10 nejlepších softwarů pro správu projektů pro samostatné podnikatele

Řízení podniku na vlastní pěst zní jako splněný sen – flexibilní pracovní doba, úplná kontrola a svoboda věnovat se své vášni podle vlastních představ.
To je pravděpodobně důvod, proč se očekává, že podnikání jednotlivců bude i nadále růst, přičemž do roku 2026 se v USA předpokládá 42 milionů osob samostatně výdělečně činných.
Samostatné podnikání však s sebou nese řadu výzev: zvládání více rolí, dodržování termínů a udržování produktivity bez podpory týmu. Správný software pro řízení projektů je klíčový pro zvládnutí těchto složitostí a zefektivnění vašeho pracovního postupu.
Společně s týmem ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších nástrojů pro správu projektů, které pomáhají samostatným podnikatelům zvýšit produktivitu, udržet pořádek a v konečném důsledku uspět na své sólové cestě.
Nejprve se ale podívejme na výhody softwaru pro správu projektů pro samostatné podnikatele a na to, co byste v těchto nástrojích měli hledat!
Jak mohou samostatní podnikatelé těžit z softwaru pro řízení projektů?
Jedním z nejdůležitějších triků v oblasti projektového řízení je pochopení síly nástroje pro projektové řízení.
Software pro správu projektů může výrazně zvýšit produktivitu samostatných podnikatelů tím, že:
- Zefektivnění pracovního postupu: Pomáhají samostatným podnikatelům centralizovat úkoly, projekty a informace na jednom místě, čímž eliminují potřebu roztříštěných poznámek a e-mailů.
- Zlepšení time managementu: Samostatní podnikatelé mohou tyto nástroje pro správu projektů využít k efektivnímu stanovení priorit úkolů, nastavení realistických termínů a udržení soustředění.
- Zlepšení spolupráce: Usnadňují plynulou komunikaci a sdílení souborů s klienty nebo dodavateli.
- Získejte cenné informace: Pomocí reportů a analýz můžete sledovat pokrok a identifikovat překážky, což vám pomůže činit rozhodnutí založená na datech.
Díky softwaru pro správu projektů mohou samostatní podnikatelé optimalizovat své činnosti, snížit stres a dosáhnout vyšší efektivity.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu projektů pro samostatné podnikatele
S nespočtem dostupných aplikací pro správu projektů pro živnostníky může být náročné najít ten správný software, který bude vyhovovat vašim jedinečným potřebám.
Než se rozhodnete pro konkrétní nástroj, ujistěte se, že obsahuje tyto základní funkce:
- Správa úkolů: Hledejte robustní funkce pro správu úkolů, včetně možnosti vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly, stanovovat termíny a efektivně určovat priority.
- Sledování času: Efektivní funkce sledování času v aplikacích pro plánování vám pomohou sledovat, kolik času strávíte každým úkolem, čímž se zlepší produktivita a zajistí se dodržování harmonogramu.
- Nástroje pro spolupráci: I jako samostatný podnikatel můžete potřebovat spolupracovat s klienty nebo freelancery. Nástroje, které nabízejí funkce pro spolupráci, jako je sdílení souborů, komentáře a aktualizace v reálném čase, jsou neocenitelné.
- Přizpůsobení: Každá firma je jedinečná a váš software pro správu projektů by měl být přizpůsobitelný vašim konkrétním pracovním postupům a potřebám.
- Mobilní přístup: Ujistěte se, že je software přístupný na více zařízeních, včetně smartphonů a tabletů, abyste mohli spravovat své projekty i na cestách.
- Integrace: Nástroj by měl být snadno integrovatelný s dalšími aplikacemi, které používáte, jako je e-mail, kalendář a cloudové úložiště.
- Spolehlivá podpora: Dobrá zákaznická podpora je zásadní, zejména když narazíte na problémy nebo máte dotazy týkající se používání softwaru.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Software by měl být intuitivní a snadno ovladatelný, abyste mohli trávit více času řízením svých projektů a méně času zjišťováním, jak nástroj používat.
10 nejlepších softwarů pro správu projektů pro samostatné podnikatele
Na základě našich testů a analýz jsou tyto nástroje pro správu projektů nejspolehlivějšími nástroji, na které se mohou samostatní podnikatelé spolehnout:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů)
Samostatní podnikatelé zastávají mnoho rolí. Od marketingu po finance, od provozu po zákaznický servis, starají se o všechno. Toto žonglování často vede k přetížení, nedodržování termínů a boji se sníženou produktivitou.
Právě zde přichází na řadu ClickUp jako výkonné řešení. Řeší tyto konkrétní problémy tím, že nabízí jednotný pracovní prostor pro hladké řízení všech funkcí. ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která umožňuje samostatným podnikatelům zjednodušit celý jejich obchodní proces.
Například software pro správu projektů ClickUp vám pomůže udržet pořádek, mít důležité dokumenty na jednom místě, efektivně spravovat úkoly a zajistit, že vám nic neunikne.
Zde jsou hlavní výhody, které vám jako samostatnému podnikateli může přinést řešení pro správu projektů ClickUp:
- Centralizovaná organizace: Sloučte úkoly, projekty a dokumenty do jedné platformy, čímž eliminujete potřebu více nástrojů a snížíte nepořádek.
- Vylepšené řízení času: Efektivně stanovujte priority úkolů, určujte termíny a sledujte čas strávený na různých projektech, abyste optimalizovali produktivitu pomocí funkce sledování času ClickUp.
- Lepší soustředění: Rozdělte velké projekty na menší, zvládnutelné úkoly v ClickUp, abyste se vyhnuli přetížení a udrželi si soustředění.
- Automatizované pracovní postupy: Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou e-mailové follow-upy nebo aktualizace stavu, a ušetřete čas pro klíčové obchodní aktivity s ClickUp Automations.
- Stanovení a sledování cílů: Definujte jasné cíle, sledujte pokrok a měřte výkonnost podle stanovených cílů ClickUp.
- Škálovatelnost: Rostěte spolu se svou firmou, protože ClickUp nabízí funkce, které se přizpůsobí rostoucí složitosti projektů.
Kromě toho šablona pro správu projektů ClickUp nabízí strukturovaný prostor pro organizaci vaší práce do složek podle fáze projektu. Tato funkce je obzvláště užitečná pro samostatné podnikatele, kteří musí současně spravovat více aspektů svého podnikání.
Pokud jste v projektovém řízení nováčkem, může se vám to zpočátku zdát složité, ale nakonec vám to pomůže:
- Vizualizujte a sledujte efektivně zdroje svých projektů.
- Přiřazujte, spravujte a stanovujte priority úkolů pomocí různých zobrazení pracovního postupu.
- Spolupracujte hladce se zainteresovanými stranami a týmy
Tato bezplatná šablona také poskytuje flexibilní zobrazení seznamu a kanbanové tabule pro okamžité sledování pokroku. Obsahuje šest vlastních stavů úkolů, které jasně označují, zda jsou úkoly v procesu, otevřené nebo dokončené.
Své projektové plány můžete také urychlit pomocí ClickUp Brain, asistenta ClickUp založeného na umělé inteligenci. Pro samostatné podnikatele funguje tento asistent s umělou inteligencí jako virtuální projektový manažer, který pomáhá automaticky generovat dílčí úkoly na základě popisu úkolů, shrnuje komentáře a samostatně zapisuje aktualizace o postupu prací. Díky tomu se můžete soustředit na úkoly s velkým dopadem a strategické rozhodování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Ovládejte přístup ke svým seznamům a dokumentům ClickUp Docs a zajistěte si tak soukromí a bezpečnost.
- Vizualizujte svou práci v různých formátech podle různých potřeb pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp.
- Spravujte požadavky, zpětnou vazbu a průzkumy pomocí zobrazení formuláře, které zajistí, že se neztratí žádné cenné podněty nebo zpětná vazba.
- Vizualizujte a spolupracujte na nápadech s freelancery a nezávislými dodavateli (a dokonce i klienty!) v reálném čase pomocí ClickUp Whiteboards.
- Přidejte ClickUp do své technologické výbavy bez námahy díky více než 1000 integracím ClickUp.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že se kvůli jeho rozsáhlým funkcím musí nejprve naučit s programem pracovat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: 25 nejlepších bezplatných softwarů pro správu projektů: nástroje, které stojí za vyzkoušení v roce 2024
2. Trello (nejlepší pro intuitivní uživatelské rozhraní)
Vizuální tabule a intuitivní systém karet Trello usnadňují organizaci úkolů a umožňují jejich přizpůsobení. Přetahování úkolů mezi různými fázemi zajišťuje plynulý pracovní postup.
Trello Butler je pro samostatné podnikatele obzvláště užitečný, protože automatizuje opakující se úkoly a uvolňuje tak drahocenný čas, který můžete věnovat rozvoji svého podnikání.
Díky přizpůsobitelným pravidlům a příkazům zajišťují pracovní postupy Butleru, že důležité akce jsou spouštěny automaticky, což vám pomáhá udržovat pořádek a efektivitu, aniž byste museli ručně spravovat každý detail.
Nejlepší funkce Trello
- Přidejte štítky pro kategorizaci karet a nastavte termíny splnění pro stanovení priorit úkolů.
- Rozdělte velké úkoly na menší pomocí kontrolních seznamů a sledujte jejich průběh.
- Pomocí mobilní aplikace můžete spravovat projekty odkudkoli.
Omezení Trella
- Nezpracovává dobře závislosti úkolů.
- Omezený úložný prostor v bezplatném tarifu
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 17,50 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 000 recenzí)
3. Monday. com (nejlepší pro správu dokumentů)
Hledání způsobů, jak zvládnout více práce bez snížení kvality výstupů, je pro samostatné podnikatele nejvyšší prioritou a Monday.com v tomto ohledu nezklame.
Funkce Portfolia vám umožňuje seskupit více projektů pod jednou střechou a poskytuje vám tak přehled o vašich dlouhodobých cílech.
Je ideální pro strategické plánování, protože vám umožňuje sledovat celkový pokrok v různých iniciativách a zajišťuje, že budete mít přehled o svých cílech, aniž byste se museli zabývat každodenními detaily.
Monday.com – nejlepší funkce
- Vytvářejte přizpůsobené panely, které mohou obsahovat různé widgety, jako jsou grafy, čísla a časové osy.
- Vytvářejte dokumenty přímo v pracovních dokumentech Monday a vkládejte informace o projektu v reálném čase.
- Vytvářejte vlastní pole, stavy a zobrazení, které odpovídají vašemu jedinečnému stylu řízení projektů.
Omezení Monday.com
- Někteří uživatelé mohou považovat tento software za drahý ve srovnání s konkurencí.
- Počáteční nastavení a přizpůsobení může vyžadovat čas a úsilí.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 36 $/uživatel za měsíc
- Standard: 42 $/uživatel za měsíc
- Pro: 72 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
4. Notion (nejlepší pro komplexní potřeby týmové spolupráce)
Potřeby každého samostatného podnikatele jsou jiné a přizpůsobitelné databáze, stránky a tabule Notion vám umožní přizpůsobit pracovní prostor tak, aby odpovídal vašemu způsobu práce.
Notion se odlišuje svou schopností růst spolu s vašimi projekty. Od organizace osobních úkolů po koordinaci složitých týmových projektů – jeho flexibilita a robustní funkce mohou být skvělým pomocníkem pro vaši každodenní práci doma i v kanceláři.
Sdílejte svůj pracovní prostor Notion s ostatními a plynule spolupracujte na projektech díky funkcím, jako jsou komentáře, zmínky a úpravy v reálném čase.
Nejlepší funkce Notion
- Vkládání souborů, videí a odkazů přímo do stránek
- Využijte úpravy v reálném čase, komentáře a @zmínky pro spolupráci v týmu.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně předem připravených šablon, které vám pomohou rychle nastartovat vaše projekty, od stanovení osobních cílů až po řízení týmových projektů.
Omezení Notion
- Pomalé načítání stránek při rozsáhlém používání multimediálního obsahu
- Pokročilejší funkce vyžadují placené předplatné.
Ceny Notion
- Zdarma
- Notion Plus: 12 $/místo za měsíc
- Podnikání: 18 $/místo za měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
5. Asana (nejlepší pro vizualizaci projektů)
Každý samostatný podnikatel se snaží mít úplný přehled o svých projektech, aby je mohl hladce řídit, a Asana vám k tomu může pomoci.
Funkce Critical Path od Asany je skvělá pro rychlou identifikaci a vizualizaci nejdůležitějších úkolů pro dokončení vašeho projektu v napjatém časovém harmonogramu.
Tato funkce jasně ukazuje potenciální překážky a pomáhá vám efektivně spravovat časové plány projektů, takže vám neuniknou žádné důležité detaily a termíny, které by mohly bránit úspěšnému dokončení vašeho projektu.
Nejlepší funkce Asany
- Pomocí kalendáře můžete sledovat stav jednotlivých úkolů a projektů.
- Stanovte, sledujte a komunikujte cíle projektu všem zúčastněným stranám.
- Propojte Asanu s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive, Slack a Zoom, a zjednodušte si pracovní postupy.
Omezení Asany
- Pro začínající podnikatele nebo projektové manažery může být jeho používání složité.
- Omezená bezplatná funkčnost; vyžaduje investici ještě před nastavením
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilý: 30,49 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 500 recenzí)
6. Evernote (nejlepší pro pořizování poznámek)
Evernote je především nástroj pro pořizování poznámek, který kombinuje pořizování poznámek a organizaci úkolů v univerzálním digitálním pracovním prostoru.
Jeho domovská obrazovka shromažďuje vše, co potřebujete – poznámky, úkoly, poznámkové bloky – na jednom místě a okamžitě vám poskytuje nejdůležitější informace, které potřebujete, na dosah ruky. Tento praktický přehled šetří čas, který byste jinak ztráceli hledáním informací potřebných k dokončení svých úkolů. Navíc zabraňuje přepínání mezi kontexty, takže se můžete znovu soustředit a dokončit práci rychleji.
Ačkoli postrádá některé pokročilé funkce pro správu projektů, jeho jednoduchost a integrace s jinými aplikacemi z něj činí nepostradatelný nástroj pro udržení organizace a produktivity.
Nejlepší funkce Evernote
- Ukládejte si webové články, obrázky a celé stránky pro pozdější použití.
- Rychle vyhledávejte poznámky pomocí výkonné vyhledávací funkce, včetně rozpoznávání obrázků.
- Naskenujte papírové dokumenty a převedťe je do prohledávatelných souborů PDF.
Omezení Evernote
- Základní funkce pro správu úkolů ve srovnání se specializovanými nástroji
Ceny Evernote
- Bezplatná zkušební verze: na sedm dní
- Osobní: 14,99 $/uživatel za měsíc
- Profesionální: 17,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8000 recenzí)
7. Smartsheet (nejlepší pro uživatele obeznámené s Excelem)
Smartsheet kombinuje známé tabulky s pokročilými funkcemi pro správu projektů.
Tento software pro správu projektů ve formě tabulky vám umožňuje vytvářet aplikace bez nutnosti programování, které zjednodušují správu úkolů a umožňují vám snadno centralizovat pracovní postupy a data.
Jednou z nejlepších funkcí jsou pravděpodobně předem připravené šablony pro správu projektů. Šablona časové osy projektu vám například pomůže vytvořit Ganttův diagram během chvilky. Obsahuje zástupné symboly pro seznamy úkolů se stavy, daty zahájení a ukončení a přiřazením úkolů, které vám poskytnou přehled o postupu projektu na první pohled.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Importujte data z Microsoft Excel, Microsoft Project, Google Sheets atd. místo toho, abyste začínali od nuly.
- Vytvářejte vlastní dashboardy pro vizualizaci dat a získejte přehled o výkonu projektů.
- Automatizujte reporting tím, že budete načítat data z jiných tabulek a pravidelně automaticky zasílat aktualizace zainteresovaným stranám.
Omezení Smartsheet
- Pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na Excel nebo tabulkové procesory, může být nutné se s ním nejprve naučit pracovat.
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/člen za měsíc
- Podnikání: 24 $/člen za měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 15 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
8. Airtable (nejlepší pro správu více databází)
Airtable je univerzální nástroj pro správu projektů, který kombinuje výkon databáze s jednoduchostí tabulkového procesoru, což ho činí ideálním pro samostatné podnikatele.
Jeho přizpůsobitelné zobrazení vám umožňuje přepínat mezi rozložením mřížky, kalendáře, Kanbanu a galerie, abyste mohli spravovat své projekty způsobem, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Airtable vyniká svou jedinečnou funkcí „Blocks“, která uživatelům umožňuje vytvářet vlastní pracovní postupy přímou integrací různých nástrojů a funkcí do jejich Airtable bází.
Bloky mohou obsahovat grafy a mapy, pokročilé nástroje pro vytváření reportů a dokonce i integraci externích aplikací.
Nejlepší funkce Airtable
- Propojte související data mezi tabulkami a umožněte tak komplexní správu dat bez nutnosti programování.
- Snadno spravujte přístup k datům, omezení a oprávnění.
- Integrujte Airtable s jinými nástroji a službami prostřednictvím API nebo integrací třetích stran.
Omezení Airtable
- Vyšší tarify mohou být pro menší týmy nebo jednotlivce nákladné.
- Při práci s velkými datovými soubory může dojít ke zpomalení výkonu.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 54 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Airtable AI: Doplněk za 6 $/místo za měsíc
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
9. Wrike (nejlepší pro sledování času stráveného na projektech a fakturaci)
Wrike je dobrý nástroj pro správu projektů, který zvládá složité pracovní postupy vyžadující více kontrol a vyvážení. Nástroj Wrike pro kontrolu a schvalování může pomoci zjednodušit proces kontroly tím, že uživatelům umožňuje zanechat zpětnou vazbu přímo v souborech, což výrazně urychluje schvalování a zkracuje cykly revizí.
Jednou z dalších vynikajících funkcí jsou přizpůsobitelné panely, které samostatným podnikatelům poskytují přehled o postupu projektu v reálném čase a pomáhají jim udržet si přehled o více úkolech a termínech.
Nejlepší funkce Wrike
- Rozdělte a vyvažte úkoly pomocí funkce Workload Management, abyste se vyhnuli nedostatku personálu nebo jeho přetížení.
- Sledujte čas strávený na úkolech pro přesné fakturace a alokaci zdrojů.
- Využijte různé zobrazení projektů (Kanban, Gantt, seznam, tabulka) podle různých typů projektů a preferencí týmu.
Omezení Wrike
- Mobilní aplikace má ve srovnání s desktopovou verzí omezenou funkčnost.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Profesionální: 9,80 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 24,80 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2500 recenzí)
10. Teamwork (nejlepší pro správu klientů)
Teamwork je nástroj pro správu projektů přizpůsobený pro týmy, ale stejně výkonný i pro samostatné podnikatele, kteří řídí složité projekty a často komunikují s klienty.
Jeho funkce pro správu úkolů vám umožňují rozdělit velké projekty na menší úkoly, přiřadit termíny a snadno sledovat pokrok.
Podobně funkce Správa klientů umožňuje integrovat správu projektů s komunikací s klienty a fakturací, což je ideální při přímé práci s klienty.
Nejlepší funkce Teamwork
- Využijte integrované sledování času pro přesné fakturace a řízení projektů.
- Přizpůsobte si ovládací panely a sledujte průběh projektu.
- Vytvářejte podrobné zprávy pro analýzu výkonnosti projektů.
Omezení týmové práce
- Může být drahý pro malé týmy nebo jednotlivé uživatele.
- Omezená funkčnost ve srovnání s desktopovou verzí
Ceny za týmovou práci
- Zdarma: až pro 5 uživatelů
- Dodání: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Grow: 25,99 $/uživatel za měsíc
- Cena: 69,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 850 recenzí)
Proměňte své samostatné podnikání pomocí strategického projektového řízení
Efektivní řízení projektů je nezbytné pro samostatné podnikatele, kteří chtějí optimalizovat své provozní a sebeřídící schopnosti.
Díky dobré organizaci, stanovení priorit úkolů a efektivnímu řízení času mohou samostatní podnikatelé zvýšit produktivitu a udržet si jasný přehled o svých cílech.
Tento disciplinovaný přístup nejen usnadňuje každodenní provoz, ale také poskytuje strategickou výhodu, která umožňuje samostatným podnikatelům čelit výzvám a využívat nové příležitosti.
Ačkoli existuje mnoho typů softwaru pro správu projektů, je důležité najít ten správný nástroj pro vás. Proto se domnívám, že ClickUp je pro samostatné podnikatele vynikající volbou. Nabízí komplexní platformu s přizpůsobitelnými funkcemi, které vyhovují jejich jedinečným potřebám.
Pomáhá vám udržet soustředění a disciplínu díky integraci funkcí, které podporují plánování projektů, správu úkolů, spolupráci a sledování pokroku.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a dopřejte svému podnikání rychlost a efektivitu!