Lark vs. Slack: Která chatovací aplikace je lepší?

S rozvojem práce na dálku a rozšiřováním distribuovaných týmů může výběr správné platformy výrazně ovlivnit dynamiku týmu.
Slack je již dlouho lídrem v oblasti firemní komunikace a je známý svými dobře navrženými funkcemi a uživatelsky přívětivým rozhraním. Lark však rychle získává na popularitě díky svým jedinečným funkcím, které zpochybňují status quo.
Vzhledem k jejich popularitě může být obtížné učinit informované rozhodnutí. Tento blog proto poskytuje podrobného průvodce porovnáním aplikací Lack a Slack, který vám pomůže určit, která chatovací aplikace lépe vyhovuje měnícím se potřebám vaší firmy.
Co je Lark?
Lark, jedna z nejpopulárnějších nových aplikací pro týmovou komunikaci, je komplexní sada nástrojů pro spolupráci, která byla navržena s cílem zefektivnit obchodní operace a zvýšit produktivitu v celé vaší organizaci. Jedná se o digitální centrum pro vše – od zasílání zpráv a videokonferencí až po správu úkolů a automatizaci pracovních postupů.
Klíčové vlastnosti Lark
Lark si klade za cíl zlepšit komunikaci a provozní efektivitu na všech úrovních vaší organizace. Zde je přehled některých klíčových funkcí:
1. Integrovaný systém zasílání zpráv
Lark nabízí integrovaný systém zasílání zpráv, který podporuje plynulou komunikaci v různých formátech – text, hlas a video.
Tento systém umožňuje uživatelům vytvářet skupinové chaty, soukromé zprávy a dokonce i veřejná fóra pro širší diskuze. Jeho vyhledávací funkce usnadňuje sdílení souborů. Dále usnadňuje vyhledávání minulých konverzací a zajišťuje, že nedojde ke ztrátě žádných důležitých informací. Navíc má překladatelské funkce, díky čemuž je vhodný pro globální týmy.
2. Pokročilá správa úkolů
Lark vylepšuje správu úkolů tím, že uživatelům umožňuje organizovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok v rámci jednotného rozhraní. Obsahuje další nástroje, jako je kalendář pro plánování a připomínky, zjednodušuje pracovní postupy a snižuje potřebu používat více platforem.
Podporuje označování, stanovení priorit a aktualizaci stavu úkolů, což přispívá k lepší koordinaci týmu a řízení projektů.
3. Komplexní videokonference
Nástroj pro videokonference Lark je velmi intuitivní software pro sdílení obrazovky, který nabízí vysoké rozlišení videa a zvuku. Díky tomu je ideální pro podrobné prezentace a kolaborativní sezení.
Poskytuje nástroje pro správu účastníků, jako je ztlumení nebo odstranění účastníků, takže je vhodný jak pro malé a velké týmové schůzky, tak pro velké webináře nebo vzdělávací semináře.
Ceny Lark
- Starter: 0 $ (až 50 uživatelů)
- Výhoda: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Individuální ceny
Co je Slack?
Slack je dynamická komunikační platforma, která zlepšuje týmovou práci díky organizovaným kanálům a integrovaným nástrojům. Jejím hlavním účelem je nahradit tradiční e-mail strukturovanější aplikací pro zasílání obchodních zpráv v reálném čase, kterou lze škálovat od malých týmů až po velké podniky.
Klíčové funkce Slacku
Slack je nabitý funkcemi, které zvyšují produktivitu a spolupráci. Zde je podrobnější pohled na některé z jeho vynikajících schopností:
1. Kanály
Díky kanálům Slack můžete zefektivnit komunikaci svého týmu vytvořením vyhrazených prostorů pro různá témata nebo projekty.
Toto nastavení vám pomůže udržet pořádek, zajistí snadné sledování konverzací a zpřístupní důležité informace. Navíc si můžete vybrat, zda kanály zveřejníte pro širší viditelnost, nebo je ponecháte soukromé pro citlivé diskuse.
2. Nástroj pro tvorbu pracovních postupů
Nástroj pro tvorbu pracovních postupů Slack umožňuje týmům automatizovat rutinní procesy přímo v rámci platformy. Můžete jej použít k navrhování vlastních pracovních postupů pro činnosti, jako je zaškolování nových členů týmu nebo zpracování požadavků, a to bez nutnosti programování.
Zjednodušuje vaše procesy, snižuje množství manuálních úkolů a zajišťuje, že úkoly jsou prováděny konzistentně, čímž zvyšuje produktivitu a efektivitu vašeho týmu. Díky této funkci není tato aplikace pouze komunikačním nástrojem, ale také univerzální platformou, která podporuje základní pracovní postupy v oblasti řízení projektů.
Čtěte více: Jak používat Slack pro řízení projektů
3. Slack Connect
Díky Slack Connect můžete komunikovat i mimo svou organizaci a bezpečně spolupracovat s externími partnery, klienty nebo dodavateli.
Tato funkce vám umožňuje vytvářet sdílené kanály mezi různými pracovními prostory Slack. Pomáhá zefektivnit vaši komunikaci a zajistit, že zůstane bezpečná a v souladu s politikami vaší společnosti.
Ceny Slacku
- Zdarma: 0 $
- Výhoda: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Lark vs. Slack: Porovnání funkcí
Jak Lark, tak Slack vyhovují měnícím se potřebám moderních podniků díky efektivním funkcím pro komunikaci a spolupráci. Porovnejme však tři klíčové funkce, abychom získali podrobné srovnání Lack vs. Slack.
1. Integrované zasílání zpráv vs. kanály
Lark vyniká integrovaným systémem zasílání zpráv, který podporuje text, hlas a video. To je pro globální týmy zásadní a zahrnuje automatický překlad, který minimalizuje jazykové bariéry.
Naopak Slack, známý svými strukturovanými kanály, vyniká v efektivní organizaci konverzací, což je ideální pro větší týmy, které potřebují jasné komunikační toky. Obě platformy sice komunikaci zvládají velmi dobře, ale kanály Slacku mohou být výhodnější pro firmy, které upřednostňují vysoce organizované a prohledávatelné historie konverzací.
Obě platformy se hladce integrují s oblíbenými cloudovými úložišti, jako je Google Drive. To vylepšuje jejich systémy správy souborů a zajišťuje, že uživatelé mohou snadno přistupovat k dokumentům a sdílet je v rámci chatovací aplikace.
2. Nástroje pro správu úkolů
V oblasti správy úkolů Lark poskytuje komplexní řešení v rámci své platformy, které umožňuje hladké přidělování úkolů a aktualizace. Tato integrace je obzvláště užitečná pro týmy, které hledají komplexní nástroj pro společnou správu projektů a komunikaci.
Ačkoli Slack usnadňuje integraci s aplikacemi třetích stran, vyžaduje dodatečné nastavení, což může některým týmům zkomplikovat pracovní postupy. Nástroje pro správu úkolů Larku nabízejí lepší řešení pro firmy, které hledají vestavěnou jednoduchost a efektivitu.
3. Videokonference a externí spolupráce
Obě platformy nabízejí výkonné funkce pro videokonference, ale Lark je hlouběji integruje s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity a poskytuje tak jednotné prostředí.
Na druhou stranu, Slack udělal významný pokrok s funkcí Slack Connect, která vylepšuje možnosti externí spolupráce. Funkce Slack Connect může poskytnout mírnou výhodu, pokud vaše firma intenzivně spolupracuje s externími partnery. Její schopnost udržovat bezpečnou a organizovanou komunikaci mezi různými organizacemi vám dává náskok.
Vítěz: V posledním kole srovnání Lark vs. Slack zvítězil Slack. Tato aplikace vyniká v externí spolupráci díky funkci Slack Connect, která poskytuje zvýšenou bezpečnost a organizaci. Proto je preferovanou volbou pro firmy, které pravidelně spolupracují s externími partnery.
Lark vs. Slack na Redditu: pohled uživatelů
Při srovnání Lark a Slack je zřejmé, že obě platformy mají podobné funkce, které podporují komunikaci a správu úkolů. Každá z nich však přináší jedinečné nástroje, které mohou vyhovovat různým obchodním potřebám.
Abychom lépe pochopili, jak si Lack a Slack vedou v reálném světě, prozkoumali jsme diskuze uživatelů na Redditu. Zde je to, co jsme zjistili od uživatelů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s oběma platformami:
Jeden uživatel Redditu chválí Lark jako vynikající alternativu pro osobní použití a zdůrazňuje jeho zvýšenou produktivitu díky „množství dostupných vložených prvků a integrací“.
Další uživatel sdílí pozitivní zkušenost:
Nedávno jsem ji objevil a jsem velmi ohromen. Měl jsem telefonát s jedním z jejich zástupců a dostal jsem odpovědi na mnoho svých otázek. Plánuji přejít z Google Workspace. Za stejnou cenu bych dostal mnohem lepší nástroj.
Diskuse o vytvoření CRM v rámci Lark navíc dokazují jeho flexibilitu a potenciál nahradit několik samostatných nástrojů. Uživatelé oceňují schopnost Lark usnadnit interní komunikaci v týmu a komplexní správu úkolů bez dalších integrací.
Navzdory nedávným frustracím s aktualizacemi si Slack stále získává uznání za své základní funkce. Mnoho uživatelů považuje tuto platformu za nepostradatelnou pro práci na dálku a efektivní komunikaci v technologických organizacích.
Jeden uživatel například zmínil:
Osobně neznám žádný jiný produkt, který by byl při práci na dálku v technologické organizaci tak efektivní a snadno použitelný. Ostatní produkty jsou oproti němu o několik tříd níže.
To podtrhuje silnou reputaci Slacku v oblasti usnadňování plynulé komunikace.
Další uživatel vyjádřil spokojenost s výkonem a použitelností Slacku:
Opravdu se mi líbí, nenapadají mě žádné jiné alternativy a funguje rychle.
Taková zpětná vazba podtrhuje schopnost Slacku udržovat spolehlivé a uživatelsky přívětivé prostředí, které podporuje dynamickou interakci týmů.
To naznačuje, že ačkoli byla aktualizace zpočátku rušivá, mnoho uživatelů nachází způsoby, jak se přizpůsobit, a nadále oceňuje výkonné funkce Slacku pro zefektivnění komunikace a efektivní správu pracovního prostoru.
Jak Lark, tak Slack sklízejí chválu za různé aspekty svých platforem.
- Lark je chválen za svou funkci „vše v jednom, která snižuje potřebu používat více nástrojů, a je tak ideální pro uživatele, kteří preferují integrovaná řešení.
- Na druhou stranu je Slack stále ceněn pro své robustní komunikační nástroje a přizpůsobivost pro pokročilé uživatele, kteří jsou ochotni upravovat nastavení tak, aby vyhovovalo jejich pracovním postupům.
Tyto poznatky ukazují, že obě platformy mají své silné stránky a vyhovují různým preferencím a potřebám v oblasti nástrojů pro spolupráci. Pokud si nejste jisti, jak se rozhodnout mezi Lark a Slack, zamyslete se nad tím, co je pro vás nejdůležitější: integrace, jednoduchost, přizpůsobení nebo efektivní komunikační nástroje. Vaše priority v těchto oblastech vám pomohou vybrat si mezi těmito dvěma platformami.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Lark a Slack
ClickUp vyniká jako komplexní alternativa k Lark a Slack, která slibuje zefektivnění spolupráce, plánování a realizace projektů vašeho týmu. Nabízí sadu funkcí, které v mnoha ohledech konkurují a překonávají možnosti Lark a Slack.
ClickUp sdružuje několik funkcí do jedné aplikace, čímž snižuje potřebu přepínat mezi různými nástroji a zefektivňuje procesy.
Od správy úkolů po spolupráci v reálném čase, ClickUp integruje veškerou vaši práci do jedné platformy a zajišťuje, že vám nic neunikne.
Navíc přizpůsobitelné šablony komunikačních plánů ClickUp umožňují týmům standardizovat jejich komunikační strategie a zajistit tak konzistentnost na všech úrovních interakce.
1. ClickUp má náskok #1: Zobrazení chatu
Chat View od ClickUp přináší nový pohled na interní komunikaci v týmu tím, že konsoliduje diskuse přímo v místě, kde se práce odehrává. Na rozdíl od Lark a Slack, kde mohou být chaty izolované nebo odpojené od skutečných úkolů, ClickUp Chat View se integruje přímo do vašich úkolů a umožňuje konverzaci v reálném čase v kontextu skutečné práce.
Toto nastavení udržuje všechny relevantní diskuse na jednom místě, což týmům umožňuje plynulý přechod od chatování k práci. Eliminuje tak rozpor mezi konverzacemi a správou úkolů, který se často vyskytuje u jiných aplikací, a zajišťuje efektivní a soustředěnou týmovou práci.
Chat View od ClickUp vám umožňuje:
- Zahajte diskuse související s konkrétními úkoly
- Převádějte chatové zprávy na úkoly nebo připomenutí
- Sledujte veškerou komunikaci související s projektem na jednom místě
2. ClickUp má výhodu č. 2: Klipy
ClickUp’s Clips nabízí dynamický způsob komunikace prostřednictvím rychlých videozpráv, které členům týmu umožňují vysvětlit složité myšlenky jasně a stručně.
Na rozdíl od textově náročných kanálů Slacku nebo samostatných video nástrojů Larku nabízí tento přístup integrovanější a interaktivnější řešení. Klipy lze vytvářet a sdílet v rámci jakékoli úlohy, chatu nebo dokumentu, což poskytuje plynulý zážitek, který zlepšuje spolupráci, aniž byste museli opustit platformu.
Klipy zlepšují synchronní interakce a slouží jako vynikající nástroj pro asynchronní komunikaci, který umožňuje flexibilní aktualizace videa s časovým posunem.
Clips od ClickUp umožňuje uživatelům:
- Vytvářejte a sdílejte rychlé videozprávy, které vysvětlují novinky efektivněji než text.
- Sdílejte soubory a videa v rámci projektových vláken
- Vylepšete komunikaci na dálku pomocí osobních videozpráv
3. Výhoda ClickUp #3: Přiřazování komentářů
Funkce Assign Comments (Přiřadit komentáře) v ClickUp vám umožňuje přiřazovat komentáře a přeměňovat tak běžné zmínky na sledovatelné úkoly. Tato funkce je obzvláště výhodná oproti Lark a Slack, kde se komentáře mohou snadno ztratit v moři zpráv.
Díky možnosti přiřazovat komentáře ClickUp zajišťuje, že každá zpětná vazba nebo návrh je sledován a zodpovědný. Tato funkce překlenuje mezeru v řízení úkolů a výrazně zvyšuje produktivitu a následné plnění. Funkce přiřazování komentářů ClickUp vám umožňuje:
- Proměňte komentáře v sledovatelné úkoly
- Přiřaďte odpovědnost za následné kroky přímo v konverzaci
- Zajistěte odpovědnost a viditelnost každého příspěvku týmu
Další významné funkce ClickUp
1. Okamžitá a živá spolupráce v ClickUp
Funkce detekce spolupráce ClickUp umožňuje okamžité a živé interakce v rámci jakéhokoli úkolu nebo dokumentu. Na rozdíl od Slacku a Larku, které oddělují správu úkolů a spolupráci v reálném čase, ClickUp tyto funkce hladce integruje.
Tato funkce zajišťuje, že všichni členové týmu jsou na stejné vlně, aniž by museli přepínat mezi aplikacemi nebo ztrácet kontext. Podporuje dynamické a synchronizované pracovní prostředí, kde jsou změny a aktualizace okamžitě sdělovány napříč celou platformou.
ClickUp navíc vylepšuje mobilní zážitek díky plně integrované aplikaci, která podporuje všechny funkce desktopové verze. S tímto nástrojem můžete:
- Sledujte aktivity členů týmu v reálném čase, když píší nebo upravují sdílený dokument nebo tabuli.
- Spolupracujte na dokumentech bez zpoždění a sledujte úpravy v reálném čase s ClickUp Docs.
- Dostávejte okamžité aktualizace o všech změnách úkolů, aby byli všichni okamžitě informováni.
2. ClickUp Whiteboards
Funkce Whiteboards od ClickUp revolučním způsobem mění týmovou spolupráci tím, že poskytuje vizuální platformu kde se setkává kreativita s realizací. Je ideální pro brainstorming, strategické plánování a agilní pracovní postupy, umožňuje spolupráci v reálném čase a zajišťuje, že nápady lze okamžitě realizovat.
Díky nástrojům pro kreslení, pořizování poznámek a přímé vytváření úkolů centralizuje ClickUp komunikaci a správu projektů v jediném intuitivním rozhraní. Umožňuje vám:
- Brainstormujte a vytvářejte strategie v reálném čase
- Proměňte nápady v úkoly přímo z tabule
- Obohaťte diskuse o kresby, tvary a poznámky
- Propojte nápady s probíhajícími projekty pro hladkou integraci
3. Integrace ClickUp Slack
Integrace ClickUp Slack mění způsob, jakým týmy komunikují a řídí projekty v rámci své komunikační platformy.
Zatímco samostatné používání aplikací Slack nebo Lark může vést k nesourodému řízení úkolů a komunikaci, tato integrace tuto mezeru překlenuje tím, že přináší podrobné řízení úkolů přímo do aplikace Slack.
To zvyšuje přehlednost, zajišťuje kontinuitu pracovního postupu a výrazně zvyšuje produktivitu, protože týmy mohou spravovat úkoly, sledovat pokrok a komunikovat, aniž by musely opustit Slack. Díky integraci Slacku můžete:
- Vytvářejte a přizpůsobujte úkoly přímo v ClickUp z kanálů Slack.
- Propojte a přistupujte k podrobným dokumentům souvisejícím s úkoly přímo ze Slacku.
- Dostávejte oznámení Slack o aktualizacích úkolů nebo komentářích v ClickUp
Proč je ClickUp lepší volbou
Jak jsme viděli, ClickUp se v porovnání s Lark a Slack ukazuje jako favorit, protože nabízí integrovanější platformu s více funkcemi než Lark nebo Slack. Díky špičkovému systému správy úkolů, funkcím pro spolupráci v reálném čase a hladké integraci se Slackem poskytuje ClickUp komplexní řešení, které splňuje rozmanité potřeby moderních týmů.
Ať už jde o správu projektů, komunikaci v rámci týmů nebo integraci s jinými nástroji, ClickUp zjednodušuje a vylepšuje všechny aspekty produktivity na pracovišti.
Pro týmy, které chtějí pracovat chytře a být produktivní, je ClickUp jednoznačnou volbou.
Jste připraveni zvýšit produktivitu svého týmu a zefektivnit pracovní postupy?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zažijte novou úroveň organizované efektivity.