Jak podporovat vedení orientované na výsledky na vašem pracovišti

Americký zpěvák a skladatel Dennis DeYoung napsal: „Vítězové jsou poražení, kteří se zvedli a zkusili to ještě jednou.“ V podstatě vítězství nebo dosažení cíle není jednorázová činnost. Je to způsob práce, způsob myšlení a neustálá praxe.
Úkolem vedoucího je samozřejmě nasměrovat tým k dosažení jeho cílů. Ale je to mnohem víc než jen to. Vedoucí má za úkol vytvořit kulturu zaměřenou na cíle, motivaci a vysoký výkon. A přesně to umožňuje vedení orientované na výsledky.
V tomto blogovém příspěvku se zaměříme na to, co to znamená být lídrem orientovaným na výsledky, proč a jak jím být.
Co je to vedení orientované na výsledky?
Jak název napovídá, vedení orientované na výsledky je praxe motivování týmu k stanovování, sledování a plnění ambiciózních cílů.
Původ vedení orientovaného na výsledky
Koncept orientovaného vedení zaměřeného na výsledky, který v 70. letech 20. století vyvinuli výzkumníci Martin Evans a Robert House, je jedním ze čtyř typů chování lídrů podle teorie cílů a cest.
Pojďme se na to podívat z odstupu.
Teorie cílů je filozofie vedení, která zkoumá, jak vedoucí motivují své podřízené/členy týmu k dosažení cílů. V tomto procesu vědci identifikují čtyři druhy chování vedoucích.
- Direktivní: Direktivní vedení vede členy týmu k tomu, co mají dělat, jak to mají dělat a kdy to mají dokončit.
- Podporující: Podporující vedoucí zachází s členy svého týmu jako s rovnými, věnuje se jejich potřebám a poskytuje jim podporu.
- Participativní: Participativní vedení je založeno na spolupráci a zahrnuje každého člena týmu během celého procesu směřování k dosažení cílů.
- Orientovaný na výsledky: Vedoucí orientovaný na výsledky usiluje o dokonalost, hledá neustálé zlepšování a vede tým k dosažení jeho cílů.
Upřímně řečeno, existují desítky stylů a teorií vedení. Laissez-faire styl řízení, vedení změn, ENTP vedení, teorie služebného vedení atd. jsou všechny populární na moderních pracovištích. Co nabízí vedení orientované na výsledky, co všechny předchozí rámce nenabízejí?
Jak vedení orientované na výsledky pomáhá dosahovat vysoké výkonnosti
Největším přínosem stylu vedení orientovaného na výsledky pro obchodní úspěch je jasné směřování. Vedení orientované na výsledky umožňuje:
Jasnost: Definice „výkonu“ je naprosto jasná. To znamená, že každý člen týmu ví, jaké jsou jeho vlastní cíle, cíle jeho týmu a organizace, což jim pomáhá efektivně jich dosáhnout.
Směr: Na rozdíl od služebného vedení umožňuje přístup orientovaný na výsledky vedoucím udávat směr, učit členy týmu a soustředit se na cíle. Výsledkem je, že členové týmu mohou pracovat bez překážek.
Motivace: Klíčovým faktorem tohoto přístupu k vedení je motivace týmu a poskytnutí nástrojů a zdrojů k dosažení jeho cílů. Vedoucí pracovníci přebírají odpovědnost za to, aby jejich týmy zůstaly v pohotovosti.
Struktura: Vedení orientované na výsledky poskytuje strukturu vycházející ze současné situace, dovedností a plánů směřujících k cílům. Eliminuje nutnost členů týmu překonávat překážky při výkonu své práce.
Výzva: Vedoucí pracovníci věří v neustálé zlepšování a motivují členy týmu, aby se neustále zlepšovali. Během celého projektu stanovují náročné cíle.
Víme, že vedení orientované na výsledky funguje v mnoha konkurenčních scénářích. Například pokud pracujete v oblasti prodeje, vaše práce je zaměřena na plnění konkrétních a opakujících se cílů. V tomto scénáři funguje vedení orientované na výsledky skvěle.
Tento styl vedení funguje i v případě, že máte málo času nebo omezený rozpočet, potřebujete vyřešit krizi nebo dokončit krátkodobé projekty, jako je stavba domu nebo najmutí vedoucího inženýra.
Ale jak vypadá vedoucí orientovaný na výsledky? Pojďme to zjistit.
Klíčové charakteristiky lídrů orientovaných na výsledky
Lídr orientovaný na výsledky není mimozemšťan z jiného světa, ale běžný člověk se specifickými charakteristikami, vlastnostmi a chováním. Podívejme se na některé z nich.
Zaměření na cíle
Výkonově orientovaní lídři se zaměřují na, no, výkon. Jasně definují cíle, zviditelňují je a vytrvale směřují tímto směrem. Poskytují veškerou podporu, vedení a motivaci, kterou tým potřebuje k dosažení svých cílů.
Vysoké standardy
Lídři orientovaní na výsledky mají přísné standardy pro sebe i pro ostatní. Jsou velmi úspěšní a podobný výkon očekávají i od svého týmu. Upřednostňují vysoce kvalitní práci a neustále usilují o zlepšení.
Komunikace
Lídr orientovaný na výsledky musí eliminovat rušivé vlivy. Komunikuje proto otevřeně a transparentně. Jde přímo k věci a problémy řeší prakticky. Nebojí se pravidelně poskytovat zpětnou vazbu a koučovat lidi.
Odpovědnost
Lídři orientovaní na výsledky mají vysoký smysl pro odpovědnost. Berou odpovědnost za svou práci, zodpovídají za to, aby svým týmovým členům připravili podmínky pro vyniknutí, a otevřeně uznávají přínos svého týmu.
Vize
Aby byl lídr orientovaný na výsledky, musí mít vizi budoucnosti. Dobrý lídr orientovaný na výsledky bývá vizionářem, který má připravené nouzové plány pro všechny výzvy, které se mohou na cestě k jeho cílům vyskytnout.
Zatímco se budete snažit rozvíjet a procvičovat tyto vlastnosti, podívejme se, jak je můžete implementovat ve své organizaci.
Jak podporovat vedení orientované na výsledky
Ačkoli je vedení často založeno na chování, lze jej organizovat pomocí plánu a robustního nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp. Podívejme se, jak na to.
Staňte se orientovaní na výsledky stanovením cílů
Stanovení správných cílů je prvním krokem při zavádění stylu vedení orientovaného na výsledky. Jedná se o severní hvězdu, ke které budete tým směřovat. Jak stanovit správné cíle:
- Spojte vedení mezifunkčních týmů, abyste identifikovali klíčové oblasti výsledků a ukazatele výkonnosti.
- Stanovte cíle pro manažery a členy týmu
- Ujistěte se, že vaše cíle jsou SMART, tj. konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
- Zviditelněte cíle a pokrok při jejich dosahování.
ClickUp Goals je skvělý způsob, jak stanovit a sledovat cíle pro vedení orientované na výsledky. Pomocí ClickUp Goals rozdělte své cíle na úkoly podle naléhavosti, priority a dopadu. Udržujte je organizované ve složkách a zpřístupněte je všem relevantním zúčastněným stranám.
Pokud jste v oblasti stanovování cílů nováčkem, vyzkoušejte jako výchozí bod některé z těchto šablon pro stanovování cílů.
Komunikujte jasně a efektivně
Dalším krokem je komunikace. Vytvořte strategie a příležitosti, abyste svůj tým informovali o všem, co potřebuje vědět.
Organizujte: Vytvořte jasnou a srozumitelnou strukturu pro práci vašich týmů. Použijte například software pro správu úkolů, jako je ClickUp Tasks, abyste rozdělili složité projekty na proveditelné úkoly a přidělili je správným lidem.
Delegování: Naučte se delegovat práci. Napište podrobný popis a kritéria přijatelnosti pro každý úkol. V tomto kroku definujte, co je to „výkon“.
Pro snadný přístup použijte kontrolní seznamy. Pro očekávání v rámci celého projektu nebo standardní operační postupy (SOP) použijte delší dokumenty v nástroji, jako je ClickUp Docs.
Spolupráce: Vedení orientované na výsledky musí podporovat a motivovat členy týmu v každé fázi jejich cesty k dosažení cílů. To vyžaduje, aby vedoucí týmu podporoval spolupráci za účelem posílení týmu.
Diskutujte o práci pomocí vnořených komentářů v úkolech. Pomocí zobrazení ClickUp Chat můžete zobrazit všechny své zprávy na jednom místě a odpovídat v kontextu.
Řiďte svou cestu k dosažení cílů
V průběhu projektu jste také manažerem. Řiďte tedy svůj tým tak, aby dosáhl vašich cílů.
Řízení pracovní zátěže: Zapojte členy svého týmu do nástroje pro řízení pracovní zátěže, jako je ClickUp, a povzbuďte je, aby si nastavili svou dostupnost. Pomocí zobrazení pracovní zátěže v ClickUp zajistíte, že nikdo nebude přetížený ani nedostatečně vytížený.
Řízení týmu: S ClickUpem sjednoťte všechny členy mezifunkčního týmu. Pomocí šablony plánu řízení týmu ClickUp vytvořte virtuální pracovní prostor, přidělujte úkoly, spolupracujte a dosahujte cílů.
Řízení rizik: Pečlivě sledujte výkonnost, abyste identifikovali rizika a výzvy. Vyzkoušejte software pro sledování milníků, který vám poskytne klíčové informace.
Pomocí dashboardů ClickUp měřte pokrok v důležitých metrikách. Pokud v žádné z nich nedosahujete pokroku, vyvolejte retrospektivu a přehodnoťte své projektové plány.
Řízení času: Vedení orientované na výsledky také znamená plnění cílů včas. K řízení svého harmonogramu použijte zobrazení Ganttova diagramu nebo kalendáře v ClickUp. Označte závislosti a naplánujte překrývání.
Bonus: Naplánujte své projekty rychle a efektivně pomocí těchto šablon milníků.
Při implementaci vedení orientovaného na výsledky mějte na paměti, že můžete čelit i výzvám. Než skončíme, pojďme se podívat na výhody a výzvy této strategie vedení.
Výhody a výzvy vedení orientovaného na výsledky
Vedení orientované na výsledky se zaměřuje na dokonalost. Tento přístup k výkonu týmu umožňuje vedoucím pracovníkům plně využít potenciál svých týmů k dosažení úspěchu, což přináší mimořádné výhody.
Výkonnost: Jasnost, směr a vysoké očekávání motivují týmy k lepším výkonům. Zvyšuje to produktivitu a výsledky.
Spokojenost zaměstnanců: Práce s vedoucím zaměřeným na výsledky dává týmům jasný směr a zaměření. Absence nejednoznačnosti usnadňuje týmům život a zvyšuje jejich spokojenost.
Růst: Výkonnostně orientovaní vedoucí povzbuzují své týmy k neustálému zlepšování. Je téměř nevyhnutelné, že každý člen týmu zaznamená osobní růst ve své kariéře.
To s sebou přináší také výzvy, jako například:
Riziko vyhoření: Plnění vysokých očekávání a ambiciózních cílů může připomínat běh v kolečku pro křečky, což může vést k vyhoření.
Nedostatek uznání: Zaměření na neustálé zlepšování může někdy znamenat, že vedoucí pracovníci neoceňují malé úspěchy, což může mít kontraproduktivní demotivující účinek.
Nepružnost: Pokud je vedení týmu orientováno na výsledky, má tendenci stanovovat přísné struktury a striktní pravidla pro způsob provádění práce. To může bránit inovacím a experimentování, a to i v případě, že organizace dosahuje úspěchu.
Veďte své týmy k dosažení cílů s ClickUp
Hlavním cílem každého podniku je vydělávat peníze. K dosažení tohoto cíle je nutné splnit různé úkoly v oblasti vývoje produktů, marketingu, prodeje, zákaznických služeb atd. Aby podnik fungoval jako hodinky a překonával očekávání, potřebuje vedoucí pracovníky orientované na výsledky.
Někdy je třeba stanovit cíle, vytvořit systémy, poskytovat rady, řešit problémy, sledovat výkonnost, optimalizovat pracoviště a mnoho dalšího. K tomu potřebujete robustní, multifunkční nástroj, jako je ClickUp.
Pomocí ClickUp zhmotněte nehmotné. Zviditelněte cíle. Automatizujte procesy. Vytvářejte systémy. Získejte přehled. To vše na jednom místě s ClickUp.