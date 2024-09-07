Jak optimalizovat výkonnost týmu během fáze výkonu

Výkonnost týmu je rozhodujícím faktorem pro úspěch každé společnosti. Ale přiznejme si, že udržet si trvale špičkovou výkonnost může být opravdu náročné.
V dnešní době se musí podniky neustále vyvíjet, aby udržely náskok před dynamickými podmínkami trhu, a zaměstnanci mohou čelit tlaku, aby s touto změnou drželi krok.
Jako manažer máte klíčovou roli v udržování motivace svého týmu a jeho souladu s cíli organizace. To znamená řídit očekávání týmu a sdílet nástroje, které mu pomohou zůstat soustředěný, zejména ve fázi výkonu.
Pokud vás zajímá, co je výkonná fáze a jak k ní můžete svůj tým dovést, je tento článek určen právě vám. Čtěte dál. 🧐
Co je fáze výkonu?
Fáze výkonu je jednou z nejdůležitějších fází v Tuckmanově modelu vývoje týmu. Tento model vyvinul Bruce Tuckman, pedagogický psycholog , který jej použil k popisu teoretického procesu vývoje a růstu skupin v polovině 60. let 20. století.
Fáze výkonu je čtvrtou fází modelu „Pět fází vývoje týmu“ a je pravděpodobně nejdůležitější fází. V této fázi každý člen týmu podává maximální výkon a tým funguje jako vysoce organizovaná a soudržná jednotka.
Pět fází modelu zahrnuje:
- Fáze 1: Fáze formování
- Fáze 2: Fáze bouřlivého vývoje
- Fáze 3: Fáze normování
- Fáze 4: Fáze výkonu
- Fáze 5: Fáze ukončení
Než se ponoříme do fáze výkonu, pojďme si stručně vysvětlit všechny fáze budování týmu.
Fáze č. 1: Fáze formování
Tato fáze nastává, když se členové vašeho týmu nebo skupiny právě začínají sbližovat.
Členové vašeho týmu se možná ještě dobře neznají. V ovzduší je cítit nejistota a tým nemusí být příliš produktivní. Členové si na sebe ještě zvykají a potřebují čas, aby si ujasnili své individuální role.
Fáze č. 2: Fáze bouřlivého vývoje
V této fázi se členové týmu učí spolupracovat. V této fázi mohou někdy vzniknout konflikty kvůli neshodám v osobnostech nebo názorech.
Členové týmu možná ještě nemají zcela jasno ve svých rolích a mohou překračovat hranice svých kompetencí. Dynamika týmu může být náročná, protože členové se snaží najít role, které jim nejlépe vyhovují.
Fáze č. 3: Fáze normování
V této fázi se věci konečně začínají dávat dohromady. Členové vašeho týmu se zapojují do svých rolí.
Jakmile si členové týmu zvyknou na společnou práci na týmových úkolech, cítí se pohodlněji, když žádají o pomoc nebo si navzájem poskytují konstruktivní zpětnou vazbu.
Fáze č. 4: Fáze výkonu
Této ceněné fáze, ve které členové týmu podávají maximální výkon, a to nejen individuálně, ale i jako tým, mohou dosáhnout pouze úspěšné týmy.
Pokud jste viděli filmy jako Ratatouille nebo Burnt, zde je příklad: Zpočátku se kuchaři neustále hádají a mezilidské konflikty jsou na denním pořádku. Na konci však fungují v dokonalé synchronizaci, jako sladěný a harmonický orchestr. To je fáze výkonu.
Ve fázi výkonu
- Váš tým definoval své role, stanovil jasné hranice, aby si členové navzájem nešlapali na paty, a může bez problémů spolupracovat.
- Členové aktivně přebírají odpovědnost a přijímají přiměřenou míru autority k vedení projektů.
- Všichni členové si navzájem pomáhají identifikovat a překonávat chyby, omyly a další nedostatky.
- Členové si navzájem poskytují zpětnou vazbu, aby dosáhli lepších výsledků, a synchronizovaně směřují k cílům týmu.
- Všichni pociťují hluboké uspokojení ze svého pokroku.
Váš tým také dodržuje zavedené pracovní postupy, aby dosáhl společných cílů, a členové se cítí sjednocení v úsilí o dosažení společného cíle. To představuje ideální fázi vývoje skupiny.
Jako vedoucí týmu je vaším cílem dovést tým do této fáze co nejrychleji – a právě v tom vám chceme pomoci.
Fáze č. 5: Fáze ukončení
Toto je pátá a poslední fáze Tuckmanova modelu, kdy je tým připraven se rozpadnout. K tomu obvykle dochází, když je splněna mise týmu.
Toto je okamžik, kdy můžete společně s týmem oslavit dosažené výsledky. Zamyslete se nad svými úspěchy a připomeňte týmu smysl jejich práce.
Jelikož se jedná o pátou fázi, je to také vynikající příležitost ocenit a oslavit talenty jednotlivých členů týmu.
Proč byste měli usilovat o výkonnou fázi?
Fáze výkonu může přinést vám i vašemu týmu ty nejlepší možné výsledky. 🎯
V této fázi dochází k dokonalé synchronizaci a plynulé komunikaci a většina členů bezchybně pracuje na dosažení svých cílů.
Cílem je udržet tým v této fázi co nejdéle.
I když to zní teoreticky skvěle, žádný tým nemůže zůstat ve fázi výkonu bez jakéhokoli zásahu. Je na vás, vedoucím týmu, abyste zajistili, že váš tým zůstane v této fázi co nejdéle, zejména během projektů.
Začněte tím, že se vyhnete běžným výzvám, které mohou v této fázi nastat, a zároveň si udržte silné vedení. Pojďme se dozvědět více.
Jaké jsou běžné výzvy ve fázi výkonu? A proč k nim dochází?
🚩Vyhoření
Vyhoření je nejobávanějším nepřítelem, pokud jde o udržení vysoce výkonného týmu. A nelze ho vyřešit pouhým zavedením wellness aktivit. Bez ohledu na to, jak moc členové vašeho týmu meditují nebo cvičí, pokud jsou uvězněni v prostředí, které vyvolává chronický stres, budou pociťovat napětí.
Vyhoření je špatné pro podnikání i pro lidi obecně. 33 % zaměstnanců přiznává, že vyhoření snižuje jejich soustředění v práci, 31 % uvádí, že kvůli němu ztratili zájem o svou práci, a 21 % hlásí, že vede k většímu prokrastinování.
Mezi tři hlavní příčiny vyhoření patří zvýšená pracovní zátěž, problémy s duševním zdravím, které mohou pramenit z nedostatečného oddělení pracovního a soukromého života, a nereálné termíny.
Mezi další faktory, které přispívají k vyhoření na pracovišti, patří:
- Neustálá naléhavost
- Hierarchické a pomalé komunikační sítě
- Mikromanagement
- Nedostatečné uznání za úspěchy
- Překračování osobních hranic a pracovní doby
🚩 Udržování tempa
Další významnou výzvou pro manažery je zajistit konzistentní výkonnost týmu, den za dnem a týden za týdnem. I když nemůžete od svého týmu očekávat 100% výkonnost po celou dobu, neznamená to, že byste měli připustit stagnaci.
Mezi běžné příčiny ztráty dynamiky patří:
- Vyhoření (ano, všechny tyto jevy spolu souvisejí)
- Nedostatek jasných a sladěných cílů
- Sebeuspokojení
- Absence klíčových členů týmu
- Nedostatek uznání
- Vnější faktory, jako jsou změny v hodnotách společnosti, vrcholovém managementu a další
🚩 Nárůst konfliktů
Konflikty jsou nevyhnutelné. Mohou vzniknout v důsledku střetu zájmů, osobnostních neshod nebo z jiných důvodů.
Zde je několik běžných důvodů konfliktů, které vznikají ve fázi výkonu a na které byste si měli dát pozor:
- Rozdílné odborné názory a pracovní styly
- Práce na dosažení různých osobních a profesních cílů
- Překrývání rolí v pozdějších fázích projektu
- Osobní systémy přesvědčení
- Omezené zdroje
- Organizační faktory, jako jsou změny v politice společnosti nebo restrukturalizace
- Stres způsobený vnějšími faktory, jako jsou nereálné termíny od nadřízených/vedení
- Nelítostná konkurence
Kterýkoli z těchto důvodů (nebo jiné) může oslabit tým, který by měl být vysoce funkční, efektivní a výkonný.
Co tedy potřebujete, abyste je dostali zpět na nohy?
Jaké jsou osvědčené postupy pro efektivní vedení ve fázi výkonu?
Silné vedení zůstává hlavním zaměřením při práci s vysoce výkonnými týmy a jejich řízení.
I přes veškeré úsilí sestavit tým s ideální kombinací dovedností a postojů je pro vytvoření prostředí, ve kterém může váš tým prosperovat, často nutné upravovat jeho složení v závislosti na vývoji jeho dynamiky.
Zde je několik strategií pro práci s týmy ve fázi výkonu:
✅ Provádějte skupinové aktivity
- Diskutujte o širších souvislostech: Uvědomte si, v jaké pozici byste chtěli vidět sebe a svůj tým po určité době. Nechte svůj tým vizualizovat, kde by měl být s projektem, na kterém právě pracuje. To jim pomůže udržet si energii tím, že si představí své budoucí úspěchy a projeví úroveň úspěchu týmu.
- Tři hlavní otázky: Položte svému týmu tyto tři základní otázky: Co nám funguje? Co nám způsobuje problémy? Co můžeme zlepšit?
- Co se nám osvědčilo?
- Co nám způsobuje problémy?
- Co můžeme zlepšit?
- Co se nám osvědčilo?
- Co nám způsobuje problémy?
- Co můžeme zlepšit?
Ale neschovávejte si je až na konec sprintu.
Shromažďujte tuto cennou zpětnou vazbu v pravidelných intervalech během projektového cyklu, abyste získali dobrý přehled o výše uvedených tématech. Poskytování včasné zpětné vazby, včasné řešení problémů a zdůrazňování pokroku vytváří u všech členů týmu pocit neustálého zlepšování a úspěchu.
- Brainstormingové sezení pro všechny: Zviditelněte své nápady pomocí tohoto rychlého cvičení. Sjednotí vaši skupinu a povzbudí ji k inovativnímu myšlení, které pomůže včas dokončit projekt, na kterém pracujete.
Představte si, že máte k dispozici nekonečný prostor, který můžete zaplnit textovými a vizuálními nápady pro sledování projektů a aktivit. Právě to vám pomohou realizovat tabule ClickUp Whiteboards.
S ClickUp Whiteboards můžete:
- Spolupracujte vizuálně na jedné sdílené platformě a proměňte nápady v praktické poznatky.
- Brainstormujte, vytvářejte strategie, vytvářejte myšlenkové mapy a plánujte agilní pracovní postupy.
- Propojte se s nástroji ClickUp, jako jsou úkoly, a zajistěte si plynulý přechod od nápadu k akci.
- Propojte pracovní soubory, dokumenty a úkoly přímo na vaší nástěnce.
✅ Oceňujte příspěvky
Tým je spojením kontrastních osobností. Samozřejmě, že někteří členové budou dynamičtější než ostatní, a proto budou více na očích. Vaším úkolem jako vedoucího je jasně pochopit, kdo jakým způsobem přispívá k projektu.
Ujistěte se, že i méně viditelní členové dostanou šanci být v centru pozornosti tím, že oceníte jejich přínos. To povede k tomu, že si tým bude vědom talentů všech svých členů a bude je oceňovat, bez ohledu na to, jak výřeční jednotlivci jsou.
Abyste to mohli udělat efektivně, můžete použít systém pro správu týmů, který vám pomůže sledovat splněné úkoly. Zde můžete současně využít několik funkcí ClickUp. První z nich je ClickUp Tasks.
S pomocí úkolů můžete:
- Přiřaďte svému týmu proveditelné, jasné a dobře definované úkoly.
- Sledujte průběh úkolů, abyste pochopili výkonnost svého týmu.
- Plánujte, organizujte a spolupracujte na jakémkoli projektu bez problémů.
- Rozdělte úkoly podle priority a přiřazení
- Propojte související úkoly a sledujte pokrok pomocí vlastních stavů.
Dalším šikovným způsobem, jak sledovat svůj pokrok, je použití šablony ClickUp Project Tracker.
Díky ní můžete seskupovat úkoly podle fáze, sledovat pokrok a hladce spolupracovat se svým týmem. Je ideální pro správu více projektů, aniž byste se cítili přetížení. Budete mít vše zorganizované, dostanete aktualizace v reálném čase a budete znát příspěvky všech členů týmu.
✅ Vždy si stanovujte dosažitelné cíle
Tým, který podává špičkový výkon, musí být soustředěný a zaměřený na společný cíl. Začíná to tím, že každý člen týmu dostane jasně definované a splnitelné cíle, které odpovídají jeho roli.
Vyhněte se překrývání cílů, abyste předešli konfliktům mezi úkoly. Postupně zvyšujte laťku, aby se váš tým neustále snažil o dokonalost a nezastavil se na místě.
Jakmile si stanovíte cíle, sdělte je svým zaměstnancům a pečlivě sledujte jejich plnění. Chcete-li to vše zvládnout na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi záložkami, použijte ClickUp Goals.
ClickUp Goals vám umožní:
- Automaticky sledujte pokrok směrem k cílům propojením úkolů pomocí číselných, peněžních nebo pravdivých/nepravdivých cílů.
- Organizujte cíle na jednom místě pomocí složek, což usnadňuje společné sledování souvisejících cílů.
- Nastavte různé typy cílů (např. sprintové cykly, týdenní scorecards) tak, aby vyhovovaly různým potřebám.
- Sdílejte cíle, spravujte oprávnění a zajistěte, aby všichni pracovali podle jasných časových plánů a termínů.
✅ Stanovte jasné priority
Váš tým nemůže pracovat optimálně, pokud klasifikujete každý úkol jako urgentní! Když je všechno urgentní, nic není skutečně urgentní. To může způsobit, že váš tým bude zahlcen mnoha protichůdnými prioritami a nerealistickými termíny, což může vést ke stresu.
Proto musíte vytvořit jasně definovaná kritéria naléhavosti a podle nich stanovit priority jednotlivých úkolů. Dobře plánujte a vytvořte systém, ve kterém budete úkoly nejen přidělovat svým kolegům, ale také je označovat podle jejich důležitosti.
Například můžete označit položky s nejvyšší prioritou červenou barvou, následovanou žlutou a zelenou, a vytvořit tak jednoduchý, ale všeobecně srozumitelný systém.
Můžete také použít jeden z mnoha systémů stanovení priorit, jako například:
- Eisenhowerova matice
- Metoda MoSCoW (Must have, Should have, Could have a Won’t have)
- Metoda ABC priorit („A“ zahrnuje vysokou prioritu a vysokou naléhavost, „B“ zahrnuje střední prioritu a střední naléhavost, „C“ zahrnuje nízkou prioritu a nízkou naléhavost)
- Skóre RICE (dosah, dopad, sebevědomí a úsilí)
✅ Zajistěte správnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Uvědomte si, že vaši zaměstnanci mají i život mimo práci.
Pokud neustále stíráte hranice mezi osobním a pracovním životem, vaši zaměstnanci nebudou moci dobře odpočívat ani trávit dovolenou. Nebudou se moci plně odpojit od práce, což povede k vyčerpání a frustraci.
To je obzvláště důležité, protože velká část pracovní síly se začala rozhodovat pro práci na dálku nebo v hybridním pracovním prostředí.
53 % pracovních míst v USA je v současné době hybridních. To znamená, že se musíte připravit na zvládání a řešení výzev, které s sebou přináší toto flexibilní, často asynchronní pracovní prostředí.
✅ Podporujte transparentní a efektivní komunikaci
Komunikace je klíčem k motivaci a uznání úsilí vašich zaměstnanců. Vaše role by měla být podporující, nikoli brzdící pracovní proces.
Musíte být dostupní pro své kolegy, aby nemuseli překonávat překážky, aby se s vámi mohli setkat.
Zajistěte, aby se všichni členové vašeho týmu cítili pohodlně, když se na vás obrátí. Zvažte zavedení politiky otevřených dveří, abyste povzbudili lidi k vyjádření svých názorů. Zbavte se také neefektivních komunikačních sil a zavedete efektivní komunikační kanály.
Snažte se vyhnout zpožděním nebo nedorozuměním při sdílení zpráv mezi členy týmu, včetně vás samotných.
ClickUp opět poskytuje výkonné řešení v podobě ClickUp Chat View. Usnadňuje plynulou koordinaci mezi odděleními, týmy a členy s propojenými úkoly a rolemi.
Pomocí funkce Chat View v ClickUp můžete komunikovat přímo s členy týmu a odděleními ve svém pracovním prostoru a zároveň snadno sdílet relevantní soubory, úkoly a dokumenty.
✅ Podporujte důvěru a autonomii; sledujte, ale nezasahujte do detailů
Pokud nemáte důvěru ve svůj tým, musíte si položit několik zásadních otázek. Práce s týmem, na který se nemůžete spolehnout, může narušit celý váš pracovní postup. Může to také být známkou nezdravého pracovního prostředí.
Nespadněte však do pasti mikromanagementu. Pokud začnete řídit každého člena týmu do nejmenších detailů, pouze tím ukážete, že jim nedůvěřujete natolik, abyste jim svěřili práci.
Povzbuzujte svůj tým, aby během projektů převzal vedoucí role a ukázal, že je připraven na samostatnost. Musíte najít rovnováhu mezi tím, abyste umožnili členům týmu rozvíjet se samostatně, a zároveň pečlivě sledovat jejich pokrok a být připraveni zasáhnout, kdykoli bude zapotřebí vaše přítomnost nebo rozhodnutí.
Šablona rolí a odpovědností v rámci řízení projektů ClickUp
Chcete-li přiřazovat úkoly a zároveň mít přehled o celé situaci, vyzkoušejte šablonu rolí a odpovědností v projektovém managementu od ClickUp. Pomůže vám definovat role, přiřazovat úkoly a zajistit, aby každý věděl, kdo za co odpovídá.
Použití této šablony zajistí hladký průběh bez ohledu na velikost vaší organizace. Šablona poskytuje jasný plán, zajišťuje, že každý zná svou roli, zlepšuje koordinaci mezi týmy a pomáhá odhalit problémy včas, než se z nich stanou větší potíže.
✅ Provádějte pravidelné cykly zpětné vazby
Ve fázi výkonu budou vaši kolegové ochotně poskytovat kritickou a konstruktivní zpětnou vazbu.
Je důležité udržovat tyto komunikační kanály otevřené a zdravé. Jako manažer a vedoucí můžete okamžitě požádat o konstruktivní zpětnou vazbu a jít příkladem ostatním členům týmu. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je organizovat anonymní průzkumy, které přesně ukážou, v čem jste dobří a v čem se můžete zlepšit.
Vytvořením zpětné vazby ve vašem týmu vytvoříte prostředí neustálého učení a zlepšování.
Pomocí šablony ClickUp pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a průzkumy můžete snadno shromažďovat smysluplnou zpětnou vazbu. Využijte ji k rychlému shromažďování poznatků, identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, a řešení případných problémů, a to vše při zefektivnění procesu zpětné vazby.
Udržujte svou výkonnou fázi v plné síle s ClickUp
Fáze výkonu je fází, ve které váš tým vyniká, spolupracuje s minimem konfliktů a maximalizuje produktivitu.
Abyste tuto optimální fázi udrželi, musíte zvládnout potenciální výzvy. Komplexní nástroj pro řízení projektů vám pomůže projít všemi pěti fázemi Tuckmanova modelu.
ClickUp může být tím správným nástrojem pro vás. Nabízí komplexní řešení, které zajistí soulad a produktivitu vašeho týmu. Pomůže vám také stanovit cíle, prioritizovat úkoly, definovat role, zefektivnit komunikaci, shromažďovat zpětnou vazbu a sledovat výkonnost.
Integrací ClickUp do vašeho pracovního postupu můžete předejít problémům, než nastanou, a udržet dlouhodobý úspěch vašeho týmu.
Nenechte si narušit pokrok nepořádkem. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a zajistěte, aby váš tým podával nejlepší výkony.