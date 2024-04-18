ABC pracoviště (spojenci, kamarádi a kolegové): Průvodce, jak si najít přátele v práci

Pracovní život dospělého člověka znamená málo nebo žádný čas na společenský život mimo práci.
Mezi prací, domácími povinnostmi, různými závazky a mnoha dalšími povinnostmi zbývá jen málo času a energie na to, abychom oslovili osobu, která nás zaujala, navázali konverzaci, našli společné zájmy a rozvinuli přátelství.
Existuje však místo, kde si můžete snadno najít nové přátele – vaše pracoviště.
Studie Survey Center on American Life zjistila, že lidé si spíše najdou přátele v práci než kdekoli jinde! Koneckonců, velkou část svého dospělého života trávíme v práci.
Ať už začínáte v nové práci nebo se chcete připojit k již existujícím skupinám, zde je váš průvodce, jak si najít přátele v práci.
Důležitost přátel v práci
Přátelství v práci není dostatečně oceňováno. Nedávný výzkum společnosti Gallup odhalil, jak úzce souvisí přítomnost nejlepšího přítele v práci s vyšší produktivitou, lepší morálkou, větší spokojeností v práci a pozitivními obchodními výsledky. A to není vše; existuje řada výzkumů, které dokazují výhody navazování přátelství v práci.
Zde je několik bodů, které dokazují, proč jsou přátelé v práci důležití:
- Emocionální podpora: Kolegové z práce mají hlubší porozumění pracovní kultuře a vašim profesním cílům a potížím. Dokážou se vcítit a nabídnout emocionální podporu a povzbuzení v těžkých chvílích v práci. Tato slova uznání povzbuzují morálku a zmírňují stres, což pomáhá jednotlivcům překonat neúspěchy.
- Společné jednání: Přátelské vztahy s kolegy budují důvěru a transparentnost v týmu. Vzájemná sympatie a důvěra pomáhají členům týmu efektivněji spolupracovat a pracovat společně.
- Pocit sounáležitosti: Přátelství v práci vštěpuje pocit kamarádství. Tento pocit sounáležitosti na pracovišti vytváří pozitivní pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí zapojení a oceňovaní, místo aby se cítili jako kolečko v soukolí.
- Smysluplná komunikace: Silné vztahy v práci podporují otevřenou a upřímnou komunikaci. To zabraňuje zmatkům a nedorozuměním a zlepšuje týmovou práci. I kdyby tým čelil nějakému konfliktu, bude pro něj snazší věci vyřešit a rychle se zotavit.
- Duševní pohoda: Ať už si stěžujete na dopravu nebo sdílíte vtip, váš kolega z práce je oázou úlevy mezi schůzkami, pracovním tlakem a blížícími se termíny. Podporují duševní pohodu tím, že snižují stres a zvyšují odolnost.
- Vyšší produktivita: Pozitivní pracovní prostředí zvyšuje motivaci a produktivitu, protože zaměstnanci se cítí více zapojení do své práce. Taková vysoká úroveň zapojení povzbuzuje týmy i jednotlivce k podávání těch nejlepších výkonů.
- Spokojenost v práci: Přítel v práci vám zpříjemní pracovní den. Kombinace emocionální podpory a pocitu sounáležitosti zvyšuje úroveň spokojenosti v práci a vy se budete těšit do práce.
- Profesní růst: Přátelství s kolegou z práce podporuje profesní růst, protože vám může poskytnout mentorství, cennou zpětnou vazbu a dokonce i kariérní poradenství. Může také sloužit jako cenné spojení v rámci organizace a nabídnout vám přístup k novým projektům, příležitostem a sítím.
Jak si najít přátele v práci: 11 jednoduchých tipů a triků
Zde je několik jednoduchých způsobů, jak navázat přátelství na pracovišti (a udržet je):
1. Zapojte se do nezávazné konverzace a prolomte ledy
Nikdy nepodceňujte sílu pozdravu „Ahoj, jak se máš?“.
Chcete-li si na pracovišti najít přátele, buďte připraveni se otevřít a navázat kontakt s lidmi. Představte se, ptejte se lidí na jejich život a občas si s nimi popovídejte.
Pokud jste noví, držte se nejprve otázek souvisejících s prací, například jak dlouho daná osoba v organizaci pracuje, co se jí na práci líbí, jaká je její kariérní dráha atd. Po prolomení ledů můžete pomalu přejít k osobnějším tématům, jako jsou koníčky a zájmy, hudební vkus nebo plány na víkend.
Takové jednoduché výměny mohou připravit půdu pro hlubší a smysluplnější rozhovory. Nezapomeňte, že konverzace je oboustranná záležitost. Pokud někdo nechce dobrovolně sdělovat informace nebo mu small talk připadá nepříjemný, nechte ho být.
2. Používejte jména lidí
Říká se, že pro člověka není nic příjemnějšího než slyšet své vlastní jméno. Používání jmen lidí v konverzacích je jednou z nejúčinnějších komunikačních strategií pro budování emocionální vazby.
Naučte se jména svých kolegů a používejte je co nejčastěji. Od pozdravů a rozloučení až po oslovování lidí ve skupině (nebo při hovoru v Teams) používejte jejich jména, abyste uznali jejich identitu. Ukážete jim tak, že máte zájem se o nich dozvědět více.
3. Spojte se přes jídlo
Víte, jak vítáme nové sousedy čerstvě upečenými sušenkami nebo dortem? Proč to nezkusit i v práci? Nemusí to být nutně pečivo. Buďte v kuchyni kreativní a vytáhněte rodinný recept. Pokud vaření není vaše parketa (nebo je to pro vás příliš pracné), kupte balíčky svých oblíbených snacků, které můžete rozdat. Alternativně můžete navštívit místní pekárnu nebo kavárnu a vybrat si nejprodávanější produkty.
Rozdejte kolegům občerstvení nebo je nechte v odpočinkové místnosti s malým vzkazem. Ať tak či onak, vaši kolegové ocení vaše pozorné gesto a budou k vám vřelejší.
4. Trávte čas ve společných prostorách
Když už mluvíme o odpočinkových místnostech, společné prostory jsou skvělým místem pro navazování přátelství na pracovišti.
Společné prostory, jako je jídelna, odpočinková zóna a vodní chladič, nabízejí uvolněné prostředí, kde mohou kolegové relaxovat, socializovat se a navazovat kontakty. Ať už si dáte rychlé občerstvení nebo si protáhnete nohy, zvažte pobyt ve společných prostorách. Rozšíříte tak svůj sociální kruh i mimo svou kancelář nebo patro, protože můžete potkat lidi z různých týmů nebo oddělení.
5. Založte nebo se připojte ke kanálu Slack
Je snazší navazovat přátelství, když se potkáváte na chodbách kanceláře nebo společně obědváte. Ti, kteří pracují na dálku, však tuto výhodu nemají. To ale neznamená, že musí žít izolovaný život!
Založte nebo se připojte ke kanálu Slack s podobně smýšlejícími lidmi, abyste překonali tento běžný problém, kterým je nedostatek „osobního“ kontaktu. Spojte se na základě společných zájmů, jako jsou televizní seriály, sport, knihy, recepty nebo online hry. Můžete dokonce pořádat virtuální aktivity, jako jsou společné sledování filmů, setkání knižního klubu, společné pečení nebo turnaje.
Jen se ujistěte u svého manažera nebo nadřízeného, že zájmová skupina neporušuje žádné firemní zásady.
6. Projevujte pozitivní přístup
Pozitivní přístup je magnetem pro pracovní přátelství. Vřelý a přátelský přístup v práci k vám přitáhne lidi. Na oplátku potkáte pozitivní, stejně smýšlející osoby, které vás podpoří, když se dostanete do obtížné situace.
Pozitivní pracovní návyky, jako je pomáhat ostatním, vystupovat v náročných situacích a podporovat své spolupracovníky, vám pomohou ukázat, že jste spolehlivým týmovým hráčem.
7. Zapojte se do týmových aktivit
Většina organizací pravidelně pořádá teambuildingové aktivity. Mnohé z nich také zahrnují takovéto aktivity na prolomení ledů během zapracování nových zaměstnanců. Tyto pravidelné pracovní akce posilují týmového ducha a sounáležitost prostřednictvím sdílených zážitků.
Ať už se jedná o virtuální hru šarády nebo výlet do přírody, každá týmová aktivita je příležitostí k navázání přátelství v práci. Už máte společnou základnu v podobě sdílených cílů a výzev. Navíc společné řešení problémů znamená, že se budete muset navzájem spoléhat a budovat důvěru, což posílí vaše přátelství.
8. Buďte otevření společenským aktivitám po práci
Hlavní rozdíl mezi týmovými aktivitami a společenskými aktivitami po práci spočívá v tom, že ty druhé nejsou povinné.
Účast na společenských akcích po práci ukazuje vaše odhodlání navazovat přátelství v práci. Skupinové posezení u drinku během virtuální happy hour nebo účast na firemní večeři kolem Vánoc umožňuje kolegům navázat kontakty v zábavném, uvolněném a neformálním prostředí mimo práci.
Své kolegy v práci vnímejte jako jednotlivce a objevujte jejich skryté talenty, zájmy nebo koníčky. Díky volnějším rozhovorům a společnému smíchu s kolegy si vytvoříte trvalé vzpomínky a upřímná přátelství.
9. Oslavujte milníky a úspěchy
Oslavy mohou být ideální příležitostí k navazování přátelství v práci. Chvalte dobře odvedenou práci a blahopřejte kolegům k jejich úspěchům.
Ať už jde o povýšení nebo skvělou prezentaci, ocenění kolegů je projevem podpory a může být tématem k rozhovoru.
Taková pochvala by samozřejmě měla vycházet z upřímnosti. Chcete oslavit jejich úspěch jako svůj vlastní a uznat jejich silné stránky a přínos. Malé projevy uznání, jako je děkovný dopis nebo dokonce elektronická pohlednice, mohou výrazně přispět ke zvýšení sebevědomí dané osoby. A až přijde vaše chvíle, vaši přátelé si vzpomenou na vaše laskavé gesto a budou se k vám chovat se stejným nadšením.
10. Dobrovolnictví
Společnosti často nabízejí zaměstnancům příležitosti k dobrovolnické činnosti pro dobrou věc. Je to skvělý způsob, jak si najít přátele v práci, kteří jsou stejně zapálení pro danou věc jako vy.
Ať už vaše kancelář pořádá úklidovou akci, charitativní prodej pečiva nebo maraton po celém městě, dobrovolnictví při takových akcích je příležitostí udělat něco dobrého a sblížit se s kolegy, kteří mají podobné zájmy.
Práce na smysluplném projektu vám také dá pocit smysluplnosti mimo pracoviště, protože váš příspěvek prospívá komunitám a společnosti.
11. Buďte trpěliví
Přátelství v práci nevznikají přes noc. Trvá dny, týdny a měsíce, než se z nich stane něco autentického.
Neočekávejte, že svého nejlepšího kamaráda z práce najdete hned při první firemní akci, které se zúčastníte. Buďte prostě sami sebou a komunikujte se svými kolegy. Také se nesnažte navazovat přátelství jen proto, abyste měli kamarády v práci. Najděte si někoho, kdo vynakládá stejné úsilí a energii, někdy dokonce i něco navíc, aby vám dal najevo, že si vás v práci váží.
Překonávání plachosti a budování vztahů v práci
Jste plachý nebo společensky neohrabaný člověk, který si přeje navázat přátelství v práci, ale bojí se vystoupit z davu? Rozumíme vám. Zde je několik rychlých tipů pro vás:
- Stanovte si komunikační cíle: Vyzvěte sami sebe jednoduchými komunikačními cíli. Řekněte si, že každý den budete komunikovat s několika kolegy nebo každý týden promluvíte s novou osobou. Takové malé, dosažitelné cíle zvýší vaši sebedůvěru a motivují vás k budování vztahů na pracovišti.
- Procvičujte aktivní naslouchání: Využijte svou plachost ve svůj prospěch a staňte se „dobrým“ posluchačem. Procvičujte aktivní naslouchání tím, že budete během konverzace přítomní a pozorní. Kladení otevřených doplňujících otázek může udržet konverzaci v chodu, aniž by vás to vyčerpalo.
- Používejte otevřenou řeč těla: Řeč těla je dalším způsobem, jak se zapojit do konverzace, aniž byste museli mluvit. Udržujte oční kontakt, usmívejte se a přikyvujte, kde je to vhodné, a budete aktivním účastníkem konverzace, aniž byste museli říct jediné slovo.
- Využijte technologie: Pokud vám osobní interakce připadají zastrašující, využijte technologie k digitální komunikaci. Máte k dispozici celou řadu možností, od instant messagingu přes e-mail až po videokonference, které vám pomohou navázat vztah s kolegy.
- Připojte se k zájmovým skupinám: Už jsme viděli, jak snadné je pěstovat přátelství, když máte společné zájmy. Zvažte připojení se k zájmovým skupinám, abyste navázali kontakty, které přesahují rámec práce. Také vám možná přijde snazší mluvit s někým novým, když máte společné zájmy.
- Učte se, pozorujte a improvizujte: Naštěstí existuje několik knih, které vám pomohou zlepšit komunikační dovednosti. Poučte se z nich a zkuste navázat kontakt se svými kolegy.
- Spojte se: Na každém pracovišti je jeden extrovertní kolega, který zná všechny. Navážete-li s takovým člověkem přátelství, nepřímo si vytvoříte přátelství se všemi ostatními.
- Využijte pomoc: Nebojte se požádat o podporu svého nadřízeného, mentora nebo kolegu. Promluvte si s nimi o svých konkrétních problémech a oni vám možná poskytnou podporu, která vám pomůže navázat smysluplné vztahy.
- Procvičujte sebelásku: Pokud v sociálních situacích ztuhnete nebo se bojíte firemních akcí, uvědomte si tuto emoci a řekněte si, že je v pořádku se tak cítit. Procvičujte sebelásku a nebuďte na sebe příliš tvrdí. Připomínejte si, že takové věci vyžadují čas a že budete mít ještě několik příležitostí navázat přátelství v práci.
Využití online platforem pro budování pracovních vztahů
V práci používáte různé online platformy pro vše od řízení týmu po plánování týdne. Věděli jste však, že tyto online platformy můžete využít také k budování a udržování vztahů na pracovišti?
Zde je návod, jak na to.
Nástroje interní komunikace
Téměř všechny organizace používají různé komunikační nástroje na pracovišti, jako jsou e-mailové klienty, nástroje pro okamžité zasílání zpráv nebo platformy pro videokonference. Tyto nástroje pomáhají udržovat efektivní synchronní a asynchronní komunikaci mezi členy týmu bez ohledu na jejich umístění.
Využijte tyto kanály a nástroje k navázání kontaktu se svými spolupracovníky. Založte chatovací místnosti a kanály Slack založené na zájmech, naplánujte virtuální schůzky u kávy nebo si popovídejte se svým novým kamarádem z práce. Spojení na základě společných zájmů, zkušeností a výzev položí základ pro hluboká přátelství.
Platformy pro spolupráci
Nástroje pro spolupráci se často používají ve spojení s interními komunikačními softwarovými řešeními. Poskytují centralizované místo, kde mohou týmy sdílet soubory, vytvářet a upravovat dokumenty, vyměňovat si nápady a spolupracovat na projektech. Tyto snahy přispívají k budování týmu, protože všichni pracují na společném cíli.
Využijte platformy jako ClickUp k interakci a spolupráci s kolegy při řešení složitých problémů. Společné překonávání výzev dodá vašemu přátelství větší hodnotu.
Sociální sítě
Pro některé může být kontaktování kolegů z práce přes sociální sítě jako Instagram šedou zónou. Samozřejmě to zcela záleží na tom, jak se cítíte a jak hluboké je vaše přátelství, ale ne každý chce mít kolegy ze práce ve svých sociálních sítích.
Chcete-li udržet přátelství v práci a zároveň zachovat oddělení osobního života, zvažte propojení prostřednictvím profesionálních platforem, jako je LinkedIn. Využijte je k navazování kontaktů s kolegy, mentory a vedoucími pracovníky a rozšiřte si svůj profesní okruh.
Učení a rozvoj dovedností
Vy a vaši kolegové se můžete přihlásit do programů vzdělávání a rozvoje dovedností. Online vzdělávací platformy, projekty zvyšování kvalifikace, virtuální akce a interaktivní webináře pomáhají zlepšovat dovednosti. Účast na těchto akcích s kolegy může také posílit vztahy.
Vzájemná pomoc při dosahování profesních cílů a urychlování kariérního postupu obohacuje pracovní vztahy tím, že je činí více hodnotově orientovanými.
Platformy pro zapojení zaměstnanců
Většina organizací využívá platformy pro zapojení zaměstnanců. Tyto platformy mohou rozvíjet pocit sounáležitosti a budovat komunitu, která obohacuje vztahy na pracovišti. Od účasti na teambuildingových aktivitách až po oslavu profesních úspěchů nabízejí tyto portály pro zapojení zaměstnanců příležitost navázat a budovat pozitivní a smysluplné vztahy.
Profesionální hranice v přátelstvích na pracovišti
I když navazování přátelství v práci má své výhody, musíte také dodržovat profesionální hranice, abyste zajistili zdravé a respektující pracovní prostředí. To vyžaduje určitou dovednost, protože při prosazování hranic nechcete působit hrubě nebo odměřeně.
Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci:
- Stanovte a respektujte hranice: Buďte ohleduplní k hranicím a preferencím svých přátel z práce a jasně vyjadřujte své očekávání a hranice. Respektujte soukromí svých nových přátel a dejte jim podle potřeby prostor.
- Soukromí v profesionálním prostředí: Vyhněte se v profesionálním prostředí diskusi o velmi osobních tématech a citlivých otázkách, jako jsou náboženské nebo politické přesvědčení. Soukromé záležitosti nechte soukromé, abyste si udrželi srdečné vztahy se všemi.
- Pochopte hierarchie na pracovišti: Při navazování přátelství v práci mějte na paměti dynamiku moci na pracovišti. Jistě, váš nový šéf může být v pohodě, ale nechcete vytvořit situaci, která by mohla ovlivnit vaše kariérní cíle.
- Vyhýbejte se drbům: Vyhýbejte se drbání a bavte se o nich. Od samého začátku přátelství dejte najevo, že se nebudete účastnit neproduktivních a negativních rozhovorů o ostatních. Pokud se ocitnete uprostřed kancelářského dramatu, jednoduše se přestanete zapojovat a zůstaňte pasivní, dokud se vše neuklidní.
- Upřednostňujte práci před společenským životem: I když je přirozené navazovat přátelství v práci a bavit se, nezapomeňte, že hlavním cílem vašeho pracoviště je udržovat produktivitu. Snažte se, abyste neupřednostňovali práci a povinnosti.
- Spravedlivé zacházení se všemi: Zacházejte se všemi spolupracovníky spravedlivě a rovnocenně, bez ohledu na vaše vztahy mimo práci. Neukazujte žádné předsudky ani zvýhodňování, zejména při rozhodování nebo řešení konfliktů, a zůstaňte objektivní.
ClickUp: Váš spolehlivý pracovní kolega
Navazování a udržování přátelství v práci není snadné, ale nemusí to být ani složité, zejména pokud máte k dispozici nástroje jako ClickUp.
ClickUp nabízí detekci spolupráce, která vám umožňuje pracovat s kolegy na sdíleném projektu. Můžete společně vytvářet a upravovat dokumenty, přidávat komentáře a přidělovat si navzájem úkoly. Můžete také použít ClickUp Whiteboards k výměně nápadů s týmem, diskusi o možných řešeních, vytváření myšlenkových map a návrhů pracovních postupů a společné práci na dosažení společného cíle.
A pak je tu ClickUp Chat View, který třídí konverzace do vláken, takže se můžete účastnit více interakcí a přitom si zachovat zdravý rozum!
ClickUp splňuje všechny podmínky, aby se stal tím jediným přítelem v práci, který vás nikdy nezklame.
Zjistěte, jak vám ClickUp pomůže podávat nejlepší výkony. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!
Časté dotazy
1. Jak si mohu najít přátele v práci, když jsem nový?
Pokud jste v kanceláři noví a chcete si najít přátele, zvažte, zda se představíte svým kolegům, zapojíte se do neformálních rozhovorů, zúčastníte se pracovních akcí a zapojíte se do týmových aktivit, abyste lépe poznali své spolupracovníky.
2. Jaké jsou výhody navazování přátelství v práci?
Navazování přátelství v práci rozvíjí pocit sounáležitosti a kamarádství. Je to lék na izolaci a osamělost a zároveň zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi členy týmu. Podporuje zapojení, což zlepšuje morálku a zvyšuje spokojenost na pracovišti. Dále může odemknout příležitosti k navazování kontaktů pro osobní růst a kariérní postup.