů?
Pro soukromé diskuse používejte přímé zprávy a ostatní chaty organizujte pomocí sekcí a připnutých zpráv, abyste měli rychlý přístup k prioritním konverzacím. Chcete opustit chat a přejít k přímější konverzaci prostřednictvím videohovoru nebo hlasového hovoru?
S funkcí SyncUps od ClickUp můžete přímo v chatu pořádat audio nebo video hovory s až 200 účastníky, čímž odpadá potřeba aplikací třetích stran a snižuje se „únava z jednání“ vašeho týmu.
A to není vše. ClickUp nabízí skvělou šablonu, která vám pomůže začít s hotovým řešením navrženým pro zlepšení týmové komunikace.
Šablona pro okamžité zprávy ClickUp je ideální pro začátečníky a centralizuje konverzace týmu na jednom přehledném místě. Výsledek? Můžete rychle procházet zprávy, aniž byste ztratili přehled. To vám umožní snadno upřednostňovat zprávy a udržovat produktivní komunikaci v souladu s image značky.
2. Jak snadno upravovat a mazat zprávy pomocí ClickUp
ClickUp Chat vám umožňuje snadno upravovat nebo mazat zprávy jediným kliknutím. Zde je stručný postup, který můžete následovat:
- Najeďte kurzorem na zprávu a otevřete panel nástrojů, abyste mohli se zprávou pracovat.
- Kliknutím na tři tečky otevřete nastavení.
- Klikněte na Upravit a proveďte změny ve zprávě, kterou jste odeslali.
- Kliknutím na Odstranit smazáte svou zprávu. Upozorňujeme, že pouze autor zprávy může smazat své vlastní texty.
Ano, je to tak jednoduché!
📮 ClickUp Insight: 1 z 5 profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších souvislostí ke svým úkolům. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár vteřin! Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty – takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
3. Organizujte a stanovujte priority pomocí FollowUps a Synced Threads
ClickUp Chat nabízí funkci FollowUps™, která sleduje úkoly a zajišťuje, že nic nezůstane nedokončeno. Přiřaďte úkol konkrétnímu členovi týmu a ten se mu zobrazí na jeho dashboardu jako úkol připravený k provedení.
Funkce FollowUps od ClickUp také umožňuje členům týmu snadno filtrovat a sledovat jim přidělené úkoly, což zajišťuje odpovědnost a včasné sledování každého úkolu.
Chcete propojit konverzace s úkoly?
Synchronizované vlákna v ClickUp vám umožňují propojit chaty přímo s úkoly, takže můžete sledovat celý časový průběh projektu, aniž byste přišli o jakékoli podrobnosti.
📌 Příklad: Představte si, že v chatu diskutujete o uvedení nového produktu na trh. S ClickUp můžete konverzaci okamžitě převést na úkol, přiřadit termíny a zajistit, aby byly dodrženy všechny kroky – už nemusíte hledat, kdo co řekl.
4. ClickUp Brain: váš automatizovaný komunikační partner
Věděli jste, že 98,2 % lidí má potíže s prioritizací své pracovní zátěže? V tomto případě může AI výrazně pomoci.
S ClickUp Brain se automatizace stane součástí vašeho komunikačního toku. Můžete plánovat zprávy, nastavovat opakující se připomenutí a dokonce nechat AI shrnout konverzace nebo zmeškané aktualizace.
To je ideální pro vzdálené nebo asynchronní týmy, které potřebují včasné aktualizace, aniž by musely procházet dlouhé historie chatů.
Hledáte dokumenty nebo chcete shrnout dlouhé konverzace?
Díky funkcím založeným na umělé inteligenci může ClickUp Brain automaticky provádět všechny výše uvedené úkony a ještě mnohem více. Převádějte chatové zprávy na úkoly a dokonce odpovídat na otázky na základě celé historie chatu. To jsou opravdu chytré chatovací funkce!
📌 Příklad: Řekněme, že jste na dovolené, ale chcete se rychle seznámit s aktuálním stavem. AI CatchUp poskytuje souhrn klíčových zpráv, což vám ušetří hodiny scrollování. Pro každodenní porady použijte automatizaci k naplánování aktualizací, aby váš tým byl vždy synchronizovaný.
5. Stanovte priority bez rušivých vlivů
Oznámení na WhatsApp mohou snadno rozptylovat váš tým, ale vlastní nastavení oznámení ClickUp vám umožňuje filtrovat zbytečné aktualizace.
Soustřeďte se na důležité konverzace díky prioritním oznámením a přizpůsobte je podle svých preferencí.
🧠 Proč je to důležité: Průzkum ukázal, že 31 % zaměstnanců je každých 15 minut rozptylováno digitálními oznámeními a téměř polovina z nich zažívá přerušení práce alespoň jednou za 30 minut. Funkce prioritizace ClickUp vám pomáhá soustředit se tím, že vám doručuje pouze oznámení týkající se témat, která jsou skutečně důležitá.
Sbohem, překlepy: komunikujte lépe s ClickUp
Jak poukazuje společnost McKinsey, dobrá komunikace může zvýšit produktivitu o 20–25 %, což je rozdíl, který nelze ignorovat.
Pokud v současné době používáte WhatsApp pro práci, pravděpodobně dobře znáte jeho nevýhody: nekonečné oznámení, neustálé přepínání kontextu a neustálé rozptylování, které vás odvádí od vašich úkolů.
Nemluvě o tom, že je těžké „odpíchnout si“ práci, když se pracovní chat mísí s vašimi zprávami.
S ClickUp můžete organizovat, soustředit se a propojit všechny konverzace svého týmu přímo s úkoly a projekty. Od hladké integrace úkolů v ClickUp Chat až po automatické aktualizace v ClickUp Brain – komunikace vašeho týmu může být produktivnější než kdykoli předtím.
Nevěříte nám? Vyzkoušejte to sami. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma!