10 otázek na prolomení ledů, které týmy skutečně ocení

Představte si následující situaci: Jste na Zoom hovoru s asi 17 novými kolegy a hostitel řekne: „Začneme s ledoborcem!“
Jaká je vaše reakce:
🔲 „Jupí!“
🔲 „NE. “
Při intenzivním výzkumu pro tento blog jsem provedl vyhledávání, které by poskytlo nejspolehlivější informace o názorech populace na ledoborce: vygooglil jsem „work icebreaker memes“ (memy o ledoborcích v práci) a došel k závěru, že lidé je nemají rádi.
Pokud se však provádí správně, ledoborce mohou přinést několik významných výhod spojených s budováním týmu:
- Pomáháme jednotlivcům cítit se pohodlně při mluvení před novými lidmi
- Zajistěte, aby se celý tým zajímal o lidi, se kterými bude spolupracovat.
- Nechte je projevit svou individualitu a osobnost
Tento článek vám nejen poskytne několik solidních a zapamatovatelných otázek pro prolomení ledů, ale také pomůže vedoucím pracovníkům pochopit, co může být pro danou otázku rozhodující. 🧊
Bonus: Začínáte s virtuálním týmem? Přečtěte si tohoto průvodce prací s virtuálními týmy!
Co dělat a nedělat pro úspěšné Icebreakers
Abych se zorientoval v džungli týmových ledoborců, požádal jsem královnu onboardingu společnosti ClickUp, Kathryn Reccia, o radu ohledně základních pravidel, co dělat a nedělat.
Při rozhodování o nejlepších otázkách pro prolomení ledů DĚLEJTE:
❄️ Buďte konkrétní…dostatečně.
Podle Kathryn je skutečným uměním výběru účinného ledoborce nalezení rovnováhy mezi obecností a konkrétností. „Skvělý ledoborec je optimistický a zaměřený na konkrétní téma. Obecné téma by mělo být dobře známé, ale jeho rámcové vymezení může vyvolat něco velmi jedinečného pro danou osobu.“
❄️ Buďte zábavní.
Icebreakery by měly být vnímány jako prostředky k odhalení skutečné osobnosti člověka za jeho pracovním titulem, a nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je zaměřit se na zábavu. Lidé se baví, když necítí tlak a mohou na chvíli uniknout do příjemného mentálního prostoru, takže na to nezapomeňte!
❄️ Buďte osobní.
Kathryn říká: „Dobrý ledoborec může někoho podnítit k tomu, aby se podělil o osobní vzpomínku nebo příběh, a my se tak o této osobě dozvíme mnohem více!“
Při výběru ledoborce NEDĚLEJTE:
💧 Vytvořte soutěž.
„Nechtějte se ptát: ‚Jaká je zábavná skutečnost?‘, protože pak se lidé příliš soustředí na vymýšlení zajímavé skutečnosti a nevěnují pozornost ostatním, kteří mluví,“ říká Kathryn. „Navíc to vyvolává úzkost u osoby, která odpovídá!“
💧 Buďte exkluzivní.
Otázky jako „Jaký je váš oblíbený drink po práci?“ odrazují ty, kteří nepijí alkohol, a výrazy jako „duchovní zvíře“ mohou být pro některé kultury necitlivé – buďte prostě ohleduplní.
💧 Buďte mechanický.
Pokud jste tím, kdo vede ledoboreckou seanci, je vaším úkolem podpořit atmosféru osobnosti. Pokládejte doplňující otázky k odpovědím lidí nebo sdílejte upřímnou reakci na jejich odpovědi. Nedávejte najevo, že každá odpověď je jen prostředkem k rychlejšímu ukončení seance.
Vyzkoušejte tyto ledoborce!
- „Na jaký koncert jste šli poprvé?“ Lidé nemusí příliš dlouho přemýšlet o odpovědi a navíc je to příležitost sdílet velmi osobní vzpomínku, aniž by to působilo sentimentálně.
- Lidé nemusí příliš dlouho přemýšlet o své odpovědi a navíc je to příležitost ukázat velmi osobní vzpomínku, aniž by to bylo sentimentální.
- „Tohle nebo tamto: Hulu nebo Netflix?“ Jedná se o snadný způsob, jak přimět lidi, aby zmínili svůj oblíbený originální film nebo program. Otázky typu „Tohle nebo tamto“ také vybízejí rebelanty, aby se přihlásili a vybrali třetí možnost.
- Jedná se o snadný způsob, jak přimět lidi, aby zmínili svůj oblíbený originální film nebo program. Otázky typu „Toto nebo tamto“ také vybízejí rebely, aby se přihlásili a vybrali třetí možnost.
- „Jaký je váš oblíbený film od Disneyho? Filmy od Marvelu se počítají.“ Každý v životě viděl nějaký film od Disneyho a tyto filmy pokrývají opravdu širokou škálu žánrů, které osloví různé vkusy. Lidem také dávají příležitost ukázat svou sentimentální a/nebo nerdovskou stránku v dobré společnosti!
- Každý z nás někdy v životě viděl film od Disneyho, které pokrývají celou škálu žánrů a oslovují různé vkusy. Lidem také dávají příležitost ukázat svou sentimentální a/nebo nerdovskou stránku v dobré společnosti!
- „Co byste raději: pracovat z domova nebo pracovat ze zoo?“ Tato otázka umožňuje lidem sdílet svůj pracovní styl a preference ohledně pracovního prostředí, což je cenná informace – a zoo zabraňuje tomu, aby byla otázka příliš nudná.
- Je to otázka, která lidem umožňuje sdílet svůj pracovní styl a preference ohledně svého prostředí, což je cenná informace – a díky zmínce o zoo to není příliš nudné.
- „Co je na vašem seznamu věcí, které chcete stihnout před smrtí?“ Odpovědi na tuto otázku nám mohou hodně prozradit o tom, co daná osoba v životě považuje za důležité a co považuje za naplňující. Odpovědi mohou být tak podivné nebo tradiční, jak jen chtějí.
- Odpovědi na tuto otázku nám mohou hodně prozradit o tom, co daná osoba v životě považuje za důležité a co považuje za naplňující. Odpovědi mohou být tak podivné nebo tradiční, jak jen chtějí.
- „Jaká byla vaše oblíbená hračka v dětství?“ Nostalgie funguje, tečka. Je to také snadný způsob, jak zjistit, kdo patří do stejné věkové skupiny!
- Nostalgie funguje, tečka. Je to také snadný způsob, jak zjistit, kdo patří do stejné věkové skupiny!
- „Jakou trapnou fází jste prošli jako teenager?“ Lidé rádi poslouchají trapné příběhy jiných lidí, ale pro prolomení ledů chceme, aby to bylo rychlé a veselé. Některá z nejlepších přátelství v práci vznikají díky sblížení nad něčím, co jste milovali už jako teenageři.
- Lidé rádi poslouchají trapné příběhy jiných lidí, ale v případě ledoborců chceme, aby byly rychlé a veselé. Některá z nejlepších přátelství v práci vznikají díky společným zájmům, které máte rádi už od mládí.
- „Sdílejte nepopulární názor.“ To je něco, co bude chtít každý slyšet, tečka. Tato technika dává lidem šanci být tak bezostyšně odvážní („Star Wars je přeceňovaný film“) nebo naprosto bezpeční („Die Hard je vánoční film“), jak si přejí.
- Toto je něco, co bude chtít slyšet každý, tečka. Tato technika dává lidem možnost být tak bezostyšně odvážní („Star Wars je přeceňovaný film“) nebo naprosto bezpeční („Die Hard je vánoční film“), jak si přejí.
- „Léto nebo zima?“ Tuto otázku pravděpodobně rychle projdete, zatímco ostatní budou dobrovolně uvádět důvody pro svůj výběr, což vám může poskytnout skvělý vhled do jejich nálady a zájmů.
- Tuto techniku pravděpodobně zvládnete rychle, zatímco necháte lidi dobrovolně uvést důvod svého hlasování, což vám může poskytnout skvělý vhled do jejich nálady a zájmů.
- „Za co jste ochotni utratit více peněz?“ Bez ohledu na to, kolik si můžeme dovolit utratit, všichni čas od času utrácíme více, a to, za co se rozhodneme utratit trochu více, často vypovídá o tom, co je pro nás nejdůležitější.
- Bez ohledu na to, kolik si můžeme dovolit utratit, všichni čas od času utrácíme a to, za co se rozhodneme utratit trochu víc, často vypovídá o tom, co je pro nás nejdůležitější.
Vytvořte více otázek pro prolomení ledů pomocí naší sbírky podnětů AI pro týmové schůzky.
Teď jděte rozbít ledy.
Jděte vpřed a předefinujte, co znamená pořádat ledoboreckou seanci. Buďte lídrem, který mění vnímání a zároveň sjednocuje lidi. Udržujte ducha komunity a spolupráce.
Omlouváme se za všechny gify s panem Freezem.
Chcete být součástí něčeho velkého a pracovat s naším týmem ClickUp? Podívejte se na pozice, které momentálně nabízíme zde!