12 nejlepších nástrojů eDiscovery pro efektivní správu dat

Nárůst elektronických dat v digitálně transformovaných společnostech vyžaduje nasazení specializovaných nástrojů pro efektivní vyhledávání, nalezení a organizaci důležitých informací. 📊
Federální pravidla občanského soudního řízení (FRCP) vyžadují, aby organizace ve Spojených státech ukládaly a spravovaly svá data tak, aby byla snadno dostupná. Nedodržení tohoto požadavku vede nejen k frustraci, ale může také vést k významným pokutám.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje eDiscovery. 🔍
Nástroje eDiscovery jsou specializovaný software určený ke zjednodušení vyhledávání, shromažďování a analýzy elektronicky uložených informací (ESI). V dnešní době jsou softwarové nástroje eDiscovery nepostradatelné v soudních sporech a scénářích správy dat.
Pokud nemáte žádné řešení eDiscovery nebo jste si vybrali nesprávné, může to vést k časově náročnému vyhledávání a databázi, jejíž správa je noční můrou. A to by nikdo neměl zažít!
Na základě našeho výzkumu a intenzivního testování v ClickUp vám přinášíme seznam 12 nejlepších nástrojů eDiscovery na trhu. Čtěte dál a dozvíte se více.
Co byste měli hledat v nástroji eDiscovery?
Úlohou nástrojů eDiscovery, neboli elektronického vyhledávání, není pouze vyhledávání jakýchkoli digitálních informací, ale identifikace správných údajů, které jsou přípustné u soudu. Pro právní týmy a advokátní kanceláře to znamená zajistit, aby získané údaje splňovaly právní normy a byly relevantní pro daný případ.
Při výběru softwaru pro elektronické vyhledávání dat byste měli hledat tyto klíčové funkce, které vám umožní efektivně spravovat a využívat vaše data:
- Pokročilé vyhledávací funkce: Hledejte nástroje s pokročilými vyhledávacími funkcemi, které umožňují podrobné dotazy a filtrování, aby se snížila nutnost ručního vyhledávání.
- Zpracování a filtrování dat: Vyberte si nástroj pro eDiscovery, který dokáže zpracovat různé formáty dat a upřesnit výsledky tak, aby splňovaly právní kritéria.
- Integrace a kompatibilita: Ujistěte se, že se nástroj hladce integruje do vašeho právního projektového managementu a podporuje různé e-mailové, cloudové úložiště a databázové platformy pro komplexní sběr dat.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Nástroj by měl splňovat průmyslové standardy a předpisy, jako jsou HIPPA a GDPR, aby byla zajištěna ochrana dat a důvěrnost.
- Export dat a reportování: Efektivní export dat a přizpůsobitelné funkce reportování jsou klíčové pro včasné posouzení případu a předložení důkazů.
- Škálovatelnost: Nástroj by měl být škálovatelný podle růstu objemu dat, aniž by došlo ke snížení výkonu.
- Nákladová efektivita: Zvažte celkové náklady na vlastnictví, včetně licenčních poplatků a poplatků za údržbu.
12 nejlepších nástrojů eDiscovery pro efektivní správu dat
Jste připraveni zjednodušit své právní operace? Podívejte se na 12 nejlepších nástrojů eDiscovery. Naše nejlepší tipy pomohou vaší organizaci zvýšit efektivitu a udržet si náskok v měnícím se právním prostředí.
1. Logikcull (nejlepší pro zjednodušení procesů eDiscovery)
Pokud hledáte jednoduchost, Logikcull je tou správnou volbou. Logikcull je komplexní platforma eDiscovery s uzavřeným cyklem, která zjednodušuje nahrávání, vyhledávání a prohlížení velkých objemů dat.
Na trhu eDiscovery vyniká svými různými bezpečnostními funkcemi, včetně šifrování dat, dvoufaktorové autentizace (2FA), uživatelských rolí založených na oprávněních, skenování virů a ochrany před malwarem. Tyto funkce pomáhají zajistit soulad s důležitými předpisy, jako jsou HIPAA, GDPR a SOC2 (typ II).
Logikcull se integruje s Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box a dalšími platformami, díky čemuž je extrakce dat ze zdroje snadná.
Nejlepší funkce Logikcull
- Použijte předdefinované vyhledávací filtry pro rychlejší vyhledávání dat, jako jsou e-mailové adresy, typy dokumentů a obsah osobních identifikačních údajů (PII).
- Snadno spravujte automatická oznámení o pozastavení, připomenutí a sledování.
- Provádějte hromadné redigování, označování privilegovaných informací, detekci podobných dokumentů, detekci osobních údajů a automatické řazení e-mailů.
- Implementujte vestavěné šifrování, dvoufaktorové ověřování, oprávnění založená na rolích, antivirové a antimalwarové skenování a sdílení v uzavřené smyčce.
Omezení Logikcull
- Uživatelé, kteří nejsou obeznámeni se sofistikovanými nástroji pro analýzu dat, mohou čelit strmému učení.
Ceny Logikcull
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Logikcull
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
2. RelativityOne (nejlepší pro rozsáhlé a komplexní eDiscovery)
Pokud řešíte rozsáhlé a složité případy, RelativityOne je ideální volbou. Pomáhá společnostem, právním firmám, vládním agenturám a dalším subjektům v rychlém vyhledávání pomocí platformy RelativityOne.
RelativityOne navíc umožňuje uživatelům vylepšit jeho funkčnost jako open-source platformy pomocí aplikací vytvořených na míru nebo vývojáři, které jsou k dispozici prostřednictvím Relativity App Hub.
Kromě standardních funkcí eDiscovery zajišťuje Relativity bezpečnost díky svému specializovanému týmu Calder7, který chrání citlivá data. Platforma dokonce splňuje několik bezpečnostních standardů, včetně ISO/IEC 27001, SOC 2 Type 2 a HIPAA. Integruje se také s oblíbenými podnikovými nástroji, jako jsou Microsoft 365, Slack a Google Workspace.
Nejlepší funkce RelativityOne
- Automatizujte pracovní postupy správy dokumentů, abyste omezili manuální úkoly a minimalizovali lidské chyby.
- Vizualizujte komunikační data, jako jsou e-maily a textové zprávy, v jejich původním kontextu pro lepší pochopení.
- Nástroje pro redigování a zvýrazňování k zakrytí nebo zdůraznění klíčových informací
- Nastavte podrobná uživatelská oprávnění a kontroly přístupu, abyste omezili přístup k určitým dokumentům.
Omezení RelativityOne
- Řešení technických problémů může být složité a vyžaduje nedokumentované a specializované znalosti.
Ceny RelativityOne
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6/5 (více než 470 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
3. Casepoint (nejlepší pro integrovanou právní technologii)
Pro právní týmy, které hledají škálovatelnost a flexibilitu, je ideální volbou Casepoint. Jeho cloudová architektura nabízí škálovatelnost a flexibilitu, díky čemuž je ideální pro organizace všech velikostí. Poskytuje také přizpůsobitelné pracovní postupy a automatizované procesy eDiscovery, což snižuje manuální úkoly a zvyšuje produktivitu.
Casepoint zajišťuje soulad s předpisy jako HIPAA a GDPR prostřednictvím robustního šifrování dat a kontroly přístupu. Navíc se hladce integruje s různými zdroji dat a nástroji třetích stran pro efektivní správu dat a podrobné analýzy.
Nejlepší funkce Casepoint
- Zpracovávejte a redukujte cenné informace rychle pomocí uživatelsky přívětivé technologie.
- Zajistěte soulad s nařízením GDPR, zákonem CCPA, zákonem FOIA a dalšími předpisy.
- Automatizujte hodnocení případů pomocí pokročilých algoritmů pro velké datové soubory.
Omezení Casepoint
- Výsledky filtrování mřížky a funkcí drill-down by mohly těžit z vylepšení uživatelského prostředí.
Ceny Casepoint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Disco eDiscovery (nejlepší pro rychlé eDiscovery založené na umělé inteligenci)
Nástroj DISCO eDiscovery využívá sílu umělé inteligence k zefektivnění kontroly dat. Nabízí právní software založený na umělé inteligenci, který zefektivňuje eDiscovery, kontrolu dokumentů a správu případů pro podniky, právnické firmy a vládní agentury.
Jejich cloudová řešení lze používat samostatně nebo integrovat a vytvořit tak jednotnou platformu. To týmům umožňuje spravovat celý životní cyklus objevování dat – od právních požadavků až po kontrolu – v rámci jediného rozhraní.
Nejlepší funkce Disco eDiscovery
- Upřednostněte kontrolu dokumentů pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci a kontextových značkách.
- Vytvářejte zprávy v reálném čase s vizualizací dat a e-mailovými vlákny pro komplexní kontext.
- Využijte intuitivní vyhledávací funkce s filtry a nástrojem Search Builder pro složité dotazy.
- Umožněte vyhledávání textu ve všech dokumentech pomocí automatického OCR u obrázků a souborů PDF.
Omezení Disco eDiscovery
- Nepodporuje export seznamů ingestních relací, podrobností ingestu, mapování načítaných souborů, produkcí, podrobností produkce, překryvů, revizních týmů, protokolů hromadných akcí, fází revize atd.
Ceny Disco eDiscovery
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Disco eDiscovery
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Nextpoint (nejlepší pro malé a střední firmy)
Pokud jste menší firma, Nextpoint nabízí cenově dostupné řešení s jednoduchou cloudovou platformou. Umožňuje uživatelům přetahovat neomezené množství dat, okamžitě prohlížet a sdílet výstupy a efektivně spolupracovat na budování silných případů – to vše bez nutnosti importu dat nebo poplatků za hosting.
Nextpoint, založený na principech EDRM, zrychluje tradiční proces vyhledávání na jeden den, což z něj činí nákladově efektivní řešení pro menší organizace.
Nejlepší funkce Nextpoint
- Automaticky extrahujte data a metadata pomocí indexování OCR pro obrazové soubory.
- Přizpůsobte si pracovní postupy při kontrole dokumentů pomocí kódování, vlastních zobrazení, značek a hromadných akcí.
- Usnadněte spolupráci a přípravu případů správou výpovědí, produkcí, přepisů a časových os.
- Přístup k protokolům, zobrazení, úpravy, mazání a stahování s podrobnými auditními stopami
Omezení Nextpoint
- Import dat může být pomalejší než u jiných platforem, protože při importu se všechny soubory převádějí do obrazového formátu, místo aby byly zachovány v původním formátu.
Ceny Nextpoint
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nextpoint
- G2: 4,3/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 230 recenzí)
6. Everlaw (nejlepší pro kolaborativní eDiscovery)
Everlaw se pyšní tím, že „najde jehlu v kupce sena“, a rozhodně tomuto tvrzení dostává. Mezi nástroji eDiscovery v tomto seznamu vyniká Everlaw tím, že zvládá vše od okamžitých zpráv a e-mailů až po přepis audio a video souborů. Schopnost Everlaw zjednodušit vyhledávání jej činí ještě uživatelsky přívětivějším, protože umožňuje uživatelům barevně označit jejich dotazy.
Pokud tedy nejste příliš technicky zdatní, nemusíte se bát – informace můžete rychle vyhledat, aniž byste se museli zabývat složitými vyhledávacími syntaxemi nebo regulárními výrazy (regex).
Platforma navíc zajišťuje bezpečnost díky autorizaci FedRAMP, vícefaktorové autentizaci, jednotnému přihlášení a uživatelským oprávněním. Ačkoli je Everlaw primárně cloudový, nabízí také možnosti nasazení SaaS a webové, což uživatelům poskytuje flexibilitu při přístupu k nástroji.
Nejlepší funkce Everlaw
- Inventarizujte, indexujte a analyzujte různé typy dat, jako jsou e-maily, obrázky a soubory CAD.
- Překládejte více než 100 jazyků a přepisujte mediální soubory
- Nahrajte až 900 000 dokumentů za hodinu
- Efektivně upravujte metadata, stránky, tabulky a mediální soubory.
Omezení Everlaw
- Mapování metadat může být složité a generování protokolů oprávnění nemusí být vždy intuitivní.
Ceny Everlaw
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Everlaw
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
7. CloudNine LAW (nejlepší pro lokální eDiscovery)
CloudNine je řešení eDiscovery, které zefektivňuje proces vyhledávání dat pomocí pokročilé automatizace. Nabízí automatické zpracování a načítání dat pro MS365 a OneDrive a podporuje různé typy dat, jako jsou e-maily, zvukové nahrávky, forenzní obrazy atd.
Platforma nabízí detailní, intuitivní vyhledávací a značkovací nástroje pro efektivní vyhledávání a správu dat.
Nejlepší funkce CloudNine LAW
- Hladká integrace s Microsoft 365 a OneDrive pro rychlejší sběr dat
- Zachovejte kontext načtených dat pro komplexní kontrolu časové osy.
- Podpora více typů dat, včetně finančních záznamů, forenzních artefaktů, SMS, zpráv z aplikací pro spolupráci, geolokace a příspěvků na sociálních médiích.
Omezení CloudNine LAW
- Prohlížeč obrázků má potíže se současným zpracováním více otevřených databází.
Hodnocení a recenze CloudNine LAW
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
8. Reveal Data (nejlepší pro analýzu založenou na umělé inteligenci)
Platforma eDiscovery společnosti Reveal Data využívá umělou inteligenci a strojové učení k optimalizaci analýzy a kontroly dat.
Kromě toho platforma nabízí pokročilé analytické funkce, včetně prediktivního kódování a shlukování. Disponuje integrovaným strojovým učením pro dynamickou klasifikaci dat a škálovatelnou cloudovou infrastrukturou pro efektivní zpracování. Mezi její vyhledávací funkce patří zpracování přirozeného jazyka pro přesné vyhledávání dat.
Reveal Data je navržen s ohledem na uživatelský komfort a škálovatelnost a je vhodný pro organizace všech velikostí.
Odhalte nejlepší funkce Data
- Využijte analytické nástroje založené na umělé inteligenci pro pokročilou analýzu dat a prediktivní kódování.
- Vylepšete klasifikaci dat a relevanci dynamicky pomocí strojového učení.
- Přizpůsobte si dashboardy a reporty pro vizualizaci datových trendů a kontrolu pokroku.
- Spolupracujte pomocí nástrojů pro sdílené recenze, poznámky a komunikaci.
Odhalte omezení dat
- Cenově dostupné pro individuální použití, ale může být příliš drahé pro malé společnosti, které potřebují integraci do svých aplikací.
Ceny za odhalení dat
- Ceny na míru
Odhalte hodnocení a recenze dat
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Exterro Legal (nejlepší pro eDiscovery v podnikové sféře)
Exterro Legal zjednodušuje a automatizuje proces právního zadržení, což právním týmům usnadňuje efektivní správu a prosazování zadržení. Díky hladké integraci do stávajících pracovních postupů eDiscovery zajišťuje Exterro Legal, že právní týmy mohou rychle vydávat, sledovat a spravovat zadržení při zachování souladu s předpisy.
Uživatelsky přívětivé rozhraní a systém oznámení platformy navíc pomáhají zefektivnit komunikaci a minimalizovat riziko poškození dat. Díky intuitivnímu rozhraní a škálovatelné architektuře umožňuje Exterro Legal rychlé a přesné řešení složitých případů při zachování přísných bezpečnostních a regulačních standardů.
Nejlepší funkce Exterro Legal
- Automatizujte sběr a zpracování dat a zvyšte tak efektivitu.
- Hladká integrace s právními a obchodními systémy pro soudržný pracovní postup
- Spravujte právní zadržení pomocí automatických oznámení a sledování.
- Provádějte důkladná vyšetřování a kontroly dokumentů pomocí pokročilého vyhledávání a analýzy.
Exterro Právní omezení
- Chybí možnost automatického pozastavení připomínek pro vybrané dodavatele.
Ceny Exterro Legal
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Exterro Legal
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Sightline (nejlepší pro spolupráci v reálném čase)
Sightline je pokročilá platforma eDiscovery navržená pro optimalizaci zpracování spisů. Vyniká ve filtrování irelevantních dokumentů, odhalování klíčových informací o případech a usnadňování podrobných revizí.
Jako řešení eDiscovery poskytuje Sightline od společnosti Consoilio týmům zabývajícím se případy nejmodernější nástroje pro výzkum dat, rozsáhlé funkce pro kontrolu dokumentů a analytické vyšetřovací schopnosti.
Nejlepší funkce Sightline
- Najděte relevantní údaje o případech a klíčové dokumenty pomocí sofistikovaných vyhledávacích funkcí.
- Upřesněte výsledky vyhledávání pomocí metadat a polí produktů, jako jsou data a e-maily.
- Filtrujte irelevantní dokumenty podle typu souboru a dalších vlastností pomocí integrovaných vyšetřovacích nástrojů.
Omezení Sightline
- Vyhledávání dokumentů zahrnuje několik kroků, které mohou být pro nové členy týmu složité.
Ceny Sightline
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sightline
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. Veritas eDiscovery Platform (nejlepší pro správu dat)
Platforma Veritas eDiscovery zjednodušuje vyhledávání dat díky pokročilému vyhledávači založenému na datových sadách. Díky tomu umožňuje podnikům rychle identifikovat soubory a získat k nim přístup. Platforma podporuje složité vyšetřování tím, že automatizuje až 100 dotazů současně.
Podporuje více než 500 formátů souborů a zajišťuje komplexní zpracování a analýzu dat prostřednictvím efektivních pracovních postupů. Platforma zvyšuje efektivitu a snižuje rizika tím, že se zaměřuje na přesný obsah a odfiltrovává irelevantní data.
Díky intuitivnímu rozhraní umožňuje Veritas pracovníkům zodpovědným za dodržování předpisů a právním IT odborníkům efektivně řídit rizika a činit informovaná rozhodnutí, a to vše při zachování přísných bezpečnostních a compliance standardů.
Nejlepší funkce platformy Veritas eDiscovery
- Získejte informace z více než 100 zdrojů obsahu
- Získejte přístup k nestrukturovaným datům prostřednictvím klasifikace a indexování.
- Bezpečně rozšiřujte možnosti vyhledávání tím, že se zaměříte, identifikujete a exportujete pouze relevantní obsah.
Omezení platformy Veritas eDiscovery
- Omezené exportní a produkční funkce vyžadují další software pro finální dodání produkce.
Ceny platformy Veritas eDiscovery
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze platformy Veritas eDiscovery
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Onna (nejlepší pro sjednocení dat aplikací)
Onna je platforma pro správu dat navržená tak, aby pomáhala technologickým a obchodním lídrům odhalit hodnotu nestrukturovaných podnikových dat.
Konkrétně centralizuje, standardizuje a spravuje data z různých cloudových aplikací pro pracoviště, čímž zefektivňuje přístup a kontrolu nad důležitými informacemi. Tento jednotný přístup umožňuje společnostem snižovat rizika a zlepšovat obchodní výsledky.
Onna podporuje požadavky v oblasti IT a dodržování předpisů, čímž snižuje dobu a náklady na právní kontrolu. Bezpečně propojuje data s velkými jazykovými modely (LLM) a nabízí možnost „Skupiny“ pro organizování a zvání spolupracovníků do projektů.
Platforma integruje nestrukturovaná data ze zdrojů jako Slack, Google, Microsoft a Confluence. To pomáhá řešit problémy s rozptýlenými daty a využívá možnosti GenAI.
Nejlepší funkce Onna
- Snadný přenos a sdílení mediálních souborů v rámci platformy
- Vyhledávejte relevantní soubory a dokumenty pro procesy fúzí a akvizic a due diligence pomocí algoritmů ML.
Omezení Onna
- Vyžaduje pečlivé plánování u větších datových sad, aby bylo zajištěno včasné shromažďování a dodržování omezení používání dat.
Ceny Onna
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Onna
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Čím více víte: Společnost Reveal Data nedávno získala společnosti Logikcull a Onna, čímž posílila své schopnosti v oblasti eDiscovery a správy dat.
Shrnutí nástrojů eDiscovery s porovnávací tabulkou
Zde je stručná srovnávací tabulka eDiscovery, ve které si můžete prohlédnout jednotlivé možnosti:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové vlastnosti
|Omezení
|Logikcull
|Zjednodušení procesů eDiscovery
|Komplexní platforma, šifrování dat, 2FA, role založené na oprávněních, hromadné úpravy, automatická detekce osobních údajů, integrace s Google Vault, Slackem atd.
|Náročné osvojení pro uživatele, kteří nejsou s nástroji obeznámeni
|RelativityOne
|Rozsáhlé a komplexní eDiscovery
|Open-source, automatizace pracovních postupů, vizualizace komunikačních dat, nástroje pro redigování, podrobná oprávnění uživatelů, integrace s Microsoft 365, Slack, Google Workspace
|Komplexní technické řešení problémů
|Casepoint
|Integrovaná právní technologie
|Cloudová architektura, přizpůsobitelné pracovní postupy, soulad s GDPR a HIPAA, integrace s nástroji třetích stran pro správu a analýzu dat.
|Uživatelský zážitek by mohl být vylepšen.
|Disco eDiscovery
|Rychlé eDiscovery založené na umělé inteligenci
|Kontrola dokumentů pomocí umělé inteligence, zprávy v reálném čase, intuitivní vyhledávací funkce, automatické OCR pro vyhledávání textu
|Omezená podpora exportu pro různé typy dat
|Nextpoint
|Malé a střední firmy
|Zpracovává různé typy dat a překladatelské služby, nahrává až 900 000 dokumentů za hodinu, efektivní redigování
|Pomalejší import dat kvůli procesům zobrazování
|Everlaw
|Spolupracující eDiscovery
|Zpracovává různé typy dat, překladatelské služby, nahrává až 900 000 dokumentů za hodinu, efektivní redigování
|Mapování metadat může být složité
|CloudNine LAW
|On-premise eDiscovery
|Pokročilá automatizace zpracování dat, integrace s Microsoft 365, podpora více typů dat
|Prohlížeč obrázků má potíže s více databázemi
|Odhalte data
|Analýza založená na umělé inteligenci
|Analýzy založené na umělé inteligenci, prediktivní kódování, přizpůsobitelné panely, nástroje pro spolupráci
|Vysoké náklady pro malé společnosti, které potřebují integraci
|Exterro Legal
|Enterprise eDiscovery
|Automatizuje procesy právní archivace, integruje se do stávajících pracovních postupů, pokročilé vyhledávání a analytika.
|Chybí automatické připomenutí pro vybrané dodavatele
|Sightline
|Spolupráce v reálném čase
|Sofistikované vyhledávací funkce, rozsáhlé funkce pro kontrolu dokumentů, integrované vyšetřovací nástroje
|Složité vyhledávací kroky pro nové členy týmu
|Platforma Veritas eDiscovery
|Správa dat
|Pokročilé vyhledávání založené na datových sadách, podporuje více než 500 formátů souborů, bezpečně se přizpůsobuje pro identifikaci relevantního obsahu.
|Omezené exportní funkce vyžadují další software.
|Onna
|Sjednocení dat aplikací
|Centralizuje a spravuje nestrukturovaná podniková data, integruje se s různými cloudovými aplikacemi, podporuje požadavky IT a compliance.
|Vyžaduje plánování pro větší datové sady
💡 Tip pro profesionály: Co zvážit při výběru nástroje eDiscovery:
Integrace je důležitá: Ujistěte se, že váš nástroj eDiscovery dobře spolupracuje s vašimi stávajícími systémy (například nástroji pro správu dokumentů a komunikaci), aby byl zajištěn plynulý tok dat a spolupráce. Školení a podpora: Vyberte si dodavatele, který poskytuje průběžnou podporu. Investujte také do školení svého týmu, aby mohl plně využívat funkce vybraného nástroje eDiscovery.
Další nástroje eDiscovery pro vás
Specializované nástroje eDiscovery jsou sice nezbytné pro vyhledávání a kontrolu dat, ale často vynikají v konkrétních oblastech, jako je správa dokumentů nebo analýza dat. Nemusí však nabízet komplexní řešení pro správu celého spektra úkolů a pracovních postupů souvisejících s právními projekty.
Vzhledem k tomu, že se tyto nástroje mohou silně zaměřovat na konkrétní funkce, jako je zpracování dat nebo kontrola dodržování předpisů, mohou pokrývat širší potřeby vaší organizace. Mohou například postrádat flexibilitu pro přizpůsobení se různým požadavkům na řízení projektů nebo nabízet omezené možnosti integrace různých pracovních postupů a nástrojů pro spolupráci.
Vyzkoušejte ClickUp, nástroj, který vyplňuje mezery na trhu a poskytuje jednotnou platformu, která vylepšuje váš proces eDiscovery.
ClickUp (nejlepší pro všestranné řízení právních projektů)
Ačkoli ClickUp možná nepatří mezi tradiční nástroje eDiscovery, má co nabídnout v oblasti právních řešení. Jako komplexní platforma pro produktivitu pomáhá jeho software pro správu projektů právních firem právníkům centralizovat jejich práci do jednoho dynamického pracovního prostoru.
Kromě toho vám výkonný software pro správu záznamů umožňuje efektivně organizovat, spravovat a sdílet data v rámci celé vaší firmy. Můžete vytvářet prostory a složky přizpůsobené různým oddělením nebo projektům a snadno spravovat oprávnění a role pro každý z nich, čímž zajistíte hladký chod všeho.
S ClickUp Docs je vytváření a sdílení dokumentů hračkou. Členové týmu mají přístup k souborům a mohou spolupracovat v reálném čase, což usnadňuje kontrolu, aktualizaci a prověřování dokumentů. V ClickUp můžete nastavit úkoly, aby vám neunikl žádný detail.
Používejte jej jako software pro právní dokumenty a vytvářejte samostatné dokumenty a wiki stránky pro zaznamenávání výsledků výzkumu a průběhu případů. Centralizuje komunikaci s klienty, dokumenty o dodržování předpisů a regulační podání, díky čemuž jsou snadno přístupné a transparentní.
💡 Tip pro profesionály: Používejte ClickUp Docs pro spolupráci v reálném čase na právních dokumentech. To může zefektivnit komunikaci a zajistit, že všichni budou na stejné vlně.
Úkoly ClickUp
Pro profesionály, kteří potřebují efektivně spravovat úkoly, nabízí ClickUp Tasks vynikající funkce. Umožňuje uživatelům vytvářet a sledovat úkoly pro každý krok pracovního postupu eDiscovery, čímž zajišťuje efektivní správu každé fáze.
ClickUp Connected Search
Uživatelé mohou také rychle vyhledat konkrétní dokumenty a komunikaci pomocí funkce Connected Search (Propojené vyhledávání) ClickUp, která efektivně prohledává všechny úkoly, komentáře a přílohy na celé platformě. Platforma také podporuje spolupráci, což týmům umožňuje hladkou spolupráci prostřednictvím sdílení poznámek a aktualizací.
S ClickUp je bezpečnost dat nejvyšší prioritou.
Bezpečnostní politika platformy dodržuje přísné bezpečnostní standardy, včetně SOC 2, ISO/IEC 27001 a GDPR, a zajišťuje tak spolehlivou ochranu dat.
Pomocí nastavení oprávnění ClickUp můžete omezit přístup k citlivým informacím. Tím zajistíte, že pouze oprávnění uživatelé budou moci prohlížet nebo upravovat kritická data, což zaručí bezpečnost během celého procesu eDiscovery.
ClickUp také obsahuje rozmanitou knihovnu právních šablon, která pomáhá efektivně organizovat soubory a složky.
Šablona pro správu právních projektů ClickUp
Například šablona ClickUp Legal Project Management Template poskytuje vizuální plán pro správu zdrojů, sledování pokroku a optimalizaci spolupráce týmu.
Tato šablona vám pomůže:
- Omezte ruční zadávání dat a minimalizujte chyby
- Včas identifikujte potenciální problémy a přijměte proaktivní opatření.
- Zlepšete přehled o probíhajících projektech a pokroku
- Zefektivněte účetnictví a sledování času
Řízení právních projektů se na první pohled může jevit jako složité a náročné na zdroje. Tato šablona vám však pomůže rozdělit jej na konkrétní kroky, od stanovení cíle a časového harmonogramu až po přidělení úkolů týmu a vyhodnocení podrobného pokroku.
Šablona ClickUp pro sledování právních případů
Podobně vám šablona ClickUp Legal Case Tracking Template pomůže organizovat vaše případy tím, že ukládá všechny relevantní dokumenty a komunikaci na jednom centrálním místě.
Tato šablona vám umožní:
- Vytvořte standardní systém pro sledování případů a související dokumentace.
- Udržujte data strukturovaná a aktuální
- Získejte informace o celkovém počtu případů
- Snižte čas strávený manuálními úkoly
- Získejte snadný přístup k důležitým informacím pro rozhodování
Šablona pro sledování právních případů vám účinně pomůže udržet přehled díky časové ose, seznamu zúčastněných stran, podrobnostem případu, seznamům úkolů a připomenutím, abyste měli přehled o všech novinkách.
ClickUp Brain
ClickUp Brain, digitální asistent poháněný umělou inteligencí s kontextovými funkcemi založenými na rolích, je nedílnou součástí technologického vybavení každého právníka. Využívá zpracování přirozeného jazyka k generování e-mailů, dokumentů, úkolů, shrnutí a aktualizací, čímž zefektivňuje váš pracovní postup.
Díky tomu je ClickUp Brain jedním z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro právníky.
Nejlepší funkce
- Více než 1 000 integrací pro propojení všech vašich digitálních nástrojů na jednom místě
- ClickUp Proofing pro přidávání návrhů a komentářů ke smlouvám
- Pokročilé sdílení a ovládání oprávnění pro ochranu právních dokumentů
- ClickUp Whiteboards pro brainstorming a spolupráci na virtuálním plátně
- ClickUp Tasks pro přiřazování úkolů, vytváření závislostí a sledování počtu případů
Omezení
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení mohou být pro nové uživatele ohromující.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena a pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze zákazníků
Zjednodušte proces eDiscovery s ClickUp
Nástroje eDiscovery revolučním způsobem změnily způsob řízení právních a vyšetřovacích procesů, což právním týmům usnadňuje prohlížení velkého množství dokumentů a jejich konsolidaci z různých zdrojů.
Ale proč se zastavit právě tady?
Posuňte svůj pracovní postup na vyšší úroveň s ClickUp!
Všestranné funkce ClickUp hladce doplňují vaše nástroje eDiscovery, zlepšují organizaci, chrání citlivá data a posilují koordinaci týmu.
Zjistěte, jak ClickUp může dále zefektivnit váš proces eDiscovery. Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte si to sami. 🎯