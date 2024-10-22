10 nejlepších online nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů v roce 2025

Díky diagramům je řízení projektů snazší, protože dokážou skvěle vizualizovat složité procesy.
Funkční diagramy jsou výchozím bodem pro navrhování procesů a pracovních postupů a pomáhají vám řešit problémy a opravovat odchylky v průběhu projektu.
Ať už se jedná o správu pracovních postupů, uvedení produktu na trh nebo kampaň na sociálních médiích – všechny procesy mají pohyblivé části. Dobře navržený vývojový diagram usnadňuje pochopení toho, jak jednotlivé komponenty vzájemně interagují.
Dnes je díky softwaru vytváření diagramů mnohem snazší. Se správnými nástroji můžete vytvářet diagramy, provádět změny a efektivně spolupracovat.
Vzhledem k velkému množství online nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů však výběr toho správného vyžaduje čas a úsilí.
Pro zjednodušení jsme sestavili seznam 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů.
Co byste měli hledat v nástrojích pro tvorbu vývojových diagramů?
Funkce dostupné v nástroji pro tvorbu vývojových diagramů mají významný vliv na jeho použitelnost a efektivitu. Každá firma má své jedinečné požadavky, ale některé funkce jsou nezbytné.
Zde jsou některé z klíčových funkcí, které byste měli hledat v online softwaru pro tvorbu vývojových diagramů:
- Intuitivní rozhraní: Hledejte nástroj s uživatelsky přívětivým rozhraním, který nabízí funkce drag-and-drop, snadné zadávání dat, možnosti grafů a intuitivní fungování.
- Grafické prvky: Software pro mapování procesů by měl obsahovat různé vizuální prvky. Dobrý nástroj pro tvorbu vývojových diagramů musí obsahovat různé tvary, spojovací prvky a fonty.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte si diagramy podle svých preferencí pomocí barev, tvarů a stylů. Čím vyšší úroveň přizpůsobení, tím snazší je vytváření složitých diagramů.
- Spolupráce: Vyberte si nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který umožňuje spolupráci v reálném čase, abyste mohli sdílet své diagramy s členy týmu a společně pracovat na vytváření procesů.
- Šablony: Možnost vytvářet šablony diagramů nebo knihovnu šablon diagramů vám ušetří několik kroků. Spusťte své projekty rychleji díky rychlému výběru témat a přizpůsobení prvků.
- Integrace s jinými nástroji: Zvažte nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který se hladce integruje s jinými nástroji, které váš tým používá, jako je software pro řízení projektů, software pro mind mapping, cloudová úložiště nebo jiný software pro tvorbu diagramů.
Kromě toho hledejte nástroje pro tvorbu vývojových diagramů, které budou snadno použitelné pro všechny členy týmu, bez ohledu na jejich technické znalosti.
10 nejlepších nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů
Zjednodušte si vyhledávání pomocí našeho seznamu 10 nejlepších bezplatných online nástrojů pro tvorbu vývojových diagramů, které jsou přizpůsobeny různým potřebám a preferencím.
1. ClickUp
ClickUp je více než jen nástroj pro tvorbu diagramů. S Mind Maps od ClickUp trvá vytvoření chytrých, kolaborativních a profesionálních diagramů méně než pár minut.
Pomocí interaktivních tabulek můžete začít vytvářet diagramy společně se svým týmem, i když pracujete na dálku. Interaktivní tabule vám umožňují spolupracovat s kolegy v reálném čase na vytváření pracovních postupů a mapování procesů.
Využijte také šablony diagramů ClickUp k znázornění mapy cesty zákazníka nebo plánu vývoje produktu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spouštějte své projekty rychleji díky bohaté knihovně šablon diagramů, včetně šablony diagramu procesů ClickUp a příkladů diagramů.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu pomocí tabulek a myšlenkových map.
- Propojte prvky vývojového diagramu s úkoly a seznamy úkolů, což pomáhá vytvořit soudržné propojení mezi vizualizací procesu a realizací projektu.
Omezení ClickUp
- Vytváření vývojových diagramů na mobilních zařízeních je náročné.
- Vzhledem k mnoha funkcím ClickUp je třeba se naučit ovládat jeho rozhraní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Zen Flowchart
Zen Flowchart je lehký, ale robustní bezplatný nástroj pro tvorbu kvalitních vývojových diagramů, grafů a schémat.
Tento nástroj obsahuje řadu klipartů, prvků a motivů, které vám usnadní tvorbu vývojových diagramů. Používejte prvky drag-and-drop a vytvářejte uzly jediným kliknutím.
Jednou z vynikajících funkcí je důraz, který nástroj klade na ochranu soukromí uživatelů. Zen Flowchart nevyžaduje žádné osobní údaje, takže uživatelé mohou vytvářet vývojové diagramy bez předchozího zadávání dat. Šablony vývojových diagramů jsou však omezené.
Pro ty, kteří jsou zvyklí na nástroje Microsoft Drawing, je přechod na Zen Flowchart hladký díky podobné struktuře designu.
Nejlepší funkce Zen Flowchart
- Díky jednoduchému a přehlednému uživatelskému rozhraní Zen je vytváření vývojových diagramů snadné.
- Vylepšete design diagramu pomocí bohaté knihovny klipartů, prvků a motivů.
- Pusťte se přímo do tvůrčího procesu, aniž byste museli zadávat osobní údaje.
Omezení Zen Flowchart
- Uživatelé považují nedostatek pokročilých funkcí nebo možností přizpůsobení za omezující.
- Offline funkce jsou poněkud omezené.
- Bezplatná verze umožňuje pouze tři dokumenty na jeden účet.
Ceny Zen Flowchart
- Navždy zdarma
- Plus: 6,3 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 7,95 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zen Flowchart
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Visual Paradigm
Visual Paradigm je univerzální nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který je šitý na míru týmům zabývajícím se vývojem produktů a softwaru. Tento nástroj jde nad rámec tradičních vývojových diagramů a nabízí různé možnosti modelování a vytváření diagramů.
Důležitou výhodou tohoto nástroje je podpora UML (unified modeling language), která uživatelům umožňuje vytvářet vývojové diagramy a další diagramy nezbytné pro návrh softwaru a systémovou architekturu, jako jsou třídní diagramy, sekvenční diagramy a další.
Spolupracujte s členy svého týmu pomocí editace v reálném čase, komentářů a diskusních vláken.
Nejlepší funkce Visual Paradigm
- Integruje se s dalšími oblíbenými nástroji pro vývoj a řízení projektů, což je obzvláště užitečné pro vývojáře softwaru.
- Ukládejte návrhy pomocí vestavěného nástroje pro tvorbu koláží a fotoknih.
- Rozsáhlá knihovna, která vám pomůže vybrat nejvhodnější šablonu diagramu.
Omezení Visual Paradigm
- Omezený počet přizpůsobitelných šablon
- Pomalá křivka učení
- Rozsáhlá sada funkcí může být náročná na zdroje.
Ceny Visual Paradigm
- Modeler: 6 $/měsíc na uživatele
- Standard: 19 $/měsíc
- Profesionální: 35 $/měsíc
- Enterprise: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visual Paradigm
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Není uvedeno na Capterra
4. Miro
Miro je spolehlivý a intuitivní nástroj pro tvorbu vývojových diagramů. Miro se odlišuje robustním designovým systémem, rozsáhlou knihovnou šablon a různými funkcemi, které vyhovují specifickým obchodním potřebám.
To poskytuje uživatelům nástroje pro vytváření vývojových diagramů, organizačních schémat a dalších vizuálních prvků.
Miro nabízí robustní funkce pro spolupráci. Inovativní systém tabule Miro umožňuje více uživatelům současně editovat, a to včetně jasných indikátorů kurzoru, takže všichni zůstávají synchronizovaní.
Nejlepší funkce Miro
- Spolupracujte odkudkoli a na jakémkoli zařízení pomocí aplikace Miro.
- Integrujte softwarové nástroje pro správu úkolů s Miro
- Využijte nabídku několika šablon vývojových diagramů a začněte s jejich vytvářením.
Omezení Miro
- Neobsahuje funkci sledování času stráveného nad úkoly.
- Má omezenou bezplatnou verzi.
- Nepodporuje všechny platformy, což nutí uživatele hledat alternativy k Miro.
Ceny Miro
- Zdarma
- Začátečník: 8 $/měsíc
- Podnikání: 16 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
5. Gliffy
Gliffy je uživatelsky přívětivý online nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který nabízí vynikající zážitek jak pro začátečníky, tak pro zkušené uživatele. Ačkoli někteří jej mohou zpočátku vnímat jako omezený na základní návrhy, Gliffy překvapuje svou působivou podporou profesionálních funkcí.
Například pro vytvoření procesního diagramu mohou uživatelé prostřednictvím editoru Gliffy využívat různé nástroje a funkce, včetně různých tvarů, prvků, přizpůsobitelných barevných schémat a dalších.
Gliffy umožňuje uživatelům bezplatně vyzkoušet jeho možnosti. Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet, abyste mohli využívat funkce tohoto nástroje pro tvorbu grafů a diagramů.
Nejlepší funkce Gliffy
- Integrujte s Google Drive, Confluence a Jira.
- Vytvářejte vývojové diagramy pomocí snadno ovladatelného a uživatelsky přívětivého rozhraní.
- Využijte jeho podporu profesionálních funkcí pro tvorbu vývojových diagramů, jako je integrace SSO a automatizace diagramů datových toků.
- Přizpůsobte si vývojové diagramy pomocí přizpůsobitelných barevných schémat.
Omezení Gliffy
- Šablony jsou omezeny na prémiové tarify.
- Rozhraní může představovat výzvu při vytváření složitých a komplexních diagramů.
Ceny Gliffy
- Navždy zdarma
- Profesionální: 6 až 8 USD/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Gliffy:
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)
6. Lucidchart
Lucidchart patří mezi nejoblíbenější online nástroje pro tvorbu vývojových diagramů zdarma.
Online nástroj pro tvorbu vývojových diagramů nabízí řadu šablon a funkcí, které uživatelům umožňují importovat data a přizpůsobovat tvary grafů. Vytvářejte jedinečné vývojové diagramy přizpůsobené vašim obchodním požadavkům.
Má také uživatelsky přívětivé rozhraní. Funkce automatického formátování zajišťuje plynulé vytváření vývojových diagramů a automaticky upravuje design k dokonalosti během vaší práce.
Lucidchart také umožňuje nepřerušované sdílení s členy týmu. Komentujte jednotlivé tvary a zajistěte, aby všichni během spolupráce zůstali na stejné stránce.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Pracujte na různých platformách: Mac, Linux a Windows.
- Integrujte hlavní platformy, jako je Office nebo Google Workspace.
- Vytvářejte rychle pomocí jednoduchého nástroje pro kreslení, který automaticky zarovnává položky k přednastaveným prvkům.
Omezení Lucidchart
- Omezené funkce v bezplatném tarifu
- Funkce propojování dat může být pro začátečníky obtížná, což je vede k hledání alternativ k Lucidchart.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 7,95 $/měsíc
- Tým: 9,00 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Draw. io
Draw. io je bezplatný online nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který vás okamžitě uvede do tvůrčího režimu. Nemusíte se přihlašovat ani platit – stačí spustit nástroj a vytvořit vývojový diagram na tabuli.
Kouzlo nástroje pro tvorbu vývojových diagramů spočívá v jeho jednoduchosti; jeho hlavní omezení je relativně omezená sada funkcí, která nemusí být vhodná pro týmy s rozsáhlými potřebami v oblasti tvorby diagramů.
Nejlepší funkce Draw.io
- Přizpůsobte si tento open-source nástroj pro tvorbu vývojových diagramů podle svých potřeb.
- Importujte tvary a upravujte je offline pomocí funkcí poznámkového bloku.
- Ukládejte diagramy na různých místech, například na Google Drive nebo GitHub.
- Kompatibilní s dalšími běžnými aplikacemi, jako jsou SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox a další.
Omezení Draw.io
- Omezené funkce ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu vývojových diagramů
- Chybí funkce pro spolupráci v týmu.
Ceny Draw.io
- Zdarma
Hodnocení a recenze Draw.io
- G2: 4,3/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (740+ recenzí)
8. Canva
Canva je synonymem pro design, ale je také skvělou volbou pro ty, kteří hledají kreativnější přístup k vytváření vývojových diagramů.
Disponuje intuitivním editorem typu drag-and-drop, který během několika minut přemění šablony na úžasné vývojové diagramy. Můžete také přizpůsobit designy pomocí rozsáhlé knihovny ilustrací a ikon Canva, díky čemuž bude váš vývojový diagram informativní a jedinečný.
Canva klade velký důraz na plynulou spolupráci. Ať už chcete vytvořit procesní diagram, přidat komentáře nebo sdílet návrhy, tento nástroj zjednodušuje celý proces pro váš tým. Uživatelé mohou také vytvářet různé verze stejného návrhu, což dále zefektivňuje spolupráci.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte rychle a snadno pomocí uživatelsky přívětivého editoru Canva s funkcí drag-and-drop.
- Přístup k práci z jakéhokoli zařízení, protože funguje na cloudové platformě.
- Vytvářejte konzistentní návrhy pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Proměňte prezentace v diagramy pomocí pokročilých funkcí.
Omezení Canva
- Pomalé používání a někdy obtížné udržet pořádek
- Méně intuitivní ve srovnání s jinými nástroji pro tvorbu vývojových diagramů
Ceny Canva
- Zdarma
- Výhoda: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 500 recenzí)
9. Whimsical
Whimsical je kreativní nástroj umělé inteligence pro vytváření nápaditých vývojových diagramů, drátových modelů a dokumentů.
Tvůrce vývojových diagramů má funkce jako rozhraní drag-and-drop, spolupráce s členy týmu v reálném čase a integrace s oblíbenými aplikacemi.
Mezi jeho funkce patří integrovaný nástroj pro mapování mysli s umělou inteligencí, který navrhuje nová témata pro vylepšení vaší mapy mysli. Ačkoli to není nezbytně klíčové pro proces vytváření diagramů, přidává to příjemný nádech a přispívá k jedinečnosti Whimsical.
Nejlepší funkce Whimsical
- Rozhraní s bohatými funkcemi, přizpůsobitelnými šablonami a možností vytváření drátových modelů.
- Interaktivní funkce prototypování
- Spolupracujte v reálném čase s více uživateli, kteří pracují současně na návrhu.
- Integrujte nástroje jako Figma, Slack a další.
Fantaskní omezení
- Chybí integrované funkce pro správu projektů.
- Omezené možnosti barev pro vytváření diagramů
Nestandardní ceny
- Začátečník: Zdarma
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 20 $/měsíc na uživatele
Fantastická hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
10. SmartDraw
SmartDraw je nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který uživatelům umožňuje generovat více než 70 typů diagramů, od vývojových diagramů po schémata. Jeho síla spočívá v výkonných funkcích pro přizpůsobení a spolupráci.
Díky pokročilým funkcím, jako jsou CAD výkresy, jde SmartDraw nad rámec vývojových diagramů a jednoduchých diagramů a vyhovuje složitějším požadavkům na design.
Nejlepší funkce SmartDraw
- Získejte profesionální možnosti návrhu s CAD
- Používejte chytré, moderní designové šablony, které diagramům dodávají skvělý vzhled.
- Vytvářejte různé diagramy přímo pomocí vestavěných rozšíření.
Omezení SmartDraw
- Zahrnuje řadu funkcí, které nejsou pro vytváření diagramů nutné.
- Strmá křivka učení
Ceny SmartDraw
- Jeden uživatel: 9,95 $/měsíc
- Týmy: 8,25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SmartDraw
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
Vyberte si nástroj pro tvorbu vývojových diagramů, který vám nejlépe vyhovuje
Ruční kreslení diagramů není pro většinu týmů řešením; je to časově náročné, obtížné ukládat a nemožné vylepšovat a spolupracovat na tom.
S bezplatným nástrojem pro tvorbu vývojových diagramů je rychlé navrhování a spolupráce s týmem snadná. Přidanou hodnotu představují také funkce, které umožňují kreslit diagramy pomocí intuitivního editoru, automaticky propojovat tvary, dynamicky měnit jejich velikost a zadávat a upravovat text.
Díky předdefinovaným šablonám, pokročilým funkcím pro návrh a integracím je vytváření a vylepšování procesů snazší a rychlejší.
Nejlepší způsob, jak vyhodnotit software, je vyzkoušet si ho na vlastní kůži, a ClickUp je k tomu skvělou volbou! Vytvářejte diagramy, spolupracujte se svým týmem a sledujte svůj pokrok, aniž byste museli opustit prohlížeč.
Vyzkoušejte ještě dnes zdarma interaktivní tabuli ClickUp a šablony procesních diagramů a objevte, jak ClickUp funguje jako komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti tvorby diagramů.