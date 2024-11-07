Jak vysvětlit časté střídání zaměstnání během pohovoru

V minulosti měli naši rodiče a prarodiče jedno zlaté pravidlo: najít si společnost, slíbit jí věrnost a zůstat v ní navždy výměnou za jistotu a stabilitu zaměstnání.
Přechod z jednoho zaměstnání do druhého byl často vnímán jako varovný signál pro zaměstnavatele.
Od počátku roku 2020 se však časté střídání zaměstnání stalo mnohem přijatelnějším a je dokonce vnímáno jako způsob, jak mohou jednotlivci (zejména ti z generace Z) objevovat nové příležitosti a rozvíjet svou kariéru.
Ale tady je skutečná otázka: mohou tito lidé snadno projít pohovory a vysvětlit všechny ty rychlé změny zaměstnání, aniž by vzbudili podezření?
V tomto článku se podělíme o několik užitečných tipů, jak vysvětlit časté střídání zaměstnání při pohovoru. Ujistěte se, že jste připraveni udělat na personalistu skvělý první dojem!
Co je to časté střídání zaměstnání?
Časté střídání zaměstnání znamená, že měníte zaměstnání často, obvykle každé dva roky nebo i častěji.
Tento trend se v dnešní pracovní síle stal velmi populárním. 86 % respondentů v průzkumu Hays na LinkedIn souhlasilo, že je zcela v pořádku opustit pracovní pozici do 18 měsíců – více než polovina z nich to sama udělala!
Je časté střídání zaměstnání opravdu tak špatné?
I když personalisté mohou být stále opatrní vůči životopisům plným krátkodobých zaměstnání, časté střídání zaměstnání má své výhody. Umožňuje vám objevovat nové příležitosti k učení, vydělávat více nebo najít firemní kulturu, která vám více vyhovuje.
Někteří zaměstnavatelé se samozřejmě mohou ptát, zda časté střídání zaměstnání neznamená, že jste neměli příležitost řešit různé výzvy nebo dokončit projekty.
Vždy existuje možnost, že personalista bude mít obavy, že bude muset opakovat proces náboru a školení dříve, než by si přál, pokud přijme známého job hoppera.
Ale buďme realističtí – tyto výhody mohou občasnou změnu zaměstnání vyvážit.
Více zaměstnavatelů chápe, proč mohou zaměstnanci měnit zaměstnání v odvětvích, jako je technologie, kde mentalita „zaměstnání na celý život“ již dávno neplatí. A tento způsob uvažování se stává stále více přijímaným v různých oborech.
Proč dochází ke změnám zaměstnání
Než se začnete připravovat na nadcházející pracovní pohovor, je užitečné pochopit, proč je časté střídání zaměstnání tak běžné.
Pojďme prozkoumat některé z hlavních motivů, které stojí za těmito častými změnami.
1. Kariérní růst: Hledání lepších příležitostí nebo vyšších platů
Podle zprávy Federální rezervní banky v Atlantě téměř polovina lidí, kteří v roce 2022 měnili zaměstnání, zaznamenala nárůst platu vyšší než inflace. Naopak méně než polovina těch, kteří zůstali u stejného zaměstnavatele, dostala zvýšení platu, které drželo krok s rostoucími náklady.
Abychom to uvedli do kontextu, téměř jeden ze čtyř lidí z generace Z, kteří často mění zaměstnání, zaznamenal za pět let nárůst příjmu o 50 000 dolarů.
Časté střídání zaměstnání však není jen otázkou platu.
Pro mnoho lidí je to způsob, jak prozkoumat možnosti kariérního postupu a získat rozmanité zkušenosti.
Přechodem mezi různými pozicemi a společnostmi mohou jednotlivci přijímat nové výzvy, rozšiřovat své dovednosti a rychleji stoupat po kariérním žebříčku.
2. Dynamika odvětví: Krátkodobé smlouvy nebo práce na volné noze v odvětvích, jako je technologie nebo marketing
Víte, proč předchozí generace pravděpodobně pracovaly celý život pouze pro jednu společnost? Loajalita.
Díky tvrdé práci a odhodlání budete pravděpodobně odměněni, povýšeni a postaráno o vás.
Ale v současné době to ve většině případů nemusí platit.
Od ledna 2023 propustilo neuvěřitelných 949 technologických společností více než 200 000 zaměstnanců.
Hromadné propouštění a práce na dálku podpořily časté střídání zaměstnání. Pandemie také změnila priority zaměstnanců – chtějí být vnímáni jako jednotlivci, ne jen jako stroje na produktivitu.
Rozmach práce na volné noze a krátkodobých smluv, zejména v oblasti technologií a marketingu, také poskytuje pracovníkům flexibilitu. 36 % pracovní síly v USA pracuje na volné noze a 39 % dospělých pracuje jako freelancer.
3. Osobní důvody: stěhování, rodinné povinnosti nebo hledání vhodného zaměstnání
Ať už jde o stěhování, rodinné povinnosti nebo hledání společnosti, která vám vyhovuje, osobní cíle často vedou ke změnám zaměstnání, protože zaměstnanci hledají pozice, které lépe odpovídají jejich životnímu stylu a hodnotám.
Podle společnosti Deloitte by téměř polovina pracovníků generace Z odmítla potenciálního zaměstnavatele, pokud by nebyl v souladu s jejich osobními hodnotami, a značná část by zvažovala odchod, pokud by jejich současné zaměstnání neupřednostňovalo sociální otázky.
4. Rozvoj dovedností: Změna zaměstnání za účelem získání nových dovedností nebo zkušeností
Věděli jste, že více než polovina pracovní síly na celém světě čelí riziku ztráty zaměstnání jednoduše proto, že neudržuje krok s novými dovednostmi?
Tak důležitý je rozvoj dovedností.
Studie společnosti McKinsey zjistila, že nedostatek kariérního růstu je jedním z hlavních důvodů, proč lidé opouštějí své zaměstnání.
Nejde jen o to, že potřebujete nové dovednosti, ale také o to, abyste našli správné vedení.
Pokud měníte zaměstnání, abyste si osvojili nové dovednosti a získali zkušenosti, které odpovídají vašim kariérním cílům, je to cenná informace, kterou můžete sdílet při svém příštím pracovním pohovoru.
Časté obavy zaměstnavatelů ohledně častého střídání zaměstnání
Navzdory všem výhodám, které časté střídání zaměstnání může přinést, není žádným tajemstvím, že někteří zaměstnavatelé se na váš životopis budou dívat s nelibostí, pokud v něm najdou několik rychlých změn zaměstnání.
Podívejme se, proč to tak mohou vnímat a jak to můžete řešit.
Obava č. 1: Stabilita a odhodlání
Když personalisté vidí, že někdo často mění zaměstnání, mohou se ptát, zda u nich vydržíte dost dlouho na to, abyste měli trvalý vliv. Obávají se, že časté změny zaměstnání mohou narušit stabilitu týmu, protože zaměstnanec může společnost opustit po krátké době.
Časté střídání zaměstnání může také ztížit navazování dlouhodobých vztahů s kolegy a nadřízenými. Bez těchto kontaktů může být postup v rámci společnosti velmi obtížný.
Ale máme pro vás dobrou zprávu – se správným přístupem vám časté střídání zaměstnání může pomoci získat cenné dovednosti, posunout vaši kariéru a dokonce vyjednat vyšší plat.
Pokud dokážete, že vaše předchozí změny zaměstnání byly strategickými rozhodnutími zaměřenými na růst, můžete tyto běžné obavy proměnit v pozitivní příběh. Zdůrazněte dovednosti, které jste získali, a svou schopnost rychle se přizpůsobit novému prostředí.
Problém č. 2: Náklady na nábor a školení
Zde je hlavní důvod, proč personalisté mají obavy z častých změn zaměstnání: náklady na najímání a školení nových zaměstnanců.
Neexistuje univerzální vzorec pro výpočet nákladů na nábor zaměstnanců pro všechny pozice a odvětví, ale nábor nového zaměstnance může někdy stát více než jeho roční plat.
Zamyslete se nad tím: máte náklady na personální oddělení, hodiny strávené pohovory s uchazeči a pak je tu ještě zaučovací období, během kterého je produktivita nízká, protože nový zaměstnanec se teprve zapracovává.
Návratnost investice do nového zaměstnance se však zvyšuje s délkou jeho setrvání ve firmě. Investovat 40 000 dolarů do přijetí obchodního profesionála, který vám v příštích pěti letech pomůže zvýšit tržby o miliony? To je docela výhodná nabídka.
Pokud však těch samých 40 000 dolarů utratíte za někoho, kdo odejde po pouhých osmi měsících, návratnost investice najednou vypadá mizerně.
Jak pozitivně prezentovat časté střídání zaměstnání při pohovorech
Nyní, když jsme si pověděli o běžných důvodech častého střídání zaměstnání, pojďme se podívat na to nejzajímavější – jak se vypořádat se střídáním zaměstnání během těch důležitých pracovních pohovorů.
Zde je několik strategií, které vám pomohou pozitivně prezentovat vaši kariérní dráhu.
Zdůrazněte výhody rozmanitých zkušeností
Věc se má tak: Vaši zaměstnavatelé pravděpodobně oceňují profesní rozvoj stejně jako vy.
Vycházejte tedy z tohoto předpokladu a prezentujte své časté změny zaměstnání jako sérii strategických kroků vedoucích k profesnímu růstu.
Podělte se o příběhy, kdy jste se pustili do nových výzev nebo převzali odpovědnost nad rámec své oficiální role. Ukažte, jak vám vaše schopnost přizpůsobit se pomohla zvládnout různé úkoly a udělala z vás všestranného kandidáta.
A nezapomeňte zmínit všechny odborné kurzy nebo certifikace, které jste během své kariéry absolvovali. Tyto dokládají vaši snahu o neustálé vzdělávání.
Dejte jasně najevo, že neměníte zaměstnání jen pro zábavu, ale že si záměrně vybíráte pozice, které odpovídají vašim kariérním cílům a osobnímu růstu.
Sladěte časté změny zaměstnání s kariérním růstem
Jedno z nejlépe střežených tajemství úspěchu při hledání zaměstnání?
Soustřeďte se na to, co máte, ne na to, co vám „chybí“.
Možná vaše pracovní historie ukazuje kratší působení na více pracovních pozicích, ale víte co? Získali jste působivou sadu dovedností, které pokrývají různé role!
Při diskusi o svých zkušenostech zdůrazněte dovednosti, které jste získali. Poté zdůrazněte, jak tyto dovednosti přispěly k vašemu profesnímu růstu.
Zdůrazněte například svou přizpůsobivost, schopnost rychle se učit a to, jak vás střídání pracovních pozic učinilo všestranným kandidátem, který zvládne téměř cokoli.
V pracovních pohovorech a motivačních dopisech se k tomuto tématu vracejte a uveďte konkrétní příklady, kdy vám riskování nebo zkoušení nových věcí pomohlo k osobnímu růstu.
Vysvětlete rozdíl mezi dobrovolnou a nedobrovolnou změnou zaměstnání
Je důležité pochopit rozdíl mezi dobrovolnou a nedobrovolnou změnou zaměstnání.
Ještě důležitější je to sdělit.
Ne všechny změny jsou dobrovolné, a proto je důležité potenciálním zaměstnavatelům vysvětlit vaši situaci.
Dobrovolné změny jsou ty, které iniciujete vy – například změna zaměstnání, protože hledáte nové výzvy, lepší kariérní růst nebo prostě lepší uplatnění pro své osobní cíle.
Možná jste našli pozici, která vám nabízí možnost rozvíjet dovednosti v souladu s vaší kariérní trajektorií, nebo jste využili příležitosti získat vyšší plat.
Naopak nedobrovolné změny jsou ty, které se dějí mimo vaši kontrolu. Do této kategorie spadají propouštění, uzavření společnosti a dokonce i ukončení smluvních vztahů podle plánu.
Mnoho lidí mění zaměstnání kvůli vnějším faktorům, jako jsou hromadné propouštění nebo snižování stavů. Při vysvětlování těchto situací je můžete prezentovat jako cenné zkušenosti, které vám pomohly nasměrovat vaši kariéru.
Pokud jste například byli propuštěni, sdělte, jak jste tento čas využili k přehodnocení svých cílů a osvojení si nových dovedností.
Zůstaňte pevní ve svých hodnotách v práci
Mileniálové a generace Z vědí, za čím si stojí, a chtějí, aby tyto hodnoty byly ústředním bodem jejich každodenní práce.
Díky nástrojům jako Blind a Fishbowl je snazší než kdy dříve přimět společnosti k zodpovědnosti.
Tyto anonymní platformy jsou místem, kde se šíří nefiltrované drby z pracoviště a kde lidé kladou důležité otázky: „Kolik vyděláváš?“; „Měl bych si vzít akcie místo zvýšení platu?“; „Zajímá se naše společnost vůbec o nás?“
Pokud jste tedy měnili zaměstnání ve firmách, které neodpovídaly vašim základním hodnotám, sdělte to potenciálním zaměstnavatelům způsobem, který zdůrazní vaši snahu o transparentnost a integritu.
A pokud personalista neocení vaši upřímnost, zejména pokud jde o závažné otázky, berte to jako varovný signál.
Tipy, jak se vypořádat s častým střídáním zaměstnání během pohovoru
Zde je několik tipů, jak proměnit obavy z častého střídání zaměstnání v příběh o cílevědomém kariérním růstu.
Tip č. 1: Buďte upřímní a sebevědomí
Místo toho, abyste se vyhýbali otázkám ohledně své pracovní historie, sebevědomě se postavte za svá rozhodnutí.
Otevřeným přístupem ke změnám ve vaší kariéře prokážete, že jste sebevědomí a nebojíte se hovořit o cestě, která vás přivedla až sem.
Zaměstnavateli to také dá příležitost poznat vaše další kvality a porozumět vašim zkušenostem z předchozích zaměstnání.
Tip č. 2: Projevte dlouhodobé odhodlání
Když se zaměstnavatelé ptají: „Kde se vidíte za pět let?“, chtějí vědět, zda plánujete zůstat, nebo zda již uvažujete o dalším odchodu.
Je to ideální příležitost ukázat, že nemyslíte jen krátkodobě.
Můžete například říct něco jako:
„Od chvíle, kdy jsem poprvé uviděl tuto pozici, jsem nadšený, že se do ní mohu pustit a přinést své dovednosti do vašeho týmu. Těším se, až využiji své zkušenosti v oblasti zákaznických služeb k získání klientů a pomoci společnosti růst. V budoucnu bych rád převzal další odpovědnosti, možná dokonce školil nováčky nebo vedl tým. Za pět let doufám, že budu mít titul projektového manažera – nebo něco stejně cool!“
Propojením svých cílů s budoucností společnosti jim ukážete, že nejste jen na krátkodobé zastávce. Jste tu, abyste měli vliv a rostli spolu s týmem.
Tip č. 3: Zaměřte se na budoucnost
„Promluvte si o tom, jak tato pozice zapadá do vašeho životního plánu.“
Zaměstnavatelé chtějí vědět, že tuto práci považujete za součást svých kariérních cílů. Představte svou vizi na příštích několik let, ale s narážkou na to, jak z toho budou těžit i oni.
Zmíňte, jak jste nadšení z nových výzev a že přinesete do týmu trochu extra elánu.
Příklady odpovědí na otázky týkající se častého střídání zaměstnání
Níže uvádíme několik příkladů, jak můžete sebevědomě odpovědět na některé záludné otázky týkající se častého střídání zaměstnání a ukázat, že každý krok byl součástí většího, záměrného kariérního plánu.
Vzorové odpovědi založené na různých scénářích
1. Odpověď zaměřená na kariérní růst
Pokud jste často měnili zaměstnání, abyste získali nové příležitosti k učení, můžete to prezentovat jako odhodlání k profesnímu růstu.
Takto byste mohli odpovědět:
„Každá z mých předchozích pozic mi umožnila získat nové dovednosti a zkušenosti, které odpovídají mým kariérním cílům. Změnil jsem pozici, když jsem měl pocit, že jsem se naučil vše, co jsem potřeboval, a uviděl jsem příležitost řešit nové výzvy. Například v mém posledním zaměstnání jsem se zaměřil na projektové řízení, což byla oblast, kterou jsem dosud neprozkoumal. Nyní jsem připraven všechny tyto dovednosti spojit a přispět k pozici, která nabízí růst a šanci mít dlouhodobý dopad. Tato pozice je pro to ideální.“
2. Odpověď z rodinných nebo osobních důvodů
Pokud jste změnili zaměstnání z důvodu stěhování nebo osobních okolností, je nejlepší zdůraznit svou přizpůsobivost a zaměřit se na svůj závazek vůči kariéře:
„V průběhu let jsem několikrát změnil zaměstnání z důvodu rodinných potřeb a stěhování, ale každá změna mě naučila, jak se rychle přizpůsobit a co nejlépe využít nové situace. Například když jsem se přestěhoval, měl jsem možnost pracovat s úplně novým týmem, což mi rozšířilo profesní síť a rozšířilo moje dovednosti . Nyní, když jsem se usadil a soustředím se na své dlouhodobé kariérní cíle, těším se, až najdu pozici, ve které budu moci růst spolu s firmou a dlouhodobě přispívat k jejímu rozvoji. ”
Čemu se vyhnout při vysvětlování častých změn zaměstnání
Pokud jde o časté střídání zaměstnání, je důležité se vyvarovat několika běžných chyb.
Za prvé: nemluvte špatně o svých bývalých zaměstnavatelích! I když vaše poslední práce nebyla vysněným zaměstnáním, zachovejte si úroveň.
Negativní vyjádření o předchozích pozicích může působit neprofesionálně a nikdo nechce zaměstnat někoho, kdo o něm bude později mluvit hanlivě.
Dále se snažte nevypadat nerozhodně nebo jako byste jen přeskakovali z jednoho zaměstnání do druhého. Namísto toho každou změnu prezentujte jako promyšlené rozhodnutí, které jste učinili, abyste se rozvíjeli a učili se.
Chcete působit jako někdo, kdo ví, co chce, a ne jako někdo, kdo přechází z jednoho zaměstnání do druhého jen proto, že se nedokáže rozhodnout.
