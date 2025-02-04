10 nejlepších softwarových nástrojů pro návrh procesů v roce 2025

Neefektivní procesy jsou všudypřítomné, plýtvají časem vašich zaměstnanců, mají dopad na hospodářské výsledky společností a vedou k nespokojenosti zákazníků. Podniky zjistily, že pomocí softwaru pro návrh procesů je mnohem snazší tyto neefektivnosti odhalit a odstranit.
S nástroji pro návrh procesů můžete vytvářet, vizualizovat a optimalizovat procesy vaší organizace. Výsledkem bude vyšší spokojenost zákazníků a zaměstnanců a ochrana rozpočtů. Každý nástroj má však své klady a zápory, proto jsme vytvořili tohoto průvodce nejlepším softwarem pro návrh procesů v roce 2024.
Co je software pro návrh procesů?
Software pro návrh procesů pomáhá podnikovým uživatelům a týmům vytvořit vizuální paradigma, které usnadňuje vizualizaci a pochopení složitých procesů.
Kromě možnosti dokumentovat procesy a vytvářet procesní mapy dokáže tento software analyzovat data a poskytnout vám smysluplné informace o tom, kde může být proces neefektivní nebo kde může malá změna přinést měřitelné výhody.
Nejlepší software pro návrh procesů se integruje s dalšími nástroji, jako je vaše platforma pro řízení projektů, a poskytuje tak další funkce a optimalizaci procesů.
Co byste měli hledat v softwaru pro návrh procesů?
Ne všechny softwarové nástroje pro návrh procesů nabízejí stejné výhody. I mezi špičkovými produkty na trhu existuje řada funkcí a zaměření pro různé potřeby. Abyste z vybraného nástroje získali co nejlepší vylepšení obchodních procesů, zvažte tyto faktory:
- Snadný přístup: Ujistěte se, že řešení má známé a intuitivní rozhraní, které může každý používat k dokumentaci procesů a ke snížení tření v pracovních postupech.
- Flexibilita: Zkontrolujte, zda podporuje různé typy modelování různých procesů, jako jsou obchodní procesy, procesy zapojování uživatelů nebo softwarové procesy. Měl by být také dostatečně flexibilní, aby mohl prezentovat informace v různých formátech, například v podobě vývojových diagramů.
- Nákladová efektivita: Porovnejte náklady jednotlivých možností, abyste za své peníze získali maximální efektivitu a zlepšení procesů.
- Integrační možnosti: Vyberte software, který lze integrovat s jinými nástroji a systémy, které používáte k hladké správě procesů.
- Těžba procesů: Hledejte nástroje s funkcemi těžby procesů, které umožňují analyzovat a identifikovat oblasti pro vylepšení a optimalizaci procesů.
- Funkce pro spolupráci: Zajistěte, aby týmy a oddělení mohly efektivně komunikovat a sdílet znalosti, ať už prostřednictvím sdílení poznámek, anotací nebo vestavěné funkce komentářů.
- Export a sdílení: Ujistěte se, že můžete exportovat mapy procesů do běžných formátů, aby bylo sdílení informací se zainteresovanými stranami snazší.
10 nejlepších softwarů pro návrh procesů, které můžete použít
Abychom vám pomohli najít nejlepší software pro návrh procesů pro vaše konkrétní potřeby, sestavili jsme tento seznam některých z nejlepších možností na trhu.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů s působivým seznamem funkcí pro zvýšení produktivity. Tento nástroj vám umožňuje centralizovat práci napříč celým vaším technologickým stackem do jednoho výkonného pracovního prostoru.
Pro návrh procesů poskytují ClickUp Whiteboards a ClickUp Mind Maps všechny funkce, které potřebujete ke zlepšení svých pracovních postupů. Funkce pro spolupráci zajišťují zapojení všech, kteří se mají procesu účastnit.
ClickUp nabízí bezplatnou knihovnu šablon s více než 1 000 šablonami, včetně nástrojů pro modelování obchodních procesů. Například šablona Process Mapping Template poskytuje plán pro lepší pochopení vztahů mezi jednotlivými kroky vašich procesů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Poskytuje nástroje pro řízení pracovních postupů, které pomáhají udržovat organizaci mezifunkčních týmů.
- Integruje se se všemi vašimi oblíbenými pracovními aplikacemi a umožňuje plynulé řízení procesů.
- Pomáhá zlepšit tok procesů prostřednictvím závislostí úkolů
- Automatizuje opakující se úkoly v procesech, čímž eliminuje manuální práci.
- Umožňuje efektivní komunikaci mezi členy týmu pomocí nástrojů pro spolupráci.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastrašující, když se učí používat nové funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Lucidchart
Lucidchart je inteligentní nástroj pro tvorbu diagramů, který týmům umožňuje snadno vizualizovat a sdělovat složité myšlenky a procesy. Uživatelé mohou dokumentovat procesy a vytvářet modely obchodních procesů, což usnadňuje objasnění složitých konceptů a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. Software má inteligentní funkce, jako je AI Prompt Flow a integrace s ChatGPT, které dále zefektivňují pracovní postupy.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Usnadňuje vizualizaci složitých myšlenek a procesů pomocí inteligentních nástrojů pro tvorbu diagramů.
- Umožňuje spolupráci v reálném čase mezi týmy a jednotlivci
- Integruje se s platformami jako Google Workspace a Microsoft, čímž zvyšuje efektivitu a spolupráci.
- Snadno se přizpůsobuje, takže software zůstává užitečný i s růstem vaší firmy a jejích potřeb.
- Funguje v různých případech použití pro maximální přizpůsobivost obchodním potřebám.
- Je k dispozici v několika jazycích, aby mohl sloužit zákazníkům po celém světě.
Omezení Lucidchart
- Někteří uživatelé by uvítali více offline funkcí.
- Noví uživatelé považují rozhraní za složité, když začínají
- Někteří recenzenti by uvítali více šablon, od kterých by mohli vycházet.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 11,93 $/měsíc
- Tým: 13,50 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 900 recenzí)
3. Microsoft Visio
Tento oblíbený nástroj od společnosti Microsoft je software pro tvorbu vývojových diagramů a schémat. Pomocí diagramů propojených s daty může zjednodušit sdělování složitých informací. Týmy mohou tyto diagramy využívat pro vizuální spolupráci.
Jeho funkčnost je vylepšena integrací s Microsoft 365, což z něj činí ideální volbu pro společnosti, které již investovaly do ekosystému Microsoft. Disponuje zabezpečením a ochranou soukromí na podnikové úrovni, které chrání vaše data. Díky funkcím usnadňujícím přístup jsou diagramy dostupné všem uživatelům.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Visio
- Zjednodušuje dokumentaci procesů pomocí šablon a jednoduchých nástrojů pro kreslení.
- Integrace s dalšími aplikacemi Microsoft 365 pro vyšší efektivitu a funkčnost
- Umožňuje více uživatelům současně spolupracovat na jednom diagramu.
- Integruje diagramy a grafy s daty v reálném čase a poskytuje dynamické a aktualizované vizualizace.
- Zajišťuje inkluzivitu pro osoby se zdravotním postižením pomocí funkcí usnadňujících přístupnost.
- Poskytuje řadu šablon, které usnadňují rychlé a efektivní vytváření diagramů.
Omezení programu Microsoft Visio
- Menší podniky nebo jednotlivci mohou považovat cenu za vysokou.
- Počáteční fáze učení je náročná a může zpomalit přijetí nového systému.
- Někteří uživatelé požadují vylepšené funkce pro spolupráci.
Ceny Microsoft Visio
- Plán 1: 5 $/měsíc na uživatele
- Plán 2: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Visio
- G2: 4,2/5 (653 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Process Street
Tento kontrolní seznam a software pro workflow je jednoduchá platforma pro vytváření, správu a optimalizaci obchodních procesů a dokumentaci standardních operačních postupů. Process Street je oblíbený díky své přesnosti v oblasti řízení procesů založené na umělé inteligenci.
Software je snadno použitelný a díky platformě bez nutnosti programování umožňuje uživatelům přístup k Process AI i s omezenými technickými znalostmi. Integrace s oblíbenými nástroji zlepšuje správu pracovních postupů.
Nejlepší funkce Process Street
- Poskytuje šablony pro běžné úkoly a procesy s cílem zvýšit efektivitu.
- Umožňuje automatizovat úkoly a nastavit spouštěče pro zahájení akcí nebo následných kroků s cílem zefektivnit správu procesů.
- Umožňuje snadnou spolupráci a přidělování úkolů mezi členy týmu, aby všichni zůstali organizovaní a produktivní.
- Integruje se s více než 2 000 aplikacemi prostřednictvím Zapieru a poskytuje snadný přístup k nástrojům a službám třetích stran.
- Využívá pravidla podmíněné logiky k vytváření dynamických kontrolních seznamů, které se přizpůsobují měnícím se potřebám a procesům.
- Generuje zprávy pro analýzu produktivity týmu a efektivity procesů
Omezení Process Street
- Někteří uživatelé považují doplňkové funkce při úpravách šablon za omezené.
- Uživatelé chtějí více návrhů ohledně dostupných šablon.
- Některým recenzentům chybí funkce pro vytváření reportů.
Ceny Process Street
- Navždy zdarma
- Pro: 30 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Process Street
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
5. Bizagi
Tento software pro návrh procesů se zaměřuje na intuitivní a kolaborativní notaci modelování obchodních procesů. Umožňuje organizacím rychle dokumentovat obchodní procesy a ukládat je do centrálního cloudového úložiště.
Analýza těchto procesních modelů umožňuje hlubší pochopení jednotlivých kroků procesu a pomáhá identifikovat oblasti, které je možné vylepšit. Kromě výkonných nástrojů pro automatizaci a simulaci procesů nabízí tento software také možnost vytvářet aplikace s nízkými požadavky na kódování, což zvyšuje jeho užitečnost.
Nejlepší funkce Bizagi
- Umožňuje uživatelům snadno a přesně vytvářet a vizualizovat modely obchodních procesů.
- Umožňuje export diagramů do běžných formátů a platforem, včetně PDF a Microsoft SharePoint.
- Umožněte import z platforem, jako jsou Microsoft Visio a IBM Blueworks.
- Provádí robustní simulaci procesů pro analýzu a optimalizaci obchodních procesů.
- Usnadňuje spolupráci na procesních modelech a snadné sdílení výsledků s klíčovými zainteresovanými stranami.
- Umožňuje vytváření aplikací pomocí nástrojů s nízkými požadavky na kódování, které přinášejí flexibilitu uživatelům, kteří nejsou tak technicky zdatní.
Omezení Bizagi
- Někteří uživatelé považují formuláře a šablony za nedostatečně funkční.
- Někteří recenzenti mají problémy s přechodem z jedné verze na druhou.
- Při práci se složitými procesy může dojít ke zpomalení výkonu.
Ceny Bizagi
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Bizagi
- G2: 4,1/5 (49 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
6. Pipefy
Tento software pro automatizaci obchodních procesů bez nutnosti programování poskytuje nákladově efektivní způsob, jak zlepšit obchodní procesy organizace. Díky přístupu bez nutnosti programování je nastavení automatizovaných procesů hračkou.
Pipefy nabízí více než 300 nativních konektorů pro integraci s nástroji, které vaše společnost používá nejčastěji. Tento software využívá umělou inteligenci k optimalizaci pracovních postupů a pomáhá udržovat týmy agilní a přizpůsobivé.
Nejlepší funkce Pipefy
- Využívá umělou inteligenci k optimalizaci pracovních postupů a zvýšení efektivity
- Implementuje integrace bez složitého kódování pro snadný přístup a použitelnost.
- Implementuje procesní řešení až třikrát rychleji než běžní konkurenti.
- Definuje výchozí body, fáze a integrace pro efektivní návrh a správu procesů.
- Integruje se se stovkami lokálních nebo cloudových aplikací v běžných technologických stackech.
- Umožňuje centralizovanou viditelnost dat v reálném čase, odstraňuje datové silo a sjednocuje zdroje dat.
Omezení Pipefy
- Pro nové uživatele může být naučit se s ním pracovat náročné, i přes poskytnuté návody.
- Někteří uživatelé požadují více možností přizpůsobení
- Funkce vyhledávání někdy vrací neočekávané výsledky.
Ceny Pipefy
- Navždy zdarma
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
7. ARIS
Tato komplexní sada nástrojů pro správu podnikových procesů usnadňuje transformaci podniku díky funkcím pro návrh a správu procesů, které zvyšují efektivitu. Díky možnosti dokumentovat, optimalizovat a kontrolovat procesy od začátku do konce získáte lepší přehled o každém kroku vašich pracovních postupů.
Procesní těžba zlepšuje vaši schopnost zpracovávat data a nacházet příležitosti ke zlepšení. Integrace s různými IT systémy zajišťuje zefektivnění procesů.
Nejlepší funkce ARIS
- Podporuje iniciativy v oblasti transformace podnikání pomocí komplexní dokumentace, analýzy a optimalizace procesů.
- Poskytuje 360stupňový pohled na obchodní procesy, což umožňuje lepší pochopení dat a závislostí.
- Zefektivňuje provoz a snižuje počet manuálních chyb automatizací opakujících se úkolů.
- Využívá funkce správy, řízení rizik a dodržování předpisů ke zlepšení procesů dodržování předpisů.
- Integrace s běžnými nástroji třetích stran pro vyšší efektivitu
Omezení ARIS
- Někteří uživatelé považují cenu za příliš vysokou.
- Někteří recenzenti požadují vylepšení importu a exportu ve Visio.
- Funkce automatického rozvržení může někdy chybět.
Ceny ARIS
- Základní: 116 €/měsíc
- Pokročilý: 233 €/měsíc
Hodnocení a recenze ARIS
- G2: 4,3/5 (27 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (15 recenzí)
8. FlexSim
Tento software poskytuje robustní platformu pro modelování, simulaci, analýzu a vizualizaci procesů v 3D prostředí. Jeho cílem je přeměnit stávající data na přesné předpovědi pro lepší pochopení složitých procesů.
FlexSim jde nad rámec softwaru pro návrh procesů a poskytuje pokročilé analytické funkce. Návrháři vytvořili nástroje, které dobře fungují v řadě různých odvětví, včetně výroby a zdravotnictví.
Nejlepší funkce FlexSim
- Umožňuje uživatelům porozumět a vylepšit jakýkoli systém nebo proces pomocí 3D simulačního modelování a analýzy.
- Usnadňuje transformaci existujících dat na přesné předpovědi a pomáhá při optimalizaci procesů.
- Zajišťuje univerzálnost použití v různých odvětvích, jako je výroba a zdravotnictví.
- Poskytuje platformu, která umožňuje dynamické modelování operací a porozumění složitým systémům.
- Nabízí nástroje pro 3D modelování a procesní toky pro komplexní analýzu a informované rozhodování.
Omezení FlexSim
- Omezení licencí mohou být limitující.
- Některé úrovně mají omezení velikosti modelů, které můžete použít.
- Recenzenti by se rádi méně spoléhali na doplňky pro některé funkce.
Ceny FlexSim
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze FlexSim
- G2: 4,4/5 (54 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
9. Minitab
Minitab je sada statistických nástrojů, které poskytují robustní funkce pro obchodní analýzu a strojové učení. Tyto nástroje umožňují podnikům přijímat rozhodnutí na základě dat. Součástí těchto statistických nástrojů jsou funkce pro vizualizaci dat, které umožňují hlubší pochopení shromážděných informací. Software poskytuje snadný přístup k analytickým údajům prostřednictvím praktických dashboardů.
Nejlepší funkce Minitabu
- Poskytuje hluboké a smysluplné poznatky pomocí výkonného statistického softwaru.
- Umožňuje vytváření a sdílení iniciativ pro zlepšování prostřednictvím nástrojů pro neustálé zlepšování a inovace.
- Nabízí nástroje pro datovou vědu a strojové učení pro zvýšení přesnosti.
- Umožňuje uživatelům získat konkrétní informace o obchodních procesech prostřednictvím funkcí obchodní analytiky a inteligence.
- Umožňuje maximalizovat znalosti uživatelů a produktů prostřednictvím webinářů a školení.
Omezení programu Minitab
- Někteří uživatelé považují funkce 3D vykreslování za nedostatečné.
- Zadávání matic a správa maticových dat může být obtížné.
- Některé z výkonnějších nástrojů mohou být pro začátečníky matoucí.
Ceny Minitab
- Jeden uživatel: 1 780 $/rok
- Jeden uživatel + modul prediktivní analýzy: 3 040 $/rok
- Jeden uživatel + další moduly: 2 220 $/rok
Hodnocení a recenze Minitab
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
10. Gliffy
Tento univerzální nástroj pro tvorbu diagramů má za cíl usnadnit vizuální spolupráci mezi týmy. Uživatelé mohou rychle začít s rozhraním pro tvorbu diagramů typu drag-and-drop, které jim umožňuje snadno sdílet nápady. Funkce modelování procesů tohoto nástroje jsou vhodné pro podniky v různých odvětvích a poskytují flexibilitu v různých případech použití. Gliffy se integruje s Jira a Confluence pro lepší řízení projektů a spolupráci.
Nejlepší funkce Gliffy
- Nabízí hlubokou integraci s nástroji Atlassian, což je ideální pro společnosti, které investují do tohoto ekosystému.
- Přidává spolupráci v reálném čase v Confluence Cloud, takže týmy mohou pracovat na diagramech současně.
- Umožňuje snadné vytváření diagramů a sdílení nápadů prostřednictvím rozhraní typu drag-and-drop.
- Nabízí spolehlivé funkce pro tvorbu diagramů na podnikové úrovni, které se přizpůsobují potřebám firmy.
- Podporuje různé týmy a případy použití, včetně diagramů pro obchodní, produktové a IT týmy.
- Poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní s mnoha připravenými komponentami diagramů.
Omezení Gliffy
- Menší týmy a jednotliví uživatelé mohou tento software považovat za poněkud drahý.
- Softwaru chybí pokročilé funkce některých konkurentů.
- Někteří recenzenti požadují více možností přizpůsobení.
Ceny Gliffy
- Profesionální: 8 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Gliffy
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (70 recenzí)
Vyzkoušejte mapování procesů v ClickUp
Nejlepší software pro návrh procesů pro rok 2024 vám poskytne nástroje a poznatky, které vám pomohou optimalizovat vaše procesy, eliminovat neefektivitu a zajistit, aby vaše pracovní postupy odpovídaly osvědčeným postupům a průmyslovým standardům. Někteří lidé však mají potíže s převedením těchto poznatků do praxe.
