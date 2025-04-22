Nejlepší bezplatné šablony pro sledování návyků v Excelu pro maximalizaci produktivity

Zvyk je jako lano; každý den do něj vplétáme nitku a nakonec ho nelze přetrhnout.
Zvyk je jako lano; každý den do něj vplétáme nitku a nakonec ho nelze přetrhnout.
Výzkumy ukazují, že vytvoření návyku trvá 66 dní. To je něco málo přes dva měsíce neochvějného odhodlání.
Budování dobrých návyků s důsledností může být snadno zdrcující, zejména když se snažíte skloubit mnoho cílů a závazků. Naštěstí šablona pro sledování návyků nabízí jednoduchý a strukturovaný rámec pro sledování pokroku, udržení motivace a zodpovědnosti.
Ať už máte osobní cíl, jako je například každodenní cvičení, nebo profesní cíl, jako je osvojení nové dovednosti, tyto šablony vám poskytnou vizuální a flexibilní způsob, jak mít vše pod kontrolou.
K tomu, abyste mohli začít, nepotřebujete ani žádnou sofistikovanou aplikaci pro sledování návyků! Se správnou šablonou můžete pomocí aplikace Microsoft Excel nebo Google Sheets upevnit požadovaný návyk.
Abychom vám pomohli, přinášíme vám několik nejlepších bezplatných šablon pro sledování návyků v Excelu, které zvýší vaši úspěšnost. Shromáždili jsme také nejlepší alternativní šablony z ClickUp. Pojďme na to!
Co jsou šablony pro sledování návyků?
Šablony pro sledování návyků jsou předem navržené nástroje, které pomáhají jednotlivcům rozvíjet nové návyky. Většina šablon pro sledování návyků má formát tabulky, což vám umožňuje stanovit si cíle, zaznamenávat návyky a vizuálně sledovat svůj pokrok.
Šablony vám to usnadní, protože vám umožní zaznamenávat vaše denní rutiny a chování v průběhu času. Sledování vašich činností a výkonů vám pomůže pěstovat disciplínu a udržovat zodpovědnost.
Můžete si vybrat šablony s jednoduchými zaškrtávacími políčky pro označení splnění jednotlivého návyku, propracované barevné kódování pro různé návyky nebo dokonce zaznamenávat své denní aktivity či návyky do deníku.
Jakmile začnete vést takový záznam, bude snazší pozorovat vzorce, identifikovat výzvy a oslavovat malé vítězství – to vše pomáhá rozvíjet hluboce zakořeněné pozitivní návyky.
Co dělá šablonu pro sledování návyků dobrou?
K rozvoji dobrých návyků potřebujete dobrou šablonu pro sledování návyků. Zde je několik vlastností, které by měla mít dobrá šablona tabulky pro sledování návyků:
- Intuitivní: Vyberte si šablony, které jsou snadno použitelné a srozumitelné, bez zbytečné složitosti.
- Přizpůsobení: Vyberte si šablony, které lze upravit tak, aby vyhovovaly cílům, preferencím, různým kategoriím návyků, periodicitě atd. uživatele.
- Rozdělení: Vyberte si šablony, které mají jasně definované sekce pro různé návyky, jejich názvy, frekvenci sledování (denní činnosti, týdenní aktivity, měsíční návyky) a zaznamenávání pokroku.
- Vizuální pomůcky: Vyberte si šablony s prvky, jako je barevné kódování, ukazatel pokroku, graf atd., aby byly informace přehledné na první pohled.
- Přístupnost: Upřednostňujte šablony, které jsou přístupné kdykoli a odkudkoli. Například byste k nim měli mít přístup prostřednictvím mobilní aplikace digitálního plánovače nebo portálu založeného na prohlížeči.
- Konzistentnost: Vyberte si šablony s konzistentním rozvržením, které podporují sledování návyků bez zbytečné kognitivní zátěže nebo obtíží.
- Navigace: Vyberte si přehledné a snadno navigovatelné sekce. Šablony s takovým designem vedou uživatele k akci bez zmatků a nepořádku.
4 bezplatné šablony pro sledování návyků pro Excel
Pojďme se podívat na čtyři bezplatné šablony pro sledování návyků pro Excel a Google Sheets:
1. Šablona pro sledování návyků od You Exec
Šablona pro sledování návyků od You Exec usnadňuje sledování denních a týdenních návyků. Přehledné rozvržení vám umožňuje rozdělit různé návyky do samostatných sloupců a každý den je odškrtávat, jakmile je splníte.
Obsahuje vestavěnou funkci týdenního souhrnu, která automaticky vypočítává a nabízí náhled procenta splněných návyků, aby bylo možné sledovat důslednost při budování nového návyku. Šablona také obsahuje sekci hodnocení návyků, která vám umožní zamyslet se nad tím, jak každý návyk ovlivňuje vaše celkové blaho, rozvoj nebo produktivitu.
Proč si to zamilujete:
- Označujte barevně denní, týdenní a měsíční návyky.
- Motivujte se pomocí personalizovaných odměn za každý splněný zvyk.
- Vytvořte a sledujte více než 400 typů denních, týdenních a měsíčních návyků po celý rok.
Ideální použití: Vhodné pro studenty a pracující profesionály, kteří potřebují strukturovaný denní nebo měsíční nástroj pro sledování návyků, aby mohli vizuálně sledovat pokrok v osobních nebo pracovních cílech.
📮ClickUp Insight: Přibližně 35 % respondentů našeho průzkumu hodnotí pondělí jako nejméně produktivní den v týdnu. Jedním z faktorů, které k tomu přispívají, mohou být nejasné priority na začátku pracovního týdne. Řešení pro správu úkolů ClickUp eliminuje tyto dohady tím, že vám a vašemu týmu umožňuje nastavit jasné úrovně priorit pro všechny přidělené úkoly. Navíc získáte ClickUp Brain, výkonného asistenta s umělou inteligencí, který odpoví na všechny vaše otázky. S ClickUp vždy přesně víte, co je třeba udělat a kdy.
2. Šablona kalendáře pro sledování návyků od You Exec
Šablona kalendáře pro sledování návyků od You Exec obsahuje měsíční sledovač návyků v podobě kalendáře, který vám umožní vizualizovat pokrok v konkrétních datech nebo obdobích. Odškrtáváním denních návyků získáte přehled o svém výkonu a odhodlání za celý měsíc.
Šablona také obsahuje barevně odlišené sekce, které vám pomohou vizuálně identifikovat dny, kdy se vám podařilo dodržet návyk, a dny, kdy se vám to nepodařilo. Je to skvělý způsob, jak sledovat své denní aktivity v měsíčním přehledu.
Proč si to zamilujete:
- Zobrazte tabulku pro sledování návyků jako kalendář, který vám umožní plánovat a kontrolovat návyky v průběhu času.
- Automatizujte výpočty a barevné kódy vizuálů, abyste mohli sledovat důslednost intuitivněji.
- Přizpůsobte si časové osy pro sledování návyků, například denní, týdenní nebo měsíční návyky, a budujte si návyky flexibilně.
Ideální použití: Skvělé pro projektové manažery, plánovače a kohokoli, kdo dává přednost měsíčnímu sledování návyků, které je integrováno s časovou osou a kalendářovým zobrazením.
3. Šablona pro sledování návyků v Excelu od Ultimate Printables
Šablona Habit Tracker Excel od Ultimate Printables vám umožňuje sledovat více nových návyků v různých kategoriích. Umožní vám přizpůsobit sledování návyků na detailní úrovni, až po název návyku, období sledování a stav dokončení.
Ať už chcete zlepšit stanovení priorit v práci nebo se ujistit, že pijete vodu v pravidelných intervalech, tato šablona vám pomůže.
Proč si to zamilujete:
- Zjednodušte sledování návyků díky přehlednému, minimalistickému designu, který lze snadno denně aktualizovat.
- Stáhněte si a vytiskněte šablonu pro snadné offline sledování digitálního a fyzického systému pro sledování návyků.
- Obsahuje dynamické grafy a ukazatele pokroku, které se aktualizují v reálném čase, jak zaznamenáváte svůj pokrok, a poskytují vizuální zpětnou vazbu o tom, jak si vedete.
Ideální použití: Ideální pro uživatele, kteří chtějí minimalistický tracker návyků, který lze vytisknout. Online a offline přístup umožňuje uživatelům zapamatovat si důležité návyky bez zbytečné složitosti.
4. Šablona pro sledování návyků v Excelu od Silk and Sonder
Dále máme šablonu Habit Tracker Excel Template od Silk and Sonder, která přistupuje k rozvoji dobrých návyků komplexně. Podporuje vás, abyste se soustředili na návyky, které zvyšují produktivitu, podporují pohodu, pečují o vztahy a zaměřují se na zdraví.
Šablona sleduje návyky tím, že je rozděluje na denní, týdenní a měsíční úkoly, což vám umožňuje vytvořit plán pro krátkodobé a dlouhodobé cíle.
K dispozici je také sekce pro reflexi a vedení deníku, která hodnotí, jak každý zvyk přispívá k celkovému růstu a pomáhá vám dosáhnout rovnováhy. Tento ucelený pohled vám také pomůže cítit se spokojeně v osobním i profesním životě.
Proč si to zamilujete:
- Sledujte svůj pokrok v návycích v esteticky navrženém tabulkovém procesoru pro sledování návyků s grafy a diagramy.
- Upravte šablonu tak, aby odrážela vaše návyky, jako je osobní produktivita, měsíční správa financí, cvičení a fitness cíle atd.
- Spolu se šablonou je k dispozici také tisknutelný kruhový nástroj pro sledování návyků.
Ideální použití: Ideální pro vizuální typy, které preferují vizuálně estetickou šablonu pro sledování návyků v Excelu, která je zdarma. Každý, od kreativců po nadšence do sebezdokonalování, ji může použít ke sledování všech svých návyků.
Omezení používání Excelu pro sledování návyků
Ačkoli každá z výše uvedených bezplatných tabulek pro sledování návyků přináší určitou hodnotu, je omezena možnostmi dané platformy.
Zde je několik výzev, se kterými se můžete setkat při používání Excelu ke sledování návyků:
- Vyžaduje pravidelné ruční zadávání dat, což se s rostoucím počtem návyků stává stále nudnější a časově náročnější.
- Chybí vestavěné připomenutí, oznámení v reálném čase nebo automatické funkce pro sledování návyků, takže je snadné zapomenout aktualizovat tabulku.
- Omezená integrace s jinými nástroji nebo aplikacemi pro zvýšení produktivity, které pravidelně používáte, ztěžuje import a práci s tabulkou pro sledování návyků v různých prostředích.
- Ačkoli jsou v Excelu k dispozici tabulky a grafy, omezené vizualizace jsou méně motivující ve srovnání s dynamickými prvky.
- Postrádá interaktivní a poutavé prvky, jako jsou odměny, gamifikace, lepící poznámky atd., které jinak zvyšují atraktivitu používání nástroje pro sledování návyků.
- I když máte přístup k Excelu (a dokonce i Google Sheets) na mobilních zařízeních, zážitek není tak plynulý jako u specializovaných aplikací pro sledování návyků optimalizovaných pro uživatele smartphonů.
- Chybí komunitní nebo sociální funkce , které vám umožňují sdílet pokroky a úspěchy s ostatními.
Přátelské připomenutí: Všechny návyky, které se snažíme vybudovat, jsou tvořeny každodenními činnostmi. Skutečný rozdíl tedy dělají každodenní systémy, které začleníte do svého života.
Alternativní šablony pro sledování návyků
Každá vaše akce je hlasem pro osobu, kterou se chcete stát.
Každá vaše akce je hlasem pro osobu, kterou se chcete stát.
Vzhledem k výše uvedeným omezením doporučujeme hledat alternativy k Excelu, které usnadní rozvoj nových návyků.
Naštěstí je pomoc na dosah ruky.
ClickUp je výkonný nástroj pro zvýšení produktivity, který se přizpůsobí vašim požadavkům několika způsoby – od řízení projektů až po sledování cílů. Promění se v robustní nástroj pro sledování návyků a nabízí více než 1000 šablon, se kterými můžete začít!
Zde je přehled některých našich oblíbených bezplatných šablon pro sledování návyků:
1. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Vaše hledání vysoce univerzálního a přizpůsobitelného nástroje pro sledování návyků konečně končí. Šablona Personal Habit Tracker od ClickUp zjednodušuje sledování návyků tím, že je činí jednoduchým, flexibilním a pohodlným.
Přizpůsobte si různé sekce, abyste mohli zadat návyky podle svého výběru, definovat jejich frekvenci a sledovat různé aspekty svého života – od ranní rutiny po zdraví a kondici.
Šablona také nabízí dynamické pruhy postupu a souhrnné přehledy, které poskytují jasný přehled o výkonu, aniž by vás zahlcovaly daty.
Proč si to zamilujete:
- Seřaďte návyky podle kategorie nebo priority, abyste se mohli soustředit na klíčové oblasti, které je třeba zlepšit.
- Sledujte své pokroky pomocí ukazatelů a interaktivních grafů, které vizuálně odrážejí vaši důslednost.
- Přizpůsobte si pole pro návyky tak, aby odpovídala vašim denním cílům a individuálním preferencím.
- Vytvořte si připomenutí, abyste se drželi svých návyků a zůstali zodpovědní.
Ideální použití: Vhodné pro jednotlivce, kteří hledají všestranný a komplexní nástroj pro sledování návyků s integrovanou správou úkolů. Tento bezplatný nástroj pro sledování návyků je nejvhodnější pro podnikatele, freelancery a všechny, kteří hledají rovnováhu mezi osobními a profesními povinnostmi a cíli.
2. Šablona ClickUp Work To Do
Šablona ClickUp Work To Do Template pomáhá spravovat každodenní návyky v profesionálním prostředí. Díky samostatným sloupcům pro názvy úkolů, termíny, priority a stav dokončení se s touto šablonou pro sledování návyků stane správa úkolů návykem.
Proč si to zamilujete:
- Organizujte a upřednostňujte práci podle termínů a naléhavosti, abyste strategicky rozvíjeli pracovní návyky.
- Sledujte pokrok pomocí vizuálních signálů, které označují dokončení úkolu, a podporujte důslednost při budování návyků na pracovišti.
- Šablonu si přizpůsobte tak, aby vyhovovala konkrétním rolím a odvětvím, a použijte ji v různých profesních prostředích.
- Spolupracujte s členy týmu a udržujte transparentnost a odpovědnost za úkoly a termíny.
Ideální použití: Tento dynamický nástroj pro sledování návyků je ideální pro profesionály pracující v dynamickém prostředí. Pomáhá jednotlivcům spravovat úkoly související s prací, takže je vhodný pro projektové manažery, vedoucí týmů a kohokoli, kdo řeší více úkolů najednou.
3. Šablona ClickUp pro denní úkoly
Pokud hledáte nástroj pro sledování denních návyků, měla by být vaší volbou šablona Daily Things To Do od ClickUp. Tato šablona nabízí přizpůsobitelný seznam každodenních činností, od péče o sebe až po úkoly související s prací.
Navíc získáte vyhrazený prostor pro přiřazení priorit a termínů pro jednotlivé úkoly. Jedná se o vynikající nástroj, který jednotlivcům pomáhá přeměnit jejich seznam úkolů na efektivní nástroj pro sledování návyků a udržet vše organizované na jednom místě.
Proč si to zamilujete:
- Rozdělte větší úkoly na zvládnutelné činnosti, což usnadní vytvoření návyku.
- Sledujte denní pokrok pomocí přehledných zaškrtávacích políček a pruhů pro sledování dokončení úkolů, které umožňují vizuální sledování.
- Vytvářejte denní úkoly a přiřazujte jim priority, abyste nejprve splnili ty nejdůležitější návyky.
- Integrujte sledování návyků do každodenního řízení úkolů, abyste dosáhli svých cílů v soudržném prostředí.
Ideální použití: Je vhodný pro lidi, kteří mají více rolí, jako jsou studenti, zaneprázdnění profesionálové a dokonce i ženy v domácnosti, které rády efektivně organizují a stanovují priority úkolů.
4. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Šablona ClickUp Calendar To Do List kombinuje správu úkolů na základě kalendáře se sledováním návyků, aby vám poskytla přehled vašich návyků a cílů podle konkrétních dat.
Rozložení kalendáře vám umožňuje sledovat denní, týdenní, měsíční a sporadicky se vyskytující návyky. Díky integrovanému sledování termínů a automatickým souhrnům pokroku je tato šablona vizuální a strukturovaná.
Proč si to zamilujete:
- Naplánujte si návyky předem, zejména tím, že jim přiřadíte termíny nebo důležité datumy.
- Sledujte a mapujte návyky v kalendářovém zobrazení po určitou dobu a sledujte tak dlouhodobý i krátkodobý pokrok.
- Dosáhněte rozvoje návyků a zlepšete time management tím, že sladíte návyky s konkrétními termíny.
- Synchronizujte s jinými kalendářovými aplikacemi, abyste centralizovali své závazky a co nejlépe využili svůj čas.
Ideální použití: Tato šablona je vhodná pro plánovače, manažery akcí a vedoucí pracovníky, kteří upřednostňují organizaci úkolů a návyků v kalendářovém zobrazení, aby stihli náročné termíny.
5. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp zvyšuje vaši úspěšnost při stanovování, sledování a dosahování osobních rozvojových cílů mimo pracovní povinnosti. Nabízí speciální sekce pro nastínění krátkodobých a dlouhodobých cílů a zároveň poskytuje nástroje pro sledování návyků souvisejících s osobním růstem, seberozvojem, rozvojem dovedností a dalšími oblastmi.
Šablona obsahuje ukazatele pokroku, sledování milníků a výzvy k nastavení cílů, které vám pomohou zůstat na správné cestě k osobnímu rozvoji.
Proč si to zamilujete:
- Stanovte si jasné milníky pro osobní růst, strukturu půjček a disciplínu pro sebezdokonalování.
- Vyhodnoťte svůj pokrok pomocí vestavěného ukazatele pokroku, sekce pro hodnocení atd., abyste mohli reflektovat své cíle.
- Sledujte své návyky pomocí dynamických ukazatelů pokroku a indikátorů, které vás motivují a dodávají vám pocit úspěchu.
- Plánujte neustálý růst v různých aspektech života, abyste dosáhli krátkodobých i dlouhodobých cílů.
Ideální použití: Použijte šablonu osobního rozvojového plánu k zaznamenávání svého růstu. Life koučové, mentoři a další osoby zabývající se seberozvojem mohou tuto šablonu začlenit do svého každodenního života.
6. Šablona ClickUp pro denní osobní rozvrh pro děti
Rodiče musí být velmi opatrní, aby si jejich děti v raném věku nevytvořily špatné návyky. Šablona denního osobního rozvrhu pro děti od ClickUp vám s tím pomůže a připraví strukturované rozvrhy, které mohou vaše děti dodržovat.
Speciální sekce pro každodenní činnosti, domácí práce, čas na učení a další dobré návyky je pomalu začleňují do denního režimu vašeho dítěte. Díky přehlednému vizuálnímu rozvrhu je budování pozitivních návyků hračkou (slovní hříčka zamýšlena)!
Proč si to zamilujete:
- Strukturované denní rutiny pro vaše děti, které jim pomohou vypěstovat dobré návyky a dodržovat je.
- Zapojte děti pomocí barevných obrázků a interaktivních návrhů, aby si vytvoření rutiny užily.
- Sledujte denní, týdenní a měsíční návyky pomocí vizuálních pomůcek, jako jsou zaškrtávací políčka a různé barvy, aby děti zůstaly zapojené a motivované.
- Přizpůsobte plán různým věkovým skupinám a rodinné dynamice.
Ideální případ použití
Jak název napovídá, je tento nástroj určen pro zaneprázdněné rodiče a pedagogy, kteří chtějí svým dětem vytvořit strukturovaný denní režim. Díky jasnému vizuálnímu rozvrhu si děti osvojí dobré návyky a budou se jich držet.
7. Šablona osobní produktivity ClickUp
Šablona osobní produktivity na ClickUp vám pomůže optimalizovat vaše návyky v mžiku. Použijte ji k roztřídění úkolů podle naléhavosti a důležitosti, stanovení termínů, seskupení návyků a sledování pokroku, abyste toho stihli více za méně času.
Tato šablona vám navíc pomůže dosáhnout cílů v oblasti produktivity, udržet si laserově přesné soustředění a omezit prokrastinaci, aby se produktivita stala vaším zvykem.
Proč si to zamilujete:
- Upřednostňujte úkoly podle naléhavosti a důležitosti, abyste sladili návyky s činnostmi s velkým dopadem.
- Upravte si cíle produktivity pomocí přizpůsobitelných polí a sledujte pokrok pomocí vizuálních indikátorů.
- Zvyšte efektivitu a produktivitu kombinací sledování návyků s osobním řízením úkolů.
- Analyzujte trendy produktivity v čase pomocí funkcí pro vytváření reportů.
Ideální použití: Tato šablona zvyšuje celkovou efektivitu všem, kteří chtějí zvýšit svou osobní produktivitu a sledovat své návyky. Freelancerům, pracovníkům na dálku a jednotlivcům by měla pomoci maximalizovat jejich denní výkon.
8. Šablona SMART cílů ClickUp
Ti, kteří mají zkušenosti s nástroji pro osobní produktivitu, by měli znát rámec SMART (konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní, časově ohraničený).
Šablona ClickUp SMART Goals se zaměřuje právě na toto a definuje návyky podle parametrů SMART, díky čemuž jsou lépe realizovatelné. Tento nástroj pro sledování návyků je ideální pro ty, kteří mají dlouhodobé strategické cíle.
Proč si to zamilujete:
- Vytvořte si SMART cíle pro každý zvyk
- Sledujte pokrok ve všech aspektech cílů SMART.
- Přezkoumejte a upravte cíle tak, aby odpovídaly měnícím se prioritám a pokroku.
- Sladěte své návyky se strategickými dlouhodobými cíli, aby vaše každodenní úsilí přispívalo k větším úspěchům.
Ideální použití: Vhodné pro týmy a jednotlivce, kteří si chtějí stanovit jasné a dosažitelné cíle. Vynikající pro životní kouče, projektové manažery a kohokoli, kdo se zaměřuje na dosažení cílů SMART.
Osvojte si skvělé návyky s ClickUp
Ať už to děláte denně, týdně nebo po celý měsíc, sledování návyků je bránou k budování důslednosti a dosahování osobních nebo profesních cílů.
Sdíleli jsme několik šablon pro sledování návyků, které můžete použít v Excelu. Nedostatek flexibility a automatizace však může bránit dlouhodobému úspěchu. Koneckonců, musíte to dělat alespoň 66 dní!
Naopak ClickUp vám usnadní práci tím, že sledování návyků je dynamické, efektivní a poutavé. Navíc máte na výběr z celé řady šablon. Jakmile si vyberete tu správnou a budete si návyk budovat krok za krokem, budete mít ještě větší motivaci v tomto úsilí pokračovat!
Jste připraveni stát se novou verzí sebe sama?
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a vydejte se na tuto cestu!