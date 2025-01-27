10 nejlepších aplikací a nástrojů pro freelancery v roce 2025

Úspěch vaší kariéry na volné noze závisí téměř výhradně na aplikacích pro samostatně výdělečně činné osoby, které používáte.
Buďme realističtí – práce na volné noze není jen samá sluníčko a duha.
Od dodržování termínů, sledování odpracovaných hodin, zasílání faktur až po snahu nevyhořet – každodenní rutina freelancera může být velmi náročná. Se správnými nástroji však můžete zjednodušit své podnikání, zvýšit produktivitu a v konečném důsledku si usnadnit život.
Udělali jsme si domácí úkol a sestavili seznam 10 nejlepších aplikací pro freelancery v roce 2024.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme klíčové funkce, nevýhody a cenové plány každé aplikace, abyste se mohli během několika minut rozhodnout na základě všech dostupných informací.
Co byste měli hledat v aplikacích pro samostatně výdělečně činné osoby?
To, co od aplikace pro samostatně výdělečně činné osoby potřebujete, se může výrazně lišit v závislosti na vašich službách a odvětví. Identifikovali jsme však některé univerzální aspekty, které je třeba zvážit:
- Sledování času: Ujistěte se, že aplikace dokáže přesně zaznamenávat čas, který strávíte na projektech a úkolech, abyste mohli svým klientům vystavovat přesné faktury.
- Možnosti fakturace a účtování: Vyberte si aplikaci, která obsahuje fakturační nástroje pro vytváření a odesílání profesionálních faktur, sledování plateb a správu účtování klientům.
- Sledování výdajů: Hledejte funkce, které usnadňují zaznamenávání, organizování a správu obchodních výdajů a účtenek pro účely daňového odpočtu.
- Správa projektů a úkolů: To je samozřejmost. Vaše aplikace by vám měla pomáhat organizovat úkoly a efektivně sledovat vaše projekty a pracovní postupy jako freelancer.
- Integrace s účetním softwarem: Freelancerové také potřebují spravovat své finance a daňové odpočty, proto se ujistěte, že vaše aplikace pro samostatně výdělečně činné osoby lze propojit s oblíbenými účetními aplikacemi, jako jsou QuickBooks Online nebo Xero.
- Reporting a analytika: Vyberte si aplikaci s podrobnými funkcemi pro reporting a analytiku, abyste získali přehled o výkonnosti svého podnikání, příjmech, výdajích a daňových údajích.
- Mobilní přístupnost: Hledejte něco, co je k dispozici ve formě mobilních aplikací, abyste měli přístup ke své práci a financím a mohli je spravovat z jakéhokoli zařízení a odkudkoli.
10 nejlepších aplikací pro samostatně výdělečně činné osoby
Ať už chcete vytvářet nabídky, sledovat fakturovatelné hodiny, vystavovat faktury nebo sepisovat právní smlouvy, existuje aplikace, která vám s tím pomůže.
Naším posláním je pomoci vám je najít!
Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších aplikací pro samostatně výdělečně činné osoby, které byste měli v roce 2024 zvážit. Seznam pokrývá všechny aspekty vaší freelancerské činnosti:
1. ClickUp
Jako osoba samostatně výdělečně činná možná přepínáte mezi e-maily, úkoly, projekty a připomínkami v několika různých aplikacích.
Co kdybyste to všechno mohli zvládnout v jedné aplikaci? Vyzkoušejte ClickUp.
Software ClickUp Project Management spojuje všechny vaše úkoly, data a tým na jednom místě. Je určen pro týmy jakékoli velikosti a s jakýmkoli rozpočtem.
A to nejlepší? Software ClickUp pro správu projektů pro freelancery nabízí širokou škálu funkcí speciálně vytvořených pro freelancery, které jim umožňují sledovat čas, nastavovat odhady, spravovat pracovní zátěž a dokonce zjednodušit fakturaci – to vše na jedné snadno použitelné obrazovce.
ClickUp nabízí také funkce pro správu projektů s více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními, které se přizpůsobí individuálním potřebám a umožňují freelancerům vizualizovat a sledovat svou práci způsobem, který vyhovuje každému projektu nebo klientovi.
Mezi tyto zobrazení patří zobrazení Seznam, které poskytuje přehled o vašich projektech, zobrazení Kanban pro aktualizace konkrétního stavu a zobrazení Kalendář pro plánování vaší pracovní zátěže – všechny tyto a další funkce vám poskytují flexibilitu při organizaci a soustředění se na úkoly podle vašich preferencí.
Pokud některé úkoly na vaší pracovní ploše vyžadují více pozornosti než jiné, použijte funkci prioritizace úkolů v aplikaci ClickUp a nastavte jim úroveň naléhavosti a termíny, abyste je stihli dokončit včas.
Můžete také využít Project Time Tracker od ClickUp, praktický nástroj pro freelancery, který přesně zaznamenává čas strávený na projektech pro fakturaci klientům, usnadňuje proces vyúčtování a zajišťuje, že všichni dostanou spravedlivou odměnu.
Znamená to, že si stále musíte vytvářet vlastní faktury? Ne. Využijte rozsáhlou knihovnu přizpůsobitelných šablon pro freelancery od ClickUp a vyberte si fakturační šablonu podle svého výběru.
Například s šablonou faktury ClickUp Freelance můžete snadno vytvářet profesionální faktury, sledovat platby a bezpečně ukládat všechny informace o klientech v jediném pracovním prostoru.
Mezi výhody používání této šablony patří:
- Přizpůsobitelné faktury lze přizpůsobit potřebám každého klienta nebo projektu.
- Sledování plateb je nyní snazší a žádné faktury vám neuniknou.
- Automatické upomínky k fakturám pro včasné platby a snížení času, který trávíte sledováním plateb od klientů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Používejte ve svých úkolech data zahájení, termíny a přesné časy pro přesné plánování.
- Přidejte k úkolům odhady času, abyste mohli plánovat své pracovní vytížení.
- Získejte přesné údaje o fakturovatelných hodinách a přehledy díky aplikaci Time Tracking.
- Používejte myšlenkové mapy k brainstormingu nápadů a rozčlenění složitých projektů
- Rychle spusťte a realizujte své projekty pomocí předem připravených šablon ClickUp.
- Nastavte svým klientům vlastní přístupová práva podle potřeb projektu.
- Propojte více než 1000 aplikací, jako jsou QuickBooks, Google Drive, Teams a Zoom.
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na učení pro nové uživatele
- Mobilní aplikace nemá všechny funkce jako desktopová verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9450+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4050 recenzí)
2. Apploye
Apploye kombinuje tři základní procesy freelancingu v jednom snadno použitelném centru: sledování času, plánování projektů a rozvrhování.
Sleduje čas strávený na úkolech a pomáhá vám soustředit se díky skvělým nástrojům, jako je časovač Pomodoro. Můžete spravovat svůj čas a rozpočet vynaložený na jednotlivé projekty pomocí funkcí, jako jsou projekty a rozpočtování.
Navíc aplikace Apploye dokáže automaticky vypočítat vaše odpracované hodiny a vygenerovat faktury za odpracovaný čas, které můžete zaslat svým klientům.
Nejlepší funkce aplikace Apploye
- Sledujte čas v online i offline režimu
- Sledujte úkoly pomocí panelu pro sledování času.
- Vytvářejte zprávy o aktivitách, abyste lépe porozuměli svému výkonu.
- Integrujte je s aplikacemi pro správu projektů, jako jsou ClickUp a Asana.
- Zajistěte si bezpečnost díky hostingu Amazon AWS a šifrování SSL.
Omezení aplikace Apploye
- Další funkce, jako je plánování úkolů a správa dovolených, jsou ve vývoji.
Ceny aplikace Apploye
- Standard: 5 $/uživatel za měsíc
- Elite: 7 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Apploye
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
3. Clockify
Clockify je bezplatný software pro sledování času, který se může rozvinout v plnohodnotný nástroj pro správu času, což z něj činí dobrou volbu pro samostatně výdělečně činné profesionály.
Můžete snadno sledovat své projekty, zaznamenávat odpracované hodiny a vytvářet přehledné výkazy pro fakturaci svým klientům.
Clockify vám také pomůže pochopit, kam mizí váš čas. Můžete si prohlédnout podrobné zprávy, abyste zjistili, co děláte, porovnat to s tím, co jste si mysleli, že budete dělat, a zjistit, jak si vedete v průběhu času.
Platforma je také propojena s mnoha dalšími aplikacemi, takže ji můžete kombinovat se svými oblíbenými nástroji a udržet si produktivitu, aniž byste museli neustále přepínat mezi nástroji.
Nejlepší funkce aplikace Clockify
- Sledujte čas ručně nebo automaticky z jakéhokoli zařízení
- Dělejte lepší rozhodnutí díky reportům v reálném čase
- Spojte se s týmy pomocí zpráv v aplikaci
- Snadná správa a schvalování výkazů práce
- Synchronizujte všechny své kalendáře integrací Google Kalendáře nebo Microsoft Outlooku.
Omezení aplikace Clockify
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé.
- Pevná cenová struktura
Ceny aplikace Clockify
- Základní: 4,99 $/uživatel za měsíc
- Standard: 6,99 $/uživatel za měsíc
- Pro: 9,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 14,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4800 recenzí)
4. QuickBooks
Hledáte komplexní účetní software, který za vás spravuje finance, zatímco vy se můžete soustředit na rozvoj svého podnikání? Vyzkoušejte QuickBooks.
Tato jednoduchá a efektivní aplikace pro osoby samostatně výdělečně činné vám pomůže sledovat vaše příjmy a výdaje, vyřizovat daně a odpisy, zasílat faktury klientům a prohlížet si přehledy o vašich financích.
QuickBooks vyniká tím, že zjednodušuje správu vašich bankovních účtů. Pokud do softwaru importujete své bankovní transakce, automaticky je roztřídí a ušetří vám čas. Umožňuje také snadné nahrávání účtenek pomocí fotografií namísto jejich ručního zadávání.
Zároveň vám jeho nástroj pro vytváření vlastních reportů usnadní organizaci finančních reportů podle vašich představ. A pokud sledujete, co prodáváte, QuickBooks vám dá vědět, kdy vám docházejí zásoby a které produkty se prodávají nejlépe.
Nejlepší funkce QuickBooks
- Sledujte příjmy a výdaje svého podnikání přesně a snadno
- Získejte daňovou podporu prostřednictvím sledování ujetých kilometrů, čtvrtletního odhadu daní a přípravy daňového přiznání a vrácení daní.
- Vytvářejte faktury, automatizujte opakující se faktury a sledujte všechny své platby.
- Vytvářejte vlastní přehledy s podrobnými údaji, jako jsou výkazy zisků a ztrát a přiznání k DPH.
- Zpracovávejte více měn
- Zachovejte soukromí svých finančních údajů pomocí hesel a šifrování.
Omezení QuickBooks
- Chybí možnost přímé platby faktur z platformy.
- Někteří uživatelé hlásili špatnou zákaznickou podporu.
- Pro freelancery relativně drahé
Ceny QuickBooks
- Simple Start: 30 $/měsíc
- Essentials: 60 $/měsíc
- Plus: 90 $/měsíc
- Pokročilá verze: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks
- G2: 4/5 (více než 3200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6400 recenzí)
5. Rocket Lawyer
Ať už pracujete jako freelancer nebo provozujete malou firmu, právní tým je klíčem k udržení silné pozice vaší firmy. A Rocket Lawyer by mohl být tím pravým řešením.
Od přípravy právních dokumentů po poradenství od profesionálů – Rocket Lawyer se postará o právní stránku věci, když začínáte s vlastním podnikáním.
Jakmile se zaregistrujete, můžete kdykoli potřebujete pomoc kontaktovat libovolný počet právníků a požádat je o kontrolu vašich dokumentů. Navíc máte na výběr z více než 300 šablon formulářů, které pokrývají řadu různých právních požadavků, jako je pronájem nemovitosti nebo sepsání žádosti o poskytnutí služby.
Nejlepší funkce Rocket Lawyer
- Spojte se s právníkem, který vám pomůže vyřešit spory týkající se dokumentů.
- Vytvářejte přizpůsobené smlouvy, dokumenty pro založení společnosti s ručením omezeným, ochranné známky atd.
- Snadná navigace díky průvodcovským rozhovorům, jasným pokynům a přizpůsobeným šablonám.
- Získejte přístup k více než 300 šablonám pro řešení různých právních potřeb.
Omezení Rocket Lawyer
- K registraci je nutné zadat údaje o kreditní kartě.
- Omezené možnosti členství
- Chybí základní balíčky LLC
Ceny Rocket Lawyer
- Rocket Legal: 39,99 $/měsíc, fakturováno měsíčně
- Rocket Legal+: 19,99 $/měsíc, fakturace ročně
Hodnocení a recenze Rocket Lawyer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 6400 recenzí)
6. Evernote
Pokud potřebujete místo, kde můžete shromáždit všechny své brilantní nápady, myšlenky a plány na jednom přehledném místě, zvažte Evernote.
Můžete si zapisovat nápady, úkoly a důležité podrobnosti do poznámek a mít jistotu, že vše snadno najdete na všech svých zařízeních. Evernote organizuje vaše zápisky do poznámkových bloků a štítků, takže můžete různé části svého podnikání udržovat oddělené a přehledné.
Sdílejte poznámkové bloky a spolupracujte na projektech s týmy v reálném čase, digitalizujte a ukládejte obrázky účtů, stvrzenek a vizitek pomocí skeneru dokumentů Evernote a udržujte svůj pracovní prostor přehledný.
Nejlepší funkce Evernote
- Ukládejte webové stránky, články a obrázky pomocí nástroje Web Clipper.
- Skenujte a digitalizujte dokumenty pomocí vestavěného skeneru
- Nahrávejte si zvukové poznámky místo toho, abyste si je vždy zapisovali
- Mějte přehled o svých úkolech díky seznamům úkolů a připomenutím.
- Rozjeďte projekty s přizpůsobitelnými šablonami
Omezení aplikace Evernote
- Nelze přidávat poznámky ke skenovaným souborům PDF
- Složitá organizace ztěžuje vyhledávání souborů
- Omezený prostor v bezplatné verzi
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8200 recenzí)
7. Trello
Trello je oblíbený nástroj pro správu projektů s vizuálním rozvržením, který vám pomůže sledovat úkoly a termíny. Vše můžete organizovat do tabulek, seznamů a karet a snadno je přesouvat.
Není to však jen pro samostatnou práci – Trello můžete také použít ke spolupráci s jinými freelancery, týmy a klienty. Navíc si můžete přizpůsobit pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, což vám ještě více usnadní správu projektů.
Můžete také propojit Trello s jinými aplikacemi, automatizovat opakující se úkoly a zefektivnit své pracovní postupy.
Nejlepší funkce Trello
- Vizualizujte projekty, úkoly a milníky na Kanban tabulkách
- Sledujte své termíny pomocí zobrazení kalendáře
- Využijte řadu různých šablon a ušetřete čas
- Propojte více než 200 aplikací pomocí funkce Power-Ups.
- Vytvořte si vlastní pravidla a spouštěče pro řízení pracovních postupů.
Omezení aplikace Trello
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Obtížné vyhledávání karet
- Pro nové uživatele je nutné se s aplikací nejprve seznámit.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/uživatel za měsíc
- Premium: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 17,50 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8200 recenzí)
8. Proposify
Pro freelancery je dobře napsaná nabídka klíčem k uzavření větších obchodů. S Proposify můžete během několika minut automaticky generovat skvěle vypadající nabídky.
Platforma nabízí velký výběr přizpůsobitelných šablon pro různé typy klientů. Díky funkcím, jako jsou elektronické podpisy, můžete nechat klienty podepsat návrhy přímo v aplikaci.
Navíc se propojuje s dalšími aplikacemi pro samostatně výdělečně činné profesionály, jako je FreshBooks, takže můžete najednou vyřídit fakturaci i zpracování plateb.
Nejlepší funkce Proposify
- Přizpůsobte se stylu každého klienta nebo představte svou značku pomocí personalizovaných šablon.
- Využijte interaktivní ceny, aby si klienti mohli upravit možnosti v rámci nabídky.
- Ukládejte a znovu používejte obsah nabídek
- Sledujte stav nabídek pomocí užitečných metrik a analytických nástrojů.
- Přístup k nim máte i na cestách pomocí mobilní aplikace.
Omezení aplikace Proposify
- Textový editor je pro některé uživatele velmi chybový.
- Chybí přizpůsobitelná oznámení nebo upozornění
Ceny Proposify
- Týmový plán: 49 $/uživatel za měsíc
- Obchodní plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Proposify
- G2: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
9. Stripe
Stripe je online globální platební nástroj pro všechny druhy podnikání, který je obzvláště užitečný pro samostatně výdělečně činné profesionály. Díky přizpůsobitelné pokladně, záložce s informacemi o zákaznících a předplatným Stripe můžete zpracovávat transakce klientů na jednom místě.
Osoby samostatně výdělečně činné nebo majitelé malých podniků si mohou snadno založit účty, vytvořit platební odkazy nebo přidat platební bránu na své webové stránky. Díky integrované fakturaci můžete zpracovávat platby několika jednoduchými kroky.
Nejlepší funkce Stripe
- Spravujte opakované platby a faktury, abyste měli přehled o svých finančních tocích.
- Zabezpečte své bankovní účty a transakce pomocí šifrování a SSL.
- Snadno je integrujte do své webové stránky nebo aplikace pomocí jednoduchého API.
- Rozšiřte své podnikání do celého světa s více než 135 měnami
Omezení Stripe
- Za každou provedenou platbu se účtuje transakční poplatek.
- Neohrabaná funkčnost s opakujícími se platbami
- Nastavení a konfigurace mohou být složité
Ceny Stripe
Stripe má cenovou strukturu založenou na jednotlivých transakcích.
- Standard: 2,9 % + 30 centů za každou úspěšnou platbu domácí kartou
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Stripe
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 270 recenzí)
10. Wix
Wix je skvělý nástroj bez nutnosti programování pro freelancery nebo živnostníky, kteří chtějí vytvořit špičkovou webovou stránku. Nabízí bohatou knihovnu šablon, které můžete přizpůsobit tak, aby předvedly vaše služby nebo produkty.
Díky snadnému systému drag-and-drop od Wixu můžete navrhnout svůj web přesně podle svých představ. Navíc má vestavěné funkce SEO, které zajistí, že si vás všimne vaše cílová skupina.
Pokud se zabýváte prodejem produktů, Wix vám umožní založit internetový obchod a prodávat po celém světě. Díky přizpůsobitelným URL adresám a tagům si lidé mohou váš web snadno najít online. Celkově je Wix skvělou volbou pro freelancery, kteří chtějí mít silnou online přítomnost, aby přilákali klienty nebo zákazníky.
Nejlepší funkce Wix
- Vytvořte si webové stránky automaticky pomocí Wix ADI (umělá inteligence pro design).
- Získejte přístup k více než 800 šablonám a najděte tu, která vyhovuje vašim potřebám.
- Zlepšete viditelnost webových stránek pomocí integrovaných nástrojů SEO
- Využijte nástroje pro prezentaci produktů a bezpečné platební možnosti od Wix Stores.
Omezení Wix
- Obchod se šablonami bývá pomalý a plný chyb.
- Bezplatná verze má omezení v oblasti SEO a zobrazuje zbytečné reklamy.
Ceny Wix
- Light: 17 $/měsíc
- Core: 29 $/měsíc
- Podnikání: 36 $/měsíc
- Business Elite: 159 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wix
- G2: 4,2/5 (více než 1600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9400 recenzí)
Posilte své podnikání na volné noze s ClickUp ještě dnes!
Jako freelancer musíte zastávat několik rolí, abyste mohli sami řídit celé podnikání. K tomu ale nemusíte používat tisíce různých aplikací – zejména když ClickUp zvládne prakticky vše za vás.
Ať už potřebujete stanovit priority svých úkolů, spravovat termíny projektů, sledovat fakturovatelné hodiny nebo včas vystavovat faktury svým klientům, ClickUp má řešení pro každou překážku, se kterou se při rozvoji svého podnikání můžete setkat. Nevěříte nám? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a posuňte svou kariéru na volné noze na vyšší úroveň!