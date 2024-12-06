11 bezplatných šablon objednávkových formulářů na trička

Všichni milují vaše trička s potiskem na míru a vy jste připraveni posunout svou firmu na další úroveň. Místo toho, abyste se soustředili na růst, se však topíte v chaosu načmáraných objednávek triček a chaotických tabulek.
Nenechte se brzdit provozním chaosem!
Šablony objednávek triček jsou tu, aby vám pomohly. Pomáhají standardizovat proces sledování objednávek, aby bylo zajištěno včasné dodání a, co je nejdůležitější, spokojenost vašich zákazníků.
Podívejme se na 11 nejlepších šablon objednávkových formulářů na trička, které vám pomohou rozšířit vaše podnikání.
Co jsou šablony objednávkových formulářů na trička?
Šablony objednávkových formulářů na trička jsou předem navržené formuláře, které zjednodušují sběr a správu objednávek triček. Tyto šablony obsahují relevantní pole, jako je jméno zákazníka, kontaktní informace, velikost trička, barva, množství a platební údaje, což eliminuje potřebu ručního sledování.
Ať už organizujete školní akci, týmovou sbírku nebo objednávky firemního zboží, šablony objednávkových formulářů na trička vám pomohou udržet pořádek a zajistit hladké doručení objednávek.
Co dělá šablonu objednávkového formuláře triček dobrou?
Zde je několik věcí, které tvoří dobrý vzor objednávkového formuláře na trička:
- Komplexní a přehledné možnosti polí: Dobrá šablona objednávkového formuláře na trička by měla obsahovat všechny podstatné informace – jméno zákazníka, kontaktní údaje, dodací adresu, podrobnosti objednávky, velikost a podrobnosti o designu. Bonusové body za další sekci, do které mohou zákazníci přidat speciální poznámky.
- Uživatelsky přívětivé rozvržení a design: Nikdo se nechce potýkat s nepřehledným objednávkovým formulářem. Šablona by měla mít přehledné, snadno srozumitelné rozvržení s jasnými popisky a přehlednými sekcemi, do kterých mohou lidé vyplnit příslušné údaje.
- Integrované ceny a výpočet celkové částky: Objednávkový formulář musí obsahovat podrobnosti o cenách a automaticky vypočítat celkovou hodnotu objednávky. To šetří čas jak zákazníkovi, tak vašemu týmu, a celý proces objednávání je tak mnohem jednodušší.
- Funkce sledování a správy objednávek: Skvělá šablona objednávkového formuláře by měla také umožňovat plynulé sledování objednávek, ať už prostřednictvím jedinečných čísel objednávek nebo referenčních kódů.
11 šablon objednávkových formulářů na trička
Nyní se podívejme na 11 nejlepších šablon objednávkových formulářů na trička.
1. Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
Podle výzkumu společnosti Baymard 22 % zákazníků opouští své nákupní košíky kvůli složitým nebo zdlouhavým procesům platby. To má významný dopad na tržby podniku.
S šablonou objednávkového formuláře produktu ClickUp můžete tento problém vyřešit. Zobrazení formuláře šablony poskytuje jednoduchý, přizpůsobitelný objednávkový formulář pro shromažďování podrobností o objednávkách od zákazníků.
Díky novému zobrazení seznamu objednávek můžete spravovat všechny příchozí objednávky na jednom místě a určit náklady na dopravu. Nejlepší na tom je, že můžete sledovat stav všech objednávek v reálném čase. Zjistěte, které objednávky jsou ve fázi balení, přepravy nebo doručení, a získejte kompletní přehled o svém dodavatelském řetězci.
Tato šablona vám pomůže:
- Udržujte svůj objednávkový proces organizovaný a bez stresu.
- Spravujte všechny podrobnosti objednávek na jednom místě a zasílejte svým zákazníkům včasné aktualizace.
- Získejte přehled o nákupních zvyklostech a preferencích svých zákazníků.
🌟 Ideální pro: Malé a střední firmy zabývající se prodejem triček, produktové manažery a logistické týmy, které chtějí zefektivnit proces vyřizování objednávek.
2. Objednávka a skladové zásoby ClickUp
Bez efektivního systému vždy existuje riziko nedostatku nebo nadbytku zásob, což může mít dopad na tržby vaší firmy. Šablona ClickUp Purchase Order & Inventory Template umožňuje hladké řízení zásob a organizuje všechny objednávky na jednom místě.
Můžete vytvořit úkoly pro každou objednávku a přiřadit je konkrétním členům týmu, abyste zajistili hladké sledování zásob. Šablona vám také pomůže sledovat aktuální stav zásob prostřednictvím automatických upozornění a zajistí hladkou koordinaci s dodavateli.
Proč je tato šablona užitečná:
- Poskytuje organizovaný přístup ke správě zásob a nákupních objednávek.
- Nabízí přehledný přehled skladových zásob, aby byla zajištěna hladká správa objednávek.
- Usnadňuje stanovení priorit e-mailů, hovorů, úkolů a povinností souvisejících s nákupem.
🌟 Ideální pro: majitele obchodů s tričky, maloobchodníky, nákupčí a provozní manažery, kteří spravují hromadné objednávky triček.
3. Šablona formuláře pro změnu objednávky ClickUp
Řekněme, že zákazník objednal 10 triček ve velikosti M a později chce 4 z nich vyměnit za velikost S. Jiný zákazník chce vyměnit své tričko za jiný design. Nový zákazník chce změnit místo doručení své objednávky.
Jak sledujete všechny tyto změny a zajišťujete správné doručení objednávek?
Toho můžete dosáhnout pomocí šablony formuláře pro změnu objednávky ClickUp. Ačkoli je primárně určena ke sledování změn v renovačních stavebních projektech, můžete šablonu přizpůsobit a požádat zákazníky o změny v objednávkách triček.
Zákazníci mohou vyplnit formulář pro změnu objednávky a vy můžete snadno sledovat stav každé žádosti o změnu v zobrazení změn objednávek, abyste zvýšili spokojenost zákazníků. Můžete také použít zobrazení priorit, abyste změnám objednávek přiřadili priority podle naléhavosti a důležitosti.
Tato šablona vám pomůže:
- Zaznamenávejte změny v objednávkách, aby nedocházelo k nejasnostem v detailech objednávek.
- Snižte riziko chyb v objednávkách
- Zajistěte včasné a přesné vyřízení upravených objednávek a posilte tak loajalitu zákazníků.
🌟 Ideální pro: Firmy zabývající se prodejem triček, které chtějí efektivně spravovat a sledovat změny v objednávkách zákazníků a zajistit přesné a včasné vyřízení.
4. Šablona objednávkového formuláře ClickUp Supply
Plánujete pořídit nové trička na míru pro svůj tým? Koordinace s dodavateli může být náročná, ale šablona objednávkového formuláře ClickUp Supply tento proces zjednodušuje.
Tato šablona vám pomůže uspořádat všechny podrobnosti objednávky na jednom místě. Je ideální nejen pro správu triček, ale i všech kancelářských potřeb. Můžete přidat kontaktní údaje dodavatele, platební podmínky a termíny dodání, abyste zajistili hladký průběh a méně komunikace.
Tato šablona vám umožní:
- Zefektivněte proces žádostí a schvalování objednávek triček.
- Sledujte objednaná trička a zásoby v různých odděleních.
- Snižte riziko opomenutí nebo duplicitních objednávek a zajistěte hladký chod.
🌟 Ideální pro: vedoucí kanceláří, koordinátory dodavatelského řetězce a vedoucí týmů, kteří zpracovávají požadavky na dodávky a potřebují spolehlivý systém, aby měli vše pod kontrolou.
5. Šablona pro vyřizování objednávek ClickUp
Efektivní vyřizování objednávek je více než jen proces – je to základ spokojenosti zákazníků a dobré pověsti firmy. Šablona ClickUp Order Fulfillment Template pomáhá týmům sledovat stav každé objednávky triček od okamžiku zadání objednávky až po její doručení.
Zobrazení tabule vám umožňuje vizualizovat proces vyřizování objednávek, čímž se snižuje počet chyb a zvyšuje spokojenost zákazníků. Pomocí zobrazení poptávky po produktech můžete také sledovat poptávku po produktech a optimalizovat své výrobní procesy.
S touto šablonou můžete:
- Získejte jasný přehled o stavu každé objednávky krok za krokem.
- Koordinujte úkoly napříč týmy a vyhněte se překážkám v procesu vyřizování objednávek.
- Podporujte transparentnost, aby všichni zúčastnění věděli, jaké jsou další kroky a povinnosti.
🌟 Ideální pro: Skladové týmy, specialisty na vyřizování objednávek a manažery e-commerce, kteří potřebují strukturovaný způsob správy zpracování objednávek a dodávek.
6. Šablona objednávek firemních reklamních předmětů ClickUp
Objednávky reklamních předmětů mohou přinést více než jen zábavné zboží – pomáhají posílit týmového ducha, vytvářejí nezapomenutelné zážitky z akcí a zvyšují pocit ocenění zaměstnanců. Ale buďme upřímní – zvládání těchto objednávek, zejména když mají různé oddělení různé požadavky, může být výzvou.
Právě v tom vám pomůže šablona ClickUp Company Swag Orders. Pomůže vám organizovat, sledovat a plnit objednávky triček bez námahy. Ať už se jedná o dárky na akce, oblečení na míru nebo uvítací balíčky pro zaměstnance, tato šablona zajistí, že žádná objednávka nebude opomenuta.
Proč je tato šablona užitečná:
- Centralizuje požadavky na trička a zefektivňuje proces návrhu a výroby.
- Usnadňuje proces sledování a vyřizování objednávek a zbavuje vás stresu.
- Pomáhá vám spravovat zásoby, takže vás nikdy nepřekvapí, když se zásoby tenčí.
🌟 Ideální pro: personální oddělení, vedoucí kanceláří a koordinátory akcí, kteří hledají snadný způsob, jak přizpůsobit zpracování objednávek firemního zboží.
7. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker vám pomůže získat přehled o prodeji triček v reálném čase a identifikovat nákupní vzorce a chování zákazníků. Navíc vám šablona umožní sledovat měsíční prodej různých typů triček a monitorovat prodejní cíle. S touto šablonou tabulky můžete stanovit jasné měsíční cíle, posoudit ziskové marže a sledovat výnosy bez typického přecházení mezi různými dokumenty.
Proč je tato šablona užitečná:
- Rozčleňte své prodejní údaje, abyste optimalizovali správu objednávek.
- Udržujte svůj tým v souladu se sdílenými prodejními cíli a transparentními metrikami.
- Zefektivněte reporting, abyste trávili méně času procházením dat a více času strategickým rozhodováním.
🌟 Ideální pro: Prodejní týmy, majitele firem zabývajících se prodejem triček a obchodní manažery, kteří chtějí optimalizovat svůj výrobní proces.
8. Šablona platebního formuláře ClickUp
Všechny podrobnosti vaší objednávky jsou na jednom listu. Ale když přijde na výpočet celkové částky za každou objednávku, jste bezradní.
Proto potřebujete šablonu platebního formuláře ClickUp. Shromažďuje všechny podrobnosti objednávky a platební údaje na jednom listu, takže nemusíte přepínat mezi záložkami. Ať už potřebujete sledovat platební údaje nebo stav objednávky, tato šablona spravuje vše na jednom místě a zvyšuje tak efektivitu podnikání.
Proč je tato šablona užitečná:
- Poskytuje jednoduchý způsob zaznamenávání a správy platebních údajů klientů.
- Nabízí přehledný přehled nevyřízených a dokončených plateb, abyste měli své finance pod kontrolou.
- Pomáhá omezit komunikaci s klienty tím, že centralizuje záznamy o online platbách.
🌟 Ideální pro: Všechny firmy zabývající se prodejem triček, které chtějí zefektivnit správu objednávek a sledování plateb.
9. Šablona objednávkového formuláře triček pro sportovní týmy v Excelu/Google Sheets od Bonfire
Získávání finančních prostředků a posilování týmového ducha často jdou ruku v ruce u sportovních týmů, a jaký lepší způsob, jak dosáhnout obojího, než prodej triček? Šablona objednávkového formuláře triček pro sportovní týmy je navržena tak, aby organizace těchto prodejů byla hračkou.
Tento formulář vám pomůže uchovat všechny podrobnosti objednávky na jednom místě, od shromáždění jmen hráčů a kontaktních informací až po specifikaci velikostí a množství triček. Zajistí, že váš tým bude hladce koordinovat prodej triček bez typického shonu na poslední chvíli.
Proč je tato šablona užitečná:
- Poskytuje jasnou strukturu pro shromažďování objednávek triček.
- Sledujte prodej týmového zboží, aby žádná objednávka nebyla opomenuta.
- Pomáhá podporovat soudržnost týmu a zároveň získávat finanční prostředky na výdaje, jako je nové vybavení a cestovní náklady.
🌟 Ideální pro: Sportovní týmy, manažery týmů a organizátory akcí, kteří chtějí spravovat objednávky triček.
10. Šablona objednávkového formuláře na trička pro školy v Excelu/Google Sheets od Bonfire
Nic nevyjadřuje pocit sounáležitosti a školního ducha tak dobře jako studenti oblečení ve stejných uniformách na nějaké akci. Ať už plánujete velkou školní slavnost, sportovní den nebo speciální akci, klíčem k tomu, aby byla nezapomenutelná, je hladká koordinace a včasné rozdělení triček s motivem akce. K tomu se hodí šablona objednávkového formuláře školních triček.
Tato jednoduchá, ale velmi účinná šablona formuláře v Excelu vám umožní efektivně shromáždit všechny potřebné údaje od studentů a jejich rodičů. Prodejci triček spojených se školami mohou tuto šablonu také použít ke sledování všech objednávek.
Proč je tato šablona užitečná:
- Zachycuje všechny potřebné podrobnosti pro hladké objednávání triček.
- Vhodné pro celou řadu použití – od individuálních sbírek po komunitní akce.
- Pomáhá zefektivnit sledování plateb a očekávání ohledně dodání.
🌟 Ideální pro: Komunitní skupiny, školní sbírky a malé firmy, které hledají jednoduchý způsob, jak efektivně spravovat prodej triček.
11. Šablona formuláře pro trička Field Day od PDFFiller
Organizujete sportovní den pro své studenty? Bez týmových aktivit by to nebylo kompletní, a co může lépe posílit týmového ducha než to, když každá skupina bude oblečena do triček s barevným kódem? Je to zábavný způsob, jak udělat akci nezapomenutelnou.
S různými velikostmi, barvami a množstvími, které je třeba spravovat, se to však může rychle stát logistickou noční můrou. Právě v takových případech se hodí šablona objednávkového formuláře triček Field Day. Poskytuje jednoduché tabulkové rozložení pro zadávání objednávek triček. Stačí vyplnit počet triček, které chcete pro každou velikost, do příslušných sloupců a máte hotovo.
Tímto způsobem můžete snadno sledovat celkový počet objednaných triček a konečnou částku, kterou musíte zaplatit dodavateli.
Proč je tato šablona užitečná:
- Uspořádá objednávky podle třídy, což usnadňuje sledování a distribuci triček.
- Obsahuje pole pro jméno studenta, ročník a učitele, což zjednodušuje vedení záznamů.
- Pomáhá zabránit záměně a zajišťuje, že každý dostane správnou velikost a barvu.
🌟 Ideální pro: Školní správce, učitele a koordinátory akcí, kteří potřebují organizovaný způsob správy objednávek triček pro akce nebo celoškolní aktivity.
Vyzkoušejte ClickUp pro hladké řízení objednávek triček
Šablony objednávek triček poskytují strukturovaný a spolehlivý způsob, jak spravovat všechny vaše objednávky, zefektivnit pracovní postupy a zvýšit spokojenost zákazníků. Ať už zpracováváte hromadné objednávky pro akce, přizpůsobujete designy nebo spravujete skladové zásoby, tyto šablony vám ušetří čas, sníží počet chyb a zajistí hladký průběh operací.
ClickUp nabízí řadu bezplatných objednávkových formulářů na trička, které zjednodušují backendové procesy a vytvářejí plynulejší a profesionálnější zážitek pro vaše zákazníky. Tyto formuláře pomáhají nastavit vaši firmu na dlouhodobý úspěch.
Jste připraveni rozšířit své podnikání v oblasti triček?