Jak používat Fibonacciho stupnici pro odhad agilních bodů

Stalo se vám někdy, že jste odhadovali, jak dlouho bude sprint trvat, ale pak došlo k neočekávaným zpožděním, která tento odhad zcela zmařila?
Jako manažer nebo profesionál v agilním týmu pro vývoj softwaru víte, jak důležité jsou přesné odhady úkolů. I když nemusí být vždy dokonalé, stanovují jasná očekávání pro milníky vašeho týmu a potřebné zdroje.
Vaše schopnosti odhadovat se budou zlepšovat s rostoucími zkušenostmi, protože budete lépe rozumět složitosti úkolů a nutnosti rezervního času. Fibonacciho bodová stupnice může tento proces urychlit.
Zajímá vás Fibonacciho stupnice a jak zlepšuje agilní odhadování? To a mnohem více se dozvíte v tomto blogovém příspěvku.
Co je Fibonacciho posloupnost?
Fibonacciho posloupnost je řada čísel, kde každé číslo je součtem předchozích čísel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 atd. Italský matematik Leonardo Bonacci představil tento koncept ve své knize „Liber Abaci“ ve středověku.
Dnes má tato řada mnoho aplikací v akademické i praktické oblasti.
V agilním prostředí se Fibonacciho posloupnost používá k odhadu velikosti úkolů a uživatelských příběhů ve sprintech. „Velikost“ měří, jak složitý úkol bude podle očekávání, jaká je míra nejistoty a kolik práce bude zapotřebí.
Modifikovaná Fibonacciho posloupnost je variantou standardní Fibonacciho posloupnosti, kde každý člen je generován pomocí jiného vzorce nebo dodatečných pravidel ve srovnání s klasickým součtem dvou předchozích členů.
Jedním z příkladů je Tribonacciho posloupnost. Zde je každý člen součtem tří předchozích členů namísto dvou.
Například, pokud začneme s 0, 1 a 1, dalším členem je 2 (0 + 1 + 1), následuje 4 (1 + 1 + 2), pak 7 (1 + 2 + 4) a tak dále.
Co je Fibonacciho agilní odhad?
V agilním prostředí je odhadování úkolů nezbytné pro udržení týmu na správné cestě. Nejde však jen o odhadování, jak dlouho něco potrvá. Jde o porovnání jeho složitosti s ostatními úkoly v projektu.
Agilní odhad Fibonacciho používá Fibonacciho čísla k ohodnocení každého úkolu na základě jeho složitosti. Čím větší číslo, tím složitější úkol.
Například:
- 0 (žádná náročnost)
- 1 (Velmi malý, triviální)
- 2 (Malý, přímočarý)
- 3 (Střední náročnost, určitá složitost)
- 5 (Větší, složitější, ale stále zvládnutelné)
- 8 (Složité, může vyžadovat více zdrojů)
- 13 (Velmi složité nebo nejisté)
- 21 (Extrémně složité, možná rozdělitelné na menší úkoly)
Vzhledem k tomu, že každé Fibonacciho číslo je dále od následujícího, nabízí snadný způsob, jak „vidět“ složitost jednoho úkolu ve srovnání s jiným, na rozdíl od použití po sobě jdoucích čísel, jako je tomu v případě lineárního přístupu.
Koneckonců, pro většinu z nás je snazší říci „Tento úkol je zhruba třikrát těžší než ten druhý“ než určit přesný počet hodin, které na něj budeme potřebovat.
V tomto kontextu se „složitost“ vztahuje k technické obtížnosti a faktorům, jako jsou neznámé, potenciální rizika a závislosti, které mohou ovlivnit provedení úkolu.
Bod příběhu je měrná jednotka, která odhaduje celkovou náročnost dokončení uživatelského příběhu v produktovém backlogu nebo jakémkoli předem naplánovaném pracovním postupu.
Proč používat Fibonacciho posloupnost v agilním odhadování?
Podívejme se na to na příkladu.
Řekněme, že váš tým pracuje na velkém úkolu, jako je vylepšení uživatelského rozhraní vaší aplikace tak, aby byla kompatibilní s další verzí iPadu. Když odhadujete body podle Fibonacciho posloupnosti na stupnici od 1 do 50, je snazší si představit složitost každého úkolu.
Tento proces může být složitý, když jsou odhady velmi podobné – například velikosti triček. Při porovnání velikosti 2 a velikosti 4 není vždy jasné, která z nich lépe padne.
Předpokládejme, že úkol je středně obtížný. Při použití stupnice po sobě jdoucích čísel by někteří mohli úkol ohodnotit 33 body, zatímco jiní by zvolili 35 nebo 36 bodů. Fibonacciho posloupnost však možnosti zužuje na 21 nebo 55 bodů.
Ačkoli tento přístup může vést k méně přesným odhadům, nevadí – cílem je získat rozumné pochopení pracovní zátěže sprintu.
Zvažte tyto úkoly: výzkum uživatelů, tvorba wireframů, návrh uživatelského rozhraní, vývoj a testování kvality.
Body můžete přidělovat například takto:
- Výzkum uživatelů: 3 (střední náročnost s variabilitou)
- Wireframing: 5 (náročné, ale po průzkumu jednoduché)
- Návrh uživatelského rozhraní: 8 (vyžaduje kreativitu a soulad týmu)
- Vývoj: 13 (složitý s mnoha pohyblivými částmi)
- Testování QA: 8 (složité, ale zvládnutelné)
Body umožňují vašemu týmu porovnávat úkoly bez nutnosti přesného odhadování času, což pomáhá identifikovat výzvy projektu.
Fibonacciho posloupnost přesouvá důraz z času na složitost, čímž vytváří větší mezery mezi čísly, které brání příliš přesným odhadům u větších úkolů a podporují realističtější plánování.
Nejlepší na tom je, že můžete snadno vylepšit agilní odhady ve svých projektech pomocí komplexního nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp. Nabízí širokou škálu funkcí a možností potřebných k efektivní organizaci, odhadování a sledování vašich sprintů.
Software pro agilní řízení projektů ClickUp
S pomocí softwaru ClickUp Agile Project Management Software můžete vytvářet a konceptualizovat své body pomocí přizpůsobitelných zobrazení úkolů. Díky agilním dashboardům, sprintovým reportům, automatizaci bez kódování a integraci více nástrojů zajišťuje ClickUp plynulé pracovní postupy pro Scrum, Kanban a další.
Díky mnoha šablonám a vestavěným funkcím umožňuje ClickUp vašemu týmu:
- Zrychlete plánování a dokumentaci pomocí ClickUp Brain
- Získejte podrobné informace o pokroku a kapacitě týmu díky automatizovaným dashboardům.
- Hodnoťte a upřednostňujte backlog pomocí vlastních polí a vzorců.
- Strukturovejte sprinty a spravujte milníky pomocí přizpůsobitelných Ganttových diagramů.
- Koordinujte závislosti týmů pomocí virtuálních tabulek
Zobrazení tabule ClickUp
K uspořádání a kategorizaci úkolů pomocí odhadů založených na Fibonacciho posloupnosti můžete použít zobrazení seznamu nebo tabule ClickUp. Váš tým tak získá jasnou představu o rozložení pracovní zátěže a zabráníte přetížení týmů přílišným množstvím složitých úkolů.
Nastavte limity rozpracovaných úkolů, abyste mohli kontrolovat počet úkolů v každé fázi a zajistit, že body odpovídají dostupnosti týmu.
Odhady času ClickUp
Zvažte použití funkce Time Estimates (Odhady času) aplikace ClickUp, abyste mohli lépe sledovat a upravovat čas strávený během sprintu.
Eliminuje dohady tím, že rozděluje odhady času mezi členy týmu na úkoly a podúkoly. Můžete snadno porovnat skutečný čas s vašimi předpověďmi, abyste zlepšili prognózy pro budoucí projekty a zajistili, že vždy splníte cíle.
Sada agilních nástrojů ClickUp pomáhá nejen s produktovými briefy, sprinty, roadmapami a řešením chyb, ale také poskytuje podrobné zdroje o tom, jak je efektivně využívat ve vašich agilních pracovních postupech.
Proč jsou body podle Fibonacciho posloupnosti lepší než hodiny?
Bez ohledu na to, na jakém projektu pracujete, je nesmírně obtížné přesně určit, kolik hodin bude úkol trvat. Čím jsou požadavky nejednoznačnější, tím obtížnější je vypočítat vše, co je k dokončení úkolu potřeba.
Výhody používání Fibonacciho bodů oproti hodinám můžeme shrnout takto:
1. Umožňuje nejistotu
Větší úkoly často s sebou nesou větší nejistotu, což ztěžuje předpověď přesného počtu hodin, které budou vyžadovat.
Fibonacciho posloupnost, sestávající z exponenciálně rostoucích čísel, odráží rostoucí složitost větších úkolů. To umožňuje lepší odhad složitosti z hlediska rizik a neznámých faktorů, než je pouhý čas, který je obtížné přesně předpovědět.
2. Podporuje odhad relativní velikosti
Body se zaměřují na vzájemné porovnávání úkolů. Díky Fibonacciho posloupnosti se váš tým nemusí zabývat přesnými odhady času a může úkoly jednoduše kategorizovat jako „dvakrát tak obtížné“ nebo „polovina tak obtížné“ ve srovnání s ostatními. Cílem je jako vždy dokončit úkol.
3. Zabraňuje falešné přesnosti
Při používání hodin existuje tendence přeceňovat přesnost, zejména u dlouhodobých úkolů. Fibonacciho body nabízejí přirozenou rezervu, protože čísla se s rostoucí velikostí úkolů stávají méně detailními.
Například úkol s osmi body je považován za větší a rizikovější než úkol s 5 body, aniž by se očekávalo, že bude přesně 1,6krát obtížnější. Tato neurčitost omezuje příliš optimistické plánování.
4. Pomáhá sledovat rychlost
Rychlost je jednou z nejdůležitějších agilních metrik. Měří, kolik práce může váš tým dokončit ve sprintu.
Místo toho, abyste se příliš soustředili na strávené hodiny (které často nezahrnují činnosti nesouvisející s vývojem), můžete sledovat pokrok v jednotlivých sprintech na základě bodů.
Fibonacciho body nabízejí konzistentní metriku, která odráží složitost práce, nikoli pouze čas, který jí bylo věnováno.
5. Podporuje stanovení priorit a plánování
S Fibonacciho posloupností je mnohem snazší identifikovat složité nebo vysoce rizikové úkoly ve vašich agilních epopejích a rozdělit je na menší části před jejich potvrzením. To pomáhá při úpravách backlogu, které zahrnují zdokonalování a stanovení priorit úkolů, aby se tým mohl soustředit na nejcennější práci. Pomáhá také při plánování sprintů, protože týmy mohou realisticky posoudit své pracovní zatížení a zavázat se k dosažitelným úkolům, přičemž minimalizují riziko nadměrného závazku.
Použití Fibonacciho bodů
Jak provádět agilní odhad pomocí Fibonacciho stupnice
Nejjednodušší způsob, jak použít Fibonacciho stupnici pro agilní plánování sprintů, je prostřednictvím „plánovacího pokeru“. V této technice váš tým hlasuje o tom, kolik bodů má příběh hodnotu na základě náročnosti, rizika a složitosti během plánování sprintu.
Po hlasování může tým brainstormovat a spolupracovat na různých odhadech, aby dosáhl shody, což lze usnadnit pomocí ClickUp Whiteboards.
K vytvoření matice odhadu bodů příběhu můžete použít nekonečné plátno. To vašemu týmu umožní odhalit své virtuální „karty“ přidáním lepících poznámek s odhadovanými body. Mohou také přidávat komentáře, klást otázky a poskytovat podrobnosti, které odůvodňují jejich odhady na plátně.
Tento přístup založený na spolupráci podporuje soulad v týmu, otevřenou diskusi a společné porozumění každému úkolu.
💡Ve zkratce: Takto vypadá agilní odhad pomocí Fibonacciho stupnice:
- Připravte balíček karet s Fibonacciho čísly pro každého člena týmu – jeden balíček pro každého člena odhadovacího týmu.
- Nechte produktového vlastníka popsat uživatelský příběh.
- Vyhraďte si čas na týmovou diskusi o rizicích nebo předpokladech – ideálně byste měli použít agilní sledování času, aby tyto diskuse byly cílené a efektivní.
- Každý člen týmu si vybere kartu jako svůj odhad pro příběh a položí ji lícem dolů na stůl.
- Odhalte karty současně – pokud všichni vyberou stejné číslo, přejděte k dalšímu příběhu, a pokud někdo vybral výrazně vyšší nebo nižší číslo, dejte mu čas, aby vysvětlil své důvody.
- Poté nechte všechny účastníky znovu vybrat kartu s číslem na základě nových pohledů získaných během diskuse.
- Jakmile dosáhnete konsensu, přejděte k dalšímu bodu.
Tipy pro efektivní odhadování
Zde je několik osvědčených postupů, díky nimž vaše odhady vždy přinesou požadované výsledky:
1. Objasněte očekávání úkolu nebo příběhu
Ujistěte se, že váš tým rozumí požadavkům uživatelských příběhů. Namísto odhadování absolutního času (což je obtížné a může vést k nesrovnalostem) odhadujte uživatelské příběhy a úkoly podle jejich relativní velikosti ve srovnání s jinými příběhy nebo úkoly.
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k generování a získávání poznatků o konzistentních uživatelských příbězích s jasnými a jednoduchými pokyny, které urychlují proces odhadování.
2. Rozdělte velké úkoly na menší části, abyste je mohli lépe spravovat
Rozdělte velké úkoly nebo příběhy na zvládnutelné části a při odhadování využijte relevantní data z minulých úkolů nebo příběhů.
3. Zapojte celý tým do procesu odhadování
Zapojte svůj tým do odhadování bodů a úkolů, abyste se ujistili, že jste nepřehlédli žádné složitosti nebo aspekty. Nechte každého člena týmu, aby předložil svůj nezávislý odhad, abyste se vyhnuli riziku „skupinového myšlení“.
Použijte ClickUp Docs, abyste zajistili, že všechny důležité podrobnosti budou zaznamenány a během diskusí přístupné všem. Umožněte členům týmu přispívat současně, čímž odhad bude dynamický a interaktivní.
4. Stanovte časové limity pro efektivní odhady
K odhadu každého úkolu nebo příběhu použijte časovač, aby to netrvalo příliš dlouho. Pamatujte, že cílem odhadu je, aby všichni měli stejnou představu o tom, co mohou očekávat. Nepřikládejte přílišnou důležitost přesným číslům.
Pokud chcete usnadnit kolektivní odhad bodů příběhu vaším agilním týmem, bude vám k tomu užitečná šablona ClickUp Backlogs and Sprints. Obsahuje předem připravené seznamy sprintů s vlastními poli pro zadávání podrobností pro porovnání bodů příběhu na základě různých kritérií.
S touto šablonou můžete:
- Udržujte soudržný produktový backlog, abyste mohli vytvářet nové sprintové backlogy.
- Sledujte a spravujte sprinty a zároveň udržujte jasné a konzistentní priority.
- Zůstaňte v kontaktu se svými vývojáři, designéry a dalšími zúčastněnými stranami ohledně překážek a pokroku projektu.
5. Neustále vylepšujte a přehodnocujte odhady
Zkontrolujte své odhady a upravte je, pokud se objeví nové informace nebo se změní vaše požadavky. Po dokončení projektu si poznamenejte všechny chyby ve svých odhadech, abyste mohli zlepšit přesnost v budoucích odhadech.
ClickUp nabízí širokou škálu agilních šablon, z nichž každá je přizpůsobena typickým pracovním postupům používaným v agilní metodice. Tyto šablony jsou navrženy tak, aby odpovídaly klíčovým agilním postupům, jako je plánování sprintů, úprava backlogu a denní stand-upy.
Pomocí těchto šablon můžete efektivněji nastartovat své agilní projekty a zajistit, aby byly do procesu začleněny osvědčené postupy.
Například šablona ClickUp Agile Story Template zjednodušuje vytváření a správu uživatelských příběhů, takže se můžete soustředit na to, co je důležité, místo abyste se zabývali administrativními úkoly.
Pomáhá vám zachytit požadavky na funkci v agilním projektu. Můžete:
- Brainstormujte nápady na funkce, včetně funkčnosti, designu a obsahu.
- Rozdělte funkci na menší úkoly pro lepší organizaci.
- Napište komplexní příběh, včetně cílů, předpokladů a omezení.
- Zkontrolujte správnost příběhu, proveďte úpravy a slaďte se s týmem.
Na druhou stranu je šablona ClickUp Agile Project Management Template ideální pro týmy, které se nezabývají vývojem softwaru, ale chtějí zavést agilní metodiky, jako jsou Kanban nebo Scrum.
Integrovaná funkce Form zjednodušuje směrování požadavků přímo do backlogu, což usnadňuje stanovení priorit.
Váš tým pak může úkoly efektivně provádět pomocí zobrazení Tabule nebo Sprinty. Agilní ceremonie, jako jsou retrospektivy, lze také hladce provádět, což podporuje neustálé zlepšování v průběhu celého projektového cyklu.
Výhody použití Fibonacciho stupnice při agilním odhadování
Fibonacciho stupnice patří mezi nejužitečnější agilní techniky odhadování, které týmům pomáhají rozlišovat mezi snadnými a složitými úkoly, a tak činit chytrá rozhodnutí o tom, kolik času každý z nich zabere. Mezi výhody používání Fibonacciho stupnice patří:
1. Stanovení definitivní stupnice
Fibonacciho posloupnost nabízí spolehlivý způsob, jak porovnat agilní body a zjistit, jak složitý může být konkrétní úkol. Například bod s hodnotou 3 je snadno splnitelný, zatímco bod s hodnotou 21 by trval mnohem déle.
2. Podpora spolupráce
Vývojáři mají při používání hodin tendenci provádět odhady izolovaně, což vede k nesouladu a skrytým rizikům.
Členové týmu kombinují své odborné znalosti a zkušenosti, aby mohli provést vhodné odhady pro každý bod, a tím vytvořit přesnější časové rámce.
Například potřebujete vstupy od svých týmů UX, designu, vývoje a obsahu, abyste mohli vypočítat čas potřebný k dokončení nové vstupní stránky.
Například ClickUp Chat View poskytuje agilním týmům plynulý způsob spolupráce během odhadování. Ať už v reálném čase nebo asynchronně, pomůže objasnit předpoklady a usnadní komunikaci, čímž zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
Můžete využít funkci ClickUp Assign Comments (Přiřadit komentáře), abyste mohli klást svému týmu otázky a žádat o vysvětlení úkolů, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji. Vzhledem k tomu, že všechny komentáře jsou na platformě přehledně uspořádány, můžete všechny diskuse před a po sprintech uchovávat na jednom místě.
Pokud potřebujete někoho z týmu konkrétně požádat o následné kroky nebo aktualizaci, můžete použít @zmínky k nasměrování konkrétních komentářů k osobám v úkolu nebo z vaší doručené pošty, aby byly o tom informovány.
3. Zvýšení přesnosti plánování projektů
Fibonacciho stupnice umožňuje realistické posouzení náročnosti každého sprintového úkolu, což usnadňuje lepší plánování agilní kapacity.
Zlepšete agilní plánování a realizaci pro svůj tým
I když se dá očekávat určitá nejistota nebo překážky, odhadnutí času potřebného k dokončení úkolů je klíčové pro dokončení projektů v termínu.
S Fibonacciho posloupností je to mnohem snazší.
Použití exponenciálních čísel usnadňuje všem pochopit, kolik úsilí bude každý úkol vyžadovat, a tedy i to, jak by měli plánovat své sprinty. Získáte také výhodu týmu, ve kterém se všichni cítí zapojeni a mají prostor pro komunikaci – to je vždy výhra.
S ClickUpem můžete posunout projektové řízení na další úroveň.
Díky intuitivní platformě můžete snadno spravovat Fibonacciho body a organizovat pracovní postupy, což zjednodušuje plánování sprintů a posiluje spolupráci v týmu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a uvidíte ten rozdíl!