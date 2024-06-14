Šablony plánů výuky v Google Docs

Vypracování plánů výuky může připomínat chůzi po laně; vyžaduje pečlivou rovnováhu, abyste zvládli více předmětů a reagovali na dotazy studentů, přičemž musíte mít na paměti svůj cíl – efektivní výuku.
Ale buďme realističtí: řešení nesrovnalostí ve formátování a nejasných detailů ve vašich plánech výuky vás může vyvést z rovnováhy.
Google Docs je již dlouho spojencem při tvorbě plánů výuky. Jeho flexibilita, známost a dostupnost umožňují pedagogům dosahovat vysokých výsledků ve výuce.
Sestavili jsme seznam čtyř bezplatných šablon pro přípravu výuky v Google Docs a 10 dalších, modernějších alternativ, které představují přizpůsobitelné panely pro vaše dokumenty pro správu třídy.
Podívejme se, jak tyto editovatelné šablony mohou revolučně změnit váš přístup k přípravě výuky, takže se budete méně zabývat papírováním a více se budete moci věnovat své vášni pro výuku. Připravte se na to, že vaše plány výuky se změní z dobrých na skvělé! 🧑🏫
Co dělá dobrý šablonu pro plánování výuky v Google Docs?
Dobrá šablona plánu výuky v Google Docs obvykle zefektivňuje pracovní postup při plánování výuky. Měla by zachycovat průběh vaší výuky a cíle učení spolu s úkoly a aktivitami, které jsou součástí dané lekce.
Podívejme se na některé klíčové funkce, které musí obsahovat každá dobrá šablona dokumentu s plánem výuky v Google Docs:
- Struktura: Jasně definované sekce pro každou součást lekce, jako jsou cíle, materiály, úkoly a hodnocení, aby byla zajištěna komplexní příprava lekce.
- Flexibilita: Dostatečně přizpůsobivý, aby vyhovoval různým stylům výuky a velikostem tříd, a tak se hodil pro různé formáty lekcí pro různé předměty a speciální potřeby.
- Přehlednost: Jednoduchý a intuitivní design, který usnadňuje porozumění všem studentům, stálým zaměstnancům i zastupujícím učitelům.
- Propojení zdrojů: Možnost vložit nebo přímo propojit externí zdroje, jako jsou výuková videa, doplňkové čtecí materiály nebo interaktivní aktivity, které obohacují výukový proces.
- Efektivita: Funkce, které šetří čas, jako jsou rozevírací nabídky, kontrolní seznamy a předvyplněné standardy v souladu s vzdělávacími cíli
- Zahrnutí zpětné vazby: Zahrnuje sekce nebo funkce, které zjednodušují zahrnutí nebo sledování zpětné vazby od studentů nebo recenzí kolegů, což pomáhá při neustálém zlepšování výukových postupů.
Šablony plánů výuky v Google Docs
Zde je několik bezplatných šablon plánů výuky pro učitele v Google Docs, které vám pomohou dokumentovat, sledovat, tisknout a sdílet materiály ke kurzům.
1. Šablona denního plánu výuky Google Docs Basic Building Blocks od CloudHQ
Šablona denního plánu výuky Google Docs Basic Building Blocks od CloudHQ je určena pro pedagogy, kteří potřebují jednoduchý nástroj pro plánování denní výuky. Přehledně organizuje denní plány výuky a aktivity a propracovaný seznam funkcí usnadňuje organizaci.
Šablona poskytuje snadno srozumitelný formát pro podrobné popisy aktivit a zdůrazňuje materiály potřebné k dokončení hodnocení. Je užitečná pro učitele základních škol. Pokud jste v oblasti výuky nováčkem, může vám poskytnout jednoduchý rámec pro pokrytí základních aspektů každodenních lekcí.
Minimalistický design této šablony odstraňuje zbytečné složitosti a nabízí přímý přístup k plánování výuky. Díky ní se můžete plně soustředit na pedagogický obsah, aniž byste se nechali rozptylovat procesem plánování.
2. Šablona plánu výuky e-learningu Google Docs od GooDocs
Tato šablona plánu výuky e-learningu Google Docs od GooDocs reaguje na rostoucí poptávku po digitálních vzdělávacích zdrojích. Tato šablona, vytvořená pro virtuální učebny a online výuku, pomáhá strukturovat e-learningové kurzy.
K dispozici budete mít speciální sekce věnované nastavení potřebné technologie a nástrojů umělé inteligence pro studenty, používání strategií pro hodnocení zapojení studentů a sledování klíčových cílů učení.
Je skvělý pro učitele, kteří vedou online kurzy a chtějí udržet vysokou úroveň interakce se studenty. Přidejte si jej do své sady online výukových nástrojů a stanovte dosažitelné cíle SMART pro vysokoškolské studenty, kteří se účastní kurzů na dálku.
Tato komplexní šablona vám umožňuje přidat prvky, jako je časový rozvrh pro každou aktivitu. Ještě lepší je, že design nabízí virtuální metody hodnocení a bezplatné tipy pro udržení produktivity studentů ve virtuálním prostředí.
3. Šablona plánu lekce kurzu Google Docs od Template. net
Tato šablona plánu lekce pro kurz Google Docs je plně přizpůsobitelná pro pedagogy, kteří plánují rozšířenou výukovou jednotku. Je opakovaně použitelná, konzistentní z hlediska značky a uživatelsky přívětivá.
Větší celky můžete rozdělit na jednotlivé lekce a poskytnout makro pohled na vzdělávací trajektorii kurzu. Je vhodný pro učitele středních a vysokých škol, kteří potřebují plánovat své předměty na několik měsíců dopředu.
Můžete zjednodušit podrobné plánovací techniky, abyste se nemuseli spoléhat na přísné formátovací pokyny. Usnadňuje také integraci různých metod výuky, od přednášek a diskusí po projektové učení a kurzy umělé inteligence.
Tento rozvrh lekcí je strukturován tak, aby podněcoval k reflexi pedagogického přístupu. To usnadňuje pedagogům hodnocení a úpravy lekce v průběhu jejího vývoje.
💡Tip: Tyto plány výuky můžete dokonce použít k vytvoření výukových materiálů jako vedlejšího zdroje příjmů a prodávat je jako digitální obsah ve vaší oblasti zájmu.
4. Šablona plánu výuky Google Docs od TPT
Tato šablona plánu výuky Google Docs představuje příjemnou rovnováhu, poskytuje strukturovaný rámec pro podrobné plánování a zároveň umožňuje kreativní flexibilitu. Její sekce pro stanovení cílů výuky a strategií diferenciace vyhovují různým předmětům a metodám výuky.
Zvažte tuto šablonu Google Docs, pokud potřebujete kombinaci komplexní dokumentace s přizpůsobivými nástroji AI pro plánování výuky, které vyhovují několika vzdělávacím scénářům.
Zejména oceníte funkce pro společné plánování, které umožňují ostatním učitelům přispívat a upravovat plán výuky v reálném čase. To funguje nejlépe v ekosystémech společné výuky, kde je prioritou integrace učebních plánů napříč různými předměty.
Omezení používání Google Docs pro šablony plánů výuky
Navzdory svým výhodám má používání Google Docs pro šablony plánů výuky několik omezení:
- Omezený offline přístup: Pro plnou funkčnost a přístup je vyžadováno připojení k internetu.
- Nesrovnalosti ve formátování: Problémy při převodu do/z jiných formátů, jako je Microsoft Word
- Přizpůsobení šablony: Základní nástroje pro návrh omezují pokročilé možnosti přizpůsobení
- Bezpečnost dat: Obavy ohledně důvěrnosti a kontroly citlivých vzdělávacích materiálů
- Správa verzí: Nemusí vyhovovat potřebám složitých historií dokumentů
- Omezení integrace: Omezená integrace s platformami, které nepatří společnosti Google, nebo se specializovanými vzdělávacími platformami
- Závislost na ekosystému Google: Nejlépe se používá v rámci ekosystému Google s nástroji jako Google Slides, Google Drive a Google Sheets, což znamená menší samostatnou flexibilitu.
- Žádné až minimální pokročilé analytické funkce: Nenabízí vestavěné analytické funkce pro interakci uživatelů s dokumenty.
- Omezená podpora multimédií: Vkládání videí a interaktivních médií není tak jednoduché jako ve specializovaném softwaru.
- Automatizované funkce: Postrádá pokročilé automatizační funkce pro dynamický obsah.
Alternativy k šablonám plánů výuky v Google Docs
S ohledem na výše uvedené omezení se podívejme na 10 osvědčených alternativ Google Docs pro vytváření plánů výuky.
Tyto bezplatné šablony plánů výuky z výkonné vzdělávací sady ClickUp jsou nabité základními funkcemi, které vám pomohou zlepšit proces plánování výuky, psaní a dokumentaci. Nabízejí také snadné možnosti úprav a techniky hodnocení, které zefektivní váš pracovní postup.
1. Šablona pro plánování sylabu od ClickUp
Shromážděte všechny materiály pro plánování sylabu na jednom místě. Patří sem studijní zdroje, seznamy lekcí a nápady na materiály pro kurzy z různých předmětů.
Šablona pro plánování sylabu ClickUp pomáhá navrhnout srozumitelný sylabus. Od vizualizace časového harmonogramu kurzu po kategorizaci přednáškových materiálů můžete také přizpůsobit a vylepšit stávající sylaby ve spolupráci s vaší organizací nebo skupinou učitelů.
Poskytněte studentům konzistentní materiály k osnovám a slaďte klíčové lekce a cíle kurzu s příslušnými úkoly. Zvažte použití zobrazení ClickUp, jako je zobrazení časové osy, tabule, kalendáře a průvodce, abyste měli přehled o termínech, spolupracovnících, kontrolních schůzkách a dalších věcech.
Funkce osnovy šablony pomáhá přizpůsobit doplňky, jako jsou popisy kurzů a zásady hodnocení. Celkově vám tato šablona umožňuje vytvářet komplexní sylaby prostřednictvím zvládnutelných menších úkolů.
2. Šablona plánu výuky na vysoké škole od ClickUp
S šablonou ClickUp pro výukové plány na vysoké škole můžete vymýšlet, sledovat a navrhovat atraktivní výukové plány pro účely výuky na univerzitě. Tato šablona vám také umožňuje spoluvytvářet a přizpůsobovat materiály, abyste studentům pomohli s kvalitním obsahem kurzu.
Spolupracujte s ostatními lektory a vytvářejte týdenní plány výuky, které studentům pomohou dosáhnout jejich vzdělávacích cílů. Funkce Vlastní pole vám umožňuje zadávat data pro strukturu lekcí, známky, stav hodnocení a další. To pomáhá organizovat strukturu každé lekce tak, aby splňovala požadované standardy kvality.
Díky funkcím pro správu projektů v ClickUp můžete sledovat čas, který věnujete konkrétním úkolům, a automatizovat upozornění a e-mailové oznámení na základě předem definovaných kontrolních bodů.
3. Šablona pro plánování výuky od ClickUp
Vytváření plánů výuky pro jednotlivé třídy může být časově náročné, pokud nemáte předem stanovený proces výběru témat a podtémat. Šablona pro plánování výuky ClickUp vám umožňuje podle plánu rozhodnout o nezbytných podsekcích a aktivitách, které budete potřebovat.
Tato šablona nabízí rámec pro předem připravenou organizaci vašich výukových souborů a dodržování předem stanoveného plánu výuky, abyste mohli maximálně využít čas strávený ve třídě.
Je to spolehlivý denní plánovač výuky, který sestavuje menší části lekcí a nakonec připravuje všechny předměty bez vynechání jakýchkoli témat nebo hodnocení.
Vlastní pole vám umožňují připojit relevantní materiály ke třídě a zhodnotit vaši připravenost před přednáškou.
Tip pro profesionály: Využijte funkci automatizace pro připomenutí termínů přípravy nebo hodnocení úkolů každý týden.
4. Šablona plánu řízení třídy od ClickUp
Vytvoření plánu řízení třídy poskytuje vašim studentům pokyny pro udržení správné disciplíny.
Šablona plánu řízení třídy od ClickUp vám umožňuje stanovit jasná pravidla pro chování studentů. Můžete ji také použít k nastínění pravidel a protokolů docházky před a po hodnocení ve třídě.
S touto šablonou od ClickUp můžete vytvořit pravidla pro uspořádání sedadel a postupy pro odevzdávání domácích úkolů a sdílet týdenní plány lekcí a kalendáře. Cílem je připravit akční plány pro různé scénáře ve třídě, jako jsou praktické, teoretické nebo debatní přednášky.
5. Šablona akčního plánu učitele od ClickUp
Použijte šablonu akčního plánu pro učitele od ClickUp, abyste se vyhnuli nesprávnému řízení při řešení úkolů, jako je sestavování obsahu kurzu, vyplňování známkovacích listů a příprava na schůzky rodičů s učiteli. Tato šablona vám může pomoci:
- Aktualizujte vlastní pole a navrhněte personalizované systémy hodnocení pro různé předměty a studenty napříč několika ročníky.
- Nastavte standardní operační postupy pro řešení disciplinárních stížností, problémů souvisejících s docházkou studentů nebo neuspokojivého prostředí ve třídě. ClickUp Views vám umožňuje strategicky sledovat a spravovat více úkolů jako učitel ve škole.
- Přeneste povinnosti na třídní zástupce a sdílejte s nimi tuto šablonu, abyste snížili své pracovní zatížení související s vyznačováním aktualizací zkoušek nebo důležitých poznámek k lekcím.
6. Šablona rozvrhu hodin od ClickUp
Největší noční můrou každého učitele je správa rozvrhů pro několik skupin studentů na univerzitě. Šablona rozvrhu ClickUp vám umožňuje rozdělit větší úkoly spojené s plánováním na menší, lépe zvládnutelné úkoly.
Připravte si jednoduché rozvrhy pro kontrolu docházky a vytváření a přidělování úkolů. Tato šablona také zajistí, že váš rozvrh bude zahrnovat čas na diskusi se studenty o jejich výsledcích v testech nebo na řešení jejich nejasností.
Pomocí vlastních stavů můžete navrhnout vlastní pracovní postupy pro sledování aktivit ve třídě, jejich výstupů a účasti na doplňkových přednáškách. Kromě toho vám 15 jedinečných vlastních zobrazení pomůže organizovat rozvrhy podle předmětů, abyste se vyhnuli zaměňování několika rozvrhů.
7. Šablona rozvrhu hodin speciálního vzdělávání od ClickUp
Třídy speciálního vzdělávání mohou být náročnější na řízení, protože zahrnují další úroveň výuky a komunikace. Šablona rozvrhu třídy speciálního vzdělávání od ClickUp pomáhá navrhovat vzdělávací plány tak, aby odstranily rušivé vlivy a soustředily se na vytváření efektivnějšího výukového prostředí.
Tato šablona nabízí prostředky ke zvýšení inkluzivity studentů prostřednictvím pečlivé instalace vybavení a přizpůsobených výukových strategií.
V sekci Vlastní pole můžete informovat rodiče a zákonné zástupce o schůzkách, testech nebo zpětné vazbě od studentů.
Navíc jsou vlastní zobrazení ideální pro kontrolu důležitých poznámek z výuky, aktivit a rozvrhů pro předměty s vysokou prioritou v různých semestrech.
8. Šablona poznámek z výuky od ClickUp
I zkušení učitelé se mohou cítit zahlceni různými typy informací z výuky. Šablona Class Notes Template od ClickUp pomáhá efektivněji spravovat domácí úkoly studentů, disciplínu ve třídě, kritéria hodnocení, vysvědčení a další.
Spravujte své osobní a společné poznámky na jednom místě a pomocí barevných kódů a vlastních názvů organizujte soubory v přehledném uspořádání. Jeho vrstvy pro sdílení souborů také představují účinný nástroj pro spolupráci studentských skupin.
Navíc ClickUp efektivně nabízí možnosti přizpůsobení, abyste mohli experimentovat s formátováním, propojováním, citacemi, komentáři a zvýrazněním svých poznámek. Můžete přistupovat k datům uloženým ve svých poznámkách a snadno sdílet a upravovat tyto dokumenty s kolegy učiteli.
9. Šablona úkolů pro třídu od ClickUp
Třídění údajů o úkolech na jednom místě vám může ušetřit několik hodin týdně. Šablona úkolů pro třídu v ClickUp kategorizuje úkoly podle předmětů, priorit, cílů a několika přizpůsobitelných parametrů.
Rychlejší vytváření návrhů úkolů, abyste mohli studentům přidělovat úkoly s dostatečným předstihem. Šablona obsahuje funkce pro úpravu termínu odevzdání úkolu na základě aktivní komunikace se studenty.
Formát této šablony pomáhá učitelům vyhnout se opakovanému vytváření úkolů a také pomáhá studentům s sledováním úkolů a sloupci pro zpětnou vazbu, aby se vyhnuli manuální zátěži.
10. Šablona pro sledování pokroku studentů od ClickUp
Řízení tříd s 20–40 žáky se může jevit jako úkol vhodný pouze pro Marii Montessori, pokud nemáte k dispozici nástroje pro sledování pokroku žáků. Šablona pokroku žáků od ClickUp pomáhá učitelům, jako jste vy, udržet si přehled o akademických úspěších svých žáků.
Šablona je navržena tak, aby sledovala výkony jednotlivých studentů a vytvářela podrobné zprávy, které lze projednat s rodiči a kolegy učiteli. Můžete porovnat jejich hodnocení v oblastech, jako jsou úroveň známek, chování a mimoškolní aktivity, a identifikovat tak oblasti, které je možné zlepšit.
Pomocí této šablony můžete rychle vytvořit přehled pokroku žáků a nasměrovat jejich úsilí do oblastí, které je třeba zlepšit. Tato šablona vám pomůže odhalit mimořádně nadané žáky s vyšší schopností kritického myšlení, které by jinak bylo v větší třídě obtížné rozpoznat.
Používejte modernizované šablony plánů výuky pro lepší akademickou pomoc
Profese učitele s sebou nese mnoho odpovědností. Kombinace administrativních a individuálních povinností vyžaduje více než jen vaši pracovní dobu, od vytváření úkolů po kontrolu zkouškových prací, sledování aktivit ve třídě a podporu akademického růstu studentů.
Přesto však v určitém okamžiku budete muset odložit pero a prostě čekat, až zazvoní zvonek oznamující začátek prázdnin. Bezplatné šablony plánů výuky od ClickUp jsou vytvořeny tak, aby se předešlo takovému vyhoření a minimalizovala se vaše pracovní zátěž při plánování výuky.
Naše šablony KWL nabízejí další pomoc při sledování a hodnocení toho, čemu vaši studenti rozumějí a které informace je třeba lépe zpracovat.
Kombinace automatizačních funkcí a přizpůsobitelných polí pro přípravu přesných vzdělávacích a reportovacích dokumentů dělá z ClickUp vašeho oblíbeného asistenta pro správu projektů.
Díky integraci ClickUp do vašeho výukového softwaru můžete také zefektivnit tvorbu a poskytování vzdělávacího obsahu. Koneckonců, chcete učit a ne si lámat hlavu s přípravou lekcí!
Tak na co čekáte? Začněte s ClickUpem ještě dnes zdarma a vylepšete své plány výuky!