FigmaJam vs. Miro: Který nástroj pro práci s tabulemi je pro váš tým v roce 2025 ten pravý?

Brainstorming skupiny na fyzické tabuli může být dost chaotický; přidejte k tomu práci na dálku a může se to zdát nemožné.
Právě v tom pomáhají digitální tabule. Nabízejí virtuální prostor, kde mohou týmy spolupracovat, sdílet nápady a sjednotit se, aniž by musely být ve stejné místnosti.
FigJam a Miro jsou digitální nástroje pro práci s tabulemi, o kterých jste možná už slyšeli, a pokud se snažíte zjistit, který z nich je pro váš tým ten pravý, jste na správném místě.
Tento blog se podrobně zaměří na to, co činí každý z těchto nástrojů jedinečným, porovná jejich funkce a pomůže vám vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti spolupráce. 👥
Co je FigJam?
FigJam je online nástroj pro práci s tabulemi od společnosti Figma, který byl navržen tak, aby spojoval týmy pro plynulý brainstorming a spolupráci. Funguje jako vizuální pracovní prostor, kde se nápady volně šíří, což je cenné pro vzdálené týmy, které potřebují spolupracovat v reálném čase.
FigJam však není jen dalším nástrojem pro digitální tabule, ale přirozeným rozšířením aplikace Figma.
Pokud již pro návrhářskou práci používáte Figma, zjistíte, že FigJam se hladce integruje do všech vašich projektů, což vám umožní plynule přecházet mezi nimi.
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů FigJam
Klíčové vlastnosti FigJam
Funkce FigJam jsou navrženy tak, aby spolupráce byla snadná a efektivní.
Ať už brainstormujete, plánujete projekt nebo se jen snažíte, aby všichni byli na stejné vlně, tento software pro bílé tabule vám pomůže vše zvládnout zábavnou formou.
Funkce č. 1: Společná tabule
Jádrem FigJam je digitální plátno. Tento prostor umožňuje týmům kreslit, psát a používat lepící poznámky k vizuálnímu vyjádření nápadů. Je skvělý pro zaznamenávání rychlých myšlenek nebo vytváření složitých diagramů.
Členové týmu mohou přidávat komentáře, reagovat pomocí emodži nebo se dokonce připojit k audio chatu, aby konverzace plynule pokračovala.
💡 Tip pro profesionály: Prozkoumejte různé příklady diagramů, abyste lépe pochopili, jak lze různé struktury aplikovat na vaše projekty. To vám pomůže upřesnit vaše nápady a určit nejlepší způsob, jak vizuálně znázornit vaše koncepty.
Funkce č. 2: Šablony a nástroje
FigJam nabízí různé šablony, které pomáhají zefektivnit brainstormingové sezení. Mezi možnostmi jsou například hotové myšlenkové mapy a mapy uživatelské cesty.
K dispozici je také sada nástrojů pro kreslení, jako jsou tvary, značky a spojovací prvky, které vám pomohou opatřit soubory poznámkami a realizovat vaše nápady.
Přečtěte si také: 25 příkladů myšlenkových map – Co je to myšlenková mapa? Nápady a tipy
Funkce č. 3: Produktivita založená na umělé inteligenci
Když potřebujete rychle zahájit schůzku nebo vizualizovat časovou osu, umělá inteligence FigJam vám pomůže vytvořit vlastní šablony a vizuální prvky na základě vašich pokynů.
Funkce AI vám také pomůže uspořádat vaše myšlenky. Dokáže okamžitě roztřídit vaše poznámky podle témat, což vám pomůže soustředit se na to nejdůležitější.
Funkce č. 4: Interaktivní widgety a samolepky
FigJam nabízí řadu interaktivních widgetů a samolepek, díky nimž je proces brainstormingu nápadů poutavější a energičtější. Tyto nástroje umožňují členům týmu vizuálně sdílet své myšlenky, poskytovat zpětnou vazbu a zapojit se do diskusí, čímž se schůzky stávají dynamičtějšími a efektivnějšími.
Ceny FigJam
- Zdarma
- Profesionální: 5 $/člen/měsíc
- Organizace: 5 $/člen/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Co je Miro?
Miro je výkonná platforma pro digitální spolupráci, která funguje jako virtuální tabule a pomáhá týmům s brainstormingem, plánováním a řízením projektů. Je navržena tak, aby byla flexibilní a intuitivní, což ji činí vhodnou pro vzdálené týmy spolupracující napříč geografickými oblastmi.
Tento nástroj nabízí prostorné digitální plátno pro brainstorming, plánování a organizování nápadů. Ať už pracujete na designovém sprintu, mapujete projekt nebo pořádáte workshop, Miro vám pomůže splnit úkol.
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Miro
Klíčové vlastnosti Miro
Pojďme se podívat, proč je platforma Miro mezi týmy tak oblíbená.
Funkce č. 1: Nekonečné plátno
Miro's Infinite Canvas je digitální pracovní prostor, který vám umožňuje zaznamenávat vaše nápady bez jakýchkoli fyzických omezení. Je skvělý pro brainstorming, plánování projektů nebo jednoduše pro uspořádání myšlenek způsobem, který je snadno vizualizovatelný.
Funkce č. 2: Rozsáhlá knihovna šablon
S Miro získáte přístup k bohaté knihovně šablon, které pokrývají vše od mapování uživatelských příběhů až po strategické plánování. Tyto šablony jsou přizpůsobitelné, což týmům umožňuje přizpůsobit je jejich konkrétním pracovním postupům a požadavkům.
Funkce č. 3: Vizuální správa
Miro také pomáhá s vizuálním řízením projektů. Díky funkcím, jako jsou Kanban tabule, myšlenkové mapy a vývojové diagramy, je snadné sledovat složité projekty a vizualizovat jejich průběh jasným a přístupným způsobem.
Funkce č. 4: Asynchronní spolupráce
Miro umožňuje týmům přispívat vlastním tempem, což je ideální pro vzdálené týmy pracující v různých časových pásmech.
Funkce jako videonávody a komentáře udržují konverzaci v chodu, i když nejsou všichni online současně.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/člen/měsíc
- Podnikání: 16 $/člen/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarových nástrojů pro vizuální spolupráci v roce 2024
FigJam vs. Miro: Porovnání jednotlivých funkcí
FigJam a Miro jsou fantastické nástroje pro týmovou spolupráci, ale vynikají v různých oblastech.
Podívejme se na jejich funkce a porovnejme je.
|Funkce
|FigJam
|Miro
|Pro koho je určen?
|Ideální pro designové týmy a společné brainstormingy
|Vhodné pro širokou škálu týmů, od designu po projektový management.
|Velikost plátna
|Spolupracující tabule s dostatkem prostoru pro brainstorming
|Nekonečné plátno pro neomezené brainstormingy a mapování projektů
|Spolupráce
|Podporuje kreslení, komentáře a chat v reálném čase.
|Podporuje spolupráci v reálném čase s integrací videa a chatu.
|Šablony
|Nabízí přizpůsobitelné šablony pro různé potřeby brainstormingu.
|Nabízí rozsáhlou knihovnu šablon pro různé aktivity.
|Funkce AI
|Vytváří vlastní šablony, automatizuje třídění a shrnování nápadů
|AI pomáhá s generováním nápadů a shlukováním poznatků.
|Lepicí poznámky
|Zahrnuje lepící poznámky s flexibilními možnostmi organizace.
|Obsahuje digitální poznámkové lístky s možností seskupování.
|Integrace
|Integrace s Figma a dalšími oblíbenými nástroji
|Propojuje se s více než 130 nástroji, včetně Slacku a ClickUp.
|Mobilní přístup
|Přístupné na webových a mobilních platformách
|K dispozici na webu a v mobilní aplikaci pro snadný přístup.
|Zapojení uživatelů
|Podporuje interakci pomocí razítek, emodži a komentářů.
|Zahrnuje interaktivní nástroje, jako je anonymní hlasování a živé reakce.
|Sdílení souborů
|Integrace s Figma pro plynulé aktualizace designu
|Podporuje různé typy souborů, včetně obrázků a dokumentů.
|Workshopy a schůzky
|Určeno pro workshopy a designové sprinty
|Vylepšete workshopy a schůzky pomocí zábavných funkcí a interaktivních prezentací.
Funkce č. 1: Velikost plátna
Velikost plátna a flexibilita jsou klíčové pro různé typy projektů.
FigJam
FigJam poskytuje kolaborativní tabuli s dostatkem prostoru pro skicování nápadů a kreativní brainstorming. Je navržen tak, aby podporoval týmy při efektivním generování a organizování nápadů.
Miro
Nabízí nekonečné plátno pro rozsáhlé brainstormingy a mapování projektů. Tento neomezený prostor je ideální pro správu složitých pracovních postupů a vizualizaci rozsáhlých projektů.
🏆 Vítěz: Remíza! Nekonečné plátno Miro je ideální pro detailní plánování projektů, zatímco prostorné plátno FigJam je skvělé pro soustředěné kreativní sezení.
Funkce č. 2: Spolupráce v reálném čase
Efektivní spolupráce v reálném čase zvyšuje produktivitu týmu.
FigJam
Podporuje kreslení, komentáře a chat v reálném čase, což členům týmu umožňuje vzájemně komunikovat a společně zdokonalovat nápady. Je navržen tak, aby podporoval okamžitou zpětnou vazbu a spolupráci.
Miro
Vyniká integrovanými funkcemi videa a chatu, které podporují spolupráci v reálném čase mezi různými lokalitami. Zlepšuje komunikaci a zapojení během společných sezení.
🏆 Vítěz: Integrované komunikační nástroje Miro nabízejí komplexnější spolupráci v reálném čase.
Funkce č. 3: Funkce AI
Umělá inteligence může výrazně zefektivnit vaše pracovní postupy a brainstorming.
FigJam
Využívá umělou inteligenci k generování vlastních šablon a vizuálů na základě vašich pokynů, automatizuje třídění nápadů do relevantních témat a shrnuje výstupy do jasných akčních bodů. To pomáhá soustředit se na klíčové poznatky a rozhodování.
Miro
Využívá umělou inteligenci k generování nápadů, seskupování poznatků a shrnování klíčových závěrů. Pomáhá organizovat a prioritizovat nápady, což napomáhá efektivnímu brainstormingu a řízení projektů.
🏆 Vítěz: Umělá inteligence Miro vyniká v generování poznatků a seskupování, což z něj činí lepší volbu pro komplexní analýzu dat a spolupráci.
Funkce č. 4: Přizpůsobitelnost
Možnosti přizpůsobení mohou zlepšit váš pracovní postup a uživatelský komfort.
FigJam
Umožňuje přizpůsobení šablon a prvků tabule, což klientům usnadňuje přizpůsobení pracovního prostoru konkrétním potřebám projektu. Tato flexibilita podporuje různé techniky brainstormingu a designové aktivity.
Miro
Nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení pro vytváření tabulek, šablon a motivů, které vyhovují široké škále projektových požadavků a preferencí.
🏆 Vítěz: Remíza! Miro nabízí širší možnosti přizpůsobení, ale FigJam se díky svému zaměření na přizpůsobení dobře hodí pro úkoly zaměřené na design.
FigJam vs. Miro na Redditu
Abychom získali představu o tom, jak FigJam a Miro vnímají skuteční uživatelé, obrátili jsme se na Reddit.
Fanoušci Miro chválí jeho rozsáhlé funkce a podporu komunity. Je oceňován pro zpracování složitých úkolů, jako je mapování uživatelské cesty a workshopy.
Miro nabízí spoustu nástrojů pro komplexní návrhy a uživatelské toky, ale jeho bezplatný tarif má určitá omezení, například počet tabulek.
Miro nabízí spoustu nástrojů pro komplexní návrhy a uživatelské toky, ale jeho bezplatný tarif má omezení, například počet tabulek.
Na druhou stranu, FigJam je oblíbený pro svou jednoduchost a hladkou integraci s Figma. Je považován za skvělou volbu pro menší týmy nebo ty, které již Figma používají.
FigJam se ukázal jako praktičtější, protože používáme Figma. Je skvělý pro brainstorming a plánování bez zbytečné složitosti.
FigJam se ukázal jako praktičtější, protože používáme Figma. Je skvělý pro brainstorming a plánování bez zbytečné složitosti.
Horkým tématem jsou také křivky učení. Miro je často popisován jako nástroj s prudší křivkou učení, což může být pro nové uživatele odrazující. FigJam je oceňován pro svou přístupnost a snadné použití.
FigJam je novinka a líbí se mi, protože nemá příliš mnoho možností – někdy prostě splní svůj účel.
FigJam je novinka a líbí se mi, protože nemá příliš mnoho možností – někdy prostě splní svůj účel.
Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je cena. FigJam vyniká svou cenovou dostupností, zejména pro startupy nebo menší týmy, protože je zdarma součástí Figma.
Ačkoli je Miro robustní, jeho omezená bezplatná verze může být pro uživatele považována za restriktivní.
Věděli jste? V obchodním prostředí mohou whiteboardy zlepšit inovace tím, že zvyšují rychlost tvorby nápadů, což přispívá k vyšší míře úspěšného dokončení projektů.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Miro a FigJam
Pokud jde o výběr správného nástroje pro brainstorming, plánování a spolupráci, ClickUp vyniká jako výkonná alternativa k FigJam a Miro.
Zatímco FigJam a Miro nabízejí robustní funkce pro vizuální spolupráci, ClickUp přináší nový pohled díky integrovanému přístupu k řízení projektů a kreativnímu brainstormingu.
ClickUp má náskok #1: Bílé tabule
Tabule ClickUp jsou navrženy tak, aby byly více než jen digitálním plátnem. Nabízejí univerzální prostor, kde mohou týmy brainstormovat, plánovat a vizualizovat nápady v dynamickém prostředí.
Na rozdíl od tradičních tabulek se tyto tabule hladce integrují s dalšími funkcemi ClickUp, což umožňuje soudržnější pracovní postup. Můžete přidávat úkoly, přiřazovat akce a sledovat pokrok přímo v tabuli, což z ní činí centrální uzel pro kreativní procesy vašeho týmu.
💡 Tip pro profesionály: Integrace kreativního softwaru pro pracovní postupy, jako je ClickUp, s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive, Slack nebo Adobe Creative Cloud, zajistí centralizaci veškeré vaší práce, sníží potřebu přepínání mezi různými aplikacemi a zlepší celkovou produktivitu.
Svou tabuli můžete dokonce přizpůsobit podle svých preferencí pomocí různých tvarů, čar a spojovacích prvků.
Přečtěte si také: Průvodce pro začátečníky po tabulkách ClickUp s příklady použití
ClickUp má navrch #2: Myšlenkové mapy
Další vynikající funkcí ClickUp jsou myšlenkové mapy, které nabízejí strukturovaný způsob organizace a vizualizace informací. Tento nástroj je ideální pro mapování složitých nápadů nebo projektových plánů.
Můžete začít s ústředním konceptem a rozvětvit se do různých souvisejících témat, což usnadní pochopení toho, jak se různé prvky propojují a ovlivňují.
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Vytvořením rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, mohou vzdálené týmy pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s whiteboardy je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
ClickUp výrazně zjednodušil a zefektivnil asynchronní koordinaci. Díky vytvoření rámce, ve kterém lze nastínit a strukturovat cíle a výsledky, mohou vzdálené týmy snadno pochopit očekávání a plynule poskytovat informace o aktuálním stavu. Brainstorming s pomocí tabule je snadný, reorganizace priorit je snadná a přidávání referenčních obrázků atd. je velmi plynulé.
S Mind Maps můžete snadno přetahovat prvky, přidávat poznámky a upravovat strukturu podle toho, jak se vaše nápady vyvíjejí. Tato flexibilita zajišťuje, že vaše brainstormingové sezení zůstanou plynulá a přizpůsobivá.
👀 Bonus: Využijte šablony myšlenkových map dostupné v ClickUp pro různé fáze vašeho projektu. Například použijte jednu šablonu pro počáteční brainstorming a druhou pro podrobné sledování projektu, čímž zajistíte strukturovaný přístup k vašemu plánovacímu procesu.
ClickUp má navrch v bodě č. 3: Dokumenty
ClickUp Docs poskytuje prostor pro společné psaní, kde může váš tým spolupracovat v reálném čase. Tyto dokumenty jsou více než jen textové editory – podporují bohatá média, komentáře a přiřazování úkolů, což z nich činí nezbytný nástroj pro tvorbu obsahu a brainstorming.
Díky kolaborativní povaze Docs mohou klienti a členové týmu plynule přispívat nápady, poskytovat zpětnou vazbu a vylepšovat obsah.
ClickUp má navrch #4: Mozek
Umělá inteligence ClickUp, známá jako ClickUp Brain, přidává k jeho schopnostem další výkonnou vrstvu. Pomáhá rychle generovat a vylepšovat obsah, ať už pracujete na návrzích nebo podrobných plánech projektů.
Brain přizpůsobuje obsah potřebám vašeho týmu a zajišťuje, že dokumenty jsou vyplňovány rychle a přesně. Tento nástroj umělé inteligence také dokáže shrnout aktualizace a diskuse a poskytnout stručný přehled, který pomáhá při rozhodování.
Abychom vám pomohli začít, ClickUp nabízí řadu šablon přizpůsobených různým potřebám.
💡 Tip pro profesionály: Šablona ClickUp Fishbone Diagram je ideální pro řešení problémů a rozdělení problémů na zvládnutelné části. Šablona ClickUp Simple Mind Map pomáhá s organizací nápadů, zatímco šablona Creative and Design od ClickUp podporuje různé plánovací a designové aktivity.
Tyto šablony poskytují pevný základ, díky kterému se můžete snadno pustit do práce.
Kreativní brainstorming s ClickUp
Výběr ideálního nástroje pro práci s bílou tabulí závisí na konkrétních potřebách vašeho týmu.
FigJam je ideální pro týmy zaměřené na design, které pracují v ekosystému Figma. Nabízí hladkou integraci a jednoduché, intuitivní rozhraní.
Miro naopak nabízí širší škálu funkcí a integrací, což z něj činí univerzální volbu.
Pokud však hledáte komplexní řešení, které kombinuje to nejlepší z obou světů a přidává výkonné funkce pro správu projektů, je ClickUp tou nejlepší volbou pro váš tým.
Nabízí funkce whiteboardu, asistenta AI, flexibilní dokumenty a další funkce pod jednou střechou. Tak na co ještě čekáte?
Začněte s ClickUp ještě dnes zdarma!