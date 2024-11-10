20 statistik o zapojení zaměstnanců, které podporují růst organizace

Angažovaní zaměstnanci jsou základem prosperujícího podniku. Motivovaná, proaktivní a oddaná pracovní síla je aktivum, které vaši firmu nasměruje na cestu k dlouhodobému úspěchu.
Navzdory nedávnému trendu zaměřenému na zaměstnance a jejich zapojení mnoho firem stále nedosahuje požadovaných výsledků. Často je to proto, že přehlížejí smysl aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců.
Zbytek příběhu necháme vyprávět čísla. Zde je několik zajímavých statistik o zapojení zaměstnanců, které vám pomohou vybudovat pozitivní pracovní kulturu s motivovanými a oddanými zaměstnanci. ?
Co je to angažovanost zaměstnanců?
Angažovanost zaměstnanců je míra emocionálního zapojení, které zaměstnanci cítí vůči své organizaci, jejímu poslání, cílům, hodnotám a své roli v ní.
Angažovaní zaměstnanci nepracují jen pro výplatu, ale mají skutečný zájem přispívat k úspěchu firmy.
Taková angažovanost se promítá do lepší morálky, vyšší produktivity a spolupráce.
Například: Maya, vedoucí vývoje produktů ve společnosti zabývající se vývojem aplikací, si všimne, že po měsících náročných termínů klesá morálka jejího týmu. Aby tento problém vyřešila, zavede pravidelné schůzky pro otevřené diskuse, zahájí „Pátky vzájemného uznání“ a nabídne flexibilní pracovní dobu, aby pomohla týmu načerpat energii a pracovat vlastním tempem.
Tyto iniciativy rychle zvyšují morálku, zlepšují spolupráci a snižují vyhoření. Proaktivní přístup společnosti Maya k podpoře pozitivní a motivující pracovní kultury vede k vyšší produktivitě a udržení týmu, což dokazuje, že skutečné zapojení zaměstnanců vychází z vytvoření prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí oceněni. ?
Výhody vysoké angažovanosti zaměstnanců
Zvýšení míry zapojení zaměstnanců má několik výhod. Podívejme se na některé z nich:
- Zvýšená koncentrace: Zvyšuje produktivitu a pomáhá těmto zaměstnancům překonávat své kolegy, protože se lépe soustředí na svou práci.
- Snížení míry vyhoření: Snižuje pocity přetížení, podporuje pozitivní emoce a snižuje úroveň stresu. Téměř 40 % angažovaných zaměstnanců čelí méně vyhoření než ostatní, protože mají vyšší úroveň pozitivních emocí.
- Pozitivní image značky: Pěstuje motivaci, podporuje příznivé prostředí a zlepšuje reputaci společnosti.
- Efektivní spolupráce: Podporuje inovace, povzbuzuje sdílení nápadů a posiluje týmovou práci.
20 statistik o zapojení zaměstnanců
Pojďme se podívat na 20 nejdůležitějších statistik týkajících se zapojení zaměstnanců, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí, abyste mohli co nejlépe využít jeho výhod! ?
1. 77 % zaměstnanců po celém světě se cítí v práci nezapojení
To naznačuje, že pouze asi 23 % zaměstnanců je angažovaných nebo není aktivně neangažovaných v práci. Tak nízký počet aktivně angažovaných zaměstnanců způsobuje pokles produktivity, nižší morálku a zvyšuje pravděpodobnost častého odchodu zaměstnanců.
Zde je způsob, jak můžete toto procento ve vaší společnosti snížit.
Ačkoli existuje několik přístupů k řešení tohoto problému, podniky musí hledat účinná řešení, jak zapojení zefektivnit. Šablona ClickUp Employee Engagement Template je skvělým nástrojem pro efektivnější měření a zlepšování úrovně zapojení zaměstnanců.
Mezi klíčové vlastnosti této šablony patří:
- Sledujte metriky zapojení, abyste identifikovali silné stránky zaměstnanců a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Přizpůsobte průzkumy zapojení tak, aby zachytily konkrétní parametry související s prací, kulturou atd.
- Analyzujte výsledky pomocí integrovaných funkcí pro vytváření reportů a vypracujte cílené akční plány.
Šablony jako tyto dodávají strukturu tomu, jak společnosti zapojují své zaměstnance a získávají si aktivně nezapojené zaměstnance.
2. Strategie zapojení zaměstnanců vedené oddělením lidských zdrojů zlepšují výsledky o 49 %
Nedostatečná angažovanost zaměstnanců je rozšířeným problémem organizací a její řešení vyžaduje koordinovaný přístup shora dolů. Zde je důvod, proč iniciativy v oblasti angažovanosti zaměstnanců vedené oddělením lidských zdrojů mají exponenciální dopad: zjistěte, jak zvýšit úroveň angažovanosti o 49 %!
HR týmy využívají platformy pro analýzu pracovní síly k provádění SWOT analýzy v rámci celé společnosti.
Zároveň využívají softwarová řešení pro zapojení zaměstnanců k přizpůsobení programů zapojení, které uspokojí potřeby zaměstnanců a kulturu společnosti. Tato dvojí strategie umožňuje personálnímu oddělení identifikovat problémové oblasti a proaktivně řešit tyto výzvy.
V důsledku toho mají větší dopad než sporadické, izolované pokusy na úrovni týmu nebo oddělení!
3. Společnosti s vysoce angažovanou pracovní silou zaznamenávají 21% nárůst ziskovosti
Vysoce angažovaná pracovní síla přímo přispívá k obchodnímu úspěchu. Tato souvislost dává smysl, protože angažovaní zaměstnanci se více věnují své práci a významně přispívají k budování pozitivního pracovního prostředí.
Vede k lepším výkonům organizace, což maximalizuje ziskovost a zlepšuje konečný výsledek.
Statistiky zapojení zaměstnanců ve skutečnosti ukazují, že se od hospodářského oživení v roce 2009 stalo klíčovým faktorem ovlivňujícím zisk na akcii (EPS). Společnosti se zapojenými zaměstnanci dosáhly a zvýšily svůj EPS rychleji než jejich konkurenti v daném odvětví.
Takové zisky jsou možné pouze díky efektivnímu zefektivnění procesu zapojení. Nejlepší volbou je zde ClickUp, univerzální nástroj, který zvyšuje zisky organizace tím, že mění způsob vaší práce.
Ačkoli má ClickUp několik funkcí, jeho použití v oblasti lidských zdrojů je bránou k vysoké angažovanosti zaměstnanců. Vytvořte centralizované centrum pro sledování výkonu a angažovanosti zaměstnanců, abyste lépe sladili svou pracovní sílu.
Zefektivněte proces přijímání nových zaměstnanců ve vaší společnosti pomocí šablon, automatizace a přizpůsobených stavů, abyste ušetřili čas. Taková řešení pro zapojení zaměstnanců připraví vaše nové i stávající zaměstnance na úspěch a zvýší zisky společnosti!
4. Angažovaní zaměstnanci zvyšují produktivitu na pracovišti o 22 %
Vysoce angažované obchodní jednotky přispívají k 22% nárůstu produktivity pracovní síly. K tomu dochází, když se zaměstnanci cítí spojeni se svou prací a posláním společnosti. Výsledkem je, že do své práce vkládají více úsilí a při plnění každodenních úkolů vykazují vyšší efektivitu.
Podniky mohou tento nárůst produktivity využít pomocí nástrojů pro sledování produktivity zaměstnanců, jako je ClickUp. Použijte jej k nastavení jasných cílů, sledování denního pokroku a zachování transparentnosti všech úkolů. Výsledný systém odpovědnosti a spolupráce nabízí další impuls pro produktivitu a zapojení pracovníků.
5. Neangažovanost zaměstnanců stojí globální ekonomiku odhadem 8,8 bilionu dolarů ročně
Neangažovaní zaměstnanci často přispívají minimálně, ale spotřebovávají zdroje. Když vezmeme v úvahu jejich nedostatek nadšení, snížený výkon, ztrátu produktivity a absenci, může kumulativní ztráta vyplývající z neangažovanosti zaměstnanců dosáhnout ohromujících 8,8 bilionů dolarů ročně!
Finanční ztráty mají dopad na podniky všech velikostí. Organizace však mohou tuto situaci zvrátit zavedením strategií zapojení zaměstnanců, jako jsou pravidelné zpětné vazby, průzkumy spokojenosti, programy uznání zaměstnanců a iniciativy profesního rozvoje.
Zároveň musí podniky vytvářet pracovní kulturu, která upřednostňuje pohodu zaměstnanců a lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
6. Vysoce angažované týmy vykazují 81% rozdíl v absencích
Společnosti s vysokou angažovaností zaměstnanců zaznamenávají 81% pokles absence. Angažovanost zaměstnanců totiž zahrnuje podporu jejich fyzického a duševního zdraví.
Strategie zapojení zaměstnanců mohou zahrnovat efektivní řízení pracovní zátěže, flexibilní pracovní dobu, zaměření na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, spolupráci atd., aby se zaměstnanci naučili lépe zvládat pracovní zátěž a stres, aniž by docházelo k jejich vyhoření.
Takový holistický přístup k jejich pohodě zvyšuje spokojenost v práci a docházku. Zaměstnanci méně často čerpají nemocenskou a jsou více odhodláni chodit do práce pravidelně.
7. Fluktuace zaměstnanců je o 43 % nižší ve společnostech, které upřednostňují angažovanost zaměstnanců
Vysoce angažovaní zaměstnanci mají o 87 % menší pravděpodobnost, že opustí své zaměstnání, což je další bod v našem seznamu statistik o angažovanosti zaměstnanců – zlepšení angažovanosti zaměstnanců snižuje jejich fluktuaci až o 43 %. Důvodem je to, že angažovaní zaměstnanci pociťují větší sounáležitost a loajalitu k cílům své společnosti.
Díky výsledné spokojenosti v práci je méně pravděpodobné, že zaměstnanci odejdou, což vaší společnosti umožní udržet talenty déle. Udržení zaměstnanců šetří organizacím nemalé finanční prostředky, které by jinak musely vynaložit na nábor, zaškolení a školení nových zaměstnanců.
? Tip pro profesionály: Využijte statistiky zapojení zaměstnanců k vytvoření realistických měřítek, která odrážejí standardy v daném odvětví. Tímto způsobem můžete sledovat pokrok vaší organizace v průběhu času a stanovit měřitelné cíle pro zlepšení. ?
8. 33 % zaměstnanců uvádí jako hlavní důvod pro odchod z práce nudu.
Nuda je jedním z hlavních faktorů vedoucích k fluktuaci zaměstnanců. Ve skutečnosti ji 33 % zaměstnanců uvádí jako hlavní důvod pro odchod z práce! Přidávání nových výzev čas od času může udržet zaměstnance zapojené a motivované.
Díky tomu budou vaši zaměstnanci v pohotovosti a nebudou se cítit neinspirovaní nebo nevyužití. Nová a vzrušující práce upoutá jejich zájem, takže budou méně pravděpodobně hledat podobné výzvy nebo zvažovat příležitosti v nové práci.
Zvažte investici do softwaru pro průzkumy mezi zaměstnanci, abyste mohli změřit úroveň jejich spokojenosti. Nástroje jako ClickUp vám umožní lépe porozumět vašim zaměstnancům, což vám pomůže vytvořit prostředí důvěry a růstu.
Díky šabloně ClickUp Employee Feedback Template se můžete dozvědět, co si vaši zaměstnanci myslí o svých pozicích, nebo je povzbudit, aby navrhli změny, které by rádi viděli.
Zde jsou některé z jejích klíčových rysů:
- Poskytuje platformu, na které mohou zaměstnanci předkládat své nápady, aby je jejich nadřízení mohli vidět a pochopit.
- Zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci, což vede k lepší spolupráci a uznání na pracovišti.
- Získejte jasnou představu o náladách zaměstnanců a podporujte kulturu změn a pozitivního přístupu.
Tyto šablony umožňují zaměstnancům předkládat své nápady a na základě jejich zpětné vazby můžete integrovat výzvy, které je budou bavit.
9. Zaměstnanci, kteří si pravidelně dělají přestávky, mají o 13 % vyšší produktivitu
Pravidelné přestávky umožňují zaměstnancům resetovat se, osvěžit se a vrátit se k úkolům s novým přístupem. Vzhledem k tomu není překvapením, že přestávky zvyšují produktivitu zaměstnanců o 13 %!
Pomodoro je skvělá technika pro práci v intervalech. Podporuje uživatele, aby si po intenzivních pracovních fázích udělali krátké, strukturované přestávky, aby dosáhli nové úrovně produktivity.
Vyzkoušejte pracovní intervaly Pomodoro pomocí ClickUp Brain a efektivně spravujte svůj čas. Naplánujte si tyto pracovní přestávky podle svých preferencí a pracovního stylu, abyste si udrželi optimální soustředění bez vyhoření.
10. Rychlá zpětná vazba zlepšuje výkonnost a motivaci zaměstnanců téměř čtyřikrát
Rychlá a konstruktivní zpětná vazba zvyšuje výkonnost a motivaci zaměstnanců téměř čtyřikrát (3,6krát, pokud jste puntičkář). Aby to bylo možné, musí firmy investovat do školení manažerů, které se zaměřuje na poskytování zpětné vazby empaticky a objektivně.
Kromě toho je nutné je doplnit okamžitou, jasnou a kontextovou zpětnou vazbou, aby se snížila nejistota a umožnila rychlá korekce kurzu.
Pro kvantitativní hodnocení zvažte použití softwaru ClickUp jako nástroje pro zpětnou vazbu. ClickUp umožňuje manažerům a zaměstnancům zahájit smysluplnou konverzaci napříč několika kanály.
Například ClickUp Chat je skvělý způsob, jak sdílet přímou zpětnou vazbu v reálném čase. Zůstaňte v kontaktu se svými týmy díky ClickUp, který integruje projekty, úkoly a dokumenty pro podrobnou zpětnou vazbu na cestách.
Alternativně můžete použít funkci komentářů nebo @zmínek k asynchronní komunikaci s kontextem.
Ujistěte zaměstnance, že jejich názory jsou důležité ?
Tyto statistiky o zapojení zaměstnanců slouží jako dobré připomenutí pro vedoucí pracovníky a vedoucí oddělení, aby vytvořili správné podmínky pro zvýšení zapojení zaměstnanců. Začíná to tím, že pochopíte, zda se členové vašeho týmu cítí oceněni a podporováni.
Jakmile shromáždíte zpětnou vazbu, ukažte svým zaměstnancům, že jejich zpětná vazba má přímý vliv na pozitivní změny, a pomozte jim tak cítit se uznávanými a oceňovanými jako nepostradatelní přispěvatelé k růstu společnosti.
11. 6 z 10 zaměstnanců se cítí více zapojeno a motivováno, když je jejich nadřízený ocení.
Téměř 60 % zaměstnanců touží po uznání ze strany vedoucích pracovníků nebo manažerů. Uznání týmových nebo individuálních úspěchů a přínosů významně přispívá k budování motivace.
Jednoduchá zpráva vyjadřující uznání zaměstnancům má velký vliv na budování loajality a zvyšování morálky.
ClickUp usnadňuje firmám provozování efektivního programu uznávání zaměstnanců. Funkce správy úkolů vám umožňuje nastavit automatické připomenutí, které vybízí manažery a vedoucí pracovníky, aby sdíleli povzbuzující zprávy a oslavovali milníky, čímž zajistí, že žádné úsilí ani úspěch nezůstanou bez povšimnutí!
Oslavujte malé úspěchy ?Uznání malých úspěchů pomáhá zaměstnancům cítit se oceněni a uznáni. Pravidelně oslavujte individuální nebo týmové úspěchy, abyste posílili pozitivní pracovní kulturu, ve které se cení každé úsilí.
12. 94 % zaměstnanců je více zapojeno, pokud společnosti investují do jejich profesního růstu
Toto je jedna ze statistik zapojení zaměstnanců, která je intuitivně zřejmá. Podniky, které investují do profesního a osobního růstu svých zaměstnanců, dosahují vyššího zapojení zaměstnanců a nižší fluktuace.
Zvažte použití šablony plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp, která k rozvoji zaměstnanců přistupuje komplexněji. Umožňuje manažerům:
- Vytvořte personalizované rozvojové plány, které jsou v souladu s cíli zaměstnanců.
- Sledujte pokrok a plánujte pravidelné kontroly
- Propojte profesní růst s cíli společnosti
- Vytvořte kulturu kariérního růstu a neustálého vzdělávání
Šablona vám umožňuje poskytovat příležitosti k profesnímu růstu a splnit očekávání zaměstnanců.
Podporujte osobní růst ?
Podporujte kariérní cíle zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích příležitostí, workshopů nebo mentorských programů. Pomáháte jim růst v rámci společnosti a tím jim dáváte najevo, že vám záleží na jejich úspěchu jako jednotlivců, nejen jako zaměstnanců.
13. Angažovaní zaměstnanci dosahují o 10 % vyššího hodnocení spokojenosti zákazníků
Úspěch společnosti se neměří pouze podle jejích tržeb nebo ziskovosti. Zahrnuje také externí proměnné, jako je vnímání organizace ze strany zákazníků.
Podniky, které se zaměřují na budování angažovaných týmů, zaznamenávají 10% nárůst hodnocení spokojenosti zákazníků. Angažovaní zaměstnanci jsou více nakloněni poskytovat vynikající zákaznický servis, udržovat pozitivní vztahy s klienty a proaktivně reagovat na problémy.
Spojují se s posláním a vizí společnosti, které se odrážejí v jejich komunikaci s klienty. Výsledkem je lepší zákaznický servis, bohatý na péči, pohodlí a zájem. To posiluje hodnotu značky a loajalitu a poskytuje konkurenční výhodu na trhu.
14. Zaměstnanci, kteří mají v práci „nejlepšího přítele“, jsou 2,5krát více zapojení
I když můžeme oddělit náš pracovní a osobní život, vždy potřebujeme nějakou formu společnosti v práci. V tomto smyslu jsou zaměstnanci, kteří mají v práci nejlepšího přítele, 2,5krát více motivovaní a oddaní své práci.
To ilustruje, jak silné sociální vazby v práci jsou klíčovým faktorem pro zapojení zaměstnanců.
Pěstování kamarádství na pracovišti zlepšuje spolupráci a morálku. Sbližování týmů je ještě důležitější v prostředí vzdálené a hybridní práce, které je náchylnější k izolaci.
Budování týmových vazeb ?
Statistiky zapojení zaměstnanců, jako je tato, ukazují, jak důležité jsou vazby v týmu! Týmového ducha můžete posílit organizováním teambuildingových aktivit, virtuálních přestávek na kávu nebo osobních setkání. Silnější vazby v týmu mohou zvýšit spolupráci a přispět k tomu, že se zaměstnanci budou cítit více zakořeněni v firemní kultuře.
15. 77 % zaměstnanců uvádí vyšší produktivitu při práci z domova
Až 77 % zaměstnanců pracujících na dálku vykazuje vyšší produktivitu než zaměstnanci pracující na místě. Nárůst produktivity může být způsoben menším počtem rušivých vlivů v kanceláři, flexibilní pracovní dobou a lepší rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.
Hybridní pracovní kultura je tu, aby zůstala, a podniky by měly práci na dálku začlenit do své kultury.
Problém nezapojení je však častější u zaměstnanců pracujících na dálku, a to kvůli izolaci a nedostatku mezilidských kontaktů, které s tím souvisejí. Proto byste měli své týmy vybavit platformami, jako je ClickUp. ClickUp sjednocuje zaměstnance pracující na dálku a zaměstnance pracující na místě.
16. 95 % zaměstnanců pociťuje únavu z videokonferencí
Alarmující nárůst virtuálních schůzek vedl k tomu, že 95 % zaměstnanců pociťuje únavu z videokonferencí. Neustálý proud digitální komunikace, zejména v případech, kdy jsou účastníci povinni mít zapnuté kamery, má negativní dopad na jejich duševní zdraví.
To vede k vyčerpání, vyhoření a ztrátě motivace. Nezapomínejme také, že časté virtuální schůzky brání produktivitě, zejména pokud zaměstnanci nemají dostatek přestávek nebo flexibility. Společnosti by měly vyvíjet cílené úsilí, aby udržely motivaci zaměstnanců pracujících na dálku.
Nástroje jako kalendářový náhled v ClickUp pomáhají udržovat rozvrhy, stanovovat jasná očekávání a nastavovat připomenutí, aby virtuální schůzky nebyly tak náročné.
17. 85 % zaměstnanců se cítí zapojeno, když je interní komunikace efektivní
Účinná interní komunikace je základem vysoké angažovanosti zaměstnanců. Účinný plán interní komunikace usnadňuje transparentní tok informací, posiluje důvěru, navazuje spolupráci a pěstuje pocit sounáležitosti.
K zefektivnění tohoto procesu použijte šablonu interní komunikace ClickUp. Pomůže vám s:
- Vytvoření konzistentních komunikačních kanálů napříč týmy a odděleními
- Vytvoření harmonogramu komunikace a pravidelných aktualizací
- Sledování komunikačních úkolů a zadání
- Zlepšení koordinace týmu a snížení informačních sil
Komplexní plán interní komunikace zajišťuje, že všichni zaměstnanci v kanceláři i na dálku jsou vždy v obraze.
18. Organizace zaměřené na DEI mají o 31 % spokojenější zaměstnance
Závazek k principům diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) zesiluje hlas zaměstnanců. Když se vaši zaměstnanci cítí vyslyšeni a oceňováni, budou se cítit více zapojení a odmění vás inovacemi.
Využijte šablonu akčního plánu ClickUp pro DEI k vytvoření praktického plánu, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti DEI. Tato šablona týmům umožňuje:
- Vytvořte podrobné strategie a milníky DEI
- Sledujte pokrok pomocí časových os a přidělených úkolů
- Podporujte inkluzivní postupy v celé organizaci
- Vytvořte rozmanité a spolupracující ekosystém
Takový závazek k hodnotám DEI posiluje firemní kulturu.
19. Společnosti s prosperující pracovní kulturou dosahují o 33 % vyššího růstu tržeb
Jelikož se zabýváme tématem pracovní kultury, pojďme se také podívat na to, jak ovlivňuje finanční úspěch firmy. Společnosti, které se mohou pochlubit silnou a pozitivní kulturou, zaznamenávají o 33 % vyšší růst tržeb než ty, kterým se to nedaří.
Zdravá pracovní kultura podporuje angažovanost, produktivitu a spokojenost zaměstnanců, což přispívá k celkovým výsledkům společnosti.
Firemní kultura, která klade na první místo lidi, podporuje silné pouto mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, což vede k pozitivním výsledkům.
20. 71 % vedoucích pracovníků přisuzuje angažovanost zaměstnanců úspěchu organizace
V této chvíli by nemělo být žádným překvapením, že zapojení zaměstnanců je pro úspěch organizace zásadní. Zapojení zaměstnanci jsou proaktivnější a motivovanější k tomu, aby podávali nejlepší výkony.
Akční plán ClickUp pro zapojení zaměstnanců zahrnuje strategičtější přístup k zapojení zaměstnanců. Pomáhá vám stanovit měřitelné cíle, sleduje iniciativy v oblasti zapojení zaměstnanců a zapojuje vedení do oceňování zaměstnanců.
Číst více: Jak být skvělým mentorem v práci: průvodce
Podporujte angažovanost zaměstnanců pro lepší růst na pracovišti
Vysoká angažovanost zaměstnanců má silný pozitivní dopad na každé pracoviště. Organizace, které upřednostňují analýzu statistik angažovanosti zaměstnanců a na základě těchto poznatků přijímají opatření, zaznamenávají výrazné zlepšení výkonu, retence a celkového úspěchu, jak dokazují výše uvedené údaje.
Angažovanost zaměstnanců vyžaduje strategické plánování a jasné pochopení nálady vašich zaměstnanců. Nástroje jako ClickUp vám pomohou jasně rozpoznat očekávání vašeho týmu, abyste mohli přijímat rozhodnutí a provádět změny, které motivují vaše zaměstnance k lepší práci. Zjistíte, že ClickUp pomáhá realizovat cíle v oblasti angažovanosti zaměstnanců více než jedním způsobem. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zjistěte, co vaši zaměstnanci opravdu zajímá! ✨