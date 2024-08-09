Jak manažeři z generace mileniálů mění způsob, jakým pracujeme

Před několika měsíci se stalo virálním video na TikToku s názvem „POV: Máte manažera z generace mileniálů“.
Sketch ukazuje klidného manažera, který žádá zaměstnance, aby nepracoval, když je nemocný, a doporučuje mu využívat osobní čas na vyřizování osobních záležitostí. Zdůrazňuje také důležitost zaměření se na duševní a fyzické zdraví, aby se předešlo vyhoření.
Video vyvolalo značnou diskusi na internetu (téměř celý týden!), protože diváci chválili manažery z generace mileniálů za jejich zájem o vytváření lepšího pracovního prostředí.
Ačkoli se samozřejmě jedná o komediální nadsázku, tato scénka zdůrazňuje některé rysy manažerů z generace mileniálů.
Co tedy vzbuzuje respekt a obdiv u mileniálů v vedoucích pozicích? Jaké nové prvky zavádějí do práce, které starší generace možná nezvládly?
Tento článek se zabývá tím, jak manažeři z generace mileniálů mění pracovní kulturu. Pojďme se na to podívat!
Charakteristiky manažerů z generace mileniálů
„Mileniálové nechtějí, aby jim někdo říkal, co mají dělat.“
„Lidé z generace milénia jsou příliš zaneprázdněni svými vedlejšími aktivitami, než aby se starali o práci od 9 do 5.“
„Mileniálové mají pocit, že mají na všechno nárok.“
Každý týden přináší nový pohled na generaci, která by do roku 2025 měla tvořit 75 % pracovní síly.
Navzdory tomu se stále více mileniálů (narozených mezi lety 1981 a 1996) dostává do manažerských pozic v organizacích. A nejenže řídí pracovníky své generace a generace Z, ale také vedou pracovníky generace X a profesionály z generace baby boomers.
Vstup mileniálů do manažerských pozic rozhodně zpestřil pracovní prostředí. Do managementu vnášejí své jedinečné hodnoty a poznatky, možná více než jakákoli jiná generace.
Takto popisuje svůj styl řízení manažer z generace mileniálů.
Podívejme se na některé společné charakteristiky manažerů z generace mileniálů:
1. Stanovení vysokých cílů
Generace milénia je známá svými ambiciózními očekáváními. Pokud projekt nebo úkol nesplňuje jejich vysoké standardy, budou tlačit na zlepšení nebo stanoví náročnější cíle.
Kniha Mládež, zaměstnání a budoucnost: Problémy a vyhlídky uvádí, že mileniálové jsou jedineční; mají tendenci věřit, že tvrdá práce je důležitější než baby boomers.
2. Technicky zdatní
Mileniálové byli dlouho kritizováni za svou posedlost obrazovkami, ale vyrůstání s technologiemi jim ve skutečnosti hraje do karet. Jsou třídou samou pro sebe, neustále hledají další novinky, které by zefektivnily procesy a přinesly rychlejší výsledky.
14. ročník globálního průzkumu PwC mezi generálními řediteli uvádí: „Jednou z charakteristických vlastností generace mileniálů je jejich afinita k digitálnímu světu. Vyrostli v prostředí, kde jsou širokopásmové připojení, smartphony, notebooky a sociální média normou, a očekávají okamžitý přístup k informacím. Jedná se o první generaci, která vstupuje na pracovní trh s lepší znalostí klíčových obchodních nástrojů než starší pracovníci. “
3. Upřímnost a transparentnost
Manažeři z generace mileniálů také cení upřímnost a poskytují přímou zpětnou vazbu zaměřenou na zlepšení, nikoli na kritiku. Jejich zkušenosti s okamžitou zpětnou vazbou jim pomáhají začlenit konstruktivní rady, které jsou přímé a zároveň podporující.
4. Týmová práce pomáhá splnit jejich sny
Mileniálové si cení spolupráce a týmové práce, i když dokážou dobře pracovat i samostatně. Vyrůstali s „medailemi za účast“ a tento přístup přenášejí i do pracovního prostředí, kde vytvářejí systémy podporující produktivní týmovou práci. Tradiční hierarchie pro ně nejsou důležité, aby mohli využít rozmanité dovednosti svých kolegů a podle toho přidělovat zdroje.
5. Optimisté s cílem
Navzdory tomu, že jsou mileniálové pod drobnohledem, zůstávají vysoce motivovaní a optimističtí ohledně své práce. Jejich elán jim pomáhá řešit výzvy a usilovat o úspěch. Entuziasmus mileniálů se promítá do silné pracovní morálky a touhy mít pozitivní dopad. Je pro ně typické, že se pouštějí do ambiciózních projektů nebo vedou nové iniciativy s přístupem „všechno je možné“.
6. Vizionáři řídící se hodnotami
Mileniálové kladou velký důraz na rozvoj svých osobních hodnot a nahlížejí na svět jinak než předchozí generace. Jsou více otevření a odhodlaní přijímat odlišnosti, což pomáhá vytvářet inkluzivní a pozitivní pracovní prostředí.
Podle zprávy Randstad Workmonitor 2022 by 43 % mileniálů nenastoupilo k zaměstnavateli, jehož sociální a environmentální hodnoty by nebyly v souladu s jejich vlastními. Navíc 56 % mladých zaměstnanců je také ochotno opustit své zaměstnání, pokud by to narušovalo jejich životní styl.
7. Všeuměl
Manažeři z generace mileniálů jsou profesionálové v multitaskingu a dokážou vyvažovat více projektů s obratností žongléra. Prosperují v dynamickém prostředí a obratně přepínají mezi úkoly. Ale buďme realističtí – tento talent je někdy vede do slepé uličky rozptýlení, zejména s neustálým lákadlem sociálních médií a oznámení.
Výzkumy naznačují, že manažeři z generace mileniálů jsou vnímáni spíše jako generalisté než specialisté, protože mají rozmanité vzdělání a širokou znalostní základnu.
8. Zvědavost je součástí jejich DNA
V neposlední řadě jsou manažeři z generace mileniálů poháněni zvědavostí. Status quo jim nestačí; neustále se snaží učit se více a zlepšovat se. Tato neukojitelná zvědavost vede k inovacím a lepšímu rozhodování, což je činí neocenitelnými na pracovišti. Jsou to lidé, kteří zkoumají nové dovednosti, přijímají nové výzvy a povzbuzují své týmy, aby dělaly totéž.
Jak uspět jako manažer z generace mileniálů?
Generace mileniálů je od roku 2016 nejpočetnější generací na pracovišti. Přináší nový pohled a pozitivní přístup, který oživuje pracoviště. Jejich mladistvá energie je ideální pro zvýšení produktivity a zlepšení nálady, když se věci začnou zdát stereotypní.
Zatímco každá nová generace manažerů čelí výzvě zjistit, co to znamená být v této roli úspěšný, manažeři z generace mileniálů mají některé jedinečné překážky.
Ano, generační propast je velmi reálná! Zaměstnanci z generace baby boomers mají potíže brát mladší manažery vážně a nedostatek tradičních zkušeností může být problémem u pozic, které obvykle zastávají lidé s delší praxí.
Budování a řízení týmu může být pro manažery z generace mileniálů také náročné, pokud se v týmu nacházejí různé věkové skupiny a pracovní styly. Následující strategie a tipy však mohou manažerům z generace mileniálů pomoci uspět:
1. Věřte, že tým splní úkoly
Věřte, že zaměstnanci budou produktivní bez ohledu na své pracovní prostředí – zaměřte se spíše na výsledky než na odpracované hodiny. Poslední roky ukázaly, že zaměstnanci mohou být efektivní i mimo tradiční kancelářské prostředí. Umožnění práce na dálku poskytuje větší rovnováhu a flexibilitu a buduje důvěru.
Nástroje pro produktivitu týmu a spolupráci, jako je ClickUp, mohou pomoci při řízení hybridních a vzdálených pracovních sil. ClickUp je komplexní software pro řízení projektů, který byl navržen za účelem zefektivnění provozu.
Díky řešení ClickUp Project Management mohou manažeři vizualizovat pracovní postupy a přidělovat úkoly členům týmu, organizovat projekty a efektivně spolupracovat. Pomáhá také plánovat projekty, automatizovat úkoly, identifikovat úzká místa a mnoho dalšího.
Navíc dashboardy ClickUp poskytují v reálném čase přehled o postupu projektu a výkonu zaměstnanců, což usnadňuje sledování produktivity.
2. Vedejte s přístupem „svoboda experimentovat“
Praktikování autonomie v práci napomáhá naplňovat ambice dnešních zaměstnanců. Úlohou manažera v tomto scénáři je odstraňovat překážky, poskytovat vedení a povzbuzovat, nikoli mikromanagement. Když týmům umožníte převzít odpovědnost za své projekty, podnítí to jejich motivaci dosahovat výsledků.
Posílení týmu, aby našel vlastní řešení, často vede ke zvýšení hrdosti a pocitu sounáležitosti s prací. Namísto poskytování přímých odpovědí bude sdílení zkušeností zaměstnance motivovat k samostatnému uplatňování získaných poznatků. Tento přístup může přinést překvapivé a inovativní výsledky.
3. Oceňujte a odměňujte svůj tým
Udržování vysoké morálky vyžaduje uznání a ocenění úsilí týmu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je stanovení jasných cílů a sledování pokroku.
Naštěstí šablony pro stanovení cílů mohou poskytnout způsob, jak definovat cíle, a jasně tak ukázat, jak vypadá úspěch pro každého člena týmu. Umožňují manažerům stanovit konkrétní, měřitelné cíle a poté sledovat pokrok při jejich dosahování.
Například šablona ClickUp Goals Signals Measures Template pomáhá nastínit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a milníky, díky čemuž mohou manažeři vidět, kdo plní své cíle a kde je třeba se zlepšit. Tato přehlednost pomáhá sledovat výkonnost, což usnadňuje uznání a odměňování úsilí a úspěchů týmu.
4. Poskytněte jasné kariérní cesty
Pomozte členům týmu profesně růst tím, že stanovíte jasné a dosažitelné kariérní cíle. Proberte s nimi jejich kariérní ambice a určete, jak je sladit s cíli týmu.
Po stanovení rozvojových cílů pravidelně kontrolujte, jak se věci vyvíjejí, a nabízejte podporu členům týmu. Tím zajistíte, že tým směřuje ke stejným celkovým cílům.
Pomocí ClickUp Goals vytvořte měřitelné cíle s jasnými časovými lhůtami a automaticky sledujte pokrok. Funkce jako číselné, peněžní a pravdivé/nepravdivé cíle vám umožňují měřit úspěch konkrétními způsoby.
💡Tip pro profesionály: Vyzkoušejte šablony kariérních map, které vašemu týmu pomohou identifikovat a sledovat osobní cíle v oblasti učení a profesního růstu.
5. Sdílejte širší souvislosti
Jako manažer z generace mileniálů je pro vás zásadní sdělit týmu nebo oddělení širší vizi. Zdůrazněte významný dopad, který chce společnost vytvořit, ať už prostřednictvím společenských příspěvků, inovativních produktů nebo vytváření cenných příležitostí v rámci společnosti.
Tyto kroky pomohou sladit cíle organizace s hodnotami mladších generací, které v kariéře upřednostňují smysl. Začíná to společným brainstormingem.
Využijte tabule ClickUp k brainstormingu nápadů, spolupráci s týmem v reálném čase, propojení pracovních postupů a usnadnění rychlejších inovací. Připojte soubory, úkoly a dokumenty k tabuli a proměňte nápady v činy. Tým se tak bude cítit zapojený a bude se moci soustředit na širší vizi.
6. Pěstujte silnou týmovou kulturu
Chcete-li vybudovat kulturu otevřené komunikace, vytvořte prostředí, ve kterém každý člen může vyjádřit své obavy, aniž by se musel obávat odsuzování. Pořádávejte pravidelné schůzky, na kterých budete diskutovat o pokroku, výzvách a nových nápadech. Zajistěte, aby tyto schůzky byly strukturované, ale zároveň dostatečně otevřené, aby umožňovaly volnou skupinovou diskusi.
I malé okamžité kroky mohou mít velký význam.
Šablona firemní kultury ClickUp vám pomůže nastínit efektivní firemní kulturu. Pomáhá manažerům vizualizovat a sladit aktivity, očekávání a hodnoty jejich týmu.
Začněte brainstormingem hodnot společnosti a sepište klíčové charakteristiky. Poté identifikujte cíle a iniciativy k pěstování těchto hodnot a jejich implementaci. To pomůže vytvořit kulturu důvěry a motivace na pracovišti.
💡Profesionální tip: K sepsání firemních zásad můžete také použít ClickUp Docs.
Jak mileniálové mění pracovní kulturu k lepšímu?
Manažeři z generace mileniálů vědí, že kávovary a pingpongové stoly v odpočinkové místnosti nezvýší spokojenost zaměstnanců ani jejich motivaci. Tato generace se zaměřuje na smysl a pokrok, ne jen na benefity.
Mladí zaměstnanci chtějí, aby firemní politiky, hodnoty a rozvojové programy byly v souladu s jejich vizí, ideály a jasnou budoucností, kterou plánují. Takže i když je cappuccino stroj fajn, je to kariérní růst, co mileniály opravdu motivuje!
Mezi významné způsoby, jakými mileniálové přinášejí generační změnu na pracovišti, patří:
1. Hodnotově orientované vedení namísto tradičního stylu řízení
Tradiční lídři kladli důraz na ziskové marže a konečné výsledky, někdy na úkor pohody zaměstnanců nebo společenského dopadu. Mileniálové předefinovávají pracovní kulturu stylem vedení týmu založeným na hodnotách, který se zaměřuje na účel, autentičnost a transparentnost.
V následujících aspektech přinášejí významné změny:
Účel nad ziskem
Společnosti vedené mileniály častěji zavádějí ekologické iniciativy nebo podporují sociální projekty. Mileniálové si stanovují obchodní cíle, které přesahují rámec ziskových marží, a snaží se mít pozitivní dopad na společnost. To je patrné z jejich podpory investic ESG (environmentální, sociální a správní), které podporují udržitelné a etické obchodní praktiky.
Autentičnost a transparentnost
Tím, že jsou otevření ohledně výzev a úspěchů, vytvářejí manažeři z generace mileniálů kulturu odpovědnosti a podpory a povzbuzují své týmy, aby byly stejně upřímné a angažované.
Podle průzkumu Deloitte 2024 Gen Z and Millennial Survey je environmentální udržitelnost pro mileniály nejvyšší prioritou.
2. Spolupráce namísto konkurence
Dříve pracoviště neúmyslně podporovala soutěživost tím, že zdůrazňovala individuální výkonnostní metriky a žebříčky. To vedlo k silové mentalitě a kancelářské politice, kdy se oddělení nebo zaměstnanci více soustředili na to, aby se navzájem překonávali, než na práci na společných cílech.
Generace mileniálů mění pravidla hry v oblasti řízení týmů tím, že upřednostňuje spolupráci a inkluzi před konkurencí na pracovišti.
Skutečná hodnota diverzity
Pro mileniály není diverzita jen módním slovem, ale skutečnou výhodou. Manažer z generace mileniálů ví, že spojení lidí s různým zázemím a názory může vést k kreativnějším a efektivnějším řešením. Místo toho, aby byl autoritativní, manažer z generace mileniálů spíše působí jako facilitátor a pomáhá svým různorodým týmům spolupracovat a hladce zvládat pracovní zátěž.
Inkluzivní vedení
Lídři z generace mileniálů jsou považováni za přirozeně inkluzivní. Cení si příspěvků všech a snaží se vytvářet prostředí, kde jsou vyslyšeny všechny hlasy. Tato inkluzivita pomáhá budovat silnější a soudržnější týmy. Zapojením všech do diskusí a rozhodovacích procesů zajišťují, že tým těží z široké škály poznatků a zkušeností.
3. Průběžná zpětná vazba namísto ročních hodnocení
V minulosti se zpětná vazba od šéfa nebo jiných členů týmu obvykle poskytovala během výročních hodnocení, což mohlo být zastrašující a často příliš pozdě na to, aby to vedlo ke změnám. V dnešní době, s posunem k plošším a více týmově orientovaným strukturám, mileniálové upřednostňují neustálou komunikaci na pracovišti.
Důležitost pravidelné zpětné vazby
Vzhledem k tomu, že mileniálové vyrostli s instant messagingem a sociálními médii, oceňují hodnotu včasné zpětné vazby. Je to proto, že se chtějí neustále zlepšovat a zajistit, aby jejich práce byla v souladu s cíli společnosti.
Překlenutí komunikační propasti
Mileniálové oceňují pravidelné kontroly a jasné výkonnostní cíle a využívají manažerské metody, jako jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a cíle a klíčové výsledky (OKR). Věří také v otevřené dialogové schůzky, které vytvářejí transparentní pracovní prostředí.
4. Produktivita nad pracovní dobou
Generace mileniálů prosazuje nové koncepty rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a větší flexibility na pracovišti. Pandemie urychlila přechod od tradiční pracovní doby od 9 do 17 hodin k flexibilní pracovní době, což je změna, kterou mileniálové podporovali již předtím.
Pro ně produktivita neznamená dlouhé hodiny strávené v kanceláři, ale vytvoření flexibilního pracovního prostředí, které může skutečně zvýšit výkonnost.
Jak se orientovat v nové normální situaci
Generace mileniálů je hlavním motorem propagace modelů práce na dálku a hybridní práce. Tvrdí, že tyto formy práce nejen snižují stres, ale také přispívají k vyváženějšímu životnímu stylu. Takový přístup umožňuje zaměstnancům, zejména pracujícím rodičům, větší flexibilitu při řízení jejich osobního a profesního života.
23 % mileniálů tvrdí, že práce na dálku a hybridní práce zvyšují produktivitu, protože se mohou soustředit na práci bez rušivých vlivů kancelářského prostředí. Navíc 69 % rodičů z generace mileniálů si myslí, že hybridní práce zlepšila jejich duševní zdraví.
Optimalizace produktivity a pohody
Manažeři z generace mileniálů jsou silnými zastánci rovnováhy mezi produktivitou a pohodou zaměstnanců. Upřednostňují duševní zdraví a podporují iniciativy, které přispívají k pozitivnímu pracovnímu prostředí. Programy zaměřené na pohodu a zapojení zaměstnanců jsou stále populárnější.
Využití technologie
Přijetí technologie je klíčovou součástí přístupu mileniálů k managementu. Mileniálové rychle přijímají a integrují nové technologické nástroje, včetně generativní AI, aby zvýšili efektivitu a produktivitu. Jejich ochota používat nejmodernější technologie zefektivňuje pracovní postupy a pomáhá dosahovat lepších výsledků.
5. Dovednosti nad rigidními pravidly kanceláře
Kdo se stará o dress code, když by se pozornost měla soustředit na talent a přínos?
Manažeři z generace mileniálů upouštějí od přísných pravidel oblékání a kladou důraz na dovednosti a kvalitu práce. Nezáleží jim na tom, zda někdo nosí oblek nebo džíny; důležité je, jakou hodnotu přináší týmu.
Podpora osobního projevu
Lídři z generace mileniálů věří v umožnění zaměstnancům vyjádřit se prostřednictvím svých rozhodnutí. Ať už někdo preferuje sako, ležérní svetr nebo dokonce něco méně konvenčního, tito manažeři chápou, že osobní vyjádření může posílit sebevědomí a spokojenost v práci.
Zpochybňování genderových norem
Tito progresivní manažeři také boří tradiční genderové stereotypy na pracovišti prosazováním transparentnosti a lepších politik, jako jsou menstruační volno a otcovská dovolená.
Zlepšete své manažerské dovednosti s ClickUp
Mileniálové se nedrží tradičních stylů řízení; raději dělají věci po svém a zaměřují se na překonávání generačních rozdílů, provádění pozitivních změn a zajištění prospěchu celého týmu.
Pokud jste také na cestě stát se manažerem z generace mileniálů, pravděpodobně jste si v ekonomicky nejistých časech a sociálně dynamickém světě osvojili některé solidní dovednosti. Tyto dovednosti vám mohou pomoci vést váš tým a mít pozitivní vliv.
Jedním ze způsobů, jak hladce přejít do manažerské role, je využití nových a inovativních manažerských nástrojů, jako je ClickUp. ClickUp pomáhá zefektivnit projekty, zlepšit komunikaci a sledovat pokrok, což usnadňuje efektivní řízení týmu a udržuje všechny v souladu s vašimi cíli.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a udělejte další krok na své cestě k leadershipu!