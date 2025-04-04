Bezplatné šablony dotazníků Google Docs, které musíte mít

Ne každý průzkum vyžaduje složitý nástroj. Pokud trávíte více času nastavováním průzkumů než samotným shromažďováním zpětné vazby, šablony průzkumů Google Docs jsou ideálním a jednoduchým řešením.
Tyto šablony zajistí, že váš dotazník bude přehledný, ať už jste majitel malé firmy, který hledá rychlé informace o zákaznících, pedagog, který provádí průzkum mezi svými studenty, nebo někdo, kdo shromažďuje výzkumná data.
Níže jsme pro vás shromáždili nejlepší bezplatné šablony průzkumů Google Docs, které vám pomohou začít. Pokud však potřebujete více struktury, například sledování odpovědí v čase nebo efektivnější organizaci recenzí, zahrnuli jsme také několik pokročilých šablon s bohatými funkcemi jako alternativy.
Pokud je Google Docs vaším oblíbeným nástrojem, pojďme se nejprve podívat na to, jak vybrat šablonu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co dělá šablonu průzkumu Google Docs dobrou?
Účinná šablona průzkumu Google Docs je přehledná, poutavá a přizpůsobená vašim potřebám. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat:
- Přizpůsobitelný design: Vyberte si šablonu, která vám umožní snadno přizpůsobit rozvržení, text a barvy tak, aby odrážely účel vašeho průzkumu.
- Různé typy otázek: Hledejte šablonu, která podporuje různé formáty otázek – výběr z více možností, krátká odpověď a hodnotící stupnice – abyste zachytili celou škálu odpovědí.
- Jasné pokyny: Vyberte si šablonu s přizpůsobenými pokyny, které respondentům vysvětlí účel průzkumu a způsob jeho vyplnění.
- Logický průběh: Vyberte šablonu, která otázky uspořádává v logickém pořadí, udržuje zájem respondentů a usnadňuje jim vyplnění průzkumu.
- Formát vhodný pro mobilní zařízení: Vyberte šablonu, která je snadno přístupná a použitelná na mobilních zařízeních, aby se respondenti mohli účastnit odkudkoli.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte šablony Google Forms jako alternativu pro vytváření průzkumů pomocí nástrojů Google Workspace. Google Forms nabízí automatické sledování odpovědí a snadnou integraci s Google Sheets pro efektivní analýzu dat.
Bezplatné šablony dotazníků Google Docs
Ačkoli Google Docs nemá vestavěné formuláře, jejich vytvoření je jednoduché. Pokud chcete ušetřit čas při nastavování, externí platformy nabízejí efektivní šablony dotazníků, které můžete přizpůsobit v Google Docs (a dalších online nástrojích). Můžete si je dokonce stáhnout a upravovat offline v aplikaci Word.
Tyto šablony jsou univerzální a umožňují vám provádět průzkumy online nebo je vytisknout pro osobní hlasování.
Prozkoumejte nejlepší bezplatné možnosti níže.
1. Šablona dotazníku Google Docs od TEMPLATE. NET
Šablona průzkumu Google Docs od TEMPLATE.NET působí jako přátelský rozhovor. Jedná se o jednoduchý jednostránkový dotazník, který vám umožní rychle zjistit preference a zkušenosti účastníků.
Šablona obsahuje integrovanou tabulku s různými formáty otázek, včetně výběru z více možností, hodnotících škál a odpovědí na Likertově škále („Velmi pravděpodobné“ až „Velmi nepravděpodobné“) pro zjištění preferencí uživatelů.
Flexibilní šablonu lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašemu konkrétnímu odvětví nebo použití. Je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
Ideální pro: Místní podniky, které chtějí vyhodnotit zákaznickou zkušenost pomocí rychlé zpětné vazby.
2. Prázdná šablona průzkumu od TEMPLATE. NET
Prázdná šablona průzkumu od TEMPLATE.NET je jednostránkový dotazník, který se snadno přizpůsobí vašim jedinečným potřebám. Obsahuje praktické zástupné symboly pro rychlou personalizaci.
Stávající otázky vám poskytnou přehled o tom, jak účastníci s vaším produktem pracují. Najdete zde otevřené otázky, které vybízejí k podrobné zpětné vazbě, dotazy na frekvenci, které vám pomohou zjistit návyky a míru zapojení, a stupnice pro hodnocení spokojenosti a pravděpodobnosti opakovaných nákupů.
Ideální pro: Startupy, které chtějí shromáždit zpětnou vazbu zákazníků ohledně uvedení nových produktů na trh.
3. Dotazník pro hodnocení náboru zaměstnanců od TEMPLATE. NET
Dotazník pro hodnocení náboru od TEMPLATE.NET vám poskytne jasný přehled o tom, jak uchazeči vnímají váš náborový proces. Tento podrobný sedmistránkový dotazník kombinuje kvantitativní (stupnice, hodnocení, ano/ne) a kvalitativní (otevřené) otázky, které vám pomohou získat ucelený přehled.
Můžete rychle změřit spokojenost v různých aspektech náborového procesu a doladit svůj přístup k náboru, abyste zlepšili zkušenosti uchazečů.
Ideální pro: personální týmy v malých organizacích, které chtějí vyhodnotit svůj náborový proces
4. Šablona průzkumu očekávání zákazníků restaurace od TEMPLATE. NET
Nástroje pro zpětnou vazbu od zákazníků jsou chytrým způsobem, jak zjistit, co vaši klienti skutečně chtějí.
Šablona průzkumu očekávání zákazníků restaurace od TEMPLATE.NET dodá vašemu průzkumu zpětné vazby profesionální vzhled, s prostorem pro vaše logo a přednastavenými záhlavími a zápatími pro umístění a branding.
Průzkum se dělí na sekce, které pokrývají jak lidské aspekty (například chování obsluhy), tak technické stránky stravování (například vnímaná spravedlivost cen), a pro snadné poskytování zpětné vazby využívá hodnotící stupnice. Můžete také zjistit, co si zákazníci myslí o chuti, kvalitě a rozmanitosti vašeho jídelního lístku.
Přidání otázek týkajících se zjišťování potřeb zákazníků do této šablony vám pomůže dále zlepšit služby a nabídku menu.
Ideální pro: nezávislé majitele restaurací, kteří chtějí získat cílenou zpětnou vazbu od zákazníků
5. Šablona průzkumu dodržování předpisů zaměstnanci od TEMPLATE. NET
Šablona průzkumu dodržování předpisů zaměstnanci od TEMPLATE.NET je ideální pro měření toho, jak dobře kultura vašeho pracoviště odpovídá firemním zásadám.
Tento dvoustránkový průzkum kombinuje otázky s možností zaškrtnutí s otevřenými otázkami, aby bylo možné posoudit porozumění a dodržování organizačních pokynů vaším týmem. Je to skvělý doplněk k vaší sadě softwarových nástrojů pro průzkumy mezi zaměstnanci.
Každý název otázky potvrzuje souhlas s klíčovými zásadami, jako je boj proti obtěžování a diskriminaci, a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně. Otázky týkající se povědomí vám navíc pomohou odhalit potenciální porušení, která by jinak zůstala bez povšimnutí.
Díky přiloženému prohlášení o důvěrnosti mohou zaměstnanci poskytovat zpětnou vazbu otevřeně a upřímně.
Ideální pro: neziskové organizace, které chtějí posoudit porozumění dobrovolníků provozním pokynům
Omezení používání Google Docs pro šablony průzkumů Google Docs
Dotazníky Google Docs jsou dobrým výchozím bodem pro výzkum uživatelů. Přinášejí však i určité výzvy, například:
- Žádná pokročilá logika průzkumu: Ve formulářích Google Docs vidí všichni respondenti stejné otázky bez dynamického rozvětvení na základě jejich předchozích odpovědí.
- Ruční sběr dat: Jakmile bude váš průzkum zveřejněn, budete muset odpovědi analyzovat sami – zde není k dispozici žádná automatická analýza.
- Omezení formátování: Možnosti designu jsou základní, takže vaše průzkumy nemusí vypadat tak dokonale a profesionálně, jak byste si přáli.
- Výzvy spolupráce: Spolupráce může být chaotická, zejména u velkých týmů, které se snaží upravovat stejný dokument.
- Problémy s anonymitou odpovědí: Google Docs nezaručuje anonymitu, což může respondenty odradit od sdílení upřímné zpětné vazby.
- Problémy s integrací: Google Docs se ne vždy snadno propojuje s jinými nástroji, jako jsou platformy pro e-mailový marketing nebo systémy pro správu dat.
Pro pokročilejší potřeby prozkoumejte tyto alternativy Google Docs a Google Forms.
Alternativní šablony dotazníků Google Docs
Úspěch vašeho průzkumu začíná správným softwarem pro tvorbu formulářů. Potřebujete nástroj, který rychle promění otázky v poznatky a tyto poznatky v konkrétní kroky. To je snazší, když můžete sledovat a vizualizovat odpovědi v intuitivních formátech.
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která byla navržena tak, aby zjednodušila pracovní postupy, včetně provádění, správy a analýzy průzkumů. Její uživatelsky přívětivé rozhraní vám pomůže nastavit přizpůsobené průzkumy a projekty během několika minut. Pracovní prostor ClickUp nabízí neuronovou síť založenou na umělé inteligenci, integraci s vašimi oblíbenými nástroji, inteligentní automatizaci, která přemění odpovědi z formulářů na úkoly, a mnoho dalšího.
Formulářový náhled ClickUp je jednou z jeho hlavních funkcí. Zjednodušuje sběr informací tím, že shromažďuje zpětnou vazbu na jednom místě a zpřístupňuje ji v různých vizuálních formátech. Díky tomu se můžete soustředit na analýzu dat, místo abyste je museli procházet. Navíc se otázky díky podmíněné logice přizpůsobují předchozím odpovědím, takže vaše formuláře jsou vždy relevantní.
Tento formulář funguje hladce s ostatními funkcemi ClickUp. Když někdo odešle odpověď, můžete ji automaticky propojit s příslušnými úkoly a projekty v celé vaší organizaci.
Níže jsme shromáždili naše nejlepší bezplatné šablony průzkumů, které jsou ideální pro začátečníky.
1. Šablona výsledků průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp
Software pro zpětnou vazbu k produktům může být klíčem k informovaným aktualizacím produktů.
Šablona výsledků průzkumu zpětné vazby k produktům ClickUp shromažďuje přímo od vašich zákazníků informace o tom, jak si vaše produkty vedou.
Dotazník v šabloně obsahuje otázky týkající se všeho od spokojenosti s cenou a kvalitou až po použitelnost a zákaznický servis. Rozbalovací nabídky, hodnocení pomocí emodži a barevně odlišené možnosti dotazník vizuálně zatraktivňují a zákazníkům usnadňují jeho vyplnění.
Všechny odpovědi jsou shromážděny v seznamu „Odeslané“, kde je může váš tým podpory podrobně zkontrolovat. Seznam „Hodnocení produktů“ pak seřadí všechna hodnocení podle produktů, takže získáte jasný přehled o výkonu každého produktu. K dispozici je dokonce i vestavěný vzorec pro výpočet průměrného skóre každého produktu.
Pro rychlý přehled slouží tabule „Celková spokojenost“ jako váš řídicí panel, který na základě nižších hodnocení upozorňuje na oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost.
S ClickUp Brain, AI asistentem ClickUp, můžete rychle analyzovat otevřenou zpětnou vazbu, abyste zjistili slabá místa a stanovili priority aktualizací funkcí.
⚡️Ideální pro: Produktové manažery, kteří chtějí shromáždit podrobné informace o názorech zákazníků na novou funkci softwaru.
2. Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp staví vaše zaměstnance do centra zpětné vazby na pracovišti a pomáhá vám pochopit, co je pro váš tým skutečně důležité. Díky anonymní účasti mohou svobodně sdílet své názory.
Integrovaný formulář obsahuje komplexní otázky týkající se spokojenosti zaměstnanců, které pokrývají vše od spokojenosti s rolí přes týmovou práci a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem až po firemní kulturu. Najdete zde rozevírací nabídky pro výběr týmů a rolí, zábavná hodnocení pomocí emodži a barevně odlišené stupnice, díky nimž je vyplňování formuláře snadné.
Jednou z vynikajících funkcí je karta „Verbatims“ (Doslovné citace), která obsahuje seznam odpovědí na otevřené otázky a poskytuje vám ucelenější obraz o názorech zaměstnanců.
⚡️Ideální pro: personální manažery ve společnostech, které upřednostňují práci na dálku a chtějí zvýšit morálku týmu
3. Šablona akčního plánu na základě výsledků průzkumu zapojení ClickUp
Díky speciální stránce Wiki vám šablona akčního plánu pro výsledky průzkumu zapojení ClickUp pomůže proměnit zpětnou vazbu zaměstnanců v praktická vylepšení.
Tento centrální hub se skládá ze tří hlavních částí. Začněte sekcí „Přehled“, kde můžete nastínit metriky výkonnosti podniku a dynamiku týmu.
V části „Analýza“ můžete vytvořit tabulku, ve které vizualizujete svůj akční plán pro průzkum. Definujte problémy (např. nízká morálka v konkrétních týmech), identifikujte příčiny (např. nedostatečné zdroje) a určete oblasti, které je třeba zlepšit (např. poskytování více příležitostí pro kariérní růst).
Výzvy můžete také kategorizovat pomocí klasifikace 4M1E (člověk, stroj, materiál, metoda, prostředí). Navíc můžete přiřadit metriky a vlastníky a stanovit cílové termíny.
Nakonec můžete svůj celkový plán shrnout v části „Stav a doporučení“ spolu s přizpůsobenými návrhy a přidat hodnotící otázky pro manažery, abyste zajistili soulad mezi vedoucími různých týmů.
⚡️Ideální pro: personální manažery v malých a středních organizacích, kteří chtějí zlepšit komunikaci mezi týmy
Další informace: Účinné příklady zpětné vazby od zaměstnanců, které poskytují objektivní informace a zvyšují morálku
4. Šablona výsledků průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Šablona výsledků průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp shromažďuje a analyzuje zpětnou vazbu od klientů, aby identifikovala oblasti, ve kterých můžete vylepšit své produkty nebo služby.
Jejím jádrem je sdílený dotazníkový formulář. Najdete v něm pole pro označení pracovníků podpory a hodnocení pomocí emodži, pomocí kterých mohou zákazníci ohodnotit vstřícnost, srozumitelnost a kvalitu řešení pracovníků podpory. Praktická otázka „ano/ne“ v horní části vám řekne, zda byl problém vyřešen.
Veškerá shromážděná zpětná vazba se zobrazuje v různých pohledech. Seznam „Respondenti“ zobrazuje všechny odpovědi zákazníků a kategorizuje je podle toho, zda byly jejich problémy vyřešeny. Tabulkový pohled meanwhile nabízí přehled hodnocení znalostí pro rychlý přehled o kvalitě zpětné vazby.
Pomocí ClickUp Chat můžete zahájit diskusi v reálném čase se svým týmem podpory o trendech v zpětné vazbě. To otevírá prostor pro okamžité brainstormingové nápady, jak řešit jakékoli obavy zákazníků.
A to nejlepší? Chat vám umožňuje jedním kliknutím převést jakoukoli zprávu na sledovatelný úkol, který lze realizovat. Sdružuje vaši práci a konverzace na jedné platformě, takže následné kroky jsou hračkou!
⚡️Ideální pro: Týmy zákaznické podpory, které chtějí identifikovat mezery v kvalitě svých služeb.
5. Šablona formuláře ClickUp
Šablona formuláře ClickUp je univerzální nástroj pro průzkumy, který splní všechny vaše potřeby v oblasti sběru dat.
Šablona obsahuje sdílený registrační formulář s přizpůsobitelnými předběžnými otázkami, na kterých můžete stavět. Umožňuje také vaší cílové skupině nahrávat soubory přímo ze svých zařízení nebo cloudového úložiště (například Google Drive), což usnadňuje shromažďování dokumentů, jako jsou například fotografie průkazů totožnosti.
Seznam „Shrnutí“ zobrazuje shromážděná data uspořádaná a barevně označená podle stavu a tabulka „Fáze“ poskytuje přehled o tom, v jaké fázi procesu kontroly se každá položka nachází. Každá karta úkolu obsahuje klíčové podrobnosti, takže nemusíte přepínat mezi záložkami, abyste získali informace.
⚡️Ideální pro: Výzkumné týmy, které chtějí organizovat registraci účastníků studií
6. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp, která je obecnější verzí šablony průzkumu spokojenosti zákazníků, vám pomůže shromažďovat zpětnou vazbu od koncových uživatelů, dodavatelů nebo členů týmu.
Vestavěný formulář je nastaven pro poskytovatele služeb, ale tuto šablonu formuláře pro zpětnou vazbu můžete snadno přizpůsobit svým potřebám. Barevně odlišené rozevírací seznamy pro oblasti služeb a pracovníky podpory usnadňují kategorizaci. Klienti mohou ohodnotit svou celkovou zkušenost pomocí systému hvězdiček a k dispozici mají také dlouhé textové pole, do kterého mohou vkládat své návrhy.
Seznam „Hodnocení služeb“ vám umožňuje seskupit zpětnou vazbu podle typu služby a přiřadit zákazníkům úrovně, abyste mohli upřednostnit následné kroky podle důležitosti nebo úrovně zapojení.
V seznamu „Hodnocení poskytovatelů“ jsou zpětné vazby seskupeny podle členů týmu, takže můžete identifikovat zaměstnance, kteří potřebují další školení.
Nakonec zobrazení tabule „Celkové doporučení“ organizuje zpětnou vazbu podle doporučení klientů a třídí ji od nejvyšších po nejnižší hodnocení. Toto nastavení vám pomůže oslavit úspěchy s vaším týmem nebo je koučovat během jejich příštího individuálního setkání.
⚡️Ideální pro: Vzdělávací instituce, které chtějí shromažďovat zpětnou vazbu od studentů ohledně účinnosti kurzů.
Díky umístění průzkumů v ClickUp můžete centralizovat sběr dat a vizualizovat výsledky přímo ve svém ekosystému pro správu projektů. Odpovědi můžete snadno filtrovat, označovat a kategorizovat, což usnadňuje analýzu dat.
Výše uvedené šablony průzkumů ClickUp lze integrovat přímo do vašich širších pracovních postupů, což usnadňuje získávání poznatků přímo do souvisejících projektů a jejich následné využití.
Proměňte odpovědi z průzkumu v cenné informace pomocí ClickUp
Šablony průzkumů Google Docs jsou skvělé pro jednoduchý průzkum, ale pokud vaše průzkumy vyžadují větší výkon, jako jsou interaktivní otázky nebo sledování v reálném čase, ClickUp nabízí vylepšení.
Ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zákazníků, zapojujete zaměstnance nebo hodnotíte studenty, najdete zde šablony průzkumů pro jakýkoli účel.
Tyto šablony nedovolí, aby se zpětná vazba hromadila; přemění ji na úkoly, které můžete prioritizovat, přiřazovat a spravovat. Data se automaticky organizují do seznamů a přehledů, což vám pomáhá přepínat a analyzovat vše na jedné platformě.
Inteligentní automatizace a integrace dále zjednodušují následné kroky a spolupráci v týmu.
A to nejlepší? Tyto šablony jsou zcela zdarma. 💸
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a změňte způsob, jakým shromažďujete zpětnou vazbu a reagujete na ni.