Goodnotes vs. Notability: Která aplikace pro pořizování poznámek je nejlepší?

Měli jste někdy skvělý nápad, který jste si museli zapsat, než jste ztratili nit, ale nemohli jste najít nic, na co byste si ho zapsali? Všichni jsme zažili takové chvíle a přáli bychom si rychlé a snadné řešení této situace.
Dnes máme k dispozici digitální aplikace pro pořizování poznámek, které nám poskytují okamžité řešení našich potřeb v této oblasti. Prostředky pro pořizování poznámek se v průběhu let změnily, ale psané poznámky zůstávají nezbytné pro lidskou existenci a evoluci.
Děláme si poznámky během schůzek, hodin a workshopů, ale také při vymýšlení nápadů a brainstormingu. Digitální aplikace pro pořizování poznámek nám pomáhají udržet náš profesní i osobní život na správné cestě a díky efektivním strategiím pořizování poznámek jsme produktivnější.
Ne všechny aplikace pro digitální poznámky však mají stejnou hloubku nebo rozmanitost nástrojů, které vám zlepší uživatelský zážitek.
Goodnotes a Notability jsou nejoblíbenější aplikace pro pořizování poznámek na trhu. Díky svým působivým funkcím, přehlednému a intuitivnímu uživatelskému rozhraní a vynikající správě dokumentů je těžké vybrat jasného vítěze v souboji Goodnotes vs. Notability.
Ale my to zkusíme.
Prozkoumáme funkční hodnotu aplikací Goodnotes a Notability a zhodnotíme jejich funkce, aktualizace a ceny, abychom vám pomohli učinit nejlepší volbu. Čtěte až do konce a objevte komplexní nástroj pro pořizování poznámek, který splní všechny vaše potřeby.
Co je Goodnotes?
Goodnotes je aplikace pro pořizování poznámek, která kombinuje kouzlo tradičního psaní s pohodlím digitální platformy.
Intuitivní uživatelské rozhraní Goodnotes umožňuje uživatelům vkládat poznámky, zvýrazňovat, kreslit a dokonce nahrávat zvuk pomocí nástrojů tužky, což jim pomáhá vytvářet podrobné, kontextové a dobře organizované digitální poznámky.
Díky technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) umožňuje Goodnotes snadné zachycení ručně psaných poznámek a jejich převod do textové podoby.
Určitě zachrání život moderním zapisovatelům, jejichž spěšné ručně psané poznámky jsou těžko čitelné.
Bonusové body: revize budou přizpůsobeny vašemu stylu psaní.
Všechny tyto působivé funkce pro pořizování poznámek by byly zbytečné, pokud byste stále museli hledat termíny a fráze ručně, že? Robustní vyhledávací lišta Goodnotes, která podporuje ruční psaní, psaní na klávesnici, skici a fráze, tuto zbytečnost řeší.
Funkce Goodnotes
Přizpůsobení
Pokročilé přizpůsobitelné funkce – složky, vlastní motivy, šablony Goodnotes, nástroje pera a předvolby nástroje zvýrazňovače – lze přizpůsobit podle barev, stylu a rozložení.
Nástroj Elements
Nejpozoruhodnějším nástrojem v aplikaci Goodnotes je nástroj Elements. Cokoli nakreslíte nebo napíšete do svých poznámek, můžete uložit jako prvek. Jakmile přidáte prvek do sbírky v nástroji Elements, můžete jej znovu použít v různých poznámkách.
Organizační nástroje
Vytvářejte neomezený počet složek a podsložek. Tato struktura vnořených složek nabízí komplexní organizaci a snadnější navigaci na základě hierarchických preferencí. Boční panel umožňuje rychlý přístup k oblíbeným položkám, stránkám s poznámkami v záložkách a sdíleným dokumentům.
Studijní sada
Tradiční funkce, jako jsou kartičky nebo studijní sady s opakováním v pravidelných intervalech a aktivním vybavováním, jsou vynikající pro studenty a akademiky. Vyberte si mezi psanými poznámkami, obrázky nebo ručně psanými poznámkami pro optimální zapamatování.
Tržiště
Goodnotes nabízí digitální kancelářské potřeby, jako jsou diáře, vlastní šablony stránek, samolepky a editovatelné obaly na zápisníky. Některé z nich lze stáhnout v rámci bezplatného tarifu, zatímco jiné jsou dostupné pouze s placeným předplatným Apple App Store.
Detekce chyb
Goodnotes rozpoznává matematické výrazy, prvky a pravidla, jako jsou symboly, chemické prvky a matematické zápisy, pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR). Detekuje chyby v psaných i ručně psaných matematických rovnicích a automaticky je opravuje.
Podpora psaní pomocí umělé inteligence
Nástroj AI pro pořizování poznámek v aplikaci Goodnotes podporuje a vylepšuje váš pracovní postup tím, že kontroluje pravopisné chyby, navrhuje slova, nabízí nápovědu a opravuje překlepy. Tato funkce funguje i u ručně psaných poznámek.
Gesta pera
Využijte intuitivní gesta pera a laso nástroje, které vám pomohou psát bez přerušení a potíží. Udělali jste při psaní chybu? Není třeba hledat nástroj gumy. Jednoduše nakreslete kruh kolem všeho, co chcete vybrat; laso nástroj je tak jednoduchý.
Ceny Goodnotes
- Bezplatný tarif
- Roční předplatné (iOS): 9,99 $
- Roční předplatné (Windows/Android): 6,99 $
- Jednorázový nákup: 29,99 $.
Co je Notability?
Notability je digitální plátno pro všechny vaše poznámky, náčrtky a soubory. Nejnovější redesign přináší výkonnou kombinaci jedinečných nástrojů a zjednodušený proces vytváření poznámek.
Notability je aplikace, která vám poslouží jako druhý mozek, pokud dáváte přednost používání Apple Pencil k kreslení, označování dokumentů a pořizování poznámek.
Funkce aplikace Notability
Audio přepisy
Dříve bylo možné pouze nahrávat zvuk a synchronizovat jej s ručně psanými poznámkami. S nejnovější aktualizací aplikace Notability získáte přístup k přepisům zvukových nahrávek, včetně textu s časovými značkami.
Zobrazení dokumentů
Zobrazení dokumentů vedle sebe usnadňuje současné porovnávání nebo práci s více dokumenty.
Záznamy
Ručně psané poznámky a zvukové nahrávky se automaticky synchronizují s přehrávačem Notes. Kliknutím na slovo nebo obrázek se během přehrávání automaticky přesunete k příslušné zvukové nahrávce.
Galerie Notability
Stáhněte si šablonu stránky nebo šablonu poznámek z , nebo publikujte své vlastní a spojte se s komunitou Notability.
Nástroje pro psaní
Proměňte své myšlenky ve slova nebo kresby pomocí pera s plnicí, tečkovanou a čárkovanou špičkou. Vyberte si z 64 vlastních barev, které můžete přidat do svých poznámek. Označte klíčové body zvýrazňovačem, který vám usnadní jejich pozdější vyhledání. Nástroj laso vám umožní změnit styl obsahu, změnit velikost poznámek a rozdělit je do skupin.
Ceny aplikace Notability
- Bezplatný tarif
- Prémiový tarif: 14,99 $/rok (liší se podle regionu)
Goodnotes vs Notability: Porovnání funkcí
Nástroje pro psaní a úpravy
Pro některé může být rozhodujícím faktorem pero, ale nástroj Element v Goodnotes nám výrazně zjednodušil psaní poznámek.
V aplikaci Goodnotes možná nebudete moci snadno mazat, ale aplikace to kompenzuje technologií OCR, která převádí ručně psané poznámky na text. Nástroj Goodnotes AI shrnuje poznámky, upřesňuje hrubé poznámky a doplňuje věty.
S aplikací Notability můžete zvýrazňovat důležité body, pomocí nástroje laso snadno mazat text a měnit jeho velikost.
Zatímco Notability vyhrává v kategorii editačních nástrojů, Goodnotes má navrch díky svým schopnostem psaní pomocí umělé inteligence.
Ceny
Bezplatný tarif Goodnotes nabízí import souborů o velikosti 5 MB a 3 zápisníky. Přístup k funkcím AI psaní a pořizování poznámek je však k dispozici pouze v placených tarifech.
Notability nabízí bezplatnou verzi, která umožňuje přístup k nástroji pero s posuvníkem pro nastavení šířky tahu, ale v bezplatném tarifu nelze nastavit citlivost.
S předplatným Notability Plus však můžete prohlížet sdílené, nedávné a záložkované stránky poznámek a nezařazené poznámky a sekce.
Notability Plus nabízí další možnosti šablon a kompletní galerii s přizpůsobitelnými velikostmi stránek. Ceny placeného tarifu se liší podle regionu.
Pokud hledáte cenově dostupnou aplikaci pro pořizování poznámek, Goodnotes je dobrá volba.
Vyhledávací nástroj
Hledání poznámek bez vyhledávacího pole je jako hledat jehlu v kupce sena. V tomto ohledu je Goodnotes nejlepší alternativou k Notability.
Vyhledávací lišta je přístupná v bezplatné verzi a placeném členství v Goodnotes, zatímco v Notability je k dispozici pouze v případě, že máte předplatné.
Zobrazit dokumenty
Notability umožňuje uživatelům prohlížet dokumenty současně na rozdělené obrazovce iPadu, zatímco Goodnotes nabízí zobrazení v záložkách.
I když je to otázka preference, prohlížení více dokumentů z jednoho rozhraní snižuje nutnost přecházení mezi záložkami.
Sdílení
Tuto vlastnost je v debatě Goodnotes vs. Notability obtížné posoudit.
Na jedné straně Notability umožňuje uživatelům vytvářet odkazy s veřejným přístupem a kdokoli, kdo má přístup k těmto odkazům, může sdílené poznámky prohlížet. Můžete také šifrovat důvěrná data vytvořením poznámek chráněných heslem, takže je mohou prohlížet pouze ti, kteří mají přístup k dokumentu.
Notability bohužel nepodporuje spolupráci, takže není vhodná jako aplikace pro pořizování poznámek pro Mac pro velké týmy, které vyžadují spolupráci mezi odděleními.
Na druhou stranu, Goodnotes umožňuje uživatelům sdílet poznámky a importovat dokumenty, ale pouze v rámci Goodnotes. Uživatelé mohou sdílet odkazy pro spolupráci, úpravy a synchronizaci zobrazení s spolupracovníky, aby usnadnili spolupráci v reálném čase.
Ačkoli je funkce spolupráce v reálném čase v Goodnotes omezená, přidává hodnotu brainstormingovým sezením zaměstnanců a společným projektům.
Výběr mezi Goodnotes a Notability závisí především na vašich preferencích a neomezeném přístupu k základním funkcím, které zvyšují vaši produktivitu.
Například, protože bezplatná platforma Notability nenabízí funkci vyhledávacího pole, je vyhledávání informací velmi náročné. Bude to jako prohledávat tisíce knih, abyste našli přesně tu správnou informaci – náročné a časově náročné.
Podobně uživatelské rozhraní Goodnotes s jeho zobrazením záložek a omezenými možnostmi sdílení vyžaduje ruční zadávání do převážně automatizovaného systému.
|Hlavní rozdíly
|Goodnotes
|Notability
|Zápisníky jsou uspořádány jako jednotlivé dokumenty a složky.
|✅
|❌
|Nastavení citlivosti na tlak pro Apple Pencil a potlačení dotyku dlaní
|✅
|❌
|Laserové ukazovátko
|✅
|❌
|Režim prezentace
|✅
|❌
|Skrýt stavovou lištu iPadu
|✅
|❌
|Flashcards využívající rozloženou opakování
|✅
|❌
|Funkce pro pořizování poznámek založené na umělé inteligenci
|✅
|❌
|Možnost měnit barvy složek a přizpůsobovat šablony
|✅
|❌
|Zápisníky uspořádané podle předmětů a oddělovačů
|❌
|✅
|Přidávejte do dokumentů GIFy a webové klipy
|❌
|✅
|Poznámky chráněné heslem, předměty, oddělovače a exportované soubory PDF
|❌
|✅
|Publikujte poznámky do galerie šablon Notability
|❌
|✅
|Přístup k prémiovým plánovačům, šablonám a samolepkám
|❌
|✅
|Motivy aplikací
|❌
|✅
Goodnotes vs. Notability na Redditu
Kromě našeho názoru na otázku „Která aplikace je lepší, Goodnotes nebo Notability?“ jsme chtěli znát i názory ostatních. Prošli jsme Reddit, abychom zjistili, zda mezi Goodnotes a Notability najdeme veřejností oblíbenou aplikaci pro pořizování poznámek.
Když na Redditu vyhledáte „Goodnotes vs. Notability “, mnoho uživatelů se shoduje, že Goodnotes má lepší uživatelské rozhraní, systém správy souborů a pokročilé funkce:
„GoodNotes má lepší správu souborů. Uživatelské rozhraní vypadá v tmavém režimu elegantně a nabízí funkci studijních sad. Studijní sady Goodnotes výrazně vylepšily (bez ohledu na to, jak buggy Goodnotes je, stále je dobrý). Nejlepší na tom je, že brzy přidají převod matematických rovnic!“
Ostatní uživatelé Redditu poznamenávají, že Notability nabízí lepší volbu, pokud hledáte obdélníkové laso:
„Když pracuji na úkolech v PDF souborech, které dostáváme od našich profesorů, pořizuji mnoho screenshotů úkolů a umisťuji je na stránky, kde se mají zpracovat. GoodNotes z důvodů, které nedokážu vysvětlit, nemá obdélníkové laso, takže zůstávám u Notability, která má standardní funkce. “
Někteří uživatelé stále váhají a snaží se získat to nejlepší z obou světů:
„Už několik měsíců mezi nimi přecházím... Chtěl bych mít uživatelské rozhraní Goodnotes s funkcemi Notability, jako jsou tečkované čáry, tlačítka pro duplikování, přichytávání k mřížce atd. a úsporný režim baterie.“
Podle nás však v tomto souboji vítězí Notability.
Díky rozložení, možnostem záznamu a snadnému použití je tato aplikace lepší volbou než Goodnotes.
Pokud však znáte nevýhody aplikace Notability, máme pro vás lepší řešení: ClickUp.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Goodnotes vs. Notability
Jak Goodnotes, tak Notability vyžadují stažení vlastních šablon z bezplatných nebo placených šablon. Hledáte perfektní šablonu a přizpůsobujete ji svému preferovanému stylu nebo pokynům značky, ale pak narazíte na datové silo vytvořené kvůli nedostatečným funkcím, jako je nedostatek spolupráce.
Hledání pokračuje. Až dosud.
ClickUp je komplexní digitální platforma pro zvýšení produktivity, která usnadňuje spolupráci a poskytuje komplexní správu dokumentů. Z jednoho ovládacího panelu vám nabízí přístup k funkcím umělé inteligence, pořizování poznámek a správy projektů, jako jsou šablony poznámek z jednání, nástroje umělé inteligence pro poznámky z jednání, ClickUp Docs pro spolupráci a ClickUp Notepad, což mu dává výhodu oproti Goodnotes a Notability.
Zjistěte, jak ClickUp může zvýšit produktivitu bez nutnosti dalšího ručního zadávání.
ClickUp Docs
Využijte pokročilé funkce ClickUp Docs k vytváření dokumentů a wiki stránek specifických pro značku nebo uživatele. Díky vnořeným stránkám a různorodým možnostem stylizace je vaše kreativita neomezená.
Uspořádejte si svou práci nebo projekt, který vás baví, do vnořených stránek a dokumentů ClickUp Docs, které se propojují s celkovým projektem.
Udržujte pořádek v průběhu celého životního cyklu projektu pomocí poznámek k projektu – vytvořte si vlastní nebo vyberte z předem připravených šablon, jako je šablona poznámek k projektu ClickUp, a ušetřete tak čas a námahu.
Zapojte více klíčových zainteresovaných stran a usnadněte spolupráci v reálném čase s příslušnými členy týmu – pomocí označování v komentářích a přiřazování akčních položek.
Můžete také převést již existující obsah dokumentů na proveditelné úkoly a delegovat konkrétní části příslušnému týmu nebo jednotlivým zúčastněným stranám.
S ClickUp získáte centralizovaný pracovní postup, který propojuje váš osobní a pracovní kalendář, propojuje dokumenty s příslušnými úkoly a přiřazuje stav úkolů – to vše v rámci editoru.
Navíc si můžete vybrat, kdo může prohlížet a upravovat ovládací prvky na vašich sdílených odkazech. Můžete spravovat oprávnění pro přístup týmu, hostů nebo veřejnosti.
ClickUp Brain
Představte si, že máte kolegu, který dokáže odpovědět na všechny vaše otázky týkající se úkolů a lidí ve vašem týmu, importovat dokumenty, automatizovat úkoly a generovat zprávy za běhu.
To je kouzlo ClickUp Brain – vašeho digitálního druhého mozku v rámci ClickUp. ClickUp Brain pomáhá týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději, tím, že eliminuje opakující se manuální úkoly, udržuje všechny na stejné vlně a zefektivňuje pracovní postupy.
Pokud používáte ClickUp Brain jako generátor poznámek z jednání, můžete přidat klíčové body programu, úkoly a účastníky. Poté pomocí zpracování přirozeného jazyka analyzuje konverzaci, identifikuje kritické body a generuje komplexní poznámky z jednání, aby se nic neztratilo a všichni byli informováni o výsledcích a diskusích.
Pro osobní použití ClickUp Brain zlepšuje kvalitu vašeho psaní, zjednodušuje vaše poznámky a pomáhá vám překládat obsah do francouzštiny, japonštiny, španělštiny a dalších jazyků.
ClickUp Notepad
Pokud během dne pracujete s kontrolními seznamy, ClickUp Notepad je ideální pro zaznamenávání všeho, co se týká vašeho osobního i pracovního života. ClickUp Notepad žije tam, kde žijete vy.
Pomocí poznámkového bloku si zapište denní seznam úkolů a poznámky z jednání nebo vytvořte záznamy pro aktualizaci stavu úkolů. Vytvořte si v aplikaci digitálního deníku seznamy úkolů podle priority nebo termínů, které vám pomohou stanovit priority a efektivně zvládnout den.
Přidávejte připomenutí a úkoly: Zapište si své nápady pomocí mobilní aplikace ClickUp.
Bohaté formátování umožňuje přidávat barvy, záhlaví, bannery a odrážky, díky čemuž je organizování poznámek interaktivní a zábavné.
Bonus: všechny tyto funkce získáte zdarma a navždy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/člen za měsíc
- Podnikání: 12 $/člen za měsíc
- Podniky: kontaktujte obchodní oddělení
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
ClickUp: Šampión v oblasti digitálních pracovních prostorů typu „vše v jednom“
Vaše hledání lepší aplikace pro pořizování poznámek mezi Goodnotes a Notability končí zde, s vynikající alternativou v podobě ClickUp.
S ClickUp získáte škálovatelného partnera, který vám pomůže dosáhnout rychlejšího úspěchu, protože ClickUp je více než jen aplikace pro pořizování poznámek a poskytuje centrální hub pro veškerou vaši práci.
Zaregistrujte se zdarma do ClickUp a využijte jeho výkonné funkce pro pořizování poznámek.