10 bezplatných šablon formulářů žádostí o servis, které zjednoduší pracovní postupy správy služeb

Odpovídáte na jednu otázku ohledně resetování hesel, pak na další ohledně zaseknutí tiskárny a brzy se cítíte jako chodící FAQ.
Nebylo by skvělé, kdyby se tento proces dal zefektivnit?
Zvažte šablony žádostí o servis! Uživatelé je mohou vyplnit a poskytnout vám všechny podrobnosti, které potřebujete, abyste mohli zasáhnout a zachránit situaci – už žádné hledání informací nebo telefonické dohadování – jen jasné informace a rychlejší řešení problémů.
Tyto šablony lze přizpůsobit pro různé oddělení, což všem ušetří spoustu času a frustrace.
Tento blogový příspěvek představuje 10 bezplatných šablon žádostí o servis, které vám pomohou vyřizovat žádosti o servis, aniž byste přišli o rozum!
Co jsou šablony žádostí o servis?
Šablony žádostí o servis jsou předem připravené formuláře, které zjednodušují podávání žádostí. Provedou vás procesem a zajistí, že uvedete všechny podstatné podrobnosti pro rychlejší řešení.
Máte problém s blikajícím monitorem? Šablona by mohla vyžadovat zadání modelu zařízení, chybových hlášení a stručného popisu.
Potřebujete novou softwarovou licenci? Šablona by mohla vyžadovat zadání názvu programu, požadovaného uživatele a zdůvodnění.
Zjednodušují proces pro uživatele (už žádné shánění informací) i pro servisní tým (jasnější požadavky vedou k rychlejším opravám).
Co dělá šablonu žádosti o servis dobrou?
Dobrá šablona žádosti o servis by měla věci zjednodušit a nezkomplikovat uživateli cestu nadměrným množstvím informací.
Zde je několik hlavních aspektů, na které byste se měli zaměřit:
- Cílené otázky: Žádají pouze informace nezbytné k vyřešení problému, aniž by uživatele zahlcovaly irelevantními detaily.
- Jednoduchý jazyk: Vyhýbá se technickému žargonu a používá srozumitelnou angličtinu, které rozumí každý.
- Předvyplněná pole: Automaticky vyplní informace o uživateli nebo oddělení na základě přihlašovacích údajů.
- Podmíněná logika: Zobrazuje nebo skryje otázky na základě předchozích odpovědí (např. pokud je „Problém“ „Problém s tiskárnou“, zobrazí se pole „Model“).
- Nahrávání příloh: Umožňuje uživatelům připojit screenshoty, protokoly chyb nebo relevantní soubory.
- Funkce vyhledávání: Umožňuje uživatelům najít vhodnou šablonu pro jejich problém.
- Organizované sekce: Šablona seskupuje související otázky (např. kontaktní údaje, popis problému).
- Více možností odpovědí: Používá rozevírací nabídky, přepínače nebo zaškrtávací políčka pro běžné výběry.
- Jasné pokyny: Stručně vysvětlete, jaké informace jsou v jednotlivých polích potřebné.
Pokud některé nebo všechny tyto funkce zahrnete do svých formulářů žádostí o servis, vaši uživatelé budou spokojeni a plnění úkolů bude rychlejší.
10 bezplatných šablon formulářů žádostí o servis
Pomocí těchto 10 bezplatných šablon žádostí o servis od ClickUp můžete zjednodušit svůj pracovní postup a zvýšit spokojenost zákazníků.
Ať už spravujete IT helpdesk, píšete zprávu o incidentu nebo se zabýváte obecnými operacemi zákaznického servisu, tyto přizpůsobitelné šablony poskytují perfektní základ pro zaznamenávání důležitých informací, efektivní sledování pokroku a zajištění plynulého poskytování služeb.
1. Šablona formuláře žádosti o službu ClickUp
Máte potíže se sledováním požadavků zaměstnanců a externích kontaktů? Šablona žádosti ClickUp nabízí zjednodušené řešení pro zaznamenávání, kategorizaci a správu vašich požadavků.
Tato šablona vám umožňuje:
- Udržujte jasný přehled o průběhu žádosti. Používejte stavy jako „Probíhá“, „Nová žádost“ nebo „Zamítnuto“, aby byli všichni informováni. Například IT oddělení může pro konkrétní fáze svého pracovního postupu použít stavy „Čeká se na hardware“ nebo „Vyžaduje další informace“.
- Shromážděte informace, které potřebujete k efektivnímu vyřizování požadavků. Vytvořte vlastní pole, jako například „Účel“, „Přímý nadřízený“ nebo „Oddělení“, a přizpůsobte formulář svým potřebám. Marketingový tým může například použít pole „Název kampaně“ k kategorizaci požadavků souvisejících s konkrétními marketingovými iniciativami.
- Snadný přístup k informacím díky přizpůsobitelným zobrazením. Vyberte si z předem připravených možností, jako je „Seznam uživatelů“ nebo „Stav požadavku“, nebo si vytvořte vlastní, například „Požadavky s vysokou prioritou“ pro cílenou správu.
Tato šablona je určena pro všechny, kteří potřebují spravovat požadavky z různých zdrojů, jak interních, tak externích. Například vedoucí týmů ji mohou použít ke správě požadavků zaměstnanců na vybavení, přístup, volno atd.
Podobně jej může personální oddělení použít jako formulář pro zpětnou vazbu nebo průzkum, aby zjednodušilo proces přijímání nových zaměstnanců, vyřizování žádostí o dovolenou nebo správu dalších dotazů souvisejících se zaměstnanci.
2. Šablona žádosti o servis ClickUp
Udržet si přehled o požadavcích zákazníků na služby je zásadní pro efektivitu týmu a spokojenost zákazníků. Šablona požadavku na službu ClickUp řeší tento problém přímo a poskytuje komplexní, ale flexibilní systém pro správu a poskytování výjimečných služeb.
Tato šablona seznamu jde nad rámec pouhého zaznamenávání požadavků. Umožňuje vám:
- Organizujte pomocí vlastních stavů: Sledujte průběh hladce pomocí možností jako „Blokováno“, „Nová žádost“ a „Vyřešeno“ nebo si je přizpůsobte podle svého oboru. Například pro řešení technických problémů bude vlastní stav odrážet „typ zařízení“.
- Získejte podrobné informace: Použijte devět vlastních atributů, jako jsou „Screenshot“ a „Kontaktní e-mail“ a další, abyste získali jasnou představu o potřebách a problémech každého zákazníka.
- Používejte přizpůsobitelné zobrazení: Organizujte informace snadno pomocí šesti konfigurací ClickUp, včetně „Vyřešené chyby“ a „Podle priority“. Například pomocí tabulkového zobrazení můžete zobrazit všechny vyřešené chyby ve formátu tabulky a zkontrolovat poskytnutá řešení.
- Zlepšete řízení projektů: Sledujte strávený čas, používejte značky, nastavujte varování o závislostech a využijte integraci e-mailů pro zefektivnění pracovního postupu. Například pomocí časového trackeru můžete zjistit, kolik času trvá vyřešení problému od jeho vzniku, abyste mohli rozpoznat nejlepší poskytovatele služeb a porovnat řešení.
Můžete také nastavit automatizaci ClickUp, aby informovala členy týmu o řešeních poskytnutých pro každou žádost o servis.
3. Šablona žádosti o změnu ClickUp
Šablona žádosti o změnu ClickUp je flexibilní a pomáhá vám efektivně spravovat proces změn. Zajišťuje, že všechny úpravy jsou vyhodnoceny, schváleny a hladce implementovány.
- Používejte přizpůsobené stavy: Udržujte jasný přehled o procesu kontroly a schvalování. Používejte stavy jako „Přiřazený kontrolor“, „K implementaci“ a „Implementováno“, aby byli všichni informováni. Například tým vývojářů softwaru může pro konkrétní fáze svého pracovního postupu schvalování změn používat stavy „V testování“ nebo „Vyžaduje kontrolu kódu“.
- Zlepšete rozhodování: Shromážděte všechny informace, které potřebujete k informovanému rozhodování. Využijte 14 dostupných vlastních polí, jako jsou „Dopad na rozsah“, „Recenzent“ nebo „Datum implementace“, a přizpůsobte šablonu konkrétní žádosti o změnu. Marketingový tým může například použít pole „Název kampaně“ a „Cílové datum spuštění“ k posouzení dopadu navrhované změny designu webových stránek.
- Organizované flexibilní zobrazení: Snadno se orientujte v žádostech o změnu pomocí předem připravených možností, jako jsou „Umístění projektu“ nebo „Formulář žádosti o změnu“, nebo si vytvořte vlastní, například „Změny s vysokým rizikem“ pro cílenou analýzu.
- Lepší sledování požadavků: Přiřaďte čas strávený řešením požadavků, přidejte značky pro filtrování formulářů požadavků a nastavte varování o závislostech, abyste se vyhnuli překážkám.
Účinný proces žádostí o změnu vyžaduje dobře definovaný časový plán. ClickUp vám pomůže tento časový plán vizualizovat pomocí zobrazení ClickUp Calendar, kde můžete zaznamenat klíčová data pro podání žádostí, zajištění schválení a implementaci změn. Tato vizuální reprezentace zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně a nedojde ke zpožděním.
Zde je názor zákazníka ClickUp na zobrazení kalendáře:
Zobrazení pracovní zátěže a kalendáře výrazně usnadňují plánování kapacity
Zobrazení pracovní zátěže a kalendáře výrazně usnadňují plánování kapacity
4. Šablona žádosti o informace ClickUp
Zjednodušte komunikaci a udržujte své stavební projekty na správné cestě pomocí šablony žádosti o informace od ClickUp. Usnadňuje celý proces žádosti o informace (RFI) a zajišťuje, že všechny žádosti jsou zaznamenány, spravovány a efektivně vyřešeny.
Šablona obsahuje:
- Centralizované sledování: Zobrazení protokolu RFI poskytuje komplexní přehled všech přijatých žádostí o informace. Zaznamenávejte podrobnosti, jako je čas původní žádosti, předpokládaná doba odpovědi, úpravy nákladů a harmonogramu a řešení problémů, a udržujte vše přehledně na jednom místě.
- Snadné shromažďování informací: Zobrazení formuláře pro odeslání žádosti o informace zjednodušuje proces vytváření žádostí o informace pomocí přizpůsobitelných a snadno vyplnitelných formulářů. Rychle a snadno získáte všechny potřebné informace od žadatelů, čímž eliminujete riziko, že vám uniknou důležité podrobnosti.
- Jasná definice rozsahu: Zobrazení rozsahu RFI poskytuje jasné pochopení konkrétní žádosti, relevantních informací a souvisejících dokumentů. Tím je zajištěno, že všichni zúčastnění jsou na stejné vlně a nedochází k záměně.
- Vizualizovaný průběh: Udržujte jasný přehled o průběhu každé žádosti o informace pomocí zobrazení projektové tabule. Sledujte úkoly pomocí vlastních stavů, jako jsou Nová žádost a Odeslána odpověď, aby byli zainteresovaní informováni.
- Snadný začátek: Průvodce začátkem vám poskytne všechny relevantní informace, které potřebujete k efektivnímu používání šablony, čímž se minimalizuje čas potřebný k nastavení a maximalizuje se efektivita.
5. Šablona IT podpory ClickUp
Dostává váš IT tým neustálý proud žádostí o podporu? Od výpadků internetu po modré obrazovky, udržet krok může být velmi náročné.
Šablona IT podpory ClickUp zajišťuje, že všechny požadavky jsou zaznamenány, seřazeny podle priority a efektivně vyřešeny, takže vaši uživatelé mohou zůstat produktivní. Zde je návod, jak na to:
- Snadné vytváření ticketů: Zobrazení formuláře žádosti o IT podporu poskytuje uživatelsky přívětivé formuláře pro odesílání nových žádostí. Zachyťte základní podrobnosti, jako je typ zařízení a kontaktní informace, a dokonce přiložte screenshoty nebo videa pro jasnou komunikaci problému.
- Organizovaná kategorizace: Zobrazení Žádosti podle typu položky poskytuje seznam, ve kterém můžete najít tikety s podobnými problémy. Kategorizujte žádosti pomocí vlastních polí, jako jsou „Oddělení“ a „Potřebná podpora“, abyste je mohli efektivně vyřizovat.
- Vizualizovaný pracovní postup: Udržujte si jasný přehled o všech otevřených požadavcích pomocí zobrazení Požadavky podle stavu. Toto zobrazení Kanbanové tabule zobrazuje stav každého požadavku – Nový, Posouzení, Eskalace nebo Vyřešený – a zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
- Povzbuzení členové týmu: Průvodce pro začátečníky poskytuje vašemu týmu všechny informace, které potřebuje k efektivnímu vyřizování požadavků, a to v praktickém formátu dokumentu.
Tip pro profesionály: Informování zainteresovaných stran je klíčové pro budování důvěry a zajištění pozitivní zkušenosti s podporou. Aktualizujte stavy úkolů v ClickUp v průběhu řešení problému. Tato transparentnost umožňuje uživatelům sledovat průběh jejich požadavků a podporuje pocit spolupráce. V tomto procesu vám mohou pomoci také šablony IT.
6. Šablona žádosti o IT službu ClickUp
Nepředvídané IT incidenty mohou narušit provoz a ovlivnit produktivitu. Šablona hlášení IT incidentů ClickUp pomáhá vašemu týmu efektivně dokumentovat, sledovat a řešit incidenty, minimalizovat prostoje a zajistit kontinuitu podnikání.
Zahrnuje:
- Komplexní protokolování: Vytvořte centralizovaný protokol hlášení incidentů v tabulkovém zobrazení. Zachyťte všechny důležité podrobnosti, včetně data, času, postižených systémů, relevantních protokolů a dalších informací, abyste získali ucelený obraz o události.
- Přizpůsobitelný sběr dat: Pomocí vlastních polí přizpůsobte šablonu svým potřebám. Zaznamenejte podrobnosti jako „Typ incidentu“, „Závažnost“, „Softwarový systém“ a „Oddělení“ pro snadnou kategorizaci a sledování incidentů.
- Podrobná dokumentace reakce: Vytvořte úkoly, abyste zdokumentovali reakci na incident. To zahrnuje všechny provedené kroky k zmírnění následků, jako je obnovení dat nebo vypnutí systému, a zajistí tak jasný záznam o procesu řešení.
- Důkladná kontrola: Nastavte opakující se úkol pro kontrolu vyplněné zprávy. Tím zajistíte, že jsou zahrnuty všechny potřebné informace a že jsou přesné, což podporuje kulturu integrity dat.
- Identifikace trendů: Hlášení IT incidentů jsou cennými historickými záznamy. Díky robustním funkcím vyhledávání a filtrování ClickUp můžete identifikovat opakující se problémy a implementovat dlouhodobá řešení, která posílí vaši celkovou IT infrastrukturu.
7. Šablona kreativní žádosti ClickUp
Topíte se v e-mailech a honíte se za schváleními? Šablona kreativních požadavků ClickUp je vaším záchranným člunem! Tento výkonný nástroj zjednodušuje celý proces kreativních požadavků, od počátečního konceptu až po finální dodání, a zajišťuje jasnou komunikaci, efektivní řízení projektů a plynulejší pracovní postupy pro všechny zúčastněné.
Tato přizpůsobitelná šablona obsahuje:
- Zjednodušené formuláře: Zobrazení formuláře Creative Request Form umožňuje zainteresovaným stranám nebo členům týmu snadno odesílat požadavky. Tyto uživatelsky přívětivé formuláře zachycují všechny podstatné podrobnosti, které potřebujete k zahájení práce, a minimalizují tak vzájemnou komunikaci.
- Jasná komunikace: Zobrazení „Začít zde“ poskytuje rychlý přehled šablony a zajišťuje, že všichni rozumí tomu, jak efektivně odesílat požadavky.
- Centralizovaný přehled: Zobrazení seznamu kreativních požadavků poskytuje přehledné zobrazení všech příchozích požadavků. Použijte vlastní pole, jako jsou „Přiřazený“, „Požadovaný“ a „Priorita“, pro snadné filtrování a stanovení priorit.
- Vizualizované sledování pokroku: Udržujte úplnou kontrolu nad svým kreativním procesem pomocí zobrazení kreativních požadavků ve stylu Kanban. Toto zobrazení rozděluje úkoly do sedmi různých stavů, včetně „Probíhá“, „K schválení“ a „Doručeno“, což zajišťuje jasný přehled o pokroku každého požadavku.
8. Šablona žádostí týmu ClickUp
Řízení vzdáleného týmu může být náročné, zejména pokud jde o sledování jejich různých požadavků. Od potřeby nového vybavení po žádosti o pomoc personálního oddělení – udržet krok s individuálními potřebami může být náročné, zejména pokud nemáte software pro servisní středisko.
Šablona žádostí týmu ClickUp může zaměstnancům pomoci překonat únavu z žádostí a vy je můžete vyřešit prostřednictvím:
- Centralizovaný přehled: Seznam poskytuje jediný zdroj informací o všech požadavcích týmu. Sledujte jejich stav na první pohled, eliminujte zmatek a udržujte všechny na stejné vlně.
- Zjednodušené podávání žádostí: Zobrazení interního formuláře žádosti umožňuje zaměstnancům rychle a snadno podávat žádosti. Strukturované sekce pro podrobnosti, prioritu a typ zajišťují, že jsou všechny potřebné informace zaznamenány předem.
- Vizuální přehled úkolů: Udržujte si jasný přehled o procesu vyřizování požadavků pomocí zobrazení tabule. Úkoly jsou rozděleny do pěti různých stavů, jako jsou „Nové požadavky“ a „Dokončené“, a poskytují přehled s funkcí drag and drop, která umožňuje přesouvat úkoly mezi různými stavy pro efektivní sledování.
- Snadné stanovení priorit: Zobrazení typů požadavků umožňuje vedoucím pracovníkům kategorizovat a prioritizovat požadavky na základě kategorie (např. spotřební materiál, technická pomoc). Tím je zajištěno, že požadavky jsou řešeny efektivně a potřeby týmu jsou účinně uspokojovány.
9. Šablona seznamu požadavků na funkce ClickUp
Toužíte po hladce fungujícím systému pro správu požadavků na funkce? Pak nehledejte nic jiného než šablonu seznamu požadavků na funkce od ClickUp! Tato výkonná šablona vám umožní efektivně shromažďovat, vyhodnocovat, prioritizovat a sledovat požadavky na funkce, čímž zajistíte, že vývoj vašeho produktu bude dokonale odpovídat potřebám uživatelů a strategickým cílům:
Jak na to:
- Snadné shromažďování dat: Využijte formuláře ClickUp k shromažďování požadavků na funkce, když zákazník předloží své nápady. Zachyťte cennou zpětnou vazbu a návrhy na jednom místě a eliminujte tak riziko, že vám uniknou důležité nápady.
- Efektivní třídění: Proces „třídění“ vám umožňuje kategorizovat požadavky na základě předem definovaných kritérií. To zefektivňuje počáteční hodnocení a zajišťuje, že každý požadavek dostane náležitou pozornost.
- Prioritizace na základě dat: Překročte hranice subjektivního rozhodování. Posuďte dopad a proveditelnost každé žádosti, což vám umožní prioritizovat funkce na základě strategické hodnoty a dostupných zdrojů v přehledném seznamu.
- Jasná komunikace a akce: Přiřazujte úkoly, sledujte pokrok a informujte zúčastněné strany pomocí sledování pokroku v reálném čase a integrovaného zobrazení chatu v ClickUp. To podporuje transparentnost a zajišťuje, že všichni jsou v souladu s plánem vývoje.
10. Šablona žádosti o práci ClickUp
Zbavte se zmatků a využijte plynulé provádění projektových požadavků s šablonou požadavků na práci od ClickUp! Tato šablona vám umožňuje efektivně organizovat úkoly a sledovat pokrok , čímž zajistíte, že každý projekt bude dokončen včas a v rámci rozpočtu.
Umožňuje to:
- Jasný proces přijímání a schvalování: Použijte formulář žádosti o práci, abyste předem shromáždili všechny potřebné informace. Tím zajistíte, že všichni budou od začátku na stejné vlně, což minimalizuje přepracování a zpoždění.
- Centralizovaná viditelnost projektu: Zobrazení souhrnu požadavků poskytuje základ každého pracovního požadavku a zachycuje základní podrobnosti, jako je název projektu, popis a časový plán, pro jasnou viditelnost.
- Vizualizované řízení úkolů: Proměňte své pracovní příkazy v akční úkoly pomocí zobrazení tabule. Toto vizuální znázornění vám umožňuje přiřazovat členy týmu, nastavovat termíny a sledovat průběh v reálném čase, což podporuje spolupráci v rámci pracovního postupu.
- Komplexní podrobnosti úkolu: Zobrazení seznamu fází vám umožňuje přizpůsobit šablonu vašim potřebám. Zahrňte základní vlastní pole, jako je název úkolu, popis, priorita a přidělený člen týmu, abyste získali ucelený obraz o každé pracovní žádosti.
- Zjednodušený proces kontroly: Vytvořte jasný proces kontroly pomocí milníků v ClickUp. Tím zajistíte, že projektoví manažeři, vedoucí týmů nebo jiné zainteresované strany mohou efektivně kontrolovat a schvalovat pracovní požadavky, čímž se projekty posouvají vpřed.
Zdokonalte správu servisních požadavků s ClickUp
Šablony žádostí o servis standardizují shromažďování informací a zjednodušují pracovní postupy. To se promítá do rychlejšího řešení problémů, spokojenějších zákazníků a menší zátěže pro ty, kteří tyto podpůrné funkce zajišťují.
Kromě těchto šablon můžete ClickUp využít jako plnohodnotnou platformu pro správu projektů, která vám umožní snadno spravovat úkoly, vytvářet vlastní formuláře pro zaznamenávání konkrétních podrobností a automatizovat opakující se práce. Navíc její nástroje založené na umělé inteligenci poskytují inteligentní návrhy a zjednodušují práci.
Díky kombinaci efektivity těchto šablon žádostí s robustními funkcemi pro správu projektů ClickUp můžete transformovat poskytování služeb a udržet svůj tým v maximální výkonnosti.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!