Proč je procesní těžba důležitá + 5 nejlepších nástrojů

Představte si, že vedete tým v rostoucí společnosti zabývající se přímým prodejem spotřebitelům. Najednou si začnete všímat úzkých míst ve vaší výrobní lince. Objednávky se hromadí, termíny se protahují a vy potřebujete pomoc s identifikací míst, kde dochází k neefektivitě.
Právě zde se procesní těžba stává nezbytnou. Pomáhá vám vizualizovat každý krok ve vašem pracovním toku, odhalit skryté neefektivnosti a najít nejlepší cestu vpřed.
Podle výzkumu více než 40 % vedoucích pracovníků uvedlo, že procesní těžba jim pomohla snížit náklady.
Ať už spravujete dodavatelský řetězec nebo zefektivňujete obchodní procesy, procesní těžba nabízí datové poznatky, které vám pomohou pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Tento článek vysvětluje, proč je procesní těžba důležitá, a představuje nejlepší nástroje, které posunou vaše operace na vyšší úroveň. Pojďme na to. 🚀
Co je procesní těžba?
Procesní těžba je soubor technik, které využívají datovou vědu k analýze toku obchodních procesů. Zahrnuje extrakci skutečných dat z protokolů událostí v informačních systémech, aby bylo možné vizuálně znázornit, jak procesy fungují v reálném životě.
Tato technologie překlenuje propast mezi tradičními metodami analýzy procesů a poznatky založenými na datech a nabízí přesnější a praktičtější pohled na obchodní operace.
Procesní těžba vs. datová těžba vs. řízení obchodních procesů
Pojďme si vysvětlit rozdíl mezi procesním miningem, datovým miningem a řízením podnikových procesů (BPM) – jsou si podobné, ale nejsou zcela stejné.
V této tabulce jsou porovnány jejich klíčové aspekty, aby byly zdůrazněny rozdíly a lépe pochopeno, jak se vzájemně doplňují.
|Aspect
|Těžba procesů
|Těžba dat
|Řízení podnikových procesů (BPM)
|Definice
|Analyzuje obchodní procesy pomocí systémových protokolů událostí, aby objevil, monitoroval a vylepšil reálné procesy.
|Analyzuje velké datové soubory za účelem odhalení vzorců a vztahů v datech.
|Obor, který zahrnuje modelování, správu a optimalizaci obchodních procesů.
|Zaměření
|Zaměřuje se na samotné procesy a jejich průběh napříč systémy.
|Zaměřuje se na data a odhalování poznatků nebo vzorců.
|Zaměřuje se na navrhování a zlepšování pracovních postupů a procesů.
|Primární použití
|Identifikace neefektivnosti, úzkých míst a příležitostí ke zlepšení pracovních postupů
|Extrahování významných vzorců, trendů a vztahů z velkých datových sad
|Strukturalizace, automatizace a optimalizace procesů pro vyšší efektivitu a výkonnost
|Použité techniky
|Algoritmy pro objevování procesů, kontrolu shody a vylepšování
|Statistická analýza, strojové učení a rozpoznávání vzorů
|Modelování procesů, automatizace a techniky neustálého zlepšování (např. Six Sigma, Lean)
|Výsledek
|Zvýšená transparentnost fungování procesů a oblastí, kde lze provést zlepšení
|Hlubší porozumění datovým vzorcům pro podporu rozhodování
|Zvýšená efektivita procesů, snížení nákladů a soulad s obchodními cíli
Kombinace procesního dolování s dolováním dat a BPM vám poskytne sadu nástrojů pro pochopení a zlepšení vašich operací. Dále vám pomůže vyhnout se běžným úskalím, aby operace mohly probíhat hladce.
Typy procesního dolování
Procesní těžba není univerzálním řešením – existuje v různých variantách, z nichž každá je navržena tak, aby řešila konkrétní výzvy ve vašich operacích.
1. Objevování
Objevování je výchozím bodem. Zde na základě aktuálních dat zmapujete, jak vaše procesy fungují. Odhalíte skryté překážky, zpoždění a neefektivnosti, což vám pomůže vytvořit jasnější obraz o aktuálním pracovním toku.
Například během fáze objevování můžete odhalit neočekávané zpoždění v procesu vyřizování objednávek.
2. Shoda
Dodržování zavedených postupů v přísně regulovaných odvětvích, jako jsou finanční služby, není jen dobrý nápad – je to povinnost. Procesní těžba shody využívá technologie k zajištění toho, aby vaše obchodní procesy dodržovaly předepsané kroky nebo předpisy.
Odchylky mohou signalizovat potenciální rizika v oblasti dodržování předpisů, což organizaci pomáhá vyhnout se vysokým pokutám.
Podle studie společnosti PwC dokázaly organizace využívající technologie ve svých procesech snížit náklady na audit až o 30 %.
3. Vylepšení
Vylepšení využívá váš stávající procesní model a doplňuje jej o reálná data za účelem optimalizace. Pomáhá doladit pracovní postupy tak, aby odpovídaly tomu, jak by věci měly probíhat, což vede k vyšší efektivitě a menším prostojům.
Příkladem může být zdokonalení vaší výrobní linky za účelem snížení odpadu na základě skutečných provozních údajů.
4. Analýza variant
Tento typ porovnává různé verze stejného procesu. Je ideální pro organizace s více týmy nebo pobočkami, protože umožňuje zjistit, který přístup funguje nejlépe, a podle toho jej standardizovat.
5. Prediktivní procesní těžba
Prediktivní těžba vám pomáhá předvídat a předcházet budoucím problémům prostřednictvím analýzy aktuálních datových trendů. Upozorní vás na potenciální zpoždění nebo narušení, což vám umožní provést proaktivní úpravy.
Například může na základě historických vzorců předpovídat potenciální narušení dodavatelského řetězce.
Proč je procesní těžba důležitá?
Procesní těžba vám pomůže prohledat obrovské množství dat a odhalit neefektivnosti, promarněné příležitosti a oblasti, které je třeba zlepšit.
Proč je to tak důležité:
- Odhalení skrytých překážek: Máte někdy pocit, že vaše obchodní procesy uvízly na mrtvém bodě? Procesní těžba identifikuje místa, kde dochází ke zpožděním, a pomáhá zkrátit dobu trvání procesů. Studie společnosti Deloitte zjistila, že společnosti, které začaly využívat procesní těžbu, zaznamenaly 25% snížení narušení dodavatelského řetězce.
- Zajištění souladu s předpisy: V odvětvích, kde je dodržování předpisů klíčové, zajišťuje procesní těžba, že každý krok vašeho procesu je v souladu s pravidly, čímž vám ušetří nákladné pokuty a sníží náklady na audity.
- Podpora neustálého zlepšování: Procesní těžba nejen odhaluje problémy, ale také vám pomáhá je řešit.
- Zlepšení rozhodování: Díky poskytování datově podloženého přehledu o výkonu procesů v reálném čase umožňuje procesní mining rozhodovacím orgánům činit informovaná a včasná rozhodnutí, která mají pozitivní dopad na obchodní výsledky.
- Snížení provozních nákladů: Organizace využívající procesní těžbu mohou snížit náklady a zvýšit ziskovost.
- Upřednostňujte automatizaci: Identifikujte a upřednostňujte automatizační iniciativy, které zefektivní provoz a zvýší produktivitu. Software pro návrh procesů může pomoci při vytváření optimalizovaných pracovních postupů a efektivní integraci automatizačních řešení.
Jak funguje procesní těžba?
Procesní těžba zahrnuje prohledávání dat za účelem nalezení skrytých informací o fungování vašich obchodních procesů. Takto to celé funguje:
Krok 1: Shromažďování údajů o událostech
Prvním krokem je shromáždění protokolů událostí z vašich informačních systémů. Tyto protokoly sledují každý krok v procesu, od okamžiku zadání objednávky až po její doručení. Tato data zahrnují časová razítka, aktivity a zdroje zapojené do procesu.
Krok 2: Vytvoření mapy procesů
Jakmile získáte data, nástroje pro procesní těžbu je analyzují a vytvoří vizuální mapu procesů. Tato mapa vám přesně ukáže, jak vaše procesy probíhají, a zvýrazní každý krok a rozhodovací bod.
Krok 3: Analýza efektivity
S procesní mapou v ruce můžete začít identifikovat, kde dochází k pokroku a kde se vyskytují problémy.
Analýza efektivity vám umožní prozkoumat vaše data, abyste mohli zkontrolovat:
- Existují nějaké překážky nebo smyčky, které tam nemají co dělat?
- Trvají některé kroky déle, než by měly?
Procesní těžba vám pomůže odhalit tyto neefektivnosti, abyste mohli provést zlepšení na základě dat.
Krok 4: Kontrola shody
Procesní těžba nakonec kontroluje, zda vaše procesy sledují zamýšlenou cestu (kontrola shody). Porovnává skutečný tok činností s ideálním modelem a označuje případné odchylky.
To je zásadní pro odvětví s přísnými předpisy, protože zajišťuje dodržování předpisů a snižuje rizika.
Kdy použít procesní těžbu
Procesní těžbu využijte, když čelíte výzvám v porozumění a zlepšování svých provozních pracovních postupů. Zde je několik scénářů, které vám pomohou lépe tomu porozumět:
Optimalizace prodejního procesu
Pokud váš prodejní tým nedosahuje cílů, procesní těžba může identifikovat, kde dochází ke ztrátám potenciálních zákazníků. Zvýrazňuje poklesy zájmu a fáze s vysokou ztrátou potenciálních zákazníků, což vám umožní vylepšit vaše procesy a zlepšit strategie.
Například prodejní tým společnosti Deutsche Telekom optimalizoval pomocí procesního dolování svůj proces od nákupu po platbu, čímž ušetřil přes 66 milionů eur díky snížení duplicitních plateb a minimalizaci ztrát z hotovostních slev.
Efektivita finančních transakcí
Ve finančnictví může procesní těžba odhalit zpoždění v transakčních procesech. Díky identifikaci úzkých míst pomáhá zefektivnit schvalování plateb a fakturaci.
Společnost Kraft Heinz využila procesní těžbu k snížení počtu opožděných plateb o 30 % a ke zlepšení cash flow.
Zlepšení procesů ve zdravotnictví
Ve zdravotnictví může procesní těžba odhalit neefektivnosti v péči o pacienty. Analýzou údajů o toku pacientů zajišťuje, že každý krok – od přijetí přes diagnostiku až po léčbu – je optimalizován z hlediska rychlosti a kvality péče. Tento datově orientovaný přístup umožňuje poskytovatelům zdravotní péče poskytovat péči o pacienty efektivněji a zajistit, aby nedocházelo k blokování jejich cash flow.
Společnost Sysmex, působící v oblasti zdravotnictví, využila procesní těžbu k vymáhání 3,4 milionu dolarů v prodlení s platbami během pouhých 30 dnů, čímž zvýšila svůj cash flow o 10 milionů dolarů. Zároveň snížila míru opožděných plateb z 61 % na 44 %.
Nyní se podívejme na nástroje, které vaší organizaci usnadní procesní těžbu.
Nejlepší nástroje pro procesní těžbu
Ohromný potenciál automatizace zdůrazňuje potřebu efektivního softwaru pro řízení obchodních procesů, který dokáže zefektivnit provoz a odhalit neefektivnosti.
Pojďme se podrobněji podívat na 5 nejlepších nástrojů pro procesní těžbu, které mohou organizacím pomoci dosáhnout této transformace.
1. UiPath
UiPath vyniká v oblasti procesního dolování díky pokročilým analytickým a automatizačním funkcím. Podrobně mapuje procesy, pomáhá podnikům identifikovat neefektivnosti a automatizovat opakující se úkoly. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní UiPath usnadňuje vizualizaci a vylepšování pracovních postupů, což vede k významnému zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce UiPath
- Analyzujte digitální stopu procesů v systémech jako SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle a vlastních platformách.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pomocí dashboardů, které sledují procesy, jako jsou nákup a platby, objednávky a platby a správa incidentů.
- Zlepšete výkonnost dodavatelů snížením počtu nákupů, které nejsou v souladu s předpisy, zkrácením cyklu nákupních objednávek a omezením duplicitních plateb.
- Využijte Automation Cloud™ pro přístup k celé platformě UiPath, která zajišťuje rychlé aktualizace, škálovatelnost a flexibilitu.
Omezení UiPath
- Může být nákladné pro menší podniky.
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení.
- Možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání s jinými nástroji omezené.
Ceny UiPath
- Zdarma: Omezená funkčnost
- Pro: Od 420 $/měsíc
2. Automation Anywhere
Automation Anywhere kombinuje procesní těžbu s inteligentní automatizací a poskytuje hluboký vhled do provozních neefektivit. Využijte pokročilé počítačové vidění a umělou inteligenci k zachycení složitých uživatelských detailů v jakékoli aplikaci, včetně VDI a mainframe Windows.
Tato technologie vám umožňuje vizualizovat vaše obchodní procesy na detailní úrovni.
Nejlepší funkce Automation Anywhere
- Nasazení během několika minut bez narušení pracovních postupů zaměstnanců. Rychlé mapování procesů a variant pro optimalizaci nebo robotickou automatizaci procesů.
- Vytvořte si přesný a objektivní přehled o obchodních procesech v celé společnosti, abyste mohli identifikovat neefektivnosti, odhalit optimální procesní cesty a zkrátit časové lhůty automatizace.
- Rozšiřte transformaci v celé organizaci pomocí cloudové architektury, která shromažďuje a zpracovává velká data současně na všech počítačích a u všech uživatelů a zajišťuje kontrolu ochrany soukromí.
- Získejte jasný a bezpečný přehled o tom, kde upřednostnit automatizaci procesů pomocí umělé inteligence a cloudového měřítka, abyste získali poznatky založené na datech.
- Identifikujte své příležitosti k optimalizaci a automatizaci procesů s nejvyšší návratností investic pomocí Process Discovery.
Omezení Automation Anywhere
- Složitost nástrojů může být pro nové uživatele příliš velká.
- Vysoké náklady na plně vybavené plány
- Implementace a nastavení mohou být časově náročné.
Ceny Automation Anywhere
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Pro: Od 9 000 USD/rok
3. Celonis
Celonis poskytuje dynamickou digitální vizualizaci vašich end-to-end obchodních procesů v reálném čase prostřednictvím procesního dolování. Jejich platforma je systémově nezávislá a nestranná a nabízí jasný přehled o tom, jak fungují vaše operace.
Technologie procesního dolování společnosti Celonis vám pomáhá analyzovat, optimalizovat a monitorovat procesy, což vašim týmům umožňuje odhalit skrytou hodnotu.
Nejlepší funkce Celonis
- Ověřujte a vizualizujte procesní toky vytvořené na základě vašeho grafu procesní inteligence.
- Vylepšete analýzu pomocí přizpůsobených balíčků a grafů, které můžete přidat do dashboardů pomocí drag-and-drop rozhraní Celonis Studio.
- Spolupracujte na analýze procesů a sdílejte poznatky se svým týmem pouhými několika kliknutími pomocí Business Miner.
- Proměňte požadavky v přirozeném jazyce v procesní poznatky pomocí Process Copilot, nástroje umělé inteligence založeného na procesních znalostech společnosti Celonis a velkých jazykových modelech (LLM).
Omezení Celonis
- Může být nákladné, zejména pro malé podniky.
- Nadměrná závislost na kvalitě dat v důsledku pokročilé role automatizace
- Složitost přizpůsobení a pokročilé funkce
Ceny Celonis
- Zdarma: Omezená funkčnost
- Pro: Od 90 000 USD za tříletou smlouvu
4. Software AG ARIS
ARIS zvyšuje vaši výkonnost a pomáhá vám vyniknout ve vašem oboru. Jedná se o komplexní sadu nástrojů pro správu a těžbu procesů.
Poskytuje hluboký vhled do vašich každodenních operací, pomáhá nastavit správné procesy a zajišťuje přesnou kontrolu nad vaším podnikáním.
ARIS jde nad rámec základní analýzy a poskytuje pokročilé procesní informace prostřednictvím jednotné sady nástrojů. Díky technologii GenAI spravuje ARIS celý životní cyklus procesů a nabízí řešení pro analýzu obchodních procesů, automatizaci, rizika a dodržování předpisů a procesní těžbu.
Nejlepší funkce Software AG ARIS
- Hladce se integruje do vašich stávajících systémů, čímž eliminuje izolované systémy a zvyšuje celkovou efektivitu.
- Slučuje obchodní analýzu, procesní těžbu, rizika a dodržování předpisů do jedné sady, podporuje spolupráci a snižuje počet chyb.
- Kombinuje a rozšiřuje čtyři hlavní produktové oblasti sady ARIS Suite podle vašich potřeb a úrovně vyspělosti.
Omezení softwaru ARIS od společnosti Software AG
- Vysoké náklady, zejména pro menší podniky
- Abychom drželi krok s aktualizacemi a novými funkcemi, může být nutné průběžné školení a přizpůsobování.
Ceny Software AG ARIS
- Zdarma: Základní plán na 3 měsíce
- Pro: Od 125 € za měsíc na uživatele
5. IBM Process Mining
IBM Process Mining umožňuje podnikům přijímat rychlejší rozhodnutí založená na datech za účelem zlepšení procesů. Process Mining je jedním z 25 produktů IBM, které získaly ocenění Top Rated Distinction od TrustRadius.
Získáte přístup k fakticky podloženému procesnímu modelu s poznatky od zainteresovaných stran a datovými zdroji, které odhalují, jak vaše firma funguje. Příležitosti k automatizaci jsou identifikovány pomocí nástroje pro procesní těžbu, který pomáhá stanovit priority podle dopadu a očekávané návratnosti investic.
Nejlepší funkce IBM Process Mining
- Dosáhněte transparentnosti procesů analýzou dat z ERP a CRM systémů, identifikací neefektivit a stanovením priorit automatizace na základě dopadu a návratnosti investic.
- Podporuje neustálé zlepšování pomocí nápravných opatření a RPA botů.
- Usnadňuje rychlou implementaci díky automatizovanému generování RPA botů.
Omezení IBM Process Mining
- Strmá křivka učení pro nové uživatele
- Integrace dat z více systémů může být náročná a může vyžadovat značné úsilí.
Ceny IBM Process Mining
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Platforma (SaaS): Od 3 200 USD/měsíc
- Platforma (lokální): Od 2 885 USD/měsíc
Zefektivněte správu procesů pomocí ClickUp
Procesní těžba nabízí jasný přehled o vašich pracovních postupech. K efektivnímu řízení a zlepšování těchto procesů však potřebujete více než jen data – potřebujete robustní nástroj pro řízení projektů.
ClickUp je univerzální nástroj pro správu projektů, který může zlepšit vaše úsilí v oblasti procesního dolování. Jeho knihovna šablon vám pomůže zefektivnit vaše úsilí v oblasti procesního dolování. Podívejme se společně na jednu z nich.
Šablona pro mapování procesů ClickUp
Například můžete použít šablonu ClickUp Process Mapping Template k vizualizaci a zlepšení svých procesů. Pomocí intuitivního rozhraní šablony typu drag-and-drop můžete vytvářet podrobné mapy procesů, vizualizovat jednotlivé kroky svých pracovních postupů, identifikovat potenciální úzká místa a mnoho dalšího.
Tento šablona vám pomůže zlepšit vaše procesy řízení:
- Centralizovaná dokumentace procesů: Uspořádejte všechny své procesní mapy, pracovní toky a související dokumentaci na jednom centrálním místě pomocí ClickUp Docs. Díky tomu můžete snadno a efektivně přistupovat k informacím o procesech, aktualizovat je a spravovat.
- Spolupráce a zpětná vazba: Vylepšete spolupráci týmu pomocí sdílených prostorů ClickUp. Členové týmu mohou zanechávat komentáře, poskytovat zpětnou vazbu a spolupracovat v reálném čase, což zajišťuje, že všichni jsou informováni o vylepšeních procesů a pracují v souladu s nimi.
- Integrace s řízením projektů: Hladce integrujte procesní mapy s nástroji pro řízení projektů ClickUp. Sledujte úkoly související s procesy, automatizujte pracovní toky a zajistěte efektivní implementaci vylepšení procesů.
- Reporting a analytika: Využijte ClickUp Dashboards k vytváření reportů a vizualizaci klíčových metrik procesů. Sledujte výkonnost procesů, zaznamenávejte zlepšení a přijímejte rozhodnutí na základě dat, abyste zvýšili efektivitu a účinnost. Nejlepší na tom je, že šablonu můžete přizpůsobovat podle toho, jak se vaše procesy vyvíjejí. Ať už rozšiřujete provoz nebo vylepšujete stávající pracovní postupy, šablona ClickUp může růst spolu s vaší firmou a přizpůsobovat se měnícím se potřebám.
Omezení procesního dolování
Procesní těžba sice nabízí řadu výhod, ale není bez problémů. Pochopení těchto omezení je klíčové pro organizace, které je chtějí efektivně implementovat.
- Závislost na datech: Procesní těžba je do značné míry závislá na dostupnosti a kvalitě dat. Neúplná nebo nepřesná data mohou vést k zavádějícím závěrům. Abyste tomuto problému předešli, zajistěte spolehlivé postupy sběru dat a pravidelné hodnocení kvality dat.
- Složitost implementace: Identifikace a implementace příležitostí k automatizaci může být složitá a vyžaduje specializované dovednosti. Efektivní strategie řízení změn a školení mohou tento přechod usnadnit.
- Výzvy integrace: Integrace nástrojů pro těžbu procesů do stávajících systémů může být náročná a může vyžadovat značné úsilí. Použití víceúrovňových technik těžby a využití podpory integrace může tyto výzvy zmírnit.
Optimalizujte své obchodní procesy s ClickUp
Procesní těžba vám pomáhá najít a odstranit neefektivnosti ve vašich pracovních postupech a ukazuje, kde dochází ke zpomalení, abyste mohli zlepšit a zefektivnit svou práci.
ClickUp je váš nepostradatelný nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže tyto poznatky proměnit v činy. Umožňuje vám snadno vizualizovat a spravovat vaše procesy a pomáhá vám zavádět zlepšení bez nutnosti používat složitý software.
Zaregistrujte se nyní na ClickUp a zefektivněte správu procesů a zvýšení organizační efektivity.