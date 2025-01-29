10 nejlepších softwarů pro řízení projektů v roce 2025

Úspěšné dokončení projektu vyžaduje efektivní správu rozpočtu, inteligentní alokaci zdrojů, řízení rizik, spokojenost zainteresovaných stran a kvalitní výstupy. To je spousta věcí, které je třeba zvládnout.
Vše může být jednodušší, pokud použijete software pro řízení projektů, který sleduje všechny prvky na jednom místě. Správný software pro řízení projektů zvyšuje transparentnost projektu a zlepšuje správu rozpočtu a řízení rizik v průběhu celého životního cyklu projektu. Řeší také složitost moderních projektů a pomáhá vám strategicky plánovat zdroje tak, abyste dosáhli cílů projektu. V tomto blogu se budeme zabývat deseti nejlepšími softwary pro řízení projektů a jejich funkcemi.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů?
Při hledání softwaru pro řízení projektů by projektoví manažeři měli upřednostnit následující funkce:
- Komplexní sledování projektu: Ujistěte se, že software dokáže sledovat úkoly projektu, časové osy, milníky a rozpočet. Měl by také nabízet přehled o výkonu a pokroku projektu v reálném čase.
- Řízení zdrojů: Víte, že i středně velký projekt může vyžadovat aktivní řízení zdrojů, aby byl úspěšný. Vyberte software, který umožňuje efektivní alokaci a správu zdrojů, včetně personálu, vybavení a materiálů. Měl by také předpovídat požadavky na zdroje a pomáhat vám sledovat dostupnost zdrojů během celého životního cyklu projektu.
- Rozpočtování: Vyberte si software, který podporuje rozpočtování a řízení nákladů. Hledejte funkce pro odhad nákladů, sledování výdajů a finanční reporting.
- Nákladová efektivita: Software pro řízení projektů by měl mít nákladově efektivní předplatné, které splňuje vaše obchodní požadavky a nabízí prémiové funkce za dostupnou cenu. Ideální je bezplatný tarif nebo bezplatná zkušební verze, protože vám dá čas posoudit vhodnost softwaru, aniž byste se zavázali k výdajům.
- Funkce řízení rizik: Ujistěte se, že software pro řízení projektů obsahuje funkce pro identifikaci, hodnocení a zmírňování projektových rizik, aby se minimalizovala potenciální narušení harmonogramu a rozpočtu projektu.
- Spolupráce: Nejlepší software pro řízení projektů vám nabídne plynulé nástroje pro plánování, spolupráci a komunikaci v rámci projektu.
- Uživatelská zkušenost: Měli byste také zkontrolovat škálovatelnost, výkon a uživatelské přívětivost softwaru.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů, které můžete použít
Níže uvádíme seznam deseti nejlepších softwarů pro řízení projektů, které vám usnadní procesy řízení projektů.
1. ClickUp
ClickUp je robustní software pro řízení a kontrolu projektů, který nabízí řadu funkcí přizpůsobených požadavkům vašeho projektu. Jedná se o komplexní platformu, která vám pomáhá úzce spolupracovat s vaším týmem pomocí propojených pracovních postupů, dokumentů, dashboardů v reálném čase a dalších funkcí. Pomáhá projektovým týmům pracovat rychleji, chytřeji a šetřit čas.
Řešení pro řízení projektů Clickup vám pomáhá spravovat zdroje, sledovat výstupy, vytvářet a přidělovat úkoly, sledovat pokrok a integrovat oblíbené projektové nástroje – vše na jednom místě.
A co víc? Pomocí dashboardu ClickUp můžete vizualizovat stav projektu pomocí karet, tabulek, seznamů a grafů. Pomáhá také shromažďovat a analyzovat všechna data projektu, takže můžete snadno sledovat zdroje, identifikovat úzká místa a dodržet rozpočet. Dashboard si můžete přizpůsobit podle svých představ pomocí některého z více než 50 dostupných widgetů.
Efektivní řízení projektů zahrnuje propracované schůzky a diskuse. Nemusíte se vyhnout všem schůzkám, ale můžete ušetřit čas pomocí ClickUp Brain, integrovaného asistenta s umělou inteligencí. Použijte jej k shrnutí poznámek a konverzací ze schůzek, vytváření projektových briefů a zpráv, automatizaci aktualizací úkolů a akčních položek a automatickému vyplňování dat do tabulek.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Automatizujte pracovní postupy: Automaticky generujte dílčí úkoly na základě popisů úkolů, shrňujte vlákna komentářů, získejte automatické aktualizace, přehledy o projektech a další informace pomocí ClickUp Brain. Zefektivněte akce, jako jsou změny stavu, předávání projektů, recenze a schvalování a další, abyste zvýšili soustředění svého týmu.
- Efektivní spolupráce: Spolupracujte se svými kolegy na realizaci projektu pomocí ClickUp Docs, nativní funkce pro dokumentaci, která týmům umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet znalostní báze a další.
- Zefektivněte komunikaci v rámci projektu: Použijte ClickUp Chat View pro komunikaci v reálném čase s členy týmu, sdílení aktualizací, vkládání webových stránek a přiřazování úkolů zdrojům.
- Sledujte průběh v reálném čase: Sledujte průběh projektu a zajistěte včasné dodání pomocí více než 15 zobrazení ClickUp, jako je Ganttův diagram a časová osa.
- Efektivní plánování zdrojů: Efektivně alokujte zdroje, vizualizujte úkoly, optimalizujte pracovní zátěž a slaďte spolupráci týmu v průběhu celého životního cyklu projektu pomocí šablon pro plánování zdrojů ClickUp.
- Flexibilita: Flexibilně organizujte a kontrolujte vše od malých týmů po velké podniky pomocí hierarchie ClickUp.
- Řízení rozsahu projektu: Zefektivněte řízení změn rozsahu projektu a posuďte potřebu jakýchkoli změn pomocí šablony SOP pro řízení změn od Clickup.
S touto šablonou můžete:
- Vytvořte standardizovaný proces pro žádání, kontrolu a schvalování změn
- Sledujte stav každé žádosti o změnu a zajistěte včasné řešení
- Udržujte komplexní auditní stopu všech změn pro účely dodržování předpisů
Omezení ClickUp:
- Možnost přizpůsobení může být zpočátku pro vás ohromující.
- Mobilní aplikace zatím nemá všechny funkce jako aplikace pro stolní počítače.
Ceny ClickUp:
- Plán Free Forever: Nejlepší pro osobní použití
- Neomezený: Nejlepší pro malé týmy; 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Nejvhodnější pro středně velké týmy; 12 USD/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $/měsíc na uživatele pracovního prostoru
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Asana
Asana je další uživatelsky přívětivý software pro řízení podnikových projektů. Mezi jeho klíčové funkce patří řízení projektů, cíle a reporting, správa zdrojů, pracovní postupy a automatizace. Uživatelé oceňují jeho intuitivní rozhraní.
Tato platforma pro správu úkolů vám umožňuje vyvíjet a plánovat projekty, přiřazovat a sledovat úkoly a prohlížet projekty v Kanbanu, časové ose a dalších zobrazeních. Poskytuje také přehled úkolů napříč různými týmy, takže je vhodná pro mezifunkční týmovou spolupráci při zpracování velkých projektů. Asana se také integruje s více než 270 aplikacemi pro automatizaci řízení projektů.
Nejlepší funkce Asany:
- Spravujte projekty od začátku do konce a udržujte tým v synchronizaci a v souladu s harmonogramem, aby dosáhl svých cílů.
- Propojte práci každého týmu s širším cílem společnosti a zároveň sledujte pokrok pomocí údajů v reálném čase v přehledech.
- Zvyšte efektivitu týmu pomocí automatizovaných pracovních postupů a procesů
- Naplánujte přesné časové harmonogramy, upravte pracovní zátěž a držte se plánu, abyste dosáhli cílů vývoje projektu.
Omezení Asany:
- Import a export dat je k dispozici pouze ve formátech JSON a CSV.
- Úkoly může přiřazovat pouze jedna osoba, což představuje výzvu pro velké týmy s více zúčastněnými stranami projektu. Úkoly také nelze přiřadit více příjemcům.
Ceny Asany:
- Zdarma: Navždy
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany:
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
3. Smartsheet
Smartsheet kombinuje flexibilitu tabulkového procesoru s výkonem nástroje pro řízení projektů, což z něj činí jedno z nejuniverzálnějších řešení pro řízení projektů. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Smartsheet můžete snadno vizualizovat a přizpůsobovat řízení projektů. Začít je opravdu snadné, zejména pokud máte zkušenosti s prací v Excelu.
Pomáhá sledovat všechna data projektu na jednom místě, spolupracovat s týmem v reálném čase, automatizovat pracovní postupy a analyzovat klíčové ukazatele výkonnosti projektu. SmartSheet také umožňuje inteligentní rozhodování o projektech díky automaticky generované vizualizaci dat. Neobsahuje však další důležité funkce pro řízení projektů, jako je dokumentace a stanovení cílů.
Nejlepší funkce Smartsheet:
- Pečlivě plánujte projekty pomocí zobrazení Kanban, Gannt, Card nebo Grid.
- Nastavte rozpočty projektů a sledujte limity, abyste zvýšili ziskovost projektů
- Rozdělte svůj projekt na různé milníky, fáze, úkoly nebo přiřazení pro lepší řízení projektu.
- Zjednodušte spolupráci díky sdílení dokumentů, korekturám, oznámením a konverzacím.
- Standardizujte a automatizujte tvorbu projektů a reporting, abyste mohli škálovat komplexní projekty
Omezení Smartsheet:
- Je třeba zakoupit další funkce, jako je kontingenční tabulka atd.
- K zakoupení pokročilého modelu je třeba zakoupit nové licence.
- Chybí dostatečná podpora pro ukládání vzorců a dat
Ceny Smartsheet:
- Zdarma: Navždy
- Výhoda: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 32 USD/měsíc na uživatele pro minimálně 3 uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet:
- G2: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Runn
Runn umožňuje hladké plánování projektů, alokaci a sledování zdrojů a správu kapacit, což z něj činí vynikající software pro řízení projektů, který vám pomůže efektivně spravovat vaše projektové zdroje.
Použijte Runn k nastavení časového harmonogramu projektu, prognóze požadavků na zdroje a sledování nákladů pro úspěšné výsledky projektu. Jeho robustní funkce pro vytváření reportů vám pomohou udržet přehled o požadavcích na zdroje a jejich využití, oddělit fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a efektivně pracovat na dosažení vašich cílů.
Týmy mohou využít jeho rozšíření pro Chrome k okamžitému a přesnému sledování času.
Nejlepší funkce Runn:
- Vyvažte pracovní zátěž každého člena týmu a plánujte na základě stávajících přidělených úkolů a naplánovaných volných dnů a dovolených.
- Spravujte čas i peníze pro různé typy projektů pomocí prediktivních přehledů o všech vašich finančních ukazatelích.
- Udržujte přehled o všech svých zdrojích, abyste mohli snadno sledovat výkonnost týmu a identifikovat trendy ve využívání zdrojů.
- Přesné měření pokroku projektu a výdajů pomocí časových rozpisů
- Naplánujte si různé scénáře „co by, kdyby“, abyste byli připraveni na jakékoli změny.
Omezení Runn:
- Má omezené možnosti přizpůsobení a možná jej nebudete moci přizpůsobit konkrétním prvkům projektu.
- Integrace s konkrétními externími systémy může být složitá.
Ceny Runn:
- Zdarma: Navždy
- PRO: 10 USD za měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runn:
- G2: 4,5/5 (nedostatek recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (30 recenzí)
5. Float
Float je integrovaná platforma pro centralizovanou správu zdrojů a plánování projektů. Můžete ji použít ke správě projektových úkolů, nastavení rozpočtů a fakturovatelných sazeb a definování fází a časových harmonogramů projektů.
Díky intuitivnímu rozhraní a funkci drag-and-drop můžete vytvářet podrobné plány zdrojů, efektivně přidělovat zdroje a identifikovat potenciální úzká místa. Funkce sledování času poskytuje přehled o odhadovaném a skutečném čase pro úkoly, což pomáhá kontrolovat rozpočty a časové plány projektů.
Nejlepší funkce Float:
- Prohlížejte si projektové plány svého týmu v reálném čase, abyste mohli efektivně plánovat kapacitu a přidělovat práci.
- Přidělujte úkoly, stanovujte termíny a přidělujte rozpočty s přehledem o využití všech zaměstnanců.
- Sledujte pokrok svého týmu a rozpočty projektů v reálném čase, zatímco členové vašeho týmu snadno zaznamenávají a upravují své skutečné pracovní hodiny.
- Nechte si zasílat upozornění na trendy v oblasti neúčtovatelné práce a potenciální ztráty
Omezení plovoucího kurzu:
- Pro malé týmy to může být nákladné
- Možná vám nebude připadat vhodný pro mobilní zařízení a budete mít potíže s posouváním na mobilním telefonu.
- Nabízí omezené integrace
Plovoucí ceny:
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Základní verze: 7,5 $ měsíčně na uživatele
- Výhoda: 12,5 USD za měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Float:
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
6. Teamdeck
Teamdeck je komplexní platforma pro správu zdrojů a plánování projektů pro kreativní a technické týmy. Pomáhá snadno spravovat dostupnost zdrojů, sledovat fakturovatelné hodiny a předpovídat požadavky. V týmových kalendářích můžete v reálném čase sledovat aktuální a budoucí pracovní vytížení svého týmu a podle toho přidělovat zdroje.
Nejlepší funkce Teamdecku:
- Přiřaďte projekty do kalendáře svého týmu a definujte jejich hodinový rozvrh na základě dostupnosti, pracovní pozice, dovedností a vlastních definovaných atributů.
- Spravujte dovolené svého týmu a sledujte jejich hodinovou dostupnost, abyste věděli, kdy je můžete očekávat v práci a kdy mimo ni.
- Přizpůsobte šablony reportů pro různé týmy, jako jsou PM, HR, finance a provoz, abyste ušetřili čas.
- Snadno sledujte čas jednotlivých členů v rámci více projektů
- Lepší plánování budoucích projektů díky kompletnímu přehledu o aktuálních projektech a využití zdrojů
Omezení Teamdecku:
- Nikoho neinformuje, když si člen týmu vezme volno, což ztěžuje sledování docházky týmu.
- Uživatelé našli chyby v datech ve zprávách
- Neexistuje žádný bezplatný tarif, pouze bezplatná zkušební verze.
Ceny Teamdeck:
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Light Member: 2 $ měsíčně
- Plný člen: 6 $ za měsíc
Hodnocení a recenze Teamdeck:
- G2: 4,6/5 (12 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (42 recenzí)
7. Jira
Jira je nástroj pro sledování problémů a agilní řízení projektů pro týmy zabývající se vývojem softwaru. S Jira můžete snadno plánovat, sledovat a vydávat softwarové projekty. Využívá agilní metodiky, které týmům umožňují rychle reagovat na měnící se požadavky, a tím zvyšují úspěšnost projektů. Integrujte jej s dalšími vývojovými aplikacemi, abyste zmapovali cíle společnosti a odhalili úzká místa v různých odděleních.
Nejlepší funkce Jira:
- Udržujte svůj tým a zainteresované strany v synchronizaci přidáním epik, mapováním pracovních položek, závislostí a verzí na časové ose.
- Pomocí scrumových tabulek rozdělte velké a složité projekty na zvládnutelné úkoly, aby vaše týmy pracující ve sprintech dodávaly výsledky rychleji.
- Vytvářejte přizpůsobitelné pracovní postupy, které lze přizpůsobit jakémukoli stylu práce
- Nastavte DevOps a hladce integrujte Jira s dalšími produkty Atlassian
- Získejte data o rizicích a postupu projektu v reálném čase, abyste mohli neustále optimalizovat výkonnost.
Omezení Jira:
- Nemůže projekty zcela automatizovat
- Uživatelé shledali Jira nepružným a obtížně přizpůsobitelným
- I když můžete importovat nápady do projektu pomocí importu CSV, touto metodou nelze přenést nastavení polí, zobrazení nebo nastavení projektu.
Ceny Jira:
- Navždy zdarma: Až 10 uživatelů
- Standard: 7,16 $ za měsíc na uživatele
- Premium: 12,48 $ za měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira:
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
8. Basecamp
Basecamp je další software pro řízení a kontrolu projektů, který nabízí různé nástroje pro plánování, sledování a správu projektů, jako jsou nástěnky, seznamy úkolů, skupinové chaty a tabulky karet pro plánování projektů. Jeho největší předností je jednoduché uživatelské rozhraní, které se zaměřuje pouze na online spolupráci.
S Basecampem můžete vytvářet automatické kontroly opakujících se úkolů týmu a sledovat celkový pokrok více projektů. Umožňuje také plánovat události, termíny a milníky projektu, čímž zajišťuje efektivitu a transparentnost projektu.
Nejlepší funkce Basecampu:
- Organizujte všechny své projekty, úkoly a plány na jednoduchém jednostránkovém panelu.
- Využijte organizované prostory k vytváření, sdílení a diskusi o dokumentech, souborech a obrázcích
- Efektivní komunikace pomocí skupinového chatu v reálném čase
- Nastavte automatické kontroly, abyste zkrátili dobu strávenou na schůzkách
Omezení Basecampu:
- Chybí mu základní funkce pro řízení projektů, jako je sledování času, přidělování úkolů a Ganttovy diagramy.
- Nelze přidávat štítky pro stanovení priorit, přidělování nebo kategorizaci akčních položek.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif.
Ceny Basecamp:
- Bezplatná 30denní zkušební verze, žádný bezplatný tarif
- Basecamp: 15 USD za měsíc na uživatele
- Plán Pro Unlimited: 299 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Basecamp:
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
9. Hub Planner
S Hub Plannerem můžete plánovat a rozvrhovat své zdroje pro různé projekty a sledovat jejich výkonnost porovnáním předpokládaného času se skutečným časem. To vám pomůže sledovat výkonnost týmu ve vztahu k stanoveným cílům a posoudit dovednosti jednotlivých zdrojů. Poskytuje také intuitivní dashboardy a šablony reportů pro sledování pokroku projektu a ziskovosti.
Pomáhá také uživatelům rychle žádat a schvalovat zdroje v rámci systému pomocí rozšíření workflow.
Nejlepší funkce Hub Planner:
- Sledujte časové plány projektů pomocí časových rozvrhů Hub Planner porovnáním plánovaného času a nahlášeného času pro každý úkol.
- Snadné plánování projektů napříč interními a externími týmy
- Pomocí dynamické teplotní mapy můžete rychle identifikovat mezery v harmonogramu projektu a vizualizovat pracovní zátěž svého týmu.
- Spravujte výdaje na projekty a získejte přehled o jejich ziskovosti
Omezení Hub Planner:
- Chybu v časovém rozvrhu projektu nelze upravit.
- Někteří uživatelé považují projektové reportování za poněkud komplikované.
- Ačkoli je tento software užitečný pro malé týmy, nemusí vyhovovat složitým požadavkům větších týmů.
Ceny Hub Planner:
- Plug & Play: 7 USD za měsíc na uživatele
- Premium: 18 $ za měsíc na uživatele
- Business Leader: 54 USD za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hub Planner:
- G2: 4,2/5 (19 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
10. Saviom
Řešení Enterprise Project Portfolio Management od společnosti Saviom pomáhá organizacím spravovat více projektů současně. Můžete sledovat stav projektu a výsledky v reálném čase, včas identifikovat rizika projektu a omezit překážky.
Kromě toho Saviom analyzuje výkonnost projektu ve srovnání se stanovenými rozpočty, aby zvýšil ziskovost. Pomáhá vám předvídat sílu týmu a požadavky projektu, čímž vám pomáhá minimalizovat režijní náklady a zlepšit využití fakturovatelných zdrojů.
Nejlepší funkce Saviom:
- Dokončete více projektů s méně zdroji díky řešení Enterprise Project Portfolio Management (EPPM), které dokáže generovat prognózy požadavků na zdroje a pomáhá vám maximalizovat jejich využití.
- Přidělujte a přesouvejte úkoly jednoduchým přetažením myší
- Dělejte lepší rozhodnutí díky podrobným dashboardům v reálném čase a přizpůsobitelným reportům s filtry a vlastními poli.
- Vytvářejte různé scénáře, abyste mohli předvídat a plánovat obchodní výzvy
- Vytvářejte automatizované sekvence a vlastní pracovní postupy, abyste ušetřili čas a úsilí
Omezení Saviom:
- Dokumentace je omezená, proto nastavení všeho podle vašich představ vyžaduje určitou míru pokusů a omylů a zpočátku může být časově náročné.
- Uživatelé shledali rozhraní trochu neohrabaným a zastaralým.
Ceny Saviom:
- Power License: Individuální ceny
- Lite licence: Individuální ceny
- Licence pro neuživatele: Individuální cena
Hodnocení a recenze Saviom:
- G2: NA
- Capterra: 4,2/5 (20 recenzí)
Zajistěte úspěch projektu s ClickUp
Projektoví manažeři mohou pomocí softwaru pro řízení projektů zajistit úspěch složitých projektů tím, že zajistí transparentnost, efektivitu a odpovědnost. ClickUp nabízí širokou škálu funkcí pro zefektivnění procesů řízení projektů. Od plánování a přidělování kapacit až po sledování úkolů a reporting optimalizuje pracovní postupy pro úspěšnou realizaci projektů.
