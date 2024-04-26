Microsoft Project vs. Wrike: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Bez pomoci je nemožné zvládnout všechny stovky úkolů, které projektový manažer musí vykonávat. Musíte stanovit cíle, delegovat úkoly, sledovat pokrok a usilovat o skvělé výsledky, přičemž musíte informovat všechny zúčastněné strany projektu.
Pokud máte skvělý tým, možná jste vyhráli jackpot. Ale to samo o sobě nestačí. Za každým úspěšným projektovým manažerem stojí kombinace nejlepších nástrojů pro produktivitu a řízení projektů.
Ale s tolika skvělými nástroji, které jsou k dispozici, může být těžké vybrat ten správný.
Dvě vynikající možnosti jsou Microsoft Project a Wrike.
Tyto platformy patří mezi dva nejvyhledávanější nástroje pro projektové manažery. Nabízejí mnoho funkcí pro organizaci úkolů, spolupráci týmu v reálném čase a monitorování projektů.
V tomto blogovém příspěvku se podrobně podíváme na tyto dva softwarové nástroje a prozkoumáme jejich funkce, ceny a uživatelské recenze. To vám pomůže vybrat nejlepší software pro správu projektů pro váš tým.
Na konci vám také představíme bonusovou možnost, takže zůstaňte s námi a zjistěte, o co jde!
Co je Microsoft Project?
Microsoft Project (také známý jako MS Project) je komplexní nástroj pro správu projektů, který je součástí sady aplikací Microsoft 365. Můžete k němu přistupovat online nebo si jej nainstalovat do počítače.
MS Project vám umožňuje vyvíjet projektové strategie, plánovat časové osy, přidělovat úkoly a sledovat pokrok, a to vše na jedné platformě. Ať už váš projekt sleduje tradiční nebo agilní přístup, platforma je dostatečně flexibilní, aby podporovala vaše potřeby.
Naučit se pracovat s MS Project může ve srovnání s alternativami vyžadovat čas a úsilí, ale integrace s dalšími aplikacemi Microsoftu činí z učení skvělý zážitek. Je vhodný pro firmy všech velikostí a nabízí funkce, jako je správa úkolů a zdrojů, které zajišťují hladký chod.
Funkce Microsoft Project
Od plánování projektů přes rozvrhování až po správu portfolia – MS Project umí mnoho věcí. Podívejme se blíže na některé z jeho klíčových funkcí.
Ganttovy diagramy a více zobrazení projektů
Jednou z vynikajících funkcí MS Project je možnost zobrazení více projektů. Můžete použít zobrazení mřížky k vytvoření seznamů úkolů, zobrazení tabule k zobrazení pracovních postupů pomocí tabule Kanban a zobrazení časové osy, například Ganttův diagram, k plánování úkolů v čase.
Pomocí Ganttova diagramu můžete vidět počáteční a koncové body svých úkolů a jejich vzájemnou závislost. To pomáhá projektovým manažerům sledovat průběh projektu a zajistit, aby vše proběhlo podle plánu. Ganttův diagram můžete dále přizpůsobit na základě metrik, které potřebujete vizualizovat.
Bez ohledu na to, který pohled používáte, MS Project vám pomůže udržet pořádek a v případě potřeby snadno provést změny.
Správa zdrojů a sledování rozpočtu
Sledujte všechny zdroje potřebné pro úkoly projektu, jako jsou lidé, vybavení a materiály. Funkce správy zdrojů v MS Project vám pomohou zajistit optimální využití vašich zdrojů.
Nástroje pro vyrovnávání a přidělování zdrojů v MS Project pomáhají vyvažovat zdroje a zajišťují, že nejsou nadměrně využívány nebo plýtvány. Můžete také vytvářet skupiny zdrojů, abyste je mohli snadněji spravovat.
Navíc MS Project vám umožňuje sledovat náklady, abyste se vešli do rozpočtu. Můžete jej přizpůsobit potřebám svého projektu, což z něj činí spolehlivý způsob, jak společně spravovat finance a zdroje.
Předem připravené zprávy a analýzy
MS Project usnadňuje vytváření reportů díky předem připraveným reportům, které můžete sdílet se svým týmem. Projektoví manažeři je mohou využít ke sledování pokroku, rozpočtu nebo využití zdrojů.
Předem připravené zprávy jsou k dispozici v různých typech, například jako grafy, kontingenční tabulky a řídicí panely, takže je můžete přizpůsobit podle svých preferencí. Tyto zprávy vizuálně zobrazují data, což usnadňuje odhalování a řešení problémů.
Ceny Microsoft Project
Verze pro lokální instalaci/desktop
- Project Standard 2021: 679,99 $ (jednorázový nákup)
- Project Professional 2021: 1129,99 $ (jednorázový nákup)
Cloudová řešení
- Projektový plán 1: 10 $/uživatel za měsíc
- Projektový plán 3: 30 $/uživatel za měsíc
- Projektový plán 5: 55 $/uživatel za měsíc
Co je Wrike?
Wrike je software pro správu projektů, který pomáhá týmům spolupracovat. Udržuje vše organizované na jednom místě, od dokumentů po úkoly, takže každý ví, co má do kdy udělat.
Díky přizpůsobitelným dashboardům a pokročilým automatizačním funkcím je snadné mít projekty pod kontrolou a šetřit čas. Plánujte projekty pomocí nástrojů, jako jsou Ganttovy diagramy, které ukazují, kdo co dělá a kdy. Navíc se dobře hodí k jiným aplikacím, které možná již používáte, jako jsou Google Docs nebo programy Microsoft.
Ať už jste marketingový tým s novými nápady pro kampaň k uvedení produktu na trh nebo tým inženýrů, který chce zefektivnit hlášení a opravy chyb, Wrike vám pomůže udržet pořádek a hladký průběh práce.
Funkce Wrike
Jako řešení pro správu projektů nabízí Wrike mnoho výkonných funkcí. Pojďme se na ně podívat.
Formuláře pro zadání zakázkového projektu
Jednou z hlavních funkcí Wrike je možnost vytvářet vlastní formuláře žádostí o projekty. Díky vestavěné šabloně můžete vytvářet speciální formuláře pro žádosti týkající se vašeho projektu.
Můžete vytvářet vlastní formuláře s názvy a otázkami přizpůsobenými tak, aby získaly potřebné informace, jako je zadávání textu, soubory a obrázky.
Jakmile někdo vyplní formulář, můžete na základě odpovědí automatizovat akce, jako je vytvoření nového návrhu projektu nebo přiřazení úkolů. Navíc máte kontrolu nad tím, kdo může formulář zobrazit a kdo může udělit schválení.
Automatizace pracovních postupů
Funkce automatizace pracovních postupů Wrike zjednodušují pracovní postupy vašeho týmu automatizací opakujících se úkolů a akcí na základě předem definovaných podmínek.
K nastavení automatizace pracovních postupů ve Wrike nemusíte být technický génius. Stačí ukázat, kliknout a vybrat si z různých možností v rozevíracích nabídkách. Díky tomuto uživatelsky přívětivému rozhraní může kdokoli snadno vytvořit vlastní pravidla automatizace přizpůsobená potřebám svého týmu.
Definujte spouštěče a akce pro každé automatizační pravidlo: Automatizujte aktualizace stavu, připomenutí, zasílání zpráv a integraci s jinými nástroji. Můžete například nastavit Wrike tak, aby po dokončení úkolů zasílal okamžité zprávy na Slacku o dalších krocích v projektu.
Můžete také sledovat účinnost svých automatizačních pravidel. Domovská stránka automatizací poskytuje přehled o tom, jak často bylo každé pravidlo použito během měsíce, což vám umožní vyhodnotit jejich dopad na produktivitu vašeho týmu.
Pokročilá analytika
Pokročilé analytické funkce Wrike vám nejen umožňují sledovat vaše projekty, ale také studovat vaše data. Použijte je k nastavení vlastních reportů, abyste mohli sledovat svůj pokrok ve vztahu k vašim cílům. A nejlepší na tom je, že tyto přehledy a reporty můžete snadno sdílet se svým týmem.
Wrike také nabízí interaktivní widgety, které usnadňují vizualizaci důležitých dat. Stačí je přetáhnout na požadované místo a máte hotovo.
Ačkoli analytické funkce Wrike mohou být pro začátečníky složité, pro týmy s dlouholetými zkušenostmi představují velkou výhodu. Díky funkcím, jako je Work Intelligence AI, vám Wrike pomáhá organizovat pracovní postupy a identifikovat problémy, než se z nich stanou velké potíže.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 24,80 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Individuální ceny
Microsoft Project vs. Wrike: Porovnání funkcí
Seznamte se s tím, jak si Wrike vede ve srovnání s MS Project, pomocí tohoto rychlého srovnání:
|Funkce
|Microsoft Project
|Wrike
|Více zobrazení
|Ano, včetně Gantt, Board a Kanban
|Ano
|Nativní sledování času
|Ano
|Ano
|Automatizace a umělá inteligence
|Je třeba integrovat s Microsoft Power Automate pro automatizaci pracovních postupů.
|Má nativní funkce automatizace pracovních postupů a nástroje umělé inteligence.
|Spolupráce
|Omezený; vyžaduje integraci s Microsoft Sharepoint a Teams
|Rozsáhlý; umožňuje komentáře, označování a zmínky členů týmu u úkolů
|Řízení rizik
|Obsahuje nástroje pro sledování problémů a řízení rizik
|Nabízí hodnocení stavu projektu založené na umělé inteligenci.
|Reporting
|Integrace s MS Excel pro generování reportů
|Obsahuje integrovaný analytický nástroj pro aktualizace a zprávy v reálném čase.
|Komunikace v týmu
|Ne
|Bezplatné zasílání zpráv v rámci nástroje
|Sdílení souborů
|Ne
|Ano
|Integrace
|Pouze s nástroji Microsoft 365
|Integrace s více než 400 aplikacemi
|Ochrana osobních údajů
|Ano
|Ano
|Ceny
|10 $/měsíc, bezplatná zkušební verze
|9,80 $/měsíc, bezplatný tarif
Jak MS Project, tak Wrike vynikají v oblasti řízení projektů. Pojďme je porovnat.
Realizace projektu
Microsoft Project
MS Project vám pomáhá efektivně řídit vaše projekty. Nabízí nástroje, které přesně odhadují vaše pracovní zatížení a umožňují spravovat více projektů současně. V závislosti na verzi můžete získat přístup k dalším funkcím, jako je projektová tabule pro organizaci úkolů ve stylu Kanban.
Wrike
Wrike má specializované integrované nástroje, které vám pomohou úspěšně dokončit vaše projekty. Ve Wrike můžete vytvářet úkoly a proměnit je v důležité milníky, které lze poté pomocí nástroje Analytics transformovat do přehledných reportů. Navíc můžete ve Wrike přizpůsobovat a automatizovat své pracovní postupy bez nutnosti používat další software.
|MS Project nebo Wrike? Pokud tedy hledáte nástroj, který se zaměřuje na zlepšení realizace projektů, může být pro vás lepší volbou Wrike.
Spolupráce
Microsoft Project
MS Project je tak zaměřený na správu projektů, že jeho nástroje pro spolupráci jsou ve srovnání s jinými nástroji pro správu práce poměrně omezené. I když můžete pro spolupráci používat jiné aplikace Microsoftu, jako jsou SharePoint a Microsoft Teams, MS Project nenabízí tolik integrovaných funkcí pro spolupráci.
Toto omezení vás může přimět k hledání alternativ k MS Project.
Wrike
Wrike je naopak desktopový klient vybavený nástroji pro spolupráci. Můžete posílat zprávy svému týmu, projektovým skupinám nebo celé společnosti. Navíc dostáváte e-mailová oznámení nebo oznámení v reálném čase v mobilní aplikaci.
|MS Project nebo Wrike? Díky funkcím, jako jsou komentáře, značky a zmínky členů týmu, poskytuje Wrike centralizované centrum pro komunikaci a správu úkolů, které usnadňuje spolupráci.
Integrace
Microsoft Project
MS Project se dobře integruje s dalšími nástroji Microsoft Office 365, jako je Outlook, což usnadňuje zasílání aktualizací úkolů vašemu týmu. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí je obeznámeno s produkty Microsoft, je nastavení těchto integrací obvykle velmi jednoduché.
Wrike
Na druhou stranu Wrike nabízí více než 400 předem připravených integrací, včetně těch s oblíbenými nástroji, jako jsou Power BI, Google Sheets, Salesforce a Microsoft Teams. Tyto integrace mohou pomoci rozšířit funkčnost Wrike a zjednodušit váš pracovní postup. Navíc Wrike Integrate vám umožňuje připojit tolik aplikací, kolik potřebujete, a přizpůsobit je vašim potřebám.
|MS Project nebo Wrike? Wrike je v tomto případě jasnou volbou, protože nabízí stovky předem připravených integrací, díky nimž je silným konkurentem alternativ k Wrike.
Ceny
Microsoft Project
MS Project nabízí mnoho cenových plánů od 10 USD za uživatele za měsíc až po 55 USD za uživatele za měsíc.
Neexistuje však žádný bezplatný tarif. Pro velké společnosti to nemusí být problém, ale malé firmy nebo freelancery by to mohlo odradit.
Wrike
Wrike naopak nabízí bezplatný tarif pro až 5 uživatelů a placené tarify od 9,80 $ za uživatele a měsíc pro tarif Professional. Pro tarify Enterprise mají také individuální ceny.
Pokud potřebujete pokročilé funkce, může být plán Business od Wrike levnější než Microsoft Project Plan 3.
👉🏽Přečtěte si také: Jira vs. Microsoft Project: Který nástroj pro správu projektů je nejlepší?
|MS Project nebo Wrike? Microsoft Project nemá bezplatnou verzi. Microsoft Project nabízí výkonnější funkce pro plánování složitých projektů, správu zdrojů a vytváření reportů. Wrike se zaměřuje na spolupráci a snadné používání, což ho činí ideálním pro jednodušší projekty nebo projekty vyžadující komunikaci v reálném čase. Wrike je nejlépe známý pro své specializované balíčky pro profesionální služby, marketing a kreativní týmy. Díky flexibilitě v cenách a integracích je vhodný pro týmy všech velikostí a odvětví.
Microsoft Project vs. Wrike na Redditu
Abychom lépe porozuměli tomuto srovnání, navštívili jsme Reddit a prošli recenze sdílené uživateli Redditu z celého světa.
Celkově uživatelé MS Project příliš nemilují. Jeden uživatel o práci s touto platformou řekl:
„Protože je zastaralý a těžko se používá. Pokud potřebujete věci pořádně zorganizovat, musíte překonat spoustu překážek, jako je sdílení atd. Upřímně řečeno, nestojí to za tu námahu.“
Mezitím někteří uživatelé Redditu měli smíšené názory na debatu o Wrike vs. Microsoft Project.
„Právě zavádíme Wrike v týmu, který je zvyklý pracovat s MS Project. Z mé zkušenosti je MS Project jako nástroj pro projektové manažery výrazně výkonnější, ale spolupráce je velmi obtížná, pokud nemáte někoho, kdo se věnuje údržbě Project Online/SharePoint (což my nemáme). Wrike není tak výkonný a postrádám v něm několik klíčových funkcí (nejvíce mi chybí nativní způsob správy zdrojů, které nejsou lidmi, a podrobnější oprávnění), ale spolupráce je mnohem snazší. (sic)
Funkce pro spolupráci v aplikaci Wrike získaly oproti aplikaci MS Project navíc body za:
„Wrike je vhodnější pro vzdálené týmy, protože nabízí funkce pro spolupráci. Domnívám se, že by bylo zbytečné platit za oba, protože Wrike již obsahuje nativní Ganttovy diagramy. (sic)”
Microsoft Project vs. Wrike: Kdo je vítězem?
V této debatě mezi Microsoft Project a Wrike závisí výběr vítěze na vašich konkrétních požadavcích.
MS Project může být tou nejlepší volbou, pokud již používáte nástroje Microsoft. Funguje hladce s ostatními nástroji Microsoft, takže je ideální pro vaše pracovní prostředí. Navíc, pokud zpracováváte projekty, které vyžadují pečlivé řízení rizik a rozpočtování, MS Project je pro to jako stvořený.
Na druhou stranu, pokud má vaše společnost vzdálené týmy po celém světě, může být lepší volbou Wrike. Má funkce pro spolupráci a nabízí pokročilou automatizaci, nativní sledování času a více než 400 integrací.
A pokud chcete to nejlepší z obou světů – výkonné řízení projektů s plynulou spoluprací – máme pro vás ještě lepší řešení.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Microsoft Project a Wrike
Seznamte se s ClickUp – komplexní platformou pro správu projektů, která podporuje více než 1000 integrací a zvládá pracovní postupy pro týmy všech druhů a velikostí.
Tento bezplatný software pro správu projektů je určen pro všechny – od jednotlivců přes malé firmy až po velké korporace! Díky intuitivnímu rozhraní a rozsáhlé knihovně šablon pro správu projektů můžete snadno spravovat cokoli, od školních projektů po marketingové kampaně.
Realizujte projekty včas s pomocí softwaru pro správu projektů ClickUp.
Software pro správu projektů ClickUp vám pomůže snadno plánovat a stanovovat priority vašich projektových cílů. Poskytuje vám přehled o nejmenších detailech projektu a zároveň se zaměřuje na to, jak jsou v souladu s cíli společnosti.
Vytvořte automatické pracovní postupy a procesy, které vám urychlí práci.
Ukládejte důležité dokumenty, spravujte zdroje a využívejte integrované chatovací vlákna a integraci e-mailů, abyste mohli vše vyřídit přímo na platformě.
Sledujte své probíhající projekty a podívejte se, na čem pracují jednotlivá oddělení. Po dokončení projektu zkontrolujte data pomocí reportů a analytických nástrojů, abyste zjistili oblasti, které je třeba zlepšit.
Organizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp Tasks
Při práci na velkých projektech je přirozené cítit se přetížený. Ale s ClickUpem je můžete rozdělit na menší úkoly a snadno je spravovat.
Úkoly v ClickUp jsou velmi přizpůsobitelné. Pomocí ClickApps je můžete přizpůsobit jakémukoli odvětví, procesu nebo pracovnímu postupu.
Zde máte kontrolu nad svým pracovním postupem. Můžete přiřazovat úkoly více osobám, nastavovat priority, připojovat soubory, přidávat podúkoly, nastavovat opakující se akce a dokonce propojovat úkoly mezi sebou.
Můžete také přistupovat k:
- Více než 100 předem připravených automatizací úkolů v ClickUp nebo si vytvořte vlastní pomocí přirozených jazykových příkazů prostřednictvím ClickUp Brain.
- ClickUp Custom Fields pro uložení všech relevantních informací a podrobností o úkolech na jednom místě
- AI Project Manager pro přesné automatické aktualizace a zprávy o stavu úkolů, dokumentů a dokonce i lidí.
- Spolupráce při úpravách v ClickUp Docs umožňuje pracovat na projektové dokumentaci a materiálech současně s vaším týmem nebo klienty.
- Přizpůsobitelné panely ClickUp pro stanovení priorit úkolů, sledování a zlepšování výkonu, správu sprintů a týmů a mnoho dalšího.
Pokud však máte málo času a potřebujete s procesem rychle začít, nemusíte se bát. Od reportů po seznamy úkolů – ClickUp má šablony prakticky pro všechno.
V tomto případě použijte šablonu ClickUp Task Management k uspořádání úkolů podle stavu, priority a oddělení, optimalizaci pracovních postupů a spolupráci s týmem na úkolech, jako je plánování, přidělování a dokončování.
Získejte přehled o svých projektech pomocí kanbanových tabulek.
Pomocí kanbanových tabulek ClickUp můžete organizovat své úkoly podle stavu, termínu, priority a dalších kritérií.
Nejlepší na tom je, že úkoly můžete rychle přesouvat pomocí drag and drop, což usnadňuje koordinaci a úpravy harmonogramů. Úkoly můžete také filtrovat a třídit, abyste rychle našli to, co potřebujete.
Kliknutím na úkol přidáte podrobnosti, jako jsou členové týmu, kteří jsou k němu přiřazeni, a předpokládaná doba dodání. Pouhými několika kliknutími na Kanban tabuli můžete aktualizovat více úkolů najednou.
ClickUp má také zobrazení Everything, které kombinuje různé pracovní postupy do jedné Kanban tabule. To vám pomůže sledovat všechny vaše projekty na jednom místě.
Díky funkcím, jako jsou zmínky, komentáře a emodži, můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase, ať už se členové týmu nacházejí kdekoli.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 19 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici v jakémkoli placeném tarifu za 5 USD za člena za pracovní prostor za měsíc.
Dokončete své projekty včas a udržujte svůj tým i klienty spokojené díky ClickUp.
Výběr správného softwaru pro správu projektů může mít významný vliv na produktivitu vašeho týmu a spokojenost klientů. Zatímco Microsoft Project a Wrike jsou zavedenými hráči, ClickUp nabízí zajímavou alternativu, která kombinuje robustní funkce s výjimečnou snadností použití.
Na rozdíl od Microsoft Project nabízí ClickUp uživatelsky přívětivější prostředí, aniž by obětoval pokročilé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy a správa zdrojů. Cenová struktura ClickUp je navíc přístupnější pro menší týmy.
Ve srovnání s Wrike nabízí ClickUp širší škálu integrovaných funkcí, díky čemuž není nutné přidávat další integrace pro funkce, jako je sledování cílů a správa dokumentů. ClickUp také nabízí bezplatný tarif, což z něj činí nákladově efektivní volbu pro začínající týmy.
Využijte výhody plánování projektů, přidělování zdrojů, nástrojů pro spolupráci a reportingu v reálném čase, to vše na jedné platformě. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!