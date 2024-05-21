ENTP vs. INFJ: Klíčové rozdíly a podobnosti v práci

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou všichni vaši kolegové v práci tak odlišní? Proč jsou někteří nadšení z týmové schůzky, zatímco jiní dávají přednost komunikaci prostřednictvím e-mailu? Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) může nabídnout některé odpovědi.
Myers-Briggsův model osobnosti nám pomáhá lépe porozumět sobě i ostatním prostřednictvím čtyř klíčových preferencí:
- Extraverze vs. introverze
- Senzorika vs. intuice
- Myšlení vs. cítění
- Posuzování vs. vnímání
V tomto blogu se budeme zabývat dvěma fascinujícími typy MBTI: osobnostním typem INFJ a osobnostním typem ENTP. Tyto dva osobnostní typy přinášejí do práce jedinečný pohled. Tento blog vám poskytne vše, co o nich potřebujete vědět, a nahlédnutí do toho, jak mohou lépe spolupracovat v práci.
Osobnostní typy ENTP a INFJ v kostce
Než se ponoříme do hloubky debaty o rozdílech mezi typy INFJ a ENTP, podívejme se, jak se tyto dva typy osobnosti obecně liší.
|Aspekt
|INFJ (advokát)
|ENTP (diskutér)
|Dominantní vlastnosti
|Prozíravý a zásadový
|Znalí a charismatičtí
|Klíčové silné stránky
|Kreativní, vášniví a velkorysí
|Originální, rychle uvažující a vynikající v brainstormingu
|Hlavní slabé stránky
|Usilují o dokonalost a jsou citliví na kritiku
|Mají sklon být hádaví, někdy necitliví a mají potíže se soustředěním.
|Pracovní styl
|Ceníte si především smyslu a účelu. Vášnivě věříte v rovnost a spravedlnost na pracovišti.
|Baví je výzvy, myslí nekonvenčně a pravidla a předpisy považují za omezující.
|Styl komunikace
|Preferují komunikaci jeden na jednoho, jsou empatické a vyhýbají se konfliktům.
|Přímý má sklon diskutovat, zpochybňovat stávající normy a vymýšlet nové nápady.
|Slavné osobnosti
|Martin Luther King, Nelson Mandela a Morgan Freeman
|Thomas Edison, Mark Twain a Tom Hanks
Co je to ENTP?
Osobnostní typ ENTP (známý také jako „debater“) znamená extravertní, intuitivní, přemýšlivý a vnímavý. Jedná se o osoby, které rády zpochybňují současný stav věcí. Mohou působit nezdvořile, ale mají prostě nekonvenční názory a baví je o nich diskutovat.
ENTP jsou velmi analytičtí a umí dobře odhadnout lidi. Mají sklon být odvážní a dokážou spontánně vykouzlit spoustu nápadů.
Klíčové charakteristiky ENTP
Jedinci s osobnostním typem ENTP mají následující klíčové vlastnosti:
- Obrovská intelektuální zvědavost: ENPT mají neukojitelnou touhu po znalostech, což jim umožňuje vidět věci v širších souvislostech a rozvíjet různé pohledy na svět kolem nich.
- Výřeční řečníci: Osobnosti typu ENTP mají dar slova. Jsou přirozeně spontánní a jejich rozsáhlé znalosti jim pomáhají snadno formulovat své názory.
- Přirození vůdci: ENTP mají tendenci být přirozenými vůdci. Jejich základní povaha v kombinaci s jejich schopností vidět věci v širších souvislostech a ochotou odchýlit se od starých způsobů pohání jejich touhu inspirovat a zpochybňovat status quo, čímž posouvají své týmy směrem k novým možnostem.
Silné a slabé stránky ENTP
Stejně jako každý typ osobnosti, i ENTP mají své silné stránky a omezení. Silné stránky ENTP jsou:
- Vynikající řešitelé problémů: Díky svým rozsáhlým znalostem, otevřenosti a nebojácnému přístupu k méně prošlapaným cestám je pro ENTP řešení složitých problémů druhou přirozeností.
- Skvělí tvůrci nápadů: ENTP mají dobrou extravertní intuici, která jim umožňuje vidět potenciální souvislosti a možnosti. Díky své zvídavé povaze a lásce k brainstormingu jsou přirozenými tvůrci nápadů.
- Komunikační dovednosti: Vynikají v komunikaci složitých myšlenek a obhajování svého stanoviska k tématům s maximální sebejistotou.
Mezi slabé stránky ENTP patří:
- Argumentativní: Jejich láska k debatám a vrozená tendence postavit se konvenčnímu myšlení často vede k konfliktním situacím. I když to není záměrné, může to způsobit, že se lidé cítí napadeni bez zjevného důvodu.
- Necitlivost: Pro ENTP mají emocionální argumenty v debatách malou váhu, což může ztěžovat navazování emocionálních vazeb, zejména v pracovním prostředí.
- Nedostatek odhodlání: Nové nápady nejvíce přitahují osobnosti typu ENTP. Ačkoli je to v určitých situacích skvělé, tato vlastnost je často vede k tomu, že mění směr nebo se nezavazují k původním nápadům, což je omezení, které v profesionálním prostředí nevěstí nic dobrého.
ENTP v práci
ENTP se daří jako vedoucím pracovníkům i zaměstnancům. Zde je rozbor toho, jak se jejich osobnost projevuje v těchto rolích.
ENTP v roli vedoucího
ENTP jsou obvykle vizionáři v vedoucích pozicích. Dláždí cestu inovacím a jejich charismatické osobnosti motivují zaměstnance k naplnění jejich vize. ENTP nejvíce motivuje komplexní uvažování a nemají rádi rutinní a opakující se úkoly. Proto tyto úkoly delegují na ty, kteří v nich vynikají.
Nejsou příznivci mikromanagementu, ale od svých zaměstnanců vyžadují vysoké standardy. Věří v konstruktivní kritiku a sami ji praktikují.
ENTP jako zaměstnanci
ENTP jako zaměstnanci jsou silou, se kterou je třeba počítat. Neváhá sdílet své nápady nebo zpochybňovat postoj vedení ohledně dalšího směřování. Podporuje to jejich přístup k problémům založený na znalostech.
Stručně řečeno, ENTP jsou velkým přínosem pro každý tým, protože dokážou řešit složité problémy nekonvenčními řešeními.
Kariérní dráhy ENTP
ENTP vynikají v rolích, které prověřují jejich intelekt a vyžadují inovativní řešení. Zde je několik kariérních cest, které by odpovídaly jejich silným stránkám:
- Marketingový manažer: Komunikační schopnosti ENTP a jejich odlišný pohled na svět jim umožňují vytvářet jedinečné marketingové kampaně.
- Podnikatel: Díky své touze něco změnit a vizionářskému vedení se hodí pro podnikání.
- Právník: Díky svým ostrým analytickým schopnostem a schopnosti odborně debatovat jsou ENTP obávanými obhájci.
- Vývoj softwaru: Intelektuální zvědavost, vášeň pro inovace a schopnost řešit problémy činí typy ENTP ideálními pro tuto roli.
Co je to INFJ?
Osobnostní typ INFJ (známý také jako „advokáti“) má introvertní, intuitivní, citové a soudné rysy. Jedinci tohoto osobnostního typu jsou v podstatě idealisté, kteří se řídí svými vnitřními emocemi a osobními hodnotami (integrita, vědomí a etika) a snaží se udělat svět lepším místem. INFJ upřednostňují kvalitu před kvantitou a raději investují svůj čas a úsilí do vztahů, které vydrží celý život.
Klíčové charakteristiky INFJ
Lidé s osobnostním typem INFJ vykazují následující klíčové charakteristiky:
- Vysoká vnímavost: Introvertní myšlení INFJ jim dává neobyčejnou schopnost číst mezi řádky. Emocionální intimita je pro ně přirozená, což z nich dělá skvělé partnery a pomáhá jim budovat silnější vztahy v práci.
- Kreativní a vášniví: Na rozdíl od ENTP, kteří se spoléhají výhradně na fakta a logiku, INFJ disponují vnímavostí a touhou konat dobro správným způsobem, což jim dává jedinečnou schopnost přicházet s kreativními řešeními problémů.
Silné a slabé stránky INFJ
Následující jsou klíčové silné stránky osobností INFJ:
- Budování vztahů: Díky své empatii a upřímnému přístupu jsou INFJ vynikajícími budovateli vztahů. Jejich sklon k smysluplným rozhovorům významně přispívá k vytváření podpůrného a inkluzivního prostředí v práci i v osobním životě.
- Integrita a důvěryhodnost: Jejich silná touha učinit svět kolem sebe dokonalým a jejich vysoké etické standardy z nich dělají vysoce spolehlivé jedince bez ohledu na to, jak obtížná je situace. Pokud jde o dodržování závazků, INFJ neponechávají nic náhodě.
- Kreativní řešitelé problémů: INFJ lépe vnímají lidský prvek při řešení výzev. Ve spojení s prozíravostí dokážou INJS vymyslet kreativní řešení, která řeší jak praktické, tak lidské aspekty dané překážky.
Newtonův třetí zákon říká: „Každá akce vyvolává stejnou a opačnou reakci.“ Stejně tak mohou silné stránky INFJ v určitých situacích působit proti nim:
- Náchylnost k vyhoření: Jejich hluboká empatie v kombinaci s vrozenou potřebou pomáhat všem často vede k jejich fyzickému a emocionálnímu vyhoření.
- Citlivost na nerovnováhu: INFJ upřednostňují mír a perfekcionismus nade vše. Když se jejich idealistické vnímání světa setká s krutou realitou jeho nedokonalostí, INFJ mají tendenci se stresovat. Jelikož INFJ mají na sebe vysoké nároky, jejich sebekritika se zintenzivňuje, pokud se jim nepodaří tyto nároky splnit.
INFJ v práci
INFJ typy se v pracovním prostředí daří jako vedoucí i jako zaměstnanci, pokud mohou volně využívat své jedinečné silné stránky. Zde je přehled toho, jak jejich osobnost vyniká v těchto dvou rolích:
INFJ jako lídři
INFJ vedou své týmy tím, že je inspirují a motivují. Jejich hluboká empatie jim pomáhá lépe porozumět individuálním potřebám svých podřízených, což zase přispívá k inkluzivnímu a produktivnímu pracovnímu prostředí.
INFJ však mohou mít potíže s administrativními aspekty vedení, které zahrnují přísné harmonogramy a rutinní úkoly. INFJ jsou motivovanější, když mohou využít své silné stránky.
INFJ jako zaměstnanci
INFJ jsou oddaní a loajální zaměstnanci, kteří do každého týmu vnášejí bohaté znalosti a kreativitu. Vynikají v úkolech, které vyžadují hluboké myšlení, analýzu a lidský přístup. I když se snaží ze všech sil dosáhnout svých cílů, mají tendenci se potýkat s obtížemi při interakci na otevřeném fóru.
INFJ typy mohou mít také větší potíže s orientací v kancelářské politice a mohou se stáhnout, pokud mají pocit, že jejich hodnoty nebo city nejsou respektovány, nebo v případě konfliktu. Upřednostňují urovnávání sporů a vytváření podpůrného a spolupracujícího pracovního prostředí.
Kariérní dráhy INFJ
INFJ touží po pozitivních změnách ve svém okolí. Zde je několik kariérních cest, které jim umožní využít jejich jedinečné silné stránky:
- Lidské zdroje: Díky svému silnému smyslu pro spravedlnost a neotřesitelné pracovní etice jsou ideálními kandidáty pro tuto roli.
- Terapeuti: Schopnost INFJ navazovat kontakty s lidmi spolu s hlubokým smyslem pro empatii z nich činí přirozeně vhodné kandidáty pro tuto roli.
- Spisovatelé: Kreativita, vášeň a touha INFJ něco změnit jim umožňují vytvářet působivé příběhy, které rezonují s čtenáři.
- Výuka: Jejich přirozená tendence pečovat o druhé a schopnost navazovat kontakty jim poskytují přirozený základ pro to, aby se stali pedagogy, kteří mohou skutečně ovlivnit životy svých studentů.
ENTP vs. INFJ: Hlavní rozdíly
ENTP a INFJ jsou diametrálně odlišné typy osobnosti, pokud jde o to, jak vnímají a zvládají vzestupy a pády života. Zde jsou klíčové rozdíly, které tyto dva typy osobnosti odlišují.
Přístup ke konfliktům
ENTP vnímají konflikty jako příležitosti k diskusi a učení. Činí tak s trochou humoru, vtipu nebo dokonce provokace, aby dále stimulovali konverzaci a pokusili se získat nový pohled na situaci.
INFJ naopak upřednostňují harmonii před vším ostatním a raději uklidňují situaci co nejtišeji a nejdiplomaticky.
Přístup k rozhodování
ENTP zakládají svá rozhodnutí především na logice a rozumu. Vynikají v rozebírání problémů, identifikaci nedostatků a navrhování nekonvenčních řešení.
INFJ jsou sice stejně analytičtí, ale při rozhodování zohledňují také empatii a svou silnou intuici. Pro INFJ má emocionální dopad jejich rozhodnutí stejnou váhu jako potřeba řešení.
Jednání s lidmi
ENTP jsou extroverti a daří se jim mezi lidmi. Milují živou diskusi a lidská interakce jim dodává energii. INFJ jsou od přírody introverti, raději tráví čas o samotě a jsou skutečně uvolnění, když mohou být sami se svými myšlenkami.
Přečtěte si také: ENFP vs. ENTP: Klíčové rozdíly a podobnosti v práci
ENTP vs. INFJ: Hlavní podobnosti
INFJ a ENTP jsou si také v několika ohledech podobné.
Intelektuální zvědavost
INFJ a ENTP sdílejí hlubokou touhu po poznání. Ačkoli jejich přístup k dosažení tohoto cíle může být odlišný, oba tyto typy osobnosti upřednostňují neustálé učení a vždy hledají různé úhly pohledu.
Otevřenost
Oba typy osobnosti ENTP a INFJ jsou díky své intelektuální zvědavosti otevřené. ENTP rádi zkoumají alternativní názory, i když je zpochybňují nebo s nimi dokonce nesouhlasí. INFJ jsou také otevřené různým ideologiím, ale jejich hnací silou je touha porozumět různým procesům, které za nimi stojí.
Idealismus
ENTP i INFJ sdílejí touhu mít pozitivní vliv na svět. ENTP milují inovace a hledání kreativních řešení, zatímco INFJ se zaměřují na budování spravedlivější a soucitnější společnosti.
Strategie spolupráce ENTP a INFJ
Ačkoli ENTP a INFJ mají několik společných rysů, jejich pracovní styly jsou zcela odlišné. To vyvolává otázku za milion dolarů: Jak docílit toho, aby tyto zdánlivě protikladné osobnosti spolupracovaly a pracovaly efektivně?
Díky digitálnímu věku, ve kterém dnes žijeme, je řešení překvapivě jednoduché: překlenout propast pomocí správných nástrojů. ClickUp je jedním z takových skvělých nástrojů pro řízení projektů. ClickUp for Teams má řadu funkcí pro spolupráci, které pomáhají typům INFJ a ENTP, nebo dokonce i zbývajícím 14 typům osobnosti, hladce spolupracovat v práci.
Podívejme se na několik strategií spolupráce, které pomohou osobnostem ENTP a INFJ hladce spolupracovat v práci.
Stanovte společný cíl
Úspěch projektu závisí na dvou klíčových prvcích: společné vizi a jasné komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami. K tomu potřebujete mít připravený solidní komunikační plán.
ClickUp Communication Plan Whiteboard a ClickUp Communication Matrix Report jsou dvě šablony komunikačního plánu, které mohou pomoci typům INFJ a ENTP dosáhnout vzájemného porozumění.
První z nich je vizuální nástroj, který vám pomůže zmapovat klíčové prvky potřebné k vytvoření robustního plánu týmové komunikace. Druhý je neocenitelný nástroj, který sleduje jemnější prvky komunikačního plánu, tj. :
- Kdo jsou klíčoví stakeholdeři
- Jak často je třeba s nimi komunikovat
- Jakými komunikačními metodami
Šablona komunikačního plánu vám také umožňuje vytvářet vlastní stavy, pole a zprávy, které dále zefektivní správu komunikace.
Společně tyto dva nástroje uspokojují potřebu ENTP typů mít celkový přehled o situaci a zároveň umožňují INFJ typům identifikovat příležitosti pro hlubší rozhovory v širším rámci.
Vytvořte silný tým
Pro hladký průběh projektu je nezbytný pocit sounáležitosti. Šablona Meet the Team od ClickUp je nástroj, který vám pomůže splnit výše uvedené požadavky.
Tato šablona umožní ENTP zdůraznit jejich odborné znalosti a vyjádřit jejich nekonvenční nápady, zatímco INFJ typům umožní důkladně poznat každého ze svých kolegů.
Stejná šablona také umožňuje vedení představit své týmy externím zainteresovaným stranám spojeným s daným projektem.
Nyní, když se členové týmu již seznámili, lze využít matici ClickUp Team Communication and Meeting Matrix k navázání otevřené a transparentní týmové komunikace, která bude stejně dobře fungovat s osobnostními typy ENTP i INFJ.
Projektoví manažeři mohou tuto šablonu použít k definování rolí a odpovědností a stanovení časového harmonogramu pro spolupráci týmu, aby se zajistilo, že všichni členové projektu budou na stejné vlně.
ClickUp Chat View, který usnadňuje komunikaci v reálném čase, je ideální funkcí pro ENTJ, aby mohl okamžitě brainstormovat alternativní strategie s členy týmu. INFJ naopak preferují brainstorming o samotě a mohou využít ClickUp Views, jako je ClickUp Gantt Chart a ClickUp Calendar View.
Využijte je k vizualizaci úkolů, identifikaci výkonnostních mezer a jejich odpovídajícímu přizpůsobení. Pro ENTP, pokud je cílem vyhnout se multitaskingu a zlepšit soustředění, nejlépe fungují ClickUp Kanban Boards .
Kromě toho mohou ENTP využít ClickUp Clips ke sdílení rychlých záznamů obrazovky, aby vizuálně demonstrovali své nápady nebo alternativní strategie. INFJ mohou mezitím použít funkci ClickUp Assigned Comments k označení konkrétních částí dokumentu nebo obrázku pro zpětnou vazbu.
Překonejte omezení a využijte silné stránky druhých
Již jsme si ověřili, že typy ENTP a INFJ mají své omezení. INFJ jsou náchylní ke stresu, když čelí přísným harmonogramům a nadměrnému pracovnímu zatížení, ENTP mají potíže se soustředěním a oba typy nesnášejí rutinní a opakující se úkoly.
Využijte sílu umělé inteligence – použijte ClickUp Brain k překonání všech výše uvedených výzev několika kliknutími. Jeho AI Project Manager pomáhá automatizovat opakující se úkoly, vytvářet rychlé souhrny a dokonce automaticky vyplňovat data. AI Knowledge Manager a AI Writer for work pomáhají urychlit nepodstatné úkoly. Společně pomáhají snížit jejich mentální zátěž a umožňují jim soustředit se na to, co umí nejlépe.
Vrátíme-li se k jejich společným silným stránkám, vedení INFJ může být neuvěřitelně efektivní při kultivaci produktivního myšlení mezi členy týmu díky jejich tendenci soustředit se na celkové blaho týmu. Vedení ENTP může vynikat v motivování týmů svou nakažlivou energií a inovativní vizí.
I když se jejich styly řízení nacházejí na opačných stranách spektra, v případě, že je zapotřebí spolupráce při řízení práce, mohou své rozdíly odložit stranou.
ClickUp nabízí více než 15 předem připravených šablon pro řízení projektů, které mohou být obzvláště užitečné pro typy INFJ a ENTP, protože vycházejí z jejich individuálních silných stránek. Ve spojení s výše uvedenými funkcemi pomohou tyto šablony strukturovat daný projekt a definovat společnou vizi, která zajistí, že všichni budou od samého začátku na stejné vlně.
Najděte společnou řeč s ClickUp
Na papíře nejsou typy INFJ a ENTJ v žádném případě ideální kombinací, a to v žádné situaci. Nicméně mohou najít způsob, jak ocenit a respektovat osobnost toho druhého; jejich klíčové rozdíly mohou být jejich největší silou.
Využití síly online nástrojů pro spolupráci, jako je ClickUp, je jedním ze způsobů, jak těmto dvěma typům osobností pomoci najít společnou řeč a vyniknout na pracovišti.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!