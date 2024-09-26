Jak připravit svůj tým pomocí hodnocení připravenosti na změnu

Přiznejme si to – změna je těžká.
Ať už zavádíte nový softwarový systém nebo kompletně měníte způsob fungování svého týmu, přechod může připomínat pokus o otočení výletní lodi pomocí pádla.
Organizace, které úspěšně implementují změny, se zaměřují na přípravu a strategii. Běžným nástrojem, na který se spoléhají, je hodnocení připravenosti na změnu.
Posouzení připravenosti na změnu je klíčem k pochopení schopnosti vašeho týmu přizpůsobit se novým změnám a implementovat je.
Podívejme se na význam hodnocení připravenosti na změnu a na to, jak může odhalit potenciální překážky, než začnou bránit pokroku vašeho týmu.
Co je hodnocení připravenosti na změnu?
Hodnocení připravenosti na změnu je systematicky navržený plán, který určuje, jak dobře je vaše organizace a její zaměstnanci připraveni přijmout a přizpůsobit se blížící se změně.
Komplexní posouzení připravenosti na změnu zahrnuje hloubkovou analýzu organizace nebo projektu na všech úrovních. Analýzou faktorů, jako jsou stávající podmínky, dostupné zdroje, motivace zaměstnanců a organizační kultura, můžete vypracovat přizpůsobený plán pro implementaci požadovaných změn.
Software pro řízení projektů pomáhá zefektivnit implementaci tím, že účinně sleduje pokrok, spravuje zdroje a zajišťuje efektivní realizaci projektů.
Bonus: Změny jsou nevyhnutelné, ale jejich řízení nemusí být chaotické. Objevte 10 nejlepších nástrojů pro řízení změn, které vám pomohou hladce zvládnout přechod a udržet váš tým na správné cestě.
Klíčové složky hodnocení připravenosti na změnu
Jak vypadá hodnocení připravenosti organizace na změnu? Jakou roli hraje hodnocení připravenosti?
Pojďme se podívat na některé hlavní součásti hodnocení připravenosti na změnu. Níže se jimi krátce zabýváme a v dalších částech je podrobněji rozvedeme:
1. Organizační kultura
Kultura hraje významnou roli ve schopnosti organizace přijímat změny.
Jak flexibilní je váš tým, pokud jde o nové nápady? Je spíše odolný vůči změnám, nebo se jim přizpůsobuje?
Připravenost organizace na změnu se hodnotí podle:
- Otevřenost ke změnám: Hodnocení vnímavosti zaměstnanců k novým nápadům a procesům
- Tolerance rizika: Porozumění ochotě organizace podstoupit rizika spojená se změnou
- Spolupráce: Analýza míry spolupráce týmů během přechodů
Kultura, která podporuje inovace a přizpůsobivost, je vůči změnám otevřenější. Stávající kultura kladoucí důraz na tradici a stabilitu však může změnám bránit.
Hodnocení připravenosti na změnu pomáhá identifikovat potenciální překážky a umožňuje vám sladit iniciativy změn s kulturou vaší společnosti.
2. Odhodlání vedení
Studie ukazují, že až 72 % změn selže kvůli nedostatečné podpoře vedení a odporu zaměstnanců. Pokud vaše vedení není se změnou srozuměno, vaše cesta může selhat nebo se alespoň prodloužit.
Je nezbytné zhodnotit, zda je vedení ochotné změnu podpořit a aktivně ji prosazovat. Zaměstnanci budou spíše ochotni se do změny zapojit, pokud uvidí, že se na ní podílí i vrcholové vedení.
3. Zapojení zainteresovaných stran
Sami to nezvládnete.
Zapojení klíčových zainteresovaných stran – lidí, kteří mají na změně přímý zájem – pomáhá vytvořit řetězovou reakci podpory. Jsou vaši zainteresovaní nadšení z nových procesů, nebo nervózně hledají cestu ven?
Jejich zapojení může ovlivnit celkový přístup ke změně. Pokud budou zainteresované strany ignorovány, mohou se odklonit nebo začít klást odpor, což může ovlivnit úspěch iniciativy změny.
Mezifunkční týmy pomáhají překlenout propast mezi odděleními a podporují otevřenou a transparentní komunikaci. Tento intenzivnější dialog umožňuje zúčastněným stranám sdílet své názory a obavy, čímž se zajistí, že všichni budou v souladu s cíli iniciativy změny.
Lepší komunikace vede k lepšímu rozhodování a sdílené vizi, což je nezbytné pro efektivní zapojení zainteresovaných stran.
4. Školení
Mají vaši zaměstnanci dovednosti potřebné k tomu, aby změnový proces byl úspěšný?
Někdy ani veškeré nadšení světa nepomůže, pokud váš tým není vybaven pro práci s novými nástroji, postupy nebo obchodními modely.
Pro úspěšné zavedení změn je nezbytné posoudit současné dovednosti ve vztahu k budoucím potřebám. Tato analýza pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých je nutné školení. Překvalifikování a zdokonalování dovedností stávajících zaměstnanců nebo najímání nových talentů se specifickými odbornými znalostmi může vyřešit nedostatek dovedností.
Včasným identifikováním těchto mezer můžete zavést efektivní školicí programy, které váš tým vybaví pro úspěch. Tím zajistíte, že se budou během celého procesu změn cítit připraveni a podporováni.
💡Tip pro profesionály: Motivujte svůj tým k práci na společném cíli pomocí těchto strategií řízení týmu.
5. Plány řízení rizik
Každá iniciativa změny s sebou nese rizika, ať už jde o pokles produktivity nebo plnohodnotný odpor. Součástí procesu hodnocení je identifikace těchto rizik.
Mohlo by dojít k nedostatku zdrojů? K poruchám komunikace? K hrozícímu vyhoření zaměstnanců? Jakmile odhalíte potenciální problémy, můžete naplánovat strategii řízení změn, abyste je zmírnili, než se z nich stane plnohodnotná krize.
💡Tip pro profesionály: Objasněte potenciální rizika řízení změn pomocí bezplatných šablon pro hodnocení rizik.
6. Metriky výkonu
A nakonec, jak budete měřit úspěch iniciativy změny?
Je důležité sledovat pokrok v průběhu času a podle potřeby provádět úpravy. Bez jasných měřítek v podstatě letíte naslepo.
Mezi klíčové ukazatele, které můžete sledovat při hodnocení dopadu vaší iniciativy změny, patří:
- Míra přijetí: Měří, kolik zaměstnanců používá nové procesy nebo nástroje.
- Zapojení zaměstnanců: Sleduje zapojení zaměstnanců a jejich spokojenost se změnou.
- Dokončení školení: Sleduje procento zaměstnanců, kteří dokončili požadovaný školicí program.
- Spokojenost zainteresovaných stran: Hodnotí úroveň spokojenosti klíčových zainteresovaných stran s procesem změny a jejími výsledky.
Výhody hodnocení připravenosti na změnu
Řízení změn nemusí být chaotické. Samozřejmě můžete improvizovat, ale je pravděpodobné, že narazíte na překážky (nebo hůře, že se ztratíte).
Díky šabloně pro hodnocení připravenosti na změnu získáte jasný obraz o připravenosti organizace před zahájením jakékoli významné transformace.
Proč je to důležité:
Zlepšete připravenost
Fakt: Podle zprávy společnosti Oak Engage má 43 % zaměstnanců pocit, že jejich pracoviště není připraveno zvládnout významné změny.
Posouzení připravenosti vám umožní zhodnotit, zda je váš tým a infrastruktura vybaveny tak, aby zvládly nadcházející změny.
Když provedete hodnocení připravenosti na změnu, můžete podniknout proaktivní kroky k přípravě svého týmu na nadcházející změnu – od poskytnutí školení až po emocionální podporu. Objevíte také silné stránky, které můžete využít, a slabé stránky, které je třeba řešit.
Poté můžete navrhnout strategický procesní plán, který zajistí hladké provedení změn s minimem překvapení.
Snižte rizika
Rizika mají jednu vlastnost: jsou nepředvídatelná.
V jednu chvíli je vše v pořádku, a v další chvíli se potýkáte s neočekávaným odporem, poruchami komunikace nebo poklesem produktivity.
Provedení hodnocení rizik pomocí šablony pro hodnocení připravenosti na změnu pomáhá odvrátit běžná rizika, jako jsou:
- Odpor zaměstnanců ke změnám nebo nedůvěra ve vedení
- Potenciál pro nedorozumění nebo nezájem zainteresovaných stran
- Nedostatečné řízení zdrojů a nedostatky v dovednostech
- Počáteční pokles produktivity a snížení kvality práce
Včasnou identifikací potenciálních překážek můžete vytvořit strategie k jejich zmírnění.
Zvyšte zapojení zainteresovaných stran
Včasné zapojení zainteresovaných stran prostřednictvím hodnocení připravenosti na změnu zajistí, že se budou cítit oceněni a budou s změnami souhlasit. Organizace s vyšší mírou zapojení zainteresovaných stran hlásí hladší přechod ke změnám. To podporuje spolupráci a snižuje odpor ze strany klíčových hráčů.
Hodnocení připravenosti na změnu vám umožní posoudit, jak jsou klíčoví hráči zapojeni.
Jsou nadšení z toho, co přijde, nebo jsou spíše skeptičtí?
Potřebujete, aby všichni táhli za jeden provaz, a posouzení jejich připravenosti vám pomůže zjistit, jak toho dosáhnout.
Efektivně přidělovat zdroje
Všichni jsme to už zažili – zdroje jsou vynakládány na problém, který není třeba řešit, zatímco skutečné problémy zůstávají bez řešení. Hodnocení připravenosti vám ukáže, kde je nejlepší vynaložit zdroje vaší organizace (čas, peníze, školení).
Pokud například zavádíte nový systém CRM, můžete předpokládat, že zaměstnanci budou potřebovat více technického školení. Hodnocení připravenosti však může ukázat, že skutečným problémem je špatná komunikace o tom, jak nový systém ovlivní každodenní práci.
Řešením skutečného problému – lepší komunikace a podpora vedení – společnost šetří čas a peníze a zajišťuje hladší přechod.
🗒Další informace: Jak sestavit tým pro řízení změn pomocí šablon struktury projektového řízení.
Objasněte nadcházející výzvy
28 % zaměstnanců uvádí, že neměli dostatek informací, aby pochopili změny, ke kterým v jejich organizaci dochází.
Pomocí šablon pro řízení změn můžete jasně definovat potenciální překážky pro vás i váš tým. Můžete například zaměstnance upozornit, že následující týdny mohou být náročnější.
Získáte také realistický obraz o tom, co je třeba řešit jako první, a budete moci podle toho plánovat. Místo toho, abyste čelili zdi neznámých, budete mít jasnou a zvládnutelnou cestu vpřed.
Základní kroky pro provedení hodnocení připravenosti na změnu
Provedení hodnocení připravenosti zajistí, že každá část vaší organizace bude připravena na to, co přijde. Strukturovaný přístup je zásadní a naštěstí nástroje jako ClickUp mohou tento proces výrazně usnadnit. Pojďme se na to podívat.
1. Určete cíle a rozsah změny
Než vůbec začnete s hodnocením, musíte si ujasnit cíl a definovat rozsah a dopad na stávající systémy. Ať už zavádíte nové procesy v celé organizaci nebo provádíte restrukturalizaci po fúzi či akvizici, odpovězte na otázky jako:
- Proč ke změně dochází a jak zlepší současné procesy?
- Jaké procesy a lidé budou touto změnou nejvíce ovlivněni?
- Jak to plánujete realizovat?
- Jak dlouho bude proces trvat?
Jasné stanovení těchto cílů vám pomůže nastavit realistické milníky a postupně zavádět plán řízení změn. Můžete také nastavit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), abyste mohli měřit, jak dobře se změna skutečně implementuje, a okamžitě identifikovat překážky, s nimiž se můžete setkat.
Zde přichází na řadu ClickUp Docs.
Použijte jej k naplánování svých cílů a rozsahu změn, vytvoření prohlášení o práci (SOW) a nastínění klíčových výstupů. Provádějte úpravy nebo přidávejte komentáře k procesu změn v reálném čase společně se svým týmem a převádějte text na sledovatelné úkoly.
2. Shromážděte data
Data jsou základem každého hodnocení připravenosti. Musíte vědět, kde vaše organizace v současné době stojí – jak z hlediska minulých výsledků, tak i aktuálního sentimentu.
Mezi hlavní typy dat, které je třeba sledovat, patří:
- Čísla: Fluktuace zaměstnanců, produktivita, výsledky předchozích změn
- Názory: pocity zaměstnanců, podpora vedení, firemní kultura
Některé způsoby, jak tyto údaje shromáždit, mohou být:
- Průzkumy: Vytvořte průzkumy pro zaměstnance, zainteresované strany a zákazníky, abyste pochopili současné nálady a postoje k změně.
- Rozhovory: Proveďte individuální rozhovory s klíčovými vedoucími pracovníky, vedoucími oddělení a zaměstnanci v první linii, abyste získali podrobné informace.
- Metriky výkonu a historická data: Analyzujte data o míře dokončení projektů, úrovni produktivity, fluktuaci zaměstnanců, hodnocení spokojenosti zákazníků a finančních výsledcích. Některé z nich jsme již zmínili výše.
- Dokumenty: Posuďte současné politiky, postupy a dokumentaci související s procesy, nástroji a strategiemi.
3. Zapojte zainteresované strany a vytvořte tým pro řízení změn
Úspěch jakékoli iniciativy změny závisí na tom, zda máte k dispozici ty správné lidi. K vedení změny je zapotřebí specializovaný tým a podpora zainteresovaných stran je nezbytná. Udržet všechny v synchronizaci však není snadný úkol.
Zapojení zainteresovaných stran může začít tím, že je požádáte o jejich názor během plánování a zapojíte je do rozhodování. Pravidelné informace o pokroku a mechanismy zpětné vazby mohou pomoci udržet zapojení a rychle řešit případné obavy.
Sestavte rozmanitý tým pro řízení změn. Vedoucí změn, hnací síla iniciativy změn, je zodpovědný za to, aby vše proběhlo podle plánu. Členové týmu pro změny s konkrétními odbornými znalostmi budou provádět související úkoly, jako je komunikace, školení a řízení rizik.
Zásadní jsou také zastánci změn, tedy vlivní zaměstnanci, kteří mohou prosazovat změny ve svých týmech a pomáhat řešit obavy na nejnižší úrovni.
Tipy pro zapojení:
- Aktivně naslouchejte: Podporujte zpětnou vazbu a naslouchejte obavám, abyste budovali důvěru a spolupráci. Použijte funkci Komentáře v ClickUp k shromažďování zpětné vazby a reagování na ni přímo v rámci úkolů.
- Ocenění příspěvků: Oceněte a odměňte příspěvky zainteresovaných stran, abyste udrželi jejich nadšení a podporu. Funkce Vlastní pole aplikace ClickUp vám pomůže sledovat a zdůraznit individuální příspěvky.
- Využijte více kanálů: Využijte různé komunikační kanály, abyste efektivně oslovili všechny zúčastněné strany. Funkce Chat a Docs v ClickUp umožňují plynulou komunikaci a dokumentaci, díky čemuž jsou všichni na stejné vlně.
Jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit celkovou angažovanost týmu, je vytvoření holistické komunikační sítě pomocí ClickUp Chat View. Je navržen tak, aby zefektivnil komunikaci a spolupráci týmu na jednom místě.
S funkcí Chat View můžete:
- Posílejte zprávy v rámci dalších funkcí ClickUp pro kontextové diskuse.
- Sdílejte soubory přímo v chatech a udržujte konverzaci v chodu.
- Převádějte chatové zprávy a diskuse na konkrétní úkoly
- Prohledejte historii chatu a najděte předchozí zprávy
4. Analyzujte organizační kulturu
Analýza organizační kultury je při jakékoli změně zásadní, protože přímo ovlivňuje to, jak jsou změny v organizaci vnímány, přijímány a implementovány.
Porozumění stávající kultuře pomáhá vedoucím pracovníkům identifikovat potenciální překážky a faktory podporující změnu, čímž zajišťují, že iniciativy jsou v souladu s hodnotami a chováním zaměstnanců. Mezi způsoby, jak analyzovat připravenost organizace, patří:
- Průzkumy a rozhovory: Pomocí anonymních průzkumů a přímých rozhovorů zjistěte, jak zaměstnanci vnímají vaši organizaci.
- Pozorování chování: Pozorujte interakce, abyste odhalili rozdíly mezi deklarovanými hodnotami a skutečnou praxí.
- Posuďte přizpůsobivost: Zhodnoťte, jak dobře tým přijímá změny a jak se přizpůsobuje hodnotám společnosti. Pokud například pracujete v maloobchodu, zhodnoťte, jaké procento zaměstnanců v přímém kontaktu se zákazníky se přizpůsobuje novým prodejním procesům a technologiím.
- Zapojte zaměstnance: Zapojte zaměstnance do kulturních změn, abyste podpořili jejich pocit sounáležitosti. Vytvořte pravidelné zpětné vazby, kde mohou zaměstnanci navrhovat provozní zlepšení.
V závislosti na tom, jak hodnotíte svou kulturu, podnikněte proaktivní kroky k usnadnění změn. Podporujte otevřenou zpětnou vazbu a komunikaci, zajistěte, aby byly zaznamenány všechny reakce, praktikujte aktivní naslouchání a snažte se porozumět opačným názorům.
5. Posuďte dovednosti zaměstnanců a jejich potřeby v oblasti školení
Jedním z nejčastějších důvodů neúspěchu změnových iniciativ je nedostatek dovedností zaměstnanců k provádění nových procesů. Proto je důkladné posouzení dovedností vašeho týmu tak důležité.
- Potřebují nové školení?
- Existují mezery, které je třeba zaplnit?
Zajištění toho, aby byl váš tým dobře vybaven, vede k úspěšné implementaci iniciativ změn.
Chcete-li tyto problémy vyřešit, začněte komplexním hodnocením dovedností pomocí průzkumů, vzájemných hodnocení nebo měření výkonnosti. Identifikujte klíčové oblasti, které vyžadují zlepšení, a přizpůsobte školicí programy tak, aby pomohly zvýšit kvalifikaci vašich zaměstnanců.
Zavádějte pravidelné workshopy a e-learningové zdroje a vytvořte týmové charty, aby si vaše týmy mohly kdykoli znovu projít materiál, když potřebují osvěžit znalosti. Pravidelně také sledujte pokrok a upravujte školení na základě zpětné vazby od zaměstnanců.
💡Tip pro profesionály: Podívejte se na šablony pro hodnocení potřeb od ClickUp, abyste zjistili, v čem vaše týmy zaostávají, a poskytněte jim cílené školení.
6. Vyberte si správné nástroje pro hodnocení
Úspěch hodnocení připravenosti na změnu závisí na nástrojích, které používáte ke shromažďování dat a poznatků. Je důležité používat nástroje, které proces zjednodušují, nikoli komplikují. Šablony ClickUp jsou navrženy právě k tomuto účelu.
Šablona plánu řízení změn ClickUp je navržena tak, aby poskytovala jasný plán pro posouzení připravenosti, od počátečního plánování až po závěrečné hodnocení.
Šablona plánu řízení změn pomáhá vašemu týmu hladce zvládnout organizační změny. S její pomocí můžete:
- Jasně definujte své cíle pro nadcházející změnu.
- Rozdělte odpovědnosti a přiřaďte role napříč týmy a odděleními.
- Vytvořte jasně definované časové plány, abyste mohli naplánovat proces změn.
- Sledujte pokrok pomocí stavů úkolů a milníků.
Pouhé plánování řízení změn nestačí. Změna je nepřetržitý proces, který vyžaduje vaši neustálou kontrolu. Vyzkoušejte šablonu kontrolního seznamu pro řízení změn ClickUp, abyste zůstali na správné cestě se svou iniciativou změn.
Použijte šablonu kontrolního seznamu pro řízení změn ClickUp k:
- Ujistěte se, že implementujete všechny strategie, které vymyslíte.
- Nastíňte klíčové kroky, které povedou procesem změny.
- Přiřaďte úkoly, abyste zajistili odpovědnost napříč týmy.
- Stanovte termíny, aby iniciativa změny pokračovala podle plánu.
- Sledujte pokrok označováním úkolů jako splněných.
7. Identifikujte potenciální překážky a podpůrné faktory
Žádná iniciativa změny se neobejde bez překážek. Včasné identifikování potenciálních překážek vám pomůže vyvinout strategie k jejich zmírnění, ať už se jedná o podporu vedení nebo odpor zaměstnanců.
Mezi potenciální překážky mohou patřit:
- Nesoulad vedení
- Odpor zaměstnanců
- Komunikační silosy
- Nízká důvěra ve vedení
- Omezené zdroje
- Nízká angažovanost
- Nejasné cíle
- Kulturní odpor
Pomocí těchto metod identifikujte překážky ve vaší iniciativě řízení změn:
- Proveďte rozhovory nebo průzkumy, abyste zjistili, zda vedoucí pracovníci podporují tuto iniciativu. Nesoulad může signalizovat odpor na nejvyšší úrovni.
- Uspořádejte fokusní skupiny, abyste získali zpětnou vazbu a porozuměli obavám. Vysoký odpor může pramenit ze strachu z neznáma.
- Pravidelně kontrolujte komunikační kanály, abyste zjistili, zda se klíčové zprávy dostávají k zaměstnancům.
- Pomocí anonymních průzkumů vyhodnoťte důvěru ve vedení. Nízká důvěra je hlavní překážkou změn.
- Proveďte audit zdrojů, abyste zajistili dostatečné financování, čas a personál.
8. Vypracujte akční plán
Jakmile dokončíte hodnocení, je čas vše implementovat. Potřebujete akční plán, který nastíní kroky pro implementaci, kdo je za co zodpovědný a časový harmonogram pro každou fázi.
K vytvoření dokonalého akčního plánu postupujte podle těchto kroků:
- Jasně definujte cíle iniciativy změny. Zajistěte, aby byly v souladu s posláním společnosti a aby byly měřitelné, aby bylo možné sledovat pokrok.
- Určete konkrétní role pro členy týmu. Vyjasněte, kdo bude vést jednotlivé fáze a kdo bude zodpovědný za úkoly, jako je komunikace, školení a monitorování.
- Rozdělte plán na zvládnutelné fáze s realistickými termíny. Zajistěte, aby byly časové harmonogramy dostatečně flexibilní, aby se mohly přizpůsobit nepředvídaným výzvám.
- K sdílení plánu se všemi zaměstnanci využijte více kanálů (schůzky, e-maily, platformy).
- Pravidelně kontrolujte pokrok pomocí metrik výkonnosti. Upravujte strategie na základě zpětné vazby a měnících se okolností.
- Uznávejte a oslavujte klíčové úspěchy, abyste udrželi dynamiku a posílili morálku.
📔Naučte se, jak zpracovat změnu ve vaší organizaci, pomocí tohoto komplexního průvodce řízením změn.
Akční plánování na základě poznatků z hodnocení
Takže jste provedli hodnocení připravenosti na změnu – výborně!
Nyní přichází ta zábavná část: proměnit všechny tyto poznatky v akční plán. Není třeba panikařit, rozložíme to krok za krokem. A samozřejmě vám ClickUp bude po celou dobu k dispozici.
Vypracujte strategii řízení změn
Zde si stanovíte strategii.
Jaká je celková strategie? Jak budete změnu řešit?
Jde o propojení poznatků z hodnocení s nadcházející změnou.
Začněte tím, že pomocí ClickUp Docs nastíníte svou strategii. Propojte úkoly přímo ze svého dokumentu, aby každý, kdo si strategii přečte, věděl, co je třeba udělat. Navíc vám vlastní pole umožňují sledovat klíčové metriky, jako jsou úrovně rizika nebo priority.
💡Tip pro profesionály: Tyto šablony obchodních procesů od ClickUp pomáhají sladit obchodní procesy se správou změn.
Vytvořte plány zapojení a komunikace
Podle zprávy Deloitte Human Capital Trends 80 % zaměstnanců uvádí, že komunikace je klíčová pro úspěšné řízení změn. Musí se jednat o oboustrannou komunikaci – každý musí mít pocit, že jeho názor je důležitý.
Funkce ClickUp Chat a Komentáře usnadňují zapojení. Nastavte úkol věnovaný výhradně zpětné vazbě týmu a nechte lidi sdílet své myšlenky přímo v komentářích. Navíc pomocí zmínek můžete označit klíčové hráče, abyste zajistili, že nikdo nebude z konverzace vynechán.
Chcete všechny informovat, aniž byste museli posílat desítky e-mailů? Použijte automatizaci ClickUp k spouštění aktualizací stavu a oznámení.
Nastavte školicí a podpůrné programy
Školení je část, ve které se váš tým naučí, jak nové věci skutečně provádět. Hodnocení připravenosti od Světového ekonomického fóra uvádí, že nedostatek dovedností je jednou z hlavních překážek při zavádění nových systémů, přičemž 60 % organizací nedokáže během přechodu zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.
Pokud vaše hodnocení připravenosti odhalilo tyto mezery v dovednostech, je nyní čas je zaplnit. V ClickUp můžete pomocí šablon úkolů vytvořit vlastní školicí program. Přiřaďte moduly každému členovi týmu a pomocí milníků sledujte jejich pokrok.
Nastavte opakující se úkoly pro průběžnou podporu, aby váš tým pravidelně dostával opakované školení. Pomocí dashboardů můžete sledovat míru dokončení školení a ujistit se, že všichni drží krok.
Posilte svůj tým pro hladký průběh změn
Díky strukturovanému přístupu a správným nástrojům můžete zajistit, že váš tým bude na změnu připraven.
Provedením důkladného hodnocení připravenosti na změnu, vypracováním solidní strategie, zapojením svého týmu prostřednictvím jasné komunikace a poskytnutím nezbytného školení vytvoříte podmínky pro úspěch.
Od sběru dat v reálném čase až po usnadnění změn v celé organizaci vám ClickUp pomáhá udržet vše v pořádku.
