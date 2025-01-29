Nejlepší softwarové nástroje pro podnikové průzkumy v roce 2025

Většina společností se při hodnocení svých výsledků zaměřuje na finanční výsledky. Nemyslím si však, že to poskytuje ucelený obraz.
Nejlepší způsob, jak pochopit, jak si vaše značka ve skutečnosti vede, je zjistit, co si o vás myslí zákazníci a zaměstnanci. A jak to nejlépe změřit? Průzkumy zpětné vazby!
Nástroje pro průzkumy vám pomohou shromáždit zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a činit rozhodnutí na základě dat. Souhlasím však, že v případě velkých organizací je jejich implementace mnohem obtížnější.
Řešení spočívá v softwarových nástrojích pro podnikové průzkumy, které nabízejí sofistikované analytické funkce pro převedení poznatků do praktických výsledků.
V tomto článku se zaměříme na nejlepší podnikový software pro průzkumy, který slouží k analýze názorů a zvyšování loajality zákazníků.
Co byste měli hledat v softwarových nástrojích pro podnikové průzkumy?
Pokud máte co do činění se složitými hierarchiemi a mnoha kontaktními body, musí mít nástroj pro podnikové průzkumy tyto funkce:
- Přizpůsobení značky: Udržujte nástroje, které vám umožňují přizpůsobit vzhled formuláře a URL adresu pro konzistentnost značky na vašem seznamu.
- Integrace dat: Ověřte, zda se nástroj hladce propojí s vašimi stávajícími zákaznickými daty a podporuje vaše technologické vybavení.
- Zabezpečení dat: Vyberte si nástroj, který zajišťuje bezpečnost a ochranu dat v souladu s nařízením GDPR, CASL, CCPA a dalšími protokoly na ochranu dat.
- Automatizace: Hledejte nástroje, které automatizují váš pracovní postup propojením odpovědí z průzkumu s úkoly a přidělenými osobami.
- Analytika a dashboard: Zajistěte, aby proces sběru dat z průzkumu umožňoval provádět pokročilou analytiku prostřednictvím vizuálního dashboardu.
- Snadné použití: Ujistěte se, že vybraný software pro průzkumy mezi zaměstnanci má nízkou vstupní bariéru a jednoduché uživatelské rozhraní pro sběr dat. Ušetří vám to spoustu času v budoucnu.
12 nejlepších softwarových nástrojů pro podnikové průzkumy, které můžete použít
Na základě mého důkladného výzkumu a let sbírání zpětné vazby vám mohu doporučit následující nejlepší nástroje:
1. ClickUp (nejlepší pro sběr a vizualizaci údajů z průzkumů)
ClickUp je špičkovým softwarem pro podnikové průzkumy, protože je navržen s ohledem na škálovatelnost. Velké organizace mají příliš mnoho zainteresovaných stran. Proto upřednostňují nástroj, který nezvyšuje tření a udržuje zpětnou vazbu organizovanou.
ClickUp Forms je plně přizpůsobitelný modul pro reporting a sběr dat, který zefektivňuje pracovní postupy. Zde jsou jeho funkce:
- Vytváření vlastních formulářů: Vytvářejte přizpůsobené formuláře pro různé účely, jako jsou průzkumy, sběr zpětné vazby nebo zadávání úkolů. Díky tomuto přizpůsobení budou formuláře splňovat konkrétní potřeby organizace.
- Rozhraní typu drag-and-drop: Přidávejte a uspořádávejte pole podle požadavků uživatelů. Tato jednoduchost snižuje náročnost učení pro nové uživatele a zlepšuje výkon průzkumu.
- Podmíněná logika: Vytvářejte relevantnější a poutavější průzkumy pomocí podmíněné logiky, což znamená, že určité otázky se mohou zobrazit nebo změnit na základě předchozích odpovědí.
- Rozmanitost typů polí: Shromažďujte komplexní data pro různé scénáře, protože zobrazení formuláře podporuje různé typy polí, včetně polí úkolů a vlastních polí.
- Možnosti veřejného sdílení: Formuláře můžete sdílet veřejně nebo je vložit na webové stránky, což usnadňuje oslovení širšího publika pro průzkumy nebo zpětnou vazbu.
- Možnosti přizpůsobení: Přizpůsobte vzhled formulářů, včetně barev a značky, tak, aby odpovídaly firemní identitě.
Zde je názor zákazníka na ClickUp:
ClickUp je vhodný pro schůzky, vyplňování formulářů, sběr dat, správu denních úkolů, správu kapacity týmu, správu práce, když jsou členové týmu mimo kancelář kvůli dovolené nebo nemoci, historická data a je dobré vidět, kolik peněz a kampaní náš tým během roku zpracoval.
Po dokončení sběru zpětné vazby ji analyzujte pomocí panelů ClickUp. Zde jsou klíčové funkce:
- Přizpůsobitelné widgety: Vizualizujte výsledky průzkumů a metriky pomocí personalizovaných dashboardů s widgety, které zobrazují data ve formátech, jako jsou tabulky, grafy a seznamy.
- Aktualizace dat v reálném čase: Získejte přístup k nejaktuálnějším údajům z průzkumů díky aktualizacím v reálném čase, abyste mohli na základě zpětné vazby přijímat včasná rozhodnutí.
- Integrace dat: Sdružte data z průzkumů z více zdrojů do jediného dashboardu pro komplexní analýzu.
- Sledování výkonu: Sledujte klíčové ukazatele výkonu (KPI) související s odpověďmi v průzkumech, jako jsou míra odezvy a skóre spokojenosti, což vám umožní lepší přehled o celkovém výkonu.
- Nástroje pro spolupráci: Umožněte členům týmu sdílet poznatky a diskutovat o zjištěních přímo v rámci platformy, čímž posílíte týmovou spolupráci.
ClickUp nabízí další způsob, jak vám usnadnit práci: šablony! Jednou z našich nejoblíbenějších šablon pro zpětnou vazbu je šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp.
Tato šablona pomáhá společnostem pochopit, jak zákazníci vnímají jejich produkty a služby. Většina otázek je již připravena – stačí upravit popisy a přidat logický tok, aby odpovídaly vašim potřebám.
Pomocí vlastních polí upravte parametry průzkumu a pomocí čtyř vlastních zobrazení zpracujte data. Poté je vizualizujte v dashboardu, abyste mohli podniknout informovaná opatření.
Pro podniky, které obsluhují různá odvětví a segmenty zákazníků, je organizovaný proces sběru zpětné vazby nejlepším způsobem, jak ušetřit čas a zachovat přesnost dat.
Dalším účinným způsobem, jak zlepšit fungování společnosti, je požádat zaměstnance o nápady. Šablona pro zpětnou vazbu zaměstnanců od ClickUp může vytvořit kulturu transparentnosti a odpovědnosti a zároveň dát zaměstnancům pocit, že jsou ceněni a vyslyšeni.
Shromažďujte podrobnou a cílenou zpětnou vazbu a vytvářejte úkoly v ClickUp na základě akčních položek. Organizujte je a sledujte pomocí zobrazení ClickUp Board , abyste zajistili, že bude na zpětnou vazbu reagováno.
Přečtěte si také: Efektivní příklady zpětné vazby od zaměstnanců, které poskytují objektivní informace a zvyšují morálku
Můžete také prozkoumat konkrétní problémy pomocí šablon dotazníků. Například šablona dotazníku pro zpětnou vazbu k produktu od ClickUp je ideální pro produktové týmy, které chtějí zjistit, co si uživatelé myslí o funkcích a chybách.
Data shromážděná od zákazníků lze použít k definování produktových plánů a úpravě vývojových strategií. Zahrňte vlastní pole, jako je frekvence používání produktu, doba používání a celková spokojenost, abyste mohli kvalifikovat uživatele.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podmíněná logika: Přidejte dynamické případy použití do jediného formuláře zahrnutím podmíněné logiky pro každou otázku.
- Dashboardy: Filtrujte data z průzkumů a vizualizujte závěry pro lepší rozhodování.
- Podněty založené na umělé inteligenci: Zpracujte data z řídicího panelu pomocí ClickUp Brain, abyste okamžitě získali odpovědi a našli podněty pro další kroky.
- Úzce propojený ekosystém: Využijte úkoly, Kanban tabule, dokumenty, kalendáře a další nástroje ClickUp, aniž byste opustili svůj pracovní prostor.
- Automatizace: Hromadné odesílání žádostí o zpětnou vazbu a spouštění úkolů na základě odpovědí
Omezení ClickUp
- Software má mnoho funkcí a může chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Jotform (nejlepší pro zjednodušené průzkumy)
Jotform mě zaujal svým snadno použitelným a praktickým nástrojem pro tvorbu formulářů, který je ideální pro společnosti, které chtějí začít sbírat zpětnou vazbu. Odpovědi můžete jediným kliknutím převést na zprávy a sdílet je ve formátu PDF nebo je vložit na svůj web, abyste získali aktualizace v reálném čase. Umožňuje také sbírat odpovědi offline.
Nejlepší funkce Jotform
- Zobrazení odpovědí z průzkumu v databázi podobné tabulkovému procesoru, která je podobná jiným kancelářským nástrojům.
- Shromažďujte zpětnou vazbu na veletrzích a konferencích pomocí proprietárního režimu kiosku.
- Integrujte platební brány přímo do formulářů a přijímejte platby prostřednictvím průzkumů.
Omezení Jotform
- Chybí přizpůsobitelné e-mailové šablony, které lze použít jako výchozí.
- Mnoho klíčových funkcí je součástí dražších tarifů, což brání menším týmům v jejich plném využití.
Ceny Jotform
- Starter: Navždy zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc na uživatele
- Stříbrný: 49 $/měsíc na uživatele
- Gold: 129 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Qualtrics CoreXM (nejlepší pro zpracování údajů z průzkumů pomocí umělé inteligence)
Qualtrics CoreXM je nástroj pro správu zkušeností a strategií zainteresovaných stran, který využívá umělou inteligenci ke shromažďování dat a zjednodušení interního výzkumu. Je zcela zaměřen na podniky, které potřebují výkonné nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, které fungují s jejich stávajícími technologiemi.
Drag-and-drop přístup k navrhování průzkumů a shrnutí zpětné vazby ve formě videa pomocí generativní AI vám ušetří cenný čas v práci.
Nejlepší funkce Qualtrics CoreXM
- Umožněte v průzkumech video a audio odpovědi, abyste respondentům poskytli maximální flexibilitu.
- Využijte nástroje business intelligence pro analýzu dat, shrnutí zpětné vazby a návrh osvědčených postupů.
- Exportujte data z průzkumů do dashboardů až 30 různými způsoby.
Omezení Qualtrics CoreXM
- Použití může být složité, pokud nemáte k dispozici odborníka na Qualtrics.
Ceny Qualtrics CoreXM
- Strategický výzkum: Ceny na míru
- Strategic UX: Individuální ceny
- Strategická značka: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Qualtrics CoreXM
- G2: 4,4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. QuestionPro (nejlepší pro průzkumové panely)
QuestionPro je spolehlivý software pro průzkumy a výzkum zákazníků určený pro podniky. Řeší problémy s škálovatelností podniků tím, že nabízí více než 22 milionů respondentů připravených sdílet zpětnou vazbu k produktům a službám.
Tento nástroj zajišťuje, že účastníci panelu jsou dvakrát ověřeni a pocházejí z různých prostředí. Autentické a jedinečné odpovědi jsou ideální pro testování nových nabídek před jejich rozšířením na zákazníky.
Nejlepší funkce QuestionPro
- Provádějte průzkumy napříč regiony a demografickými skupinami s podporou vícejazyčných průzkumů.
- Spouštějte automatické e-maily s připomenutími a následnými dotazy na základě odpovědí v průzkumu.
- Chraňte odpovědi a údaje účastníků v souladu s nařízením GDPR a zákonem CCPA.
Omezení QuestionPro
- E-mail je jediný způsob, jak sdílet průzkumy, zatímco většina ostatních nástrojů pro průzkumy nabízí funkce sdílení odkazů.
- V závislosti na vašich technických znalostech může QuestionPro vyžadovat strmé učební křivky.
Ceny QuestionPro
- Essentials: Navždy zdarma
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Team Edition: 83 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Výzkumná edice: Individuální ceny
Hodnocení a recenze QuestionPro
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
5. Birdeye (nejlepší pro sběr textových průzkumů)
Birdeye je krásně navržený nástroj pro správu zpětné vazby od zákazníků, který splňuje všechny požadavky na podnikový průzkumný software. Je snadno použitelný, nabízí vizuální podněty pro interakci mezi dashboardy a má pravidla založená na odpovědích pro následné otázky.
Vyniká však konverzačními texty. Textové shromažďování zpětné vazby zlepšuje míru otevřenosti a dokončení průzkumu a zároveň vytváří nejmenší tření mezi respondenty v podniku.
Nejlepší funkce Birdeye
- Pomocí speciálně navržených průzkumů NPS identifikujte zákazníky, kteří se mohou stát ambasadory vaší značky.
- Procházejte odpovědi a přesouvejte negativní zpětnou vazbu do ticketů – vše v rámci jednotné schránky.
- Porozumějte demografickým údajům díky segmentaci a informacím založeným na lokalitě.
Omezení Birdeye
- Uživatelé si stěžují, že nové funkce jsou často zaváděny bez řádné implementace, což ohrožuje stabilitu dat a systému.
Ceny Birdeye
- Starter: Individuální ceny
- Růst: Individuální ceny
- Dominate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Birdeye
- G2: 4,8/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
6. Typeform (nejlepší pro šablony průzkumů)
Typeform je jedním z nejpopulárnějších nástrojů na seznamu a musím říct, že si svou slávu zaslouží. Typeform se od samého počátku zaměřuje na formuláře a průzkumy, což mu pomohlo vylepšit funkce a upevnit si pozici v tomto segmentu.
Tato uživatelsky přívětivá platforma má rostoucí zákaznickou základnu díky svým pracovním postupům pro tvorbu formulářů a strategiím pro podnikový průzkum.
Jeho nejvýraznější vlastností je však ohromující počet šablon. Předem připravené šablony jsou krásně navržené, snadno přizpůsobitelné a rychle nasaditelné.
Nejlepší funkce Typeform
- Vyberte si jednu z mnoha připravených šablon, jako je 360stupňová zpětná vazba, průzkum chování spotřebitelů, formulář pro dotazy týkající se prodeje, šablona průzkumu odchodu zákazníků atd.
- Vyzkoušejte nástroje pro tvorbu průzkumů a formulářů a vytvořte kanály pro zpětnou vazbu, které odpovídají vašim cílům.
- Integrujte jej s více než 300 dalšími nástroji a vylepšete tak svůj stávající pracovní postup.
Omezení Typeform
- Musíte odpovídat na otázky jednu po druhé, protože respondenti nemohou vidět všechny otázky najednou.
Ceny Typeform
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TypeForm
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
7. SurveyMonkey Enterprise (nejlepší pro zabezpečení na podnikové úrovni)
SurveyMonkey Enterprise využívá klíčové kompetence SurveyMonkey a doplňuje je o zpracování dat na podnikové úrovni, aby se velké společnosti cítily s průzkumnými daty pohodlně. V podstatě funguje jako vynikající alternativa k původnímu SurveyMonkey.
Asistent SurveyMonkey AI nabízí návrhy a tipy pro pracovní postupy, které vám pomohou s vytvářením formulářů. Tyto průzkumy můžete sdílet prostřednictvím odkazů, e-mailů a dokonce i vložením na webové stránky. Nástroj pro analýzu průzkumů vám pomůže provádět analýzu sentimentu, vytvářet slovní mraky a kategorizovat odpovědi.
Nejlepší funkce SurveyMonkey Enterprise
- Vytvářejte a spouštějte vlastní oznámení o dokončení průzkumu a poskytujte okamžité výsledky gamifikovaných průzkumů, jako jsou kvízy.
- Šifrujte data respondentů a zabezpečte přehledy průzkumů pomocí jednotného přihlášení (SSO) a souladu s normami HIPAA a GDPR.
- Využijte interní IT tým k monitorování účtů SurveyMonkey Enterprise propojením svého poskytovatele identit.
Omezení SurveyMonkey Enterprises
- Pokročilé analytické funkce mohou být pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní nebo nejsou zvyklí na ekosystém SurveyMonkey, příliš složité.
Ceny SurveyMonkey Enterprises
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SurveyMonkey Enterprises
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
8. Survicate (nejlepší pro vícekanálové průzkumy)
Chtěli jste někdy vytvořit a nasadit průzkumy napříč produkty, e-maily a aplikacemi najednou? Survicate dělá něco podobného díky své multikanálové automatizaci, která vyhovuje každé fázi uživatelské cesty.
Od měření zkušeností s produkty prostřednictvím průzkumů spouštěných událostmi až po provádění průzkumů webových stránek pomocí konfigurace vlastností návštěv – Survicate je ideální pro podniky, které spouštějí rozsáhlé kampaně sběru zpětné vazby napříč všemi kontaktními body.
Nejlepší funkce Survicate
- Přidejte sledovací kód do aplikací, webových stránek a odkazů, abyste mohli nasadit a sledovat více průzkumů.
- Pomocí pokročilé logiky položte respondentům relevantní otázky na základě předchozích odpovědí.
- Přiveďte uživatele sociálních médií k průzkumným kampaním prostřednictvím sdílení přímých odkazů a QR kódů.
Omezení Survicate
- Přestože dashboard podporuje sběr průzkumů z více kanálů, nesdružuje výsledky průzkumů napříč kanály, což omezuje získané poznatky.
Ceny Survicate
- Navždy zdarma: 25 odpovědí/měsíc
- Podnikání: Od 99 $/měsíc
- Cena: Od 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Survicate
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (35+ recenzí)
9. Qualaroo (nejlepší pro podněcování uživatelů k poskytování zpětné vazby)
Qualaroo řeší hlavní problém při shromažďování zpětné vazby: kontextové otázky. Využívá vlastní funkci „Nudge“ k analýze obsahu obrazovky a záměru uživatele. Díky tomu může Qualaroo klást relevantní a jedinečné otázky, které zlepšují uživatelský zážitek a míru odezvy.
Abyste mohli Qualaroo využívat co nejlépe, musíte vložit nastavovací kód do Google Tag Manageru, upravit otázky a shromažďovat poznatky prostřednictvím podnětů.
Nejlepší funkce Qualaroo
- Do formulářů začleňte pokročilé parametry cílení, jako jsou subdomény, shoda regulárních výrazů, identity, poloha posuvníku a záměr opustit stránku.
- Spusťte Qualaroo Nudge v prototypech Figma, Invision a Adobe XD a vylepšete vývoj produktů.
- Získejte analýzu sentimentu a poznatky prostřednictvím IBM Watson.
Omezení Qualaroo
- Šablony jsou uspořádány podle cílů, nikoli podle oddělení, což týmům ztěžuje nalezení správné šablony.
Ceny Qualaroo
- Zdarma: až 50 odpovědí
- Podnikání: 39,99 $/100 odpovědí za měsíc
Hodnocení a recenze Qualaroo
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
10. Suzy Insights (nejlepší pro pokročilé metodiky průzkumu)
Suzy Insights je výzkumný nástroj založený na umělé inteligenci, který vám umožní snadno vytvářet dotazníky spokojenosti zaměstnanců a vkládat do formulářů prvky značky. Odpovědi převádí na poznatky umělé inteligence, takže data můžete okamžitě implementovat.
Jako podnikový průzkumný software však Suzy Insights vyniká podporou různých typů průzkumů. Od monadického testování po TURF analýzu a heat mapping – pokud chcete experimentovat s různými metodikami, Suzy Insights je nástroj právě pro vás.
Nejlepší funkce Suzy Insights
- Proměňte běžné průzkumy v účinný nástroj pro sběr dat pomocí retargetingu, logiky průzkumu a profilovacích bodů.
- Automatizujte exporty z PowerPointu a Excelu, abyste ušetřili čas a mohli pokračovat v práci se stávajícími nástroji.
- Provádějte průzkumy pro předem definované případy použití, jako je testování konceptů, analýza konkurence a profilování spotřebitelů.
Omezení Suzy Insights
- Na rozdíl od shrnutí výsledků musíte data křížové tabulky zadávat do PowerPointu ručně.
- Náročná křivka učení pro lidi, kteří s výzkumem spotřebitelů teprve začínají
Ceny Suzy Insights
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Suzy Insights
- G2: 4,7/5 (více než 125 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
11. Sogolytics (nejlepší pro jednotnou správu průzkumů a zpětné vazby)
Sogolytics nabízí sadu nástrojů pro průzkumy a správu zkušeností, které společně poskytují komplexní řešení pro sběr dat. SogoSurvey a SogoCore jsou dva vlajkové produkty, které jsem použil společně, abych získal nejlepší výsledky průzkumu.
SogoSurvey vám pomůže vytvářet a sdílet jednoduché online průzkumy, zatímco SogoCore vylepšuje pracovní postupy díky multikanálové distribuci, reportování založenému na umělé inteligenci a správě dat.
Nejlepší funkce Sogolytics
- Vytvářejte komplexní, ale samostatné průzkumné zprávy pro každý tým a demografickou skupinu.
- Exportujte data zpět do Sogolytics, abyste je mohli dále analyzovat a získat praktické poznatky.
- Automatizujte délku průzkumů, pozvánky a připomenutí, abyste měli přehled o svých cílech průzkumu.
Omezení Sogolytics
- Zvyknout si na všechny nástroje a funkce Sogo může chvíli trvat.
Ceny Sogolytics
- SogoCore: Ceny na míru
- SogoCX: Individuální ceny
- SogoEX: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sogolytics
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
12. SurveyLegend (nejlepší pro vizuálně atraktivní průzkumy)
Zatímco řada jiných softwarů pro podnikové průzkumy je zatížena složitými pracovními postupy, SurveyLegend volí odlišný přístup.
Zjednodušuje vytváření průzkumů tím, že zjednodušuje jednotlivé kroky a používá vizuální podněty, které vám pomohou navrhnout nádherné formuláře. Získáte všechny základní funkce, jako je branding, sdílení odkazů, vkládání a špičková analytika.
Nejlepší funkce SurveyLegend
- Vytvářejte a sledujte průzkumy na různých zařízeních díky hladké podpoře napříč platformami.
- Přidejte logický tok a větvení, abyste průzkumy rozdělili do různých cest pro snadnou segmentaci.
- Vytvářejte průzkumy zprava doleva s nativní podporou pro jazyky, design a analytiku RTL.
Omezení SurveyLegend
- Bezplatná verze nemá možnost exportu dat.
Ceny SurveyLegend
- Starter: Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Podnikání: 39 $/měsíc
- Legendary: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SurveyLegend
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
Zjednodušte zpracování dat z podnikových průzkumů pomocí ClickUp
Většina výše uvedených softwarových nástrojů pro podnikové průzkumy pomáhá s výzkumem a analýzou, ale málokdy zjednodušuje celý proces. ClickUp se odlišuje tím, že k získávání zpětné vazby a zpracování shromážděných dat nepotřebujete samostatný nástroj.
ClickUp Forms je součástí chytře navrženého podnikového průzkumného nástroje, který zahrnuje úkoly, dokumenty, vizuální přehledy a zprávy. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření vlastních průzkumů, shromažďování odpovědí a přijímání rozhodnutí na základě podrobných údajů.
Vyzkoušejte ClickUp, komplexní řešení pro sběr, segmentaci a analýzu údajů z průzkumů mezi zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami.