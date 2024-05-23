Jak vytvořit čárkový graf v Excelu pro vizualizaci dat

Čárový graf nebo časový graf byl vždy jedním z nejlepších způsobů, jak znázornit data jako sérii datových bodů. Tato křivka nám pomáhá vizuálně pochopit a sledovat změny v průběhu let a je ideální pro použití ve zprávách a dokumentech.
Jsou široce používány k prezentaci prodejních čísel, nárůstu návštěvnosti webových stránek nebo pokroku projektu.
Mnoho organizací stále využívá Microsoft Excel, jednoduchý software pro zadávání dat, který slouží k ukládání a sledování dat a vytváření grafů.
Vytváření složitých grafů nebo úpravy čarových grafů však může být s tímto nástrojem poněkud složité. Provedeme vás krok za krokem procesem vytváření čarového grafu v aplikaci Excel, od výběru dat až po přizpůsobení grafu pro optimální přehlednost.
Prozkoumáme také některé omezení aplikace Excel a podíváme se na alternativní řešení, které je ideální pro interaktivní a kolaborativní správu dat.
Co je to čárový graf?
Čárový graf vizuálně znázorňuje datové body spojené čarou. Každý datový bod v grafu odpovídá konkrétní kategorii nebo období na horizontální ose (osa x) a odpovídající hodnotě na vertikální ose (osa y). Čárové grafy jsou obzvláště vhodné pro znázornění trendů a změn v čase.
Efektivní použití čarových grafů transformuje surová data do jasných, praktických poznatků pro informované rozhodování v celé vaší organizaci. To může pomoci sdělit klíčové poselství z datového souboru a poskytnout lepší čitelnost a pochopení trendů.
Jak vytvořit čárový graf v aplikaci Excel
Chcete-li vytvořit čárkový graf v aplikaci Excel, potřebujete formátovaný datový soubor, který zobrazuje data v logické časové řadě. V našem datovém souboru je časový odstup nebo období jeden rok, takže vytvořený čárkový graf bude zobrazovat změnu ceny v průběhu let.
Zde je podrobný popis toho, jak lze tuto tabulku převést na čárkový graf.
Krok 1: Připravte si data
Uspořádejte svá data do přehledné a stručné tabulky. Zajistěte, aby každý sloupec představoval jednu datovou řadu, s popisky v prvním řádku, které definují datové body.
Krok 2: Vložení čárového grafu
Zvýrazněte celý rozsah dat, který chcete zahrnout do grafu. Ten by měl zahrnovat datové body a jejich odpovídající popisky v tabulce. Po výběru datového souboru přejděte na kartu „Vložit“ v horní liště nabídky v aplikaci Excel.
Najděte skupinu „Grafy“ na kartě „Vložit“. Uvidíte různé ikony typů grafů. Klikněte na rozevírací nabídku pod ikonami grafů a vyberte možnost „Čárový graf“.
Krok 3: Formátování grafu
Excel může generovat výchozí typ čárového grafu (např. čára se značkami). Chcete-li prozkoumat další varianty čárových grafů, klikněte na tlačítko „Změnit typ grafu“ v pravém horním rohu grafu.
Zobrazí se nabídka s různými podtypy čarových grafů (např. skládaný čarový graf, čarový graf se značkami). Vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim datům a vizuálním preferencím.
Krok 4: Vyberte typ grafu, který vyhovuje vašim potřebám
Váš graf byl vytvořen a můžete jej použít ve své tabulce. Nyní můžete graf upravit podle svých požadavků, například upravit název grafu a popisky dat a vybrat design grafu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Mezi možnosti, ze kterých můžete vybírat, patří:
Skládaný čárkový graf v Excelu
V tomto typu grafu jsou všechny prvky naskládány na sebe. Horní čára v grafu představuje součet všech čar pod ní a pomáhá vám jasně pochopit každý prvek.
100% skládaný spojnicový graf v Excelu
Tento typ grafu rozlišuje jednotlivé čáry, přičemž osa y zobrazuje procenta namísto absolutních čísel. Osa x, která se táhne přes horní část grafu, vždy udává součet 100 %.
3D čarový graf
Netradiční možností je trojrozměrný čárkový graf, který dokáže data vizuálně znázornit a je ideální pro doplnění reportů nebo prezentací.
Tipy pro vytváření čárových grafů
Vytvoření čárového grafu v Excelu není jen o výběru datových bodů a správné volbě grafu v Excelu. Musíte ověřit datový soubor a popisky, abyste se ujistili, že váš graf je srozumitelný a logicky vysvětluje souvislá data. Při vytváření grafu v Excelu se řiďte následujícími osvědčenými postupy:
- Použití časové osy s podobnými datovými body. Pokud například používáte čárový graf k zobrazení trendů v průběhu let, ujistěte se, že je každý rok správně sledován. Pokud nejsou roky zadány správně, nebudou tyto údaje v grafu zobrazeny přesně.
- Pomocí editoru grafů dejte svému grafu jasný a výstižný název. Měl by přesně odrážet prezentované informace.
- Při vytváření více čarových grafů s více datovými sadami se ujistěte, že každá čára má v legendě jasný a zřetelný popisek pro snadnou identifikaci.
- Vyberte vizuálně přitažlivé barvy, které diváci dokážou rozlišit, zejména při práci s více datovými sadami. Vyhněte se příliš jasným nebo sytým barvám, které mohou namáhat oči.
- Zvažte složitost svých dat a celkovou vizuální hierarchii. U jednodušších grafů nemusí být mřížky nutné. U složitých datových sad použijte jemné mřížky, které pomohou s interpretací, aniž by diváka zahlcovaly.
- Excel nabízí různé možnosti trendových čar (lineární, exponenciální atd.). V panelu formátování datové řady vyberte typ trendové čáry, který nejlépe reprezentuje základní vzorec ve vašem datovém souboru.
Omezení použití aplikace Excel při vytváření spojnicového grafu
Microsoft Excel je vynikající nástroj, který je ideální volbou pro zadávání a sledování dat. Jeho vzorce a funkce tabulkového procesoru mohou dokonce pomoci s reportováním a vizualizací dat, ale pouze do určité míry.
Obsahuje také funkce jako kalendář Excel nebo vodopádový graf pro sledování časových os. Tyto funkce jsou však omezeny na základní zadávání a správu dat a v reálných scénářích se složitými požadavky se stávají náročnými. Bez funkcí drag-and-drop nebo možnosti synchronizace v reálném čase s jinými nástroji pro správu projektů může být správa rozsáhlých projektů v Excelu obtížná.
Například pokud potřebujete znázornit kvalitativní data, existují lepší možnosti než tato a dobrým řešením je použití diagramů.
Mezi další omezení patří:
- Nedostatek interaktivních dashboardů, heat map a stromových map
- Neschopnost spravovat a manipulovat s rozsáhlými a složitými datovými sadami, což často vede k zpoždění nebo problémům s výkonem při čištění nebo transformaci
- Ačkoli nabízí určitou flexibilitu formátování a designu, uživatelé nemají takovou kontrolu nad vzhledem a funkčností grafu jako v případě softwaru pro tvorbu vývojových diagramů, který umožňuje rozsáhlé možnosti formátování.
- Nemožnost kombinovat více typů grafů do jedné vizualizace nebo dashboardu
- Omezení funkcí pro společnou úpravu, protože týmy mohou upravovat pouze data v tabulce, nikoli přímo v grafu.
Alternativní nástroje pro tvorbu čarových grafů
To je vše, co potřebujete vědět o vytváření spojnicových grafů v Excelu. Tato jednoduchá vizualizace dat vám pomůže lépe prezentovat vaše data a upoutat pozornost na klíčové poznatky z konkrétního souboru dat, ale s vašimi daty můžete dělat mnohem více.
Ve většině obchodních použití se grafy používají pro snadné pochopení, brainstorming, spolupráci a export do jiných formátů.
Pro tyto pokročilé požadavky jděte nad rámec základního databázového softwaru a zvažte alternativy k Excelu, jako je ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity a řízení projektů, který je určen pro týmy všech velikostí a odvětví. Pomáhá vám organizovat všechny vaše úkoly, dokumenty a znalostní bázi na jednom místě a rychle transformovat vaše data do působivých vizualizací.
📮ClickUp Insight: Přepínání kontextu tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp spojuje vaše pracovní postupy (a chat) do jedné efektivní platformy. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Několik šablon tabulek a šablon formulářů Excel vám umožňuje vizualizovat vaše data v různých formátech. Tyto vyplnitelné šablony formulářů Excel vám umožňují snadno shromažďovat informace, ať už se jedná o zpětnou vazbu od klientů, průzkumy mezi zákazníky nebo interní účely, jako je shromažďování údajů z žádostí o zaměstnání, což je pro různé zúčastněné strany efektivnější a racionálnější.
Obsahuje také výkonné funkce, které vám umožní odemknout zcela novou úroveň vizualizace dat, která vám pomůže:
- Vytvářejte čárové grafy a brainstormujte se svými týmy pomocí ClickUp Whiteboards, prázdného plátna pro spolupráci. Na rozdíl od předdefinovaných šablon Excelu můžete pomocí šablon Whiteboard přizpůsobit každý aspekt svého grafu. Přidávejte poznámky, provádějte úpravy a přizpůsobujte svůj čárový graf přímo, aniž byste museli přecházet mezi datovým souborem a grafem.
- Spolupracujte s členy týmu na úpravách a aktualizacích čarových grafů současně, aby všichni měli stejné informace a rozhodnutí byla založena na nejnovějších poznatcích.
- S funkcí ClickUp Table View můžete jít nad rámec jednoduchých čarových grafů. Umožňuje vám snadno spravovat i ty nejsložitější datové sady a nabízí výkonné funkce filtrování, třídění a seskupování v rámci zobrazení tabulky.
- Převádějte čárové grafy na jiné vizualizace dat, jako jsou Ganttovy diagramy, kanbanové tabule, sloupcové grafy, výsečové grafy a bodové grafy, které vám pomohou najít ideální zobrazení jakéhokoli souboru dat.
- Využijte sílu umělé inteligence pro vizualizaci dat, která vám umožní vytvářet, upravovat, sdílet a spravovat důležité dokumenty a získat přehled o celé vaší znalostní bázi.
- Exportujte své čárové grafy a použijte je pro své úkoly, plány nebo pracovní postupy. Vytvoříte tak centrální uzel pro rozhodování založené na datech a realizaci projektů.
ClickUp jde nad rámec vytváření profesionálních čarových grafů; umožňuje vám je využít v rámci výkonného pracovního prostoru pro řízení projektů. Představte si svět, ve kterém se vizualizace dat hladce integruje do vašich úkolů, schůzek a komunikace a podporuje tak skutečně datově orientované pracovní prostředí.
Chcete posunout vizualizaci dat a spolupráci na vyšší úroveň? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zažijte budoucnost vizualizace dat!
Často kladené otázky
1. Jak vytvořit čárový graf v Excelu?
Chcete-li vytvořit spojnicový graf v aplikaci Excel, postupujte podle následujících kroků:
- Připravte si data a vyberte datový soubor, který chcete použít. Ujistěte se, že první sloupec obsahuje popisky datových bodů (např. měsíc, časová osa atd.).
- Zvýrazněte oba sloupce dat, které chcete zahrnout do grafu, včetně datových bodů a jejich popisků.
- Přejděte na kartu „Vložit“ a vyhledejte skupinu „Grafy“. Klikněte na rozevírací nabídku pod ikonami grafů a vyberte „Čárový“.
- Excel vygeneruje spojnicový graf, ve kterém budou vaše datové sady znázorněny samostatnými čarami. Graf můžete přizpůsobit pomocí tipů uvedených v tomto příspěvku na blogu.
2. Jak vytvořím v Excelu čárkový graf se dvěma datovými sadami?
Postup je podobný jako při vytváření grafu se dvěma datovými sadami. Připravte si datovou tabulku s jedním sloupcem pro datové body a popisky. Zvýrazněte celý sloupec a postupujte stejně jako při vytváření jednopruhého grafu v aplikaci Excel.
3. Mohu exportovat svůj čárkový graf pro prezentace nebo zprávy?
Ano. Excel umožňuje exportovat data z čárového grafu dvěma způsoby:
- Metoda kopírování a vkládání: Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na graf a vybrat možnost „Kopírovat“. Tento graf nyní můžete vložit do požadovaného prezentačního nebo databázového softwaru (Google Sheets, Smartsheet nebo jiné).
- Exportovat jako obrázek: Klikněte pravým tlačítkem myši na graf a vyberte možnost „Uložit jako obrázek“. Vyberte požadovaný formát souboru (např. PNG, JPEG) a před uložením přizpůsobte kvalitu obrázku. To je ideální pro použití v softwaru pro vizualizaci dat nebo prezentačním softwaru (Powerpoint, Canvas, Keynote nebo jiné).
4. Mohu do svého čárového grafu v Excelu přidat trendovou čáru?
Samozřejmě! Jakmile vytvoříte čárový graf, vyberte jej. Klikněte na znaménko „+“ v pravém horním rohu grafu. Otevře se nabídka „Prvky grafu“. Přejděte na možnost „Trendová čára“ a vyberte typ trendové čáry, kterou chcete přidat (lineární, exponenciální atd.).