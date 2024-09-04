Jak implementovat strategie vedení orientované na lidi

Melanie Perkins, zakladatelka a generální ředitelka společnosti Canva, říká:
Jako vedoucí pracovník považuji za svou úlohu stanovit vizi a cíle společnosti a poté spolupracovat se všemi, aby mohli snít o velkých a odvážných věcech.
Díky jejímu lidskému přístupu k vedení se Canva stala jednou z nejúspěšnějších startupových jednorožců všech dob. V roce 2023 byla Canva časopisem FastCompany vyhlášena nejlepším pracovištěm pro inovátory.
Jak k tomu došlo?
Společnost Canva přijala strategii zaměřenou na lidi hned od začátku, a to i během náboru. Kandidáti, kteří postoupí do určité fáze výběrového řízení, získají bezplatné šestiměsíční předplatné Canva Pro, i když nakonec nebudou vybráni pro danou pozici.
Společnosti Alphabet a Etsy zaujímají podobný přístup – zaměřují se na pomoc zaměstnancům při udržování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Nedávný průzkum Světového ekonomického fóra zjistil, že 48 % zaměstnanců by opustilo své zaměstnání, pokud by jim bránilo „užívat si života“.
Zajímá vás, jak i vy můžete svou organizaci více orientovat na lidi? Začněme od základů.
Co je to vedení orientované na lidi?
Lidsky orientovaný styl vedení je proaktivní přístup k navazování smysluplných mezilidských vztahů se zaměstnanci a jejich mentorování. Jde o to, aby zájmy vašich zaměstnanců byly vždy na prvním místě.
Lídři, kteří kladou lidi na první místo, považují své zaměstnance za svůj hlavní kapitál. Zaměřují se na budování příjemného a vstřícného pracovního prostředí, ve kterém se zaměstnancům daří, fluktuace je nízká a vzkvétají nápady a inovace.
Význam vedení zaměřeného na lidi v pracovním prostředí může být ohromující. Zpráva Gallups „State of the Global Workplace: 2023 Report“ odhalila, že nezainteresovaní zaměstnanci stojí americké společnosti ročně mezi 450 a 550 miliardami dolarů.
Všichni se tedy shodneme, že lídr orientovaný na lidi dokáže zázraky pro svůj tým, společnost i sebe sama. Podívejme se nyní, jak vypadá vedení orientované na lidi.
Charakteristiky vedení zaměřeného na lidi
Lidsky orientovaný lídr má následující VLASTNOSTI:
- Spravedlnost: Při jednání se všemi členy týmu jsou spravedliví a nestranní a nikoho nezvýhodňují. Rovněž spravedlivě řeší otázky jako odměňování, dovolená, přesčasy a povýšení, přičemž na prvním místě jsou pro ně zájmy zaměstnanců.
- Přístupnost: Tito vedoucí dávají jasně najevo, že každý člen jejich týmu se na ně může obrátit a sdílet své obavy, nápady a zpětnou vazbu. Na upřímnou zpětnou vazbu reagují s vděčností a pokorou.
- Spolupracující přístup: Pokud jde o sdílení nápadů, plánů a obav s členy týmu, jsou proaktivní.
- Empatie: Umí se vcítit do situace svých zaměstnanců a vidět věci z jejich perspektivy.
- Emoční inteligence: Pravidelně oceňují příspěvky lidí a taktně sdílejí konstruktivní zpětnou vazbu.
- Posilující myšlení: Vedoucí pracovníci vnímají svou roli jako roli mentora a posilují své zaměstnance, aby se učili, rostli a převzali odpovědnost, a neustále zdokonalují své vlastní vedoucí schopnosti.
- Důvěra: Věří v integritu členů svého týmu.
- Orientace na řešení: Identifikují oblasti, které je třeba v jejich procesech zlepšit, především tím, že se zabývají problémy svých zaměstnanců.
Tyto ASPEKTY jsou hlavními přednostmi lídra zaměřeného na lidi!
Lidsky orientované styly vedení se často střetávají s přístupy zaměřenými na úkoly. Na rozdíl od lidsky orientovaných lídrů upřednostňuje lídr zaměřený na úkoly efektivní plnění úkolů za účelem dosažení obchodních cílů. Každý styl má své klady a zápory a oba mají své příznivce i odpůrce. Porovnejme tyto dva přístupy.
Lidsky orientované vs. úkolově orientované vedení
Pojmy „vedení orientované na lidi“ a „vedení orientované na úkoly“ pocházejí z kontingenčního modelu efektivity vedení Freda Fiedlera z 60. let 20. století. Fiedler navrhl, že efektivita vedení závisí na interakci mezi stylem vedoucího a konkrétní situací.
Podívejte se, jak se tyto dva přístupy liší:
|Oblast
|Úkolově orientované vedení
|Lidsky orientované vedení
|Zaměření
|Efektivní dosahování cílů a plnění úkolů
|Budování silných vztahů a podpora členů týmu
|Styl vedení
|Direktivní, strukturované a často autoritativní
|Spolupracující, empatický a podporující
|Komunikace
|Jasné, často jednosměrné; klade důraz na pokyny
|Otevřený, obousměrný; podporuje zpětnou vazbu a dialog
|Rozhodování
|Rozhodné a často jednostranné
|Inkluzivní; zohledňuje příspěvky týmu a konsensus
|Motivace
|Orientované na výsledky; mohou využívat metriky výkonnosti.
|Založené na vztazích; podporuje pozitivní pracovní prostředí
|Dynamika týmu
|Jasné vymezení rolí; může vést k mechanické atmosféře
|Soudržnost týmu; podporuje komunikaci, spolupráci a kreativitu
|Přizpůsobivost
|Méně flexibilní; zaměřuje se na zavedené procesy
|Vysoce flexibilní; zohledňuje potřeby týmu
|Potenciální nevýhody
|Může vést k vyhoření, nízké morálce a mikromanagementu.
|Může mít potíže s odpovědností a rozhodováním.
|Ideální situace
|Prostředí s vysokým tlakem, které vyžaduje rychlé výsledky
|Prostředí vyžadující inovace a zapojení týmu
Který styl by pro vás byl nejvhodnější? Byla by změna stylu vedení prospěšná pro vás a vaši organizaci? A musíte si vybrat jeden nebo druhý?
Vyvážení stylu vedení zaměřeného na lidi a stylu vedení zaměřeného na úkoly
Podniky fungují na základě výsledků. Žádný podnik nemůže přežít, pokud nedosáhne stanovených cílů. Současné výzvy, kterým společnosti čelí při najímání a udržení kvalifikovaných talentů, spolu s měnící se situací na trhu práce – mezi lety 2020 a 2023 vzrostl počet freelancerů na plný úvazek o 91 % – však znamenají, že žádný vedoucí pracovník si nemůže dovolit ignorovat lidský faktor.
Jak tedy dosáhnout rovnováhy? Řiďte se následujícími radami:
- Při plánování nového projektu rozdělte zdroje a personál s rozvahou. Na tom nešetřete! Pamatujte na Murphyho zákon: „Pokud se něco může pokazit, tak se to pokazí. “
- Komunikujte cíle. Hned na začátku sdělte očekávání, nabídněte zaměstnancům nástroje a zdroje, které potřebují k naplnění těchto očekávání, pravidelně sledujte jejich pokrok a zasáhněte, když potřebují pomoc.
- Nedělejte to. Mikromanagement! Nikdo nemá rád, když se nad ním vznáší jeho šéf.
- Zaveďte a doladěte postupy přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho týmu. Například mladší zaměstnanci oceňují flexibilitu, příležitosti k učení a firemní kulturu, která je v souladu s jejich hodnotami, zatímco starší zaměstnanci mají tendenci preferovat konkurenceschopné odměny a benefity, možnosti mentorství a jasná očekávání. (Samozřejmě, že každý chce rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem!)
- Odměňujte zaměstnance za dobrou práci. Když zaměstnanci pracují přesčas, projevují iniciativu nebo jdou nad rámec svých povinností, dobří vedoucí – bez ohledu na svůj styl řízení – se postarají o to, aby byli oceněni a odměněni.
Silné a slabé stránky vedení zaměřeného na lidi
Jako styl řízení se vedení zaměřené na lidi jeví jako přístup, který je výhodný pro všechny, pokud jde o spokojenost zaměstnanců a úspěšné řízení lidí. Někdy je to pravda, jindy zase ne.
Výhody vedení zaměřeného na lidi
„Lidsky orientované vedení“ může znít jako mantra nové éry, ale je prověřeno dlouholetou praxí a má kořeny ve studiích publikovaných v 60. a 70. letech minulého století. Zajímá vás, proč je tak populární? Odpověď najdete v těchto výhodách:
- Budování efektivního týmu: Díky otevřené komunikaci, důvěře a vzájemné podpoře pomáhají lídři orientovaní na lidi budovat silné a soudržné týmy, které mohou efektivně dosahovat svých cílů. Povzbuzují zaměstnance, aby sdíleli své nápady, obavy a názory, čímž vytvářejí pocit sounáležitosti a angažovanosti.
- Zvýšení motivace: Když se zaměstnanci cítí oceněni, uznáváni a podporováni, jsou více motivováni podávat nejlepší výkony. Lídři orientovaní na lidi se aktivně snaží porozumět potřebám a ambicím členů svého týmu a poskytují jim zdroje a příležitosti, které potřebují k úspěchu. Tento přístup může vést ke zvýšení spokojenosti v práci, vyšší míře zapojení a zlepšení produktivity.
- Budování psychické odolnosti v týmech: Vytvořením podpůrného a empatického pracovního prostředí pomáhají lídři orientovaní na lidi zaměstnancům vyrovnávat se se stresem, neúspěchy a výzvami. Podporují odolnost tím, že propagují pozitivní myšlení, poskytují příležitosti k růstu a rozvoji a v případě potřeby nabízejí emocionální podporu.
- Udržení zaměstnanců: Lídři orientovaní na lidi upřednostňují vytváření pozitivní pracovní kultury, ve které se zaměstnanci cítí oceňováni, respektováni a posilováni. Tento přístup zvyšuje loajalitu zaměstnanců, snižuje fluktuaci a vytváří stabilnější pracovní sílu.
Vzhledem k těmto výhodám efektivní vedoucí pracovníci přijímají postupy řízení týmů, které kladou na první místo lidi, aby vybudovali silné týmy, které důsledně dosahují cílů.
Nevýhody vedení orientovaného na lidi
Přístup zaměřený na lidi nemusí být vhodný pro každou situaci. Někdy může vést k problémům:
- Pomalejší rozhodování: Vedoucí pracovníci, kteří vyžadují vstupy od všech členů týmu, si musí tyto vstupy při rozhodování pamatovat. To může být časově náročné a neefektivní.
- Snížená odpovědnost: Vedoucí pracovníci, kteří budují úzké vztahy se svými zaměstnanci, mohou mít potíže s přijetím tvrdého přístupu, když je to nutné – například při jednání s neefektivním zaměstnancem.
- Skupinové myšlení: „Skupinové myšlení“ označuje situaci, kdy členové týmu souhlasí jeden s druhým pouze proto, aby se přizpůsobili. Tato stádová mentalita může vést k potlačování kritiky a ztrátě cenných postřehů.
- Nespokojenost zaměstnanců: Zaměstnanci, kteří jsou zvyklí, že jejich názory jsou vyslyšeny, mohou pociťovat nespokojenost, pokud jejich podněty nejsou realizovány.
- Kulturní nesoulad: Ve větších nebo více strukturovaných organizacích může povaha práce vyžadovat styl vedení týmu více zaměřený na úkoly, aby byla zachována efektivita a produktivita.
Jedná se však o nejhorší možné scénáře. Dobře navržené postupy a nástroje pro řízení týmů mohou riziko výskytu těchto scénářů snížit. ClickUp – komplexní řešení pro řízení projektů v oblasti lidských zdrojů, které vám pomůže zavést postupy orientované na lidi ve vaší organizaci – může být právě to, co hledáte.
Jak implementovat vedení orientované na lidi v organizacích
Podívejme se na několik kroků, které můžete podniknout, abyste do svého pracovního prostředí začlenili postupy vedení zaměřené na lidi:
1. Pěstujte empatii a porozumění
Upřímně naslouchejte názorům, potřebám a obavám svých zaměstnanců. Tím jim dáte najevo, že si ceníte jejich příspěvků a snažíte se porozumět jejich zkušenostem.
Zvažte také školení empatie, které pomůže vedoucím rozvíjet jejich emoční inteligenci a lépe se spojit s členy svého týmu. Politika otevřených dveří může také podpořit otevřenou komunikaci a usnadnit zaměstnancům vyjadřování jejich myšlenek a pocitů.
2. Budujte důvěru a vztahy
Důvěra vede k silné a pozitivní kultuře na pracovišti. Klíčová je transparentnost; buďte otevření a upřímní ohledně cílů, rozhodnutí a výzev organizace. To buduje důvěru a pomáhá zaměstnancům cítit se informovaní a zapojení.
Důležitá je také upřímnost; komunikujte otevřeně a pravdivě se členy svého týmu. To podporuje důvěru a respekt.
K komunikaci s týmy a jednotlivci můžete použít zobrazení ClickUp Chat – asynchronně i v reálném čase. Využijte jej k blahopřání za dobře odvedenou práci, k poskytnutí konstruktivní zpětné vazby a ke sdílení důležitých novinek. Zaměstnancům tím také poskytnete platformu, kde mohou sdělovat své nápady a sdílet s vámi své obavy.
3. Upřednostňujte pohodu zaměstnanců
Lídr orientovaný na lidi chápe důležitost pohody zaměstnanců. Můžete podporovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím flexibilních pracovních podmínek a politik.
Nabídka programů pro podporu zdraví, jako jsou workshopy zaměřené na zvládání stresu a zdravotní prohlídky, dokazuje váš zájem o fyzické a duševní zdraví vašich zaměstnanců. Poskytování programů pomoci zaměstnancům (EAP) může také pomoci zaměstnancům v nouzi řešit osobní problémy.
4. Posilujte a delegujte
Důvěra ve své zaměstnance, že převezmou odpovědnost za svou práci a budou činit rozhodnutí, ukazuje, že věříte v jejich schopnosti. Delegujte úkoly vhodným způsobem, abyste posílili postavení zaměstnanců, snížili pracovní zátěž a podpořili jejich smysl pro odpovědnost. Poskytujte pravidelnou zpětnou vazbu a uznání, abyste motivovali a povzbuzovali zaměstnance. Pozitivní posilování může výrazně přispět ke zvýšení morálky a produktivity.
Šablona plánu správy úkolů ClickUp vám s tím může pomoci.
Tato šablona je užitečná pro vyjasnění rolí a odpovědností mezi členy týmu a zvýšení produktivity. Pomáhá manažerům a zaměstnancům vytvářet přizpůsobené zprávy o stavu, přehledy úkolů a kategorie pro sledování pokroku.
Pomáhá také nastínit a stanovit cíle, které usnadňují řízení úkolů a stanovení priorit. Všechny tyto charakteristické rysy společně usnadňují komunikaci se zaměstnanci tím, že definují odpovědnost a stanovují očekávané výsledky.
Zde je přehled toho, co tato šablona nabízí:
- Pomocí zobrazení agendy můžete plánovat a organizovat týmové schůzky.
- Organizujte schůzky podle oddělení, aby byl čas všech efektivně využit, a to pomocí zobrazení agendy podle oddělení.
- Sledujte pokrok a úkoly jednotlivých oddělení pomocí zobrazení stavu podle oddělení.
- Poskytněte členům týmu plán pro úspěch pomocí průvodce pro začátečníky.
- Rozdělte úkoly do pěti různých stavů – Zrušeno, Dokončeno, Zaseknuto, K provedení, Pracuji na tom – abyste mohli sledovat pokrok.
- Aktualizujte stav úkolů v průběhu jejich plnění , aby byli zainteresovaní informováni o pokroku.
- Sledujte a analyzujte úkoly , abyste zajistili maximální produktivitu.
5. Podporujte pozitivní pracovní kulturu
Vytvořte inkluzivní prostředí, ve kterém se každý cítí oceněn a respektován. Oslavujte úspěchy, ať už individuální, nebo týmové, abyste posílili morálku a vytvořili pocit naplnění. Podporou neustálého učení a rozvoje prokazujete svůj závazek k růstu a profesnímu rozvoji svých zaměstnanců.
6. Vedejte příkladem
Jako vedoucí pracovník mluví vaše činy hlasitěji než slova. Buďte proto vzorem chování, které očekáváte od svého týmu, jako je empatie, důvěra a respekt. Upřímnost a autentičnost ve vztazích se zaměstnanci budují důvěru a kredibilitu.
Při vývoji přístupu zaměřeného na lidi je také třeba zvážit služebné vedení. Když vedoucí slouží zaměstnancům, nazývá se to služebné vedení. Dobrým začátkem je brát ohled na časové možnosti zaměstnanců a respektovat jejich hranice. Jděte příkladem a oni vás budou následovat.
7. Měření a hodnocení
Je důležité měřit a vyhodnocovat vaše úsilí, abyste mohli posoudit účinnost vašeho lidského přístupu k vedení. Provádějte pravidelné průzkumy mezi zaměstnanci, abyste získali cennou zpětnou vazbu ohledně vašeho stylu vedení a pracovního prostředí. Sledujte také klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), abyste mohli měřit dopad vašeho lidského přístupu na výsledky organizace.
Platforma pro řízení lidských zdrojů ClickUp vám to usnadní. Poskytuje centralizovanou platformu pro sledování pokroku zaměstnanců, usnadnění otevřené komunikace a sladění týmů – klíčové prvky vedení zaměřeného na lidi.
Nabízí několik funkcí, které vám mohou pomoci při provádění pravidelných průzkumů mezi zaměstnanci a sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), abyste mohli vylepšit svůj styl vedení a zlepšit celkové pracovní prostředí.
Zde jsou některé z klíčových funkcí ClickUp:
- Přizpůsobitelné průzkumy: Vytvářejte pomocí ClickUp Forms přizpůsobené průzkumy, které můžete distribuovat mezi zaměstnance. Tato přizpůsobitelnost pomáhá shromažďovat konkrétní zpětnou vazbu týkající se stylů vedení a kultury na pracovišti.
- Sledování zapojení: Sledujte úroveň zapojení zaměstnanců, kterou lze přímo propojit s výsledky průzkumu. Analýzou údajů o zapojení můžete identifikovat oblasti, ve kterých je třeba zlepšit svůj přístup k vedení.
- Řízení úkolů: Přiřazujte odpovědnosti a sledujte průběh projektu, zajistěte, aby byly zpětné vazby z průzkumů zpracovány pomocí ClickUp Tasks.
- Metriky výkonu: Sledujte různé metriky výkonu prostřednictvím dashboardů ClickUp. Tato funkce umožňuje sledovat v reálném čase klíčové ukazatele výkonu (KPI) související se spokojeností a produktivitou zaměstnanců.
- Stanovení a řízení cílů: Podporuje stanovení cílů na individuální i týmové úrovni pomocí ClickUp Goals. Sladěte tyto cíle s ambicemi zaměstnanců a výsledky organizace a měřte pokrok prostřednictvím pravidelných kontrol a aktualizací.
Celkově ClickUp poskytuje komplexní sadu nástrojů, které vám pomohou efektivně shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců a měřit dopad vašeho vedení na výsledky organizace. Tyto funkce podporují dovednosti vedení zaměřené na lidi a přispívají k větší angažovanosti a produktivitě zaměstnanců.
Potřeba více lidsky orientovaných lídrů
Pokud dáte přednost lidem před úkoly, oni dají přednost společnosti. Když budete své zaměstnance denně povzbuzovat a zapojovat je do práce pomocí správných strategií vedení, budou pracovat efektivněji.
Úsměv, slovo gratulace, transparentní a férová komunikace a stanovení očekávání z vás udělají lepšího, na lidi orientovaného lídra. A pokud jste se dostali až sem, můžete si být jisti, že máte polovinu cesty za sebou!
Je však zásadní najít správný software, který bude v souladu s cíli vaší společnosti. Pokud jste již s hledáním začali, doporučujeme ClickUp, protože jeho funkce vám pomohou vylepšit váš styl vedení.
