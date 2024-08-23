15 zábavných nápadů na prolomení ledů pro malé skupiny

Neformální rozhovory často slouží jako základ pro hlubší vztahy. Začali jste někdy v práci rozhovor o počasí a nečekaně jste se ocitli v diskusi o velkých životních otázkách týkajících se smyslu života?
Malé rozhovory však v práci ne vždy vznikají přirozeně, zejména u introvertů nebo zaměstnanců pracujících na dálku. Aby tuto mezeru překlenuli, odborníci na budování týmů často doporučují strukturované aktivity, které podporují neformální konverzaci a pomáhají kolegům navázat osobní kontakt.
Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití ledoborce, strukturované interakce, která promění povrchní konverzaci v opravdový rozhovor, který podpoří hlubší vazby a vybuduje vysoce výkonné týmy.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat 15 zábavnými hrami a aktivitami na prolomení ledů, které stmelí váš tým, aniž by došlo k typickým nepříjemným situacím, které s nimi bývají spojeny.
⏰ 60sekundové shrnutí
Prolomte ledy, posilte zapojení a vytvořte silnější vazby v týmu pomocí těchto zábavných aktivit:
- Otázky na prolomení ledů – jednoduché podněty k zamyšlení, které pomohou zahájit konverzaci.
- Aktivity na prolomení ledů – Praktická cvičení, která podporují spolupráci a kreativitu.
- Hry na prolomení ledů – zábavné, neformální výzvy, které podporují týmovou práci a přátelskou soutěž.
- Kvízy na prolomení ledů – hry založené na triviálních otázkách, které podnítí zapojení a otestují znalosti.
- Energizující ledoborce – Rychlé, energické aktivity, které znovu zapojí skupinu a udrží její dynamiku.
- Ledoborce pro vzdálené týmy – Virtuální hry a aktivity určené pro online schůzky.
ClickUp usnadňuje plánování a provádění ledoboreckých sezení a pomáhá vám organizovat nápady, sledovat účast a udržovat schůzky zajímavé pomocí interaktivních nástrojů.
Co je to ledoborec?
Ledoborec je krátká interaktivní aktivita, která má pomoci skupině lidí se seznámit a navzájem se uvolnit. Často se používá na začátku schůzek, workshopů a společenských akcí a je skvělým způsobem, jak vytvořit uvolněnou atmosféru.
Zde je několik zajímavostí (můžete je dokonce sdílet při příštím seznamování): výraz „prolomit ledy“ pochází z latinského výrazu scindere glaciem, což znamená „otevřít cestu a být první, kdo vykoná úkol“.
Aktivity na prolomení ledů dělají právě to – vytvářejí příjemné prostředí pro otevřenou a přirozenou konverzaci.
Jak malé týmy těží z ledoborců
Ledoborce mají obzvláště velký vliv na menší týmy kvůli úzké provázanosti pracovního prostředí, protože méně interakcí může vést k nedorozuměním nebo konfliktům.
Tím, že umožníte svému týmu poznat „osobu“ za „profesí“, můžete vytvořit empatičtější a spolupracující pracoviště – takové, které je postaveno na sdílených osobních zájmech a silných mezilidských vazbách.
Ledoborce jsou také skvělými „moderátory“, kteří dávají každému u stolu šanci promluvit. Tento inkluzivní přístup je přínosný jak pro introverty, tak pro extroverty.
Nakonec může neformální povaha ledoborců také pomoci prolomit monotónnost schůzek a vnést zábavný prvek do pondělních ranních standupů.
Typy ledoborců pro malé skupiny
Těchto 15 nápadů na prolomení ledů pomůže vašemu týmu lépe spolupracovat. Proměňte tyto krátké okamžiky během schůzek, teambuildingových sezení a dokonce i při uvádění nových zaměstnanců do pracovního procesu v příležitosti pro smysluplné zapojení.
💡Tip pro profesionály: Nástroj pro správu práce, jako je ClickUp, vám pomůže zorganizovat zábavné aktivity na prolomení ledů!
Otázky na prolomení ledů
Otázky na prolomení ledů jsou klasickou metodou pro zahájení konverzace, a to z dobrého důvodu. Jsou jednoduché, přizpůsobivé a nevyžadují žádnou zvláštní přípravu.
Ať už se jedná o neformální setkání týmu nebo formální obchodní schůzku, jednoduchá otázka – například „Jaký film byste si pustili znovu a znovu?“ – může prolomit ledy a vyvolat zajímavé konverzace.
Zde je několik tipů, které vám pomohou při výběru otázek pro prolomení ledů:
- Přizpůsobte otázky zájmům, věku a zázemí skupiny.
- Vyberte otázky, které podporují otevřené odpovědi a podněcují konverzaci.
- Kombinujte lehké otázky s otázkami, které podněcují k zamyšlení, abyste vyhověli různým zájmům.
A nakonec, zaměřte otázky „dovnitř“. Tím se sníží úzkost, protože se vyhnete tlaku na „nejlepší“ odpověď. Například místo „Jaká je vaše vysněná práce?“ zkuste „Jaká práce vám přináší největší uspokojení?“
1. Otázky typu „tohle nebo tamto“
Zde představíte dvě možnosti a donutíte účastníky, aby se rychle rozhodli a vysvětlili své důvody. A samozřejmě se najdou rebelové, kteří se rozhodnou pro třetí (zcela neočekávanou) možnost, ale to je na tom to nejlepší.
Zde je několik otázek:
- Kempování nebo glamping?
- Analogové nebo digitální?
- Věrný pes nebo moudrá sova?
- Neomezené peníze nebo neomezený čas?
- Marvel nebo DC?
2. Otázky „Poznejte mě“
Jak název napovídá, tyto otázky na prolomení ledů vám pomohou dozvědět se více o členech vaší skupiny. Nejlépe fungují při aktivitách zaměřených na budování týmu než při běžných schůzkách, protože umožňují hlubší konverzaci.
Některé otázky, které můžete položit, abyste se lépe poznali, jsou:
- Jaká je vaše nejoblíbenější vzpomínka z dětství?
- Jaký je příběh vašeho jména?
- Jak byste pojmenovali své paměti a proč?
- Jaká je vaše oblíbená příchuť zmrzliny?
Aktivity na prolomení ledů
Aktivity na prolomení ledů jsou „polostrukturované“ cvičení, které vyžadují aktivní zapojení a spolupráci. Na rozdíl od neformálních konverzačních témat obvykle zahrnují plánované aktivity a vyžadují více přípravy.
Jako takové fungují nejlépe v situacích, které se aktivně zaměřují na budování týmu, jako jsou úvodní schůzky k projektům, kde se noví členové týmu navzájem představují.
3. Dvě pravdy a jedna lež
Jedná se o klasickou aktivitu, při které sdílíte tři tvrzení o sobě: dvě pravdivá a jedno lživé. Ostatní členové skupiny se pak mohou pokusit uhodnout, které tvrzení je lživé.
4. Lidský uzel
Chcete ledoborec, který zahrnuje víc než jen vzájemnou konverzaci? Pak zkuste lidský uzel. Funguje to takto:
- Vytvořte kruh: Nechte všechny stát v kruhu, čelem k sobě.
- Chyťte se za ruce: Každý účastník natáhne ruce a chytí za ruce dva různé lidi v kruhu (ne ty, kteří stojí přímo vedle něj).
- Rozmotat uzel: Skupina musí spolupracovat, aby se rozmotala, aniž by někdo pustil ruce ostatních.
Cílem je vytvořit nový kruh bez zkřížených rukou.
5. Málo známý fakt
Další jednoduchý, ale účinný způsob, jak prolomit ledy, je vyzvat členy týmu, aby se podělili o překvapivou nebo neobvyklou skutečnost o sobě. Je to skvělý způsob, jak se dozvědět zajímavé informace o kolezích, a kdo ví, možná si dokonce najdete nejlepšího přítele v práci.
6. Hledání pokladu
Na rozdíl od jiných aktivit na prolomení ledů vyžaduje tato určitou strategii a plánování, protože musíte svému týmu dát nápovědy, aby mohl „vyhledat“ (a shromáždit) sadu předmětů. Můžete přidat soutěžní prvek tím, že rozdělíte tým na dvojice, stanovíte časový limit a dokonce přidáte cenu.
Hledání pokladu se obvykle používá při osobních setkáních, například při energizující seanci uprostřed středy v kanceláři nebo během týmových pobytů.
Můžete je ale použít i pro virtuální schůzky. Stačí požádat určeného moderátora, aby oznámil daný předmět, a všichni ostatní se mohou snažit ho najít a zobrazit na obrazovce.
Hry na prolomení ledů
Na rozdíl od tradičních aktivit na prolomení ledů, které se opírají o konverzaci a dialog, tyto aktivity využívají zábavné hry a zdravou soutěživost k navázání kontaktů. Jelikož hry na prolomení ledů často vyžadují specifické rekvizity, je nutné je naplánovat.
Doporučujeme vytvořit speciální úložný prostor pro často používané herní materiály, aby byly snadno dostupné pro budoucí teambuildingové akce.
7. Rychlé stavění z LEGO kostek
Začněte tím, že rozdělíte členy týmu do menších skupin stejné velikosti. Nastavte časovač a povzbuďte členy skupiny, aby postavili volnou stavbu. Vyhrává skupina s nejvyšší stavbou.
Nechcete, aby tato zábavná hra na prolomení ledů byla soutěživá? Dejte každému členovi týmu minutu na sestavení LEGO a poté ho předávejte dalšímu členovi. Takto to uděláte společně.
Potřebné rekvizity: LEGO kostky
8. Jenga
Skládejte dřevěné kostky do věže a střídejte směr každé řady. Požádejte hráče, aby se střídali v odstraňování jedné kostky a pokládání ji na vrchol, aniž by věž spadla – vyhrává poslední hráč, který odstraní kostku, aniž by věž spadla.
K každému bloku Jenga můžete také přidat otázku, na kterou hráč odpoví, než blok umístí na vrchol.
Potřebné rekvizity: Sada Jenga
9. Marshmallow challenge
Dejte každé skupině 20 špaget, 1 metr lepicí pásky, jeden kus provázku a jeden marshmallow. Poté je požádejte, aby postavili samonosnou konstrukci s marshmallow na vrcholu. Vyhrává nejrychlejší tým.
Potřebné rekvizity: špagety, lepicí páska, provázek, marshmallows
Kvízy na prolomení ledů
Jedná se o další zábavný způsob, jak poznat své kolegy a zahájit zajímavé konverzace. Navíc, jelikož se obvykle jedná o jednoslovné odpovědi, jsou vynikající volbou pro týmy s introverty (nebo pro ty, kteří nemají rádi delší konverzace).
10. Kvízy
Zde můžete otestovat znalosti svého týmu o důležitých (nebo zajímavých) faktech. Mohou se týkat různých témat, takže jsou vhodné pro různé skupinové situace.
Zde je několik příkladů:
- Obecné znalosti: Kolik obyvatel má hlavní město Austrálie?
- Historie: Kdo byl dvacátým prvním prezidentem Spojených států?
- Věda: Jak se jmenuje největší měsíc největší planety v naší sluneční soustavě?
- Geografie: Jaká je výška nejvyšší hory na světě?
Můžete využít nástroje GenAI, jako je ClickUp Brain, k generování nekonečného množství triviálních otázek.
Dalším nápadem je uspořádat kvízovou akci zaměřenou na významné události ve vaší zemi (nebo městě), jako je například Taylor Swift Trivia Night (nebo Afternoon) během turné Eras, kvíz na téma Oscarů v týdnech před slavnostním předáváním cen nebo Superbowl party s fotbalovým kvízem.
11. Osobnostní kvízy
Jedná se o kvízy, ve kterých odhalíte osobnostní rysy, preference nebo zájmy svých kolegů. Dobrá zpráva: na internetu je k dispozici spousta možností.
Pokud jste například fanouškem seriálu „The Office“ (bez dvojsmyslu), pak je tu kvíz od BrainFall, který vám prozradí, ke kterému zaměstnanci společnosti Dunder Mifflin se vy a vaši kolegové nejvíce podobáte.
Energizující ledoborce
Pokud hledáte zábavné cvičení na prolomení ledů, které jednoduše probudí (nebo zahřeje) lidi před schůzkou, energizéry jsou skvělou volbou. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se energizéry neomezují pouze na fyzické aktivity.
Mentální výzvy a hry pro malé skupiny, jako jsou šarády nebo řetězové vyprávění příběhů, mohou být stejně povzbuzující a poutavé.
Zde je několik nápadů:
12. Lidský kámen, nůžky, papír
Jedná se o velkou verzi běžné hry kámen, nůžky, papír – k vytvoření tvarů zde používáte celé tělo. Můžete například:
- Přikrčte se, abyste představovali kámen.
- Roztáhněte ruce, abyste symbolizovali papír.
- Dotkněte se levou rukou pravé nohy, abyste napodobili nůžky.
Pravidla zůstávají stejná: kámen poráží nůžky, nůžky poráží papír a papír poráží kámen.
13. Fizz buzz
Jedná se o dětskou hru s čísly, kterou možná již znáte. Hráči se střídají a počítají od jedné. Namísto čísel dělitelných třemi však říkají „fizz“ a namísto čísel dělitelných pěti říkají „buzz“. U čísel dělitelných třemi i pěti říkají „fizz buzz“.
Funguje to takto: První osoba řekne „jedna“, druhá osoba řekne „dvě“ a třetí osoba řekne „Fizz“. Sekvence pokračuje – 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16 a tak dále.
Pokud někdo zaváhá nebo udělá chybu, prohrává. Vítězem se stává poslední zbývající hráč.
Ledoborce pro vzdálené týmy
Rozmach práce na dálku a hybridní práce přesunul interakce týmu z konferenčních sálů na hovory přes Zoom. To také znamená větší únavu z obrazovky, což činí ledoborce o to důležitějšími pro snížení nudnosti dlouhých virtuálních schůzek.
Virtuální aktivity na prolomení ledů však nelze přistupovat jako k aktivitám v reálném životě. Virtuální aktivity na prolomení ledů musí být kratší – pokud trvají déle než 20 minut, můžete ztratit zájem svého týmu.
Pokud jste globální tým, budete muset také vyhovět účastníkům z různých časových pásem, kultur a prostředí.
Šablona ClickUp Fun Meeting Agenda Template je přesně to, co potřebujete, abyste mohli řešit tyto otázky a uspořádat své nápady, spolu s podrobnostmi, jako je priorita (nebo úroveň zájmu) pro každý nápad na prolomení ledů, který člen skupiny je za něj zodpovědný a kdy se bude konat.
Šablona také obsahuje vlastní pole pro jmenování:
- Facilitátor: Moderátor nebo hostitel
- Účastníci: Členové týmu, kteří se účastní
- Zápisník: Osoba, která sbírá zpětnou vazbu od účastníků a zapisuje zpětnou vazbu.
- Časoměřič: Osoba, která zajišťuje, že nepřekročíte časový limit.
K dispozici je také pole pro omluvy pro osoby, které se nezúčastnily (a jejich důvody).
Stručně řečeno, tato šablona vám pomůže vytvořit program a sestavit výbor pro každou sezení zaměřené na prolomení ledů (nebo stmelení týmu) – pomůže vám tak k tomuto procesu přistupovat s rozvahou.
Zde je několik nápadů na virtuální ledoborce, které nejsou trapné ani nucené:
14. Šarády na pozadí schůzky
Jednoduchá aktivita, která nevyžaduje velké úsilí – dejte členům týmu téma a požádejte je, aby nastavili vhodné pozadí. Je to docela snadné, protože většina nástrojů pro videokonference umožňuje přidat vlastní pozadí pouhým kliknutím.
Jakmile začne týmová schůzka, mohou se všichni postupně střídat v hádání, co znamenají pozadí ostatních. Zde je několik námětů, které vám pomohou začít:
- Hypotetické světy
- Umělecké styly
- Hudební žánry
- Módní desetiletí
15. Asynchronní whiteboarding
Zvedněte ruku, pokud jste vstali ve 2:00 ráno, abyste se zúčastnili virtuální happy hour svého vzdáleného týmu. ✋
Aktivity na budování týmu v reálném čase jsou sice skvělé, ale kvůli časovým rozdílům se mohou stát spíše povinností než zábavnou hrou, na kterou se těšíte. Proč tedy neudělat vaše virtuální aktivity na budování týmu asynchronními?
A to nejlepší na tom je, že potřebujete pouze bílou tabuli.
Jedním z nápadů je použít bezplatný nástroj, jako je ClickUp Whiteboards, a zahrát si hru „nakresli svou náladu“.
Jak to funguje:
- Vytvořte sdílenou tabuli ClickUp – pojmenujme ji „Mood Meter“ (měřič nálady).
- Nastavte opakující se úkol, který požádá každého člena týmu, aby nakreslil svou náladu na tabuli v určený čas každý týden – například ve středu odpoledne v 15:00 místního času.
- Následující den může moderátor sdílet snímek obrazovky společné tabule a zahájit diskusi o finálním výkresu v určeném kanálu ve vašem interním komunikačním nástroji.
Tabule jsou také skvělou volbou pro otevřené otázky na prolomení ledů. Šablona ClickUp Icebreaker Whiteboard Template to velmi usnadňuje. Stačí duplikovat šablonu pro každý týden, přidat své otázky a sdílet ji se svým týmem.
Váš tým pak může psát (nebo kreslit) své odpovědi a komentovat odpovědi ostatních.
Doporučujeme pro každou relaci určit jiného moderátora. Ten může stanovit téma, přidávat otázky a, co je nejdůležitější, reagovat na odpovědi vašeho týmu a podněcovat diskusi.
Jak vybrat perfektní ledoborce pro vaši malou skupinu
Existuje nekonečné množství způsobů, jak prolomit ledy na týmových schůzkách a setkáních, ale ne všechny aktivity na prolomení ledů fungují nejlépe ve všech situacích.
Například hra jako Human Bingo (kde hráči hledají osoby odpovídající popisu na bingo kartě 5×5) nebo rychlé seznamování se skvěle hodí pro velké osobní setkání. Ale nejde o ledoborce pro virtuální nebo malé skupiny.
Zde je několik tipů, které vám pomohou vybrat správné ledoborce pro vaši malou skupinu:
- Poznejte své publikum: Zvažte osobnosti členů svého týmu, jejich úroveň energie a komfortní zóny. Zatímco introverti mohou preferovat introspektivní otázky s otevřeným koncem, lidé se zdravotním postižením se mohou cítit vyloučeni z fyzických nebo vysoce stimulujících aktivit.
- Cíle schůzky: Přizpůsobte ledoborec účelu vaší schůzky. Jedná se o aktivitu na budování týmu, nebo potřebujete rychlý 10minutový energizér pro školení?
- Vyvažte zábavu a účel: Zaměřte se na ledoborce, které jsou zábavné, ale také povzbuzují lidi k budování smysluplných vztahů. Vraťme se k dřívějšímu příkladu Jengy – pouhé přidání otázky ke každému bloku je zábavné a vytváří dialog.
- Zvažte formát schůzky: Jak jsme již zmínili, k ledoborcům je třeba přistupovat odlišně ve virtuálních situacích a v reálném životě.
- Získejte zpětnou vazbu: Na závěr se svého týmu zeptejte, jak se jim aktivita líbila a zda by ji chtěli zopakovat. Takto můžete vybrat lepší možnosti pro budoucí sezení.
Doporučujeme vytvořit si v softwaru pro řízení projektů seznam aktivit pro prolomení ledů pro různé scénáře. Tak nebudete muset opakovat proces vyhledávání.
ClickUp Meetings je výkonný nástroj určený ke zjednodušení organizace schůzek a spolupráce.
ClickUp Meetings vám může pomoci například následujícími způsoby:
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte na programech schůzek, poznámkách a akčních bodech během schůzky.
- Pořizování poznámek: Zaznamenejte klíčové body a rozhodnutí ve strukturovaném formátu.
- Sledování úkolů: Převádějte poznámky z jednání na konkrétní úkoly.
- Sdílení souborů: Sdílejte relevantní dokumenty a zdroje přímo během schůzky.
- Integrace: Propojte se s dalšími nástroji, jako je Zoom, a zajistěte si plynulé videokonference přímo z ClickUp.
- Centralizovaný kalendář: Snadno plánujte, přeplánujte a spravujte schůzky na jednom místě.
- Opakující se schůzky: Nastavte pravidelné schůzky s automatickými připomenutími.
- Vlastní pole: Přidejte ke schůzkám konkrétní podrobnosti, jako jsou účastníci, cíle nebo výsledky.
Naplánujte (a realizujte) své aktivity na prolomení ledů pomocí ClickUp.
Aktivity na prolomení ledů jsou skvělým nástrojem k navázání vztahu, posílení morálky týmu a nastavení pozitivní atmosféry při jakémkoli setkání. Jediná výhrada – musíte vybrat aktivity, které odpovídají osobnostem a zájmům vašeho týmu.
Vytvoření sady nástrojů pro prolomení ledů s různými možnostmi vám pomůže přizpůsobit se různým dynamikám skupiny a cílům schůzky.
Zde oceníte výhody nástroje pro správu práce, jako je ClickUp. Jeho integrované nástroje vám pomohou centralizovat nápady na prolomení ledů, vytvořit formulář pro získání zpětné vazby od týmu a dokonce sestavit komisi pro brainstorming nových aktivit.
A to nejlepší: Můžete dokonce hrát některé hry na prolomení ledů, jako jsou kvízy, a věnovat se zábavným aktivitám na tabuli přímo v ClickUp.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zajistěte si, že vám nikdy nedojdou nápady na ledoborce (nebo kvízové otázky).