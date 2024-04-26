Jasper AI vs. ChatGPT: Který AI asistent pro psaní je nejlepší?

Umělá inteligence se za méně než deset let proměnila z futuristického konceptu v nepostradatelný nástroj, který firmám pomáhá fungovat efektivněji. V roce 2024 budou nástroje AI užitečné téměř ve všech odvětvích, a to různými způsoby.
73 % amerických podniků nyní integruje modely umělé inteligence, aby zůstaly konkurenceschopné.
Nástroje AI zaznamenaly průlom, zejména v oblasti obsahu. Jádrem této revoluce jsou Jasper AI a ChatGPT, dva velké jazykové modely založené na AI, které svými jedinečnými schopnostmi změnily podobu obsahu.
Jasper AI je nástroj pro zpracování přirozeného jazyka známý pro vytváření marketingového obsahu s přesností a stylem. Na druhé straně ChatGPT je jazykový model AI, který vyniká lidskými reakcemi.
V tomto blogu se podíváme na jedinečné nabídky a klíčové rozdíly obou nástrojů AI s cílem přizpůsobit je konkrétním potřebám tvůrců i podniků.
Budeme diskutovat o alternativách ChatGPT a JasperAI, jako je ClickUp AI, a prozkoumáme, jak vylepšují váš styl psaní a celkovou efektivitu práce. Pojďme na to.
Co je Jasper AI?
Jasper AI je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který zefektivňuje tvorbu obsahu s minimálním vstupem a poskytuje originální výstupy vysoké kvality.
Tento všestranný nástroj podporuje tvorbu příspěvků na sociálních médiích, blogových příspěvků, popisů produktů, marketingových textů a dalších.
Jasper vyniká v rozšiřování nápadů a efektivním zachycování myšlenek. Díky své cenové dostupnosti a uživatelsky přívětivému designu je ideální volbou pro firmy všech velikostí, které chtějí vylepšit tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
Funkce Jasper AI
Jasper AI funguje jako asistent pro psaní nebo nástroj pro copywriting založený na umělé inteligenci, který slouží k tvůrčímu psaní a generování nápadů. Využívá umělou inteligenci k nabídce nových perspektiv a nápadů, pomáhá uživatelům překonat tvůrčí blok a podnítit kreativitu. Poskytuje také několik funkcí pro zvýšení produktivity a inovace při tvorbě obsahu. Zde je podrobnější pohled na některé z jeho vynikajících funkcí:
Chat
Jasper Chat výrazně zlepšuje způsob, jakým marketéři, spisovatelé a tvůrci obsahu komunikují s umělou inteligencí. Uživatelé mohou Jasper Chat požádat, aby generoval inovativní nápady, revidoval návrhy nebo dokonce vnesl humor do jejich obsahu, a to pouhým zahájením konverzace.
Jazykový model vyniká v porozumění a provádění složitých pokynů a poskytuje výsledky, které působí překvapivě lidsky. Jasper Chat můžete využít k brainstormingu nápadů pro kampaně, zdokonalení sdělení pro cílové publikum a vývoji nápaditých strategií obsahu.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je práce s Jasper Chat produktivní a příjemná, což z něj činí nepostradatelný nástroj umělé inteligence pro každého, kdo chce zdokonalit svůj proces tvorby obsahu.
Znalosti společnosti
Jasper AI řeší běžný problém generického výstupu AI pomocí funkce Company Knowledge. Tato pokročilá funkce umožňuje marketérům vytvářet obsah, který odpovídá identitě značky jejich společnosti a je konzistentní a v souladu se strategickými cíli.
Můžete zadat své stylové příručky, podrobnosti o produktech, marketingové materiály, informace o konkurentovi a publiku a identitu značky, abyste rychle vygenerovali obsah v souladu se značkou. Tím zajistíte, že každý kus obsahu bude rezonovat s vaším cílovým publikem, přičemž zachováte podstatu vaší značky a minimalizujete nesrovnalosti.
Zlepšuje přesnost obsahu tím, že udržuje informace aktuální a poskytuje návrhy na základě skutečného výkonu obsahu. Tím je zajištěno, že každý kus obsahu – ať už se jedná o příspěvek na blogu, aktualizaci na sociálních médiích nebo marketingový text – si zachovává vysokou konzistenci, i když obsah vytváří více členů týmu.
Zrychlení práce týmu
Funkce Team Acceleration od Jasper AI je určena pro všechny, kteří chtějí využít umělou inteligenci ke zvýšení efektivity a snížení rizika nedorozumění.
Tato funkce představuje sadu nástrojů pro správu projektů, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily pracovní postupy, od přidělování úkolů a sledování pokroku až po optimalizaci a přebalování obsahu.
Díky automatizovaným procesům, které usnadňují spolupráci a zajišťují soulad s cíli projektu, mohou týmy rychle přejít od brainstormingu k publikování.
S Jasperem mohou marketéři snadno přepracovat stávající obsah do nových formátů a rychle nasadit multikanálové kampaně, čímž maximalizují dosah a zapojení obsahu. Pro projektové manažery znamenají vizuální nástroje pro plánování projektů a integrované cykly revizí zkrácení doby uvedení na trh a vyšší kvalitu obsahu.
Generování umění
Akvizice platformy pro umělou inteligenci Clipdrop společností Jasper nabízí generátor umění založený na umělé inteligenci, který během několika sekund transformuje imaginativní koncepty do jedinečných obrázků. Stačí mu zadat konkrétní pokyny pro umělou inteligenci a on vytvoří širokou škálu obrázků – od marketingových po osobní projekty.
Uživatelé mohou generovat obrazy ve vysokém rozlišení bez vodoznaku pro komerční použití, s neomezenou svobodou tvorby. Algoritmy strojového učení AI Jasper se učí z krátkého popisu a vytvářejí umění v různých stylech a médiích.
Ceny Jasper AI
Jasper AI nabízí flexibilní cenové plány, které vyhovují různým potřebám a rozpočtům uživatelů:
- Plán Creator: Ceny začínají na 49 $/měsíc
- Pro Plan: Ceny začínají na 69 $/měsíc
- Obchodní plán: Individuální ceny
Co je ChatGPT?
ChatGPT, jazykový model vyvinutý společností OpenAI, je navržen tak, aby usnadňoval konverzace podobné lidským a generoval text v různých oblastech.
Je postaven na výkonné architektuře Generative Pre-trained Transformer (GPT). ChatGPT vyniká v generování obsahu pomocí nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka, díky čemuž je univerzální pro tvorbu obsahu, zákaznickou podporu, vzdělávání a další.
Umí vést dialog, odpovídat na otázky, shrnovat texty a dokonce vytvářet obsah od e-mailů po články, čímž dokazuje svou přizpůsobivost různým potřebám uživatelů.
Funkce ChatGPT
ChatGPT nabízí řadu funkcí, které využívají jeho pokročilý jazykový model pro různé aplikace:
Tvorba obsahu
Díky svým schopnostem konverzační AI dokáže ChatGPT poskytovat uživatelům přirozené a poutavé výstupy. Tato funkce je nezbytná pro vývojáře a firmy, které implementují chatboty s AI pro zákaznický servis, virtuální asistenci nebo interaktivní zábavu.
Díky hlubokému porozumění jazykovým modelům a kontextu dokáže ChatGPT generovat vysoce kvalitní obsah, včetně osnov článků, zpráv a kreativního psaní.
Umí shrnout dlouhé texty do stručných, informativních abstraktů, což z něj činí cenný nástroj pro studenty, výzkumníky a profesionály.
ChatGPT také vyniká ve sledování historie konverzace, aby generoval relevantní a personalizované odpovědi podobné lidským. Tato schopnost umožňuje jazykovému modelu udržovat plynulost konverzace, díky čemuž každá interakce působí inteligentně informovaně. Jedná se o neocenitelnou funkci pro vytváření poutavých a smysluplných dialogů v oblasti zákaznických služeb, tvorby obsahu a dalších.
Porozumění jazyku
ChatGPT podporuje překlad jazyků, což uživatelům umožňuje překládat text mezi různými jazyky při zachování původního kontextu a významu.
Tato funkce je užitečná pro globální komunikaci a učení se jazykovým modelům, protože uživatelům poskytuje přístupný způsob, jak procvičovat jazykové dovednosti a zlepšovat plynulost.
Schopnosti sebezdokonalování
ChatGPT vyniká svými schopnostmi sebezdokonalování a neustále vylepšuje své odpovědi na základě zpětné vazby od uživatelů. Tím je zajištěno, že nástroj AI splňuje a v průběhu času dokonce překračuje očekávání uživatelů, díky čemuž jsou interakce přesnější a více v souladu s konkrétní zpětnou vazbou. Jedná se o revoluční změnu pro firmy, které se snaží neustále zlepšovat interakci se zákazníky a jejich zapojení.
Generátor textu na obrázek
DALL-E 3 je nativně integrován do ChatGPT a vytváří obrázky na základě písemných popisů, jako digitální umělec, který se řídí vašimi pokyny. Je k dispozici všem uživatelům ChatGPT Plus, Team a Enterprise, stejně jako vývojářům prostřednictvím API. DALL-E 3 je nabízen prostřednictvím předplatného služby ChatGPT od OpenAI.
Uživatelé mohou sdílet vizuální koncepty prostřednictvím textových podnětů, které DALLE poté přivede k životu. DALLE můžete použít k vytváření jedinečných vizuálů pro branding, konceptuální umění a ilustrativní obsah.
Nejnovější verze, DALLE3, je o něco pokročilejší než její předchůdkyně. Přísně se řídí pokyny uživatele, čímž minimalizuje potřebu složitého prompt engineeringu. Tato verze také respektuje autorská práva tím, že odmítá žádosti o napodobení stylu žijících umělců. To umožňuje uživatelům odmítnout použití jejich obrázků v budoucím trénování modelu.
Navíc nevytváří přesné podobizny známých osobností, jako jsou političtí představitelé nebo celebrity. Tento přístup zajišťuje respektování soukromí a autorských práv a umožňuje vám prozkoumat kreativní koncepty, aniž byste přímo kopírovali identifikovatelné osoby.
Podívejte se na tyto alternativy DALL-E!
Ceny ChatGPT
OpenAI nabízí flexibilní cenové možnosti pro ChatGPT, které vyhovují široké škále použití a požadavků uživatelů:
- Bezplatný tarif: Bezplatný přístup k ChatGPT s omezeným využitím
- Plán Plus: Od 20 $/měsíc
- Týmový plán: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Jasper AI vs. ChatGPT: Porovnání funkcí
Jasper AI je známý svou schopností generovat vysoce přizpůsobený obsah, který je v souladu s identitou značky společnosti. Nabízí funkce, které zlepšují spolupráci týmu a systematizují procesy tvorby obsahu.
ChatGPT na druhé straně vyniká svými konverzačními schopnostmi a adaptivním učením. Jeho jazykový model generuje kontextově citlivý obsah v široké škále oborů.
Porovnejme klíčové funkce, silné stránky a optimální případy použití obou nástrojů AI.
Funkce č. 1: Tvorba obsahu na míru
Díky funkci Company Knowledge vyniká Jasper AI ve vytváření obsahu, který odráží jedinečný hlas značky společnosti. Zajišťuje, že každý kus obsahu, od marketingových textů po blogové příspěvky, je v souladu se strategickými cíli a zachovává konzistenci napříč různými platformami.
ChatGPT nabízí vysoce kvalitní tvorbu obsahu s důrazem na kontextové porozumění a adaptivní reakce založené na historii konverzace. Díky tomu je univerzální pro vytváření poutavých dialogů a komplexních textů na různá témata.
Vítěz: Jasper AI je ideální pro firmy zaměřené na konzistenci značky a přizpůsobený obsah pro marketingové nebo prodejní účely. ChatGPT vyniká v aplikacích vyžadujících přizpůsobivost a konverzační styl, což z něj činí volbu závislou na kontextu.
Funkce č. 2: Interakce a zapojení uživatelů
Funkce Chat v Jasper AI mění způsob, jakým uživatelé komunikují s umělou inteligencí, a usnadňuje rychlé generování nápadů a revizi obsahu. Je užitečná pro brainstorming a vylepšování obsahu se zaměřením na marketing a kreativní psaní.
ChatGPT využívá své schopnosti sebezdokonalování k postupnému zlepšování interakce s uživateli. Na základě zpětné vazby neustále zdokonaluje své konverzační schopnosti, díky čemuž jsou interakce s každou výměnou stále relevantnější a poutavější.
Vítěz: ChatGPT předstihuje Jasper AI díky své schopnosti učit se a přizpůsobovat se interakcím uživatelů, čímž poskytuje personalizovanější a neustále se zlepšující zážitek z interakce.
Funkce č. 3: Týmová spolupráce a efektivita
Funkce Team Acceleration od Jasper AI je požehnáním pro projektový management, protože nabízí nástroje, které urychlují proces tvorby obsahu od brainstormingu až po publikování. Usnadňuje spolupráci týmu a zajišťuje, že obsah je v souladu s cíli projektu.
ChatGPT není výslovně navržen pro týmovou spolupráci. Přispívá však k efektivitě týmu díky svým všestranným schopnostem generování a shrnování obsahu. Jeho schopnost rychle vytvářet komplexní a kontextově informovaný obsah nepřímo podporuje spolupráci.
Pro maximální efektivitu týmové spolupráce použijte nástroj jako ClickUp, kde můžete spolupracovat na brainstormingu nápadů, plánování projektů, vytváření a úpravách obsahu a mnohem více.
Vítěz: Z těchto dvou je Jasper AI lepší volbou pro týmy, které hledají nástroje pro správu projektů a vývoj obsahu. Nicméně nástroj pro správu projektů jako ClickUp je lepší alternativou díky svým cíleným funkcím pro spolupráci, jako jsou Chat View, Docs, Whiteboards atd., spolu s výkonem AI funkcí ClickUp Brain.
Funkce č. 4: Generování textu do obrázku
Jasper Art má jednoduché rozhraní a je s největší pravděpodobností zahrnut ve vašem předplatném. Nabízí širokou škálu uměleckých variací a předem připravených uměleckých stylů, ze kterých si můžete vybrat.
DALLE 3 je známý svou vysoce realistickou generací obrázků, která uživatelům umožňuje upravovat jeho výtvory (na rozdíl od Jasper Art). Je k dispozici prostřednictvím placeného předplatného ChatGPT Plus nebo Enterprise, ale za přístup k DALL-E 3 může být účtován další poplatek.
Vítěz: Který generátor obrázků je lepší, záleží na vašich konkrétních potřebách. Pokud chcete fotorealistické obrázky a možnosti úprav, je pro vás ideální DALL-E 3. Pokud však hledáte cenově dostupnou variantu a nepotřebujete realistické generování fotografií, je Jasper Art dobrou volbou s jednoduchým a uživatelsky přívětivým rozhraním. Navíc, i když oba generátory dokážou vytvářet různé umělecké styly, někteří uživatelé považují Jasper Art za širší. Toto kolo tedy považujeme za remízu.
Funkce č. 5: Ceny
Ceny a funkce plánů hrají při výběru mezi Jasper AI a ChatGPT klíčovou roli. Obě platformy jsou určeny pro jednotlivce, týmy a firmy s různými potřebami a nabízejí řadu funkcí pro vylepšení tvorby obsahu a interakčních schopností.
Zde je podrobné srovnání jejich cenových struktur, které vám pomůže rozhodnout, která z nich lépe vyhovuje vašim požadavkům:
|Funkce / Plán
|Jasper AI
|ChatGPT
|Bezplatný tarif
|Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
|Neomezené interakce Přístup k modelu GPT-3. 5
|Tvůrce / Individuální plán
|1 místo Přístup k režimu SEO 1 Brand Voice Rozšíření prohlížeče
|Přístup k GPT-4DALL·E Pokročilá analýza dat
|Plán Pro / Plus
|Až 5 míst 3 hlasy značky 10 znalostních aktiv Přístup k Jasper Art
|Vše v FreePlus a dalších nástrojích, jako jsou DALL·E, Browsing
|Plán pro firmy / týmy
|Neomezené využívání funkcíProstory pro týmyPokročilý panel pro správu
|Vyšší limity na konzoli GPT-4AdminOchrana osobních údajů týmu
|Plán Enterprise
|Vylepšené zabezpečení a správa API přístup Vyhrazená podpora
|Neomezený přístup k GPT-4SSO/SAMLCustom data retentionPriority support
Vítěz: Jelikož Jasper AI nenabízí bezplatný tarif, toto kolo vyhrává ChatGPT!
Jasper AI vs. ChatGPT na Redditu: pohled komunity
Rozhodli jsme se položit otázku Jasper AI vs. ChatGPT na Reddit a našli jsme několik uživatelů Redditu, kteří se živě diskutovali o silných a slabých stránkách obou nástrojů.
Jasper AI je chválen za svůj cílený přístup k tvorbě obsahu, zejména v kontextu marketingu a SEO. ChatGPT je zároveň chválen za svou univerzálnost a šíři svých konverzačních schopností umělé inteligence.
Jeden uživatel zdůrazňuje využití Jasper AI a jeho zaměření na marketing a obsah optimalizovaný pro SEO:
Zatímco ChatGPT je univerzálnější, Jasper AI poskytuje specializovanou pomoc při zdokonalování a strukturování textu. Výběr mezi nimi závisí na vašich konkrétních potřebách v oblasti psaní a úrovni požadované specializované pomoci.
Jiný uživatel poukázal na snadné používání ChatGPT.
Osobně si myslím, že ChatGPT je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a pravděpodobně flexibilnější.
Vyzkoušejte několik nápadů na výzvy a poté je doladěte, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Jakmile je nastavíte, uložte je pro pozdější použití a podle potřeby měňte proměnné.
Dokud nenarazím na přesvědčivé důkazy, proč platit Jasper, zůstanu věrný ChatGPT.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Jasper AI a ChatGPT
Zatímco Jasper AI a ChatGPT jsou průkopníky ve využívání umělé inteligence pro tvorbu obsahu a komunikaci, roste poptávka po integrovanějších řešeních, která dokážou uspokojit širší spektrum organizačních potřeb.
ClickUp se jeví jako silná alternativa k Jasper AI a ChatGPT, protože nabízí jednotnou platformu integrující projektový management, tvorbu obsahu a dokumentaci pro spolupráci.
Poskytuje týmům komplexní sadu nástrojů navržených tak, aby zjednodušily pracovní postupy, zvýšily produktivitu a umožnily spolupráci, což z něj činí komplexní řešení pro moderní pracovní prostory, které hledají efektivitu a škálovatelnost. Podívejme se podrobně na jeho funkce:
ClickUp AI
Na rozdíl od Jasper AI a ChatGPT, které se primárně zaměřují na zpracování přirozeného jazyka a konverzační AI, ClickUp Brain integruje tyto funkce do rámce projektového řízení, což z něj činí univerzální nástroj pro týmy v různých odvětvích. Zde je několik užitečných funkcí ClickUp Brain:
- Automatizujte opakující se úkoly jednoduše pomocí ClickUp Brain, aby se týmy mohly soustředit na strategičtější činnosti. To zahrnuje automatické generování úkolů z konverzací, automatické vytváření aktualizací pokroku a optimalizaci pracovních postupů.
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah , jako jsou blogové příspěvky, zprávy, e-maily a příspěvky na sociálních médiích, s využitím umělé inteligence k produkci textu, který odpovídá vašim konkrétním pokynům a tónu.
- Získejte cenné informace o svých projektech a úkolech díky analytice založené na umělé inteligenci, která vám pomůže činit informovaná rozhodnutí na základě datových trendů a vzorců.
- Získejte kontextové odpovědi na jakékoli dotazy týkající se vaší práce v ClickUp.
ClickUp Docs
ClickUp Docs vyniká jako výkonná alternativa k tradičním dokumentačním nástrojům a nabízí prostor pro spolupráci, kde týmy mohou snadno vytvářet, sdílet a spravovat dokumenty.
Tato funkce je obzvláště relevantní ve srovnání s funkcemi pro tvorbu a správu dokumentů, které nabízejí nástroje AI, jako jsou Jasper AI a ChatGPT. Díky ní mohou týmy z různých funkcí:
- Pracujte na dokumentech současně v týmu, provádějte úpravy, komentáře a návrhy v reálném čase, snižujte zpoždění a zrychlujte časové plány projektů.
- Integrujte dokumenty do úkolů a projektů a zajistěte, aby všechny relevantní informace byly přístupné v kontextu konkrétního pracovního postupu.
- Získejte přístup k široké škále přizpůsobitelných šablon pro různé účely, od plánování projektů a lekcí po pořizování poznámek a hodnocení výkonu. ,
- Ovládejte přístup k dokumentům pomocí detailních oprávnění, která zajišťují ochranu citlivých informací a zároveň podporují spolupráci mezi oprávněnými uživateli.
- Vytvářejte poutavé texty a nechte je zkontrolovat z hlediska pravopisu, gramatiky a stylu pomocí integrovaného asistenta psaní s umělou inteligencí.
Řízení projektů ClickUp
Funkce správy projektů ClickUp poskytuje týmům robustní platformu pro efektivní plánování, provádění a monitorování projektů. Nabízí širokou škálu nástrojů a funkcí, které překonávají možnosti správy projektů Jasper AI a ChatGPT.
- Přiřazujte, sledujte a spravujte úkoly s podrobným přehledem časových os, závislostí, vlastníků a priorit, aby byly zohledněny všechny detaily projektu.
- Vytvořte prostory pro týmy, kde mohou spolupracovat, sdílet soubory a komunikovat, a to vše v kontextu jejich projektů, čímž zlepšíte týmovou práci a produktivitu.
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly procesům vašeho týmu, pomocí vlastních stavů, polí a automatizace, což umožňuje personalizované řízení projektů.
- Sledujte čas strávený na úkolech a projektech pomocí integrovaného sledování času, které poskytuje přehled o produktivitě a pomáhá s alokací zdrojů.
- Urychlete provádění úkolů pomocí šablon pro správu projektů navržených tak, aby optimalizovaly produktivitu a šetřily čas.
Závěr
Toto srovnání Jasper AI a ChatGPT ukazuje, že Jasper AI i ChatGPT jsou výkonné nástroje umělé inteligence; volba mezi nimi závisí na konkrétním úkolu, který chcete provést.
Na druhé straně ClickUp je platforma pro správu projektů založená na umělé inteligenci, která kombinuje efektivní správu úkolů a spolupráci s přirozeným zpracováním jazyka a pokročilými jazykovými modely. Je určena pro týmy a organizace, které hledají komplexní platformu pro zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity.
Díky pokročilé konverzační platformě AI, systému pro spolupráci při správě dokumentů a robustním nástrojům pro správu projektů je ClickUp univerzální platformou, která se dokáže přizpůsobit různorodým potřebám moderních týmů a zvyšovat produktivitu a úspěšnost projektů.
Zjistěte, jak ClickUp může změnit produktivitu vašeho týmu a řízení projektů.
Zaregistrujte se ještě dnes a vydejte se na cestu k zefektivnění pracovních postupů a spolupráce s pomocí umělé inteligence.