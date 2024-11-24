Jak vytvořit kompetenční rámec, který vede k úspěchu

Najali jste někdy někoho, kdo přesně odpovídal popisu pracovní pozice, ale později vás překvapilo, že není schopen v této roli uspět?
V rámci náborového procesu každá organizace vypracovává popis pracovní pozice, který obvykle zahrnuje soubor dovedností a zkušeností, které musí uchazeč mít. Aby však zaměstnanci mohli v dané pozici podávat dobré výkony, potřebují více než jen to. Potřebují komplexnější soubor „kompetencí“.
Vytvoření a používání kompetenčního rámce pomáhá organizacím hodnotit, zapojovat a podporovat zaměstnance, aby se mohli rozvíjet. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, co to je, proč byste jej měli používat a jak jej můžete vytvořit pro svou organizaci.
Co je kompetenční rámec?
Rámec kompetencí je soubor znalostí, dovedností, postojů, vlastností a chování, které musí zaměstnanec mít, aby mohl ve své pracovní pozici vyniknout.
Jak funguje kompetenční rámec?
Řekněme, že najímáte vývojáře jazyka Python. Obvykle byste hledali někoho s certifikací nebo zkušenostmi s programováním v jazyce Python. Při použití kompetenčního rámce byste hledali někoho s následujícími vlastnostmi:
- Znalost jazyka Python v kontextu programovacích jazyků, jeho filozofie návrhu, funkcí a sémantiky.
- Dovednosti v používání jazyka Python pro programování aplikací, algoritmů strojového učení atd.
- Přístup k programování v jazyce Python a dalším technologiím používaným v podnikání
- Atributy související s účastí v komunitě, příspěvky do open source atd.
- Behaviorální dovednosti v oblasti řešení problémů, spolupráce, práce na dálku, transparentnosti atd.
Kdy byste měli použít kompetenční rámec?
První situací, ve které organizace využívá kompetenční rámec, je nábor zaměstnanců. Před výběrem konkrétního kandidáta na danou pozici kompetenční rámec zajišťuje, že je pro ni vhodný.
Jedná se však o skvělý nástroj, který lze využívat po celou dobu kariéry zaměstnance. Lze jej použít při hodnocení výkonu, při povýšení, při navrhování školení a rozvoje a při řízení změn. Je také užitečný pro plánování nástupnictví.
Co kompetenční rámce zahrnují?
Neexistuje jediný soubor komponent, které tvoří kompetenční rámec. V závislosti na organizaci, týmu, pracovní pozici, označení, odpovědnostech atd. se mohou požadované kompetence lišit.
Typický kompetenční rámec však obsahuje následující složky.
🏆 Základní hodnoty: Současné organizace očekávají, že zásady a přesvědčení zaměstnanců budou v určitých ohledech v souladu s hodnotami společnosti.
Pokud jsou například vašimi základními hodnotami rozmanitost a integrita, budete od potenciálních zaměstnanců očekávat, že budou mít vysoké etické standardy jako součást svých kompetencí.
🏆 Základní kompetence: Tyto kompetence jsou nezbytné pro všechny pracovní pozice a obvykle zahrnují organizační schopnosti, mezilidské dovednosti, řešení problémů, orientaci na zákazníka atd.
Pokud jste například servisní organizace, jako je fitness centrum nebo lázeňské centrum, očekáváte, že všichni zaměstnanci budou mít dovednosti v oblasti zákaznického servisu. Pokud jste především prodejní organizace, jako je pobočka nebo autosalon, budou klíčovou kompetencí vyjednávací dovednosti. Zde je několik dalších příkladů klíčových kompetencí, které se mohou vztahovat na vaši organizaci.
🏆 Funkční kompetence: Jedná se o specializované dovednosti potřebné pro konkrétní pozici. Může se jednat o technické dovednosti, znalost softwaru, odborné znalosti v oblasti výzkumu atd. Ne každý potřebuje tuto kompetenci.
Pokud například přijímáte vývojáře, musí mít funkční kompetence v programování pomocí konkrétního jazyka.
🏆 Kompetence vedení: Jedná se o kompetence, které musí mít manažeři a vedoucí pracovníci, jako je řízení projektů, dohled, řešení konfliktů, zvládání krizí atd. V jistém smyslu jsou kompetence vedení funkčními kompetencemi pro manažery.
Organizace očekává, že každý zaměstnanec bude sdílet její základní hodnoty a klíčové kompetence. V závislosti na pozici mohou někteří zaměstnanci potřebovat pouze funkční kompetence, zatímco jiní mohou potřebovat jak funkční, tak i vedoucí kompetence.
Přímou cestou k zajištění hodnocení všech těchto kompetencí u vašich zaměstnanců je vytvoření komplexního rámce. Zde je návod, jak jej vytvořit.
Kroky k vytvoření kompetenčního rámce
Než začnete, nezapomeňte, že kompetenční rámec je komplexní dokument. Zahrnuje práci, lidi a kulturu organizace. Vytvoření kompetenčního rámce proto vyžaduje důkladný přístup a platformu pro spolupráci, jako je ClickUp for Human Resources. Zde je návod, jak začít.
1. Definujte své cíle
Rámec kompetencí lze využít k řadě účelů. Než začnete rámec vytvářet, zamyslete se nad tím, proč jej potřebujete. Zeptejte se sami sebe:
- K čemu jej budete používat?
- Čeho tím chcete dosáhnout?
- Jak to zlepší výkonnost?
- Jak to pomůže zaměstnancům a organizaci?
Odpovědi na tyto otázky vám pomohou zúžit vaše cíle. Je však zcela normální mít na každou z těchto otázek více než jednu odpověď, z nichž je třeba vybrat ty nejdůležitější.
Zefektivněte tyto diskuse pomocí společného virtuálního pracovního prostoru, jako je ClickUp Whiteboards. Sjednoťte všechny relevantní zúčastněné strany, včetně vedoucích oddělení, vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů a financí, ohledně vašich kompetencí.
Jakmile to uděláte, použijte nástroj jako ClickUp Goals, aby vaše cíle a plány byly viditelné pro všechny relevantní zúčastněné strany. Propojte cíle svého kompetenčního rámce s cíli vaší organizace. Poté delegujte na vedoucí jednotlivých oddělení, aby definovali své vlastní cíle.
2. Shromažďujte informace
K vytvoření kompetenčního rámce potřebujete informace o čtyřech složkách: základních hodnotách, klíčových, funkčních a vedoucích kompetencích. Shromážděte informace o těchto složkách od svých stávajících zaměstnanců.
Zeptejte se svých týmů
Pomocí formulářů ClickUp provádějte průzkumy v rámci celé organizace. Zeptejte se členů týmu, jaké kompetence jsou potřebné k výkonu dané práce. Zeptejte se manažerů, jaké kompetence očekávají od členů svého týmu. Zeptejte se vedoucích pracovníků, jaké hodnoty organizace vyznává.
Projděte si své stávající údaje
Prostudujte informace ze softwaru pro zapojení zaměstnanců, šablon pro hodnocení výkonu atd., abyste identifikovali mezery. Projděte si zpětnou vazbu, kterou manažeři poskytli svým týmům, a sledujte trendy.
Proveďte také analýzu procesů, abyste pochopili, jak věci fungují.
Prostudujte trh
Porovnejte svou organizaci s dovednostmi, které jsou na trhu žádané. Pokud budujete něco převratného nebo inovativního, nezapomeňte také zmapovat dovednosti, které budete potřebovat v příštích několika letech.
Vytvořte rámec pomocí komplexního seznamu všech potřebných kompetencí.
3. Vytvořte rámec
Uspořádejte kompetence: Seznam rozdělte do kategorií podle základních hodnot, klíčových, funkčních a vedoucích kompetencí. Níže uvádíme několik příkladů, jak to můžete udělat.
|Základní hodnoty
|Základní kompetence
|Funkční kompetence
|Kompetence vedení
|Rozmanitost a inkluze, soucit, empatie, integrita a poctivost, osobní odpovědnost
|Komunikace, spolupráce, práce na dálku, řešení problémů, analytické schopnosti, logické uvažování
|Programování, testování softwaru, DevOps, kybernetická bezpečnost, editace podle stylového průvodce APA, dodržování předpisů
|Celkové uvažování, řešení problémů, řešení konfliktů, emoční inteligence, vyjednávací schopnosti, sebeuvědomění
Definujte kompetence: Možná si myslíte, že dovednosti jako komunikace, spolupráce atd. jsou samozřejmé. Často tomu tak ale není. Je užitečné tyto kompetence jasně definovat a přiřadit jim odpovídající klíčové činnosti. Pokud je například kompetencí práce na dálku, můžete ji definovat takto:
- Schopnost pracovat samostatně mimo kancelář
- Dovednosti v oblasti time managementu
- Schopnost efektivně komunikovat prostřednictvím textových nástrojů pro spolupráci
- Znalost digitálních nástrojů pro videokonference, sdílení obrazovky, nahrávání obrazovky, virtuální spolupráci atd.
- Emoční inteligence k vnímání nepohodlí nebo nedorozumění a jejich proaktivnímu řešení
- Ochota opakovat/zdůrazňovat pojmy, aby bylo zajištěno jejich pochopení
Při tom je také užitečné uvést příklady. Můžete například říci: „Když máte pocit, že kolega má potíže s porozuměním něčemu, proaktivně mu nabídnete pomoc.“
Pamatujte, že kompetence bývají dovednosti, postoje a chování, které se obtížně měří jako běžné metriky KPI. To však nevadí. Zvažte kvalitativní měřítka pro jejich identifikaci a rozvoj.
Mapujte kompetence: Jakmile máte kategorie, přiřaďte je k jednotlivým rolím. Základní hodnoty a klíčové kompetence budou pravděpodobně vyžadovány od každého zaměstnance. Věnujte čas přiřazení funkčních a vedoucích kompetencí ke konkrétním rolím, pro které jsou relevantní. Definujte také, jak tyto kompetence pomáhají kariérnímu postupu.
Šablona pro mapování dovedností ClickUp je jednoduchý, ale komplexní způsob, jak toho dosáhnout. Tato plně přizpůsobitelná šablona, vhodná i pro začátečníky, je ideální pro zaznamenávání, organizování a mapování kompetencí vašeho týmu.
⚡️Archiv šablon: Zde najdete další šablony matic dovedností, ze kterých si můžete vybrat.
4. Implementujte rámec a komunikujte mezi týmy
Představte: Seznamte všechny zaměstnance s tímto rámcem. Zapojte vedoucí týmů, manažery a vrcholové vedení do nového rámce a vyzvěte je, aby jej vyzkoušeli při náboru, školení a profesním rozvoji.
Záznam: Zveřejněte kompetenční rámec a sdílejte jej se všemi relevantními zainteresovanými stranami v organizaci. ClickUp Docs vám pomůže vytvořit vizuálně poutavý záznam vašeho kompetenčního rámce a sdílet jej s příslušnou úrovní přístupu.
Implementace: Integrujte jej do všech procesů, které jste při definování cílů identifikovali jako relevantní.
- Pokud chcete kompetenční rámec využívat při náboru, integrujte jej do svého softwaru pro řízení talentů a navrhněte příslušné programy pro výběr uchazečů.
- Pokud jej používáte při svých výročních hodnoceních, integrujte jej do softwaru pro hodnocení výkonu.
- Pokud jej hodláte používat v rámci průběžného kariérního rozvoje, integrujte údaje týkající se kompetencí do svých nástrojů pro řízení výkonu.
Pomocí šablony zprávy o výkonu ClickUp si můžete vizualizovat, jak si každý zaměstnanec/tým vede v různých kompetencích, které jste nastínili.
⚡️Archiv šablon: Dosáhněte pokroku ve svých kompetencích pomocí těchto šablon plánů zlepšování výkonu.
Přezkoumejte a upravte: I když není užitečné neustále měnit rámec kompetencí, je důležité jej pravidelně přezkoumávat. Například pokud je jednou z funkčních kompetencí vašeho marketingového týmu SEO, je třeba ji v kontextu rostoucího využívání umělé inteligence výrazně aktualizovat.
V takovýchto přelomových momentech je nutné důkladně přezkoumat váš kompetenční rámec.
⚡️Archiv šablon: Navrhněte efektivní revizi svého rámce pomocí těchto šablon pro zlepšení procesů.
Pokud při čtení tohoto článku přemýšlíte: „Vždyť už máme popisy pracovních pozic, hodnocení atd., proč potřebujeme další rámec?“, zde je odpověď.
Výhody kompetenčního rámce
Dobrý kompetenční rámec výrazně posiluje schopnost organizace najímat, školit, rozvíjet a motivovat zaměstnance, protože:
Zlepšuje nábor: Rámec kompetencí zajišťuje, že na volná pracovní místa jsou vybíráni pouze ti správní kandidáti. Snižuje pravděpodobnost chyb při náboru a předchází problémům s dovednostmi. Minimalizuje také náklady na školení a zaškolení po přijetí kandidáta.
Stanoví jasná očekávání: Jasně definuje očekávání ohledně výkonu uchazečů, zaměstnanců a manažerů. Připravuje je na úspěch a motivuje je, aby se soustředili na budování důležitých kompetencí.
Vytváří transparentnost: Rámce kompetencí zajišťují, že všechny zúčastněné strany jsou na stejné vlně. Uchazeči vědí, v čem jsou testováni. Zaměstnanci vědí, v čem vynikají a jaké dovednosti jim chybí. To eliminuje zbytečnou úzkost související s výkonem.
Zlepšuje výkonnost: Díky větší jasnosti ohledně toho, co je potřeba k vykonání práce, se pravděpodobně zlepší individuální výkonnost. Když má celá organizace společné hodnoty a kompetence, je souhrnný efekt obrovský.
Umožňuje udržitelné podnikání: Dobrý kompetenční rámec zajišťuje, že organizace je v současnosti silná a agilní pro budoucnost. Umožňuje vedoucím pracovníkům budovat dovednosti a schopnosti, které v budoucnu přinesou konkurenční výhodu. Usnadňuje dlouhodobé řízení talentů.
Posilte svůj kompetenční rámec pomocí ClickUp
Nábor zaměstnanců může být únavný. Nesprávný výběr může vést k značným ztrátám v souvislosti s ukončením pracovního poměru, opětovným náborem, zaškolením, školením atd. Ještě horší je, že si možná ani nevšimnete, že jste učinili neefektivní rozhodnutí o přijetí, dokud nebude příliš pozdě.
Například jste možná najali někoho, kdo je fantastický v programování v jazyce Python, ale nemá spolupracovní schopnosti ani odborné znalosti potřebné k vývoji vašeho produktu. Než tyto nedostatky zjistíte, můžete již mít skutečné náklady a ušlé příležitosti.
Promyšlený kompetenční rámec může takovým situacím zabránit a umožnit informovaná rozhodnutí. Brainstormujte, plánujte, vytvářejte, implementujte a optimalizujte svůj kompetenční rámec s ClickUp.