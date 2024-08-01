Jak implementovat disciplined agile pro softwarové týmy

Řekněme, že jste malý tým vyvíjející softwarové řešení. Mohli byste si myslet, že tradiční agilní vývoj softwaru je tou správnou cestou. A proč ne? Zaměřuje se na rychlé iterace a schopnost reagovat.
Váš softwarový tým se však nyní rozrostl. A váš agilní přístup nemusí být vhodný pro komplexní škálování a dodržování předpisů.
Zde přichází na řadu disciplínovaný agilní přístup. Jedná se o hybridní přístup, který nabízí strukturovaný, ale přizpůsobivý proces a pomáhá vám přežít a prosperovat uprostřed složitosti.
V tomto článku se podíváme na disciplined agile, jeho výhody, praktické aplikace, rozdíly oproti metodice Scrum a možnosti jeho využití pro zefektivnění vývoje softwaru.
Porozumění disciplíně agilního přístupu
Disciplined Agile (DA) nebo Disciplined Agile Delivery (DAD) je sada nástrojů, která vám pomůže přizpůsobit agilní a štíhlé postupy vývoje softwaru vašim konkrétním obchodním potřebám. Představte si to jako oblek šitý na míru – nic z konfekce.
DA vyvinuli Scott Ambler a Mark Lines, kteří tento koncept představili světu ve své knize z roku 2012 s názvem Disciplined Agile Delivery.
Ambler a Lines si uvědomili, jak rigidní a univerzální mohou být některé agilní metody, a proto vytvořili DA, které je flexibilnější. DA dává týmům na výběr. Umožňuje jim vybrat si strategie, které nejlépe vyhovují jejich projektům, a vybudovat skutečnou obchodní agilitu.
V průběhu let se disciplined agile delivery vyvinulo a vytvořilo čtyři vrstvy. Tyto vrstvy mají za úkol vás provést přijetím agilních postupů.
- Základní vrstva stanoví základy pomocí základních principů agility a lean, aby všichni členové týmu rozuměli základním postupům a uměli je aplikovat.
- Disciplinovaná vrstva DevOps staví na základové vrstvě integrací vývoje, provozu a dalších funkcí, čímž zvyšuje rychlost a kvalitu dodávek prostřednictvím automatizace a průběžné integrace.
- Úroveň hodnotového toku se zaměřuje na optimalizaci procesů s cílem přímo zvýšit hodnotu pro zákazníka, identifikovat a zdokonalit kroky v životním cyklu dodávky, které přispívají k dosažení cílů.
- Podniková vrstva tyto postupy šíří v celé organizaci, slaďuje agilní metody se strategickými obchodními cíli a podporuje komplexní agilní kulturu.
Čtyři pohledy na disciplined agile delivery poskytují podrobné pochopení rámce a jeho aplikací. Pomáhají agilnímu týmu orientovat se ve složitosti DA a implementovat postupy v různých scénářích. Zde je stručný přehled:
Čtyři pohledy na disciplined agile delivery
- Myšlení podporuje základní principy a kulturní postoje nezbytné pro úspěch agilního přístupu, jako je respekt, spolupráce a neustálé učení.
- Lidé definují role a dynamiku týmu a zaměřují se na to, jak jednotlivci efektivně spolupracují v agilním prostředí.
- Flow popisuje procesy a životní cykly, které řídí dodávání hodnoty, a podrobně popisuje fáze řízení projektů a pracovních postupů.
- Postupy nabízejí podrobnou sadu konkrétních agilních postupů, které týmy mohou přizpůsobit tak, aby zlepšily své procesy a výsledky projektů.
Disciplinovaný agilní přístup
Disciplinovaný agilní přístup (DA) není jen o dodržování souboru pravidel, ale o přijetí způsobu myšlení. Tento přístup je zachycen v principech, slibech a pokynech.
Osm principů disciplined agile
Tyto principy DA jsou filozofickým základem agility v podnikání. Pomáhají přizpůsobit agilní postupy různých projektů tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám a výzvám vývoje nových produktů.
Dále:
- Udržujte své zákazníky spokojené a překvapujte je tím, že budete neustále překračovat jejich očekávání díky inovacím a špičkovým službám.
- Pomáhá vám odvádět vynikající práci a vytvářet prostředí, ve kterém mohou všichni vyniknout a těšit se ze svých příspěvků.
- Přizpůsobte svůj přístup konkrétním okolnostem, se kterými se potýkáte.
- Pomůže vám soustředit se na strategie, které přinášejí přidanou hodnotu a mají praktický význam pro váš projekt.
- Umožní vám implementovat zpětnovazební smyčky, abyste se naučili a vylepšili všechny složky, od procesů až po finální produkty.
- Sdílejte nápady a řešte problémy s interními a externími zainteresovanými stranami, abyste zajistili soulad a jasnost.
- Zajistěte hladký a efektivní průběh procesů. Zaměřte se na odstranění překážek a zajištění plynulého pokroku bez zpoždění.
- Sladěte cíle svého projektu s širšími organizačními cíli, abyste podpořili celkovou strategii a úspěch.
Výhody disciplined agile
Disciplined Agile Delivery (DAD) vám nabízí nejen flexibilnější přístup a svobodu upravovat strategie za běhu, ale také řadu překvapivých výhod. Mezi ně patří:
Rychlejší uvedení na trh
S DAD můžete urychlit proces uvádění svých produktů na trh. Klíčem je to, jak tento rámec zjednodušuje váš agilní pracovní postup.
Řekněme, že obvykle máte několik zdlouhavých schvalovacích fází. S Disciplined Agile můžete místo toho přejít na recenze v reálném čase se zainteresovanými stranami.
Tato změna vám pomůže najít nejjednodušší cestu k dodržení náročných termínů a rychlejší realizaci vašich inovací.
Lepší spolupráce a spokojenost týmu
Disciplined Agile pomáhá týmům lépe spolupracovat. Podporuje všechny členy týmu, aby sdíleli své nápady a úzce spolupracovali, což urychluje proces a činí práci příjemnější.
Například místo toho, aby členové týmu pracovali izolovaně, mohou společně navrhovat řešení nebo řešit problémy v reálném čase.
Jako komplexní řešení pro řízení projektů usnadňuje ClickUp agilním týmům brainstorming. Nabízí připravenou šablonu ClickUp Brainstorming Template, kterou můžete použít k zaznamenávání nápadů.
Tuto šablonu můžete také použít k:
- Svolejte svůj tým, aby mohl strukturovaným způsobem podnítit nové nápady.
- Vytvořte vizuální znázornění nápadů
- Logicky organizujte nápady
- Sledujte pokrok v plnění úkolů
Šablona také nabízí různé pohledy: seznam, časovou osu, pohled podle oddělení, pohled podle fází a pohled podle priorit. Tyto pohledy zajišťují, že každý má přístup k informacím ve formátu, který mu vyhovuje.
Neustálé zlepšování
Disciplined Agile klade velký důraz na neustálé zlepšování. Tento přístup zahrnuje provádění drobných úprav procesů a vyhodnocování toho, co funguje nejlépe.
Například po dokončení fáze projektu může váš tým zhodnotit, co se povedlo a co ne, a poté upravit přístup pro další kolo.
Tento neustálý cyklus reflexe a zdokonalování pomáhá zajistit, že každý projekt proběhne hladčeji než ten předchozí, a poskytuje praktický způsob, jak neustále rozvíjet a zlepšovat svou práci.
ClickUp Docs nabízí kolaborativní způsob vytváření a dokumentování procesů v reálném čase. Vy a váš tým můžete společně vytvářet vnořené stránky, které definují každý proces pracovního toku.
Kromě toho lze tyto dokumenty propojit s konkrétními úkoly projektu a poskytnout tak další podrobnosti o procesu.
Dokumenty můžete podle potřeby upravovat, jakmile projekt dosáhne své závěrečné fáze. Pro budoucí projekty slouží tyto dokumenty jako jediný zdroj pravdivých informací, které vedou tým k úspěchu.
Scrum vs. agilita: Co je první?
Všimli jste si, že lidé používají pojmy „agilní“ a „Scrum“ zaměnitelně? Jedná se o jeden z nejčastějších omylů.
Pravdou je, že Scrum byl vytvořen na počátku 90. let Jeffem Sutherlandem a Kenem Schwaberem. Na druhou stranu, termín „agilní“ byl vytvořen v roce 2001 s vydáním Agilního manifestu.
Scrum předchází formální konsolidaci agilních principů asi o deset let. Zde je několik dalších rozdílů mezi agilními a Scrum týmy:
|Funkce
|Scrum
|Agilní
|Definice
|Rámec používaný k implementaci agilního projektového řízení
|Soubor principů pro agilní vývoj softwaru, který podporuje flexibilní reakce na změny.
|Zaměření
|Konkrétní postupy a role, jako jsou Scrum Master, Product Owner a Sprints.
|Širší filozofie, která může zahrnovat různé metodiky, jako jsou Scrum, Kanban a Extreme Programming.
|Flexibilita
|Strukturovaný, méně flexibilní
|Vysoce přizpůsobivá změnám
|Měřítko
|Často se používá pro jednotlivé týmy nebo více malých týmů pracujících na stejném produktu.
|Lze škálovat na větší projekty a organizace pomocí agilních modelovacích rámců, jako je Scaled Agile Framework.
Co je disciplínovaná agilita ve Scrumu?
Další častou otázkou je, zda je disciplined agile součástí metodiky Scrum. Odpověď zní ne.
Představte si DA jako zastřešující rámec, který může zahrnovat mimo jiné i metodiku Scrum. Zatímco Scrum se úzce zaměřuje na konkrétní role a sprinty pro řízení projektů, Disciplined Agile nabízí širší sadu nástrojů.
Umožňuje týmům vybírat z různých agilních strategií, včetně Scrumu, a vylepšuje je o další postupy přizpůsobené různým velikostem organizací a potřebám vývoje nových produktů.
Zatímco Scrum můžete používat pro jeho strukturovaný a přímočarý přístup, DA vám dává flexibilitu přizpůsobit a škálovat tyto agilní procesy vývoje softwaru v celé vaší organizaci nebo v komplexnějších scénářích.
Jak implementovat disciplínované agilní principy
Implementace principů disciplined agile vyžaduje promyšlený přístup, vzhledem k flexibilitě a přizpůsobivosti tohoto rámce.
Zde je strukturovaný, ale přizpůsobitelný přístup, který vám pomůže začít:
1. Vzdělávejte se a přijměte myšlenku DA
Začněte tím, že všechny zapojíte do myšlení DA. Pořádejte školení a workshopy, které vašemu týmu pomohou pochopit principy orientace na zákazníka, kontinuálního zlepšování a flexibility při přizpůsobování těchto principů vašim konkrétním potřebám.
2. Posoudit a naplánovat
Pečlivě si prohlédněte své současné procesy a zjistěte, kde se DA nejlépe hodí. Vyberte si způsob práce, který odpovídá potřebám vašeho týmu a vašim širším cílům.
K vytvoření a sledování těchto cílů na jednom místě můžete využít ClickUp Goals. Použijte jej k nastavení číselných, peněžních, pravdivých/nepravdivých a úkolových cílů. Umožňuje také vytvářet složky pro sledování sprintových cyklů, OKR a týdenního pokroku.
3. Začněte v malém a opakujte
Začněte v malém měřítku – třeba s jedním týmem nebo projektem. Aplikujte postupy DA v krátkých cyklech a vylepšujte je na základě zpětné vazby a výsledků, které získáte.
ClickUp Sprints vám v tom může pomoci. Je speciálně navržen pro agilní týmy pracující v iterativních cyklech, takže se přirozeně hodí pro řízení procesu neustálého zlepšování, který je nedílnou součástí DA.
Koordinujte plány sprintů, přidělujte body a stanovujte priority úkolů, abyste zajistili jasnost pro svůj tým. Použijte ClickUp Automations k automatizaci přenosu práce do dalšího sprintu a hladké synchronizaci vývojových aktivit s platformami jako GitHub, GitLab nebo Bitbucket.
4. Posilte spolupráci
Podporujte otevřenou komunikaci a týmovou práci. ClickUp Chat je nejjednodušší způsob, jak zůstat v kontaktu se svým týmem a dalšími zúčastněnými stranami. Můžete chatovat se svými kolegy v kontextu úkolu, přiřadit jej konkrétním vlastníkům a sdílet odkazy na projekty, videa a tabulky. Je to také skvělý nástroj pro poskytování a získávání zpětné vazby.
5. Škálujte a optimalizujte
Jakmile se s tím seznámíte, začněte rozšiřovat postupy DA do dalších částí vaší organizace. Sledujte efektivitu procesů a neustále hledejte způsoby, jak je vylepšit.
6. Měření a úpravy
Pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti můžete měřit, jak dobře DA pro vás funguje. Dashboardy ClickUp vám usnadní sledování KPI.
Prostřednictvím dashboardu můžete sledovat produktivitu týmu, pracovní vytížení a strávený čas. Vizualizujte data ve formě grafů, diagramů a tabulek, což vám usnadní čtení a pochopení získaných informací.
Na základě metrik můžete vylepšit a přizpůsobit své postupy tak, aby lépe odpovídaly cílům vaší organizace.
Agilní software pro řízení projektů ClickUp
Software ClickUp pro agilní řízení projektů nabízí několik funkcí, které usnadňují implementaci DA.
Mezi ně patří:
- Nástroje pro spolupráci, jako jsou ClickUp Whiteboards (pro vizuální spolupráci), ClickUp Chat a ClickUp Email (pro odesílání a přijímání e-mailů v rámci ClickUp). Spojují členy týmu a zainteresované strany.
- Reporting a analytika prostřednictvím ClickUp Dashboards, které sledují KPI a vizualizují data
- Integrační možnosti ClickUp pro propojení s více než 1000 nástroji pro zvýšení produktivity
- Mobilní přístupnost, aby členové týmu měli vždy k dispozici nejnovější informace, ať jsou kdekoli.
Pokud potřebujete trochu pomoci se začátky, šablona agilního projektového řízení ClickUp je pro vás ideální. Tato šablona je ideální pro týmy, které se nezabývají vývojem softwaru a chtějí zavést agilní metodiky, jako je Scrum.
Pomůže vám také šablona:
- Týmy, které se nezabývají vývojem softwaru, implementují agilní metodiky
- Disciplinované agilní týmy vytvářejí a upřednostňují backlogy
- Své úkoly označíte jako „Probíhá“, „Hotovo“ nebo „K provedení“.
Role a odpovědnosti v disciplined agile
DA obvykle zahrnuje primární role a podpůrné role. Každá z nich má v agilním procesu specifickou úlohu.
Zde je přehled některých klíčových rolí:
- Vedoucí týmu (Disciplined Agile Scrum Master): Zajišťuje hladký průběh procesů, odstraňuje překážky a udržuje tým soustředěný.
- Produktový vlastník: Definuje potřeby zákazníků a stanovuje priority úkolů s cílem maximalizovat hodnotu.
- Vlastník architektury: Řídí technická rozhodnutí tak, aby byla v souladu s cíli projektu i organizace.
- Člen týmu: Podílí se na dodání produktu, což může zahrnovat kódování, testování nebo návrh.
- Zainteresovaná strana: Poskytuje externí zpětnou vazbu a ovlivňuje směřování projektu.
Cíle procesu v disciplined agile
Procesní cíle v Disciplined Agile nabízejí vysokou úroveň přehledu o tom, na co by se měla každá role během projektu zaměřit.
Tyto cíle fungují jako přizpůsobitelné rozhodovací body, které vedou týmy Disciplined Agile při zdokonalování jejich procesů.
Mezi klíčové cíle procesu patří:
- Postupné dodávání: Rozdělte úkoly na menší části, abyste je mohli rychle dokončit a pravidelně upravovat.
- Řešení měnících se potřeb zainteresovaných stran: Neustále komunikujte se zainteresovanými stranami, abyste vylepšili směřování projektu.
- Zlepšete kvalitu: Udržujte vysoké standardy, abyste zajistili hodnotné výstupy bez chyb.
- Řízení rizik: Včas identifikujte a snižujte rizika, abyste zajistili úspěch projektu.
- Optimalizace pracovního postupu: Zvyšte efektivitu a účinnost procesů
- Koordinace činností: Udržujte práci v souladu a integrovanou v rámci týmu i s externími skupinami.
- Zajištění bezpečného prostředí: Podporujte kulturu, ve které mohou členové týmu inovovat a poučit se ze svých chyb.
Disciplinovaná agilita v praxi
Panera Bread, populární řetězec pekáren a kaváren, pocítil, jak těžké je držet se tradičních IT procesů. Aby se posunuli vpřed, zavedli disciplined agile framework, který zahájili podrobnou revizí svých stávajících operací, po které následovalo cílené školení pro vedoucí pracovníky i projektové týmy.
Otestovali si to na dvou pilotních projektech a postupy přizpůsobili konkrétním scénářům.
Tato změna vedla k mnohem lepší týmové spolupráci mezi IT a obchodními pracovníky, což zvýšilo jejich schopnost rychle reagovat na obchodní požadavky. Tento více kolaborativní a agilní přístup přinesl změnu v udržení kroku s změnami.
Měli byste používat Disciplined Agile?
DA nabízí přesvědčivé výhody pro optimalizaci produktivity ve vaší firmě. Zaměřuje se na:
- Flexibilita: DA uznává, že neexistuje univerzální řešení. Poskytuje flexibilní rámec, který se přizpůsobuje různým kontextům a umožňuje týmům přizpůsobit své agilní přístupy na základě jejich jedinečných potřeb. Ať už se zabýváte rozsáhlými projekty, regulačními omezeními nebo staršími systémy, DA podporuje pragmatická rozhodnutí.
- Porozumění zákazníkům: Zákaznická orientace je jádrem DA. Klade důraz na porozumění potřebám, preferencím a zpětné vazbě zákazníků. Začleněním poznatků o zákaznících do svých procesů můžete efektivněji poskytovat hodnotu.
- Posílení spolupráce: DA podporuje spolupráci mezi různými rolemi, týmy a odděleními. Uznává, že úspěšné výsledky závisí na efektivní komunikaci, společném porozumění a mezifunkční spolupráci. Ať už pracujete na jednom místě nebo na dálku, DA podporuje spolupráci.
- Kontinuální učení: DA podporuje kulturu neustálého zlepšování. Týmy se učí ze svých zkušeností, přizpůsobují své postupy a vyvíjejí se. Tento přístup k učení pomáhá organizacím zůstat relevantními a schopnými reagovat v dynamickém obchodním prostředí.
Pokud si ceníte přizpůsobivost, zaměření na zákazníka, spolupráci a odhodlání učit se, Disciplined Agile by mohlo být pro vaši organizaci ideální.
Snadná implementace disciplined agile pomocí ClickUp
Vzhledem ke své složitosti může být zavedení disciplined agile (DA) často výzvou. Aby byl proces úspěšný, je třeba jej přizpůsobit tak, aby vyhovoval každému projektu a týmu.
Vyžaduje hluboké ponoření se do agilních praktik a flexibilní přístup k řízení projektů.
ClickUp může tento proces zjednodušit. Funkce správy úkolů a přizpůsobitelné pracovní postupy jsou v souladu s principy DA, což umožňuje snadnější přizpůsobení a lepší sledování iterativního pokroku a pomáhá týmům efektivně aplikovat a spravovat rámec DA.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a implementujte DA bez námahy!