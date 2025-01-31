Testovali jsme nejlepší CRM software v Malajsii

Po letech strávených v oblasti prodeje a marketingu jsem vyzkoušel celou řadu CRM systémů. Od správy složitých procesů až po péči o potenciální zákazníky – dobrý CRM systém může znamenat zásadní rozdíl.
Ale s tolika možnostmi na trhu, zejména v Malajsii, může být výběr toho správného softwaru velmi obtížný. Tento blog vám pomůže se v tom zorientovat a poskytne vám přehled 10 nejlepších CRM softwarů v Malajsii, které byste v roce 2024 měli zvážit.
Co byste měli hledat v CRM softwaru pro Malajsii?
Při výběru správného CRM softwaru pro vaši firmu v Malajsii zvažte následující faktory:
- Lokalizace: Je software přizpůsoben malajskému trhu, včetně podpory malajského jazyka a regionálních cenových možností?
- Škálovatelnost: Dokáže růst spolu s vaším podnikáním a přizpůsobit se budoucím potřebám?
- Integrace: Je možné jej hladce integrovat do vašich stávajících obchodních nástrojů?
- Funkce: Nabízí funkce, které potřebujete, jako je správa prodejního procesu, hodnocení potenciálních zákazníků a automatizace marketingu?
- Uživatelská přívětivost: Má intuitivní rozhraní, které minimalizuje dobu školení?
- Zákaznická podpora: Poskytuje spolehlivou a dostupnou zákaznickou podporu pro rychlé řešení jakýchkoli problémů?
- Přizpůsobení: Lze CRM přizpůsobit konkrétním potřebám vaší firmy?
Podle průzkumu PWC Global Consumer Insights Pulse Survey 2023 se více než 73 % malajských spotřebitelů obává o soukromí svých osobních údajů. Více než polovina dotázaných nechce sdílet více osobních údajů, než je nezbytně nutné. Abyste tento problém vyřešili, potřebujete CRM systém, který umožňuje detailní nastavení způsobu shromažďování, používání a ukládání dat.
10 nejlepších CRM softwarů v Malajsii, které můžete použít
Nyní se podívejme na nejlepší CRM systémy, které vám pomohou zefektivnit vaše prodejní a marketingové aktivity:
1. ClickUp
ClickUp není jen řešením pro správu projektů, ale také se může pochlubit robustními funkcemi CRM. ClickUp se odlišuje svým komplexním přístupem, který firmám umožňuje spravovat projekty, úkoly a vztahy se zákazníky na jedné platformě.
Jednou z vynikajících funkcí CRM ClickUp je jeho vysoká úroveň přizpůsobení. Nástroje CRM můžete přizpůsobit tak, aby dokonale vyhovovaly vašim obchodním procesům. Od přizpůsobení polí a stavů až po vytváření jedinečných pracovních postupů máte úplnou kontrolu nad tím, jak váš CRM funguje. Pomocí ClickUp Views můžete také vizualizovat, jak se vaše potenciální zákazníky vyvíjejí od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. CRM ClickUp vám pomáhá sledovat stav každého potenciálního zákazníka, například „vyhledávání“ nebo „připraven k uzavření“.
Proč je ClickUp nejlepší all-in-one systém pro správu projektů CRM v Malajsii
S ClickUp je spolupráce mezi obchodními zástupci velmi jednoduchá. Platforma umožňuje členům obchodního týmu komunikovat v rámci úkolů, sdílet dokumenty a udržovat všechny v obraze díky aktualizacím v reálném čase.
Pro hlubší vhled do vašich procesů nabízí ClickUp výkonné nástroje pro reporting a analytiku. Můžete generovat podrobné zprávy o prodejních výsledcích, sledovat klíčové metriky, těžit z prodejních dat a získávat vhled do chování zákazníků.
Platforma je také integrována s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Slack, Google Drive a Zoom. Díky tomu můžete snadno synchronizovat všechna svá data z různých aplikací do ClickUp CRM a zajistit tak plynulý pracovní postup.
A to nejlepší? Nemusíte tento systém budovat od nuly. ClickUp nabízí bezplatnou šablonu CRM, která obsahuje všechna pole potřebná pro správu vašich prodejních workflow.
S šablonou CRM od ClickUp můžete:
- Uspořádejte si kontakty a potenciální zákazníky do samostatných seznamů.
- Přizpůsobte si celý prodejní cyklus. Pokud váš prodejní proces zahrnuje fáze jako „Discovery Call“ (první kontakt) a „Quote Sent“ (zaslání nabídky), můžete je snadno přidat pomocí vlastních polí.
- Přiřazujte úkoly členům týmu a připojujte relevantní dokumenty k obchodům a kontaktům.
Krása CRM ClickUp spočívá v jeho flexibilitě. Můžete přidávat nebo odebírat funkce ze šablony tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám. Potřebujete fázi „čekání na zpětnou vazbu od klienta“? Snadné! Chcete samostatný seznam minulých klientů? Žádný problém!
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte údaje o zákaznících: Konsolidujte všechny kontaktní informace, včetně jmen, e-mailů, telefonních čísel a dokonce i vlastních polí, do jednoho přehledného místa. Už nemusíte ztrácet čas prohledáváním roztroušených tabulek a hledáním klíčových údajů.
- Vizuální správa prodejního procesu: Získejte jasný přehled o cestě potenciálního zákazníka prodejním procesem díky ClickUp Views s přizpůsobitelnými fázemi. Snadno přetahujte potenciální zákazníky mezi fázemi, jako jsou „Vyhledávání“, „Kvalifikace“ a „Uzavření“, a udržujte tak celý tým na stejné vlně.
- Automatizujte opakující se úkoly: Zefektivněte své pracovní postupy pomocí automatizačních funkcí ClickUp . Nastavte automatické úkoly, které se spustí na základě konkrétních akcí, například odeslání následného e-mailu, když potenciální zákazník dosáhne určité fáze, čímž ušetříte svému týmu drahocenný čas a minimalizujete manuální úsilí.
- Hladká spolupráce s klienty: Podporujte lepší komunikaci a vztahy s klienty pomocí integrovaných funkcí chatu a e-mailu. Diskutujte o návrzích, řešte dotazy a udržujte veškerou komunikaci centralizovanou v rámci CRM pomocí zobrazení chatu a vláknových komentářů, čímž eliminujete potřebu roztříštěných e-mailových vláken.
- Dodržujte zásady ochrany osobních údajů: ClickUp splňuje požadavky SOC 2 a je držitelem certifikátů ISO 27001, ISO 27017 a ISO 27018, což zaručuje dodržování vysokých mezinárodních standardů v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti a kvality.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být kvůli svým rozsáhlým funkcím příliš složitý.
- Omezené funkce reportingu pro komplexní potřeby
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí čtyři cenové plány, které vyhovují každému týmu:
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
„Clickup pomáhá mně a mému týmu spravovat každou jednotlivou objednávku od zákazníků až po velké obchody se všemi stálými i novými zákazníky. Můžeme přizpůsobit jakékoli pole vhodné pro jakýkoli obchodní model a také můžeme integrovat externí aplikace do webového softwaru třetích stran pomocí webhooku. Opravdu se mi to líbí.“
„Clickup pomáhá mně a mému týmu spravovat každou jednotlivou objednávku od zákazníků až po velké obchody se všemi stálými i novými zákazníky. Můžeme přizpůsobit jakékoli pole vhodné pro jakýkoli obchodní model a také můžeme integrovat externí aplikace do webového softwaru třetích stran pomocí webhooku. Opravdu se mi to líbí.“
2. Salesforce
Salesforce je gigant v oblasti CRM, známý svými robustními funkcemi a škálovatelností. Je vhodný zejména pro velké podniky s komplexními prodejními procesy a velkým objemem informací o zákaznících a interakcí.
Jednou z nejlepších funkcí jsou pokročilé nástroje pro reporting a analytiku, které poskytují hluboký vhled do prodejních výsledků, stavu pipeline a příspěvků jednotlivých členů týmu.
Líbí se mi také automatizační funkce, které zefektivňují opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily a aktualizace, a uvolňují mi tak více času na budování vztahů.
Nejlepší funkce Salesforce
- Pomocí vysoce přizpůsobitelných dashboardů můžete nastavit interaktivní reporty a vizualizovat klíčové prodejní metriky.
- Využijte Einstein Analytics k získání předpovědí prodeje, identifikaci rizikových faktorů obchodů a rozhodování o dalších krocích, abyste mohli pracovat chytřeji a uzavírat obchody rychleji.
- Automatizujte zdlouhavé prodejní úkoly pomocí výkonných pracovních postupů a automatizačního modulu Salesforce.
- Využijte prostředí „sandbox“ k testování přizpůsobení a integrací bez ovlivnění vašich živých dat.
Omezení Salesforce
- Rozsáhlá sada funkcí Salesforce může být pro nové uživatele až příliš složitá.
- Přizpůsobení softwaru Salesforce může vyžadovat interní technické znalosti nebo zapojení konzultantů Salesforce.
- Salesforce může být dražší než někteří konkurenti, zejména pro menší podniky.
Ceny Salesforce
Salesforce nabízí ceny v různých kategoriích, jako jsou malé podniky, prodej, marketing, cloudové služby pro prodej atd. Ceny pro prodej jsou následující:
- Starter Suite: 24 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Když jsme se před čtyřmi lety vydali na tuto cestu, měli jsme značné množství manuálních procesů a vše trvalo déle. Také nám chybělo porozumění a přehled o výzvách a prioritách zákazníků. Výrazně jsme se vyvinuli a Salesforce se stal klíčovým nástrojem pro zvyšování blízkosti k zákazníkům a zlepšování zkušeností, které zákazníci od nás jako poskytovatele řešení získávají. Díky Salesforce, který automatizuje procesy, které se dříve prováděly ručně, se můžeme soustředit na to, co je nejdůležitější, a to na naše cenné zákazníky,“ řekl pan Wan.
Když jsme se před čtyřmi lety vydali na tuto cestu, měli jsme značné množství manuálních procesů a vše trvalo déle. Také nám chybělo porozumění a přehled o výzvách a prioritách zákazníků. Výrazně jsme se vyvinuli a Salesforce se stal klíčovým nástrojem pro zvyšování blízkosti k zákazníkům a zlepšování zkušeností, které zákazníci získávají od nás jako poskytovatele řešení. Díky Salesforce, který automatizuje procesy, které se dříve prováděly ručně, se můžeme soustředit na to, co je nejdůležitější, a to na naše cenné zákazníky,“ řekl pan Wan.
3. HubSpot
HubSpot si vybudoval pozici uživatelsky přívětivé CRM platformy, která se hladce integruje s nástroji pro automatizaci marketingu. Je to skvělá volba pro firmy, které chtějí rozvíjet potenciální zákazníky, automatizovat marketingové aktivity a spravovat vztahy se zákazníky z jedné platformy.
To, co HubSpot skutečně vynáší nad ostatní, je jeho správa pipeline. Díky ní mohu snadno vizualizovat průběh každé transakce pomocí přizpůsobitelných fází a data v reálném čase mi poskytují jasný obraz o aktuálním stavu. To mi umožňuje přesně předpovídat příležitosti a efektivněji stanovovat priority mých potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce HubSpot
- Ukládejte kontakty, sledujte obchody a spravujte úkoly, a to vše bez počátečních nákladů. Díky tomu je to atraktivní volba pro start-upy a malé podniky.
- Vytvářejte automatizované e-mailové sekvence, pečujte o potenciální zákazníky pomocí cíleného obsahu a hodnotte je na základě jejich zapojení, abyste je mohli kvalifikovat pro prodejní aktivity.
- Navrhujte vysoce konverzní vstupní stránky a vytvářejte efektivní formuláře pro získávání potenciálních zákazníků přímo v HubSpot.
- Plánujte a publikujte příspěvky na sociálních médiích přímo z HubSpot a sledujte jejich výkonnost, abyste získali cenné informace o vaší aktivitě na sociálních médiích.
Omezení HubSpot
- Bezplatná úroveň CRM nabízí základní reportování, ale pro podrobnou analýzu prodeje a vlastní reportování je nutné přejít na placený tarif.
- Kompletní funkce marketingové automatizace a prodeje HubSpot vyžadují předplatné vyšší úrovně, které může být pro podniky se složitými potřebami nákladné.
Ceny HubSpot
- Sales Hub Professional: 90 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
„Potřebovali jsme zavést systém CRM a řídit marketing, prodej a služby systematičtějším způsobem. HubSpot umožňuje našim týmům pracovat s vyšší produktivitou. Administrativní úkoly jsou rychlejší a mohou si mnohem více pomáhat sami, s menší závislostí na IT.“
„Potřebovali jsme zavést systém CRM a řídit marketing, prodej a služby systematičtějším způsobem. HubSpot umožňuje našim týmům pracovat s vyšší produktivitou. Administrativní úkoly jsou rychlejší a mohou si mnohem více pomáhat sami, s menší závislostí na IT.“
4. Sage
Sage CRM nabízí potenciálním zákazníkům silné CRM řešení, které se hladce integruje s účetním softwarem Sage. To z něj činí atraktivní volbu pro malajské podniky, které již investovaly do ekosystému Sage.
Pro mě je Sage vynikajícím nástrojem díky svým přizpůsobitelným interaktivním dashboardům. Mohu je přizpůsobit tak, aby zobrazovaly metriky, které jsou pro mě nejdůležitější, jako je průběh obchodu nebo nadcházející úkoly. Navíc se Sage hladce integruje s mým kalendářem, což mi umožňuje plánovat schůzky a odesílat pozvánky přímo z platformy.
Nejlepší funkce Sage
- Sage je známý svou snadnou použitelností, což z něj činí dobrou volbu pro týmy s omezenými zkušenostmi s CRM.
- Plánujte, sledujte a analyzujte marketingové kampaně přímo v Sage CRM. Měříte výkonnost kampaní, spravujte marketingové rozpočty a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, abyste optimalizovali své marketingové aktivity.
- Získejte přístup k důležitým CRM datům a spravujte interakce se zákazníky pomocí mobilní aplikace Sage CRM.
- Společnost Sage nabízí odvětvové verze svého CRM přizpůsobené potřebám konkrétních sektorů, jako je stavebnictví, výroba a distribuce.
- Vícejazyčná podpora, která vám pomůže lépe fungovat v Malajsii.
Omezení Sage
- Pro velmi velké organizace s komplexními potřebami může být problémem škálovatelnost.
- Sage CRM funguje pouze s účetním softwarem Sage.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s otevřenějšími platformami CRM
Ceny Sage
- Sage On Cloud: 45 $/měsíc na uživatele
- Sage On-Premise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Sage
- G2: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,5/5 (více než 50 recenzí)
Tip pro profesionály: Pro podniky působící v maloobchodním sektoru je Phygital koncept, který je třeba mít na paměti v souvislosti s malajskými spotřebiteli. Zatímco 43 % dotázaných obyvatel uvádí trend směrem k online nakupování, mnoho z nich by stále rádo kombinovalo to nejlepší z fyzického a online nakupování, pokud je to možné, například pomocí služeb „click and collect“.
5. Druhý CRM
Second CRM, malajská platforma pro správu vztahů se zákazníky, je určena pro potřeby středních a velkých podniků. Zaměřuje se na automatizaci pracovních postupů a centralizaci obchodních operací s cílem zvýšit efektivitu.
Tento nástroj vyniká rozsáhlými funkcemi pro e-mailový a SMS marketing, včetně přizpůsobitelných šablon a možností hromadného marketingu. Tyto funkce mi pomáhají kontaktovat a sledovat potenciální zákazníky poutavějším způsobem a dosahovat efektivních konverzí.
Druhé nejlepší funkce CRM
- Umožňuje postupnou automatizaci, při které se úkoly automatizují postupně, aby se minimalizovalo narušení provozu a maximalizovalo přijetí uživateli.
- Nastavte automatické spouštěče, oznámení a akce, abyste ušetřili čas a zajistili konzistentní provádění klíčových procesů.
- Spravujte interakce se zákazníky a přistupujte k klíčovým údajům CRM i v offline režimu pomocí mobilní aplikace Second CRM.
- Rozšiřuje se na automatizaci úkolů napříč odděleními, včetně marketingu, financí a lidských zdrojů, a podporuje tak komplexnější přístup k automatizaci podnikových procesů.
Omezení druhého CRM
- Omezená známost značky mimo Malajsii
- Méně integrací ve srovnání s většími hráči
- Náročná křivka učení pro složité automatizace
Ceny druhého CRM
- Druhá CRM nadace: 4,25 $/měsíc na uživatele
Volitelné doplňky druhého CRM
- Prodej (pro prodejní tým): 25,50 $/měsíc na uživatele
- Služba (pro servisní tým): 25,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze druhého CRM
- G2: 3,5/5 (omezený počet recenzí z důvodu regionálního zaměření)
- Capterra: Žádné recenze
„Naše provozní činnosti jsou poměrně složité a Second CRM nám dokázalo poskytnout komplexní řešení, které bylo přizpůsobeno všem našim potřebám. Rychlá podpora a spolehlivý technologický partner.“
„Naše provozní činnosti jsou poměrně složité a Second CRM nám dokázalo poskytnout komplexní řešení, které bylo přizpůsobeno všem našim potřebám. Rychlá podpora a spolehlivý technologický partner.“
6. Monday CRM
Monday CRM je známý svým jedinečným vizuálním rozhraním a zaměřením na týmovou spolupráci. Je to skvělá volba pro firmy, které hledají uživatelsky přívětivý CRM software, který umožňuje jasnou komunikaci a zjednodušuje složité prodejní procesy.
Vizuální přístup aplikace Monday umožňuje jasně sledovat pokrok, takže mohu na první pohled vidět úzká místa a efektivně stanovovat priority úkolů. Monday však nekončí pouze organizací vašich informací. Díky jedinečným funkcím, jako je „karta položky“, můžete získat komplexní přehled o každé transakci, včetně historie komunikace, poznámek a dokonce i přiložených souborů v zobrazení karty. Tím se eliminuje zbytečné přepínání kontextu a všechny důležité informace jsou snadno dostupné.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Využívá rozložení Kanban tabule, které vám pomáhá spravovat obchody ve vašem prodejním procesu pomocí jednoduchého přetahování.
- Přizpůsobte si tabule, přidejte vlastní pole a automatizujte pracovní postupy, abyste CRM přizpůsobili svému prodejnímu procesu.
- Propojte Monday CRM s oblíbenými obchodními nástroji, jako jsou platformy pro e-mailový marketing, účetní software a aplikace pro řízení projektů.
- Spolupracujte přímo na obchodech připojením dokumentů a sdílením poznámek. Podpořte lepší komunikaci v týmu odstraněním roztříštěných e-mailových vláken.
Omezení Monday CRM
- Strmější křivka učení pro složité automatizace
- Omezené funkce pro vytváření reportů ve srovnání s jinými CRM softwary
- Vyniká vizuální organizací, ale někteří uživatelé by mohli postrádat podrobnější zobrazení informací.
Ceny Monday CRM
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 28 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday CRM
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Schopnost integrovat se s mnoha dalšími aplikacemi, načítat z nich data a poté vytvářet automatizační logiku pro zpracování těchto dat. Například mohu načíst zákaznické tikety ze Zendesku, jakmile dorazí, spustit časovač, odeslat předem nastavené úkoly a termíny příslušným oddělením v závislosti na typu tiketu a po dokončení tiket uzavřít.
Schopnost integrovat se s mnoha dalšími aplikacemi, načítat z nich data a poté vytvářet automatizační logiku pro zpracování těchto dat. Například mohu načíst zákaznické tikety ze Zendesku, jakmile dorazí, spustit časovač, odeslat předem nastavené úkoly a termíny příslušným oddělením v závislosti na typu tiketu a po dokončení tiket uzavřít.
7. Pipedrive
Pipedrive je CRM zaměřené na prodej, které je známé svým intuitivním vizuálním zobrazením a přístupem k řízení potenciálních zákazníků založeným na aktivitách. Je určeno pro firmy, které upřednostňují jasný přehled o svých prodejních procesech a soustředí se na uzavírání obchodů.
Jeho komplexní sada funkcí pro správu aktivit mi pomáhá udržet si přehled o pracovním postupu přidáváním vlastních aktivit, jako jsou hovory, e-maily nebo schůzky, ke konkrétnímu potenciálnímu zákazníkovi, navrhováním následných úkolů na základě historie a dalšími funkcemi.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Přetahujte obchody mezi jednotlivými fázemi, sledujte jejich průběh na první pohled a identifikujte úzká místa, abyste mohli optimalizovat svůj prodejní proces.
- Sledujte všechny své prodejní aktivity, stanovte si denní cíle a získejte přehled o tom, které aktivity souvisejí s uzavřením obchodů.
- Automaticky zaznamenávejte e-maily k příslušným obchodům, plánujte e-maily přímo z CRM a udržujte centralizované komunikační centrum pro všechny interakce se zákazníky.
- Vytvářejte a sdílejte osvědčené postupy ve svém týmu pomocí přizpůsobitelných prodejních příruček.
- Vytvářejte prognózy na základě vaší pipeline, údajů o aktivitách a historických trendů a získejte cenné informace, které vám pomohou předvídat vaše prodejní výsledky.
Omezení Pipedrive
- Funkce automatizace marketingu jsou v porovnání s komplexnějšími platformami CRM základní.
- Podrobné zobrazení dat nebo pokročilé funkce pro vytváření reportů nejsou k dispozici.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Pipedrive
- Základní: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2500 recenzí)
„Spolehlivý CRM systém pro malé a střední podniky. Velmi snadné použití a přehlednost. Snadná správa a struktura pro manažery, snadný přístup a využití pro obchodní zástupce.“
„Spolehlivý CRM systém pro malé a střední podniky. Velmi snadné použití a přehlednost. Snadná správa a struktura pro manažery, snadný přístup a využití pro obchodní zástupce.“
8. Freshsales
Freshsales je CRM, které využívá umělou inteligenci (AI) k zvýšení efektivity prodeje, personalizaci interakcí se zákazníky a automatizaci opakujících se úkolů. Je to skvělá volba pro firmy, které hledají CRM, které podporuje konverzační přístup k prodeji a zapojení zákazníků.
Jednou z věcí, se kterou se potýkám nejvíce, je psaní poutavých e-mailů. S Freddym, AI asistentem Freshsales, je tento proces snazší než kdy dříve. Pomůže vám rychle vytvořit personalizované a poutavé e-maily . Stačí zadat klíčové téma nebo požadovaný tón a Freddy na základě vašich preferencí vygeneruje předmět e-mailu a text.
Nejlepší funkce Freshsales
- Využívá umělou inteligenci k automatickému hodnocení potenciálních zákazníků na základě jejich zapojení a chování online.
- Sjednoťte všechny komunikační kanály se zákazníky, včetně e-mailů, telefonních hovorů a zpráv na sociálních sítích, do jedné schránky.
- Automatizujte opakující se úkoly a získejte přehled o prodeji v reálném čase s Freddym, AI asistentem Freshsales. Freddy může navrhnout další kroky pro uzavření obchodu, identifikovat potenciální překážky a dokonce předpovědět výsledky prodeje.
- Freshsales nabízí integrovaný telefonní systém, díky kterému již není nutné samostatné integrace VoIP.
- Vložte do Freshsales překladový widget pomocí integrace Freshworks Localize pro lepší jazykovou podporu.
Omezení Freshsales
- Omezená škálovatelnost pro velmi velké podniky se složitými potřebami
- Síla Freshsales spočívá v jeho funkcích založených na umělé inteligenci a automatizačních schopnostech. Firmy, které hledají tradičnější CRM s rozsáhlými reportovacími funkcemi nebo hlubokou integrací, mohou upřednostnit alternativní řešení.
Ceny Freshsales
- Bezplatná verze (až pro 3 uživatele)
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 47 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
9. Bitrix24
Bitrix24 se profiluje jako komplexní řešení, které nabízí ucelenou sadu nástrojů pro komunikaci, různé CRM systémy, řízení projektů a dokonce i HR funkce. Je určen pro firmy, které hledají jedinou platformu pro správu různých aspektů svých operací. Platforma je také nastavena tak, aby pomáhala škálovat proces generování potenciálních zákazníků.
Pokud například chcete zvýšit počet potenciálních zákazníků na mezinárodní úrovni, Bitrix24 vám pomůže pronajmout bezplatná, místní a mezinárodní telefonní čísla ve 43 zemích v rámci vašeho účtu Bitrix24. To je obzvláště užitečné pro malajské subjekty, které se snaží etablovat na trhu v USA nebo na jiných globálních trzích.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Bitrix24 nabízí bezplatný tarif s překvapivě robustními funkcemi. Ten zahrnuje CRM funkce, nástroje pro správu úkolů, interní komunikační kanály a dokonce i omezené online úložiště.
- Jde nad rámec tradičního CRM díky integraci funkcí sociálního intranetu. Podpořte zapojení zaměstnanců pomocí sociálního feedu pro celou společnost, vytvářejte diskusní skupiny a podporujte spolupracující pracovní prostředí.
- Nabízí integrované funkce telefonování a videokonferencí.
- Spravujte interakce se zákazníky a přistupujte k klíčovým CRM datům pomocí mobilní aplikace Bitrix24.
Omezení Bitrix24
- Široká škála funkcí Bitrix24 může pro některé firemní uživatele znamenat strmější křivku učení.
- Pro menší týmy nebo podniky s jednoduššími potřebami může být množství funkcí, které Bitrix24 nabízí, příliš velké a zůstane nevyužito.
Ceny Bitrix24
- Bezplatný tarif
- Základní: 49 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
10. Oracle NetSuite CRM
Oracle NetSuite CRM je určen pro velké podniky, které využívají širší sadu cloudových obchodních aplikací NetSuite (ERP, účetnictví, správa zásob). Vyniká nabídkou integrovaného podnikového CRM softwaru, který je speciálně navržen pro hladkou spolupráci v rámci ekosystému NetSuite.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí funkce uznávání výnosů. NetSuite mi pomáhá automatizovat celý proces uznávání výnosů. Po zadání smluvních podmínek, včetně milníků a harmonogramů dodávek, mi engine vypočítá příslušnou částku výnosů, kterou je třeba uznat za každé účetní období.
Tím se eliminují ruční výpočty a zajistí se soulad s normami pro uznávání výnosů, jako je malajská norma pro finanční výkaznictví (MFRS) 15.
Nejlepší funkce Oracle NetSuite CRM
- Hladká integrace s ekosystémem NetSuite
- Nabízí pokročilé funkce pro správu uznávání výnosů. Umožňuje podnikům automatizovat a zefektivnit složitý proces uznávání výnosů podle účetních standardů.
- Spravujte prodejní objednávky přímo v NetSuite CRM. Nabízejte produkty, generujte objednávky a sledujte procesy plnění bez problémů, aniž byste museli přepínat mezi samostatnými systémy.
- Zvládněte požadavky velkých podniků s vysokým objemem prodeje a složitými prodejními procesy.
Omezení Oracle NetSuite CRM
- NetSuite CRM je známý svými vysokými cenami, což z něj činí méně vhodnou volbu pro menší podniky nebo podniky s omezeným rozpočtem.
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení mohou být pro uživatele s omezenými technickými znalostmi příliš složité.
- Skutečná hodnota NetSuite CRM spočívá v jeho integraci s dalšími aplikacemi NetSuite. Pokud nepoužíváte širší sadu aplikací NetSuite, tato integrační výhoda se stává irelevantní.
Ceny Oracle NetSuite CRM
Kontaktujte společnost Oracle pro podrobnosti o cenách.
Hodnocení a recenze Oracle NetSuite CRM
- G2: Žádné recenze
- Capterra: 4,1/5 (více než 1500 recenzí)
Zvládněte CRM jako profesionál s ClickUp
Nejlepší CRM je ten, který vyhovuje vašemu týmu a pomáhá vám uzavřít více obchodů, jednoduše a jasně.
ClickUp se jeví jako silný konkurent pro firmy, které hledají uživatelsky přívětivé a přizpůsobivé CRM řešení. Překračuje tradiční funkce CRM a umožňuje vám spravovat úkoly, projekty, komunikaci a samozřejmě také vztahy se zákazníky – to vše na jedné platformě.
Navíc intuitivní rozhraní a rozumná cena ClickUp z něj činí atraktivní volbu pro podniky všech velikostí v Malajsii.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vyzkoušejte nejlepší CRM software v Malajsii a uzavřete více obchodů!