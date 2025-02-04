Nejlepší software pro evidenci rizik roku 2025 (bezplatný i placený)

Všichni víme, že každé podnikání s sebou nese určitou míru rizika. Proto je robustní software pro evidenci rizik nezbytnou součástí výbavy každého projektového manažera.
Ať už se jedná o finanční výzvu nebo projektové překážky – s nástrojem pro evidenci rizik můžete vy a váš tým činit rozhodnutí na základě dat a hladce překonávat jakékoli obchodní hrozby.
Pokud jste projektový manažer rizik a hledáte nástroje pro program řízení rizik, jste na správném místě! V průběhu let jsme s kolegy z ClickUp otestovali nespočet softwarů pro evidenci rizik, abychom našli ten nejúčinnější nástroj pro tento účel.
V tomto blogu uvedu 10 nejlepších softwarů pro řízení rizik, které jsme používali a které se nám osvědčily. Pojďme na to!
Co byste měli hledat v softwaru pro evidenci rizik?
Ideální nástroj pro evidenci rizik slouží především třem účelům – identifikaci, řízení a zmírňování rizik. Zde je pět základních kritérií, která byste měli hledat v nástroji, abyste mohli efektivně sledovat a řídit rizika:
- Snadné použití: Vyberte si nástroj, který má uživatelsky přívětivé rozhraní a vyžaduje minimální zaučení. To vám i ostatním správcům rizik pomůže snadno se v něm orientovat a maximálně využít jeho výhod.
- Přizpůsobení: Vyberte si nástroj pro řízení rizik s širokými možnostmi přizpůsobení. Takto jej můžete přizpůsobit jedinečným potřebám vašeho podniku v oblasti řízení rizik.
- Automatizace pracovních postupů: Vyberte si nástroj pro evidenci rizik, který dokáže automatizovat opakující se úkoly. Tím se minimalizuje manuální práce při provádění hodnocení rizik a zjednoduší se proces řízení rizik.
- Integrace: Hledejte nástroj, který se integruje se všemi hlavními nástroji a softwarem, se kterými denně pracujete. To vám pomůže optimalizovat pracovní postupy.
- Reporting a analytika: Vyberte si nástroj, který poskytuje reporty a analytiku řízení rizik v reálném čase, abyste maximalizovali snižování rizik.
10 nejlepších softwarů pro evidenci rizik pro rok 2024
Zde je 10 nejlepších placených a bezplatných softwarů pro evidenci rizik z mého seznamu:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení rizik)
Díky komplexní sadě funkcí je ClickUp mým oblíbeným softwarem pro řízení rizik. Jeho univerzálnost je však jen jednou z vlastností, které z tohoto nástroje dělají tak dobrou volbu. ClickUp je také vysoce přizpůsobitelný, podporuje spolupráci a je efektivní – což je ideální kombinace pro optimalizované řízení rizik.
Abych vám poskytl stručný přehled o nabídce ClickUp, shrnu pro vás několik jeho nejlepších funkcí pro řízení rizik.
Za prvé, jsou tu ClickUp Dashboards, které pro mě patří mezi nejlepší funkce platformy. Často se stává, že nedokážeme správně předvídat rizika spojená s projektem, protože nemůžeme sledovat jeho stav, zdroje atd. ClickUp Dashboards to usnadňují. Poskytují mi rychlý a snadno srozumitelný přehled o všech mých probíhajících projektech, což mi pomáhá identifikovat a vyřešit případné budoucí problémy předem.
Čas je nejdůležitějším zdrojem ze všech – a projektoví manažeři to již vědí. Funkce sledování času v ClickUp mi umožňují tento zdroj využívat rozumně. Líbí se mi, jak sleduje množství času stráveného na konkrétním úkolu a podle toho odhaduje časové požadavky projektu.
Brání vám rušný pracovní tok v efektivním řízení rizik? V tomto ohledu mi velmi pomáhá ClickUp Automations! Umožňuje mi vytvářet vlastní automatizace, díky kterým jsou všechny mé projekty dokončeny včas. Navíc mi díky více než 100 přizpůsobitelným šablonám pomáhá automatizovat všechny úkoly, které by jinak zabíraly drahocenný čas a snižovaly efektivitu mého týmu.
Když už mluvíme o šablonách, řekl jsem vám o šabloně ClickUp Risk Register Template? Tato šablona, navržená exkluzivně pro týmy, které chtějí zmírňovat a řídit rizika, mi pomáhá:
- Identifikujte potenciální rizika dlouho předtím, než se stanou realitou.
- Sledujte stav rizik, jejich vlastnictví a dopad, abyste pochopili jejich hloubku.
- Organizujte hodnocení rizik, abyste je mohli systematicky řešit.
Celkově mi ClickUp výrazně zjednodušil řízení rizik a snížil počet nástrojů, které jsem k tomuto účelu dříve používal.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupráce v týmu: Zůstaňte v kontaktu se svým týmem a spolupracujte na úkolech souvisejících s eliminací rizik pomocí ClickUp Docs.
- Zobrazení pracovní zátěže: Sledujte pokrok svého týmu pomocí zobrazení pracovní zátěže ClickUp.
- Sledování pokroku: Využijte ClickUp Goals k nastavení a sledování pokroku v plnění cílů a případných odchylek od nich.
- Vizuální mapování řešení: Dokumentujte procesy pomocí ClickUp Mind Maps a předcházejte rizikům díky standardizaci.
- Hladká integrace: Integrujte platformu s nástroji a softwarem třetích stran, jako jsou Slack, GitHub, HubSpot, Dropbox atd., pomocí ClickUp Integrations a zefektivněte své pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou mít mírné potíže se zaučením.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
2. Mitratech (nejlepší pro řízení právních rizik)
Komplexní řešení Mitratech pro správu rizik, dodržování předpisů a compliance (GRC) patří mezi nejžádanější produkty této společnosti. Jsou navržena tak, aby vám pomohla dodržovat předpisy bez ohledu na odvětví nebo normy, kterým vaše firma podléhá. Tento software vám pomůže sledovat dodržování předpisů v rámci organizace i u externích dodavatelů. Výrazně snižuje jakékoli právní riziko, které by mohlo vzniknout v důsledku nedbalosti, a zvyšuje vaši efektivitu.
Nejlepší funkce Mitratech
- Vyberte si z řady přizpůsobených řešení GRC a najděte to nejvhodnější pro vaši firmu.
- Měřte a sledujte úroveň souladu vaší organizace s předpisy.
- Vytvářejte, provozujte a spravujte pracovní postupy pro řízení rizik bez nutnosti programování ve vašich organizacích.
- Využijte funkce pro spolupráci v rámci aplikace a maximalizujte efektivitu komunikace v rámci svého týmu.
Omezení Mitratech
- Nabízí omezenou flexibilitu z hlediska přizpůsobení
- Vyžaduje náročnou zaučovací fázi
Ceny Mitratech
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mitratech
- G2: N/A
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Hyperproof (nejlepší pro sledování a řízení rizik souvisejících s dodržováním předpisů)
IHyperproof se specializuje na tradiční řízení rizik, správu dodavatelů a správu auditů. Obsahuje více než 90 šablon rámců pro dodržování předpisů, které splňují rozmanité požadavky různých podniků.
Platforma je velmi pokročilá. Většina jejích funkcí pro sledování a zmírňování rizik je automatizovaná, což minimalizuje prostor pro lidský zásah a tím i chyby. To je další důležitý důvod, proč je tento software pro řízení rizik na našem seznamu.
Nejlepší funkce Hyperproof
- Zajistěte soulad s více než 100 rámci, jako jsou SOC 2, HIPPA, GDPR a FedRAMP.
- Pomocí integrovaných exportovatelných dashboardů můžete sledovat stav svých rizik.
- Automatizujte řízení rizik dodavatelů a snižte tak riziko ztrát.
- Zefektivněte přípravu interního auditu centralizací práce na jednom místě.
- Integrujte s nástroji jako Azure, GitHub, Google Drive a dalšími.
Omezení Hyperproof
- Složitý proces nastavení a konfigurace
- Možnosti přizpůsobení jsou velmi omezené.
Ceny Hyperproof
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hyperproof
- G2: 4,6/5 (127 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (48 recenzí)
4. Diligent One Platform (nejlepší pro řízení IT rizik)
Diligent One Platform (dříve HighBond) je platforma pro řízení a snižování rizik. Pokud provozujete IT podnik, tento software vřele doporučuji. Jeho nabídka – od řízení rizik dodavatelů až po ERM – je přesně přizpůsobena potřebám IT odvětví.
Diligent One funguje jako konsolidovaná platforma, kde můžete zkontrolovat celý rizikový profil vaší organizace – a to je pro mě výhoda. Navíc jeho nepřetržité monitorování zajišťuje, že jste v souladu s předpisy a bez rizika ve všech oblastech podnikání.
Nejlepší funkce platformy Diligent One
- Využijte sílu umělé inteligence ke sledování a zmírňování rizik.
- Propojte platformu s libovolným zdrojem dat podle svého výběru a maximalizujte tak efektivitu pracovních postupů.
- Získejte přesné údaje a informace, abyste mohli předcházet rizikům a činit informovaná rozhodnutí.
- Integrujte s předním softwarem, jako je Salesforce, Microsoft, Oracle atd.
Omezení platformy Diligent One
- Složitý proces nastavení
- Omezené funkce mobilní aplikace
Ceny platformy Diligent One
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze platformy Diligent One
- G2: 4,3/5 (124 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (83 recenzí)
5. ServiceNow (nejlepší pro komplexní řízení rizik)
Jedná se o další platformu založenou na umělé inteligenci, která zjednodušuje řízení rizik.
ServiceNow je integrovaná platforma, která vám pomáhá sledovat, monitorovat a kontrolovat rizika současně. Od řízení rizik v oblasti politik a dodržování předpisů až po řízení operačních rizik – tento software vám to vše usnadní. Díky umělé inteligenci ServiceNow automatizuje a centralizuje většinu těchto činností v oblasti řízení rizik. Jedná se o robustní nástroj, který vám umožní činit lepší rozhodnutí v oblasti řízení rizik na základě dat.
Nejlepší funkce ServiceNow
- Využijte analýzu dopadu na podnikání k prioritizaci rizik a jejich řešení s maximální efektivitou.
- Předvídejte a předcházejte rizikům pomocí nástrojů a funkcí založených na umělé inteligenci.
- Využijte data o rizicích k rozvržení a prioritizaci auditních plánů s rozvahou.
- Získejte přesné analýzy výkonu, abyste mohli předvídat trendy a udržet si náskok před konkurencí.
- Integrujte s nástroji jako Microsoft, Salesforce, Oracle atd.
Omezení ServiceNow
- Vyžaduje rozsáhlou konfiguraci
- Pro některé týmy může být příliš složitý.
Ceny ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow
- G2: 4,4/5 (1 988 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (246 recenzí)
6. TimeCamp (nejlepší pro sledování rizik souvisejících s projekty)
TimeCamp je pomocný nástroj v mé sadě nástrojů pro řízení rizik. Jako nástroj pro sledování času vám pomůže kontrolovat časové harmonogramy projektů a následně se vyhnout souvisejícím rizikům.
TimeCamp se od běžných nástrojů pro sledování času na trhu odlišuje komplexním přístupem k řízení rizik projektů. Jedná se o plně automatizovaný nástroj, což znamená, že nemusíte ručně sledovat čas. Kromě toho slouží k několika účelům – sledování fakturovaných hodin, produktivity, ziskovosti, docházky atd.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Sledujte pracovní dobu, abyste lépe porozuměli časovým požadavkům projektu.
- Získejte přehled o postupu práce a stavu projektu v reálném čase, abyste předešli překročení rozpočtu.
- Využijte funkci GPS sledování k monitorování polohy a produktivity zaměstnanců v terénu.
- Zaznamenávejte čas příchodu a odchodu z práce pro účely zpráv o produktivitě.
- Integrujte jej s dalšími nástroji ve vašem pracovním postupu, jako jsou Quickbooks, Github, Airtable, Jira atd.
Omezení TimeCampu
- Zaměřeno především na sledování času, méně robustní pro řízení rizik
- Chybí integrace s důležitými nástroji pro řízení rizik.
- Omezené offline funkce
Ceny TimeCamp
- Navždy zdarma
- Starter: 1,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (304 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (597 recenzí)
7. GOAT (nejlepší pro sledování a hodnocení rizik)
Pokud nemáte předchozí zkušenosti s používáním plnohodnotného nástroje pro evidenci rizik, GOAT je pro vás ideální volbou. Kromě robustních funkcí se pyšní jednoduchým designem a rozhraním, díky čemuž se s ním snadno pracuje.
Pokud jde o nabídku, GOAT Risk má mnoho funkcí, které považuji za užitečné. Zaprvé obsahuje několik přizpůsobitelných šablon registru rizik, které můžete implementovat a začít tak s iniciativami v oblasti řízení rizik. Díky funkci hodnocení rizik pomocí drag-and-drop můžete rizika seřadit podle priority a efektivně je řešit. GOAT navíc podporuje spolupráci. Pokud máte tým zaměstnanců, kteří pracují na určitém projektu, můžete je pozvat ke spolupráci na tomto nástroji a řešit každé riziko hned, jak se objeví.
Nejlepší funkce GOAT
- Vytvářejte a kontrolujte profily rizik pro každé obchodní oddělení, projekt atd.
- Vytvořte a implementujte akční plány SMART pomocí funkce sebehodnocení kontrolních rizik.
- Automatizujte svůj pracovní postup, abyste mohli sledovat a spravovat všechny projektové aktivity a minimalizovat budoucí rizika.
- Přiřaďte svým rizikům metriky, abyste je mohli sledovat a řešit pomocí přístupu zaměřeného na výkon.
- Získejte podrobné zprávy a analýzy hodnocení rizik založené na datech.
Omezení GOAT
- Není k dispozici žádná bezplatná zkušební verze/plán.
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí integrační možnosti
Ceny GOAT Risk
- Starter: 400 $/rok
- Standard: 1 200 $/rok
- Enterprise: 4 800 $/rok
- Enterprise PRO: 7200 $/rok
Hodnocení a recenze GOAT Risk
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (51 recenzí)
8. Resolver (nejlepší pro řízení podnikových rizik)
Resolver je další známý název v oblasti nástrojů pro evidenci rizik. Ačkoli jeho funkce zahrnují audit, dodržování předpisů a několik dalších forem řízení rizik, považuji jej za nejlepší pro řešení podnikových rizik.
Funkce ERM nástroje Resolver jsou komplexně navrženy. Jeho jednotné registry rizik podporují interní spolupráci tím, že poskytují přístup k údajům o rizicích všem dotčeným oddělením ve vaší organizaci. Nástroj je také dostatečně přizpůsobitelný. Každé řešení ERM můžete přizpůsobit podle potřeb vaší firmy. Resolver navíc usnadňuje automatizaci procesů a pracovních postupů, čímž zefektivňuje provoz.
Nejlepší funkce Resolveru
- Přejděte na řídicí panel, kde můžete prohlížet a sdílet údaje o rizicích ve vizualizované podobě.
- Získejte podrobné a přesné zprávy a analýzy, abyste mohli činit rozhodnutí v oblasti řízení rizik na základě dat.
- Využijte robustní softwarové integrace k importu údajů o rizicích z jednoho systému do druhého.
- Integrujte s nástroji jako Slack, Jira a Microsoft Azure.
Omezení Resolveru
- Omezené funkce mobilní aplikace
- Pro některé týmy může být příliš složitý.
Ceny Resolver
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Resolver
- G2: 4,4/5 (107 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (46 recenzí)
9. MasterControl (nejlepší pro řízení rizik v oblasti kvality)
MasterControl Quality Excellence usnadňuje řízení rizik v oblasti kvality pro podniky. Jeho komplexní funkce vám pomohou snadno splnit všechny standardy kvality a shody.
Pro mě je nejlepší částí tohoto nástroje jeho 360stupňový přístup. Nabídka MasterControl v oblasti řízení rizik kvality začíná analýzou rizik a končí povědomím o rizicích. Díky tomuto komplexnímu přístupu je vhodný pro řízení a monitorování všech rizik v každé fázi výroby. Zajišťuje také, že budete v souladu se všemi požadavky na dodržování předpisů a vždy připraveni na audit.
Nejlepší funkce MasterControl
- Spouštějte kvalitní hodnocení rizik odkudkoli v systému, abyste včas identifikovali a zmírnili rizika spojená s produkty.
- Sledujte a spravujte školení zaměstnanců, abyste zajistili dodržování předpisů a norem v oblasti kvality.
- Automatizujte plánování, přípravu a provádění interních i externích auditů.
- Zrychlete činnosti související s riziky díky okamžitému přezkoumávání a schvalování dokumentů pomocí elektronických pracovních postupů a podpisů.
Omezení MasterControl
- Uživatelé považují rozhraní za obtížně ovladatelné.
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení
Ceny MasterControl
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MasterControl
- G2: 4,3/5 (323 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (422 recenzí)
10. Archer IT (nejlepší pro integrované řízení rizik)
Tento seznam zakončím integrovaným nástrojem pro řízení rizik – Archer IT. Archer se specializuje na všechny druhy dodržování předpisů a řízení rizik. To zahrnuje správu auditů, správu dokumentů, řízení bezpečnostních rizik, ERM atd.
Ačkoli to vyžaduje určitou dobu na osvojení, jakmile si na Archer IT zvyknete, můžete s ním dokázat mnoho. Jedná se o vysoce přizpůsobivou platformu, která se přizpůsobí jedinečným požadavkům každé organizace na dodržování předpisů. Pro mě je na Archeru nejvýraznější jeho kolaborativní design. Můžete také přizvat zainteresované strany k účasti na efektivním řízení rizik, což většina platforem nenabízí.
Nejlepší funkce Archer IT
- Vytvořte centralizované registry rizik pro dokumentaci, monitorování a správu různých obchodních rizik.
- Spolupracujte s členy svého týmu v rámci organizace a zajistěte si lepší řízení rizik.
- Identifikujte a kategorizujte procesy a systémy vaší organizace, abyste mohli včas identifikovat rizika.
- Získejte komplexní přehled pro lepší stanovení priorit rizik.
Omezení Archer IT
- Vyžaduje náročnou zaučovací fázi
- Uživatelé považují proces implementace za složitý a zdlouhavý.
Ceny Archer IT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Archer IT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Přečtěte si také: Vše o kontrolních seznamech pro posuzování rizik
Efektivní správa projektových rizik s ClickUp
Bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte, bude řízení rizik a automatizace činností souvisejících s dodržováním předpisů vést k úspěšnému fungování projektů.
Ale je tu háček – trh je zaplaven nesčetným množstvím nástrojů a softwaru pro evidenci podnikových rizik, a najít ten ideální pro vaši firmu je proto obtížnější než kdy dříve.
Nechte ClickUp, aby vám ušetřil starosti.
ClickUp je komplexní a všestranný software, který obsahuje funkce a možnosti, které přesahují základní evidenci rizik a usnadňují celkové řízení rizik.
Vyberte si jej jako své ultimátní komplexní řešení pro vše, co souvisí s produktivitou, ziskovostí a růstem. Získejte bezplatný účet ještě dnes. Zaregistrujte se zde!