10 nejlepších softwarů pro správu právních případů v roce 2025

Jako právník neustále řešíte různé projekty – od soudních sporů po řízení fúzí společností, vyjednávání realitních obchodů a zajištění rodinného dědictví prostřednictvím plánování pozůstalosti.
Vše to může být velmi náročné – ruční správa úkolů, boj s termíny a obavy z drahých chyb.
S pomocí softwaru pro správu případů však můžete předejít chybám, bezpečnostním problémům a problémům s dodržováním předpisů.
Ať už jste v soudní síni, řešíte velké obchody nebo zajišťujete rodinné dědictví, software pro správu případů je vaším právním pomocníkem. Zajišťuje termíny, organizuje dokumenty, podporuje týmovou práci a informuje klienty – to vše v jednom digitálním balíčku.
Sestavili jsme žebříček 10 nejlepších softwarů pro správu případů pro právníky v roce 2024. Připravte se na zjednodušení správy případů!
Co je software pro správu případů?
Software pro správu případů je specializovaný nástroj určený ke zefektivnění a automatizaci správy případů, úkolů a procesů v rámci organizací. Jedná se o centralizovanou platformu pro sledování, organizování a spolupráci na různých případech nebo projektech, často v oblastech jako právo, zdravotnictví, sociální práce a zákaznická podpora.
Tento software obvykle nabízí funkce, jako je sledování případů, správa dokumentů, automatizace pracovních postupů a komunikační nástroje, které slouží k řešení a sledování průběhu případů.
Jaké jsou výhody softwaru pro správu případů?
Software pro správu případů přináší řadu výhod, které přispívají ke zvýšení efektivity a zlepšení organizačních procesů. Mezi hlavní výhody patří:
- Zvýšení efektivity: Software pro správu případů automatizuje úkoly a procesy, čímž snižuje manuální úsilí a zvyšuje celkovou efektivitu pracovního toku.
- Lepší spolupráce: Software poskytuje centralizovanou platformu pro týmovou spolupráci, která zajišťuje lepší komunikaci a koordinaci činností souvisejících s případy.
- Vylepšená organizace: Centralizované funkce správy dokumentů pomáhají systematicky organizovat a ukládat informace, což vede k snadnému přístupu a snížení rizika ztráty dat.
- Odpovědnost a monitorování: Nástroje pro sledování případů vám umožňují monitorovat průběh případů, přidělovat úkoly a stanovovat termíny, čímž podporují odpovědnost a transparentnost v rámci týmu.
- Úspora nákladů: Automatizace, zefektivnění procesů a optimalizace pracovních postupů přispívají k úspoře nákladů v podobě času, zdrojů a provozních výdajů.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu případů
Výběr nejlepšího softwaru pro správu právních případů pro vaši advokátní kancelář je prvním krokem ke zvýšení produktivity a efektivity. Jde o to najít ideální řešení, od nástrojů po dodávku, aby vše fungovalo hladce.
Zde je několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit při výběru systému pro správu případů:
- Robustní funkce: Vyberte si software, který poskytuje základní funkce, včetně spolupráce, řízení projektů, správy klientů, správy kontaktů a funkcí pro sledování času právníků.
- Uživatelská přívětivost: Správný software musí být snadno nastavitelný a mít přehledné a čisté rozhraní.
- Cena: Zvažte software s flexibilní cenou, který odpovídá vašemu rozpočtu.
- Škálovatelnost: Měl by mít funkce, které usnadňují obchodní procesy a jsou škálovatelné s růstem.
- Integrace nástrojů: Ujistěte se, že se software hladce integruje s ostatními nástroji, které váš tým používá, včetně CRM, komunikačního softwaru a aplikací pro správu znalostí.
- Reporting a analytika: Měl by být schopen sledovat průběh právních případů, identifikovat úzká místa a zajistit rozhodování založené na datech.
10 nejlepších softwarů pro správu případů pro rok 2024
1. ClickUp
ClickUp vede žebříček jako jedna z nejlepších aplikací pro správu úkolů a kanceláře v roce 2024. Může sloužit také jako software pro správu životního cyklu smluv. Formuláře ClickUp jsou ideální pro proces přijímání klientů. Advokátní kanceláře a právníci mohou využít jeho působivé funkce, včetně funkce ClickUp Law Project Management, která zjednodušuje správu organizačních úkolů.
ClickUp usnadňuje proces získávání zpětné vazby od vašich klientů a zákazníků. Přizpůsobte si šablony pro správu, jako je Akční plán pro správu případů, pro firmy všech velikostí. Využijte plný potenciál ClickUp Docs a revolucionalizujte tvorbu dokumentů a spolupráci ve vašem týmu.
Asistent ClickUp AI pomáhá s komunikačními procesy, včetně psaní e-mailů, zpráv atd. ClickUp Whiteboards pomáhá vizualizovat nápady, a tím podporuje efektivní spolupráci v týmu.
Celkově je ClickUp konkurenceschopný nástroj, který by každá právní firma měla zvážit pro optimalizaci provozu, zlepšení interakce mezi klientem a právníkem, sledování času a další.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace: ClickUp AI spravuje opakující se úkoly a omezuje riziko lidské chyby.
- ClickUp Tasks: Přiřazujte úkoly členům týmu s přesnými termíny a prioritami a sledujte jejich průběh v reálném čase.
- ClickUp Forms: Získejte informace o klientech a podrobnosti o případech prostřednictvím zabezpečeného klientského portálu.
- Přizpůsobitelné panely a zobrazení: Vytvářejte vlastní panely, abyste měli přehled o potřebných informacích, a sdílejte je se svým týmem pro lepší viditelnost.
- ClickUp Docs: Vytvářejte a sdílejte dokumenty, tabulky a prezentace přímo v ClickUp, což eliminuje potřebu přepínání mezi různými nástroji.
- Zobrazení chatu: Chatujte s členy týmu okamžitě, aniž byste opustili ClickUp, a udržujte komunikaci a kontext na jednom místě.
- Personalizace: Přizpůsobte si pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašemu podnikání.
- Sledování: Snadno sledujte pokrok týmu a spravujte klienty.
Omezení ClickUp
- Mobilní verze není tak robustní, protože některé webové funkce nemusí být k dispozici.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 USD za měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3500 recenzí)
2. Appian
Appian je software pro správu případů bez nutnosti programování, který efektivně spravuje právní procesy, případy a aktivity klientů.
Na rozdíl od jiných nástrojů pro zpracování případů nabízí Appian kombinaci technik řízení procesů, jako jsou Lean nebo Six Sigma, s automatizací, která usnadňuje procesy správy případů.
Appian se navíc integruje s různými zdroji dat a systémy, jako jsou Salesforce, SAP, Microsoft a Oracle, což umožňuje plynulý přístup k informacím napříč různými platformami.
Nejlepší funkce Appian
- Techniky řízení procesů: Appian nabízí automatizaci pomocí technik jako Lean nebo Six Sigma.
- Přizpůsobitelnost: Přístup k funkcím, které pomáhají při vytváření a nasazování vlastních aplikací pro různé právní úkoly.
- Aktualizace: Každé čtvrtletí vydává nové funkce, díky nimž mají uživatelé k dispozici nejmodernější technologie.
- Cenová dostupnost: Bezplatná zkušební verze s demo verzí, návodem k použití a neomezeným úložištěm dat.
Omezení Appian
- Cenové plány jsou nejasné, což činí celý proces netransparentním.
- Uživatelé si často stěžují na problémy s výkonem a spolehlivostí, včetně pomalého načítání, častých a zbytečných aktualizací, chyb a závad.
- Špatná správa dat, protože nástroj nedokáže zpracovat obrovské množství dat.
Ceny Appian
- Bezplatný tarif: Plný přístup a přizpůsobené učení
- Aplikace: Ceny na míru
- Platforma: Individuální ceny
- Neomezený: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Appian
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek hodnocení
3. CASEpeer
CASEpeer je software pro správu právních případů vytvořený s ohledem na potřeby advokátů specializujících se na osobní újmy.
Advokátní kanceláře a právníci získají přístup k základním funkcím, jako je sledování případů, integrace kalendáře, automatizovaná správa úkolů, zprávy o vypořádání, nástroje pro soudní spory a špičkový systém zabezpečení a ukládání dokumentů.
Nejlepší funkce CASEpeer
- Sledování případů: Sleduje náklady, výkonnost a poznatky a plynule generuje zprávy.
- Šablony: Přístup k více než 50 hotovým šablonám zpráv
- Integrace: Integruje se s oblíbenými nástroji, včetně Outlooku, QuickBooks a Dropboxu.
- Adaptabilní: Nejvhodnější pro advokáty specializující se na osobní újmy nebo advokátní kanceláře
Omezení CASEpeer
- Chybí nativní mobilní aplikace pro zařízení Android a iOS.
- Nepodporuje přizpůsobení polí a formulářů.
- Uživatelé hlásili některé problémy s migrací a synchronizací dat.
Ceny CASEpeer
- Základní: 69 $ měsíčně
- Pro: 99 $ za měsíc
- Pokročilý: 129 $ měsíčně
Hodnocení a recenze CASEpeer
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
4. Clio
Clio je další špičkový cloudový software pro správu případů, který nabízí centralizovanou kontrolu nad daty právnických organizací, od procesů přijímání klientů, informací, správy záležitostí, plánování až po fakturaci.
Clio hladce kombinuje dokumenty a komunikační funkce do jediného cloudového rozhraní.
Clio navíc nabízí mnoho funkcí pro právní případy, včetně nástrojů pro onboardingu, podpory zapojení klientů a bezpečného portálu pro interakci s klienty.
Nejlepší funkce Clio
- Správa právních služeb: Sledujte čas, fakturaci a komunikaci s klienty na jedné intuitivní platformě.
- Přijímání klientů a CRM: Přijímejte nové klienty pomocí automatizovaných přijímacích formulářů a přizpůsobitelného CRM systému Clio. Získejte potenciální zákazníky, budujte vztahy a snadno spravujte interakce, čímž z potenciálních zákazníků uděláte věrné klienty.
- Automatizace dokumentů: Vytváří právní dokumenty během několika sekund. Přizpůsobte šablony, vytvářejte knihovny a zvyšte produktivitu.
- Aplikace a integrace: Propojte se s více než 250 oblíbenými aplikacemi a službami, od účetního softwaru po platformy pro podepisování dokumentů.
Omezení Clio
- Žádný offline přístup ani úpravy dokumentů
- Uživatelé hlásí, že nedávné aktualizace a některé integrace často způsobují poruchy.
Ceny Clio
- Easystart: 49 $ měsíčně
- Essentials: 89 $ měsíčně
- Pokročilý: 119 $ měsíčně
- Kompletní: 149 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Clio
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
5. Smokeball
Smokeball je software pro správu právních případů, který malým právním firmám a samostatným právníkům nabízí automatizaci a snadné použití. Zbavuje vás opakujících se úkolů, jako je vytváření dokumentů a ukládání e-mailů, a uvolňuje tak váš drahocenný čas.
Smokeball je také známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním, které zjednodušuje jeho používání bez nutnosti rozsáhlého školení. Hladká integrace s oblíbenými nástroji třetích stran, jako jsou QuickBooks a Google Calendar, dále eliminuje narušení pracovního toku a datové silosy.
Nejlepší funkce Smokeball
- Snadné přijímání a zaškolování: Spravujte interakce a budujte důvěru pomocí automatizovaných formulářů.
- Inteligentní správa případů: Organizujte a sledujte případy, úkoly a termíny na jednom centralizovaném místě, aby měl váš tým vše pod kontrolou.
- Právní fakturace a účetnictví svěřenských fondů: Vytvářejte faktury během několika sekund a snadno sledujte výdaje. Spravujte prostředky klientů bezpečně a v souladu s předpisy.
- Dashboardy a reporty: Získejte přehled díky přizpůsobitelným dashboardům a sledujte klíčové metriky, abyste zjistili oblasti, které je třeba zlepšit.
Omezení Smokeball
- Chybějící adresář oboru
- Smokeball není flexibilní, pokud jde o přizpůsobitelnost.
Ceny Smokeball
- Cena: 39 $ měsíčně na uživatele
- Boost: 89 $ měsíčně na uživatele
- Grow: 179 $ měsíčně na uživatele
- Prosper+: 219 USD za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Smokeball
- G2: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
6. MyCase
MyCase je další software s působivými analytickými a reportovacími schopnostmi. Pomáhá vám podrobně prozkoumat průběh případů, fakturovatelné hodiny a aktivitu týmu, což vám umožňuje optimalizovat pracovní postupy a zvýšit výkonnost týmu.
K dispozici jsou také další funkce, jako jsou upozornění na termíny, kompletní e-mailový klient, fakturace a správa dokumentů. Platforma MyCase upřednostňuje rozhodování založené na datech, centralizovanou spolupráci a flexibilní škálovatelnost, aby zjednodušila procesy pro právníky.
Nejlepší funkce MyCase
- Automatizace: Automatizujte procesy přípravy právních dokumentů.
- Fakturace a platby: Sledujte čas, generujte faktury a přijímejte online platby během chvilky.
- Správa případů: Udržujte pořádek a dodržujte termíny. Spravujte dokumenty, úkoly, komunikaci a termíny v jednom bezpečném centrálním hubu.
- Příjem klientů a správa potenciálních zákazníků: Převádějte potenciální zákazníky pomocí přizpůsobitelných formulářů, spravujte pipeline a budujte vztahy od potenciálních zákazníků až po věrné klienty.
- Flexibilita: K dispozici pro mobilní zařízení (Android a iOS)
Omezení MyCase
- Omezené možnosti přizpůsobení faktur, zpráv a šablon
- Uživatelé si stěžují, že mobilní aplikace MyCase obsahuje několik chyb.
Ceny MyCase
- Základní: 39 $ měsíčně na uživatele
- Výhoda: 69 USD za měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 89 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze MyCase
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
7. PracticePanther
PracticePanther je komplexní cloudový software pro správu právních kanceláří určený pro advokáty. Pyšní se rozsáhlou sadou funkcí a jeho vynikající kvalita spočívá v možnosti přizpůsobení.
Software pro správu právních případů je bezpečně zabezpečený a k ochraně citlivých informací využívá 256bitové šifrování vojenské úrovně. Platby jsou také prováděny hladce díky funkci Legal Billing.
Nejlepší funkce PracticePanther
- Hladká integrace: Propojte více než 100 oblíbených nástrojů, od účetního softwaru po e-mailové platformy. Žádná izolovaná data – pouze plynulé pracovní postupy a optimalizované procesy.
- Výkonná správa případů: Sledujte záležitosti, termíny a úkoly bez námahy pomocí intuitivních dashboardů a přizpůsobitelných pracovních postupů.
- Bezpečnost: Šifrování na vojenské úrovni a přísná ochrana dat zajišťují bezpečnost informací o vašich klientech.
- Organizované dokumenty: Ukládejte, kategorizujte a okamžitě přistupujte k dokumentům. Automatické generování dokumentů šetří čas a snižuje počet chyb.
- Právní fakturace: Fakturujte svým klientům bez stresu díky vestavěné funkci fakturace.
Omezení programu PracticePanther
- Uživatelé považují za nevýhodu, že software neobsahuje integrovaného e-mailového klienta.
- Žádné nativní funkce pro automatizaci dokumentů, elektronický podpis nebo vstupní formuláře, což vyžaduje, aby uživatelé používali integrace třetích stran nebo manuální procesy.
Ceny PracticePanther
- Solo: 59 $ měsíčně
- Essential: 79 $ měsíčně
- Podnikání: 99 $ za měsíc
Hodnocení a recenze PracticePanther
- G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
8. CosmoLex
CosmoLex je komplexní software pro správu právních případů, který umožňuje právnickým firmám sledovat své náklady, dodržovat právní předpisy v oblasti účetnictví a zajistit organizaci právních dokumentů na jednom centrálním místě.
Na rozdíl od jiných softwarů pro správu případů má CosmoLex integrovaný účetní software, který spravuje soubory klientů a sleduje všechny náklady vzniklé advokátní kanceláři.
CosmoLex navíc poskytuje funkce pro správu svěřeneckých účtů (IOLTA), které pomáhají právníkům při tisku šeků, vkladových lístků, bankovních výpisů a správě finančních prostředků klientů.
Nejlepší funkce CosmoLex
- Integrace: Proprietární integrace účetnictví, která nevyžaduje integraci s aplikacemi třetích stran, jako je Quickbooks.
- Personalizace: Personalizované procesy učení pro nové uživatele a neomezený přístup ke spolehlivé zákaznické podpoře pro všechny.
- Určení: Navrženo pro splnění účetních a compliance požadavků právnických firem.
- Mobilita: Mobilní přístup je k dispozici na jakémkoli zařízení.
Omezení CosmoLex
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Nabízí jediný cenový plán, který neponechává prostor pro další možnosti.
Ceny CosmoLex
- CosmoLex: 99 $ měsíčně
Doplňky
- CosmoLex Pay: 0 $
- CosmoLex CRM: 147 USD
- Webové stránky CosmoLex: 149 USD
- CosmoLex File Sharing and e-Signature: 22 $
Hodnocení a recenze CosmoLex
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
9. Rocket Matter
Rocket Matter je aplikace pro správu případů s funkcemi, které zajišťují efektivitu a produktivitu právnických firem. Nástroj pro správu případů umožňuje právním týmům a firmám přizpůsobit si ovládací panely a zůstat ve spojení odkudkoli.
Díky funkcím pro fakturaci ušetří právní firmy čas díky automatickým bezpapírovým předběžným fakturám a hromadnému zpracování. Rocket Matter je také založen na cloudu; dokumenty jsou chráněny a uloženy v cloudu.
Nejlepší funkce Rocket Matter
- Rocket Matter Track: Automaticky zaznamenávejte každou fakturovatelnou minutu, zjednodušte evidenci času a zvyšte přesnost fakturace.
- Automatizace dokumentů: Vytvářejte právní dokumenty během několika sekund, omezte papírování a soustřeďte se na úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
- Právní CRM: Zefektivněte přijímání klientů, pečujte o vztahy a proměňte potenciální zákazníky v loajální klienty.
- Správa kontaktů: Snadno organizujte informace o klientech a záležitostech, posilujte spolupráci a mějte přehled o komunikaci.
- Pokročilé reportování: Získejte datově podložené informace o své praxi, optimalizujte výkon a přijímejte informovaná rozhodnutí.
- Integrace: Propojte desítky nástrojů, jako jsou e-mailové platformy a účetní software, pro plynulý pracovní postup.
Omezení Rocket Matter
- Omezené možnosti přizpůsobení faktur, zpráv a šablon, které nemusí vyhovovat preferencím některých firem.
- Neobsahuje nativní funkci pro automatizaci dokumentů a elektronických podpisů, což vyžaduje integraci třetích stran.
Ceny Rocket Matter
- Essentials: 49 $ měsíčně na uživatele
- Pro: 79 $ měsíčně na uživatele
- Premier: 99 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Rocket Matter
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
10. ServiceNow
ServiceNow je cloudový software pro správu případů s integrovanou umělou inteligencí, který poskytuje integrovaná řešení pro zapojení IT služeb, správu provozu, správu zákaznických služeb, bezpečnostní operace a další.
Pomocí metod strojového učení pomáhá ServiceNow optimalizovat právní procesy od správy incidentů, správy problémů, katalogu služeb, správy aktiv až po správu změn.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Vývoj aplikací: Vytvářejte vlastní aplikace a pracovní postupy, které řeší konkrétní právní potřeby a výzvy.
- Automatizace: Automatizujte pracovní postupy pomocí umělé inteligence pro opakující se úkoly, jako je směrování dokumentů, e-mailová oznámení a schvalování.
- Konfigurovatelné pracovní prostory: Navrhujte a nasazujte vlastní pracovní postupy pro konkrétní oblasti praxe nebo typy případů, abyste zefektivnili procesy.
- Přizpůsobitelné ovládací panely: Využijte přizpůsobitelné ovládací panely pro jednotlivé uživatele a týmy, abyste se mohli soustředit na relevantní informace.
- Bezpečnost a důvěra: Zabezpečte data klientů pomocí špičkového šifrování, řízení přístupu a auditních stop, abyste splnili regulační požadavky.
- Integrace: Integruje se s dalšími nástroji, včetně databázového softwaru, jako je Microsoft Azure, AWS, Salesforce, a komunikačních nástrojů, jako je Zoom, pro snadnou spolupráci v týmu.
Omezení ServiceNow
- Ceny nejsou jasné.
- Díky své rozmanité sadě nástrojů může představovat pro rychle se rozvíjející právní firmy náročnou strukturu učení.
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru (nejsou dostupné na webových stránkách)
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 1700 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Zjednodušte svou právní praxi pomocí softwaru pro správu případů
Jste unaveni z papírování a zmeškaných termínů? Zbavte se ruční práce díky softwaru pro správu případů, jako je ClickUp. Zvyšte úspěšnost svých klientů díky výhodám, jako jsou:
- Centralizovaná správa úkolů: Organizujte projekty, přidělujte úkoly a sledujte pokrok hladce bez roztříštěných tabulek a lepících poznámek.
- Vylepšená spolupráce: Podporujte komunikaci v reálném čase mezi právníky, asistenty a klienty. Sdílejte dokumenty, vyměňujte si zpětnou vazbu a udržujte všechny na stejné vlně.
- Automatizované pracovní postupy: Automatizujte opakující se úkoly, jako je plánování schůzek, zasílání připomínek a generování zpráv. Uvolněte čas svého týmu pro to nejdůležitější – soustředění se na vaše klienty.
Software pro psaní s umělou inteligencí
ClickUp AI vám pomůže automatizovat vytváření podúkolů, kontrolních seznamů a připomínek pro kritické kroky. Upřednostňujte úkoly podle naléhavosti a důležitosti pomocí návrhů založených na umělé inteligenci.
Pomocí šablon AI můžete vytvářet rutinní právní dokumenty, jako jsou dopisy, smlouvy nebo podklady. Automaticky vyplňujte své dokumenty relevantními informacemi z úkolů a polí ClickUp. Vytvářejte právní dokumenty, smlouvy a e-maily během několika sekund pomocí ClickUp AI.
Sledování času
Potřebujete přesné vyúčtovatelné hodiny. Správný software pro sledování to zařídí, protože zaznamená čas strávený prací pro klienta s přesností na minutu pro přesné vyúčtování.
Pomocí ClickUp Project Time Tracking můžete generovat podrobné časové záznamy pro vytváření faktur, což zajistí transparentnost a spokojenost klientů. Sledujte své fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny, abyste optimalizovali příjmy a alokaci zdrojů.
Propojte všechny časové záznamy s konkrétními případy a úkoly v ClickUp, abyste mohli sledovat svůj pokrok a identifikovat úzká místa. Poté odhadněte časové osy případů přesněji na základě historických časových údajů.
Využijte odborné znalosti v oboru k zefektivnění realizace projektů. Vše, co potřebujete, najdete v ClickUp. Jeho intuitivní rozhraní a výkonné funkce změní způsob, jakým pracujete.