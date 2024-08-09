ClickUp blog
Jak manažeři z generace mileniálů mění způsob, jakým pracujeme

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
9. srpna 2024

Před několika měsíci se stalo virálním video na TikToku s názvem „POV: Máte manažera z generace mileniálů“.

Sketch ukazuje klidného manažera, který žádá zaměstnance, aby nepracoval, když je nemocný, a doporučuje mu využívat osobní čas na vyřizování osobních záležitostí. Zdůrazňuje také důležitost zaměření se na duševní a fyzické zdraví, aby se předešlo vyhoření.

Video vyvolalo značnou diskusi na internetu (téměř celý týden!), protože diváci chválili manažery z generace mileniálů za jejich zájem o vytváření lepšího pracovního prostředí.

Ačkoli se samozřejmě jedná o komediální nadsázku, tato scénka zdůrazňuje některé rysy manažerů z generace mileniálů.

Co tedy vzbuzuje respekt a obdiv u mileniálů v vedoucích pozicích? Jaké nové prvky zavádějí do práce, které starší generace možná nezvládly?

Tento článek se zabývá tím, jak manažeři z generace mileniálů mění pracovní kulturu. Pojďme se na to podívat!

Charakteristiky manažerů z generace mileniálů

„Mileniálové nechtějí, aby jim někdo říkal, co mají dělat.“

„Lidé z generace milénia jsou příliš zaneprázdněni svými vedlejšími aktivitami, než aby se starali o práci od 9 do 5.“

„Mileniálové mají pocit, že mají na všechno nárok.“

Každý týden přináší nový pohled na generaci, která by do roku 2025 měla tvořit 75 % pracovní síly.

Navzdory tomu se stále více mileniálů (narozených mezi lety 1981 a 1996) dostává do manažerských pozic v organizacích. A nejenže řídí pracovníky své generace a generace Z, ale také vedou pracovníky generace X a profesionály z generace baby boomers.

Vstup mileniálů do manažerských pozic rozhodně zpestřil pracovní prostředí. Do managementu vnášejí své jedinečné hodnoty a poznatky, možná více než jakákoli jiná generace.

Takto popisuje svůj styl řízení manažer z generace mileniálů.

Podívejme se na některé společné charakteristiky manažerů z generace mileniálů:

1. Stanovení vysokých cílů

Generace milénia je známá svými ambiciózními očekáváními. Pokud projekt nebo úkol nesplňuje jejich vysoké standardy, budou tlačit na zlepšení nebo stanoví náročnější cíle.

Kniha Mládež, zaměstnání a budoucnost: Problémy a vyhlídky uvádí, že mileniálové jsou jedineční; mají tendenci věřit, že tvrdá práce je důležitější než baby boomers.

2. Technicky zdatní

Mileniálové byli dlouho kritizováni za svou posedlost obrazovkami, ale vyrůstání s technologiemi jim ve skutečnosti hraje do karet. Jsou třídou samou pro sebe, neustále hledají další novinky, které by zefektivnily procesy a přinesly rychlejší výsledky.

14. ročník globálního průzkumu PwC mezi generálními řediteli uvádí: „Jednou z charakteristických vlastností generace mileniálů je jejich afinita k digitálnímu světu. Vyrostli v prostředí, kde jsou širokopásmové připojení, smartphony, notebooky a sociální média normou, a očekávají okamžitý přístup k informacím. Jedná se o první generaci, která vstupuje na pracovní trh s lepší znalostí klíčových obchodních nástrojů než starší pracovníci. “

3. Upřímnost a transparentnost

Manažeři z generace mileniálů také cení upřímnost a poskytují přímou zpětnou vazbu zaměřenou na zlepšení, nikoli na kritiku. Jejich zkušenosti s okamžitou zpětnou vazbou jim pomáhají začlenit konstruktivní rady, které jsou přímé a zároveň podporující.

4. Týmová práce pomáhá splnit jejich sny

Mileniálové si cení spolupráce a týmové práce, i když dokážou dobře pracovat i samostatně. Vyrůstali s „medailemi za účast“ a tento přístup přenášejí i do pracovního prostředí, kde vytvářejí systémy podporující produktivní týmovou práci. Tradiční hierarchie pro ně nejsou důležité, aby mohli využít rozmanité dovednosti svých kolegů a podle toho přidělovat zdroje.

5. Optimisté s cílem

Navzdory tomu, že jsou mileniálové pod drobnohledem, zůstávají vysoce motivovaní a optimističtí ohledně své práce. Jejich elán jim pomáhá řešit výzvy a usilovat o úspěch. Entuziasmus mileniálů se promítá do silné pracovní morálky a touhy mít pozitivní dopad. Je pro ně typické, že se pouštějí do ambiciózních projektů nebo vedou nové iniciativy s přístupem „všechno je možné“.

6. Vizionáři řídící se hodnotami

Mileniálové kladou velký důraz na rozvoj svých osobních hodnot a nahlížejí na svět jinak než předchozí generace. Jsou více otevření a odhodlaní přijímat odlišnosti, což pomáhá vytvářet inkluzivní a pozitivní pracovní prostředí.

Podle zprávy Randstad Workmonitor 2022 by 43 % mileniálů nenastoupilo k zaměstnavateli, jehož sociální a environmentální hodnoty by nebyly v souladu s jejich vlastními. Navíc 56 % mladých zaměstnanců je také ochotno opustit své zaměstnání, pokud by to narušovalo jejich životní styl.

7. Všeuměl

Manažeři z generace mileniálů jsou profesionálové v multitaskingu a dokážou vyvažovat více projektů s obratností žongléra. Prosperují v dynamickém prostředí a obratně přepínají mezi úkoly. Ale buďme realističtí – tento talent je někdy vede do slepé uličky rozptýlení, zejména s neustálým lákadlem sociálních médií a oznámení.

Výzkumy naznačují, že manažeři z generace mileniálů jsou vnímáni spíše jako generalisté než specialisté, protože mají rozmanité vzdělání a širokou znalostní základnu.

8. Zvědavost je součástí jejich DNA

V neposlední řadě jsou manažeři z generace mileniálů poháněni zvědavostí. Status quo jim nestačí; neustále se snaží učit se více a zlepšovat se. Tato neukojitelná zvědavost vede k inovacím a lepšímu rozhodování, což je činí neocenitelnými na pracovišti. Jsou to lidé, kteří zkoumají nové dovednosti, přijímají nové výzvy a povzbuzují své týmy, aby dělaly totéž.

Jak uspět jako manažer z generace mileniálů?

Generace mileniálů je od roku 2016 nejpočetnější generací na pracovišti. Přináší nový pohled a pozitivní přístup, který oživuje pracoviště. Jejich mladistvá energie je ideální pro zvýšení produktivity a zlepšení nálady, když se věci začnou zdát stereotypní.

Zatímco každá nová generace manažerů čelí výzvě zjistit, co to znamená být v této roli úspěšný, manažeři z generace mileniálů mají některé jedinečné překážky.

Ano, generační propast je velmi reálná! Zaměstnanci z generace baby boomers mají potíže brát mladší manažery vážně a nedostatek tradičních zkušeností může být problémem u pozic, které obvykle zastávají lidé s delší praxí.

Budování a řízení týmu může být pro manažery z generace mileniálů také náročné, pokud se v týmu nacházejí různé věkové skupiny a pracovní styly. Následující strategie a tipy však mohou manažerům z generace mileniálů pomoci uspět:

1. Věřte, že tým splní úkoly

Věřte, že zaměstnanci budou produktivní bez ohledu na své pracovní prostředí – zaměřte se spíše na výsledky než na odpracované hodiny. Poslední roky ukázaly, že zaměstnanci mohou být efektivní i mimo tradiční kancelářské prostředí. Umožnění práce na dálku poskytuje větší rovnováhu a flexibilitu a buduje důvěru.

Nástroje pro produktivitu týmu a spolupráci, jako je ClickUp, mohou pomoci při řízení hybridních a vzdálených pracovních sil. ClickUp je komplexní software pro řízení projektů, který byl navržen za účelem zefektivnění provozu.

Díky řešení ClickUp Project Management mohou manažeři vizualizovat pracovní postupy a přidělovat úkoly členům týmu, organizovat projekty a efektivně spolupracovat. Pomáhá také plánovat projekty, automatizovat úkoly, identifikovat úzká místa a mnoho dalšího.

Řešení pro řízení projektů ClickUp
Přiřazujte úkoly svému týmu a urychlete své projekty pomocí řešení pro správu projektů ClickUp
Úkoly ClickUp
Zlepšete efektivitu práce plánováním úkolů pomocí ClickUp Tasks

Navíc dashboardy ClickUp poskytují v reálném čase přehled o postupu projektu a výkonu zaměstnanců, což usnadňuje sledování produktivity.

ClickUp Dashboards
Vizualizujte denní pokrok v úkolech a čas strávený na každém úkolu pomocí ClickUp Dashboard

2. Vedejte s přístupem „svoboda experimentovat“

Praktikování autonomie v práci napomáhá naplňovat ambice dnešních zaměstnanců. Úlohou manažera v tomto scénáři je odstraňovat překážky, poskytovat vedení a povzbuzovat, nikoli mikromanagement. Když týmům umožníte převzít odpovědnost za své projekty, podnítí to jejich motivaci dosahovat výsledků.

Posílení týmu, aby našel vlastní řešení, často vede ke zvýšení hrdosti a pocitu sounáležitosti s prací. Namísto poskytování přímých odpovědí bude sdílení zkušeností zaměstnance motivovat k samostatnému uplatňování získaných poznatků. Tento přístup může přinést překvapivé a inovativní výsledky.

3. Oceňujte a odměňujte svůj tým

Udržování vysoké morálky vyžaduje uznání a ocenění úsilí týmu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je stanovení jasných cílů a sledování pokroku.

Naštěstí šablony pro stanovení cílů mohou poskytnout způsob, jak definovat cíle, a jasně tak ukázat, jak vypadá úspěch pro každého člena týmu. Umožňují manažerům stanovit konkrétní, měřitelné cíle a poté sledovat pokrok při jejich dosahování.

Například šablona ClickUp Goals Signals Measures Template pomáhá nastínit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a milníky, díky čemuž mohou manažeři vidět, kdo plní své cíle a kde je třeba se zlepšit. Tato přehlednost pomáhá sledovat výkonnost, což usnadňuje uznání a odměňování úsilí a úspěchů týmu.

Cíle ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Použijte šablonu ClickUp Goals Signals Measures k definování cílů týmu a sledování KPI.

4. Poskytněte jasné kariérní cesty

Pomozte členům týmu profesně růst tím, že stanovíte jasné a dosažitelné kariérní cíle. Proberte s nimi jejich kariérní ambice a určete, jak je sladit s cíli týmu.

Po stanovení rozvojových cílů pravidelně kontrolujte, jak se věci vyvíjejí, a nabízejte podporu členům týmu. Tím zajistíte, že tým směřuje ke stejným celkovým cílům.

Pomocí ClickUp Goals vytvořte měřitelné cíle s jasnými časovými lhůtami a automaticky sledujte pokrok. Funkce jako číselné, peněžní a pravdivé/nepravdivé cíle vám umožňují měřit úspěch konkrétními způsoby.

Cíle ClickUp
Pomocí ClickUp Goals stanovte cíle týmu a sledujte pokrok

💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte šablony kariérních map, které vašemu týmu pomohou identifikovat a sledovat osobní cíle v oblasti učení a profesního růstu.

5. Sdílejte širší souvislosti

Jako manažer z generace mileniálů je pro vás zásadní sdělit týmu nebo oddělení širší vizi. Zdůrazněte významný dopad, který chce společnost vytvořit, ať už prostřednictvím společenských příspěvků, inovativních produktů nebo vytváření cenných příležitostí v rámci společnosti.

Tyto kroky pomohou sladit cíle organizace s hodnotami mladších generací, které v kariéře upřednostňují smysl. Začíná to společným brainstormingem.

Využijte tabule ClickUp k brainstormingu nápadů, spolupráci s týmem v reálném čase, propojení pracovních postupů a usnadnění rychlejších inovací. Připojte soubory, úkoly a dokumenty k tabuli a proměňte nápady v činy. Tým se tak bude cítit zapojený a bude se moci soustředit na širší vizi.

ClickUp Whiteboards
Spolupracujte se svým týmem a vymýšlejte kreativní nápady pomocí tabulek ClickUp Whiteboards

6. Pěstujte silnou týmovou kulturu

Chcete-li vybudovat kulturu otevřené komunikace, vytvořte prostředí, ve kterém každý člen může vyjádřit své obavy, aniž by se musel obávat odsuzování. Pořádávejte pravidelné schůzky, na kterých budete diskutovat o pokroku, výzvách a nových nápadech. Zajistěte, aby tyto schůzky byly strukturované, ale zároveň dostatečně otevřené, aby umožňovaly volnou skupinovou diskusi.

I malé okamžité kroky mohou mít velký význam.

Šablona firemní kultury ClickUp vám pomůže nastínit efektivní firemní kulturu. Pomáhá manažerům vizualizovat a sladit aktivity, očekávání a hodnoty jejich týmu.

Šablona firemní kultury ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Sladěte hodnoty týmu a podporujte efektivní týmovou kulturu pomocí šablony firemní kultury ClickUp.

Začněte brainstormingem hodnot společnosti a sepište klíčové charakteristiky. Poté identifikujte cíle a iniciativy k pěstování těchto hodnot a jejich implementaci. To pomůže vytvořit kulturu důvěry a motivace na pracovišti.

💡Profesionální tip: K sepsání firemních zásad můžete také použít ClickUp Docs.

Jak mileniálové mění pracovní kulturu k lepšímu?

Manažeři z generace mileniálů vědí, že kávovary a pingpongové stoly v odpočinkové místnosti nezvýší spokojenost zaměstnanců ani jejich motivaci. Tato generace se zaměřuje na smysl a pokrok, ne jen na benefity.

Mladí zaměstnanci chtějí, aby firemní politiky, hodnoty a rozvojové programy byly v souladu s jejich vizí, ideály a jasnou budoucností, kterou plánují. Takže i když je cappuccino stroj fajn, je to kariérní růst, co mileniály opravdu motivuje!

Mezi významné způsoby, jakými mileniálové přinášejí generační změnu na pracovišti, patří:

1. Hodnotově orientované vedení namísto tradičního stylu řízení

Tradiční lídři kladli důraz na ziskové marže a konečné výsledky, někdy na úkor pohody zaměstnanců nebo společenského dopadu. Mileniálové předefinovávají pracovní kulturu stylem vedení týmu založeným na hodnotách, který se zaměřuje na účel, autentičnost a transparentnost.

V následujících aspektech přinášejí významné změny:

Účel nad ziskem

Společnosti vedené mileniály častěji zavádějí ekologické iniciativy nebo podporují sociální projekty. Mileniálové si stanovují obchodní cíle, které přesahují rámec ziskových marží, a snaží se mít pozitivní dopad na společnost. To je patrné z jejich podpory investic ESG (environmentální, sociální a správní), které podporují udržitelné a etické obchodní praktiky.

Autentičnost a transparentnost

Tím, že jsou otevření ohledně výzev a úspěchů, vytvářejí manažeři z generace mileniálů kulturu odpovědnosti a podpory a povzbuzují své týmy, aby byly stejně upřímné a angažované.

Podle průzkumu Deloitte 2024 Gen Z and Millennial Survey je environmentální udržitelnost pro mileniály nejvyšší prioritou.

2. Spolupráce namísto konkurence

Dříve pracoviště neúmyslně podporovala soutěživost tím, že zdůrazňovala individuální výkonnostní metriky a žebříčky. To vedlo k silové mentalitě a kancelářské politice, kdy se oddělení nebo zaměstnanci více soustředili na to, aby se navzájem překonávali, než na práci na společných cílech.

Generace mileniálů mění pravidla hry v oblasti řízení týmů tím, že upřednostňuje spolupráci a inkluzi před konkurencí na pracovišti.

Skutečná hodnota diverzity

Pro mileniály není diverzita jen módním slovem, ale skutečnou výhodou. Manažer z generace mileniálů ví, že spojení lidí s různým zázemím a názory může vést k kreativnějším a efektivnějším řešením. Místo toho, aby byl autoritativní, manažer z generace mileniálů spíše působí jako facilitátor a pomáhá svým různorodým týmům spolupracovat a hladce zvládat pracovní zátěž.

Inkluzivní vedení

Lídři z generace mileniálů jsou považováni za přirozeně inkluzivní. Cení si příspěvků všech a snaží se vytvářet prostředí, kde jsou vyslyšeny všechny hlasy. Tato inkluzivita pomáhá budovat silnější a soudržnější týmy. Zapojením všech do diskusí a rozhodovacích procesů zajišťují, že tým těží z široké škály poznatků a zkušeností.

3. Průběžná zpětná vazba namísto ročních hodnocení

V minulosti se zpětná vazba od šéfa nebo jiných členů týmu obvykle poskytovala během výročních hodnocení, což mohlo být zastrašující a často příliš pozdě na to, aby to vedlo ke změnám. V dnešní době, s posunem k plošším a více týmově orientovaným strukturám, mileniálové upřednostňují neustálou komunikaci na pracovišti.

Důležitost pravidelné zpětné vazby

Vzhledem k tomu, že mileniálové vyrostli s instant messagingem a sociálními médii, oceňují hodnotu včasné zpětné vazby. Je to proto, že se chtějí neustále zlepšovat a zajistit, aby jejich práce byla v souladu s cíli společnosti.

Překlenutí komunikační propasti

Mileniálové oceňují pravidelné kontroly a jasné výkonnostní cíle a využívají manažerské metody, jako jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a cíle a klíčové výsledky (OKR). Věří také v otevřené dialogové schůzky, které vytvářejí transparentní pracovní prostředí.

4. Produktivita nad pracovní dobou

Generace mileniálů prosazuje nové koncepty rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a větší flexibility na pracovišti. Pandemie urychlila přechod od tradiční pracovní doby od 9 do 17 hodin k flexibilní pracovní době, což je změna, kterou mileniálové podporovali již předtím.

Pro ně produktivita neznamená dlouhé hodiny strávené v kanceláři, ale vytvoření flexibilního pracovního prostředí, které může skutečně zvýšit výkonnost.

Jak se orientovat v nové normální situaci

Generace mileniálů je hlavním motorem propagace modelů práce na dálku a hybridní práce. Tvrdí, že tyto formy práce nejen snižují stres, ale také přispívají k vyváženějšímu životnímu stylu. Takový přístup umožňuje zaměstnancům, zejména pracujícím rodičům, větší flexibilitu při řízení jejich osobního a profesního života.

23 % mileniálů tvrdí, že práce na dálku a hybridní práce zvyšují produktivitu, protože se mohou soustředit na práci bez rušivých vlivů kancelářského prostředí. Navíc 69 % rodičů z generace mileniálů si myslí, že hybridní práce zlepšila jejich duševní zdraví.

Optimalizace produktivity a pohody

Manažeři z generace mileniálů jsou silnými zastánci rovnováhy mezi produktivitou a pohodou zaměstnanců. Upřednostňují duševní zdraví a podporují iniciativy, které přispívají k pozitivnímu pracovnímu prostředí. Programy zaměřené na pohodu a zapojení zaměstnanců jsou stále populárnější.

Využití technologie

Přijetí technologie je klíčovou součástí přístupu mileniálů k managementu. Mileniálové rychle přijímají a integrují nové technologické nástroje, včetně generativní AI, aby zvýšili efektivitu a produktivitu. Jejich ochota používat nejmodernější technologie zefektivňuje pracovní postupy a pomáhá dosahovat lepších výsledků.

5. Dovednosti nad rigidními pravidly kanceláře

Kdo se stará o dress code, když by se pozornost měla soustředit na talent a přínos?

Manažeři z generace mileniálů upouštějí od přísných pravidel oblékání a kladou důraz na dovednosti a kvalitu práce. Nezáleží jim na tom, zda někdo nosí oblek nebo džíny; důležité je, jakou hodnotu přináší týmu.

Podpora osobního projevu

Lídři z generace mileniálů věří v umožnění zaměstnancům vyjádřit se prostřednictvím svých rozhodnutí. Ať už někdo preferuje sako, ležérní svetr nebo dokonce něco méně konvenčního, tito manažeři chápou, že osobní vyjádření může posílit sebevědomí a spokojenost v práci.

Zpochybňování genderových norem

Tito progresivní manažeři také boří tradiční genderové stereotypy na pracovišti prosazováním transparentnosti a lepších politik, jako jsou menstruační volno a otcovská dovolená.

Zlepšete své manažerské dovednosti s ClickUp

Mileniálové se nedrží tradičních stylů řízení; raději dělají věci po svém a zaměřují se na překonávání generačních rozdílů, provádění pozitivních změn a zajištění prospěchu celého týmu.

Pokud jste také na cestě stát se manažerem z generace mileniálů, pravděpodobně jste si v ekonomicky nejistých časech a sociálně dynamickém světě osvojili některé solidní dovednosti. Tyto dovednosti vám mohou pomoci vést váš tým a mít pozitivní vliv.

Jedním ze způsobů, jak hladce přejít do manažerské role, je využití nových a inovativních manažerských nástrojů, jako je ClickUp. ClickUp pomáhá zefektivnit projekty, zlepšit komunikaci a sledovat pokrok, což usnadňuje efektivní řízení týmu a udržuje všechny v souladu s vašimi cíli.

Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a udělejte další krok na své cestě k leadershipu!

