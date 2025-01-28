Jak rozšířit tým softwarových vývojářů: osvědčené postupy a strategie

Růst je nevyhnutnou součástí plánu každé organizace. Bez ohledu na to, jak malý je váš start, vaším cílem je vždy rozšířit provoz a zvýšit příjmy. K tomu každá organizace potřebuje rozšířit své klíčové týmy.
Růst můžeme definovat jako zvýšení hodnoty společnosti v průběhu času, ale k dosažení tohoto růstového potenciálu je třeba provést škálování. To zahrnuje optimalizaci stávajících procesů, maximalizaci využití zdrojů a řízení rostoucího pracovního zatížení.
Rozšíření procesů vývoje softwaru tak, aby vyhovovaly většímu týmu, však může být provozní výzvou.
Rozšiřování softwarových vývojových operací vyžaduje vyvážení růstu a agility. Manažeři musí definovat cíle, vybrat vhodné nástroje, integrovat osvědčené postupy kódování, případně přijmout další zaměstnance a zefektivnit pracovní postupy, aby udrželi produktivitu i při rostoucím pracovním zatížení.
V tomto článku se budeme zabývat tím, jak efektivně škálovat softwarový tým s důrazem na produktivitu vývojářů.
Kdy rozšířit svůj tým softwarových vývojářů
Softwarový tým by se měl rozšiřovat, když se potýká s velkým pracovním zatížením a začíná zaostávat za harmonogramem. Může se jednat o cokoli od zpožděného nasazení až po vysoké očekávání klientů. Dalším znakem je, když zjistíte, že chybí interní talenty, které by úspěšně implementovaly všechny požadované funkce.
Pokud jste produktová společnost, jejíž hlavní funkcí je vytvářet softwarové nástroje a uvádět je na trh, potřebujete silný vývojový tým, který dokáže přidat hodnotu vaší produktové nabídce.
Pokud je vaší hlavní obchodní činností poskytování služeb vývoje softwaru jiným společnostem, je váš softwarový tým více závislý na objemu vašich obchodních aktivit. To znamená, že byste měli tým rozšířit, když máte k dispozici větší projekty.
Mezi některé ukazatele potřeby rozšíření v produktových i servisních společnostech patří:
- Když je požadavků klientů příliš mnoho na to, aby je stávající tým zvládl
- Když nejste schopni přizpůsobit požadavky projektu časovému harmonogramu
- Pokud se vám nahromadilo velké množství úkolů
- Když nestačíte držet krok s novými technologiemi
- Když dovednosti nebo zkušenosti vašeho stávajícího týmu nestačí na daný projekt
- Když odmítáte zakázky kvůli nedostatku rezervních sil
Stručně řečeno, pokud máte potíže s dodržováním termínů, plněním požadavků zákazníků, přijímáním nových zakázek nebo realizací plánovaných funkcí vlastními silami, měli byste zvážit rozšíření týmu. To může zahrnovat modernizaci infrastruktury nebo najmutí nových talentů se zkušenostmi v příslušných technologiích.
Příprava na rozšíření softwarového vývojového týmu
Při plánování rozšíření softwarového vývojového týmu je třeba zohlednit dva hlavní aspekty: technický a obchodní. Podívejme se na každý z nich podrobněji.
Technické aspekty
Z technického hlediska musíte před rozšířením softwarových systémů jasně naplánovat infrastrukturu produktu. To znamená prověřit vaše postupy kódování a škálovatelnost stávající platformy.
- Architektura vašeho softwarového vývoje musí být založena na vysoce kvalitním kódu a musí být vybavena tak, aby bylo možné snadno přidávat nové funkce a zvyšovat zátěž. Pokud máte nekvalitní kód, riskujete, že váš systém selže, protože nezvládne vyšší zátěž.
- Musíte také plánovat dopředu, abyste se při rozšiřování nedostali do provozních potíží kvůli nedostupnosti zdrojů.
- Dalším krokem je integrace automatizace do pracovního postupu vývoje produktu v oblastech testování a nasazování kódu. Snížení manuální práce pomáhá týmům lépe zvládat požadavky na škálování.
Nejlepší je použít agilní metodiku, aby technické změny dobře zapadaly do škálovacího systému.
Agilní přístup
Agilní přístup zahrnuje rozdělení projektů do dynamických fází nebo sprintů s důrazem na neustálý vývoj a spolupráci. Díky neustálému cyklu plánování, provádění a vyhodnocování rámce můžete dosáhnout vyšší škálovatelnosti a zlepšeného pracovního toku.
ClickUp pro softwarové týmy je agilní nástroj pro vývoj softwaru a řízení projektů, který vám pomůže s vašimi potřebami v oblasti škálovatelnosti. Zjednodušuje celý vývojový cyklus pomocí all-in-one platformy, která centralizuje mezifunkční nástroje, znalosti a týmy.
S ClickUpem můžete:
- Spolupracujte na plánech projektů
- Spravujte sprintové úkoly a backlogy
- Sledujte problémy
- Automatizujte pracovní postupy
- Integrujte nástroje Git
- Sledujte průběh v reálném čase pomocí agilních dashboardů a dalších nástrojů.
Cloud computing, distribuované systémy a automatické škálování
S rostoucím zatížením vyvstává otázka dodatečného tlaku na servery a domény. Chcete-li jej snížit, můžete se rozhodnout pro cloudové výpočetní systémy. Tyto systémy jsou založeny na principu distribuovaných systémů, což znamená, že sdílejí zdroje mezi více systémy v síti.
Cloud computing poskytuje úložiště, aplikace a výpočetní výkon přes internet na vyžádání, takže při rozšiřování týmů nemusíte rozšiřovat hardware. Získáte jej také jako SaaS (software jako služba), což znamená, že se nemusíte aktivně starat o správu systému.
Distribuované systémy umožňují vyvažování zátěže a automatické škálování. Vyvažování zátěže pomáhá zvládat zvýšenou pracovní zátěž tím, že ji rozděluje mezi servery, takže pokud jeden server vypadne, ostatní to mohou kompenzovat. Podobně automatické škálování umožňuje přizpůsobovat zdroje podle poptávky.
Využitím výpočetních zdrojů napříč více uzly a decentralizací funkcí můžete při škálování snížit počet poruch a prostojů.
Obchodní aspekty
Nyní, když rozumíte technickým aspektům, pojďme se zabývat obchodními aspekty rozšiřování softwarového týmu.
Definování plánu
Abyste mohli úspěšně rozšířit svůj softwarový tým, musíte nejprve vytvořit plán, který nastíní směr podnikání, cíle, časový harmonogram a činnosti v průběhu času. Může se jednat o váš dlouhodobý i krátkodobý akční plán, který také poskytne přehled o tom, jak hodláte dosáhnout svých obchodních cílů.
Vytvoření plánu vám umožní stanovit priority iniciativ, zohlednit všechny proměnné a hladce komunikovat pokrok s vedením. K tomu vám mohou pomoci šablony plánů vývoje softwaru.
Vezměte si například šablonu produktového plánu ClickUp. Je to perfektní nástroj pro vizualizaci a budování cesty vašeho produktu při rozšiřování týmu. Získáte makroekonomický přehled všech svých iniciativ a můžete sledovat jejich pokrok pro pravidelné podávání zpráv.
Identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
KPI měří výkonnost vašeho týmu ve vztahu k stanoveným cílům. Pokud se rozhodnete rozšířit svůj softwarový tým, měli byste identifikovat klíčové KPI pro vývoj softwaru . K dosažení škálovatelnosti se běžně používají KPI jako míra získávání zákazníků, růst tržeb, míra spokojenosti zákazníků, míra fluktuace zaměstnanců atd.
Pokud dokážete efektivně stanovit metriky výkonu a sledovat KPI, můžete předvídat výzvy spojené s rozšiřováním. To vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a najít řešení pro růst vašeho týmu bez ohrožení ziskovosti.
DevOps a automatizace testování
Rozšíření softwarového týmu znamená více vývoje, testování a rychlejší nasazení. Automatizace testování DevOps k tomu pomáhá pomocí předem připravených testů a nástrojů, které snižují lidský zásah.
To zkracuje dobu uvedení na trh v rámci DevOps a agilního vývoje, protože můžete automatizovat několik funkcí, jako je vyhledávání chyb a provádění testování. Některé příklady automatizace testování DevOps jsou:
- Integrační testování kódu, sestavení a testovací fáze
- Testování výkonu pro ověření zatížitelnosti a dalších funkcí
- Regresní testování k ověření, zda vyvinutý software po aktualizacích funguje podle očekávání
Tyto automatizované testy mohou určit vaše požadavky na zdroje po rozšíření, abyste mohli odpovídajícím způsobem přidělovat úkoly a přijmout nezbytná opatření k prevenci výpadků a problémů s výkonem.
Strategie rozšiřování softwarového týmu
Nyní, když znáte technické a obchodní aspekty, které je třeba zohlednit při rozšiřování softwarového vývojového týmu, vám přinášíme několik tipů a strategií, které vám pomohou provést tento proces efektivně. Tyto kroky vám ukážou, jak efektivně rozšiřovat softwarový tým.
Stanovte jasné cíle a úkoly
Než vytvoříte plán rozšiřování, musíte definovat cíle a úkoly svého vývojového týmu. K tomu potřebujete odpovědi na konkrétní otázky.
- Jak chcete rozšířit své aktivity – prostřednictvím více poboček nebo pouze více projektů?
- Jaké nové role plánujete zavést?
- Chybí vašemu týmu zkušenosti nebo inovativnost?
- Je vaše současná softwarová infrastruktura připravena zvládnout zvýšené zatížení?
Přidejte do tohoto seznamu otázky specifické pro vaši firmu a najděte vhodné odpovědi, abyste si mohli stanovit informované cíle. Tyto cíle určí, na co se zaměřit, které oblasti více rozšiřovat a co očekávat po rozšíření.
Připravte tým a systémy
Další strategií je zajistit, aby byl váš tým a softwarový systém dobře připraveni na změnu. Interní týmy jsou často zvyklé na své procesy a nechtějí přijímat nové pracovní postupy.
Musíte jim to usnadnit tím, že vyslechnete jejich obavy, uspořádáte workshopy nebo školení a prodiskutujete s nimi nové procesy. Kromě toho se ujistěte, že vaše současná struktura týmu a pracovní postupy jsou optimalizovány pro vyšší stupeň vývoje.
Pokud ne, zvažte zavedení nových pracovních postupů a metodik podle svých potřeb. Než však jakékoli změny definitivně potvrdíte, ujistěte se, že s nimi váš tým souhlasí.
Udělejte správná technologická rozhodnutí
Větší technické týmy potřebují podporu lepších a efektivnějších řešení. Vyberte pro nové členy týmu ty správné nástroje, které jim usnadní práci. Den softwarového vývojáře je již tak plný mnoha technických činností, jejich softwarové vybavení by nemělo snižovat jejich produktivitu.
Automatizujte opakující se a časově náročné procesy, integrujte standardní komunikační platformu a pořiďte si centralizovaný software pro řízení projektů, abyste snížili čas a úsilí potřebné pro administrativní úkoly.
ClickUp je ideálním řešením, jak toho dosáhnout. Jeho komplexní funkce pro spolupráci a správu produktů v kombinaci se šablonami a automatizací zefektivní vaše každodenní úkoly. Svěřte této platformě správu úkolů, aby se vaši vývojáři mohli soustředit na úkoly zaměřené na výnosy!
Integrujte efektivní postupy kódování
V oblasti vývoje softwaru vždy vítězí kvalita nad kvantitou. Vysoce kvalitní kód zaručuje efektivní výkon řešení. Abyste toho dosáhli, stanovte pro vývojáře postupy kódování, které jsou v souladu s průmyslovými standardy.
Povzbuďte vývojáře, aby se seznámili s pokyny pro psaní kódu, které jim pomohou zlepšit strukturu kódu, efektivitu, spolupráci a mnoho dalšího.
Vyberte vedoucí projektů a produktů
S rostoucím počtem projektů budete muset obsadit více vedoucích pozic, jako jsou vedoucí týmů, projektoví manažeři, produktoví manažeři atd. Dobrým nápadem je vybírat kandidáty na vedoucí pozice z řad členů vašeho týmu.
Pokud je váš tým malý a nemá dostatečné zkušenosti, můžete také najmout vhodné kandidáty na tyto pozice. Jmenování specializovaných vedoucích týmů předem zajistí, že vaše klíčové úkoly budou během rozšiřování dobře řízeny. Pomůže také překlenout mezery v talentech, zorganizovat pracovní postupy a dát technickým týmům strukturu.
Optimalizujte vývojové procesy
Vývojové procesy jsou obecně přizpůsobeny velikosti a potřebám týmu. Když se tyto parametry změní, je třeba zlepšit také celý pracovní postup vývojového procesu. Odstraňte izolované úseky, automatizujte úkoly a rozdělte větší projekty na dynamické úkoly, abyste dosáhli vyšší efektivity.
Integrujte pokročilé nástroje do svého pracovního postupu a nastavte nové procesy, které budou odpovídat vašim potřebám, jako je plánování sprintů, revize, kola QA, denní standupy atd. Pro jasnější a rychlejší vývojový systém je také nutné sledovat backlogy a přiřazovat je odborníkům.
K dispozici máte nástroj založený na umělé inteligenci, který vám s těmito úkoly pomůže. ClickUp Brain je komplexní řešení pro optimalizaci obchodních procesů, které vám ušetří čas a sníží administrativní zátěž. Díky funkcím umělé inteligence ClickUp můžete přidělovat úkoly, sledovat pokrok, automatizovat plány a aktualizace a mnoho dalšího. ClickUp Brain například automatizuje opakující se úkoly, jako je zadávání dat a plánování, čímž vývojářům uvolňuje čas, aby se mohli soustředit na svou hlavní práci.
Vylepšete komunikační kanály
Změny ve velikosti a struktuře týmu mohou automaticky vést ke změnám v komunikačních metodách. Zejména pokud najímáte členy na dálku nebo externí vývojové týmy, musíte najít efektivní komunikační kanály pro aktualizace v reálném čase.
ClickUp Chat je inteligentní komunikační kanál, který můžete využít pro rozšiřování softwarových týmů. S tímto nástrojem můžete sjednotit komunikaci týmu pod jednou střechou, sdílet aktualizace, propojovat zdroje a spolupracovat v reálném čase prostřednictvím akčních položek a přiřazování úkolů.
Držte se agilního přístupu
Agilní metodika je nejvhodnější pro škálovatelné, agilní týmy, takže se ujistěte, že se budete držet agilního přístupu i při rozšiřování vývojového týmu. To znamená, že musíte členům týmu umožnit pracovat s určitou mírou sebeorganizace a nezávislosti.
Agilní přístup je mezifunkční přístup založený na sdílené odpovědnosti, díky kterému může váš tým dosahovat cílů pomocí efektivní spolupráce a revizních cyklů. Tímto způsobem můžete stanovit priority úkolů a začít s těmi, které přinášejí vašemu rostoucímu týmu největší hodnotu v rámci stanoveného rozpočtu a časového období.
ClickUp pro agilní týmy nabízí několik funkcí, které mohou zefektivnit váš agilní pracovní postup, včetně správy sprintů, zpráv o sprintech, přizpůsobitelných zobrazení a automatizace. Vizualizujte agilní pracovní postupy a sprinty, abyste získali přehled, sledovali pokrok a identifikovali potenciální překážky. Více zobrazení, jako jsou Kanban tabule, seznamy a kalendáře, vám pomůže dále optimalizovat tok úkolů. Můžete také nastavit automatizaci, aby se nedokončené úkoly přesunuly do dalšího sprintu, aktualizoval se stav úkolů nebo se upozornili členové týmu.
Taková zvýšená viditelnost a automatizace opakujících se úkolů pomáhá softwarovým týmům přizpůsobit se pracovním postupům při jejich efektivním rozšiřování.
Zvažte rozšíření personálu
Místo najímání zaměstnanců na všechny pozice najednou můžete pro rozšíření týmu zvážit přístup založený na doplnění personálu. Ten vám umožní dočasně najmout externí zaměstnance, kteří pokryjí vaše konkrétní potřeby. Tento přístup je nejvhodnější pro malé týmy, které chtějí rozšířit své řady, ale nejsou si jisté ohledně produktů a zdrojů příjmů.
Rozšíření týmu pomáhá společnostem získat přístup ke specializovaným dovednostem a zkušenostem, aniž by se musely zavazovat k dlouhodobé spolupráci. Jedná se také o flexibilní způsob, jak rozšířit nebo zmenšit svůj tým podle požadavků projektu. Externí inženýři přinášejí nové pohledy a talenty, které mohou zvýšit kvalitu a inovativnost vašeho projektu.
Musíte pouze zajistit, aby externí zaměstnanci byli v souladu s hodnotami a požadavky vaší společnosti a hladce spolupracovali s vaším stávajícím týmem.
Sledujte pokrok v reálném čase
Rozšiřování softwarového týmu je složitý proces, který vyžaduje řádný plán a postup. Při provádění úkolů souvisejících s rozšiřováním je nezbytné sledovat, jak se noví zaměstnanci a procesy integrují do stávajícího uspořádání.
Toho lze dosáhnout pomocí platforem a šablon pro řízení projektů , které vám pomohou vytvořit jasný přehled o dalších krocích. Šablony růstových plánů můžete použít k vytvoření strategie rozšiřování s úkoly, podúkoly, zdroji a termíny. To vám pomůže dát vašemu plánu strukturu a zajistí transparentnost pro všechny, kteří se na změně podílejí.
Můžete také sledovat pokrok v reálném čase prostřednictvím přehledných dashboardů a zobrazení. Více než 15 zobrazení ClickUp nabízí plně přizpůsobitelné přístupy ke správě úkolů, sledování projektů a vizualizaci pracovních postupů. Od jednoduchého zobrazení seznamu, které okamžitě odráží změny úkolů, až po dynamické zobrazení kalendáře, které sleduje termíny, každé zobrazení poskytuje jedinečný pohled na stav vašeho projektu.
Kromě toho vám ClickUp Dashboards umožňuje stanovovat priority práce, zlepšovat výkonnost týmu a spravovat sprinty pro maximální produktivitu. Dashboards vám umožňují filtrovat data podle konkrétních kritérií, jako je přidělená osoba, priorita nebo projekt. Díky tomu se můžete zaměřit na konkrétní oblasti a sledovat, jak se v nich vyvíjí pokrok.
Chyby, kterým je třeba se při rozšiřování softwarových vývojových týmů vyhnout
Strategie škálování vývoje softwaru vám mohou pomoci dosáhnout požadovaných výsledků, ale v tomto procesu se musíte vyvarovat následujících častých chyb:
Více vývojářů znamená rychlejší vývoj
Vedoucí projektů a vlastníci produktů často mohou mít za to, že najmutí více lidí povede k rychlejšímu vývojovému cyklu. Ačkoli to v některých případech může být pravda, není to efektivní, pokud nenajmete správné lidi nebo nerozdělíte odpovědnosti na základě dovedností.
Pokud například vašemu týmu chybí zdroje pro kontrolu kvality a vy stále najímáte vývojáře, budete i nadále uvíznuti ve fázi kontroly, což zpozdí uvedení produktu na trh. Najměte tedy talenty, které odpovídají vašim potřebám a mohou vám poskytnout schopnosti, které vám chybí.
Ignorování školení zaměstnanců a rozvoje jejich dovedností
Bez ohledu na to, jak jsou vaši zaměstnanci kvalifikovaní a zkušení, je třeba je proškolit v oblasti nových nástrojů, měkkých dovedností a procesů. Pravidelné školení a iniciativy zaměřené na rozvoj dovedností mohou vašemu softwarovému týmu přinést jen samé výhody.
S rostoucími potřebami a požadavky na projekty mohou tato školení sloužit jako standard pro celý tým a zajistit, že všichni vaši zaměstnanci budou pracovat v souladu s posláním a rámcem vaší společnosti.
Přehlížení škálovatelnosti při plánování architektury
Každá softwarová společnost se snaží v průběhu času růst a expandovat. Při plánování počáteční architektury softwarového týmu byste proto měli vždy zohlednit škálovatelnost. To usnadní budoucí růst provozu, aniž byste museli nahrazovat základní infrastrukturu.
Pokud zůstane primární architektura stejná, bude pro vývojáře snazší přizpůsobit se měnícím se požadavkům. Pokud při plánování architektury opomenete škálovatelnost, může vás to v budoucnu donutit ke kompletní změně kódové základny a serverového modelu, což povede ke ztrátě času a peněz.
Rozšiřte svůj softwarový tým hned teď
Tržby ze softwaru jsou na historickém maximu a v roce 2024 by měly dosáhnout 698,80 miliard USD. Nové trendy v oblasti inženýrství, které směřují k větším projektům, by měly trh dále posílit. V tak konkurenčním prostředí může efektivní škálování softwarového týmu přinést vyšší tržby.
Neztrácejte čas plánováním a zpožděními; dejte svému softwarovému vývojovému týmu správný impuls pomocí nejlepších agilních nástrojů a komunikačních kanálů pro vysoce výkonné projekty.
ClickUp je efektivní nástroj pro řízení projektů, který slouží k budování a udržování vysoce výkonných týmů na základě spolupráce, stanovování cílů a neustálého zlepšování s cílem dosáhnout maximální produktivity.