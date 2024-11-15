Bezplatné šablony CRM pro Google Sheets, které zlepší váš prodejní proces

Podle společnosti McKinsey mohou lídři díky zavedení rozhodování založeného na datech dosáhnout 2–5% nárůstu prodeje. ✨
Mnoho organizací však stále bojuje s efektivní implementací tohoto přístupu kvůli neefektivní správě dat. Nedostatek vhodných nástrojů pro sběr, organizaci a analýzu dat vede k tomu, že prodejní týmy přicházejí o příležitosti k růstu.
Právě v tomto ohledu mohou šablony CRM pro Google Sheets znamenat významný rozdíl.
Tyto šablony pomáhají firmám centralizovat a spravovat jejich prodejní data v jednoduchém a přístupném formátu, což týmům umožňuje sledovat potenciální zákazníky, interakce se zákazníky a průběh prodeje v reálném čase pro rozhodování založené na datech.
V tomto článku vám představíme některé z nejlepších bezplatných šablon CRM, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily váš prodejní proces a rozšířily vaše prodejní aktivity.
Co dělá šablonu CRM pro Google Sheets dobrou?
Dobrá šablona CRM pro Google Sheets vám pomůže efektivně organizovat a spravovat vaše prodejní aktivity.
Šablona CRM pro Google Sheets by měla být:
🌟 Snadná navigace: Měla by poskytovat jasnou strukturu a popisky, které usnadní prodejnímu týmu sledování dat, a to i těm, kteří nemají rozsáhlé znalosti o tabulkách.
🔧 Přizpůsobitelné: Mělo by mít přizpůsobitelná prodejní pole, aby se přizpůsobilo vašim konkrétním obchodním potřebám a prodejním procesům.
📋 Komplexní: Bezplatná šablona CRM by měla obsahovat základní pole, jako jsou kontaktní informace, fáze obchodu, odvětví, předpokládané výnosy, provize atd., aby se zlepšila přístupnost dat.
📊 Intuitivní: Vyberte si šablonu, která nabízí intuitivní CRM dashboard nebo funkce pro analýzu prodeje, které vám pomohou při rozhodování na základě dat.
🔗 Kompatibilita: Bezplatná šablona CRM tabulky by měla být snadno integrovatelná s vašimi prodejními technologiemi, abyste mohli shromažďovat a spravovat prodejní data z více platforem.
Šablony CRM pro Google Sheets
Ať už sledujete vztahy se zákazníky, sledujete prodej nebo organizujete potenciální zákazníky, šablony pro prodej v Google Sheets CRM jsou dobrým výchozím bodem pro správu dat vaší společnosti a zlepšení řízení vztahů se zákazníky.
Podívejme se na šest oblíbených šablon CRM pro tabulkové procesory, které můžete integrovat do svého pracovního postupu.
1. Šablona CRM od Salesflare
Šablona CRM od Salesflare je robustní nástroj navržený tak, aby malým firmám a startupům poskytoval základní funkce CRM v rámci Google Sheets. Tato šablona nabízí snadno navigovatelné rozvržení, které organizuje interakce se zákazníky, sleduje fáze prodeje a pomáhá se správou potenciálních zákazníků – to vše jsou klíčové aspekty pro zvýšení tržeb.
Díky sekcím věnovaným kontaktním informacím, stavu obchodů a poznámkám o klíčových aktivitách vám šablona Salesflare CRM umožňuje mít vše na jednom místě, čímž minimalizuje potřebu používat více nástrojů a složitých CRM systémů.
Jednou z vynikajících funkcí této bezplatné šablony je intuitivní systém sledování pipeline. Tato funkce vizuálně kategorizuje potenciální zákazníky podle fáze (např. počáteční kontakt, jednání, uzavřeno), což umožňuje rychlý přehled o tom, kde se každý potenciální zákazník nachází v prodejním trychtýři.
Ideální pro: Obchodní zástupce a specialisty, kteří chtějí shromažďovat všechny informace o potenciálních zákaznících na jednom místě.
2. Šablona mini CRM nástroje od HubSpot
Šablona Mini CRM Tool od HubSpot nabízí jednoduchý, ale strukturovaný způsob sledování vztahů se zákazníky a prodejních údajů. Je k dispozici pro Excel i Google Sheets, provede vás nastavením pomocí karty „Start Here“ a umožňuje snadné přizpůsobení rozevíracích nabídek tak, aby odpovídaly jedinečným fázím prodeje.
Mezi jeho klíčové sekce patří Organizace, Kontakty, Příležitosti a Interakce, kde můžete zaznamenávat a organizovat podrobnosti o klientech, obchody a historii komunikace. Karta Dashboard poskytuje přehled o prodejním procesu, hodnotách otevřených příležitostí a počtu kontaktů.
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí vizualizovat trendy zákazníků.
3. Šablona seznamu kontaktů od HubSpot
K správě základních kontaktních údajů potenciálních zákazníků, jako jsou jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a údaje o společnosti, můžete pro hladkou komunikaci použít šablonu seznamu kontaktů od HubSpot.
Pomůže vám přidávat poznámky a kategorizovat kontakty podle stavu vztahu nebo fáze prodeje, abyste mohli efektivně segmentovat a cílit komunikaci.
Šablona Google Sheet umožňuje rychlé zadávání dat a snadné aktualizace, díky čemuž jsou všechny kontaktní informace vždy aktuální a dostupné.
Ideální pro: Týmy podpory prodeje, které potřebují spravovat kontaktní údaje potenciálních zákazníků.
4. Šablona měsíčního přehledu prodejů od HubSpot
Šablona měsíčního přehledu prodejů od HubSpot nabízí ucelený přehled vašich měsíčních prodejních cílů a výkonnosti. Pomáhá vám sledovat nové účty, zkušební verze a měsíční tržby. Můžete využít její grafy a tabulky k analýze prodejních trendů a vzorců v čase, což vám umožní lepší rozhodování.
Začněte tím, že si projdete kartu Pokyny, kde se dozvíte, jak zadávat data, a použijte tuto šablonu Google Sheets k mapování svých prodejních aktivit. Poté můžete zadat měsíční prodejní cíle na kartě Nastavení a pomocí karet Data-Prodej a Data-Účty zadat potenciální zákazníky, zkušební verze a data o konverzích.
Ideální pro: Obchodní manažery, kteří chtějí získat komplexní přehled o měsíčních prodejních aktivitách a plnění cílů.
5. Šablona CRM pro tabulkový procesor od SalesTable
Šablona CRM pro tabulky od SalesTable je přizpůsobitelný nástroj pro firmy, který umožňuje efektivně spravovat vztahy se zákazníky a prodejní aktivity.
Poskytuje jasný přehled o vašich potenciálních zákaznících, příležitostech a obchodech, což vám umožňuje vizualizovat váš prodejní trychtýř a identifikovat potenciální úzká místa. Díky přizpůsobitelným polím, automatizovaným výpočtům a vizuálnímu dashboardu vám tato bezplatná šablona CRM pro tabulkový procesor pomůže zefektivnit váš prodejní proces, zlepšit efektivitu a zvýšit prodejní výkonnost.
Ideální pro: Obchodní manažery, kteří potřebují vizualizovat prodejní trychtýř a identifikovat překážky.
6. Šablona CRM pro Google Sheets pro grafy a diagramy od Tipsographic
Šablona CRM od Tipsographic vám pomůže vizualizovat a analyzovat vaše prodejní data. Pomocí grafů a tabulek můžete snadno identifikovat prodejní trendy, vzorce a příležitosti ve vašich CRM datech. Tato šablona je užitečná pro porozumění prodejní výkonnosti, sledování klíčových metrik a přijímání rozhodnutí na základě dat.
Ideální pro: Obchodní manažery, kteří chtějí analyzovat prodejní data pro informované rozhodování.
Omezení používání Google Sheets/Docs pro CRM
Ačkoli Google Sheets nabízí univerzální platformu pro správu vztahů se zákazníky, má několik omezení, která mohou ovlivnit jeho účinnost jako nástroje CRM, včetně:
🚫 Nedostatek pokročilých funkcí: Šablony Google Sheets postrádají pokročilé funkce specializovaného CRM softwaru, jako jsou automatizované pracovní postupy, inteligentní hodnocení potenciálních zákazníků a prediktivní analytika.
✍️ Ruční zadávání dat: Opakované zadávání dat v Google Sheets může být časově náročné a náchylné k lidským chybám, což vede k nepřesným obchodním rozhodnutím.
📈 Omezená škálovatelnost: S růstem vaší firmy může být správa velkého množství prodejních dat v tabulce složitá a neefektivní.
🛠️ Složitá integrace: Integrace Google Sheets s jinými nástroji a platformami může být náročná a může vyžadovat vlastní řešení.
🔒 Bezpečnostní rizika: Ačkoli Google Sheets nabízí bezpečnostní opatření, ukládání citlivých údajů o zákaznících do tabulky může vyvolávat obavy, zejména u větších podniků.
📍A proto potřebujete tyto alternativy Google Sheets. ✨
Alternativa k šablonám CRM pro Google Sheets
Ačkoli Google Sheets může být zpočátku užitečným nástrojem pro správu zákaznických dat, nedostatek automatizace a omezené možnosti analýzy mohou vést k problémům s nekonzistentností dat.
Podniky s komplexními prodejními procesy a velkými datovými soubory mohou těžit ze specializovaného CRM softwaru pro CRM procesy, který přesahuje základní funkce Google Sheets.
Právě zde přichází ke slovu přizpůsobitelný CRM software, jako je ClickUp.
ClickUp nabízí intuitivní šablony CRM, které zjednoduší váš prodejní proces, zvýší produktivitu a podpoří růst. Zde je několik nejlepších šablon pro prodej, které můžete použít k vytvoření vlastního CRM s ClickUp.
1. Šablona ClickUp CRM
Datové silo je pro týmy CRM velkou výzvou. Vede k roztříštěným informacím o zákaznících, neefektivní spolupráci a špatnému rozhodování, což má v konečném důsledku dopad na tržby vaší firmy. Tento problém můžete vyřešit integrací pokročilé platformy CRM, která centralizuje prodejní data.
Šablona ClickUp CRM může být dobrým výchozím bodem pro získání úplného přehledu o vašich prodejních operacích. Pomáhá nastavit a sledovat celý prodejní ekosystém. Od vytvoření propracovaného prodejního procesu po vytvoření rámce pro kvalifikaci potenciálních zákazníků a sledování potenciálních zákazníků vám tato šablona pomůže spravovat vše.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Centralizujte údaje o zákaznících
- Získejte aktualizace obchodů v reálném čase, které vám umožní činit rozhodnutí na základě dat.
- Upřednostňujte úkoly podle fáze prodeje pro lepší správu.
Ideální pro: Prodejní týmy, které se potýkají s neuspořádanými daty a neefektivními pracovními postupy.
2. Jednoduchá šablona CRM ClickUp
Aktualizace nových obchodů, sledování stavu potenciálních zákazníků a správa měnících se preferencí zákazníků může být zejména pro malé týmy velmi náročná. Naštěstí vám pomůže šablona ClickUp Simple CRM.
Tato šablona vhodná pro začátečníky poskytuje jednoduché formáty pro sledování potenciálních zákazníků. V zobrazení seznamu a tabulky můžete rychle vidět základní podrobnosti, jako je úroveň priority, fáze, odhadovaná hodnota obchodu a telefonní čísla. Pokud chcete zkontrolovat podrobný stav každého potenciálního zákazníka, jednoduše přepněte do zobrazení pipeline.
Ideální pro: Majitele malých podniků a startupy, kteří hledají jednoduchá řešení pro správu prodeje.
3. Šablona ClickUp pro sledování provizí
Nic neovlivní výkonnost tak jako nabídka konkurenceschopných provizí vašemu prodejnímu týmu. Pokud tedy chcete motivovat své obchodní zástupce, vyzkoušejte šablonu ClickUp pro sledování provizí. Pomáhá sledovat všechny obchody a automatizuje výpočet provizí, čímž vám ušetří drahocenný čas a úsilí.
Tuto šablonu můžete také použít k vizualizaci výkonu a sledování pokroku jednotlivých zaměstnanců v plnění cílů. Tak budete vědět, kdy zasáhnout a nabídnout svému prodejnímu týmu poradenství nebo školení.
Tuto šablonu použijte k:
- Udržujte přehledné a přesné záznamy o každém prodeji pro přesný výpočet provizí.
- Sledujte provize v reálném čase a motivujte členy svého týmu k dosažení jejich cílů.
- Sledujte průběh obchodů a provizí pomocí vlastních stavů, jako jsou „Nový potenciální zákazník“, „Jednání o ceně“ a „Provize vyplacena“.
Ideální pro: Obchodní manažery a finanční týmy, které chtějí zjednodušit sledování provizí.
🔮 Věděli jste? Do roku 2025 přejde 60 % B2B prodejních organizací od prodeje založeného na zkušenostech a intuici k prodeji založenému na datech.
4. Šablona prodejního procesu ClickUp
Abyste mohli tuto změnu realizovat, musíte sledovat svůj prodejní proces v reálném čase. K tomu potřebujete nástroje, jako je šablona prodejního procesu ClickUp. Umožňuje hladkou správu zákaznických dat pro informované rozhodování v oblasti prodeje.
S touto šablonou můžete:
- Spravujte a optimalizujte potenciální zákazníky v každé fázi prodejního procesu.
- Spravujte údaje o zákaznících pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Upřednostňujte potenciální zákazníky na základě kritérií, jako je naléhavost, hodnota a potenciál.
- Prognóza tržeb z prodeje
Ideální pro: Obchodní zástupce, obchodní manažery a týmy pro rozvoj podnikání, kteří chtějí mít v reálném čase přehled o průběhu obchodů a výkonu týmu.
5. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM zjednodušuje správu potenciálních zákazníků a sledování účtů, což usnadňuje prodejním týmům organizaci kontaktů a vizualizaci prodejních příležitostí v trychtýři, čímž zajišťuje, že žádný potenciální zákazník nebude přehlédnut.
S touto šablonou můžete:
- Získejte lepší přehled o komunikaci se zákazníky a následných krocích.
- Centralizujte údaje o zákaznících pro lepší přístup
- Automatizujte aktualizace potenciálních zákazníků a zvyšte produktivitu.
- Získejte analýzy prodeje v reálném čase pro lepší rozhodování.
Ideální pro: Prodejní týmy, manažery pro rozvoj podnikání a account manažery, kteří chtějí efektivně spravovat potenciální zákazníky, zlepšit interakci se zákazníky a podpořit růst.
6. Šablona prodejní zprávy ClickUp
I ty nejúčinnější prodejní týmy mohou mít potíže s vykazováním prodejů kvůli roztříštěným datům a nedostatku standardizovaných metrik. Šablona ClickUp Sales Report Template umožňuje plynulé sledování a vykazování prodejních výsledků.
Můžete jej použít ke sledování klíčových metrik ve všech fázích prodejního procesu, jako je celkový objem prodeje, průměrná velikost obchodu a délka prodejního cyklu.
Tato šablona nabízí komplexní přehled o vašich prodejních aktivitách. Konsoliduje data z více zdrojů do jedné přehledné zprávy a poskytuje informace o trendech, konverzních poměrech a celkovém výkonu týmu.
Ideální pro: Obchodní manažery, obchodní analytiky a vedoucí týmů, kteří chtějí zefektivnit vykazování prodejů.
7. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker je ideálním řešením, které pomáhá prodejním týmům spravovat a analyzovat všechny aspekty jejich prodejního procesu. Od sledování prodejních výsledků po sledování konverze potenciálních zákazníků a prognózy prodejního kanálu – tato šablona zvládne vše.
Šablona Sales Tracker vám umožňuje:
- Stanovte a kontrolujte prodejní cíle svého týmu.
- Identifikujte trendy a příležitosti ke zvýšení prodeje.
- Sledujte výkonnost a pokrok směrem k prodejním cílům.
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí zefektivnit a optimalizovat své procesy a zlepšit výkonnost týmu.
8. Šablona ClickUp pro prodejní hovory
Má váš prodejní tým potíže s přeměnou potenciálních zákazníků, přestože tráví hodiny komunikací s nimi? Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je analyzovat prodejní hovory a identifikovat potenciální překážky uzavření obchodu.
Šablona ClickUp Sales Calls Template vám pomůže sledovat prodejní hovory a analyzovat jejich výkonnost. Zajišťuje, že všechny interakce se zákazníky jsou profesionální a řídí se stejnými pravidly komunikace.
Opožděné následné kroky jsou jedním z běžných důvodů, proč se firmám nedaří uzavřít obchodní příležitosti. Tato šablona vám pomůže vyřešit i tento problém. Můžete si prohlédnout přehled prodejních hovorů a přidělit úkoly členům svého týmu, aby mohli okamžitě jednat. To pomáhá budovat trvalé vztahy s klienty.
S touto šablonou můžete:
- Vizualizujte svůj prodejní proces a sledujte průběh každé zakázky.
- Ukládejte a přistupujte k předem připraveným prodejním skriptům pro různé scénáře.
- Dosáhněte prodejních cílů
Ideální pro: Prodejní týmy, které chtějí zlepšit komunikaci se zákazníky.
9. Šablona prodejního procesu ClickUp
Prodej zaměřený na zákazníka je klíčem k dlouhodobému úspěchu každé organizace. Vyžaduje strategický prodejní proces, který týmům umožňuje soustředit se na potřeby zákazníků a usnadňuje smysluplnější interakce.
Šablona ClickUp Sales Process Template vám pomůže spravovat celý prodejní proces a přizpůsobit jej konkrétním potenciálním zákazníkům. Slouží jako plán, který vám pomůže vizualizovat každý krok ve vašem prodejním trychtýři. Můžete ji použít k přizpůsobení fází prodeje, sledování pokroku a správě úkolů spojených s každým potenciálním zákazníkem.
Je to ideální nástroj pro organizaci vašich prodejních aktivit, díky kterému může váš tým zůstat v souladu a soustředit se na své cíle.
Tato šablona vám pomůže:
- Zefektivněte pracovní postupy prodeje
- Zlepšete konzistenci a odpovědnost týmu
- Školte nové obchodní zástupce
Ideální pro: Firmy, které chtějí zlepšit nebo rozšířit své prodejní aktivity.
10. Šablona ClickUp Sales KPI
Pěstování a motivování vysoce výkonných talentů je klíčovým faktorem, který pomáhá firmám překonávat jejich prodejní cíle. To vyžaduje strategické KPI. Šablona ClickUp Sales KPI vám umožňuje sledovat výkonnost vašeho prodejního týmu, identifikovat příležitosti a zvýšit generování příjmů.
Tuto šablonu můžete použít k stanovení měřitelných cílů a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) ve všech fázích prodejního trychtýře.
Tuto šablonu použijte k:
- Definujte a sledujte důležité KPI
- Zvyšte přehlednost a porozumění klíčovým prodejním metrikám.
- Zajistěte prodejnímu týmu přehlednost a transparentnost.
Ideální pro: Firmy, které chtějí dosáhnout prodejních cílů a zlepšit výkonnost týmu.
Zlepšete svůj prodejní proces s ClickUp
Bezplatné šablony CRM pro Google Sheets představují solidní výchozí bod pro každý prodejní tým. Postrádají však škálovatelnost a automatizační funkce, což vede k neefektivnímu rozhodování.
Pokročilé šablony CRM od ClickUp vám pomohou vytvořit vlastní CRM systém. Poskytují lepší přehled o vašich prodejních procesech a automatizují prodejní operace, čímž zvyšují efektivitu a snižují náklady.
Ať už se jedná o malou firmu nebo velký podnik, správná šablona CRM vám pomůže efektivně spravovat prodejní pipeline a činit rozhodnutí na základě dat. Na co tedy čekáte?
